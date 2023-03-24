Телеграм: Си в России, Путин в Донбассе, суд в Гааге

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На этой неделе состоялся государственный визит в Россию китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным были подписаны документы об углублении отношений и стратегического взаимодействия РФ и Китая, а также план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

«Пинта разума» пишет, что Китай долго готовился к роли самостоятельной сверхдержавы, пока США растрачивали свой потенциал в Ираке и Афганистане, попутно ставя под контроль Восточную Европу:

«Такая политика США совпала с ростом напряженности в российско-американских отношениях. Гегемония Вашингтона стала явно мешать и Пекину, и Москве. Неизменность курса Соединенных Штатов на одновременный прессинг Китая и России привела к тому, что началось сближение этих держав с общей целью – избавиться от потерявшего берега гегемона, который к тому же обзавелся целым комплексом экономических и социальных проблем. Началось российско-китайское стратегическое сближение, которое (как очевидно после завершившегося визита Си Цзиньпина в Москву) превратилось в неформальный, но крепкий военно-политический союз двух стран. Оно вполне может подвести черту под однополярным миром, хотя история – штука очень внезапная и переменчивая. Посмотрим, как пойдет».

«ЭИСИ – Повестка дня» публикует мнение директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова:

«Прощаясь с Путиным, Си предельно точно заметил, что Китай и Россия двигают перемены в существующем миропорядке. Как бы ни хотели в Белом доме представить это как ревизионизм, большинство стран понимают, что миру просто необходим кто-то, кто отхлещет по рукам Запад, забравший вожжи международной системы, которую строили совместными усилиями. Это противостояние ревизионизму евроатлантистов, пытающихся подменить международное право "правилами". С чем остается Запад? Он клеймил Россию и Китай то "противниками", то "изгоями", всячески подчеркивая, что хочет не допустить сближения двух сторон. За что боролись, на то и напоролись».

«Доктор Z прописал» следит за истерикой американцев:

«Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь Майк Помпео объявил, что администрация Джо Байдена совершила стратегическую ошибку, допустив сближение России и Китая. По его словам, попытки Белого дома представить незначительным визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву являются "огромной стратегической ошибкой". Помпео отметил, что теперь два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США", что имеет негативные последствия для Вашингтона. <…> Надо заметить, что мистер Помпео в бытность свою госсекретарем тоже не являл собой образец дипломата. Да и нынешние выпады в адрес администрации Байдена вполне объяснимы с внутриполитической точки зрения. Республиканцы вовсю эксплуатируют тезис о слабости Байдена. Интересно было бы узнать, каким образом США могли бы помешать сближению России и Китая. А также почему в Вашингтоне вообще считают, что могли бы это сделать».

«Россия в глобальной политике» вчитывается в формулировки Пекина:

«Китайцы чрезвычайно щепетильны с формулировками, шлифуют их до ослепительного блеска, чтобы не оставалось возможности подумать что-то лишнее. И они старательно избегают понятий "альянс" или "союз", поскольку те подразумевают нечто обязывающее, а это совсем не китайский подход. Формулировка "Китайско-российские связи вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества" – максимально возможное для Си приближение к обозначению отношений союзного типа».

«Телестрим Z» размышляет о военном сотрудничестве РФ и Китая:

«Многие военные аналитики пишут, что после визита Си Цзиньпина ситуация на украинских фронтах может кардинально поменяться. Военный обозреватель Юрий Подоляка уже дал свой прогноз, предполагая, что в первую очередь Китай может начать масштабную поставку артиллерийских снарядов советского образца, что сразу же отразится на действиях наших штурмовых подразделений. Снаряды это действительно важный фактор, но на наш взгляд, главный фактор, который может кардинально изменить ситуацию на ТВД в Украине – это объединение двух спутниковых группировок ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также предоставление возможностей нашим военным использовать китайскую группировку из 12 военных спутников оптико-электронной разведки. Причем 11 из спутников-разведчиков могут маневрировать, то есть занимать ту орбиту, которая позволяет лучше просматривать нужный район мира. Факт примечателен тем, что подобной группировки оптико-электронных спутников нет даже у США, которые утратили лидерство в этом важном сегменте космической техники».

