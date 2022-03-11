Телеграм: Спецоперация, санкции и статья для Цукерберга
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её спецоперация
Минобороны России регулярно сообщает о ходе военной спецоперации, направленной на освобождение республик Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины. Согласно информации ведомства, все идет согласно разработанным планам. Однако проблема заключается в том, что военные силы Украины и националистические батальоны препятствуют эвакуации мирных жителей, на которой настаивает российская сторона. Украинские террористы прикрываются собственными гражданами, как живым щитом.
«Что-то знаю / Павел Данилин» комментирует отказ украинских властей предоставлять гуманитарные коридоры мирным жителям:
«После того как украинские власти официально подтвердили, что не будут выпускать мирное население из украинских городов, у меня возникает только один вопрос – это что, родовая травма бандеровщины, или все нацисты действуют в одном стиле? Прикрываясь мирным населением? Что делать в этой ситуации, вопрос не стоит. Бешеных собак – уничтожают. Для очищения Украины от этой нечисти и снятия плесени – оптимальный вариант – последовательное уничтожение всех нацистов. Вне зависимости от того, какие посты они занимают».
«Мюсли вслух» призывают не забывать, что на Украине мы имеем дело с террористами:
«По организованным Россией гуманитарным коридорам никто не смог выйти, потому что не пропускают националисты, заявил представитель ДНР Басурин – РИА Новости. Надеяться, что полк "Азов" позволит мирным жителям покинуть Мариуполь – это все равно, что надеяться: террористы отпустят заложников».
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем неофициальном канале «РОГОZИН» комментирует предательство россиян, выступающих на стороне неонацистов:
«Сегодня мы должны понять, как тяжело нашим ребятам там. И как они нуждаются в вашей поддержке. Нам надо понять, что наша Армия должна чувствовать за собой мощный тыл не только с точки зрения снабжения, подвоза всего необходимого, а также всего необходимого для освобождаемых районов Украины, для населения, но они должны чувствовать нашу поддержку, не ту "поддержку", которую оказывают сегодня деятели культуры, увешанные государственными наградами, обласканные нами... Где они все? Или олигархи, которые тут же, лизнув свой хвост, свинтили куда подальше из нашей страны? Но это наша страна, и нам ее защищать. Сегодня идет война за освобождение не только Украины от нацизма, сегодня идет война за освобождение России от той гнили, которая сейчас проявила себя предательским образом. И я уверен, что мы выйдем из этой битвы намного более сильными».
«САМОХОДКА» со ссылкой на документы Минобороны РФ объясняет, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы помешать планам Киева устроить бойню в Донбассе:
«Минобороны РФ обнародовало секретный приказ командования Нацгвардии Украины от 22 января 2022 года, согласно которому киевский режим готовил наступательную операцию на Донбассе в марте этого года. С 7-го по 28-е февраля 2022 (в соответствии с приказом) было организовано боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии. Уже тогда было известно о скоплении ВСУ в зоне соприкосновения, и Россия заявляла об этом неоднократно. Так что российская спецоперация начата вовремя (некоторые даже считают, что начинать нужно было раньше), просто мы, как обычно, были введены в заблуждение иностранными дипломатами, которые один за другим приезжали в Москву и морочили голову своими высказываниями из серии "это русские – агрессоры"».
Канал «Андрей Вышинский» публикует скриншот украиноязычного сообщения с требованием явиться в военкомат, какие в массовом порядке получают украинские мужчины:
«Украинские власти приступили к рассылке подобных сообщений. ВСУ остро не хватает личного состава, а добровольно в военкомат идти не так много желающих. Есть информация о том, что к батальонам территориальной обороны поступил запрос на то, чтобы при патрулировании направлять в военкомат обнаруженных мужчин. Могилизация идет полным ходом».
США и их биолаборатории
Минобороны России сообщило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биологических лабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций и могли использоваться для разработки биологических материалов, способных избирательно поражать разные этнические группы. Эту информацию подтвердила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. На слушаниях в сенате она заявила об обеспокоенности Вашингтона тем, что российские военные могут получить доступ к материалам американских биологических лабораторий на Украине. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН по вопросам военно-биологической активности США на Украине.
«Русское будущее Z» публикует ссылку на документы Минобороны США, подтверждающие существование украинских биолабораторий:
«Украинцы, либералы, западные СМИ: ахаха Россия выдумала какие-то американские биологические лаборатории на Украине и носится с ними, как с писаной торбой, ох уж эта пропаганда. Пресс-клиппинг минобороны США за 18 июня 2010 года: сенатор США Ричард Лугар приветствует открытие лаборатории в Одессе, которая будет специализироваться на изучении опасных патогенов, используемых биотеррористами. Лаборатория 3-го уровня сконцентрируется на изучении сибирской язвы, туляремиии и ку-лихорадки».
«Кали югаToday» пишет, что о существовании биолабораторий на Украине прекрасно знала Всемирная организация здравоохранения:
«В ответ на вопросы Reuters ВОЗ сообщила по электронной почте, что сотрудничала с этими заведениями в течение нескольких лет. Для продвижения методов обеспечения безопасности, которые помогают предотвратить "случайное или преднамеренное высвобождение патогенов". "В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить патогенные микроорганизмы высокой степени опасности, чтобы предотвратить любые потенциальные утечки", – говорится в письме. Из этого текста следует, что биолаборатории наличествуют, а не являются выдумкой. ВОЗ об их существовании была не только осведомлена, но и с ними контактировала. И раз она говорит о необходимости уничтожить опасные патогены, значит, она в курсе, что эти патогены там были».
Наличие на Украине американских биолабораторий не стало неожиданностью и для Китая, пишет «Евразийский хомячок»:
«По словам [официального представителя МИД КНР Чжао] Лицзяня, международное сообщество уже давно наблюдает за тем, как США занимаются разработкой биологического оружия как у себя в стране, так и в своих 336 биологических лабораториях за рубежом. Безусловно, мир обеспокоен этим, особенно после вскрывшихся недавно фактов разработки биологического оружия в лабораториях на Украине при финансировании США. Таким образом, МИД КНР призвал США дать исчерпывающие разъяснения своей деятельности и ясно дал понять, что не намерен закрывать глаза на это».
«Железный Феликс» интересуется, нет ли тут связи с коронавирусом:
«Не исключено, что в пентагоновских биолабораториях разрабатывались и новые штаммы коронавируса – и тем самым Украина стала для американских спецслужб и военных экспериментальным центром и испытательным полигоном для распространения заразы по всей Европе. <…> Глава СК Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины, а вообще это должно стать предметом самого пристального разбирательства со стороны компетентных международных органов».
«Мейстер» очень надеется, что российские военные получат доступ к документации лабораторий:
«О существовании этих лабораторий в Грузии и Украине наши власти заявляли уже не раз, однако раньше многие отмахивались от этих заявлений, считая их преувеличением или страшилкой для СМИ. Добытые болгарской журналисткой Диляной Гайтанджиевой документы об экспериментах на украинских военнослужащих тоже не получили серьезного отклика в мире. Однако сейчас, когда у ВС России появился реальный шанс получить данные исследований этих лабораторий, в США забеспокоились и серьезно работают над тем, чтобы этого не произошло. Очевидно, американцы боятся обнародования этих данных, ведь проведение опытов с опасными патогенами на людях тянет на международный трибунал, и всколыхнет даже лояльный им европейский истеблишмент. Было бы очень здорово, если бы нашим войскам получилось добыть эти сведения – они серьезно изменят взгляд мирового сообщества и на США, и на кризис на Украине».
Запад и его санкции
В понедельник секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Правительство это предложение поддержало. Владимир Путин отдельно подчеркнул, что легальные механизмы для этого существуют, и призвал защитить права инвесторов, которые приняли решение остаться в России.
В правительстве разрабатывают экономические меры, призванные смягчить последствия санкций для российских компаний и предпринимателей. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, разрешающее не выплачивать компенсации владельцам патентов из недружественных стран.
«АДЕКВАТ Z» объясняет, что это значит:
«Скучные слова свежего постановления правительства переводятся на общедоступный язык так: патенты правообладателей недружественных государств теперь будут использоваться принудительно и бесплатно, везде и всюду, где мы сочтем это нужным. В самом скором времени ждем появления длинных и постоянно обновляемых (по закону правительство должно волеизъявляться по каждому объекту отдельно) списков всего того, с чем так обращаться теперь станет можно. Миропорядок не ломают в белых перчатках».
Депутат Госдумы Олег Леонов считает, что бегство западных компаний из России открывает широчайшие возможности для развития внутренней экономики:
«Когда смотришь, как сейчас сбегает из России западный бизнес, только тогда реально осознаешь, сколько денег ежедневно мы платили «туда». Это не отдельные компании, это целая сеть по сбыту нам товаров разного качества (одежда, ИТ, еда, предметы повседневного обихода и роскоши), выкачивания из России денег (банки и финансовые организации) и организации влияния, промышленного и финансового шпионажа (привет большой четверке международных аудиторских компаний). И вот теперь всего за две недели мы от всего этого избавляемся, точнее – они нас покидают. Некоторые думают – от нас уходят деньги. Нет, это к нам приходят возможности. Год назад я бы в это не поверил, но сейчас другая реальность. Сейчас мы можем перезапустить целые отрасли экономики, собрать новые технологические цепочки, только действовать надо быстро и решительно. Окно возможностей не такое большое. Главное – чтобы те, кто скоропостижно "свалил", не вернулся так же быстро обратно. Было бы неплохо ввести для них 5-летний запрет на работу в России».
«Тот самый Олень» считает, что западным компаниям нужно выставить большой счет за русофобию:
«Сразу всех тех, кто отметился в русофобии, выгонять нельзя, чтобы не создавать дефицит, негативный ажиотаж и безработицу на рынке, играя на руку проекту "идеального шторма". Нужно принять закон с отложенным действием об оборотных штрафных санкциях и аресте имущества компаний, присоединившихся к незаконным санкциям. Спокойно посчитать ущерб, нанесенный государству от антироссийской деятельности, и возложить его по решению нашего самого гуманного суда в мире на иностранные компании, которые приняли участие в этой кампании – если корпорации не могут рассчитаться по счетам, то вся собственность должна быть изъята в пользу государства на вполне законных основаниях. Без каких-либо исключений. Ничего личного, только бизнес. Одним таким решением мы бы разрушили всю эту кампанейщину и выщелкали бы с рынка по одному все эти враждебные компании, заместив их нашим производством, мощно подстегнув развитие нашего бизнеса».
Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев поддерживает заявление Владимира Путина о необходимости максимальной свободы предпринимательства:
«Целиком разделяю позицию президента. Спасти страну может только свобода труда и предпринимательства. Сдержать рост цен может только рост производства. Мы говорили об этом раньше и повторяем сейчас. На рынке освобождаются занятые прежде ниши и целые направления. Уверен, нам под силу их заполнить. Где-то своими силами, а где-то с участием новых, более надежных партнеров. Тех, кто не поддался антироссийской истерии. За тридцать лет рынка в России мы многому научились. Построили с нуля сотни тысяч компаний. Пережили девяностые и три мировых кризиса. Закалились. Выстоим и теперь. Хочу предостеречь правительство от соблазна вернуться к плановой экономике. Ничего кроме дефицита это не даст. Говорят, нет ничего хуже роста цен. Неправда – отсутствие товаров еще хуже!»
«Доктор Z прописал» рассказывает, что импортозамещение в стратегических отраслях в России работает не первый год:
«Вот, например, что касается авиации. А конкретно пассажирского самолета МС-21. Несколько дней назад появилась информация, что в 2023 году в России начнут производить отечественное оборудование для систем жизнеобеспечения и кондиционирования воздуха на пассажирских самолетах. Эти устройства предназначены для подачи кислорода в индивидуальные маски для пассажиров и экипажа при разгерметизации салона. В том же МС-21 зависимости от компоновки салона используется до 300 генераторов кислорода. До недавних пор подобные изделия покупались во Франции. Кроме того, в России собираются производить конверторы озона – устройства, защищающие салон самолета и кабину пилотов от попадания токсичного озона при полетах на высотах 8-10 км. Такие у нас тоже не производились. Вообще же до 2024 года планируется импортозаместить 54 агрегата и элемента систем МС-21. И работа эта, кстати, ведется не в авральном порядке, началась она еще в 2020 году. Просто сейчас еще раз подтверждается, что в таких отраслях, как авиастроение, от импорта надо уходить максимально».
Цена и её рекорды
Президент США Джо Байден подписал указ об отказе от российских энергоресурсов. Страны Евросоюза обсуждают возможность постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России. На этом фоне стоимость топлива в ЕС и США побила исторические рекорды.
«Банкста» отмечает, что страны Запада фактически ввели санкции против собственных граждан:
«Американские санкции носят явно несоразмерный и саморазрушительный характер. К примеру, в Германии остро раскритиковали план США по отказу от российской нефти. В статье автора Frankfurter Algemeine Zeitung Тьерка Брювиллера говорится, что Америка по собственной вине не сможет найти альтернативу российской нефти в Венесуэле. Любые попытки Вашингтона возобновить поставки нефти из Каракаса, чтобы сдержать рост цен, обречены на провал. <…> Американцы, как и европейцы, сознательно или бездумно проигнорировали слова российского вице-премьера Александра Новака. Буквально накануне он предупреждал, что "отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300$ за баррель и выше ". Сейчас в США всерьез запахло "жареным", что уж говорить о Европе, которая лишь начинает осознавать, какую цену заплатит за санкции. Только прозвучали рестрикции против российской нефти, как ценники на европейских АЗС сразу почти удвоились, и это не финал».
Журналистка Анастасия Попова передает из Европы:
«Французы шутят, что скоро самым ценным подарком на день рождения и рождество станет купон на заправку полного бака машины. Цена на топливо все растет, на этой неделе обещают повышение еще на 10 центов. Пишут, что поездки на машине в отпуск скоро будут обходиться дороже, чем билет на самолет».
Крупнейший в Германии поставщик газа GASAG уведомил своих потребителей о подорожании газа на 26% с 1 мая. Политолог Юрий Баранчик поздравляет немцев:
«Ну вот, немцы, – будет и на вашей улице "праздник". И радуйтесь больше – 26% это ведь только первое повышение. К зиме 2022-2023 будете платить в два-три раза больше. Если вообще будет газ в ваших домах».
«Всевидящее око» пишет о расколе внутри Европы – не все европейцы готовы голодать и мерзнуть ради интересов США:
«Цены на газ и зерно – сейчас основной фактор раскола "антироссийского единого фронта". Скоро к ним добавится нефть и другие ресурсы – например, металлы. Milan Uhrík, депутат Европарламента [от Словакии]: "Сегодняшний опрос ясно показал: 2/3 словаков НЕ ХОТЯТ американских солдат в Словакии! Правительство Хегера идет против народа". <…> Народ реагирует не так однозначно на "укрепление НАТО в восточной Европе", судя по данным словацких опросов. Словом, мерзнуть, голодать и привечать американских военных все оказались как-то не готовы».
Meta и её дичь
Американская компания Meta отменила в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы убивать россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун. Призывы к убийству русских он назвал «формой политического самовыражения, которая в обычной ситуации нарушала бы запрет на призывы к насилию».
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов называет Meta инструментом информационной войны:
«У нормальных людей никогда не было сомнений, что Facebook и Instagram – часть пропагандисткой машины США, один из ключевых элементов ведения информационной войны, а "кошечки и селфи" – лишь механизм вовлечения и удержания. Вот теперь раскрыта основная суть, началось его реальное "боевое применение", и через популярные в нашей стране ФБ и Инсту вместо мимимишек будут призывать к насилию против россиян в независимости от их пола, возраста и места нахождения. Как сейчас уже происходит в ЕС в некоторых школах с русскими детьми. Получите и распишитесь, привет от Цукерберга!»
«РосСкандал» считает, что прощать такое нельзя:
«Маски окончательно сброшены. Владелец Meta Цукерберг и его прихвостни оказались на одной волне с Геббельсом и прочей нацистской сволотой! Временно снят запрет на призывы в ФБ и Инсте к смерти российских солдат, а также президента России! Убивать русских Meta разрешила в России, Украине, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Румынии и Словакии! Т.е. людоедский закон Зеленского об индульгенции на убийство русских твари из Mеты распространяют на Восточную Европу! Но главное – подстрекают украинцев становиться мишенями для российских солдат… Заблокировать Инстаграм вслед за Фейсбуком! Причем навсегда! Такое прощать нельзя!»
Роскомнадзор потребовал от Meta объяснений. «Родительское Всероссийское Сопротивление (РВС)» живо интересуется, что же ответит американская компания:
«Скажут правду, что на Западе призывы убивать запрещены, кроме призывов убивать русских? А что дальше последует? Отменят уголовное наказание за убийство русских? А что насчет главного идеологического западного конька по имени "толерантность"? Европейского обывателя долго загоняли в жесткие рамки терпимости ко всяческой мерзости. И вот, наконец, ему сказали "фас! можно ненавидеть"».
Депутат Госдумы Антон Горелкин прочит Meta статью об экстремизме:
«То, что делает Meta, называется "разжигание межнациональной розни" – и квалифицируется по российским законам как экстремизм. Да и не нужно быть знатоком законов, чтобы понять: корпорация умышленно стравливает целые этносы между собой. Думаю, правовая оценка таких действий не заставит себя долго ждать. Экстремистские организации не имеют права действовать на территории РФ».
«Темник» отмечает, что западные соцсети напрашиваются на блокировку:
«Также соцсеть определилась относительно допустимости восхваления нациков из "Азова" – теперь это можно делать. Попутно Facebook (вместе с Twitter) удалил посты посольства РФ в Лондоне за "отрицание насильственных действий" в отношении мариупольского роддома. Речь о той ситуации, что медучреждение не использовалось по назначению, а было превращено в базу вышеупомянутого "Азова", который и организовал постановочные кадры с выводом из руин местной бьюти-блогерши Марианны Подгурской в образе пострадавшей пациентки. Однако России отныне запрещается рассказывать правду и опровергать фейки. В данном случае – о террористических методах, применяемых тем же "Азовом" в войне с собственным же народом – прикрываясь людьми и детьми. После таких откровенно враждебных действий нетрудно предположить, что перспективы блокировки FB и других пропагандистских соцсетей, вставших на борьбу с Россией, становятся практически очевидными».
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