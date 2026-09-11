Телеграм: Срыв теракта в Москве, АдГ и мощные хуситы

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В конце прошлой недели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетили Москву и Киев и провели переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Кот-американист» напоминает:

«Ранее российскую столицу посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а в Соединенные Штатах на полях саммита "Большой двадцатки" встретились министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент. Похоже, дипломатия активизировалась на нескольких уровнях. Вернее, прослеживаются попытки реанимирования мирного процесса. Почему именно сейчас? Во-первых, в США электоральный сезон, и администрация Трампа заинтересована в конкретных результатах – закрыть гештальт. Это на поверхности. Во-вторых, президент пытается вновь сместить внимание с "токсичной" повестки вокруг Ирана. В-третьих, вероятно, Америка опасается рисков еще большей дестабилизации глобального энергорынка и роста цен на топливо из-за ударов Киева по энергетическим объектам России, на что уже намекал министр финансов Скотт Бессент. Наконец, не исключено, что Вашингтон намерен еще раз акцентировать серьезность своих намерений, поскольку и Москва засомневалась в посреднических усилиях Белого дома на фоне эскалации между Россией и Украиной. И это, скорее, положительная динамика».

«Ретроград на холме» не обольщается:

«Визит Уиткоффа и Кушнера ожидаемо не привел ни к чему, кроме формального рестарта переговорного процесса, вставшего на паузу весной, с началом американской агрессии против Ирана (но по сути оказавшегося в тупике и безо всяких внешних обстоятельств). Администрация Трампа продолжает использовать Уиткоффа в качестве "хорошего полицейского", понимающего и воспринимающего позицию Москвы, в противовес формально более жесткой риторики некоторых других членов правящей команды. Его главная содержательная задача, видимо, в мягкой и неконфронтационной форме донести то, что в принципе и так понятно, но все же требует вербального изложения: позиция США к условно постанкориджскому процессу урегулирования. Она проста: Вашингтон готов продолжать сопровождение переговорного процесса, но делать ничего особенно не собирается, во всяком случае с точки зрения давления на Киев и Европу и их прямого или косвенного принуждения к тем или иным формулам».

«Банкста» публикует видео с выступлением Зеленского в эфире украинской радиостанции:

«Зеленского совершенно не интересуют переговоры с Трампом, несмотря на 2 миллиона мертвецов и горящий Киев. Его цель – распилить с друзьями $250 млрд, которые остались на Западе у России. "США не могут заставить нас сесть за стол переговоров и слушать друг друга. Мы – независимая страна", – говорит он. Европейцам тоже переговоры не нужны – политики боятся потерять рейтинги из-за фиксации победы России. Чтобы затянуть время, Зеленскому разрешили забирать военнообязанных из Германии и советуют призывать женщин».

«Шо, опять?» размышляет:

«Главное, о чем, вероятно, шла речь, – возобновление прямых российско-украинских контактов. Уиткофф этим и занимается: после каждой его поездки стороны садятся за стол. Но подготовка к этим контактам может занять всю осень. Между Анкориджем и первыми встречами прошли месяцы. Москве спешить некуда. Время работает на нее – военные задачи решаются, переговорные позиции укрепляются. У Вашингтона тоже нет стимула подстегивать процесс: к выборам уже не успеть, все дедлайны прошли. Можно вести переговоры в том темпе, в каком они идут».

«Мюсли вслух» подводят итоги:

«Главный вывод из последних сигналов Кремля, подкрепленных очередным телефонным разговором Путина и Трампа, банален, но очень важен для нас: возможные мирные переговоры с Украиной и ее симпатизантами Россия будет проводить с позиции силы, будучи настроена на конкретные долгосрочные договоренности. Что касается обширной повестки, которую за эти несколько дней успели обсудить Москва и Вашингтон, как в старые добрые времена решающие судьбы мира, то хохлов, такое впечатление, взвесили и нашли слишком легкими. Они важны, но есть еще множество тем для разговора, например, решение гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными. Положение Зеленского в этом всем называется цугцванг, и любой его дальнейший ход будет только ослаблять позиции киевского режима».

