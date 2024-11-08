Телеграм сменил губернаторов и дал второй шанс Трампу
Не успели россияне отпраздновать День народного единства, как на них "свалились" Трамп, Санду и новые губернаторы...
День народного единства
4 ноября Россия отметила государственный праздник – День народного единства.
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев пишет, что День народного единства символизирует главные ценности, скрепляющие наше многонациональное государство:
«Единение народов, духовность, стойкость, патриотизм. Все мы – граждане великой страны, ответственные за настоящее и будущее России. В сегодняшних условиях День народного единства приобретает для всех россиян особое значение. Единство и сплоченность народов, историческая память, вера в свою страну и ее достойное будущее – вот то, чем мы всегда были сильны. За нами – тысячелетняя история, и мы четко осознаем ответственность за судьбу будущих поколений. Мы способны сообща решать самые сложные задачи, наше неравнодушие и сопричастность позволяют нам отвечать на вызовы времени, преодолевать многие трудности. В том числе помогать и поддерживать наших доблестных бойцов, находящихся сегодня в зоне специальной военной операции. Мы отдаем дань уважения всем, кто внес и вносит свой неоценимый вклад в укрепление нашего государства. Здоровья, сил и скорейшего возвращения домой всем нашим военнослужащим. Желаю всем гражданам России чувствовать наше единство, быть стойкими в достижении целей и верить в лучшее. Победа будет за нами!»
«Мышь в овощном» считает наше единство залогом выживания:
«В истории России хватало острых моментов, когда будущее нашей страны буквально висело на волоске, когда, казалось, еще немного – и она бесповоротно расколется на части к радости наших недругов, заранее потиравших руки и готовившихся прибрать чужое. Любой мало-мальски знакомый с историей человек легко вспомнит не один такой момент – лишь в прошлом веке подобное случалось как минимум трижды. И каждый раз, когда угрозу дезинтеграции России удавалось отбить – это происходило именно благодаря консолидации всех здоровых сил российского общества, демонстрировавших то самое единство, о котором мы говорим сегодня. Нельзя переоценить значение подвига наших предков, в 1612 году вставших на пути внешней агрессии и внутренней измены. Смута была страшным временем, и мы не имеем права о нем забывать: слишком велик был тогда риск утраты России, слишком много параллелей можно найти между событиями той эпохи – и тем, как сегодня коллективный Запад и используемые им ренегаты пытаются разрушить нашу страну. И, как и в годы Смутного времени, единство народа России – ключевое условие для преодоления этих вызовов».
«Книставка» тоже обращается к истории:
«В День народного единства традиционно вспоминаем Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. И книги о них. Самой подробной и научно выверенной биографией князя Пожарского является книга Юрия Эскина "Дмитрий Михайлович Пожарский". Самой известной – книга Руслана Скрынникова "Минин и Пожарский", изданная впервые в серии "ЖЗЛ" в 1981 году. А совсем недавно мы писали еще и о книге для детей Вячеслава Костылева "Рассказы о Минине и Пожарском", которая переиздается уже многие годы. С праздником!»
«Птичья ягода» призывает соотечественников не сомневаться в себе:
«Русская цивилизация – это не то, что можно удалить, как пост в Телеграме, ее не запретить единым указом, не перекупить иностранным грантом. Это как тыкать зубочисткой в слона. То, что оказалось способным в сложнейших условиях и неблагоприятном климате объединить под своим началом множество земель и народов, влиять на научно-технический прогресс и дарить человечеству культурное наследие далеко за пределами государственных границ, не раздавишь пальцем. Ну а для того, чтобы носители сей культуры (то есть мы с вами) жили припеваючи и процветали, требуется быть дружными и сплоченными по заветам предков. И заканчивать уже в себе сомневаться – мы гораздо сильней, устойчивей и выносливей, чем нам порой внушают. С Днем народного единства!»
«РосСкандал» убежден, что День народного единства – самый ненавидимый Западом российский праздник:
«Монолит российской нации веками не дает Западу взорвать Россию изнутри – через раскол, хаос и предательство. Россия – страна-победа, а ее хранители – единый российский народ и герой, ведущий войско. Пафоса в этом нет, но есть традиция. В XVII-м в. страну собрали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. В XXI-м веке нацию объединил Владимир Путин. Сказать "повел за собой" – тоже верно. Сегодня, как и тогда, идет священная война с Западом за нашу цивилизацию, наши традиции и границы. Поэтому мы – монолит. День народного единства – это урок далекой смуты. И залог близкой Победы».
Отставки и назначения глав регионов
В понедельник губернаторы Ростовской и Тамбовской областей Василий Голубев и Максим Егоров покинули свои должности, объяснив это переходом на другую работу на федеральном уровне. Владимир Путин назначил врио главы Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, а Тамбовской области – депутата Госдумы, бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, который в 2022 году ушел добровольцем на спецоперацию, а после возвращения стал участником кадровой программы «Время героев».
Во вторник о своей отставке объявил глава Коми Владимир Уйба, ему предложили стать первым заместителем начальника главного военно-медицинского управления Минобороны. Врио главы Коми стал глава Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн, а его обязанности на посту руководителя региона будет исполнять Мария Костюк – начальник управления федерального фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами, руководитель программы «Время героев».
«ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» рассказывает про Марию Костюк – маму погибшего в зоне СВО героя:
«В 2000 году Мария окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. С 2017 по 2019 год была помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Еврейской автономной области Гольдштейна, позднее стала заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона. В 2023 году перешла на работу на федеральный уровень: возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", где ведет работу по налаживанию деятельности филиалов в субъектах Российской Федерации. В 2024 году стала руководителем программы "Время героев", которая реализуется ВШГУ Президентской академии по поручению Президента Владимира Путина. Мария – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, погибшего в ходе выполнения воинского долга в зоне СВО».
«Темник» указывает на влияние фактора СВО на новые назначения:
«Надо обратить внимание на еще один аспект в биографии врио губернатора ЕАО Марии Костюк. Она является руководителем программы "Время героев". Напомним, что врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов является участником указанной программы. Таким образом, нахождение в орбите "Времени героев" становится новым фактором попадания в губернаторский корпус. Что закономерно, так как программа уже выступает в роли кузницы кадров. Можно сказать, конечно, что она становится конкурентом "школы губернаторов". Однако обе программы скорее дополняют друг друга, чем конкурируют – они части единой системы подготовки кадров».
«Русский Сыч» пишет о том, что примечательно в назначении Ростислава Гольдштейна:
«Во-первых – первый дважды губернатор из "школы губернаторов", третий ее поток. С чем, скорее, поздравим Алексея Комиссарова и его коллег. Во-вторых – если не считать передвижения Александра Цыбульского внутри архангельской "матрешки", из НАО в область – перед нами первый случай горизонтального перемещения губера за долгие годы. То есть, с губернию на губернию. В этом Гольдштейн по факту – первый после Олега Кожемяко, четырежды губернатора Российской Федерации. Но, в отличие от замкнутого дальневосточного цикла Кожемяко – Гольдштейн переезжает с ДВ на материк, пусть и на Север. А так просто дико рад за своего доброго товарища и желаю ему поскорее обустроиться в новом качестве знакомых ему Коми-местах».
«Ростех» рассказывает о богатом управленческом опыте Юрия Слюсаря:
«Он возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию с 2015 года. За это время поднялись в воздух пассажирские самолеты: среднемагистральный МС-21, региональный турбовинтовой Ил-114-300, была обеспечена эксплуатация парка самолетов "Суперджет 100" в российских авиакомпаниях. Также предприятия ОАК выполняли обязательства по гособоронзаказу в условиях спецоперации. Были начаты летные испытания ударного беспилотника С-70, налажено серийное производство самолета пятого поколения Су-57, восстановлено производство Ту-160М».
«Мюсли вслух» называют новые назначения удачными:
«Пронзительную историю руководителя программы "Время героев" Марии Костюк и ее погибшего в зоне СВО сына, старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, знает, кажется, вся страна. Когда вчера президент Путин предложил Костюк пост врио главы ЕАО, он особо подчеркнул то, что вся ее жизнь и профессиональная карьера были связаны с Дальним Востоком и Еврейской автономной областью (она занимала должность зампреда правительства субъекта). Остальные предложенные в понедельник-вторник президентом врио глав регионов также являются опытными руководителями. <…> Среди них есть участники СВО, как экс-мэр Краснодара, выпускник программы "Время героев" Евгений Первышов (Тамбовская область), и люди, годами работавшие в оборонной промышленности, – гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь (Ростовская область). Что бы ни писали критики из нам неведомых побуждений, в Кремле успешно модерируют региональную политику. В том числе своевременные отставки и переназначения губернаторов».
130-й безаварийный запуск ракеты
Во вторник запущенная с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М», а также малые спутники. За 2024 год это был 13-й, а для космодрома Восточный – третий по счету пуск российской ракеты-носителя.
«Мейстер» пишет, что это еще не все рекорды:
«Сегодняшний ночной пуск с Восточного – 130-й подряд безаварийный в рекордной серии, начатой при Дмитрии Рогозине и продолжившейся при Юрии Борисове во главе Роскосмоса. Помимо этого рекорда есть и другой – 53 спутника одновременно "Союзом" в космос еще не выводили, причем в сегодняшней нагрузке – аппараты разных размеров для разных орбит. Помимо двух крупных аппаратов "Ионосфера-М", вывод которых в рамках проекта "Ионозонд" возобновляет прерванное у нас в 1990-х годах изучение космической плазмы, ракета доставила на орбиту и 53 малых спутника, включая созданные совместно с другими государствами, в том числе Ираном и Китаем. Продолжение пусков научных аппаратов во время войны вообще о многом говорит, а сохранение и развитие кооперации в космической деятельности – отдельно говорит о послевоенных перспективах. И эти перспективы лучше, чем ждали и те, кто вводил санкции с той стороны, и многие опасавшиеся их с нашей».
«Госкорпорация "Роскосмос"» публикует мнение директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича о значимости выведенных на орбиту спутников «Ионосфера-М»:
«Космическая группировка, начало которой положено сегодня, состоит из четырех спутников, предназначенных для мониторинга околоземного космического пространства и влияния на него солнечной активности. Это то, что мы называем в обиходе "космической погодой". Спутники будут измерять солнечное излучение и радиационные пояса Земли, составлять карту ионосферы – ближайшей к Земле зоны космического пространства, примерно в 400 км над нами. Ионосфера влияет на радиосвязь и надежную работу всех технических систем, включая глобальную спутниковую навигацию, потому что сигнал, проходя через ионосферу, искажается и, таким образом, вносятся какие-то ошибки в позиционировании – определении координат самолетов, спутников и других движущихся объектов. А для простых людей ионосфера – это, прежде всего, возможность посмотреть полярные сияния. Этого запуска ждали и специалисты Росгидромета, которые занимаются прогнозом "космической погоды", и ученые по всей России – от Калининграда до Камчатки. Таких спутников в России не запускалось уже лет 30, поэтому мы с нетерпением ждем начала их работы и новых открытий. Хотелось бы поблагодарить Роскосмос и, конкретно, пусковой расчет за успешный пуск и всю подготовку этого проекта».
«Позывной "Кацман"» подчеркивает, что запуск спутников важен и для гражданских, и для военных целей:
«Рекорд по кластерным запускам для нашей космонавтики – 55 спутников! Из них 2 – основная нагрузка, КА "Ионосфера-М" №1 и №2. Гелиогеофизические научные аппараты. КА этого типа (еще 2 уйдут на орбиту в 2025 г.) будут наблюдать за физическими явлениями, которые возникают в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, будут контролировать радиационную обстановку. Спутники войдут в состав первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки – "Ионозонд". На самом же деле работа этих КА важна и в прикладных целях, например, для военных, и не только в плане радиационной обстановки. Ведь у нас есть загоризонтные радиолокационные станции (ЗГРЛС) типа "Контейнер" 29Б6, работающие по принципу пространственной волны в ионосфере. И есть планы расширения зоны их обзора на Арктику, где сложная ионосфера».
Предприниматель и меценат Константин Майор гордится тем, что его компания транслировала запуск ракеты на улицах российских городов:
«Ракета с двумя аппаратами "Ионосфера-М" и 53 попутными малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный! МАЕР вместе с Роскосмосом показал старт на медиафасадах в крупнейших городах России. Это уже четвертый запуск, который мы освещаем с начала года, и в этот раз его увидело около 5 миллионов человек! Нам приятно быть частью таких значимых проектов и делиться моментами, которые объединяют и вдохновляют!»
Победа Трампа в США
На выборах президента США победу одержал Дональд Трамп.
«Грубо? Простите!» размышляет о том, чего ждать от Трампа России:
«Во-первых, все наверняка хорошо помнят заявление Трампа закончить войну на Украине "за 24 часа". Вполне вероятно, что он действительно не будет затягивать с решением этого кейса. Однако в этом случае его желание все "порешать" – для нас вовсе не выгодно. Дело в том, что Дональд Трамп – фигура очень непредсказуемая, в отличие от Камалы Харрис, о чем не раз предупреждал Владимир Путин. Поэтому его победа может спровоцировать огромное количество сценариев. Например, Трамп и его окружение вполне могут ожидать, что российское правительство будет буквально плакать от счастья, если те вмешаются в украинский конфликт и закончат его в рекордные сроки, о чем не раз уже заявлялось. Однако такой реакции Кремля, скорее всего, не последует. Наоборот, она может стать совершенно противоположной, что стриггерит привычку Трампа "быковать" и демонстрировать подход "мир через силу", угрожая чуть ли не ядерной войной или поставками "Томагавков" Киеву. Во-вторых, другой проблемой, помимо "ядерного" характера Трампа, может стать его болезненное отношение к мнению о том, что он – марионетка Путина. Если грамотно раскрутить эту историю, то, поверьте, может неслабо рвануть. <…> И тем не менее: есть и хорошие новости. Для начала надо сказать, что с Вашингтоном все-таки можно будет договориться. Хотя бы потому, что у отбитых русофобов, которые в большинстве своем поддержали Харрис, будет гораздо меньше рычагов давления на президента-популиста».
«АДЕКВАТ Z» следит за тем, как перепугались страны-сателлиты США:
«Любо-дорого наблюдать, как демократы даже не успели бросить карты, а европейские и не только холуи наперегонки выстроились в очередь отлизать агенту Дональду. Прекрасно помня все свои перед ним грехи и грешочки до последнего самомалейшего. Среди прочих общеизвестных и неоценимых для среднесрочной перспективы качеств Трампа есть и такие: злопамятность и мстительность. И если кому-то кажется, что этим качествам он, если/когда дорвется до короны, не даст волю – и подавно что ему не дадут дать им волю – то это от очень большой наивности. Сущность, которую в послехрущевские времена целомудренно называли субъективизмом, после воссоединения с короной и в целом-то развернется в полный рост, а уж ключевые личностные доминанты, с годами, как известно, только крепнущие, нередко до полной карикатурности – подавно».
«Безграничный аналитик» считает, что для БРИКС победа Трампа в целом выгоднее, чем выигрыш Харрис:
«Дело в том, что крайне неприязненная позиция республиканца подтолкнет целый ряд стран к сближению. В частности, его действия могут послужить катализатором для дальнейшего притяжения России, Китая и Ирана. На фоне потенциального ослабления Евросоюза и НАТО это будет смотреться еще выигрышнее. Словом, в целом можно констатировать, что, наверное, победа Трампа для нас с вами, друзья, не является чем-то очень хорошим, но в рамках прогнозируемых геополитических изменений она выгоднее, чем выигрыш Харрис. Хотя бы потому, что значительная часть энергии Трампа будет расходоваться на свары и разборки с Евросоюзом. А это уже по определению очень хорошо для нас».
«Парламент с кнопкой» констатирует, что у Зеленского все плохо:
«Жалкий и смешной Зеленский пишет поздравительную телеграмму Трампу, делая вид, будто бы не было всех этих склок и передряг между Киевом и республиканцами последние полгода. Будто бы Зеленский последний год не поддерживал демонстративно демократов и не приезжал на завод в Пенсильванию – колеблющийся штат, который определял исход выборов. Республиканцы все помнят и ничего не забыли. Впрочем, их отношение к Украине и к Зеленскому, на самом деле, не определяет, будет ли Вашингтон поддерживать Киев и дальше. Игра идет на более сложном уровне. Как мы неоднократно говорили, закончить войну за сутки не получится – сколько бы и кому там Трамп ни звонил. Наиболее вероятный прогноз таков. Трамп позвонит Путину и предложит условия, которые отличаются от переговорных позиций Стамбула в лучшую сторону. Однако не стоит ждать вкусных предложений. Теперь Трамп = Америка. Оба этих образа очень не любят выглядеть слабыми или проигравшими – а любой выгодный России мир сделает их именно такими. Хороший мирный договор для России = крупнейшее политическое поражение США со времен Вьетнама, а то и переплюнет его».
«Всевидящее око» объясняет, почему Евросоюзу тоже грустно:
«Если кто-то не догадывался, почему в Европе-это-саду после победы Трампа на выборах в США преобладают траурные настроения, то вот подсказка: новый генсек НАТО Марк Рютте сегодня заявил, что теперь странам, входящим в Альянс, придется расходовать на оборону больше 2% от ВВП. А это как раз та идея, с которой Трамп носился еще первые четыре года своего пребывания в Белом доме и которую он намерен настойчиво продвигать во время своего второго президентского срока. Логика простая: хватит уже Америке тратить свои кровные доллары на обеспечение безопасности всяких там Германий и Франций, у них свои евро есть! Вот только прижимистые европейцы не слишком горят желанием увеличивать взносы в натовский бюджет. Та же богатая Германия только недавно стала тратить на оборону требуемые 2% от ВВП, и то безо всякого удовольствия. А теперь хочешь – не хочешь, а придется прыгать выше этого потолка. Ведь Трамп пугает, что не станет защищать тех членов НАТО, которые не выполняют своих финансовых обязательств».
Победа Санду в Молдавии
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду победила на них благодаря голосованию молдавских диаспор в странах Запада.
«Банкста» подчеркивает, что жители Молдавии голосовали за конкурента Санду Александра Стояногло:
«Последние 10% протоколов снова перевернули итоги голосования в Молдове. Действующий президент Майя Санду выходит вперед. Баллотирующаяся на второй срок Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 53,53%, у Стояногло – 46,47%, сообщил ЦИК после обработки 97% протоколов. Большинство избирателей, голосовавших в Молдове, выбрало Стояногло».
«Молдавский Крот» приводит мнение председателя Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона о том, что Стояногло победил морально и политически:
«Додон поблагодарил всех граждан, которые на этих выборах проголосовали за кандидата оппозиции – Александра Стояногло. Тех, кто хочет перемен и справедливости в стране, было очень много. В то время как Майя Санду одержала победу только в цифрах и только при поддержке извне. Она избранница диаспоры, отвергнутая гражданами, которые непосредственно жили и страдали все 4 года под ее руководством. По мнению лидера ПСРМ, действующего главу государства в очередной раз спасла диаспора. В ближайшие дни социалисты обратятся в ЦИК и Конституционный суд по поводу многочисленных нарушений, допущенных властью на этих президентских выборах, которые были зафиксированы в том числе и международными наблюдателями».
«G-RANGERS» называет результаты выборов сфальсифицированными:
«Наперсточники "обработали" 2216 протоколов. У Санду было более 930 тысяч голосов... Но, "посчитав" 100% всех протоколов, осталось чуть более 929 тысяч. Ай молодцы, ай счетоводы... Наперсточники!»
«Jus Humanum» перечисляет мошеннические технологии подсчета голосов:
«Выборы в Молдове прошли по "лучшим европейским стандартам демократии, прозрачности и инклюзивности". 1. В Европе внезапно образовалось еще 100 тыс. избирателей, которых не было на прошлых выборах, и они, оказывается, единым фронтом, проголосовали за Санду. 2. Избирателей из России привычно прокатили – на 500 тыс. молдавских граждан привезли всего 10 тыс. бюллетеней и открыли всего два избирательных участка. 3. Привычно заблокировали возможность голосовать гражданам Приднестровья (просто перекрыли мосты). И все равно! До отметки в 90% посчитанных бюллетеней побеждал кандидат от оппозиции Александр Стояногло с результатом 50,5%‼️ Но потом случилась "ночь чудес", и Демократия восторжествовала. Демократия, свобода и европейский выбор – работает всегда именно так. Европа сжала Молдавию в крепких объятьях и пока не высосет оттуда все, до последнего человека и виноградного куста, не отпустит».
«Insider Moldova» отмечает, что даже европейские наблюдатели были вынуждены признать массовые фальсификации на молдавских выборах:
«Миссия наблюдателей Совета Европы признала то, что президентские выборы в Молдове прошли с большим количеством нарушений. В кулуарах поговаривают, что Санду была очень недовольна этим отчетом от ОБСЕ, который испортил ей настроение. Вполне возможно, что европейцы бы промолчали, если бы массовая фальсификация выборов не прошла бы так топорно. А в этом случае произошедшее невозможно просто так проигнорировать».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru