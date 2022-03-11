Телеграм: Спецоперация, санкции и статья для Цукерберга

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Минобороны России регулярно сообщает о ходе военной спецоперации, направленной на освобождение республик Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины. Согласно информации ведомства, все идет согласно разработанным планам. Однако проблема заключается в том, что военные силы Украины и националистические батальоны препятствуют эвакуации мирных жителей, на которой настаивает российская сторона. Украинские террористы прикрываются собственными гражданами, как живым щитом.



«Что-то знаю / Павел Данилин» комментирует отказ украинских властей предоставлять гуманитарные коридоры мирным жителям:

«После того как украинские власти официально подтвердили, что не будут выпускать мирное население из украинских городов, у меня возникает только один вопрос – это что, родовая травма бандеровщины, или все нацисты действуют в одном стиле? Прикрываясь мирным населением? Что делать в этой ситуации, вопрос не стоит. Бешеных собак – уничтожают. Для очищения Украины от этой нечисти и снятия плесени – оптимальный вариант – последовательное уничтожение всех нацистов. Вне зависимости от того, какие посты они занимают».

«Мюсли вслух» призывают не забывать, что на Украине мы имеем дело с террористами:

«По организованным Россией гуманитарным коридорам никто не смог выйти, потому что не пропускают националисты, заявил представитель ДНР Басурин – РИА Новости. Надеяться, что полк "Азов" позволит мирным жителям покинуть Мариуполь – это все равно, что надеяться: террористы отпустят заложников».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем неофициальном канале «РОГОZИН» комментирует предательство россиян, выступающих на стороне неонацистов:

«Сегодня мы должны понять, как тяжело нашим ребятам там. И как они нуждаются в вашей поддержке. Нам надо понять, что наша Армия должна чувствовать за собой мощный тыл не только с точки зрения снабжения, подвоза всего необходимого, а также всего необходимого для освобождаемых районов Украины, для населения, но они должны чувствовать нашу поддержку, не ту "поддержку", которую оказывают сегодня деятели культуры, увешанные государственными наградами, обласканные нами... Где они все? Или олигархи, которые тут же, лизнув свой хвост, свинтили куда подальше из нашей страны? Но это наша страна, и нам ее защищать. Сегодня идет война за освобождение не только Украины от нацизма, сегодня идет война за освобождение России от той гнили, которая сейчас проявила себя предательским образом. И я уверен, что мы выйдем из этой битвы намного более сильными».

«САМОХОДКА» со ссылкой на документы Минобороны РФ объясняет, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы помешать планам Киева устроить бойню в Донбассе:

«Минобороны РФ обнародовало секретный приказ командования Нацгвардии Украины от 22 января 2022 года, согласно которому киевский режим готовил наступательную операцию на Донбассе в марте этого года. С 7-го по 28-е февраля 2022 (в соответствии с приказом) было организовано боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии. Уже тогда было известно о скоплении ВСУ в зоне соприкосновения, и Россия заявляла об этом неоднократно. Так что российская спецоперация начата вовремя (некоторые даже считают, что начинать нужно было раньше), просто мы, как обычно, были введены в заблуждение иностранными дипломатами, которые один за другим приезжали в Москву и морочили голову своими высказываниями из серии "это русские – агрессоры"».

Канал «Андрей Вышинский» публикует скриншот украиноязычного сообщения с требованием явиться в военкомат, какие в массовом порядке получают украинские мужчины:

«Украинские власти приступили к рассылке подобных сообщений. ВСУ остро не хватает личного состава, а добровольно в военкомат идти не так много желающих. Есть информация о том, что к батальонам территориальной обороны поступил запрос на то, чтобы при патрулировании направлять в военкомат обнаруженных мужчин. Могилизация идет полным ходом».

