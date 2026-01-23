Телеграм: Совет мира и судьба Гренландии
В Кремле прошли переговоры с представителями США, Дональд Трамп создал Совет мира, а Гренландия замерла в ожидании своей участи.
Российско-американские переговоры в Кремле
В ночь на пятницу Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума. С российской стороны в переговорах также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Встреча, продлившаяся более трех с половиной часов, состоялась в преддверии трехсторонних контактов России, США и Украины в ОАЭ.
«Россия в глобальной политике» строит предположения:
«Из официальных комментариев после ночной встречи в Кремле можно предположить, что препятствием для появления окончательного контура договоренностей является вопрос территорий. Это более чем ожидаемо, но что со вторым базовым вопросом – о гарантиях безопасности? Собственно, одной из тех самых первопричин, о которых говорил неоднократно президент России? Не очень верится, что по ним достигнуто взаимное понимание, учитывая разноголосицу, которая звучала, особенно со стороны Украины и Европы. Переговоры в ОАЭ, как сообщили, будут вести представители Минобороны и Кирилл Дмитриев. Военные, вероятно, по текущим прикладным вопросам, спецпредставитель – по экономическим возможностям. Гарантии – вопрос чисто политический (на этом этапе), и он явно отдельно. Может оказаться наиболее принципиальным».
«Мейстер» выделяет главное:
«В теме возможных результатов наших переговоров с Уиткоффом или кем угодно из американцев надо четко понимать одну ключевую вещь. В конечном счете все упирается не в российские активы, не в демилитаризацию и даже не в территорию Донбасса. В конечном счете все упирается в вопрос трансформации режима в Киеве. Сохранение Зеленского или его институционального преемника может обессмыслить любые договоренности потому, что этот режим экзистенциально настроен на продолжение войны. И этот настрой имеет соответствующую поддержку в Европе. Поэтому действительный предмет переговоров с американцами звучит, на наш взгляд, так: какими методами и в какой срок будет обеспечена смена режима. Если ответ на этот вопрос получен не будет, то с вероятностью 99% СВО будет продолжаться до коллапса этого самого режима».
«Новый Век» подчеркивает, что переговоры состоялись сразу после окончания Всемирного экономического форума в Давосе, где президент США Дональд Трамп огорчил Владимира Зеленского:
«Трамп не подписал в Давосе план восстановления Украины. Хотя Зеленский примчался к нему по первому вызову. А ведь не собирался, зная, что ничего в Давосе подписывать не будут. Причина отказа Трампа, как выяснилось, не только в деньгах. По данным Financial Times, Вашингтон сознательно уклонился от подписания масштабного документа, считая невозможным утверждать план послевоенного урегулирования для Украины без учета позиции России. Это серьезный поворот, тем более на фоне других новостей. Как раз накануне стало известно, что в Москву вскоре приедет специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Вместе с ним Джаред Кушнер, зять и советник президента. Детали визита не разглашаются, но это происходит "слишком вовремя, чтобы быть простым совпадением". Без России ничего не получится, – примерно так, если перевести с дипломатического, звучит позиция одного из американских чиновников, анонимно пообщавшихся с FT».
«АДЕКВАТ Z» не верит в завершение СВО путем переговоров:
«Отчет Ушакова в глухой ночи о состоявшемся приеме гонцов лишний раз подтвердил неплохо понятное и так: уходить откуда им много раз было сказано хохлы не желают и еще много что из числа наших требований выполнять не желают. Иначе не было бы никакой необходимости устраивать сейчас в Абу-Даби целую контактную группу по вопросам безопасности с начальником ГУ ГШ с нашей стороны во главе. Гонцы и впредь будут приезжать за посикунчиками, контактные группы будут контактировать, хохлы будут продолжать изощренно издеваться над главным паном, попрошайничать перед любым папуасом и пытаться убить любого русского, до которого только в силах дотянуться. А война кончится отнюдь не за столом, какие бы иллюзии Трамп ни питал насчет обратного. Кончится она тогда, когда сколлапсирует либо бандеровский фронт, либо тыл. Ни к чему другому паханы хохлов не готовы и готовы не будут».
Совет мира
На форуме в Давосе состоялось учредительное собрание Совета мира, созданного по инициативе Дональда Трампа. Помимо президента США, устав новой организации подписали лидеры 18 стран, давших согласие на вступление в Совет мира. Ранее Трамп заявлял, что новая структура могла бы заменить ООН.
Экономист Александр Агеев рассуждает о сущности новой организации:
«Создание Совета мира – гибридный шаг в многоходовой игре. Новый альянс под жесткой личной эгидой Трампа, с миллиардным взносом и иными принципами работы означает ускоренное размывание и в конце концов разрушение еще остающихся международных структур. Это удар не только по ООН и не только по союзам незападного мира. Грабить всего легче и безопаснее союзников и партнеров. Индивидуализированная сетка действий выстроена без излишнего вуалирования. В Совет мира своих сателлитов Трамп будет загонять силой. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону, например, Трамп объявил 200% пошлины на французские вина и шампанское. Такова цена отказа от "предложения, от которого невозможно отказаться"».
«Темник» рассказывает о том, как еще Трамп наказал Макрона за отказ войти в «Совет мира»:
«Трамп опубликовал личное сообщение от французского лидера, раскрыв желание последнего завладеть инициативой в качестве посредника при урегулировании текущих международных кризисов. В том числе украинского. По замыслу Макрона, процесс можно осуществить в формате G7 с привлечением представителей конфликтующих сторон. Трамп ставит европейского выскочку на место. Он в очередной раз демонстрирует нежелание ограничивать себя рамками тех или иных организаций или клубов. Американский президент настаивает на собственном единоличном лидерстве, оставляя для сателлитов единственную возможность – следовать за ним тем же курсом. По иронии судьбы, Макрону грех жаловаться на бесцеремонность Трампа. Летом 2022 года он в свою очередь допустил публикацию одного из своих телефонных разговоров с президентом РФ. Чем нарушил все мыслимые этические нормы. В той беседе также обсуждался интерес Макрона собрать у себя конфликтующие стороны. Теперь бумеранг вероломства сделал круг и вернулся к тому, кто первым открыл ящик Пандоры».
Сенатор Владимир Джабаров комментирует отказ Зеленского от участия в Совете мира из-за приглашения в организацию России и Белоруссии:
«Отказ главаря киевского режима от участия в Совете мира по Газе из-за приглашения туда России и Белоруссии используется как повод для прекращения диалога с Москвой. По этой логике Украине нужно выйти из ООН, так как в ней тоже представлена Россия. На заседаниях Совбеза ООН всегда присутствует постоянный представитель России, а Украина как непостоянный член часто участвует в обсуждениях. Все это говорит о том, что Зеленский недоговороспособен. Впрочем, как и европейцы, которые предлагают нереальные вещи. Пока в мирное урегулирование вмешиваются британцы, французы и немцы, никакого толку не будет. Европейскую натовскую верхушку надо отсечь от переговоров и работать напрямую с американцами, оказывая давление на Украину».
«Всевидящее око» комментирует изящное предложение российского президента по финансированию Совета мира:
«На совещании с постоянными членами Совбеза Президент России Владимир Путин заявил, что мы готовы направить "Совету мира" $1 млрд из замороженных российских активов. Сейчас Россия обсуждает с США использование замороженных активов РФ для восстановления территорий в зоне СВО. А после завершения украинского конфликта часть замороженных российских активов можно будет использовать для восстановления Ближнего Востока. Звонкая пощечина коллективному Западу. Замороженные активы вороватая Европа все равно не отдала бы, она уже даже начала пересматривать юридические нормы, чтобы если не прикарманить российские финансы, то хотя бы не отдавать их как можно дольше. Теперь же украденные деньги начинают жечь карман, просто так на вооружение территории 404 их уже не направишь, сразу возникнет вопрос: а как же восстановление? Троллингом сотого уровня является и предложение за счет украденных Европой средств восстанавливать Ближний Восток, серьезно потрепанный Западом в ходе военных операций в Газе, Сирии, Ливане и Иране».
«Кот-американист» сомневается в том, что Совет мира станет эффективной организацией:
«Все это выглядит как бизнес- и пиар-проект американского президента, политическая воля которого будет направлена не на решение текущих проблем, а на беспокойство о своих показателях. Важным маркером служит и отказ ряда европейских стран от участия в "Совете мира". Поэтому вряд ли можно говорить об его перспективности, когда даже ключевые союзники США не хотят в нем участвовать».
Продолжение СВО
Авторы каналов продолжают обсуждать ситуацию на фронте и в украинских тылах.
«РосСкандал» комментирует заявление нового министра обороны Украины Михаила Федорова, который поставил цель убивать по 50 тысяч россиян в месяц:
«Власти Киева не говорят о выходе из гуманитарной катастрофы, энергетического, финансового и прочих кризисов. Они не заморачиваются поддержкой своего народа. Им до балды все и вся, кроме денег и продолжения войны. Но в условиях оголенной передовой, дефицита людей и вооружений призыв убивать больше русских обозначает смерть для самих украинцев. Мозг украинца считает, как пулемет: убивать русских заставят его! И на него идет охота. И его найдут, и его скрутят, а потом его убьет русский дрон. Поэтому украинец бежит из неньки. Он шкерится от ТЦК по сараям и помойкам. Он шибко хочет жить. Именно поэтому новоиспеченного Федорова громадяне ненавидят лютой ненавистью».
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» публикует запись перехваченных переговоров ВСУ:
«Подразделение запрашивает снабжение и откат, потому что еды нет больше недели, сил ноль, а российские войска наступают. Ответ штаба простой и холодный: "Доставка невозможна. Держитесь. Стоять до конца". Когда бойцы прямо говорят, что ждать больше нельзя, и позиция не удерживается, командование переходит к угрозам. Любая попытка отхода приравнивается к приговору. Свои же обещают "отработать" по тем, кого сами оставили без припасов и поддержки. Финал предсказуем. Солдатам уже все равно, от чего погибнуть, от огня противника или от приказов собственного штаба. Командование предупреждает и обрывает связь. На этом для них история закончена. Для бойцов она только начинается, и почти всегда с одним и тем же концом».
«Украина реалити» утверждает, что в стране сложилась критическая ситуация в энергетике:
«Хотя власти и не признают, но по всей Украине из-за блэкаутов происходят протесты. Именно этого они и боятся. То, что люди будут выходить против власти. На этот раз в Хмельницком из-за затяжных отключений электроэнергии вспыхнула акция протеста у здания городского совета. Несколько десятков горожан вышли в центр города и перекрыли движение, требуя решить проблему с электроснабжением. Во время акции возникают стычки и напряженные ситуации с полицией. Людей можно понять, когда несколько дней нет дома света».
«Одесский партизан» описывает ситуацию в Одессе:
«Товарищ из ГСЧС рассказал, что энергосистема в Одессе приходит к коллапсу быстрее, чем ожидали. Критически не хватает спасательных бригад – вызовы приходят с огромной скоростью. На ул. Базарной проводка коротила так, что задымила даже улицу. На Конной улице сгорела комната в коммунальной квартире, госпитализирована женщина. В доме на углу Бунина/Ришельевской от перенапряжения взорвался котел – начался пожар. По его словам, если так войдет и дальше, пожары могут не успевать локализовывать со всеми вытекающими».
«Мюсли вслух» отмечают, что Зеленский приглашает Россию добить украинскую энергетику:
«В Запорожской области проводятся работы по восстановлению электроснабжения после атак укроБПЛА. Киевский режим, таким образом, сигнализирует российской армии о желательности продолжения кампании по украинской энергетической декоммунизации. Тем временем Bloomberg сообщает об исчерпании трансформаторов и другого электрооборудования на Украине, пока киевляне жгут на улицах елки с целью согреться. При этом в украинских тг-каналах с графиками отключения электричества по-прежнему собирают донаты на ВСУ. С причинно-следственными связями у обитателей неньки все плохо. Только продолжение российских ударов по энергетике и холод в квартирах помогут наступлению просветления в головах, все еще полных жовто-блакитного очарования».
Судьба Гренландии
Дональд Трамп пригрозил ввести повышенные пошлины для семи стран Европы, чтобы заставить их признать контроль США над Гренландией, но отказался от этой идеи после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Санкции. Экспертиза» напоминает, что американские санкции – вещь привычная:
«Относительно идей Д. Трампа касательно наказания союзников новыми пошлинами за маневры военно-морского плота и военно-воздушного змея союзников вокруг Гренландии напомним, что санкции США против союзников – явление не новое. Они применялись и в недавнем, и в давнем прошлом. Среди относительно недавнего – санкции против Турции за покупку российских систем ПВО, по сирийской тематике, по правам человека. Санкции против отдельных лиц из Саудовской Аравии по правам человека (Глобальный закон Магнитского как правовой механизм). Вторичные санкции против компаний и физических лиц из союзных юрисдикций за сделки с Россией и Ираном вообще стали рутиной. Протестов они у союзников не вызывали».
Американист Малек Дудаков считает, что Трамп затеял эскалацию ради деэскалации:
«В самый последний момент Белый дом согласился на переговорный процесс с европейцами по поводу рамок будущего соглашения об освоении Гренландии и Арктики. Начать торговую войну Трамп не решился. Ведь введенные тарифы крайне негативно воспринимаются американским обществом. А впереди еще решение Верховного суда, который может признать неконституционными почти все пошлины Трампа. Поэтому Белый дом решил не рисковать и в конечном счете устроил деэскалацию с Европой. В свою очередь европейцы фактически празднуют победу. Им не пришлось унизительно капитулировать перед Трампом в Давосе. Сейчас они затянут его в длительный переговорный трек на много месяцев вперед, надеясь дождаться выборов в Конгресс. А там уже у Трампа обострятся внутренние войны с демократами, и точно будет не до Гренландии или Европы».
«Датчанка за углом» рассказывает, во что вылился призыв премьер-министра Гренландии к жителям острова готовиться к войне:
«Вероятность конфликта "низкая, но исключать нельзя". Классика жанра: если вероятность низкая – срочно создаем рабочие группы. Главная стратегия обороны Гренландии – запас еды минимум на 5 дней. Прошу особо обратить внимание: не танки, ракеты, а консервы. Правительство создает целевые группы, рабочие группы и группы по созданию групп – чтобы помочь населению подготовиться к "любым сбоям в повседневной жизни". То есть, если что-то пойдет не так – виноваты будем не мы, а обстоятельства. Министр финансов добавил, что остров находится под "большим давлением и должен быть готов "к любому сценарию"". Любой сценарий, видимо, подразумевает: США хотят Гренландию, а Европа хочет сохранить лицо, предлагая гренландцам купить тушенку. Что имеем в итоге? Гренландия готовится к войне так, как умеет современная цивилизация – создавая комиссии, рабочие группы и запас макарон. Если конфликт начнется, история запомнит этот момент: первый фронт НАТО – холодильник».
«Красная |Z| рысь» любуется реакцией Москвы на поползновения Трампа:
«Тема Гренландии и США России не касается – это ваш мордобой, мы посмотрим просто. Путин, отвечая на вопрос о Гренландии, напомнил, как Россия продала США Аляску – прецеденты были, жгите, а потом и с хохлами порешаем. Дания всегда относилась к Гренландии жестко, как к колонии – Донни, мочи этих европейских терпил, пусть за Гренландию ответят! Свободу интуитам! Путин считает, что США "потянут" покупку Гренландии, если она будет продаваться в ценах, сопоставимых с теми, за которые Россия продала Аляску – у вас столько нету, но выглядит забавно, приятно вас пнуть по больному. Президент РФ уверен, что США и Дания разберутся между собой по поводу Гренландии – наверняка весело будет, продолжайте!»
«Мышь в овощном» наблюдает за немцами, которые направили на защиту Гренландии целых 15 военнослужащих, но отозвали их сразу после того, как Трамп объявил о санкциях:
«Относительно резкого отзыва nach Hause германских защитников Гренландии – не стоит забывать о том, что речь идет о военнослужащих де факто оккупированной страны. Чьи силовые структуры не могут не контролироваться внешними силами (читай: Вашингтоном и Лондоном). Для которых подобное взбрыкивание курируемых должно представлять явный вызов, требующий окорота. Как именно тевтонов привели в чувство (если исходить из данного сценария) – этого мы не знаем, но почему бы не пофантазировать? Борис Писториус видит в папке "входящие" сообщение от неизвестного корреспондента, хмыкает, открывает-смотрит-читает, покрывается пятнами, ослабляет узел галстука, протирает лоб платком, машинально смотрит по сторонам в поисках случайных свидетелей, и, отправляя сообщение в корзину, одновременно просит секретаршу соединить его с канцлером. "Фрици, у меня к тебе есть разговор…"»
Эскалация в Сирии
Армия переходного правительства Сирии возобновила наступление на курдские отряды, которые больше десяти лет при поддержке США контролировали несколько провинций. На фоне столкновений из тюрем освободились сотни боевиков «Исламского государства» (ИГ или ИГИЛ; признано террористическим в РФ и запрещено).
Журналист Аббас Джума напоминает, что коллективный Запад приветствовал смену власти в Сирии:
«Бешеный зверь снова рыщет в поисках крови… Осквернения могил курдов, издевательство над людьми, резня, геноцид. Все это под флагом ИГ (организация запрещена в РФ), снова поднятым над Раккой. Это Сирия сегодня. Поздравляю весь "цивилизованный" мир и лично Трампа, [посла США в Турции, спецпредставителя президента по Сирии Томаса] Баррака и [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана».
«Банкста» пишет о последствиях для Европы:
«Вмешательство США и Евросоюза в шаткое спокойствие в Сирии и помощь в сносе власти Башара Асада в Дамаске сулит значительные последствия, которые напоминают карточный домик. До 44 000 родственников боевиков ИГИЛ* могут вернуться в Европу из лагерей содержания, 1500 мужчин из этой же группировки выпущены на свободу. В Сирии прошли минимум четыре этнических и религиозных чистки: убивали и похищали христиан, алавитов, друзов и курдов. Но об этом нигде не упоминается в NYT, BBC, Guardian, Reuters, AP, которые все заняты пропагандой о зверствах в Иране».
«Васильев Одесский» считает, что в Сирии происходят тектонические сдвиги:
«Сирийские курды потерпели очень серьезное поражение от режима Джулани и вынуждены были принять его условия. Фактически это мягкая капитуляция (за которой по красивым местным обычаям следует жесткая резня). Ключевой вопрос, который ставит перед наблюдателем эта ситуация, состоит вот в чем: стоило ли курдам морочить голову Асаду (да-да, я все знаю, что он тоже молодец и вообще, и в позиции по курдам в частности, но он уже свое получил), чтобы в итоге пойти на условия умеренных джихадистов в рамках законности. Понятно, что курды тоже не дураки и вели так себя неспроста, а потому что чувствовали за собой силу. Американцы сделали так, чтобы нефть и вода, отбитая у запрещенных в РФ неумеренных джихадистов, не достались обратно Асаду. Лишенный жизненно важных ресурсов режим в Дамаске медленно, но неуклонно деградировал. А курды выступили гарантом этого сценария, считая себя главными союзниками США в регионе. Ну а после того, как Асад (как и обещали американцы) ушел – надобность в курдах отпала. А тут еще и друг Реджеп с друзьями из Залива курдов не любят. В общем концепция изменилась. И вот американцы просто предоставили курдов собственной судьбе (некоторые люди такое даже за обман не считают – ваши ожидания, это ваши проблемы). <…> Ну что, курды, помогли вам ваши янки?»
«Разворот на Восток» пишет, что события в Сирии привели к волнениям среди курдов в Турции:
«Реакция левых курдских политиков Турции крайне негативная, что может привести к регрессу процесса нормализации курдской проблемы в самой Турции. Справедливости ради надо сказать, что разгром курдских сепаратистов в Сирии скорее всего и так приведет к ужесточению позиции Анкары. Турция будет стараться еще больше изолировать РПК/Кандиль, а если американо-израильскому тандему военных преступников не удастся разворошить Иран, то к стараниям Анкары присоединится и Тегеран. Тем более что курдские сепаратисты/террористы/радикалы, связанные с РПК в самом Иране, уже заявили, что сделают все для краха Исламской Республики».
«Политтранзит» размышляет об опасениях Турции:
«Основной турецкий интерес сейчас – не допустить легитимизации курдской автономии в Сирии в любом виде. Анкара опасается, что если Сирия превратится в федерацию, где у курдов будет своя армия и границы, то "процесс примирения" внутри Турции превратится в "процесс отделения" юго-восточных провинций по сирийскому сценарию».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Трудно, но интересно»: Что ждет Богомолова во главе Школы-студии МХАТ
- «Признак слабости»: В Венгрии объяснили оскорбления Зеленского в адрес ЕС и Орбана
- Живут для себя: Милонов рассказал, кто виноват в падении рождаемости
- Криптовалютную биржу Whitebit признали нежелательной в России
- Россиянам пообещали возможность купить робота-помощника уже через пару лет
- Экс-посол Израиля: Турция в Совете мира попытается вести пропалестинскую политику
- Минобороны РФ: Часть сил ВСУ в Симиновке сложила оружие
- Продается тоннами: Почему кофейный бизнес вырос в России
- Скромная легенда: Кто готов выложить 14 млн рублей за концерт Юрия Антонова
- Россиянам объяснили, как можно сэкономить на КАСКО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru