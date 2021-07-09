Телеграм следит за шампанским, талибами и геями

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Евросоюз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации. Компания Pfizer сообщила, что рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию своей вакцины в России. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что производители иностранных вакцин уже подали заявки на регистрацию своих разработок.

«Кремлёвская прачка» рассуждает о перспективах появления в России зарубежных вакцин:

«Возможность допуска применения в России зарубежных вакцин рассматриваю в контексте аналогичных мер стран Запада. Если это ускорит процесс сертификации Спутника V за рубежом, то нет никаких причин препятствовать поступлению качественных импортных вакцин к нам. Помимо Пфайзера и Модерны существует китайская вакцина Sinopharm, успешно завершающая третью стадию испытания. И если допустить ее использование в России в обмен на открытие китайского рынка для нашего Спутника, то помимо медицинской пользы можно рассчитывать и на экономический выигрыш. В случае допуска к применению в России вакцин Пфайзер и Модерна на них не будет распространяться социальная льгота, и любителям заграничного придется платить за прививку по полной стоимости, поскольку государственные расходы, делающие вакцинацию бесплатной, относятся только к утвержденному перечню медикаментов. И внесение в этот перечень импортных лекарств возможно только при отсутствии отечественного аналога».

«Доктор прописал» комментирует заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз обратился в Минздрав РФ с предложением обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации:

«Судя по тому, как в Евросоюзе проходит процесс регистрации "Спутника V" (очень медленно проходит – прим.), пора начать обсуждать. А то это может занять очень много времени. Впрочем, посол заверил, что политики в признании Евросоюзом российской вакцины нет никакой. Только техническая работа. Ну ок, коль так».

«Суеверная Демократия» пишет о статье, которую посвятил «Спутнику V» британский научный журнал:

«Журнал Nature, одно из самых старых и авторитетных научных изданий, опубликовал статью об эффективности Спутника V. В материале отмечается не только эффективность вакцины против коронавируса, но и полное отсутствие тромбозных побочных эффектов, наблюдаемых после использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson. <…> Издание сторону в спорах с европейскими вакцинными регуляторами решило не выбирать, но отмечает и затяжной процесс одобрения вакцины, несмотря на все объективные данные, и не приукрашивает высказывания медицинских специалистов о про-файзеровской позиции ряда европейских чиновников. Отправляйте материал всем знакомым антиваксерам – сразу переубедить их не получится, но вода камень точит».

Журналистка Леся Рябцева радуется, что журнал Nature признал очевидное:

«Я, переболевшая ковидом в достаточно легкой форме, это могла сказать и без всякого научного журнала. У всех моих привившихся друзей антител в десятки раз больше, чем у меня, которая привиться не могла. Но зато теперь есть еще один довод в дискуссии с антипрививочниками, – многие же из них говорили, что вот, мол, пока ученые других стран не признают прививку, ниче себе ставить не будем».

«Темник» рассуждает о том, что позиции участников Евросоюза сильно различаются:

«Наблюдаем очередной раунд внутренней заочной полемики официальных лиц ЕС вокруг "вакцинной дипломатии". Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сегодня призвал страны Евросоюза игнорировать все вакцины, кроме четырех, признанных Францией и ЕС. В первую очередь, имея в виду российские и китайские препараты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто (один из тех, к кому, собственно, этот пассаж адресован) сегодня же откровенно заявил, что такая позиция обусловлена исключительно идеологической и геополитической точками зрения и является ошибкой. Действительно, эффективность, например, нашего "Гам-КОВИД-Вак" (Sputnik V) подтверждена применением по всему миру. На данный момент вакцина зарегистрирована уже в 67 странах. В самом ЕС к странам-"оппортунистам", настаивающим на необходимости признания российской вакцины, можно отнести Германию, Австрию, Венгрию».