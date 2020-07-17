Телеграм спасает Кавказ, жертв MeToo и памятники
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Конфликт Азербайджана и Армении
С воскресенья на границе Азербайджана и Армении продолжаются столкновения с применением тяжелого вооружения. С обеих сторон есть жертвы.
Турция заявила о готовности оказать Азербайджану любую поддержку. «РУССТРАТ» считает, что это говорит о многом:
«Что в произошедшем действительно важно, это цитата из заявления турецкого лидера: "Мы будем рядом с ВС Азербайджана, будем поддерживать наших братьев в соответствии с принципом "одна нация, два государства". Вот эта вот "одна нация" здесь является основным императивом, предопределяющим всю дальнейшую международную внешнюю политику Турции. Эрдоган явно нацелился на экспансию в Закавказье. Следовательно, в ближайшей перспективе нужно ожидать усиления активности Анкары по расширению турецкого контроля над Азербайджаном. С использованием карабахского конфликта в качестве удобного повода. Что может и наверняка обострит непосредственно сами российско-турецкие отношения».
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что подобные столкновения неизбежно будут происходить до тех пор, пока часть территории его страны «оккупирована». По его словам, такие конфликты рано или поздно могут вылиться в полномасштабную войну. «Мюсли вслух» восхищаются откровенностью посла:
«Можно лишь поблагодарить известного в прошлом певца и композитора за похвальную откровенность, на все проливающую свет. События на армяно-азербайджанской границе – проверка боеготовности Армении и одновременно – готовности России вмешаться в конфликт на стороне союзника по ОДКБ. Отметим, что возникновение у Азербайджана желания протестировать оба названных пункта – несомненное достижение внутренней и внешней политики премьер-министра Пашиняна».
Минобороны Азербайджана заявило о готовности нанести высокоточный ракетный удар по армянской АЭС, если Ереван будет обстреливать стратегические объекты Азербайджана. «Строгий агашка» считает, что эту угрозу Баку никогда не реализует:
«Понятно, что это явный блеф: радиоактивный взрыв угробит не только Армению, но и сам Азербайджан, да заодно еще Грузию, часть России и Турции. Плюс Баку навечно заклеймят зачинщиком страшной бойни. Но сам факт показателен: накал столь высок, что выпады информационной войны чиновники подкрепляют столь весомыми аргументами».
«Мышь в овощном» рассуждает о перспективах урегулирования конфликта:
«Обострение азербайджано-армянского конфликта не несет ничего хорошего России. Слишком близко он от наших границ, слишком тесно связана наша страна с обеими вовлеченными в него сторонами. У этой затяжной беды пока не просматриваются шансы для сведения на ноль так, чтобы результат адекватно приняли бы и Баку, и Ереван: слишком много крови, слишком много застарелых и свежих обид, слишком много амбиций и слишком мало адекватности».
Политолог Семен Уралов считает, что разрешить конфликт можно только при участии России:
«Если посмотреть на этот военный конфликт политэкономически, то мы увидим, что армяне с азербайджанцами голосуют ногами за его разрешение. Голосование выражено в массовой миграции в пользу России. И это не просто трудовая миграция. Выходцы из этих двух республик занимают позиции от простых торговцев на рынке и ремесленников до крупных коммерсантов, политиков и деятелей культуры. Россия уже давно стала более правильной версией и Армении, и Азербайджана, где эти народы могут жить в мире и согласии. Больше нет такого места на планете. Поэтому выход из Карабахского тупика возможен лишь в одном случае – если обе стороны признают Россию в качестве верховного арбитра и будут неукоснительно следовать рекомендациям, которые мы им предложим».
Секс-скандал в медиа
По Twitter прокатилась волна разоблачений в духе MeToo – девушки из сферы медиа рассказали о психологическом и физическом насилии со стороны коллег. В числе обвиненных в сексуальных злоупотреблениях оказались шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков и фотограф издания Андрей Золотов, SMM-менеджер «Сбербанка» Руслан Гафаров и глава проектов того же банка Сергей Миненко. Один из журналистов обвинил в гомосексуальных домогательствах ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова.
«РИНГ» рассказывает о реакции СМИ и соцсетей на скандал:
«С одной стороны, это все наговаривают на либеральных-светлых и толерантных, которые не могли себе позволить подобных дикостей, а просто попали под российскую машину пропаганды. С другой стороны, такой себе представляют либералы "прекрасную Россию будущего"? Какое право они имеют хоть что-то говорить российским гражданам про жизнь? Как наглости хватало учить всех вокруг "праведности"? Они же выступили против семейных и традиционных поправок в Конституцию? Теперь понятно почему».
Обвиненный в домогательствах шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков извинился и заявил, что уходит со своей должности:
«Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации. Благодаря усилиям многих женщин сейчас к проблеме подобного мужского поведения приковано огромное внимание. Надеюсь, мы, мужчины, будем меняться в лучшую сторону. В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором "МБХ медиа"».
«Сбербанк» отстранил от работы своих сотрудников на время проверки прозвучавших в их адрес обвинений. В этой связи «Всевидящее око» вспоминает скандал с сексуальными домогательствами в редакции «Медузы», по итогам которого виновный сотрудник продолжил работать:
«О, теперь у редакции Ока еще один повод для наблюдений: окажется ли внезапно Сбербанк либерально и феминистически более продвинутым, чем редакция Медузы? Так еще веселее! Тем временем следует признать, что на данный момент самой активной, дееспособной и значимой силой в оппозиции являются именно феминистки. В первую очередь, конечно, потому, что они реально действуют по своей повестке, а не "встраиваются в тусовочку" и не "изображают" определенные взгляды и определенную деятельность. Поэтому им не слабо схарчить хоть Светова, хоть Ходорковского. Это, как минимум, стоит внимания».
«ЦАРЬ КАЗАНСКИЙ» допускает, что разоблачительная кампания может носить заказной характер:
«Наше советское #metoo лучше всех нарисовал Вася Ложкин. Как ты ни живи, каких ценностей ни придерживайся, все что нужно найдут (включая свидетелей) и опубликуют, когда будет нужно. Устроили журналисты парад солидарности за какого-то своего коллегу – получили ответ. Уверен, что если бы стояла задача покопаться в грязном белье какого-то монастыря или некоего патриархального сообщества, те же люди, которых сегодня назначили абьюзерами, выступали бы в счастливой роли рыцарей без страха и упрека. Но сегодня не повезло им. Если ты мало-мальски фигурируешь в публичном поле, надо всегда быть готовым, что твое личное и даже бессознательное станет достоянием масс. Но повод ли это отказываться от взятой на себя работы? Если это действительно большая работа, то, наверное, надо продолжать. В конце концов, любая вылитая наружу грязь развязывает руки и освобождает. А память у потребителей такой информации не очень длинная».
«338» предлагает фигурантам скандалов попробовать себя в другой профессии:
«Если люди, называющие себя оппозицией, такие секс-гиганты, то что же они прозябают на ниве околополитической журналистики? В Будапешт! (как пел "Сплин", там вроде как лучшее порно). Зачем мучать себя в тусовочке, когда можно уехать и раскрыть в себе талант актера оригинального жанра. И им легче, и другим спокойнее».
ЦИК выбирает, ОМОН разгоняет
Для участия в президентских выборах в Белоруссии, назначенных на 9 августа, зарегистрированы ЦИКом пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Среди прочих в выборах будет участвовать Светлана Тихановская, супруг которой хотел зарегистрироваться кандидатом в президенты, но был арестован по делу о нарушении общественного порядка. Не сумели зарегистрироваться еще два кандидата: бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало и бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. В отношении второго ведется расследование в рамках уголовного дела о коррупции. В Минске не прекращаются протесты, переходящие в стычки с ОМОН.
«АДЕКВАТ» рассказывает, чего ждать от белорусских выборов с таким списком зарегистрированных кандидатов:
«Из трех некукольных конкурентов батька выкинул с "выборов" двоих, оставив самую слабую: жену кандидата, которому сначала не дали податься на регистрацию, задержав чуть ли не на пороге избиркома (и поэтому, собственно, переподались от имени жены), а несколько погодя и арестовали, навешав уголовных дел. Батьке кажется, что жены блогера, обыкновенной в сущности домохозяйки, да еще имея на руках заложника, можно не бояться. Образца советского фольклора полувековой с лишним давности "…боролся Микита с трупом три года, три месяца и три дня – и труп одолел, окаянный" батька по своей дремучести, понятно, не знает. Зато обязан знать или хотя бы догадываться, что самое позднее через четыре недели, а возможно, и гораздо раньше, ему уже в любом случае предстоит иметь дело с протестом такого масштаба, какого раньше не нюхал даже приблизительно. Хороших сценариев по вопросу, как прожить предстоящий месяц, для батьки нету довольно давно. В самое ближайшее время прояснится, остались ли "просто" плохие – или напряженка уже и с ними».
«Рефлексия и реакция» соглашаются, что стоит ждать новых протестов:
«Все приказы отданы, все силовики взяли под козырек. Но ситуация уже не управляется, т.к. управление подразумевает под собой возможность маневра в зависимости от ситуации. А куда маневрировать? И так понятно, что люди выйдут. И так понятно, что силовики будут давать отпор. Непонятно, сколько выйдет людей, и как добросовестно по отношению к текущему нанимателю будут вести себя силовики. Но этими вещами уже крайне трудно управлять, т.к. построение отношений доверия, торга с большими группа людей, в погонах или без, подразумевает под собой более-менее длительный цикл. А времени нет, и доверия нет. Да и торговаться не с кем. <…> Это не значит, что однозначно режим падет 9 числа, предсказывать такие вещи довольно глупо. Речь о том, что способности на гибкость уже практически не остается, разве что по остаточному принципу на внешнеполитическую».
«Стивен Б» считает, что белорусские власти сами провоцируют беспорядки:
«В Belarus бушуют протесты после отказа карманного для Лукашенко ЦИК регистрировать его конкурентов на выборы. Задержано более 200 человек в разных городах, только в Минске в белорусские автозаки отправилось 188 протестующих. Как говорят у вас в России, горит сарай, гори и хата: в попытках "предотвратить" Майдан тем, что перекрывает кислород Бабарико и Цепкало, Лукашенко тот самый Майдан в итоге и провоцирует».
«Klymenko Time» пишет о Викторе Бабарико – главном конкуренте Лукашенко, не допущенном к выборам:
«Ранее, напомним, еще в июне, Бабарико и его сын вообще пропали, но позже нашлись. Они успели побывать в СИЗО КГБ в Минске. А до этого штаб этого кандидата сообщал о блокировке счета его избирательного фонда в "Беларусбанке". <…> В общем-то решение по недопуску Бабрико на выборы было ожидаемым и прогнозируемым. Вопрос в другом – что теперь, в этом раскладе, будут делать желающие сбить Лукашенко с власти?»
Перенос памятника правителю Русской Америки на Аляске
Городской совет американской Ситки в штате Аляска принял резолюцию о переносе из центра города в музей памятника Александру Баранову – правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII – начале XIX веков.
«Доктор прописал» объясняет, чем провинился Баранов:
«По версии авторов резолюции, Баранов "осуществлял непосредственный надзор за порабощением народов тлинкитов и алеутов", что "причиняет боль коренным народам и по сей день"».
«Мюсли Лаврова» считают, что официальные объяснения – просто предлог:
«Якобы Баранов "несет ответственность за убийства, порабощения, изнасилования и геноцид коренных общин". Под прикрытием Black Lives Matter просто снесли памятник русскому человеку. Негоже, чтобы на американской земле были памятники любым выходцам из России».
«Реальная История» напоминает, что Баранов сделал для Аляски:
«Аляска испугалась своего создателя. <…> Война американцев с собственной историей продолжается. Прискорбно, что под ее жернова попал русский правитель Аляски. При Баранове в 1790-1818 гг. в Русской Америке было построено более 200 поселений, в том числе Новоархангельск – ныне та самая Ситка. Открывались школы, библиотеки, больницы, более 60 православных храмов и даже семинария. Работали судостроительные верфи, кирпичные и железоплавильные заводы. Можно сказать, что Баранов создал Аляску».
«Русский Центр» отмечает, что коренные жители Аляски 16 лет назад официально сняли все претензии к Баранову:
«В 2004 году наиболее влиятельным и могущественным аляскинским индейским кланом Киксади был признан более неактуальным исторический счет к Российской Империи за вооруженные конфликты между местными жителями и русскими. <…> Вмешались BLM-щики, чья политическая жизнь, как известно, питается за счет манипуляций присвоенной моралью. Блохи марксовой бороды проголосовали за "резолюцию" ("Мы, управление дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома"), где Баранов был назван расистом. История насилия, причиной которому стал Баранов, – пишут Швондеры, – протянулась сквозь года и причинила травму, которая до сих пор вызывает боль у коренного населения. На то, что само коренное население официально сняло претензии, демагоги, конечно же, плевать хотели».
«Мейстер» не без иронии пишет, что власти Аляски должны идти до конца и отомстить Баранову по полной, видимо, чтобы довести начатое до полного абсурда:
«Главный памятник Александру Андреевичу не бронзовая фигура, а сам город Ново-Архангельск, ныне Ситка. Именно его и надо сносить. Лишь, когда остров Баранова, на котором находится город, зарастет вековым лесом, индейцев можно будет считать отомщенными. Кстати, остров тоже надо бы переименовать».
Собор Святой Софии стал мечетью
На прошлой неделе Госсовет Турции объявил об отмене решения 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии был преобразован в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Минкультуры Турции и Управление по делам религии подписали протокол, согласно которому собор будет сохранен в качестве объекта всемирного наследия после изменения его статуса.
«Политтранзит» пишет про цивилизационный выбор Турции:
«Европейский вектор развития Турции давно развернулся обратно. Движение к состоянию турецкого общества в доАтатюрковы времена давно очевидно. Закрытие мечети как символа противостояния с христианами обозначало светский характер государства и было одним из главных достижений Ататюрка. Музей в действующей мечети, даже с декларацией охранных обязательств, не меняет сути цивилизационного выбора режима Эрдогана. Ждем следующих изменений на пути превращения Турции в султанат».
«Baunovhaus» объясняет изменение статуса собора соображениями легитимности:
«Власти Эрдогана как воздух постоянно нужны новые подтверждения легитимности. Именно это делает его правление гонкой от одной великой цели к другой. Превращение Айя-Софии обратно в мечеть – такой же глоток легитимности. Великий по своему символическому значению и весьма недорогой с точки зрения цены. Теперь имя Эрдогана навсегда вписано в историю, и ему для этого не понадобилось даже отправлять турецкую армию в очередной заграничный поход».
«ManzaL» считает, что изменение статуса продиктовано соображениями внутренней политики:
«Изменение статуса Святой Софии – поступок, безусловно, дерзкий, но направлен он, в первую очередь, на решение внутренних проблем. Пока Эрдогану главное – утереть нос светской оппозиции, отвлечь население страны от экономических проблем, поощряя национализм и религиозный фундаментализм, а разжигание религиозных войн – это дело второстепенное».
«Темник» призывает к сдержанности:
«И православие, и ислам – традиционные религии, исповедуемые в России. Безусловно, многим в нашей стране может не нравиться такое решение турецких властей. Но это их суверенное право. Эмоциональная накачка вокруг подобного вопроса скорее вредна. Тем более, что противостояние на фоне религиозных противоречий не совсем соответствует духу современной эпохи. Все-таки следует учитывать, что времена Ивана III и Сулеймана Великолепного давно прошли. Поэтому РПЦ или Папа Римский еще могут позволить себе осторожно высказать сожаление или опечалиться новым статусом древнего собора, но государственная позиция должна быть максимально сдержанной и уважительной к суверенным правам соседней державы».
«Майор и Генерал» опечалены тем, что для христианских богослужений Святая София окончательно потеряна:
«По святой Софии – все получилось ровно так, как обещали: Эрдоган плевать хотел на все высочайшие просьбы, при этом ничего особо не изменилось (храм будет сохраняться как объект всемирного наследия после изменения статуса, фрески не тронут), а вот свой исторический шанс начать вытеснять с Босфора предателей православия варфоломеев и елпидифоров, мы, похоже, упустили. А ведь могли бы добиться хотя бы эпизодического возобновления христианских богослужений – впервые за многие сотни лет».
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