Телеграм: Скандал с Баку, удары по ТЦК, химоружие

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В конце прошлой недели в Екатеринбурге были задержаны десятки этнических азербайджанцев, большинство с российскими паспортами, подозреваемые в причастности к ОПГ. Во время задержания двое подозреваемых скончались. В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, и визиты на высоком уровне. Были задержаны и избиты российские граждане, в том числе туристы и журналисты.

Писатель Марина Юденич недоумевает:

«Понятно же, что похватали журналистов и IT-шников, потому что русского криминала в Баку просто нет. Зато у нас азербайджанского – в каждом регионе с избытком. И если совсем цинично, то арифметика тут совсем не в пользу Баку. Тупиковый путь».

«Русский силовик» комментирует задержание россиян в Азербайджане:

«Все это больше напоминает захват заложников террористами. Мало нам было одного террористического Львiвского хутора, так теперь и Азербайджан решил тоже присоединиться к концепту государства-террориста. Сегодня в Баку задержали и жестоко избили российских IT‑специалистов, бизнесменов и туристов. <…> Этот инцидент – важное напоминание для российских специалистов, планирующих работу за рубежом. Стать заложником в недружественной России стране легко и просто, а бакинский беспредел только начинается».

«338» оглядывается на других соседей России:

«Армянские власти нашли в себе смелость демаршировать в адрес России. <…> Фоном продолжают многовекторничать азиатские республики, поочередно упражняясь в историческом ревизионизме (Казахстан) и установлении требований к мигрантам знать государственный язык (Киргизия). Слишком много случайных совпадений, наложившихся в один временной отрезок и в границах региона СНГ. Есть внутреннее ощущение, что кто-то пытается перегрузить российскую дипломатию и вывести из равновесия ключевые дипломатические, военные и правоохранительные фигуры. И как-то эти процессы активизировались на фоне заявлений о готовности России продолжить обсуждение контуров мирных договоренностей с Киевом после 22 июня, а также значительных успехов ВС РФ на фронте».

«Позывной "Кацман"» убежден, что Москве есть чем ответить:

«Это <…> лишь потому, что основные силы 58 и 49 армий сейчас другим делом заняты, а в их пунктах постоянной дислокации тоже не пусто, но силы все же иной оснащенности и качества личного состава. Да и Око Саурона нашего белокаменного Мордора смотрит не на них, вот "закавказские турки" и решили немного, как турки "большие", но дозированно, пошалить. А то мало ли... Ильхамчик не такой дурак, как Мишико был, и дергать Медведя за уши сильно не будет. Известная история с прилетом неэкспортной 9М723-1 по объекту близ Баку после сбития нашего вертолета в последний день Карабахской второй войны, и последующее поведение бакинского руководства – тому подтверждение. И поведение смелого Алиева потом на переговорах с Императором, когда он сильно напоминал представителя бандерлогов на переговорах с питоном Каа – тоже. Пашинян, впрочем, тоже. Как школьники у директора себя вели. Впрочем, доставить кучу неприятностей любым варварам у южного имперского лимеса наш Третий Рим может, и не прибегая к Ultima Ratio Imperatoris (для коего нам вышеуказанные легионы тоже не обязательно нужны, у нас есть и иные способы силового вразумления). Диаспоры и бизнесы прижать – дело нехитрое, особенно с этими конкретными... Рыло там в пуху и так, через одного. А еще можно найти плодожорку, ягодогрызку и картофельного цепня».

«Мейстер» считает, что без англичан не обошлось:

«За резко обострившимся у Азербайджана, вплоть до призывов к сожжению российского посольства, чувством национальной сверхценности откровенно торчат британские уши. Англичане традиционно сильны в этой стране, поддерживают обширный пул формальных и неформальных связей, имеют агентов влияния и могут в случае чего организовать провокацию не хуже, чем на Украине, когда в марте 2022 года один патлатый тип внезапно предложил Киеву отказаться от уже согласованного договора и воевать до последнего украинца. В отличие от Киева, Баку вряд ли позволит втянуть себя в вооруженный конфликт с Россией. Однако при помощи Баку можно активизировать этнические группировки в России. И вот уже заметная часть полиции, Росгвардии и ФСБ не в прифронтовой зоне порядок охраняет, а рынок "Садовод" и его производные по городам и весям перетряхивает. Нет, мы не считаем это неизбежным будущим. Но события могут принять такой оборот, и к нему надо быть готовым».

