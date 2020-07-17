Телеграм спасает Кавказ, жертв MeToo и памятники

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С воскресенья на границе Азербайджана и Армении продолжаются столкновения с применением тяжелого вооружения. С обеих сторон есть жертвы.



Турция заявила о готовности оказать Азербайджану любую поддержку. «РУССТРАТ» считает, что это говорит о многом:

«Что в произошедшем действительно важно, это цитата из заявления турецкого лидера: "Мы будем рядом с ВС Азербайджана, будем поддерживать наших братьев в соответствии с принципом "одна нация, два государства". Вот эта вот "одна нация" здесь является основным императивом, предопределяющим всю дальнейшую международную внешнюю политику Турции. Эрдоган явно нацелился на экспансию в Закавказье. Следовательно, в ближайшей перспективе нужно ожидать усиления активности Анкары по расширению турецкого контроля над Азербайджаном. С использованием карабахского конфликта в качестве удобного повода. Что может и наверняка обострит непосредственно сами российско-турецкие отношения».

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что подобные столкновения неизбежно будут происходить до тех пор, пока часть территории его страны «оккупирована». По его словам, такие конфликты рано или поздно могут вылиться в полномасштабную войну. «Мюсли вслух» восхищаются откровенностью посла:

«Можно лишь поблагодарить известного в прошлом певца и композитора за похвальную откровенность, на все проливающую свет. События на армяно-азербайджанской границе – проверка боеготовности Армении и одновременно – готовности России вмешаться в конфликт на стороне союзника по ОДКБ. Отметим, что возникновение у Азербайджана желания протестировать оба названных пункта – несомненное достижение внутренней и внешней политики премьер-министра Пашиняна».

Минобороны Азербайджана заявило о готовности нанести высокоточный ракетный удар по армянской АЭС, если Ереван будет обстреливать стратегические объекты Азербайджана. «Строгий агашка» считает, что эту угрозу Баку никогда не реализует:

«Понятно, что это явный блеф: радиоактивный взрыв угробит не только Армению, но и сам Азербайджан, да заодно еще Грузию, часть России и Турции. Плюс Баку навечно заклеймят зачинщиком страшной бойни. Но сам факт показателен: накал столь высок, что выпады информационной войны чиновники подкрепляют столь весомыми аргументами».

«Мышь в овощном» рассуждает о перспективах урегулирования конфликта:

«Обострение азербайджано-армянского конфликта не несет ничего хорошего России. Слишком близко он от наших границ, слишком тесно связана наша страна с обеими вовлеченными в него сторонами. У этой затяжной беды пока не просматриваются шансы для сведения на ноль так, чтобы результат адекватно приняли бы и Баку, и Ереван: слишком много крови, слишком много застарелых и свежих обид, слишком много амбиций и слишком мало адекватности».

Политолог Семен Уралов считает, что разрешить конфликт можно только при участии России:

«Если посмотреть на этот военный конфликт политэкономически, то мы увидим, что армяне с азербайджанцами голосуют ногами за его разрешение. Голосование выражено в массовой миграции в пользу России. И это не просто трудовая миграция. Выходцы из этих двух республик занимают позиции от простых торговцев на рынке и ремесленников до крупных коммерсантов, политиков и деятелей культуры. Россия уже давно стала более правильной версией и Армении, и Азербайджана, где эти народы могут жить в мире и согласии. Больше нет такого места на планете. Поэтому выход из Карабахского тупика возможен лишь в одном случае – если обе стороны признают Россию в качестве верховного арбитра и будут неукоснительно следовать рекомендациям, которые мы им предложим».

