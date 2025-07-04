Телеграм: Скандал с Баку, удары по ТЦК, химоружие
Между Россией и Азербайджаном вспыхнул конфликт, российские военные нанесли удары по ТЦК на Украине, ФСБ нашло химоружие в ДНР, а США приостановили поставки оружия для ВСУ.
Конфликт с Азербайджаном
В конце прошлой недели в Екатеринбурге были задержаны десятки этнических азербайджанцев, большинство с российскими паспортами, подозреваемые в причастности к ОПГ. Во время задержания двое подозреваемых скончались. В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, и визиты на высоком уровне. Были задержаны и избиты российские граждане, в том числе туристы и журналисты.
Писатель Марина Юденич недоумевает:
«Понятно же, что похватали журналистов и IT-шников, потому что русского криминала в Баку просто нет. Зато у нас азербайджанского – в каждом регионе с избытком. И если совсем цинично, то арифметика тут совсем не в пользу Баку. Тупиковый путь».
«Русский силовик» комментирует задержание россиян в Азербайджане:
«Все это больше напоминает захват заложников террористами. Мало нам было одного террористического Львiвского хутора, так теперь и Азербайджан решил тоже присоединиться к концепту государства-террориста. Сегодня в Баку задержали и жестоко избили российских IT‑специалистов, бизнесменов и туристов. <…> Этот инцидент – важное напоминание для российских специалистов, планирующих работу за рубежом. Стать заложником в недружественной России стране легко и просто, а бакинский беспредел только начинается».
«338» оглядывается на других соседей России:
«Армянские власти нашли в себе смелость демаршировать в адрес России. <…> Фоном продолжают многовекторничать азиатские республики, поочередно упражняясь в историческом ревизионизме (Казахстан) и установлении требований к мигрантам знать государственный язык (Киргизия). Слишком много случайных совпадений, наложившихся в один временной отрезок и в границах региона СНГ. Есть внутреннее ощущение, что кто-то пытается перегрузить российскую дипломатию и вывести из равновесия ключевые дипломатические, военные и правоохранительные фигуры. И как-то эти процессы активизировались на фоне заявлений о готовности России продолжить обсуждение контуров мирных договоренностей с Киевом после 22 июня, а также значительных успехов ВС РФ на фронте».
«Позывной "Кацман"» убежден, что Москве есть чем ответить:
«Это <…> лишь потому, что основные силы 58 и 49 армий сейчас другим делом заняты, а в их пунктах постоянной дислокации тоже не пусто, но силы все же иной оснащенности и качества личного состава. Да и Око Саурона нашего белокаменного Мордора смотрит не на них, вот "закавказские турки" и решили немного, как турки "большие", но дозированно, пошалить. А то мало ли... Ильхамчик не такой дурак, как Мишико был, и дергать Медведя за уши сильно не будет. Известная история с прилетом неэкспортной 9М723-1 по объекту близ Баку после сбития нашего вертолета в последний день Карабахской второй войны, и последующее поведение бакинского руководства – тому подтверждение. И поведение смелого Алиева потом на переговорах с Императором, когда он сильно напоминал представителя бандерлогов на переговорах с питоном Каа – тоже. Пашинян, впрочем, тоже. Как школьники у директора себя вели. Впрочем, доставить кучу неприятностей любым варварам у южного имперского лимеса наш Третий Рим может, и не прибегая к Ultima Ratio Imperatoris (для коего нам вышеуказанные легионы тоже не обязательно нужны, у нас есть и иные способы силового вразумления). Диаспоры и бизнесы прижать – дело нехитрое, особенно с этими конкретными... Рыло там в пуху и так, через одного. А еще можно найти плодожорку, ягодогрызку и картофельного цепня».
«Мейстер» считает, что без англичан не обошлось:
«За резко обострившимся у Азербайджана, вплоть до призывов к сожжению российского посольства, чувством национальной сверхценности откровенно торчат британские уши. Англичане традиционно сильны в этой стране, поддерживают обширный пул формальных и неформальных связей, имеют агентов влияния и могут в случае чего организовать провокацию не хуже, чем на Украине, когда в марте 2022 года один патлатый тип внезапно предложил Киеву отказаться от уже согласованного договора и воевать до последнего украинца. В отличие от Киева, Баку вряд ли позволит втянуть себя в вооруженный конфликт с Россией. Однако при помощи Баку можно активизировать этнические группировки в России. И вот уже заметная часть полиции, Росгвардии и ФСБ не в прифронтовой зоне порядок охраняет, а рынок "Садовод" и его производные по городам и весям перетряхивает. Нет, мы не считаем это неизбежным будущим. Но события могут принять такой оборот, и к нему надо быть готовым».
Удары по ТЦК
На этой неделе ВС РФ нанесли удары по ТЦК в Кривом Роге и Полтаве.
Украинский оппозиционный политик Олег Волошин предлагает продолжать:
«Удары по ТЦК – это лучший способ изменить отношение к России среди украинцев. По крайней мере, среди мужчин и адекватных женщин. Неустроенные в жизни истерички и дальше будут писать про "русню" и делать вид, что насильно всю жизнь говорили по-русски».
«АДЕКВАТ Z» сомневается:
«Станет ли эта практика системной и массовой, не знаю – стоит ли ее масштабирование расхода сотен, если не тысяч, изделий, решать командованию с учетом множества разных факторов. Но не слишком, наверное, и запланированный тест на любовь населения к людоловам как самой мерзкой категории панов удался в высшей степени: ненависти к ним, и опосредованно к укрогосударству в целом, накоплено столько, что только поднеси спичку. И когда, независимо от конкретного сценария, укрогосударство начнет шататься, у этой ненависти будут все шансы выплеснуться с такой силой, чтобы оказаться самостоятельным значимым фактором начавшегося веселья».
Политолог Юрий Баранчик убежден, что уничтожение украинских ТЦК нам полезно во всех отношениях:
«Судя по ажиотажу, с которым украинцы делятся видео прилетов, событие это вселяет радость в сердца обывателей. <…> Работа по военкоматам пошла системная. Давно пора, потому что это сплошной win – срыв мобилизационной работы и качественная информационная работа. Потому что повышает симпатии к нам – сложно найти более ненавистную категорию населения на сегодняшней Украине, чем представители ТЦК и приравненные к ним».
Журналист Константин Придыбайло считает, что ударами по ТЦК Россия выполняет желание Украины о прекращении огня:
«Посмотрите внимательно на один из пунктов меморандума, который наша делегация передала в Стамбуле той стороне, в раздел "пакетное предложение". Оно скорее не пакетное, а поэтапное. И там написано: "прекращение мобилизации и начало демобилизации". Вот ударами по ТЦК мы останавливаем мобилизацию. Как умеем. В пункте 3 написано о поставках вооружения. Тут уже вроде американцы подключаются тихонько. Ну и далее по пунктам смотрим. Все просто и логично. Они же хотели прекращения огня? Вот мы идем к этому тем путем, который им указали месяц назад».
Химоружие в ДНР
ФСБ и Минобороны обнаружили в ДНР украинский схрон с взрывными устройствами, начиненными хлорпикрином – боевым отравляющим веществом, запрещенным Конвенцией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Сенатор Владимир Джабаров напоминает, что ВСУ регулярно применяют химоружие:
«Наша страна более 40 раз передавала доказательства этих фактов в Организацию по запрещению химоружия, но ОЗХО эти преступления игнорирует. Вообще ВСУ систематически используют запрещенные методы ведения войны, чего они особо не скрывают. А на фоне продвижения российских войск эта их деятельность только усиливается. Если дать им возможность, то они и ядерное оружие бы спокойно применили. Это очень опасная тенденция. Поэтому необходимо бить во все колокола, ставить вопрос на обсуждение в Совбезе ООН, доводить эти факты до всех стран. Здесь могут быть замешаны британцы. Мы помним, как в Сирии оппозиция использовала химоружие, а Запад обвинил во всем президента Асада. В Идлибе британские спецслужбы готовили подобную провокацию с участием "Белых касок", чтобы затем оправдать нанесение удара по Сирии. Такие провокации возможны с целью дискредитации российских вооруженных сил».
«Русский Легион Z» тоже обращает внимание на бездействие ОЗХО:
«Постпредство России заявило прямо: "Техсекретариат ОЗХО полностью игнорирует данные о нарушениях Конвенции со стороны Украины". Ни одного запроса на уточнение. Ни одной попытки разобраться. Ни одного шага навстречу. Химатака – есть. Жертвы – есть. Доказательства – есть. А реакция ОЗХО – полный ноль. Если Россия обвинит – начинается истерика. Если Украина травит – на Западе "не замечают". Так кто тут нарушает международное право – те, кто защищает, или те, кто молчит, когда нас травят газом?»
«Мюсли вслух» констатируют, что методы террористов не меняются:
«Украинские террористы идут по дорожке, проторенной сирийскими боевиками, применявшими боевые отравляющие вещества против армии Асада, мирных жителей и курдских группировок (например, инцидент в Алеппо в 2016 году). Сегодня у Запада новый союзник в борьбе против России, но грязный химический след все тот же».
«Блокнот Пропагандиста» публикует объявление на украинском языке:
«Противник ищет химика в подразделение дроноводов. Как вы понимаете, специалист нужен не для разработки новых образцов топлива для БПЛА. Вот так в открытую Украина демонстрирует разработку химоружия для применения с дронов».
«Союз Добровольцев Донбасса» подчеркивает, что террористы действуют открыто:
«Вот так в открытую Украина демонстрирует разработку химоружия для применения с дронов: все правила и договоры о неприменении запрещенных видов вооружений, все конвенции нарушаются нашим противником при попустительстве всех международных организаций. И вдогонку: Зеленский ввел в действие решение СНБО о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский депутат Роман Костенко».
Приостановка американских поставок Украине
США приостановили поставки некоторых видов вооружений на Украину, опасаясь сокращения собственных запасов.
«БайБайден» отмечает, что Киев обиделся:
«США не предупредили Украину о прекращении поставок оружия. Украинское Минобороны утверждает, что Киев до сих пор не получил от Вашингтона уведомления о заморозке поставок вооружений. При этом Белый дом уже официально подтвердил данное решение. В то же время МИД Украины уже вызывал представителя США Джона Гинкеля. В ходе встречи ему сказали, что любые задержки в помощи только "вдохновят" Россию. <…> Ой, неужели кого-то забыли спросить?»
«Темник» обращает внимание на публикацию Politico о том, что решение Пентагона о заморозке помощи Киеву стало неожиданностью для Госдепа и конгрессменов:
«Утверждается, что военное ведомство не консультировалось ни с Госдепом, ни с посольством на Украине, ни с Келлогом (он занимается украинским направлением). Похоже, есть некоторый конфликт между американскими ведомствами. Видится в этом симптом борьбы двух систем управления. Традиционная система. Иерархическая, основанная на процедурах, консультациях с союзниками и межведомственном согласовании (Госдеп, посольства, спецпредставители). "Трампистская" система. Волюнтаристская, основанная на прямом президентском указании, идеологической лояльности и пренебрежении к бюрократическим формальностям. Приостановка поставок – это доминирование последней системы, где Пентагон показался Трампу более убедительным».
«Русский Сыч» утешает украинцев:
«Можно было бы сказать хохлам "не плачьте, хохлы", напомнить, чт0о в регионе существует как минимум одна страна, которая воюет без американских поставок – причем давно и плотно, – и посоветовать обратиться к этой стране за опытом подобной военно-технической деятельности. Вот только опытом этим мы и так делимся. Без запроса. И именно что с хохлами. Но есть, как говорит Верховный главнокомандующий, нюанс».
Американист Малек Дудаков пишет, что в Пентагоне побеждают реалисты:
«Главный стратег военного ведомства США Элбридж Колби анонсировал приостановку поставок оружия Украине. Колби – ближайший советник Трампа, он считается прагматиком, который обеспокоен истощением военных арсеналов США за три года конфликта с Россией. Под заморозку траншей подпадают 155-мм артиллерийские снаряды, ракеты для систем Patriot и авиации, стингеры и многое другое. Все это на текущий момент оказывается в дефиците. Скажем, одних только снарядов США потратили на Украине больше трех миллионов из своих запасов. При этом производится сейчас в Америке меньше 30 тысяч таких снарядов в месяц. То же самое касается ракет для Patriot, которых выпускается в год лишь около 300 единиц. Стингеры же вообще с 2004 года не производили, работающие над ними инженеры давно ушли на пенсию».
«РосСкандал» отмечает, что у Киева вообще как-то дела не очень:
«На фронте зрада, западные спонсоры кидают, рейтинги падают! В Куеве нарастает недоуменный вой. Многим уже совсем не до прыганий на майдане и песен про Бандеру! Сначала французский петух Макрон впервые за три года неожиданно позвонил Путину, и хохлы напряглись, а затем пиндосы заявили, что оружия у них на складах осталось мало, и потому Урина в пролете! Ну а под конец дня добил хохляцкую гордость рейтинг УЕФА. Сборная России по футболу сохранила 26-е место в таблице коэффициентов, а Украина опустилась с 23-го на 28-е! И это при том, что нашу сборную по беспределу отстранили от всех международных турниров! Хуторян в гейропе перестали возносить, ценить и любить!»
Ссора Трампа и Маска
Президент США Дональд Трамп посоветовал предпринимателю Илону Маску «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР» из-за критики законопроекта о расходах и налогах и угрозы создания Американской партии как альтернативы Республиканской партии.
«Украина не Россия?» понимает негодование Трампа:
«Илон Маск посягнул на две важнейших для Дональда Трампа темы: триллионы бюджетных денег, которые должны закрепить власть президента и его семьи на долгие годы и десятилетия (президент поднял зарплаты силовиков), а заодно перетечь на семейные счета; и название "Американская партия", крайне удачно придуманное миллиардером, но которое Донни считает чуть ли не личной собственностью. Опыт показывает, что в американских условиях создать и вывести на серьезный политический уровень политическую партию практически невозможно, особенно в условиях жесткой конфронтации с Белым домом, а вот "стащить" у него название "Американская" Трамп точно не позволит...»
«Всевидящее око» считает, что рано или поздно этот разлад должен был произойти:
«После того, как Трамп серьезно поссорился с миллиардером, имеющим имя, фамилию и внешность гиперзлодея-мегаломаньяка из саги про Джеймса Бонда, президент США совершенно неожиданно вспомнил, что вообще-то проводит политику резкого сокращения бюджетных расходов. "Илон получил, возможно, больше субсидий, чем любой человек в истории, далеко всех в этом опередил, а без субсидий Илону, наверное, пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР. Никаких больше запусков ракет, спутников или производства электромобилей, а наша страна сэкономила бы ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА. Возможно, нам следовало хорошенько, серьезно РАССМОТРЕТЬ это раньше?" – написал Трамп в своей сети Truth Social. А ведь как хорошо все начиналось! На инаугурации Трампа в январе самый богатый человек в мире даже приплясывал от предвкушения: вот теперь-то он точно оседлает космический бюджет НАСА, и на Марсе вскоре будут яблони цвести. Но не прошло и полугода, и ему приходится задумываться не о путешествии на Марс, а о возвращении к себе на родину. Ну, и как тебе такое, Илон Маск?»
«Политтранзит» комментирует новость о том, что Маск передумал перечислять 100 млн долларов на предвыборную кампанию республиканцев и рассматривает возможность поддержать демократов:
«Кардинальная смена политических ориентиров Илона Маска выглядит странно. Он использует потенциальный провал Трампа для своих политических амбиций. Но он не может быть избран президентом США, поскольку рожден за пределами страны. Кроме того, он знает, что при первом сроке Трамп в ковид напечатал почти $2 триллиона, и это не повлияло на курс USD к другим валютам, а увеличило мировую инфляцию. Зачем же он свернул с уже согласованного примирения с Трампом и опять пошел на него войной? В истории ссоры Трампа с Маском много примечательных страниц. Мало того, что Маск заявил, будто Трамп не оказался бы в Белом доме без его помощи. Но он еще и написал в соцсети, а потом быстро стер, о том, что американский президент был связан с Джеффри Эпштейном, загадочно умершим в тюрьме сводником для сверхбогатых».
«Поднять Перископ!» пишет об угрозе Трампа натравить на Маска Департамент эффективности правительства США (DOGE), который тот раньше возглавлял:
«Дональд Трамп фактически признал, что созданный Илоном Маском DOGE был инструментом "жесткой зачистки" американских властных структур, не имеющий никакого отношения к законности. И теперь Маск вполне может стать следующей жертвой этого монстра, выращенного им самим. "Революция пожирает своих детей..."»
«Мышь в овощном» обращает внимание на заявление Трампа о том, что он не исключает депортации Маска:
«Можно с уверенностью полагать, что степень осведомленности Илона Маска по вопросам, имеющим принципиальное значение для безопасности США, превышает тот уровень, который позволял бы спокойно отпустить его пастись на вольных хлебах куда-то далеко-далеко, вне поля зрения Вашингтона. То есть, если "депортация" Илона Эрроловича – не просто фигура речи Дональда Фредовича, то такие слова вполне можно расценить как неприкрытую угрозу. В том смысле, что такая "депортация" способна закончиться в холодильнике морга».
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