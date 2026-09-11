Телеграм: Срыв теракта в Москве, АдГ и мощные хуситы
Мир обсуждает переговоры по Украине, в Москве сорвали теракт, а выборы в Германии показали неожиданный результат.
Переговоры по Украине
В конце прошлой недели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетили Москву и Киев и провели переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«Кот-американист» напоминает:
«Ранее российскую столицу посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а в Соединенные Штатах на полях саммита "Большой двадцатки" встретились министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент. Похоже, дипломатия активизировалась на нескольких уровнях. Вернее, прослеживаются попытки реанимирования мирного процесса. Почему именно сейчас? Во-первых, в США электоральный сезон, и администрация Трампа заинтересована в конкретных результатах – закрыть гештальт. Это на поверхности. Во-вторых, президент пытается вновь сместить внимание с "токсичной" повестки вокруг Ирана. В-третьих, вероятно, Америка опасается рисков еще большей дестабилизации глобального энергорынка и роста цен на топливо из-за ударов Киева по энергетическим объектам России, на что уже намекал министр финансов Скотт Бессент. Наконец, не исключено, что Вашингтон намерен еще раз акцентировать серьезность своих намерений, поскольку и Москва засомневалась в посреднических усилиях Белого дома на фоне эскалации между Россией и Украиной. И это, скорее, положительная динамика».
«Ретроград на холме» не обольщается:
«Визит Уиткоффа и Кушнера ожидаемо не привел ни к чему, кроме формального рестарта переговорного процесса, вставшего на паузу весной, с началом американской агрессии против Ирана (но по сути оказавшегося в тупике и безо всяких внешних обстоятельств). Администрация Трампа продолжает использовать Уиткоффа в качестве "хорошего полицейского", понимающего и воспринимающего позицию Москвы, в противовес формально более жесткой риторики некоторых других членов правящей команды. Его главная содержательная задача, видимо, в мягкой и неконфронтационной форме донести то, что в принципе и так понятно, но все же требует вербального изложения: позиция США к условно постанкориджскому процессу урегулирования. Она проста: Вашингтон готов продолжать сопровождение переговорного процесса, но делать ничего особенно не собирается, во всяком случае с точки зрения давления на Киев и Европу и их прямого или косвенного принуждения к тем или иным формулам».
«Банкста» публикует видео с выступлением Зеленского в эфире украинской радиостанции:
«Зеленского совершенно не интересуют переговоры с Трампом, несмотря на 2 миллиона мертвецов и горящий Киев. Его цель – распилить с друзьями $250 млрд, которые остались на Западе у России. "США не могут заставить нас сесть за стол переговоров и слушать друг друга. Мы – независимая страна", – говорит он. Европейцам тоже переговоры не нужны – политики боятся потерять рейтинги из-за фиксации победы России. Чтобы затянуть время, Зеленскому разрешили забирать военнообязанных из Германии и советуют призывать женщин».
«Шо, опять?» размышляет:
«Главное, о чем, вероятно, шла речь, – возобновление прямых российско-украинских контактов. Уиткофф этим и занимается: после каждой его поездки стороны садятся за стол. Но подготовка к этим контактам может занять всю осень. Между Анкориджем и первыми встречами прошли месяцы. Москве спешить некуда. Время работает на нее – военные задачи решаются, переговорные позиции укрепляются. У Вашингтона тоже нет стимула подстегивать процесс: к выборам уже не успеть, все дедлайны прошли. Можно вести переговоры в том темпе, в каком они идут».
«Мюсли вслух» подводят итоги:
«Главный вывод из последних сигналов Кремля, подкрепленных очередным телефонным разговором Путина и Трампа, банален, но очень важен для нас: возможные мирные переговоры с Украиной и ее симпатизантами Россия будет проводить с позиции силы, будучи настроена на конкретные долгосрочные договоренности. Что касается обширной повестки, которую за эти несколько дней успели обсудить Москва и Вашингтон, как в старые добрые времена решающие судьбы мира, то хохлов, такое впечатление, взвесили и нашли слишком легкими. Они важны, но есть еще множество тем для разговора, например, решение гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными. Положение Зеленского в этом всем называется цугцванг, и любой его дальнейший ход будет только ослаблять позиции киевского режима».
Предотвращение теракта против британских дипломатов
Оперативники ФСБ задержали охранника посольства Великобритании в Москве, который передавал украинским спецслужбам данные о сотрудниках дипмиссии. Эту информацию планировалось использовать для подготовки терактов против британских дипломатов. Целью терактов в ФСБ назвали втягивание Лондона в военный конфликт с Москвой.
«Nаш фронт "РОССИЯ"» задает риторический вопрос:
«И тут, друзья, от безысходности 404 ошибка решила столкнуть лбами и без того непростые отношения Россия и Англии. Хотя что-то мне подсказывает, по наводке от англичан. Чтобы был повод ввести свои войска на территорию 404. И еще активней помогать укрофашистам под соусом национальной безопасности Англии, назвать Россию агрессором и втянуть в прямое противодействие ядерных держав. Хохлы, а хохлы?! Вы почему такие хохлы?»
«Мейстер» объясняет:
«Вероятность теракта в России руками украинских спецслужб против западных диппредставительств вполне существует. Равно как и вероятность такого теракта на Западе. И в том, и в том случае задачей Киева будет убедить Запад в "российском следе". Проблема для Киева в том, что на Западе проводить такой теракт стремно: хозяева могут наказать. А вот за атаку внутри России скорее всего наказывать не станут, если только совсем уж не спалиться. Поэтому задержание агента СБУ в Москве, готовившего теракт в отношении британского посла, скорее всего никаких последствий для Киева не повлечет, все свалят на злокозненную российскую провокацию. Во всяком случае пока. И нам надо это понимать, чтобы не разочаровываться, когда Европа будет в ответ на любые действия своих "подопечных" пожимать плечами. Другой вопрос, что то, что сейчас им будут прощать, потом вставят в счет, когда придется подбивать итоги всего многолетнего мероприятия. И к этому нам тоже надо быть готовыми, чтобы не забыть напомнить о ряде вещей, которые на Западе много кто хотел бы не вспоминать».
«Пионер запаса» тоже не питает иллюзий:
«Я думаю, бриташки очень обрадовались тому факту, что хохлы хотели подорвать их посла. Но официальное руководство, конечно же, не поверит в это, ведь это "происки Москвы", а хохлы на самом деле совсем не нация террористов».
«Всевидящее око» резюмирует:
«В общем, дружить с последышами Бандеры – примерно то же самое, что держать змею за пазухой. Впрочем, европейцы уже привыкли прощать кастрюлеголовым любые подлости и пакости. Не сомневаемся, что в том случае, если бы диверсия удалась, западные кураторы проглотили бы и это, покорно согласившись, что и это тоже сделала Россия. В последнее время украинскому хвосту позволяется как угодно вилять безвольной европейской собакой».
Подготовка к выборам
В некоторых российских регионах уже началось досрочное голосование, другие продолжают готовиться к единому дню голосования.
Политолог Павел Склянчук считает, что прошедший в Москве День города можно рассматривать как предвыборное мероприятие:
«Москва отметила День города. Очевидно, что праздничный фон создает предпосылки для последующей конвертации успехов и преображения облика столицы в голоса за "Единую Россию" на выборах в Госдуму. Как это работает? Давайте разберем логику. С одной стороны, горожанам нравится (еще бы!), что сделала и делает команда Собянина. У Москвы по-настоящему большие программы развития: транспорт, медицина, образование, реновация, благоустройство, промышленность. При этом на локальном уровне требовательные местные жители все-таки могут демонстрировать недовольство. В районах находятся болевые точки, которые так или иначе использует оппозиция. Москва слишком большая. По-любому найдутся какие-то недочеты: то автобусы редко ходят, то пешеходный переход без лежачих полицейских, или затянулся ремонт школы, и излюбленная тема – нелегальные парковки во дворах. Задача "Единой России" в Москве – довести начатое до конца, не дать большой стратегии закончиться на уровне постановления или городской программы, довести ее до конкретного района, улицы и дома. И это важный акцент – партия не приписывает себе достижения города, и не почивает на лаврах. Однако в чем разница подходов оппозиции и депутатов-единороссов? Первые, конечно, могут точечно через конфликты и скандалы сигнализировать о проблеме, вторые же – найти системное решение и исправить ситуацию в комплексе, но кроме этого еще и предъявить истории успеха, истории реальных дел».
«Доктор Z прописал» отмечает недовольство главы ЦИК поведением некоторых кандидатов в депутаты:
«Председатель ЦИК Элла Памфилова обратила внимание, что кандидаты в депутаты Госдумы неэффективно используют дебаты, которые бесплатно предоставляются на теле- и радиоэфире. Не все, конечно, но есть такие. Она отметила, что случились эпизоды в Карелии, Башкортостане, Крыму, в Рязанской, Тульской, Ленинградской областях, когда "никто просто не пришел на теле- и радиоэфир для участия в дебатах" и "дебаты просто не состоялись". А в Архангельске и Пскове на дебаты "приходил только один кандидат". По словам Памфиловой, "участие в дебатах – это как раз уважение к нашим избирателям, это уважительное отношение, в том числе, помимо того, что (это) естественный процесс увеличения своих сторонников, убеждения в своих замечательных программах". Судя по всему, далеко не всем кандидатам надо, чтобы об их замечательных программах узнали как можно больше избирателей. В данном случае, видимо, работает принцип про главное не победа, а участие».
«Выборный» рассказывает о том, как будет организовано голосование граждан России за рубежом:
«Голосование россиян, находящихся за пределами страны, на выборах депутатов Госдумы организуют на 333 избирательных участках в 152 государствах. Семь из них будут работать на территории Байконура. По сравнению с думской кампанией 2021 года число зарубежных участков сократилось: тогда их было 348. При этом география голосования стала шире – пять лет назад участки были организованы в 143 странах».
«РосСкандал» пишет о том, как в Перми поругались два депутата:
«79-летний депутат гордумы Перми от КПРФ Геннадий Сторожев наехал в соцсетях на 51-летнего лидера местного ЛДПР Олега Постникова. Постников в комментах под постом Сторожева в ВК поинтересовался, почему на школьных линейках в День знаний не было ни одного коммуниста, и получил мгновенный ответ от Сторожева: "А какое твое собачье дело, любопытнейший ты наш?". Лидер ЛДПР молчать не стал и усомнился в том, нужен ли округу депутат, который называет своих избирателей собаками. Ранее Сторожев (кстати, кандидат технических наук!) и Постников уже собачились из-за темы бензина. Понятно, что выборы на носу, борьба накаляется. Но зачем же невинных животных приплетать? С виду нет интеллигентнейшие люди!»
Депутат Госдумы, глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев призывает участвовать в выборах:
«Некоторые наши конкуренты хотят получить мандаты ради думских кресел. Нам нужны мандаты, чтобы помогать людям. Если однажды кресла станут для нас важнее результатов, мы перестанем быть "Новыми людьми". Через 10 дней выборы. Проголосовать – значит самому решать, какой будет страна следующие пять лет. Важно, чтобы голосов за здравый смысл было как можно больше».
Победа «Альтернативы для Германии»
На выборах в парламент земли Саксония-Анхальт правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила с большим отрывом, набрав 43,8% голосов. Для партии это стало лучшим результатом на земельных выборах за всю ее историю. Христианско-демократический союз (ХДС), к которому принадлежат канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер земли Свен Шульце, получил 17,2%.
«Безграничный аналитик» настроен скептически:
«В общем понятно, что жителям Германии явно не нравится нынешнее правительство. Низкий уровень одобрения политики Мерца и его правящей партии явное тому подтверждение. Поразительно, как Германия из сильной страны, что была одним из локомотивов Евросоюза, превращается в маргинала. Но объективно говоря, для самих германцев ничего не поменяется. Дело в том, что эта страна не является суверенной. Канцлер Мерц проводит свою политику так, как ему скажут, и другие канцлеры будут делать то же самое – к тому же теряя целые сферы экономики, увольняя работников, закрывая заводы и, возможно, готовясь к военному противостоянию с Россией – все эти шаги лишают хоть какой-то опоры на суверенитет. И даже если АдГ победила бы везде, ее политика быстро бы сменила вектор. Мы это уже видели, как с приходом "пророссийских" и "патриотичных" политиков сразу после победы бюджет шел на помощь Украине и прибывающим мигрантам. Германии явно понадобится больше, чтобы выползти из той дыры, в которую она сама себя погрузила».
«Темник» считает победу АдГ значимым событием:
«Несмотря на скромные размеры региона, этот электоральный сдвиг неизбежно спроецируется на федеральный уровень. Результат АдГ усиливает давление на системные партии и лично на канцлера Фридриха Мерца, чьи позиции и так выглядят весьма неустойчиво. Само же голосование сигнализирует о кризисе доверия к традиционному политическому истеблишменту. Избиратель разочарован экономическим спадом, последствиями неконтролируемой миграции и общим падением уровня жизни. Характерно, что именно восточные земли становятся ядром протестного голосования, где запрос на восстановление прагматичных связей с РФ и доступ к дешевым энергоресурсам находит наиболее живой отклик. В более широком контуре европейской политики прецедент Саксонии-Анхальт выступает тревожным сигналом для Брюсселя в преддверии крупного электорального цикла. Рост популярности евроскептиков ставит под угрозу единство ЕС по ключевым направлениям – от спонсирования Киева до выстраивания консолидированной линии в отношении США и Китая. При этом навешивание на АдГ и ее союзников в других странах ярлыков "ультраправых" все хуже работает в качестве сдерживающего фактора. Можно сказать, что европейский избиратель не столько радикализуется, сколько прагматично ищет альтернативу обанкротившемуся мейнстриму, готовому жертвовать национальными интересами ради наднациональной солидарности».
«Папочка канцлера» наблюдает за тем, как засуетились немецкие политики:
«"По сути, происходит политическое самоубийство". Бывший премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф – той самой земли, где в минувшее воскресенье прошли выборы, – обвинил в победе оппозиционной "Альтернативы" федеральную политику. По его словам, Берлин "полностью потерял контакт с целыми группами населения", а сама Германия "во многих отношениях изменилась к худшему". И, похоже, его услышали. Партии начали оперативно переобуваться. Социал-демократ Маркус Бауэр уже говорит, что АдГ как сильнейшую партию "нельзя игнорировать и исключать". В канцлерской ХДС признают, что изоляция партии не сработала, а в СДПГ Баден-Вюртемберга требуют – вы сейчас упадете! – пересмотреть политику "поддержки Украины и взаимодействия с Россией". Как быстро, однако, появились альтернативы».
«Fantastic Plastic Machine» обращает внимание на слова канцлера Мерца о том, что Германия столкнулась с «тектоническим потрясением» партийной системы:
«А главное – ведь ничто, абсолютно ничто не предвещало, правда? Экономика растет, как на дрожжах, бензин дешевеет, мигранты успешно интегрируются в немецкую культуру, виновные в подрыве "Северных потоков" наказаны. Сотрудники "Фольксваген" радуются, что им гарантированы рабочие места, немецкий автопром уничтожает китайских конкурентов, производя качественные, технологичные и недорогие машины. Немецкие инженеры идут рука об руку с эко-активистами, благодаря которым автомобили становятся еще дешевле и еще конкурентоспособнее. Народ приветствует участие Германии в украинском конфликте – потому что только дурак не поймет, насколько выгодно это участие каждому гражданину. Украинские беженцы культурно обогащают жизнь немецких городов и исправно платят налоги в казну. Геи (ЛГБТ запрещено и порицаемо в РФ) дружат с гостями из исламских стран, гости из исламских стран – с геями. Радуга каждый день сама распускается над Берлином. И вдруг – тектоническое потрясение! С чего? Почему? Загадка. Наверное, не обошлось без русских».
«SocialEvents» комментирует распространенный среди немецких политиков тезис о том, что АдГ – фашисты, готовые прийти к власти легально, как Гитлер:
«Чтобы мог произойти переворот, подобный нацистскому, должна быть совсем другая организация власти, другая конституция. В Веймарской Германии был общенародно избранный президент с чрезвычайными полномочиями, и там страна десятилетие жила в перманентном кризисе, с роспуском парламента и новыми выборами, с назначением канцлера не по воле большинства, потому что не было никакого большинства, с концентрацией исполнительной и судебной власти в важнейшей земле – Пруссии – в руках одной партии, социал-демократов, годами не сменявшихся. В Веймарской Германии у партий были свои боевые отряды, не только у нацистов. И мн. др. И сейчас верить на слово ХДС можно только в одном. Они действительно потрясены и испуганы. Впрочем, и в другом тоже: от многих деятелей АдГ дурно пахнет. Но это и все. Германия нынешняя как таковая не может повторить историю столетней давности. Ее опасный милитаризм будет искать и найдет совершенно иные формы».
Эскалация на Ближнем Востоке
США и Иран снова обменялись ударами, а хуситы захватили один из ключевых портов Йемена Моху и атаковали остров Ханиш в Красном море. Это приближает хуситов к установлению контроля над Баб-эль-Мандебским проливом.
«Пинта разума» считает, что судьба промежуточных выборов в американский Конгресс может решиться на Ближнем Востоке:
«Йеменские хуситы (иранские прокси) начали решительное наступление на суше и на море с целью улучшить свои позиции в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Надо сказать, что этим "бородачам и тапочникам" уже многое удалось: взят под контроль имеющий стратегическое значение порт Моха на побережье Красного моря и остров Зухар, начались бои за другой остров – Перим. Казалось бы, при чем тут парламентские выборы в США? Для ответа на этот вопрос достаточно посмотреть на Перим, клочок суши, так удачно расположенный прямо в Баб-эль-Мандебском проливе, отделяющем Азию от Африки. Контроль над ним позволяет создать колоссальные проблемы для прохода судов через эти морские ворота. А идет через них нефть и сжиженный природный газ. Но теперь, видимо, идти в прежних объемах не будет, на что уже отреагировали мировые рынки: цена на энергоносители пошла вверх. Для граждан США это означает рост цен на бензин, который может стоить Республиканской партии потери одной или обеих палат Конгресса. Конечно, время у администрации Трампа еще есть, но пока не видно, чтобы они предпринимали какие-то разумные ходы в сложившейся ситуации».
«АДЕКВАТ Z» радуется:
«Хуситы, слонищи наши, жгут совершенно отборным напалмом. Последние несколько недель слонищи наши уже привычно развлекались системным унижением саудовской нефтяной инфраструктуры на суше и отчасти в море. Саудитам в какой-то момент это показалось до того обидным (нефтедобыча на данной почве упала на четверть), что на днях они погнали наступать на хуситов крышуемый ими йеменский сброд. Сброд (впрочем, далеко не впервые) оказался до того недееспособным, что буквально за последние сутки-двое хуситы очистили от него несколько десятков километров побережья Красного моря с двумя портами и прямо сейчас очищают еще парочку островов у самого входа в Баб-эль-Мандеб. Беря пролив всеми этими успехами за горло так, что взять сильнее уже некуда в принципе. Потери сброда заявлены в три бригады одними пленными. Житейская для всего региона слабость к преувеличениям в этой заявке наверняка проявилась, но и на доступных кадрах пленных реально до черта. Нефть на всей этой почве уже 105 (а на споте еще ощутимо дороже), и это далеко не выглядит пределом. <…> Силуанову надо бы наградить хуситов какой-нибудь почетной грамотой. Лаврову, принимая во внимание последствия для евросволочи (газ, кстати, сегодня перевалил тысячу долларов за тысячу кубов, и тоже то ли еще будет), пожалуй, тоже».
«Оптимистка в штатском» объясняет успехи хуситов:
«Хуситы, эти ребята в сандалиях из пещер, у которых из флота лишь охапка моторных лодок с ПТУРами и дронами, взяли и захватили все острова в Красном море и ведут бои за контроль над островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. А корабли саудовской коалиции с их современными фрегатами, вертолетоносцами и НАТОвским вооружением, происходящее предпочитают игнорировать, опасаясь ударов дронов и противокорабельных ракет. Мы уже писали про этих персонажей. В сандалиях, из пещер, но с гиперзвуком, противокорабельными ракетами и целым арсеналом прикольного оружия, которое они, конечно же, производят сами – на коленке, из подручных материалов. И вот теперь эти "пещерные дикари" контролируют стратегический пролив, через который идет значительная часть мировой торговли. В современном мире не так уж и важно, сколько у тебя авианосцев и самолетов. Важно, есть ли у тебя ракеты, дроны и желание воевать до конца. У хуситов это все есть».
«Политтранзит» пишет об опасениях американцев:
«В США тайно обсуждается возможное сворачивание активности на Ближнем Востоке. Пентагон уже строит планы перегруппировки своих баз на более выгодные позиции подальше от Ирана. Объекты в Кувейте, Катаре и Бахрейне могут быть закрыты. По словам шести источников, в последнее время в военных и разведывательных кругах ведутся тихие дискуссии о сокращении числа людей и объектов, обычно размещаемых на Ближнем Востоке, если администрации Трампа удастся положить конец конфликту с Ираном, сообщает телеканал CNN. Если эти сокращения произойдут, это станет очередным изменением в подходе аппарата национальной безопасности США к региону. После терактов 11 сентября 2001 года США в разы увеличили количество постоянных военных и разведывательных объектов для ведения войн и нанесения ударов в полудюжине стран: Ираке, Афганистане, Сирии, Иране, Йемене, Ливии. Но недавние боевые действия против Ирана выявили серьезные уязвимые места американской инфраструктуры на Ближнем Востоке, поскольку многие из этих объектов неоднократно подвергались атакам со стороны иранцев в ходе непопулярной войны, в которой погибли 18 американских военнослужащих».
Американист Малек Дудаков наблюдает за позицией американских союзников в регионе:
«Вашингтон предлагает союзникам из числа монархий Залива за собственный счет восстановить военные базы США. Если те хотят продолжать их иметь на своей территории. Впрочем, многие были бы не против полностью от них избавиться. Американский зонтик безопасности очевидно не работает, а объекты США становятся мишенями для чужих ракет и дронов. Проявляется и определенный символизм. Ровно пять лет назад, в канун двадцатилетия терактов 9/11, произошло бегство американцев из Афганистана. Теперь, когда уже тем событиям стукнуло 25 лет, рассматривается еще более масштабная оптимизация присутствия США на Ближнем Востоке».
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