Телеграм: СНГ, безвиз для Грузии и квадроберы

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Во вторник в Кремле под председательством Владимира Путина прошло заседание Совета глав государств – участников СНГ.

Востоковед Фархад Ибрагимов подчеркивает, что Содружество остается действенным инструментом взаимодействия государств:

«Несмотря на то, что многие чуть ли не "хоронили" формат, он все еще жизнеспособен и более того, вселяет серьезную надежду на то, что у Содружества есть будущее. Как минимум на платформе СНГ в неформальной обстановке лидеры обсуждают текущие вопросы и тем самым о многом договариваются».

«Катехон» пишет об интеграционных процессах:

«Фактически из состава СССР на прошедшем в Москве Саммите глав государств СНГ было подавляющее большинство бывших советских республик, за исключением трех прибалтийских государств, Грузии, Украины и Молдовы. Грузия одна из первых вышла из состава Содружества при президентстве Саакашвили. Молдова заметно понизила свое участие и проигнорировала текущий саммит. На Украине из-за захвата власти неонацистской хунтой при поддержке США и ЕС контакты по линии СНГ были прекращены. Хотя юридически Украина не выходила из организации. Если сравнить СНГ с ЕАЭС, то охват территории и потенциал у Содружества гораздо большие. Хотя по иронии судьбы первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после распада Советского Союза предлагал создать вместо него именно Евразийский Союз. Возможно, со временем к этому все и придет. А пока как по линии ЕАЭС, так и СНГ происходят процессы восстановления некогда утраченной интеграции».

«338» комментирует новость о том, что Владимир Путин анонсировал принятие программы СНГ по дерадикализации, которая будет нацелена на борьбу с экстремизмом:

«Основная задача – синхронизация и гармонизация мер и мероприятий, направленных на предупреждение зарождения и распространение радикализма. Радикальных течений, движений, организаций на пространстве СНГ в избытке. Не все из них находятся в едином "террористическом и экстремистском" списке Содружества. Не все организации и движения, признанные террористическими или экстремистскими у одного участника СНГ, синхронизировали свои статусы в других участниках СНГ. Например, синхронизация позиций членов СНГ по статусу "Азова" [организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России] и иных организаций и движений, реабилитировавших неонацизм и вставших на путь терроризма – это как раз предмет настоящей Программы. Вчерашнее Обращение глав государств в преддверии 80-летней годовщины Победы – это про то же самое. Факт реабилитации неонацизма одним из все еще членов СНГ на пространстве СНГ пора признавать официально и синхронно».

Украинский политик Евгений Мураев видит возрождение империи:

«В продолжающемся все годы существования организации споре об оправданности такого объединения как СНГ регулярно присутствует один аргумент: "Ну что на самом деле связывает такие разные страны как Беларусь и Таджикистан? Почему не работать с ними в разных форматах?" Этим обедом в Андреевском (Тронном) зале Большого Кремлевского дворца будто дается единственно верный ответ: все это части Российской империи (вот там наверху ее большой герб), не мы собирали, не нам разбазаривать. Показательно, что прибыли все. Империя, что не отрицают даже ее враги, на подъеме».

Взаимодействие в рамках СНГ идет и по линии спецслужб. Глава Службы внешней разведки России РФ Сергей Нарышкин выступил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества в Астане.

«Мейстер» рассуждает о том, что сказал глава ведомства:

«Читая слова директора СВР Нарышкина на очередном заседании совета руководителей спецслужб СНГ в Астане про развязанную против России террористическую войну, невозможно отделаться от аналогий столетней давности. Аналогии прямые: против СССР в 1920-х с территории Польши и Финляндии в европейской части страны, и с территории Афганистана – в центральной Азии также велась террористическая война, с периодическими заходами то банд украинских националистов, то радикальных эмигрантских групп, то исламистов. Сейчас это все отягощено еще и боями на территории Украины, скорее вызывающими ассоциации с 1919-20 годами, но картину в целом это скорее подчеркивает. Характерно, что нормализация отношений с СССР в восточной Европе прошла в основном в начале 1930-х годов, когда соседям стало ясно, что на фоне индустриализации и роста военной мощи злить Москву становится все более опасно. Интересно, какой сигнал окажется достаточным для этого вывода сейчас».

