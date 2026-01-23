Телеграм: Совет мира и судьба Гренландии

1

В ночь на пятницу Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума. С российской стороны в переговорах также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Встреча, продлившаяся более трех с половиной часов, состоялась в преддверии трехсторонних контактов России, США и Украины в ОАЭ.

«Россия в глобальной политике» строит предположения:

«Из официальных комментариев после ночной встречи в Кремле можно предположить, что препятствием для появления окончательного контура договоренностей является вопрос территорий. Это более чем ожидаемо, но что со вторым базовым вопросом – о гарантиях безопасности? Собственно, одной из тех самых первопричин, о которых говорил неоднократно президент России? Не очень верится, что по ним достигнуто взаимное понимание, учитывая разноголосицу, которая звучала, особенно со стороны Украины и Европы. Переговоры в ОАЭ, как сообщили, будут вести представители Минобороны и Кирилл Дмитриев. Военные, вероятно, по текущим прикладным вопросам, спецпредставитель – по экономическим возможностям. Гарантии – вопрос чисто политический (на этом этапе), и он явно отдельно. Может оказаться наиболее принципиальным».

«Мейстер» выделяет главное:

«В теме возможных результатов наших переговоров с Уиткоффом или кем угодно из американцев надо четко понимать одну ключевую вещь. В конечном счете все упирается не в российские активы, не в демилитаризацию и даже не в территорию Донбасса. В конечном счете все упирается в вопрос трансформации режима в Киеве. Сохранение Зеленского или его институционального преемника может обессмыслить любые договоренности потому, что этот режим экзистенциально настроен на продолжение войны. И этот настрой имеет соответствующую поддержку в Европе. Поэтому действительный предмет переговоров с американцами звучит, на наш взгляд, так: какими методами и в какой срок будет обеспечена смена режима. Если ответ на этот вопрос получен не будет, то с вероятностью 99% СВО будет продолжаться до коллапса этого самого режима».

«Новый Век» подчеркивает, что переговоры состоялись сразу после окончания Всемирного экономического форума в Давосе, где президент США Дональд Трамп огорчил Владимира Зеленского:

«Трамп не подписал в Давосе план восстановления Украины. Хотя Зеленский примчался к нему по первому вызову. А ведь не собирался, зная, что ничего в Давосе подписывать не будут. Причина отказа Трампа, как выяснилось, не только в деньгах. По данным Financial Times, Вашингтон сознательно уклонился от подписания масштабного документа, считая невозможным утверждать план послевоенного урегулирования для Украины без учета позиции России. Это серьезный поворот, тем более на фоне других новостей. Как раз накануне стало известно, что в Москву вскоре приедет специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Вместе с ним Джаред Кушнер, зять и советник президента. Детали визита не разглашаются, но это происходит "слишком вовремя, чтобы быть простым совпадением". Без России ничего не получится, – примерно так, если перевести с дипломатического, звучит позиция одного из американских чиновников, анонимно пообщавшихся с FT».

«АДЕКВАТ Z» не верит в завершение СВО путем переговоров:

«Отчет Ушакова в глухой ночи о состоявшемся приеме гонцов лишний раз подтвердил неплохо понятное и так: уходить откуда им много раз было сказано хохлы не желают и еще много что из числа наших требований выполнять не желают. Иначе не было бы никакой необходимости устраивать сейчас в Абу-Даби целую контактную группу по вопросам безопасности с начальником ГУ ГШ с нашей стороны во главе. Гонцы и впредь будут приезжать за посикунчиками, контактные группы будут контактировать, хохлы будут продолжать изощренно издеваться над главным паном, попрошайничать перед любым папуасом и пытаться убить любого русского, до которого только в силах дотянуться. А война кончится отнюдь не за столом, какие бы иллюзии Трамп ни питал насчет обратного. Кончится она тогда, когда сколлапсирует либо бандеровский фронт, либо тыл. Ни к чему другому паханы хохлов не готовы и готовы не будут».

