Телеграм: Си в России, Путин в Донбассе, суд в Гааге
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Председатель Си и его визит
На этой неделе состоялся государственный визит в Россию китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным были подписаны документы об углублении отношений и стратегического взаимодействия РФ и Китая, а также план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
«Пинта разума» пишет, что Китай долго готовился к роли самостоятельной сверхдержавы, пока США растрачивали свой потенциал в Ираке и Афганистане, попутно ставя под контроль Восточную Европу:
«Такая политика США совпала с ростом напряженности в российско-американских отношениях. Гегемония Вашингтона стала явно мешать и Пекину, и Москве. Неизменность курса Соединенных Штатов на одновременный прессинг Китая и России привела к тому, что началось сближение этих держав с общей целью – избавиться от потерявшего берега гегемона, который к тому же обзавелся целым комплексом экономических и социальных проблем. Началось российско-китайское стратегическое сближение, которое (как очевидно после завершившегося визита Си Цзиньпина в Москву) превратилось в неформальный, но крепкий военно-политический союз двух стран. Оно вполне может подвести черту под однополярным миром, хотя история – штука очень внезапная и переменчивая. Посмотрим, как пойдет».
«ЭИСИ – Повестка дня» публикует мнение директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова:
«Прощаясь с Путиным, Си предельно точно заметил, что Китай и Россия двигают перемены в существующем миропорядке. Как бы ни хотели в Белом доме представить это как ревизионизм, большинство стран понимают, что миру просто необходим кто-то, кто отхлещет по рукам Запад, забравший вожжи международной системы, которую строили совместными усилиями. Это противостояние ревизионизму евроатлантистов, пытающихся подменить международное право "правилами". С чем остается Запад? Он клеймил Россию и Китай то "противниками", то "изгоями", всячески подчеркивая, что хочет не допустить сближения двух сторон. За что боролись, на то и напоролись».
«Доктор Z прописал» следит за истерикой американцев:
«Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь Майк Помпео объявил, что администрация Джо Байдена совершила стратегическую ошибку, допустив сближение России и Китая. По его словам, попытки Белого дома представить незначительным визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву являются "огромной стратегической ошибкой". Помпео отметил, что теперь два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США", что имеет негативные последствия для Вашингтона. <…> Надо заметить, что мистер Помпео в бытность свою госсекретарем тоже не являл собой образец дипломата. Да и нынешние выпады в адрес администрации Байдена вполне объяснимы с внутриполитической точки зрения. Республиканцы вовсю эксплуатируют тезис о слабости Байдена. Интересно было бы узнать, каким образом США могли бы помешать сближению России и Китая. А также почему в Вашингтоне вообще считают, что могли бы это сделать».
«Россия в глобальной политике» вчитывается в формулировки Пекина:
«Китайцы чрезвычайно щепетильны с формулировками, шлифуют их до ослепительного блеска, чтобы не оставалось возможности подумать что-то лишнее. И они старательно избегают понятий "альянс" или "союз", поскольку те подразумевают нечто обязывающее, а это совсем не китайский подход. Формулировка "Китайско-российские связи вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества" – максимально возможное для Си приближение к обозначению отношений союзного типа».
«Телестрим Z» размышляет о военном сотрудничестве РФ и Китая:
«Многие военные аналитики пишут, что после визита Си Цзиньпина ситуация на украинских фронтах может кардинально поменяться. Военный обозреватель Юрий Подоляка уже дал свой прогноз, предполагая, что в первую очередь Китай может начать масштабную поставку артиллерийских снарядов советского образца, что сразу же отразится на действиях наших штурмовых подразделений. Снаряды это действительно важный фактор, но на наш взгляд, главный фактор, который может кардинально изменить ситуацию на ТВД в Украине – это объединение двух спутниковых группировок ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также предоставление возможностей нашим военным использовать китайскую группировку из 12 военных спутников оптико-электронной разведки. Причем 11 из спутников-разведчиков могут маневрировать, то есть занимать ту орбиту, которая позволяет лучше просматривать нужный район мира. Факт примечателен тем, что подобной группировки оптико-электронных спутников нет даже у США, которые утратили лидерство в этом важном сегменте космической техники».
Крым и его девятая весна
18 марта Россия отметила девятую годовщину воссоединения с Крымом. В этот день Владимир Путин совершил рабочую поездку в Севастополь.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пишет, что прибытие президента стало неожиданностью:
«Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны – невероятный лидер! Вместе с владыкой Тихоном показал Владимиру Владимировичу новую детскую школу искусств и детский центр "Корсунь" – это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Уникальная идея митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами благодаря военным строителям».
Вслед за Севастополем Владимир Путин посетил Мариуполь в ДНР. Президент прибыл в город на вертолете, объехал несколько районов за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями.
Врио главы ДНР Денис Пушилин пишет о символизме этой поездки:
«Недаром Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Донецкую Народную Республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Возвращение Крыма и Донбасса – это звенья одной цепи. Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России. И, конечно, очень рады видеть в Донбассе своего Президента».
«338» вспоминает бои за Мариуполь:
«Год назад в Мариуполе шли тяжелейшие бои. Украинские чиновники, бежавшие так, что пятки сверкали, забыли эвакуировать гражданских, и сложнейшая эвакуация силами ВС РФ пришлась именно на вторую декаду марта. Пережившие ту эвакуацию вспоминают ее со слезами. Как и со слезами вспоминают, как их приняли в России, но это уже другие слезы. Сегодня, спустя год после тех событий, Верховный инспектирует восстановление одного из разрушенных городов России. Которые обязательно будут восстановлены».
В Мариуполе вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ, вот что он пишет:
«Вечером прилетел Владимир Владимирович и оценил ход работ. Комплексно посмотрели объекты по всему Мариуполю. В первую очередь, конечно, жилье. Люди видят ту работу, которая идет, все больше людей переезжают в новые комфортные дома. Президент осмотрел ЖК "Невский". В нем возводят 6 девятиэтажек, садик на 150 детей и школу на 1100 учеников. Всего же в Мариуполе в планах ввести 500 тысяч кв метров жилья. На сегодня сдано уже 35 многоквартирных домов на 2500 квартир. До конца года построим еще 30 многоэтажек почти на 2700 квартир. Кстати, при строительстве думаем и о развитии экономики – созданием площадки, где может размещаться бизнес. Отдельно, конечно, занимаемся коммунальной инфраструктурой. К осенне-зимнему периоду была поставлена задача дать тепло в тысячу домов. На сегодня эта цифра – более 1400. Для этого активно восстанавливаем котельные и теплотрассы».
Через два дня после поездки президента в Мариуполь пожелания жителей начали реализовываться, отмечают «Мюсли вслух»:
«А вот и первые публичные выводы после поездки президента Путина в Мариуполь, где в личном разговоре местные жители пожаловались ему на трудности с оформлением российского гражданства. Выступая на коллегии МВД, президент потребовал быстро навести порядок с выдачей российских паспортов в новых регионах страны, чтобы люди месяцами не стояли в очередях. Плотно занимаясь интеграцией новых территорий, Россия делает все возможное, чтобы местные жители хотели стать ее гражданами. Сам факт скорейшего появления в четырех субъектах значительного числа новых россиян будет означать их окончательный развод с Украиной. Сегодня глава государства дал понять, что проволочек в этом вопросе он больше не потерпит».
Смоленск и его новый губер
В конце прошлой недели Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского (на фото) и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ.
«Регионал» пишет про богатый опыт и молодость Анохина:
«К руководству регионами приходят настоящие профессионалы, успешно проявившие себя на различных управленческих направлениях. <…> У Анохина есть опыт хозяйственной и управленческой работы, он также принимал участие в интеграции новых регионов и даже ездил на Донбасс. Президент высоко это оценил. К слову, Анохин станет одним из самых молодых губернаторов России – в мае ему исполнится 40 лет».
«Всевидящее око» наблюдает новую кадровую тенденцию:
«Назначение новым врио Смоленской области Василия Анохина – часть совершенно определенной тенденции в управленческой политике. Во многом она уже давно сложилась: Анохин, как и многие – выпускник "школы губернаторов", у него большой управленческий опыт, в области он работал в том числе и замом губернатора. То есть это показавший себя в работе профессионал, прошедший через главные "кадровые лифты" и обучающие программы для управленцев. Но кроме того Анохин, как и недавно назначенный врио Чукотки Владислав Кузнецов, активно участвовал в интеграции новых регионов, неоднократно ездил на Донбасс. Можно сказать, что работа с новыми регионами становится своеобразной проверкой кадров. И те, кто ее прошел успешно, заслуживают особое доверие и уважение президента. Редакция Ока полагает, что эта новая кадровая тенденция – дело весьма хорошее и правильное. Работа в новых регионах – это действительно уникальный опыт для управленца, который больше нигде не получить. Не говоря уже о том, что там зачастую требуется проявить чисто человеческие смелось и решительность. На Донбассе куются лучшие кадры. И Анохин – один из первых тому примеров».
«РАНХиГС. Экспертиза» приводит мнение гендиректора АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова:
«48 регионов России возглавляют выпускники "школы губернаторов". На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Чукотки Владислава Кузнецова и врио главы Смоленской области Василия Анохина. Оба – выпускники программы кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Сегодня в стране действует система подготовки кадров для госслужбы: опытные и талантливые управленцы как из бизнеса, так и из госсектора могут претендовать на руководящие позиции. Это стало возможным благодаря государственной политике развития человеческого капитала при поддержке Президента».
«Мейстер» высоко оценивает работу бывшего губернатора Смоленской области:
«Алексей Островский покидает должность губернатора Смоленской области, он возглавлял регион 11 лет, что, согласитесь, довольно внушительный срок. Все эти годы субъект Федерации динамично развивался вместе со всей страной: в лидерах Смоленская область не была, но и среди отстающих тоже. И если бы к Островскому были серьезные претензии, то его замена произошла бы уже давно. Спекуляции вокруг отставки Островского якобы по причине его несоответствия занимаемой должности – очередная попытка выжать внутривластный конфликт "из пустоты". Если в 2012 году по ВРП регион занимал 58-е место среди всех регионов, в 2021 – 59-е, то есть позиция практически не изменилась. Так что ни о каких провалах говорить не приходится. В последнее время вокруг Островского вообще был отличный медийный фон: он активно общался с мобилизованными, помогал семьям участников СВО, успешно разбирался с социальными проблемами. По сути, наблюдаем плановую ротацию».
Гаага и её суд
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В заявлении сказано, что они «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Россия не признает юрисдикцию МУС.
Мария Львова-Белова пишет о бездоказательности обвинений:
«Дорогие друзья, в последние дни получила множество теплых слов поддержки. Со всех уголков страны коллеги, родители, подписчики выражают солидарность. Спасибо вам, дорогие! Продолжает поступать много вопросов. Мы были и остаемся открытыми в наших шагах по защите детей. Нам нечего скрывать, правда за нами. Знаете ли вы, в чем вас обвиняет МУС? Нет, нам в настоящее время не известно, о каких случаях идет речь. Аргументация, использующаяся в публичном поле, абстрактна: она не содержит имен, фамилий, адресов, соответственно, мы не можем каким-либо образом ее проверить. Обращался ли в ваш адрес МУС и запрашивал ли данные? Нет. В наш адрес представители МУС не обращались, мы не передавали каких-либо материалов и документов. О каких "тысячах" украинских детей идет речь? Этот вопрос стоит задавать украинской стороне и авторам соответствующих заявлений. Не предоставляя конкретных фактов, можно называть любые числа без какой-либо ответственности. Повлияет ли решение МУС на вашу деятельность? Россия не признает юрисдикцию МУС, его решения для нас ничтожны. Продолжаем работать в том же режиме».
«Темник» размышляет об угрозе секретных ордеров:
«История с оформлением ордеров МУС в отношении российских президента и детского омбудсмена вызывает внимание не столько из-за демонстрации озвученной угрозы, сколько благодаря сигналу о возможности существования отныне неограниченного количества скрытых ловушек. В комментариях случившегося, посыпавшихся в западных СМИ, прозвучало, что судьи рассматривали возможность выдачи секретных ордеров, но решили предать гласности данный конкретный шаг "для предотвращения" новых поводов. То есть налицо имеется риск наличия неограниченного количества секретных ордеров в отношении неопределенного круга российских граждан. Теоретически, притянуть за уши за поддержку СВО можно кого угодно. Раз уж карательные намерения обозначены в отношении, наверное, самого мирного должностного лица – уполномоченного по защите прав ребенка».
Политик Елена Панина пишет о значимости решения Следственного комитета России возбудить уголовные дела против членов МУС:
«Дамоклов меч Следкома: жизнь судей МУС должна стать кошмаром. Новость от 20 марта о возбуждении СК РФ уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест Владимира Путина, многих оставила равнодушными. Дескать, сколько дел против киевских преступников возбудил Следком за 9 лет – толку-то! В отношении Украины божья мельница мелет медленно, но верно. А вот насчет судей МУС скепсис излишен. СК РФ только что подвесил над ними дамоклов меч с перспективой весьма неврозного будущего. Здесь нужно вспомнить о двусторонних договорах об экстрадиции (об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам), которые Россия заключила с 60+ странами по всему Земному шару. Далеко не все эти страны недружественные. Есть там и наши добрые партнеры: от Китая и Индии до Ирана и КНДР. Есть и такие, которые не прочь улучшить отношения с Россией. Куда-то чиновники из Гааги точно не поедут, но вот на курорт в Турцию, Таиланд или ОАЭ могут и заглянуть. А сколько транзитных стран, через которые привыкли летать прокурор-британец и трое судей МУС – японец, итальянец и костариканец! Запросы Москвы в полсотни мировых столиц на выдачу этих персон вмиг усложнят последним жизнь. Да, шансы на экстрадицию минимальные – но не нулевые».
«ПРАВДИВАЯ ПРАВДА» рассказывает об акциях солидарности россиян с президентом и детским омбудсменом:
«Журналисты из Ленинградской области стали инициаторами флешмоба, адресованного международному уголовному суду. Корреспонденты и ведущие телеканала "ЛенТВ 24" в день Крымской весны вышли в эфир с плакатами "МУС! Я – Путин!". Пользователи Сети и жители региона активно обсуждают происходящее и возмущаются бездарными действиями западных юристов, размещают в соцсетях посты с аналогичными плакатами и хэштегом #МУСПутинэтоя. Также в поддержку акции выступили молодежные активисты региона: "#Молодежь всегда поддерживала и поддерживает президента России, который в приоритет ставит интересы Родины и ее многонационального народа! Команда #Молодежный47 выступает в поддержку Владимира Владимировича!"»
«РосСкандал» считает, что действия МУС – попытка отвлечь внимание:
«Шумиха с ордером на "арест" Путина от МУС Гааги – это попытка Запада соскочить с темы поражения Украины и кризиса в Европе. Так всегда делает Зеленский, когда ВСУ терпят поражение – он устраивает провокацию ценой человеческих жизней (теракт, диверсию), и все какое-то время только о ней и говорят. Цена у провокации гаагских прокуроров тоже не малая, ибо после такого бреда Гаагу просто перестанут воспринимать. МУС расписался в том, что он – фейковая контора, штампующая филькины грамоты. Ибо ни одна страна мира не имеет ресурса арестовать Путина – главу ядерной державы – и остаться после этого в живых. И тут, кстати, у СКР куда больше шансов арестовать гаагских клоунов, но это уже другая история. А наш фокус повестки: поражение Украины. Развал Европы. Утрата гегемонии США. Именно от этих тем и пытаются отвлечь западное общество прожженные гопники из ЕС и Вашингтона».
Украина её уран
Во вторник замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. В среду Владимир Путин отметил, что если это случится, и коллективный Запад начнет применять на Украине оружие с ядерным компонентом, то России придется реагировать «соответствующим образом».
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пишет об опасности обедненного урана:
«В британском МИДе и Минобороны отрицают наличие "ядерной проблемы". Тем не менее, начинка из обедненного урана – и есть та самая ядерная компонента. Такие вооружения способны превратить Украину в выжженное поле, разрушить генофонд ее оставшегося населения, нанеся непоправимый вред последующим поколениям. В Ираке после применения американцами обедненного урана вместе с белым фосфором число случаев онкологических заболеваний выросло в шесть раз, а в бывшей Югославии, где также страны НАТО использовали подобные виды снарядов, фиксировали многократное превышение радиационного фона. Русофобия англосаксов и маниакальное желание подчинить Россию любой ценой превращают противостояние на Украине в войну не только до последнего украинца, но и затрагивают европейскую безопасность. Президент Владимир Путин предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать на применение коллективным Западом оружия с ядерным компонентом. Как всегда, есть два варианта – симметричный и ассиметричный. Уверен, ни один из них не понравится ни Киеву, ни Лондону».
«Железный Феликс» считает, что британцы готовят геноцид украинцев:
«"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле" – слова президента не выглядят как гротеск. И все это на фоне циничных и лживых заявлений руководства ГрейтБритэйн о готовности содействовать "восстановлению Украины". Ни о каком восстановлении завоженной территории и буйства нескольких поколений украинцев речи и быть не может. Для США и Великобритании Украина – лишь полигон для конфронтации с нами, а украинцы – пушечное мясо и материал для "экспериментов". По сути, это геноцид украинского населения. И все, кто будут причастны к поставкам на Украину боеприпасов с обедненным ураном, должны будут предстать на Новом Нюрнберге как военные преступники».
«BRIEF MOSCOW» полагает, что Лондон пытается нас спровоцировать:
«Инициатива Британии поставлять Украине снаряды с обедненным ураном не вызвала заметной критики в Западном мире, но была серьезно воспринята среди наших союзников. Как правильно заметил Александр Лукашенко, Россия поставит Белоруссии боеприпасы с настоящим ураном. Но не стоит думать, что европейские политики и функционеры НАТО забывают, что угрожают ядерной державе. Все больше очевиден план США – максимально спровоцировать Россию, усилить давление на наших союзников, по возможности увеличивая изоляцию и выдвигая заведомо невыполнимые требования. И единственным правильным выходом из этой ловушки является сплочение с союзниками и следование принципам справедливости. Именно этим, как мы видим, и занят наш президент».
«АДЕКВАТ Z» думает, что цель Лондона – сделать территорию Украины непригодной для жизни:
«Снаряды с обедненным ураном, обещанные бритишами украм – это не ради перемоги на поле боя, конечно. Это с единственной целью дополнительно загадить территорию, которую скоро предстоит потерять навсегда. Оставить нам больше болезней, больше смертей, больше выведенной из оборота пашни, больше потерянных для хозяйства водоемов и водосборов. И в таком виде это обещание выглядит демонстративным и наглым заступом далеко за черту. Заступом, у которого должны быть последствия».
«Архивариус» отмечает, что украинцев на Западе никто не считает:
«Правительство Великобритании признает специфические проблемы со здоровьем у своих военнослужащих, которые участвовали в "Буре в пустыне". Однако изучать влияние обедненного урана на здоровье не спешит. Хотя Британия минимизировала использование таких снарядов, чтобы не плодить калек из своих солдат. А украинцам пользоваться этой дрянью можно. Кто их там, на Западе, считает, этих украинцев. Особенно за людей».
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