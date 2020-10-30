Телеграм сражается с ковидом и радикальным исламом
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и ее "корона"
В среду Владимир Путин провел совещание с правительством, одной из тем которого стала ситуация с распространением коронавируса в регионах. Президент сообщил, что получает сигналы о проблемах с оказанием медпомощи из ряда субъектов федерации, и поручил направить туда комиссии, чтобы на месте разобраться в происходящем.
Но ситуация ухудшается не везде. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что динамика заболеваемости в столице по итогам двух прошедших недель вселяет осторожный оптимизм.
«Номенклатура» рассуждает о разнице в подходах к борьбе с пандемией в Москве и регионах:
«Собянин оставил "под паром" резервные госпитали, которые не пригодились в первую волну, и по мере необходимости вводит их в работу. Сейчас эти принятые заранее меры позволяют не перегружать систему планового приема пациентов – город имеет около 5000 свободных коек для тяжелобольных ковидом. Увы, такая ситуация сложилась далеко не в каждом регионе – как заявила [вице-премьер Татьяна] Голикова, в 16 регионах занято более 90% коек, в пяти из них – более 95%. Понятно, что ресурсные базы Москвы и регионов несопоставимы, однако можно констатировать, что многие субъекты вообще не подготовились к осеннему всплеску заболеваемости ковидом».
«Мюсли вслух» публикуют коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции на 30 октября:
«Если этот коэффициент (обозначается Rt) меньше единицы, распространение инфекции сокращается, если больше – растет и ширится. Чем меньше – тем лучше; чем больше – тем хуже. Рассчитано по методике Роспотребнадзора по данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10:40 мск 30 октября 2020.
1 Еврейская автономная область 0.8.
2 Республика Алтай 0.9 <…>
84 Чеченская Республика 1.2
85 Ненецкий АО 1.5
Итак, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в 8 субъектах Федерации меньше единицы, в 41 равен единице, в 36 больше единицы. Численность "красной зоны" по сравнению с 29 октября сократилась на один регион. Установлен новый рекорд по суточному числу выявленных коронавирусных больных: 18 283 новых случая – на 566 больше, чем было 29 октября, и на 6 627 больше, чем было 11 мая».
Путин сообщил, что ухудшение ситуации в регионах не приведет к повторному локдауну. «Kotsnews» отвечает на распространенный вопрос:
«А почему его [локдаун] тогда вводили во время первой волны, задаются вопросами скептики. А потому что не были к ней готовы. Потому что толком не знали, с чем имеем дело. Потому что еще не понастроили госпиталей по всей стране (зато восхищались одним китайским, возведенным за пару недель). Потому что вскрылись какие-то аховые дыры в региональной медицине, которые пришлось латать на ходу. И не факт, что все долатали. Еще скептики любят жонглировать статистикой смертности от простого гриппа и ковида. Только года с коронавирусом еще не прошло, чтобы получить окончательные цифры. Да и кто его знает, какими бы они были, если бы не локдаун во время первой волны. В Нью Йорк Таймз вон посчитали, что если бы ввели карантин на пару недель раньше, спасли бы 50 000 (пятьдесят тысяч) жизней».
Также президент России призвал избежать закрытия культурных учреждений в период пандемии. «ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» находит это логичным:
«И тут не поспоришь. Особенно это касается Москвы, где с коечным ковидным фондом все в порядке. Да, нужна специальная рассадка. Да, необходимо всем находиться а масках. Да, я бы ограничил посещение театров людьми 65+. Но совсем закрывать довольно глупо. В театр не пойдешь, а потом раз и в очереди в Ашане получишь свою дозу вируса».
На этой неделе Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Власти Москвы, где вход в ночные заведения возможен только по QR-кодам, сообщили, что не планируют осуществлять эту рекомендацию.
«Всевидящее око» радуется за московскую индустрию развлечений:
«У нас новая корона-паника: начали писать, что все кафе и рестораны закрывают и развлечения отменяют по требованию Роспотребнадзора. Правда, быстро выяснилось, что это не требование, а рекомендации. И решать будут главы субъектов, стоит ли им закрывать и запрещать что-либо или нет. По ситуации. И вот, скажем, московские власти уже решили ничего не закрывать, потому что у них QR-коды есть. Как мы и говорили вчера, от этих QR-кодов очень большая польза – как видите, не только здоровью. На деле то, что кажется ограничением свободы, в итоге ее увеличивает. Потому что если можно контролировать распространение инфекции без тотальных запретов, все предпочтут обойтись без них. Разоряющиеся кафе и рестораны властям тоже не нужны».
Россия и ее мигранты
На этой неделе стало известно, что Минстрой России предложит правительству разрешить точечный ввоз трудовых мигрантов из ближнего зарубежья на стройки, чтобы избежать переноса сроков строительства. Это условие коснется только крупных структурных компаний и групп компаний из московского региона и крупных городов. Ранее сообщалось, что регионы испытывают дополнительную потребность в ста тысячах рабочих на строительных площадках.
«Мейстер» не считает идею Минстроя удачной:
«Проблема застройщиков понятна, но рецепт ее решения вряд ли можно назвать хорошим. Хотя бы потому, что он предлагает нарушить ранее принятые карантинные меры, а также создает преференции для крупных компаний. Но важнее другое: по данным Минтруда за октябрь, на бирже труда в России стоят 3,6 миллионов граждан, и эти 100 тысяч рабочих мест для них были бы совсем не лишние. Нужно лишь организовать для людей переобучение и возможность трудовой миграции в регион работодателя. И это уже не говоря о том, что нынешний кризис мог бы подвигнуть отрасль на технологическое и профессиональное развитие, которое привело бы к уменьшению спроса на неквалифицированный труд гастарбайтеров».
«НеВротик» тоже не рад:
«Заметьте: в ситуации, когда дешевый труд гастарбайтеров недоступен, бизнес не торопится заменять их соотечественниками, – потому что от этого прибыль страдает. Да и не нужны сейчас многие из услуг. А как понадобятся – одновременно и таджики и киргизами вернутся. А пока сами-сами: в смысле без работы и без услуг».
Авторы ряда телеграм-каналов вспомнили ранее сказанные слова московского мэра Сергея Собянина о том, что число мигрантов в Москве снизилось на 40% в 2020 году, и это не могло не отразиться на рынке труда.
«Слесарь» просит не переживать за коммунальное хозяйство Москвы из-за нехватки мигрантов:
«Есть управы, где не хватает дворников. Кое-где не только их, но те самые активные вакансии – это несколько штук на район. Нехватка есть, а катастрофы – нет. Просто к сведению: в ЖКХ Москвы, включая смежников, работает 300 тысяч человек. Не просто армия, живой организм. Система, способная к самовосстановлению – вроде океана».
«Русский Демиург», комментируя замещение мигрантов в Москве рабочей силой из регионов, предлагает окунуться в конспирологию:
«Сейчас в трудовой процесс привлекаются рабочие из других регионов России. Этим самым отметаются утверждения о том, что отечественный рынок труда рухнет без дешевых рабочих рук из Средней Азии. В Москве не рухнул. <…> Если окунуться в конспирологию, то можно сделать интересные выводы. Использую "пандемию", государство освобождает рабочие места для россиян, оздоровляет общество, стимулирует рост производительности труда и опосредованно прекращает вывод капитала мигрантами из России в свои страны».
Помимо прочего, отток мигрантов привел к дефициту таксисов и курьеров. «АДЕКВАТ» испытал последствия этого на себе:
«Я за осень как раз озверел от происходящего в сервисах доставки готовой еды: то ценник доставки взлетает в небеса рублей до 400 и выше, то служба доставки, не говоря худого слова, отменяет уже принятый заказ, потому что курьеров, собака, нет. При этом случаев, когда доставку совершали курьеры не таджикоузбекского вида, за два месяца припоминаю один или два. Глядя на это счастье глазами бизнеса, нахожу, напротив, что ему не в пример резоннее, благо и коллизии века полтора, перераспределить часть гешефта в пользу трудящихся, чем остаться без гешефта вовсе – а каждый необслуженный заказ именно это и означает. И почему с учетом сказанного уехавший по домам контингент не замещается студентами, которым такую подработку после пар, казалось бы, следовало вырывать из рук – для меня загадка величайшая».
Пенсия и ее 10 рангов
Депутат Госдумы от ЛДПР, первый зампред комитета по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий – по рангам. По задумке депутата, первый ранг – это минимальная пенсия, второй – повышенная и так далее. Всего предполагается десять рангов.
Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева назвала эту инициативу частным мнением депутата от ЛДПР. В Минтруде сообщили, что ведомство не поддерживает эту идею.
«Банкста» не считает предложенную модель прогрессивной:
«Депутат Госдумы Калашников предлагает выдавать пенсии по рангам – по стандартам 18 века. Ранги будут такие – цари, министры, военачальники, депутаты, рабочие, крестьяне и нищие».
«Mango Daily» пишет о стабильности как залоге доверия:
«Пенсионная система в России действительно сталкивается с серьезными проблемами – как со стороны демографии, так и со стороны экономического роста. В то же время основой доверия к любой системе является ее стабильность – а вот она в российской пенсионной системе пока отсутствует, и постоянные предложения реформ от высокопоставленных лиц уверенности в сохранении текущего вида пенсионной системы не добавляют».
«Пенсия 2018» видит в инициативе рациональное зерно:
«В этом что-то есть. Есть же ранний выход на пенсию и нестраховой стаж для тех, кто сидит в декрете».
«Экономка» не соглашается:
«Порой всю деятельность депутатов в Госдуме можно описать лишь одной аббревиатурой – ИБД или имитация бурной деятельности. И вроде бы пытаются хлеб отрабатывать и вроде как даже что-то получается. Вот только далеко не всегда».
«Сам себе финансист» считает, что предложение депутата – лишний повод подумать о своей будущей пенсии:
«Законопроекта нет. Так что об этом и говорить пока нет смысла. А вот как обеспечить себе достойную жизнь на пенсии, чтобы не зависеть от государства с его пенсионными реформами – вопрос всегда актуальный. Способов несколько. Идем от простого к сложному. Накопить. Узнать, сколько будет ваша государственная пенсия, можно на сайте ПФР. Там есть специальный калькулятор. Скорее всего, полученный результат вас разочарует. Но недостающую сумму можно накопить. Допустим, Пете сейчас 35 лет, и он хочет получать 50 000 рублей в месяц, а государство ему предлагает только 15 000. Значит, ему нужно еще 35 000 в месяц. Умножаем 35 000 на 12 месяцев и на 20 лет (столько он примерно будет жить на пенсии). Получается, ему нужно накопить 8 400 000 рублей. В год это 280 000. Значит, в течение 30 лет до выходя на пенсию Петя должен откладывать по 23 500 рублей в месяц».
Япония и наши Курилы
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая перед национальным парламентом, заявил о намерении «поставить завершающую точку» в переговорах с Россией о принадлежности южной части Курильских островов.
«Ловушка Фукидида» интересуется, как Суга собирается действовать:
«Так. Интересно. Что он предлагает? У него есть волшебная палочка? Читаем перевод выступления: "Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений. С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора". Жирная точка в моем воображении начала таять, стекать и превратилась в запятую. Так мы проблему не решим. Как будто его предшественник делал что-то другое».
«Доктор прописал» тоже не считает выступление Суги оригинальным:
«Конечно, едва ли можно было ожидать каких-то радикальных изменений в позиции Японии после смены премьеров. Ну и перспективы заключения мирного договора по-прежнему туманны, коль скоро подчеркивается "определение принадлежности" островов. В Москве заниматься этим точно не намерены».
«Мировая политика» напоминает, что в этом году 4 июля вступили в силу поправки к Конституции России, в том числе поправка о территориальной целостности:
«Какая самая любимая фраза у японских премьеров? Правильно, "При мне Южные Курилы вернутся в Японию". Не отказался от +50 к популярности и новый премьер Ёсихидэ Суга: "Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений". Уважаемый Суга-сан! Что хотим сказать. Точка в вопросе о северных территориях поставлена гражданами и президентом Российской Федерации 4 июля 2020 года. Вам не о чем переживать, можете спокойно заниматься своими обязанностями».
«Захватить мир и печеньки» обращает внимание на то, что ряд российских СМИ транслируют притязания Токио на так называемые «Южные Курилы»:
«Топонима "Южные Курилы" не существует. В российской картографии существуют две Курильские гряды – Большая и Малая. Как две небесные медведицы. Когда мы пишем "Южные Курилы" с заглавной буквы первого слова – это означает, что японская пропаганда уже частично достигла цели. Для России Курилы одни, и они – наши».
Франция и ее исламисты
На прошлой неделе в Париже 18-летний мусульманин отрезал голову школьному учителю за рассказ ученикам о карикатурах на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим изданием Charlie Hebdo. Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил убийцу и призвал не отказываться от карикатур на пророка «во имя свободы слова». Позиция Макрона вызвала в исламских странах акции протеста и отказ от французских товаров.
«Кремлёвская прачка» рассуждает о глубинных причинах противостояния:
«Высказывания французского президента, вызвавшие столь резкую критику в мусульманском мире, являются продолжением тренда крена Европейской политики вправо. Появление националистически настроенных евроскептиков, правоэкстремистских группировок в немецкой полиции, французов, открыто глумящихся над религией, одним из краеугольных камней которой является постулат о том, что простить иноверцам можно многое, но хула на веру и пророка должна караться смертью, были бы невозможны без попустительства и прямой поддержки политиков, определяющих курс Европейского союза. Частота и интенсивность конфликтов на почве ксенофобии в Европе при сохранении существующего положения вещей в дальнейшем будут только нарастать».
У здания посольства Франции в Москве несколько десятков мусульман провели одиночные пикеты. «Темник» в этой связи интересовался вопросами не столько религиозными, сколько юридическими:
«Любопытно, а будут ли задержания? Ведь одиночные пикеты под запретом».
Журналистка Екатерина Винокурова апеллирует к закону:
«Никакие карикатуры не могут служить оправданием терроризма. А то однажды мы договоримся до того, что Шамиля Басаева тоже "спровоцировали". (Я сама из религиозных карикатур смотрю только средневековые гравюры, чего и вам желаю.) А также напоминаю, что оправдание терроризма – это серьезная статья УК РФ».
В четверг в Ницце мусульманин напал на прихожан католического храма, убив троих и ранив еще нескольких человек. После этого мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе. «Записки из красного дома» комментируют действия мэра:
«Гениальное решение. Может, надо закрыть границу и отменить пособия для мигрантов? Может быть, флики начнут исполнять свои прямые обязанности по защити безопасности граждан вместо выписываний штрафов за отсутствие маски?»
Через несколько часов после теракта в Ницце стало известно о попытках нападений в Авиньоне и Лионе.
«338» пытается прогнозировать ответ французских властей и вспоминает теракт в парижском театре «Батаклан»:
«С учетом совершенных и угрозой новых терактов во Франции интересно заглянуть в будущее с вопросом введут или нет режим ЧП в республике? В 2015 году [президент Франции Франсуа] Олланд после Батаклана ввел правовой режим, который действовал 2 года (упрощенная процедура досмотра и задержания граждан, ограничения на массовые мероприятия, привлечение к патрулированию армии и т. д). Неформально – в крупных городах его и не отменяли. Макрон, показывающий, что он – не Олланд, может и не вводить ЧП, повторяя, что ситуация под контролем, а французов не напугать. Но общенациональный карантин также вполне может трансформироваться в общенациональный режим ЧП – надо ведь обеспечивать принуждение при проведении политики светскости, с которой как раз и не согласны нападавшие».
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