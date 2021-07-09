Телеграм следит за шампанским, талибами и геями
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Вакцина и ее поклонники
Евросоюз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации. Компания Pfizer сообщила, что рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию своей вакцины в России. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что производители иностранных вакцин уже подали заявки на регистрацию своих разработок.
«Кремлёвская прачка» рассуждает о перспективах появления в России зарубежных вакцин:
«Возможность допуска применения в России зарубежных вакцин рассматриваю в контексте аналогичных мер стран Запада. Если это ускорит процесс сертификации Спутника V за рубежом, то нет никаких причин препятствовать поступлению качественных импортных вакцин к нам. Помимо Пфайзера и Модерны существует китайская вакцина Sinopharm, успешно завершающая третью стадию испытания. И если допустить ее использование в России в обмен на открытие китайского рынка для нашего Спутника, то помимо медицинской пользы можно рассчитывать и на экономический выигрыш. В случае допуска к применению в России вакцин Пфайзер и Модерна на них не будет распространяться социальная льгота, и любителям заграничного придется платить за прививку по полной стоимости, поскольку государственные расходы, делающие вакцинацию бесплатной, относятся только к утвержденному перечню медикаментов. И внесение в этот перечень импортных лекарств возможно только при отсутствии отечественного аналога».
«Доктор прописал» комментирует заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз обратился в Минздрав РФ с предложением обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации:
«Судя по тому, как в Евросоюзе проходит процесс регистрации "Спутника V" (очень медленно проходит – прим.), пора начать обсуждать. А то это может занять очень много времени. Впрочем, посол заверил, что политики в признании Евросоюзом российской вакцины нет никакой. Только техническая работа. Ну ок, коль так».
«Суеверная Демократия» пишет о статье, которую посвятил «Спутнику V» британский научный журнал:
«Журнал Nature, одно из самых старых и авторитетных научных изданий, опубликовал статью об эффективности Спутника V. В материале отмечается не только эффективность вакцины против коронавируса, но и полное отсутствие тромбозных побочных эффектов, наблюдаемых после использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson. <…> Издание сторону в спорах с европейскими вакцинными регуляторами решило не выбирать, но отмечает и затяжной процесс одобрения вакцины, несмотря на все объективные данные, и не приукрашивает высказывания медицинских специалистов о про-файзеровской позиции ряда европейских чиновников. Отправляйте материал всем знакомым антиваксерам – сразу переубедить их не получится, но вода камень точит».
Журналистка Леся Рябцева радуется, что журнал Nature признал очевидное:
«Я, переболевшая ковидом в достаточно легкой форме, это могла сказать и без всякого научного журнала. У всех моих привившихся друзей антител в десятки раз больше, чем у меня, которая привиться не могла. Но зато теперь есть еще один довод в дискуссии с антипрививочниками, – многие же из них говорили, что вот, мол, пока ученые других стран не признают прививку, ниче себе ставить не будем».
«Темник» рассуждает о том, что позиции участников Евросоюза сильно различаются:
«Наблюдаем очередной раунд внутренней заочной полемики официальных лиц ЕС вокруг "вакцинной дипломатии". Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сегодня призвал страны Евросоюза игнорировать все вакцины, кроме четырех, признанных Францией и ЕС. В первую очередь, имея в виду российские и китайские препараты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто (один из тех, к кому, собственно, этот пассаж адресован) сегодня же откровенно заявил, что такая позиция обусловлена исключительно идеологической и геополитической точками зрения и является ошибкой. Действительно, эффективность, например, нашего "Гам-КОВИД-Вак" (Sputnik V) подтверждена применением по всему миру. На данный момент вакцина зарегистрирована уже в 67 странах. В самом ЕС к странам-"оппортунистам", настаивающим на необходимости признания российской вакцины, можно отнести Германию, Австрию, Венгрию».
Французы и наше шампанское
В конце июня в России были приняты законодательные поправки, согласно которым шампанским может называться только вино, произведенное на территории России. Шампанское, произведенное за рубежом, теперь должно называться игристым вином. Французский комитет вин Шампани выразил недовольство, а французский производитель Moet Hennessy приостановил поставки шампанского в Россию до проведения оценок последствий нового закона. Впрочем, позже Moet Hennessy согласился маркировать свое шампанское, поставляемое в Россию, как игристое вино. В российском Минфине заявили, что предпримут усилия для того, чтобы избежать перебоев с импортным вином.
«ВЭД-OFF/ON» полагает, что быстро урегулировать эту ситуацию не получится:
«Правительство после некоторых раздумий признало, что в результате изменений в законе о регулировании алкоголя появились риски для рынка. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что "текущая ситуация не совсем справедлива и было бы лучше, чтобы вино защищенного географического указания и шампанское остались именно таковыми". Сейчас чиновники судорожно ищут компромисс, чтобы не оставить население без вина и шампанского, а импортеров с дополнительными расходами. Ситуация осложнена тем, что в последний момент приняв изменения в закон, депутаты ушли на каникулы, и решать проблему придется уже новому составу ГД, а это еще когда будет».
«Банкста» пишет о том, кто остался в выигрыше:
«Акции "Абрау-Дюрсо" [Бориса] Титова взлетели на новостях о запретах для импортного шампанского. Компания подорожала на 1,5 миллиарда рублей за минуту».
«Темы. Главное (ГлавМедиа)» не считает, что закон так уж сильно усложнил жизнь зарубежным виноделам:
«Везде пишут "Теперь "шампанским" может называться только российский напиток, а французам необходимо отказаться от названия, заменив его на "игристое вино". Нет, конечно. Это не так. Просто никто не читает длинные законы и не разбирается – лишь бы словить хайп или испугаться "да что ж они снова творят". Кратко: "Иностранным виноделам нужно всего-то сменить написание в технической (белой) этикетке сзади вина и внести это в документы. На лицевой этикетке останется наименование "Champagne", охраняемое правом интеллектуальной собственности на международном уровне, а сзади на маленькой русскоязычной наклейке будет написано "Игристое вино"».
«Антискрепа» тревожится за российскую водку:
«А если завтра аналогичный закон примет, например, Польша, по которому "Vodka" – это исключительно польский бренд и больше ничей? Что тогда?»
«ВкусВилл» и его реклама
Сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» опубликовала рекламный ролик с участием семьи лесбиянок, чем спровоцировала большой скандал. С обвинениями в адрес бренда выступили носители самых разных взглядов – от радикальных традиционалистов до вполне либеральных людей, напомнивших, что от нормализации гомосексуальности до «родителя номер один» и «родителя номер два» всего один шаг. Под давлением общественного мнения «ВкусВилл» удалил ролик и ожидаемо навлек на себя гнев феминисток и радикальных либералов.
«Внешпол (Алексей Наумов)» удивляется пассионарной общественной реакции:
«Четвертые сутки пылают ВкусВиллы, сил уже никаких нет. То одна группа друзей радуется, то другая. Неужели вы правда считаете, что бренды могут продвигать какие-то идеи и ценности? Кто они вообще, простите, такие? Их кто-то выбирал? Они производят еду, мы платим за нее деньги и эту еду едим. Требовать от них поддерживать политиков/движения/идеи мне кажется очень странным, они нацелены на прибыль и только на нее. В США, например, все компании стали перекрашиваться в радужные флаги только тогда, когда однополые браки разрешили по всей стране, до этого идея борьбы за равенство почему-то была не слишком популярна. Вся идея "этического бизнеса" придумана только для того, чтобы мы купили йогурт с черникой. Давайте еще у шаурмиста около метро спросим, что он думает про геев и саммит Путина и Байдена. Он хотя бы будет честнее».
«Мейстер» пишет о непрофессионализме пиарщиков «ВкусВилла»:
«Руководство сети "ВкусВилл" довольно давно мечтает о покорении европейских рынков. В прошлом году магазины под этой вывеской открылись в Амстердаме и Париже. Легко предположить, что возбудившая российскую общественность реклама с однополой парой изначально планировалась под европейский регион. Дабы показать местным покупателям, что сеть разделяет европейские ценности. Ничего личного, только бизнес. Однако по некому недосмотру фото однополой семьи оказалась и в российском блоке. Последующие события с удалением рекламы и извинениями показывают, что пиарщики "ВкусВилла" не умеют не только в таргетинг, но и в антикризисный менеджмент. Сам факт появления такой рекламы уже оттолкнул консервативную часть покупателей. Банальными извинениями ее не вернешь. Мало кто поверит, что реклама появилась без согласований с руководством сети и из-за ошибки отдельных сотрудников. При этом удаления и извинения оттолкнут "прогрессивных" клиентов, в т.ч. и европейских, которые справедливо почувствуют себя обманутыми. В итоге имеем эталонный кейс на темы "как не понравиться вообще никому" и "что бывает, если пытаться усидеть на нескольких стульях сразу"».
«Non possumus non loqui (канал Вахтанга Кипшидзе)» советует торговой марке заниматься собственно торговлей:
«Когда торговцы продуктами начинают заниматься политикой, а особенно продвижением гендерной идеологии, то у их покупателей естественным образом пропадает аппетит. И странно, что это неочевидно менеджменту компании. Друзья, зарабатывайте на сыре, не на гендере».
Феминистка Лиза Лазерсон проводит аналогию и делает вывод:
«Пять лет назад компания Coca-cola попала в самую курьезную пиар-ситуацию. Все началось с того, что в канун Нового 2016 года российский офис компании разместил карту России, в которой отсутствовал Крым, Калининградская область и Курилы. Кока-колу закидали сообщениями. Русские люди были оскорблены. Что вы себе позволяете? Как вы смеете урезать нашу страну? Менеджмент компании поспешил исправить ошибку. Регионы были добавлены к карте. Догадываетесь, что произошло дальше? Ну конечно! В Украине разгорелся настоящий скандал: неужели международная компания поддерживает аннексию Крыма? Это же оккупированные территории! Теперь уже Coca-cola извинилась перед Украиной и насовсем удалила карту России с Крымом из соцсетей. Напоминает ситуацию с Вкусвиллом? Да, но в тот раз рекламу, за которую пришлось дважды извиняться, поставили хотя бы не специально. У менеджмента не было никакой политической позиции, они просто попали меж двух огней. Поэтому им все быстро простили. А Вкусвиллу не простят. Потому что от ценностей отказываться нельзя. Мораль: не играйте в политические высказывания и модную повестку, если не готовы отвечать за них головой».
«АДЕКВАТ» хочет узнать имена виновных в размещении скандального ролика:
«Когда "Вкусвилл" за подписью всех топов смиренно извиняется перед всеми, кого выбесила пропаганда лесбийской "семьи", это похвально (хотя и менее похвально, чем вовсе не допустить провокации), но недостаточно. Сказав "а" про непрофессионализм отдельных сотрудников, следует говорить "б", назвав их хотя бы с точностью до должности, а затем и "в", доложив аудитории, какие конкретно меры к кому из них приняты. Имея целью исчерпывающе объяснить клиентуре, чем именно она гарантирована от повторения эксцесса. Что было бы в объективных интересах самой лавки, которой весьма не следовало бы полагать, что извинениями история полностью исчерпана».
Афган и его талибы
Ситуация в Афганистане обострилась из-за вывода оттуда войск США. Запрещенное в России движение «Талибан» берет под контроль все больше районов страны, в том числе на границах с Таджикистаном, куда бегут, спасаясь, военнослужащие афганских правительственных войск. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч резервистов для охраны границы. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане, чтобы защитить союзников.
В пятницу на пресс-конференции в Москве официальный представитель политофиса «Талибана» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение никому не позволит использовать афганскую землю для того, чтобы напасть на Россию или соседние страны. По его словам, «Талибан» не будет атаковать диппредставительства иностранных государств в Афганистане.
«Восточный Синдром» предсказывает гуманитарную катастрофу:
«В преддверии официального возвращения талибов тысячи афганцев пытаются покинуть страну. Многотысячные очереди выстроились в МВД за загранпаспортами, билетов на самолет не достать днем с огнем, и многие тысячи людей уже делают привычный путь за границу – в Иран, Пакистан и другие страны, до которых можно добраться наземным путем. Впереди, несомненно, большая резня и зверства, нескончаемая афганская человеческая трагедия».
«338» пишет о перспективах гражданской войны:
«Пока для Афганистана пострашнее перехода власти под контроль талибов будет проблема еще большего обнищания=голод=гуманитарная катастрофа. Как мы прежде говорили, кабульские власти берутся в блокаду. Можно не идти маршем на Кабул (и не захватывать крупные города, приближая перспективу нанесения американцами и британцами по ним ударов с беспилотников), население просто само свергнет власть. А далее перспектива новой гражданской войны очевидна. <…> Перспективу голодных бунтов усиливает и разразившаяся по всему центрально-азиатскому региону засуха с контролем талибами агропромышленных регионов. А потому проблема беженцев переходит в разряд самосбывающихся прогнозов. Эта и другие проблемы уже не являются головной болью американцев, как бы им ни приписывали поражение в 20-летней кампании».
«Рыбарь» рассуждает о пропагандистских успехах талибов:
«Пропагандисты "Талибана" давно поставили на поток выпуск агитационных материалов в самых разных форматах. Красочные видео своего спецназа, фото с захваченных баз, кадры примирения со сдающимися военнослужащими, интервью с населением, радующимся изгнанию "иностранных оккупантов". Они даже альбомы с нашидами выпускают, причем – не первый год. А теперь к этому добавились еще и мультики собственного производства. Информационное противодействие афганского правительства выглядит куда более скудным. Видеозаписи поражения боевиков с воздуха, конечно, смотрятся эффектно. Но их одних недостаточно для разрушения сложившегося ныне образа "Талибана"».
Журналист Андрей Медведев ждет реакции Китая:
«Талибы выложили на своих ресурсах видео, как они входят в Вахан. Это самый труднодоступный и отдаленный район Афганистана. <…> Снова и снова вынужден повторить: талибы заходят без войны и стрельбы в те районы, где их раньше никогда не было. И когда "аналитики" рассуждают, что сейчас Северный Альянс вступит в войну, то надо понимать – эти люди не смыслят в афганском вопросе ничего. Нет давно никакого Северного Альянса. Он стал частью афганской власти. Против которой талибы и воюют. И которую не поддерживает ни армия, ни народ. Вахан, кстати, зона интересов Китая. Была информация даже, что там стоят китайские подразделения. Вот сейчас и узнаем точно. Но талибы в Вахане это определенно угроза китайскому Синцзяну. Интересно увидеть реакцию Пекина».
«Мюсли вслух» вспоминают Афганистан конца 1990-х:
«Постоянный представитель Таджикистана при ОДКБ: республика не справится в одиночку с вызовами из Афганистана – РИА "Новости". Кто бы сомневался... Когда в 1996 талибы взяли Кабул, в Алма-Ате собрался экстренный саммит СНГ. Президент Ельцин был тяжко болен (через месяц ему сделали операцию на сердце), и РФ представлял премьер-министр Черномырдин. Договорились (с участием России) укреплять границы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана с Афганистаном и помогать противникам талибов. "Если мы не хотим дальнейших неприятностей, мы должны сделать все, чтобы генерал Дустум удержал Саланг", – заявил тогда Ислам Каримов (Дустум был этнический узбек). Ныне России и ее южным соседям предстоит вновь делать нечто в том же роде. Правда, ни Дустума, ни Масуда нынче нет».
Гей-парад и его грузины
В понедельник организаторы так называемого «Марша достоинства», первого гей-парада в истории Грузии, объявили о его вынужденной отмене. Противники ЛГБТ устроили массовые беспорядки, протестуя против парада, разгромили офис НКО «Тбилиси-прайд» и избили журналистов.
«Colonelcassad» озабочен перспективами европейской интеграции Грузии:
«В Тбилиси "патриотические грузины" разогнали первый грузинский гей-парад, который так толком и не собрался, заодно наваляв и журналистам, которые собирались его освещать. Полнейшее пренебрежение европейскими ценностями».
«Методичка» тревожится за российских оппозиционеров, эмигрировавших в Грузию:
«Эту страну выбрали для эмиграции некоторые российские оппозиционеры. Взрывной характер грузинских активистов известен еще с советских времен. Жизнь размеренная и спокойная, а потом раз, гей-парад или Познер приезжают – взрыв. Россияне в этом отношении в зоне риска. Возможно, грузинские активисты скоро разгромят и студию ФБК [в России признан иностранным агентом] за какое-нибудь неосторожное высказывание».
«Русское будущее» комментирует заявление либерального блогера о том, что в Грузии даже гомофобы «позитивнее», чем в России:
«Нам было интересно: как люди с хорошими лицами оправдают вчерашнюю анти-ЛГБТ акцию в прогрессивной европейской Грузии. Долго ждать не пришлось. Оказывается, получать по лицу от грузинских гомофобов эстетически приятнее».
Армянский канал «Pativ Unem» наблюдает за Грузией с опаской:
«Некоторые начали уже ныть, что Грузии ЕС выделила 3,9 млрд, в то время как Армении всего лишь 1,5 млрд. Задам вам один вопрос. Вы готовы проводить гей-парады за эти 3,9 млрд? Если да, то советую вам застрелиться на месте. В Грузии уже пытаются проводить и ЛГБТ парады, и другие "прогрессивные" законы вводят. Или армяне уже готовы обменять вечные ценности на деньги?»
«Мышь в овощном» размышляет о причинах столь бурной реакции грузин:
«Очень просто объяснить срыв разноцветного парада в Тбилиси происками тамошних гомофобов, что уже вовсю наблюдается. Еще проще – работой пророссийской "пятой колонны", что, возможно, мы увидим в скором будущем. Несколько сложнее в качестве причины провала мероприятия назвать принципиальное непопадание его организаторами в настроения и ценностные установки местных широких народных масс. Это не крипто-гомофобы вчера протестовали против гордых прогулок под радужным флагом. А обычные грузины, те самые, которые "такие простые люди". И их единственный грех перед современной просвещенной цивилизацией в том, что из-за своей простоты они не понимают, почему они должны отказываться от своего, исконного, ради чужого, вбиваемого им в головы извне».
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