Телеграм сражается с ковидом и радикальным исламом

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В среду Владимир Путин провел совещание с правительством, одной из тем которого стала ситуация с распространением коронавируса в регионах. Президент сообщил, что получает сигналы о проблемах с оказанием медпомощи из ряда субъектов федерации, и поручил направить туда комиссии, чтобы на месте разобраться в происходящем.



Но ситуация ухудшается не везде. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что динамика заболеваемости в столице по итогам двух прошедших недель вселяет осторожный оптимизм.

«Номенклатура» рассуждает о разнице в подходах к борьбе с пандемией в Москве и регионах:

«Собянин оставил "под паром" резервные госпитали, которые не пригодились в первую волну, и по мере необходимости вводит их в работу. Сейчас эти принятые заранее меры позволяют не перегружать систему планового приема пациентов – город имеет около 5000 свободных коек для тяжелобольных ковидом. Увы, такая ситуация сложилась далеко не в каждом регионе – как заявила [вице-премьер Татьяна] Голикова, в 16 регионах занято более 90% коек, в пяти из них – более 95%. Понятно, что ресурсные базы Москвы и регионов несопоставимы, однако можно констатировать, что многие субъекты вообще не подготовились к осеннему всплеску заболеваемости ковидом».

«Мюсли вслух» публикуют коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции на 30 октября:

«Если этот коэффициент (обозначается Rt) меньше единицы, распространение инфекции сокращается, если больше – растет и ширится. Чем меньше – тем лучше; чем больше – тем хуже. Рассчитано по методике Роспотребнадзора по данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10:40 мск 30 октября 2020.

1 Еврейская автономная область 0.8.

2 Республика Алтай 0.9 <…>

84 Чеченская Республика 1.2

85 Ненецкий АО 1.5

Итак, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в 8 субъектах Федерации меньше единицы, в 41 равен единице, в 36 больше единицы. Численность "красной зоны" по сравнению с 29 октября сократилась на один регион. Установлен новый рекорд по суточному числу выявленных коронавирусных больных: 18 283 новых случая – на 566 больше, чем было 29 октября, и на 6 627 больше, чем было 11 мая».

Путин сообщил, что ухудшение ситуации в регионах не приведет к повторному локдауну. «Kotsnews» отвечает на распространенный вопрос:

«А почему его [локдаун] тогда вводили во время первой волны, задаются вопросами скептики. А потому что не были к ней готовы. Потому что толком не знали, с чем имеем дело. Потому что еще не понастроили госпиталей по всей стране (зато восхищались одним китайским, возведенным за пару недель). Потому что вскрылись какие-то аховые дыры в региональной медицине, которые пришлось латать на ходу. И не факт, что все долатали. Еще скептики любят жонглировать статистикой смертности от простого гриппа и ковида. Только года с коронавирусом еще не прошло, чтобы получить окончательные цифры. Да и кто его знает, какими бы они были, если бы не локдаун во время первой волны. В Нью Йорк Таймз вон посчитали, что если бы ввели карантин на пару недель раньше, спасли бы 50 000 (пятьдесят тысяч) жизней».

Также президент России призвал избежать закрытия культурных учреждений в период пандемии. «ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» находит это логичным:

«И тут не поспоришь. Особенно это касается Москвы, где с коечным ковидным фондом все в порядке. Да, нужна специальная рассадка. Да, необходимо всем находиться а масках. Да, я бы ограничил посещение театров людьми 65+. Но совсем закрывать довольно глупо. В театр не пойдешь, а потом раз и в очереди в Ашане получишь свою дозу вируса».

На этой неделе Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Власти Москвы, где вход в ночные заведения возможен только по QR-кодам, сообщили, что не планируют осуществлять эту рекомендацию.

«Всевидящее око» радуется за московскую индустрию развлечений:

«У нас новая корона-паника: начали писать, что все кафе и рестораны закрывают и развлечения отменяют по требованию Роспотребнадзора. Правда, быстро выяснилось, что это не требование, а рекомендации. И решать будут главы субъектов, стоит ли им закрывать и запрещать что-либо или нет. По ситуации. И вот, скажем, московские власти уже решили ничего не закрывать, потому что у них QR-коды есть. Как мы и говорили вчера, от этих QR-кодов очень большая польза – как видите, не только здоровью. На деле то, что кажется ограничением свободы, в итоге ее увеличивает. Потому что если можно контролировать распространение инфекции без тотальных запретов, все предпочтут обойтись без них. Разоряющиеся кафе и рестораны властям тоже не нужны».

