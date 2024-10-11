Телеграм: СНГ, безвиз для Грузии и квадроберы
Саммит СНГ в Кремле, расширение безвизового режима для Грузии, пророссийские выступления на Украине на фоне квадроберов и предвыборной кампания в США стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Саммит СНГ
Во вторник в Кремле под председательством Владимира Путина прошло заседание Совета глав государств – участников СНГ.
Востоковед Фархад Ибрагимов подчеркивает, что Содружество остается действенным инструментом взаимодействия государств:
«Несмотря на то, что многие чуть ли не "хоронили" формат, он все еще жизнеспособен и более того, вселяет серьезную надежду на то, что у Содружества есть будущее. Как минимум на платформе СНГ в неформальной обстановке лидеры обсуждают текущие вопросы и тем самым о многом договариваются».
«Катехон» пишет об интеграционных процессах:
«Фактически из состава СССР на прошедшем в Москве Саммите глав государств СНГ было подавляющее большинство бывших советских республик, за исключением трех прибалтийских государств, Грузии, Украины и Молдовы. Грузия одна из первых вышла из состава Содружества при президентстве Саакашвили. Молдова заметно понизила свое участие и проигнорировала текущий саммит. На Украине из-за захвата власти неонацистской хунтой при поддержке США и ЕС контакты по линии СНГ были прекращены. Хотя юридически Украина не выходила из организации. Если сравнить СНГ с ЕАЭС, то охват территории и потенциал у Содружества гораздо большие. Хотя по иронии судьбы первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после распада Советского Союза предлагал создать вместо него именно Евразийский Союз. Возможно, со временем к этому все и придет. А пока как по линии ЕАЭС, так и СНГ происходят процессы восстановления некогда утраченной интеграции».
«338» комментирует новость о том, что Владимир Путин анонсировал принятие программы СНГ по дерадикализации, которая будет нацелена на борьбу с экстремизмом:
«Основная задача – синхронизация и гармонизация мер и мероприятий, направленных на предупреждение зарождения и распространение радикализма. Радикальных течений, движений, организаций на пространстве СНГ в избытке. Не все из них находятся в едином "террористическом и экстремистском" списке Содружества. Не все организации и движения, признанные террористическими или экстремистскими у одного участника СНГ, синхронизировали свои статусы в других участниках СНГ. Например, синхронизация позиций членов СНГ по статусу "Азова" [организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России] и иных организаций и движений, реабилитировавших неонацизм и вставших на путь терроризма – это как раз предмет настоящей Программы. Вчерашнее Обращение глав государств в преддверии 80-летней годовщины Победы – это про то же самое. Факт реабилитации неонацизма одним из все еще членов СНГ на пространстве СНГ пора признавать официально и синхронно».
Украинский политик Евгений Мураев видит возрождение империи:
«В продолжающемся все годы существования организации споре об оправданности такого объединения как СНГ регулярно присутствует один аргумент: "Ну что на самом деле связывает такие разные страны как Беларусь и Таджикистан? Почему не работать с ними в разных форматах?" Этим обедом в Андреевском (Тронном) зале Большого Кремлевского дворца будто дается единственно верный ответ: все это части Российской империи (вот там наверху ее большой герб), не мы собирали, не нам разбазаривать. Показательно, что прибыли все. Империя, что не отрицают даже ее враги, на подъеме».
Взаимодействие в рамках СНГ идет и по линии спецслужб. Глава Службы внешней разведки России РФ Сергей Нарышкин выступил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества в Астане.
«Мейстер» рассуждает о том, что сказал глава ведомства:
«Читая слова директора СВР Нарышкина на очередном заседании совета руководителей спецслужб СНГ в Астане про развязанную против России террористическую войну, невозможно отделаться от аналогий столетней давности. Аналогии прямые: против СССР в 1920-х с территории Польши и Финляндии в европейской части страны, и с территории Афганистана – в центральной Азии также велась террористическая война, с периодическими заходами то банд украинских националистов, то радикальных эмигрантских групп, то исламистов. Сейчас это все отягощено еще и боями на территории Украины, скорее вызывающими ассоциации с 1919-20 годами, но картину в целом это скорее подчеркивает. Характерно, что нормализация отношений с СССР в восточной Европе прошла в основном в начале 1930-х годов, когда соседям стало ясно, что на фоне индустриализации и роста военной мощи злить Москву становится все более опасно. Интересно, какой сигнал окажется достаточным для этого вывода сейчас».
Расширение безвизового режима для Грузии
В четверг Владимир Путин подписал указ, которым расширил условия безвизового режима на всех граждан Грузии, без исключений для каких-либо категорий.
«Институт Царьграда» называет такую меру последовательной:
«Расширение безвизового режима для грузин – логичный шаг на пути нормализации отношений между странами. Грузия – православная страна, очень близкая в культурном отношении. Связи русского и грузинского народов уходят глубоко в историю: еще ко временам царицы Тамары. Возвращение Грузии к тесному сотрудничеству с нашей страной – это возвращение грузинского народа к самому себе. За 30 лет после распада СССР позиции русского языка и культуры в закавказской республике значительно просели. Выросло целое поколение молодежи, воспитанное на американской леволиберальной системе ценностей, оторванное от своих православных корней. Если среди лиц старше 55 лет совсем не понимают великий и могучий всего 8%, то среди лиц в возрасте от 18 до 35 – уже 20%. Интенсификация экономических и культурных контактов России и Грузии позволит существенно выправить ситуацию».
«АДЕКВАТ Z» напоминает, что 26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы:
«Существенная либерализация режима въезда в Россию для грузин – очевидный жест на пороге их выборов, в равной мере адресованный как их электорату, так и власти. Сомнений в том, что в конце месяца власть там получит существенное большинство, нет никаких. В том, что ее немедля начнут валить всеми средствами и хорошо еще, если не из всех стволов – тоже: допускать нехороший прецедент демонстративного цивилизационного разворота (не обязательно даже к нам, но неизбежно от них) противнику очень не хочется. В преддверии всего этого веселья Грузии подается сигнал примерно следующего содержания. Ненормальные двусторонние отношения не предопределены навсегда. Нормальные отношения – не утопия. Будет с вашей стороны желание двигаться в сторону нормализации – будет с нашей понимание и встречное движение. (Разумеется, не включающее уступок по республикам, давно отвалившимся от Грузии, это уже необратимо, и эту травму грузинам так или иначе надо внутри себя проработать до конца.) И при этом очень желательно понимать, что вам нормализация неизмеримо нужнее, чем нам – предвыборный жест с визами намекает в том числе и на это. Но в любом случае в практическую плоскость все это сможет выйти, когда и если Грузия справится с висящей на горизонте угрозой своей государственности, самой серьезной за все время ее независимости».
«Туранский экспресс» подчеркивает контраст:
«Россия расширила безвизовый режим для граждан Грузии. <…> В это самое время еврочиновники угрожают оставить Грузию без безвиза, если прозападная оппозиция проиграет выборы, а партия власти не выполнит требования ЕС об отмене законов об иноагентах и запрете содомитской пропаганды. Решать, что для них лучше, конечно, гражданам Грузии. Но нам кажется, что выбор более чем очевиден».
«Всевидящее око» напоминает, что предшествовало расширению безвизового режима:
«Важно, что на этот шаг Москва пошла сразу же после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал урегулирование отношений с Россией "одним из важнейших приоритетов страны на ближайшие годы". Таким образом, Путин показал, что мы открыты для налаживания добрососедских отношений, особенно в сфере гуманитарной политики. Напомним, что очень скоро, 26 октября, в стране состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто станет определять будущее Грузии в ближайшие годы – прагматичные реалисты из "Грузинской мечты", нацеленные на диалог с Россией, или прозападные соросовские марионетки, готовые превратить красивую закавказскую республику во вторую Украину. И в этом контексте дружелюбная позиция Кремля выглядит гораздо привлекательнее для грузинского избирателя, чем высокомерно-командный тон коллективного Запада, требующего от Тбилиси отменить принятые парламентом законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (запрещено в России)».
Пророссийские выступления на Украине
7 октября Россия отмечала день рождения Владимира Путина. Поздравления пришли и оттуда, откуда не ждали.
«ХМАРА» рассказывает:
«Украинские партизаны очень красиво поздравили пленников концлагеря с днем рождения Путина. В честь праздника по всему Киеву расклеили листовки с изображением российского президента – сообщается, что их количество перевалило за одну тысячу. Очевидцы даже засняли обклеенный листовками автобус ТЦК, на котором мясники отлавливают хлопчиков на улицах. Бесноватые хуторяне потужно полыхают от такой зрады. Ничего, с каждым годом в их полку будет убывать, а в полку разумных украинцев, вертевших на причинном месте режим Зеленского и навязанную Западом войну, – только пребывать. Кто-то скажет, что сегодняшний перфоманс – это капля в океане в сравнении с прямым ударом по Банковой, и будет по-своему прав. Но что есть океан, если не множество капель?»
«ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК» публикует два видео:
«Партизаны согревают транспорт ВСУ холодными осенними ночами. Украинское сопротивление поджигает автомобили сотрудников ТЦК и боевиков ВСУ в знак протеста против бандитских похищений людей на улицах. На первом видео партизан поджег сразу две машины людоловов, припаркованных недалеко друг от друга в Киеве. На втором действие происходит уже в Бахмаче Черниговской области, где еще один народный мститель сжег ТЦКшный автомобиль».
«РосСкандал» восхищается отважной одесситкой:
«В Одессе немыслимое: женщина попыталась водрузить флаг РФ на место императрицы, а местная чинуша перешла на русский язык. Отважная женщина в Одессе попыталась водрузить триколор на месте снесенного в 2022 г. памятника Екатерине II! Местные зомбаки ее оплевали и обматерили (на русском!). Вызвали СБУ. Женщину задержали. Но, как утверждают, напоследок она сказала бешеным: ''Ахмат' – сила. Россия – мощь. Бог един. Аллаху акбар". Что с ней сделают в застенках гестапо, страшно представить…»
«Я чётко – Патриотка» полагает, что мы должны попытаться спасти эту женщину:
«Женщина не побоялась уголовного преследования со стороны украинских спецслужб, и даже когда ее акцию пытались пресечь симпатизирующие киевскому режиму одесситы, она кричала: "Ахмат – сила! Россия – мощь!" Восхищаюсь этой смелой одесситкой! За такие речи могли и пристрелить там же. На моей памяти это первое открытое выступление за Россию на той территории… В разных ТГ-каналах правильно пишут, что теперь ее следует обменять на десяток "поваров и водителей"».
Журналист Игорь Шатров убежден, что людей с пророссийскими взглядами немало на востоке Украины, в той же Одессе:
«Потому и горел Дворец профсоюзов именно в этом городе. Чтобы запугать. И запугали. Потому и нет там массового протеста. А не оттого, что все за Зеленского и ненавидят русских. Еще одно доказательство – кадры из Угледара. Местные жители под огнем годами ждали своих, русских. И теперь выходят из подвалов навстречу нашим бойцам, встречая их именно как освободителей. Но не будем обольщаться. Чем дальше на запад будет продвигаться наша армия, все меньше будет встречаться русских, все больше – украинцев».
Квадроберы
Тема увлечения детей квадробингом вышла на государственный уровень. В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был вынужден отвечать на вопрос представителей СМИ о том, знает ли Владимир Путин о квадроберах. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил квадроберов с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
В телеграм-каналах широко распространилась новость о том, что в Подмосковье родители привели квадробера в ветеринарную клинику. «Доктор Z прописал» указывает, что это, скорее всего, фейк:
«Государственные ветеринарные клиники Московской области не получали обращений от жителей региона по теме вакцинации и чипирования подростков-квадроберов, об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Ранее появилась информация о том, что девочке-квадроберу отказали в вакцинации и чипировании в подмосковной ветклинике. И вроде как дело завершилось скандалом и принудительным выставлением из этой самой ветклиники. Судя по всему, можно наблюдать, как вся эта история с квадроберами доводится до абсурда. В режиме реального времени, так сказать. Кто уже только свое мнение не высказал по этому поводу. И дело не ограничилось только мнениями, уже и до ветклиник дело дошло. Ну или не дошло, судя по вышеприведенному комментарию. С хоббихорсерами такого не было».
«Дмитров_Life» публикует рецепт, как отбить у ребенка охоту изображать животное:
«Отличный лайфхак по перевоспитанию квадроберов придумал житель Тверской области. Дочка мужчины в какой-то момент назвала себя кошкой. Тверичанин не стал устраивать скандал, а придумал гениальный план. Он очень обрадовался и со словами "кошки этим не пользуются" забрал компьютер, телефон, планшет и шмотки. Затем тверичанин поставил в кладовку лоток с кошачьим кормом, сказав, что это теперь будет комнатой кошки. Через четыре часа после этого кошка превратилась обратно в дочку. Больше девочка не хочет быть квадробером».
«Темник» отмечает некоторое сходство:
«Сделали наблюдения, что депутаты очень похожи на блогеров. И те, и другие подхватывают тренды ради внимания к себе. Правда, для общества от "трендовых" депутатов может быть больше проблем».
Депутат Госдумы Артем Метелев своим примером опровергает аналогию «Темника», высказывая сомнения в целесообразности запретов:
«С одной стороны, фурри или квадробинг – максимально странное, но безобидное явление. Стоит помнить, что ролевые модели животных для детей – это очень понятный формат. Но когда подражание животным превращается в неадекватную историю, когда дети начинают есть реальный корм, испражняться, как собаки, когда их выгуливают на поводках, то это уже вопрос психологической безопасности. Здоровы ли дети, которые так делают? И это не вопрос недоработки молодежной политики, как может кто-то думать. Участие в подобных субкультурах и подражание тренду – от отсутствия любви в семье и замкнутости. Ребенку проще надеть костюм кота и понять, что его кто-то все же принимает. Вот о чем надо задуматься. Что происходит в семьях таких детей? Относительно запрета – я не уверен, что запретом можно чего-то добиться. Во-первых, ничего запрещенного не происходит. Во-вторых, мы сами разгоняем эту тему, делаем ее популярной. Само обсуждение запрета привлекает больше внимания. Другое дело, если кто-то насаждает эту идею специально: в школах, в сообществах, формируя у совсем еще юных граждан без сформированного критического мышления взгляды, которые могут быть просто опасны. Я говорю о размытии идентичности и попытках подменить осознание своего гендера. Если это происходит, это уже вопрос работы специальных служб».
«МИР РУССКОЙ МЫСЛИ» резюмирует:
«Россия – оплот христианских традиций и правил, который может стать убежищем для людей на Западе, желающих оставаться в рамках приличия и нормы. <…> Предложение "оставаться нормальными" хоть и звучит немного резко, в действительности скрывает под собой очень важную мысль – нужно оставаться людьми. Разумеется, норма всегда относительна, споры об этом велись, ведутся и будут вестись. Речь идет об отсутствии пропаганды девиации, ненормальности и искаженности. Даже возникшие сейчас споры о квадроберах – прямое тому доказательство. Мы все еще не до конца понимаем, что делает человека человеком, где границы "человечности". Если Запад хочет нащупать эти рамки, извращая все людские уклады, формировавшиеся веками и тысячелетиями, то Россия – напротив, пытается показать миру, что человек должен оставаться человеком».
Предвыборная кампания в США
До президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября, остается меньше месяца, и предвыборная гонка становится все более скандальной.
«Мюсли вслух» пишут о том, как оскандалилась Камала Харрис:
«Камала Харрис, кажется, поехала с глузду: вслед за президентом Путиным (ему не привыкать к грязи в свой адрес из-за океана, такая там сегодня политическая "культура") оскорбила Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Венгерский премьер, конечно, трампист, но чтобы вот так американский вице-президент выражался о главе государства-союзника по НАТО, нужно быть совсем без тормозов. Сторонники Путина в мире – это морально зрелые личности. Свои взгляды они переводят в политическое действие и готовы их защищать и отстаивать. Сторонники Путина – это, прежде всего, взрослые люди. А вот многие противники Путина безнадежно инфантильны и ведут они себя не как взрослые. Смешно даже спрашивать, кто будет победителем, а кто – проигравшим в борьбе подростков против взрослых. Скажем противникам Путина прямо и без обиняков: почтеннейшие, вы терпилы по жизни, и вы будете терпилами, пока не повзрослеете. Правда, вполне возможно: повзрослев, вы перестанете быть противниками Путина. К Харрис это не относится, она безнадежна».
Американист Малек Дудаков полагает, что на американскую кампанию без слез не взглянешь:
«В состояние полнейшего фарса скатывается президентская гонка в США. Камала Харрис уже не исключает того, что ей придется покинуть страну в случае поражения. Демократы опасаются, что Трамп будет им мстить за все. И они сами тогда окажутся под судебным прессингом. Ну а Трампа вновь пытаются закидать вбросами – и этим опять занимается Боб Вудворд. Тот снискал известность в эпоху Уотергейта. Но за последние годы сошел с ума на почве антитрампизма. Он в очередной "инсайдерской" книге сообщает о постоянных контактах Трампа с Москвой, Эр-Риядом. Странно, что о сговоре с Нетаньяху умалчивает, это еще одна любимая тема демократов. Харрис тем временем продолжает заочно ругаться с Роном Десантисом, которые отказывается отвечать на ее звонки в преддверии удара урагана по Флориде. Десантис напоминает, что раньше Камала никакой активности не проявляла. Она вздумала предлагать помощь только под выборы. Причем нож в спину Харрис воткнул сам Байден, который похвалил Десантиса за подготовку Флориды к сезону штормов. Байден так и не простил Камале то, что она стала бенефициаром его свержения с поста кандидата на выборах. Вот он и ей ставит подножки».
«Логика Маркова» считает, что Трампу может помочь стихия:
«На Флориду обрушился ураган Милтон. Байден заявил, что это сильнейший ураган за 100 лет. Врет! Он сильно преувеличивает. Но ураган имеет огромное политическое значение и может определить судьбу президентских выборов в США. Дело в том, что ранее был ураган в Южной Каролине, и власти США действовали там очень плохо. Еще и выяснилось, что у жителей Южной Каролины нет электричества, потому что электрогенераторы из резерва отправили на Украину. Поэтому если администрация Байдена и Харрис провалит помощь жителям Флориды после урагана Милтон, то рейтинг Харрис может рухнуть. И она проиграет выборы. Поэтому даже Байден отменил свой визит в Европу и важнейшее совещание по Украине в Германии. И будет делать вид, что занят борьбой с ураганом. Кто победит? За борьбой Милтона с Байденом и Харрис следят все политические аналитики мира».
«Макс скажет» предостерегает:
«Черным лебедем может стать признание кого-либо из штаба демократов (а далеко не все из них в восторге от выбора в качестве кандидата Харрис) в том, что демократические штабы готовят фальсификацию итогов голосования. Почтовое голосование, голосование без предъявления документов, голосование за рубежом (на что сейчас делают ставку демократы в некоторых штатах) и прочее, что на самом деле является "секретом Полишинеля", но традиционно подается как конспирология. Ответным лебедем должны стать откровения о том, что Трамп якобы тесно координировал свою деятельность с Москвой и Эр-Риядом (о чем уже пишут) и (что, вероятно, еще будет преподнесено) является тайным агентом Пекина. Все это превратит американские выборы в еще более непредсказуемое событие. И, вероятно, станет триггером к поствыборным событиям. А они могут быть крайне опасными».
«Парламент с кнопкой» отмечает союз Трампа с Илоном Маском:
«Сформировался полноценный альянс "Трамп – Маск". Два самых медийных лица из правого лагеря не могли не объединиться. Образ обоих получается красивый – два харизматика против безликого истеблишмента. Живые, настоящие люди против deep state – то есть якобы против элиты, которая дергает за ниточки все правительство. Два бизнесмена против системы. Всего два года назад отношения Трампа и Маска были куда холоднее – они оба иронизировали над "успехами" друг друга. Однако консолидация сил в США вносит свои коррективы – либо несистемные силы объединяются, либо их ждет поражение в борьбе против истеблишмента. Публичная поддержка Маска обеспечит Трампу поддержку со стороны бизнесменов, которые равняются на Илона».
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