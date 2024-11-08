Телеграм сменил губернаторов и дал второй шанс Трампу

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В понедельник губернаторы Ростовской и Тамбовской областей Василий Голубев и Максим Егоров покинули свои должности, объяснив это переходом на другую работу на федеральном уровне. Владимир Путин назначил врио главы Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, а Тамбовской области – депутата Госдумы, бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, который в 2022 году ушел добровольцем на спецоперацию, а после возвращения стал участником кадровой программы «Время героев».

Во вторник о своей отставке объявил глава Коми Владимир Уйба, ему предложили стать первым заместителем начальника главного военно-медицинского управления Минобороны. Врио главы Коми стал глава Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн, а его обязанности на посту руководителя региона будет исполнять Мария Костюк – начальник управления федерального фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами, руководитель программы «Время героев».

«ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» рассказывает про Марию Костюк – маму погибшего в зоне СВО героя:

«В 2000 году Мария окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. С 2017 по 2019 год была помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Еврейской автономной области Гольдштейна, позднее стала заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона. В 2023 году перешла на работу на федеральный уровень: возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", где ведет работу по налаживанию деятельности филиалов в субъектах Российской Федерации. В 2024 году стала руководителем программы "Время героев", которая реализуется ВШГУ Президентской академии по поручению Президента Владимира Путина. Мария – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, погибшего в ходе выполнения воинского долга в зоне СВО».

«Темник» указывает на влияние фактора СВО на новые назначения:

«Надо обратить внимание на еще один аспект в биографии врио губернатора ЕАО Марии Костюк. Она является руководителем программы "Время героев". Напомним, что врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов является участником указанной программы. Таким образом, нахождение в орбите "Времени героев" становится новым фактором попадания в губернаторский корпус. Что закономерно, так как программа уже выступает в роли кузницы кадров. Можно сказать, конечно, что она становится конкурентом "школы губернаторов". Однако обе программы скорее дополняют друг друга, чем конкурируют – они части единой системы подготовки кадров».

«Русский Сыч» пишет о том, что примечательно в назначении Ростислава Гольдштейна:

«Во-первых – первый дважды губернатор из "школы губернаторов", третий ее поток. С чем, скорее, поздравим Алексея Комиссарова и его коллег. Во-вторых – если не считать передвижения Александра Цыбульского внутри архангельской "матрешки", из НАО в область – перед нами первый случай горизонтального перемещения губера за долгие годы. То есть, с губернию на губернию. В этом Гольдштейн по факту – первый после Олега Кожемяко, четырежды губернатора Российской Федерации. Но, в отличие от замкнутого дальневосточного цикла Кожемяко – Гольдштейн переезжает с ДВ на материк, пусть и на Север. А так просто дико рад за своего доброго товарища и желаю ему поскорее обустроиться в новом качестве знакомых ему Коми-местах».

«Ростех» рассказывает о богатом управленческом опыте Юрия Слюсаря:

«Он возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию с 2015 года. За это время поднялись в воздух пассажирские самолеты: среднемагистральный МС-21, региональный турбовинтовой Ил-114-300, была обеспечена эксплуатация парка самолетов "Суперджет 100" в российских авиакомпаниях. Также предприятия ОАК выполняли обязательства по гособоронзаказу в условиях спецоперации. Были начаты летные испытания ударного беспилотника С-70, налажено серийное производство самолета пятого поколения Су-57, восстановлено производство Ту-160М».

«Мюсли вслух» называют новые назначения удачными:

«Пронзительную историю руководителя программы "Время героев" Марии Костюк и ее погибшего в зоне СВО сына, старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, знает, кажется, вся страна. Когда вчера президент Путин предложил Костюк пост врио главы ЕАО, он особо подчеркнул то, что вся ее жизнь и профессиональная карьера были связаны с Дальним Востоком и Еврейской автономной областью (она занимала должность зампреда правительства субъекта). Остальные предложенные в понедельник-вторник президентом врио глав регионов также являются опытными руководителями. <…> Среди них есть участники СВО, как экс-мэр Краснодара, выпускник программы "Время героев" Евгений Первышов (Тамбовская область), и люди, годами работавшие в оборонной промышленности, – гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь (Ростовская область). Что бы ни писали критики из нам неведомых побуждений, в Кремле успешно модерируют региональную политику. В том числе своевременные отставки и переназначения губернаторов».



