Телеграм: Сбитый самолет и очереди Надеждина
Теракт в Белгородской области, где был сбит самолет, перевозивший украинских военнопленных, очереди из желающих поставить подпись за Надеждина и несчастный кот Твикс стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Сбитый самолет и его пленные
В среду киевский режим совершил теракт, в результате которого в Белгородской области был сбит самолет военно-транспортной авиации России, перевозивший украинских военнослужащих для обмена. На борту Ил-76 находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнопленных и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж до последнего отводил горящий самолет от населенных пунктов, чтобы спасти жизни мирных граждан. Все, находившиеся в Ил-76, погибли. Украинское руководство знало, что в самолете, по которому стреляют ВСУ, находятся граждане Украины.
Журналист Дмитрий Соколов-Митрич вспоминает авиакатастрофу 2014 года:
«Если ВСУ сбили самолет с военнопленными нечаянно, значит, они были способны нечаянно сбить и малазийский Боинг (например, приняв его за российский борт №1). Если ВСУ сбили самолет с военнопленными намеренно, значит, они были способны намеренно сбить и малазийский Боинг (например, для того, чтобы свалить вину на Россию и поднять ставки в игре). Вообще-то это не утверждения, а вопросы. Но настолько риторические, что можно обойтись и без вопросительных знаков».
«Всевидящее око» следит за враньем украинской пропаганды:
«"Украинская правда" оперативно отредактировала статью, где говорилось о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Сначала УП "со ссылкой на источник" радостно сообщала, что Ил-76 сбили ВСУ, а на борту судна находились ракеты С-300. После заявления Минобороны РФ о том, что на борту упавшего самолета находилось 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли на обмен, хвастливые крики "это мы сбили!" с сайта УП подчистили. Во избежание, так сказать. Какая у этой истории мораль? Не стоит радоваться гибели людей, даже если это противник. Карма может быть мгновенной».
«Расстрельный» объясняет, почему Киев путался в показаниях и никак не мог определиться с официальной версией поражения самолета:
«Террористический киевский режим ждет методичек от хозяев. "Комментарии по поводу ИЛ-76 от власти поступят чуть позже", – заявил советник президента 404 Михайло Подоляк агентству Reuters. Логично, ведь в Вашингтоне сейчас раннее утро, поэтому кукловоды еще не успели придумать, как оправдать идиотский поступок своих марионеток».
«Неистовый мольберт ZOV» констатирует коммуникационный провал Киева:
«Сутки прошли, укробандеровцы так ничего и не придумали, и не заявили внятного, понятного, не говоря уже о доказательствах. Ни про ответственность, ни про пленных. Витиеватые формулировки, бессмысленные заявления и попытка забить инфопространство другими темами – указывают на то, что Киев не просто в тупике, там не знают, как из него выйти, поэтому принято решение просто забыть, замолчать. Когда убийцу берут на месте преступления, с оружием, в крови жертвы, лучшее, что он может сделать для своей защиты – молчать и думать. Но обычно это его не спасает от ответственности».
«АДЕКВАТ Z» пишет о цинизме украинского режима:
«Образ неньки как свиньи, при любом случае с чавканьем жрущей собственных поросят, потому что это самая неотъемлемая и глубинная часть ее нутра, подтвердился в который уже раз. Вспомнить хоть накрытую ракетами колонию в Еленовке в позапрошлом году, хоть давно потерянный счет случаям, когда бандеровцы били ракетами по контролируемым ими городам, с общим количеством жертв далеко за сотню, хоть Крынки, где счет перебитому без малейшей тени военного смысла укровоинству идет на многие тысячи. И на примере сегодняшнего мы все лишний раз убеждаемся, что никаких альтернатив забою этого животного с последующим осиновым колом по месту нет и не будет. А все вытекающие из сегодняшнего практические меры примут власть и командование, каждый по своей линии. Ничего из этих мер не берусь предугадывать, но ни капли не сомневаюсь, что бандеровцам они крайне не понравятся».
Донецк и его обстрелы
В воскресенье утром украинские военные обстреляли рынок и магазины в Донецке. Погибли почти 30 человек, многие получили тяжелые ранения.
«Новые регионы» пишут, что нацисты целенаправленно убивали мирных граждан:
«Донецкий микрорайон Текстильщик террористы атаковали, когда на местный рынок за покупками приехали сотни мирных жителей со всех районов города. В результате обстрела погибло и ранено большое количество мирных жителей. На месте происшествия сотрудники следственного комитета обнаружили фрагменты боеприпасов – это был натовский калибр 155 мм».
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник комментирует заявление Зеленского о том, что якобы это Россия обстреляла Донецк:
«Видимо, за 10 лет еще не приелось? Начиная с "самообстрела Луганска"… А почему только Донецк? За сутки было более 200 прилетов только по ДНР. Горловка, Ясиноватая… Странно, что спустя 12 часов напряженного креатива "писательский цех Квартала 95" выдал в эфир эту заезженную маразматическую чушь. Эй! Кто там говорил про переговоры? С этим????!»
«Мышь в овощном» рассуждает о логике убийц:
«Людей убили для того, чтобы их родственники и друзья склонились перед бандой Зеленского и признали бы за ней право властвовать на Донбассе. И те, кто поддерживает Киев, будь то наши "партнеры" на Западе или наши экс-соотечественники в соцсетях, считают точно так же. Для них это убийство, как и любое другое преступление Киева, является абсолютно легитимным действием, направленным на возвращение бандеровцев в Новороссию. Не забывайте об этом, если вам доведется дискутировать с этой публикой или просто слушать какие-то заявления ее представителей. Вот так у них работает мыслительный аппарат. Нацизм – это не только и не столько свастики и факелы, марширующие молодчики и "римские приветствия". В первую очередь это – готовность преступать через любые права "других", если этого требуют интересы "своих". И "другими" в данном случае являемся мы с вами: Россия и ее народ».
«Птичья ягода» поражается реакции Совбеза ООН:
«Второй день наблюдаю за заседаниями Совбеза ООН, куда была отправлена тяжелая артиллерия в виде министра Лаврова. Что тут можно сказать, бабоньки: восхищаюсь выдержкой министра. Потому что терпеть тот поток бреда, вранья и манипуляций, который непрерывно льется в адрес российских представителей, не каждый сможет. Сначала хуторской посол Кислица на голубом глазу обвинил Россию в убийстве жителей Донецка, потом представитель США орал, что не надо слушать Россию, ведь она все врет. <…> Я не знаю, как можно, заседая там с серьезной харей, нести вот это на весь мир, но мне интересно другое: население тех стран, которое представляют эти своеобразные люди, устраивают подобные объяснения происходящего?»
«338» отмечает роль Запада в уничтожении мирного населения:
«А может, иностранные доноры, у которых хохлы регулярно клянчат различную помощь, посмотрят на эти и другие кадры, которые стали возможны именно благодаря им, этим иностранным донорам? Ведь Киев канючит снаряды, заявляя, что нужно перемогать на фронте, а по факту эти снаряды используются для обстрела гражданских – бабушек, продающих домашние соления, и горожан-покупателей на рынках. А также детей и их родителей, фельдшеров и водителей машин "скорой", спасателей, сотрудников аварийных служб. Не, конечно, мы же помним логику иностранных доноров: они оправдывают удары и по неподконтрольной Киеву территории, и по территории России, и вообще всячески их одобряют. Иного и быть не может. Но сегодняшняя кровь мирных жителей не только на руках маньяков киевского режима. По локоть в крови руки тех, кто поддерживает киевских маньяков. И дабы лишний раз не отмечать. Иностранная пропаганда любит повторять "войну можно закончить в 24 часа". Безусловно, это возможно. Достаточно, чтобы иностранные доноры назвали киевских упырей теми, кем они являются, и перестали быть соучастниками военных преступлений».
Президент и его кандидаты
Подготовка к выборам президента России, назначенным на 17 марта, идет своим чередом.
«Доктор Z прописал» комментирует слова сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина, худрука Театра Табакова Владимира Машкова о том, что в поддержку кандидатуры действующего президента собрано в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону:
«Стоит отметить, что число собранных подписей в этот раз более чем в два раза превысило показатель 2018 года. Тогда, напомним, поддержали выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента более полутора миллиона соотечественников. А поскольку подписи можно собирать еще полторы недели, то нет никаких сомнений, что в поддержку Путина их было бы собрано еще больше. Это, кстати, создает некоторые сложности в кампаниях других кандидатов. Ведь не секрет, многие аргументируют свой отказ поставить подпись за другого кандидата тем, что есть сильный – и очень часто подчеркивается, что единственно возможный – претендент на пост главы государства». Исходя из числа собранных в поддержку Путина подписей избирателей, уже сейчас можно констатировать, что уровень его поддержки просто несопоставим с другими кандидатами, настолько она выше».
Штаб кандидата в президенты Бориса Надеждина на этой неделе с гордостью публиковал информацию о толпах релокантов, желающих поставить за него подписи за рубежом. Юрист Илья Ремесло объясняет, почему эти подписи бессмысленны:
«Согласно п. 2 ч. 11 ст. 38 ФЗ "О выборах Президента РФ", являются недействительными при сборе подписей за пределами территории Российской Федерации – подписи избирателей, не проживающих постоянно за пределами территории Российской Федерации. То есть подписи за пределами РФ могут сдавать только граждане РФ, которые постоянно проживают за рубежом. Кто считается таковыми? Понятие на настоящий момент четко не определено. Но исходя из судебной практики, норм НК РФ, ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и других, постоянно проживающими за рубежом считаются те, у кого есть вид на жительство за рубежом или иной правоустанавливающий документ, а также имеется снятие с постоянного регистрационного учета в РФ и постановка на учет в посольстве РФ в зарубежном государстве. Таким образом, подписи за Надеждина за рубежом может оставлять очень небольшая прослойка лиц, которые выполнили данные требования. Более того, для Надеждина их подписи ничего не решают, так как предельное количество таких "зарубежных" подписей для выдвиженца от политической партии составляет всего лишь 2 500 (пункт 1.2.1 Постановления ЦИК России от 20.12.2023). Кроме того, эти подписи должны быть сброшюрованы и собраны в папки по каждому государству отдельно, а затем заверены консульским отделом. По вышеуказанной причине подпись той же Юлии Навальной Надеждину нужна примерно так же, как козе баян. Так что "ажиотаж" релокантов по Надеждину – это пиар-мероприятие, мало связанное с реальной целью сбора подписей».
Претендента на президентский пост Андрея Богданова уличили в фальсификации подписных листов, рассказывают «Выборы, всем ЦЫК!»:
«Андрей Богданов удалил пост с видео, на котором видны подписные листы с несуществующими адресами. Но само видео сохранилось в другом канале. Ранее мы писали, что в подписных листах Андрея Богданова, которые он сам продемонстрировал на видео, обнаружились несуществующие адреса избирателей из Московской области».
«Мейстер» обращает внимание на то, как оскандалился кандидат от КПРФ:
«Николай Харитонов выступил за переименования Санкт-Петербурга и Волгограда. "Завтра меня изберете, послезавтра я подниму этот вопрос, и решим... Что касается Волгограда и Сталинграда, без разговоров должно быть возвращено имя", – заявил претендент на президентское кресло от КПРФ. При этом вопрос переименования Санкт-Петербурга, по его мнению, должен быть вынесен на всероссийский референдум. Вопрос переименований этих двух городов затерт до дыр: жители Волгограда в ходе опросов ясно сказали, что нынешнее название их устраивает, а для уважения исторической памяти вполне достаточно и символического переименования на 9 памятных дат времен ВОВ. Что касается Санкт-Петербурга, то вопрос с именем города и так решился народным голосованием 1991 года. Удивительно тут два момента. Во-первых, мнение волгоградцев Харитонов в принципе не готов спрашивать, директивно желая сменить название, а внутригородское дело Санкт-Петербурга он хочет сделать достоянием всероссийского референдума. Странная разница в подходах при сохранении общего элемента – равнодушия к мнению жителей самих городов. А во-вторых, что в ходе предвыборной гонки КПРФ вновь и вновь пережевывает старую жвачку неактуальных ныне вопросов, считая, что это привлечет избирателей. Хотя этому, пожалуй, пора перестать удивляться – для КПРФ это давно стало нормой жизни».
«Выборка» ознакомилась с предвыборным сайтом желающей баллотироваться в президенты Рады Русских и недоумевает:
«"Сайт" Рады Русских с точки зрения предвыборных технологий вовсе не выдерживает никакой критики. Во-первых, это не отдельный сайт, а лишь раздел на основном сайте Рады, посвященном продаже косметики – потому и в кавычках. Во-вторых, в нем нет никакой информации о кандидате – лишь адрес штабов, где можно оставить подписи. Москва, Петербург и Екатеринбург позволят набрать, самое лучшее, 7500 единиц. В-третьих, отсутствует программа или перечисление хотя бы каких-то инициатив за авторством Русских. Данные, которыми мы располагаем, приводят нас только к одной мысли – вся кампания Русских нужна даже не столько для личного пиара, а скорее для продвижения косметики собственного бренда».
Твикс и его смерть
11 января бело-рыжий кот по имени Твикс ехал с родственником хозяина в поезде из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и в какой-то момент выбрался из переноски. Проводница решила, что кот бездомный, и выкинула его в Кирове из вагона на 30-градусный мороз. Волонтеры организовали поиски и 20 января нашли труп кота в снегу недалеко от железнодорожного пути. РЖД временно отстранили проводницу от работы и заявили о намерении изменить правила перевозки животных. В понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. В отношении проводницы возбуждено уголовное дело. Многие пользователи соцсетей начали писать проклятия в ее адрес. Петиция в защиту Твикса за день набрала больше подписей, чем было собрано почти за месяц в поддержку президентских амбиций Бориса Надеждина.
«Мамыкина явилась» сочувствует коту, но сомневается в адекватности реакции на действия проводницы:
«Вот я больше 15 лет в новостях, и все авиакатастрофы, теракты, природные катаклизмы, шутинги, войны, эпидемии я отрабатывала. Конечно, со временем превращаешься в патологоанатома, для которого смерть – это просто работа, и отращиваешь толстую шкуру, потому что если пропускать каждую трагедию через себя, довольно быстро сойдешь с ума. Но даже меня размазало историей про кота, которого проводница выкинула из поезда на мороз и которого после этого загрызли собаки. Потому что это совсем уже вопиющая несправедливость – жила-была светлая кошачья душа, мяукала и чавкала, точила когти и играла с лучиком света, а потом кто-то решил, что хватит ей. <…> Проводницу действительно могут и уволить, и посадить на фоне развернувшейся показательной кампании (статья о жестоком обращении с животными допускает лишение свободы на срок до трех лет). И я вот думаю, а нужно ли это? И насколько продуктивно бороться злом со злом?»
«Графиня изменившимся лицомъ бѣжитъ пруду» призывает к конструктивному поведению:
«У проводника отсутствует базовое чувство сострадания. И проявлена халатность со стороны хозяина: по правилам перевозки, даже с билетом, животное должно ехать не просто в переноске, а в специальном контейнере. Зимой там специальный теплый чехол на контейнер. Возмущение понимаю, но не поддерживаю. У нас люди погибают. Надо иметь такт и не доводить рефлексию о гибели бедного кота до абсурда всей страной. В память о Твиксе лучше заберите кота из приюта. Ушастым нужен дом!»
Историк Борис Якеменко считает, что мстителям пора остановиться:
«В ходе тщательнейшего расследования, к коему, судя по всему, были привлечены десятки людей, выяснилось, что затравленная и сожранная заживо добропорядочными котолюбивыми гражданами проводница сделала все возможное, чтобы отыскать хозяина кота, причем прошла мимо хозяина с котом, однако хозяин "не идентифицировал животное" и вообще хватился его спустя семь (!) часов. Однако остановить конвейер возмездия это уже не могло – тут как на эскалаторе. Попал – катись, другого выхода нет. Проводницу отстранили от работы (не висит пока на дыбе и слава Богу – все ж таки у нас гуманистическое общество, чай не звери). Депутат Матвеев из КПРФ продолжал испытывать жажду крови проводницы, каковая жажда подвинула его к написанию депутатского запроса на самый силовой верх. В оном запросе депутат требовал уголовно покарать проводницу. Тем временем одержимые котобесием граждане продолжали клокотать, испарять, издавать боевые кличи, требовать, орать и иногда даже заходились. Так, одна гражданка заявила в комментах, что ей "ее кот дороже чужих детей" (скрины имеются). В общем, массовый психоз, все чаще подменяющий собой идеологию, ширится».
«Усы Вилли Токарева» полагают, что виноваты все участники событий:
«Теперь, когда выброшенный на мороз из поезда котик погиб, хочется все-таки высказаться. Что тут главное мировое зло – это не сволочная проводница, работающая в злобной корпорации и боящаяся санкций от очередного проверяющего за неучтенного кота. И не разиня-котовладелец, прощелкавший переноску. А главное мировое зло – это, цитирую, "Пассажиры увидели Твикса, вольно разгуливающего по вагону, и обратились к проводнице". Вот эти вот бдительные граждане, бегущие наперегонки с доносом к гражданину начальнику, вместо выдачи котику почоса и колбасы. Красный код – в вагоне кот. Форму доклада знаем. Довожу до вашего сведения. Примите меры, у нас тута дети, межпрочим. Такое вот мое мнение. Беги по радуге, котик, они тебя не заслужили».
«Логика Маркова» просит не портить жизнь проводнице:
«Про кота. Нужно четко отделить любовь к котам и ненависть к проводнице. Нормальные простые люди просто жалеют кота и просят изменить инструкции так, чтобы не гибли коты. Ненормальные хейтеры разгоняют ненависть к проводнице. Оставьте проводницу в покое!»
Зеленский и его указы
Владимир Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ. Документ предусматривает передачу Украине территорий в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Одновременно обсуждается другая инициатива Зеленского – о лишении гражданства украинцев, получивших паспорт России.
Журналист Максим Кононенко признается, что имеет некоторое отношение к землям, на которые претендует украинский президент:
«В числе этих территорий оказались Краснодарский край, откуда родом моя мама. Ростовская область, откуда родом мой папа. А также Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области. И даже несмотря на то, что и у моего папы, и у моей мамы, и у меня фамилии оканчиваются на букву "о", и мои родители родились и проживали на исторически населенных украинцами территориях, никто из нас никогда не считал себя украинцем. И тут бы господину Зеленскому задуматься над тем, что, быть может, исход регионов из его страны начался несколько раньше, чем в 2014 году – но вряд ли его действительно интересует этот вопрос».
«Темник» отмечает, что действия Зеленского лишены логики:
«Зеленский обманул сам себя. Последние дни лидер киевского режима фонтанирует бредовыми законодательными инициативами. Вслед за актом об историческом заселении украинцами территорий за пределами территории современного государства Украина, озвучили новую инициативу – об автоматическом лишении украинского гражданства лиц, добровольно получивших российский паспорт. По всему выходит, что РФ, проведя паспортизацию, параллельно освобождается от вопроса, как быть с выходом новых граждан из украинского гражданства. Более того, мы вскоре получим в качестве реальности ситуацию, когда на освобожденных территориях по этому новому закону автоматически не останется украинских граждан. В этом случае Западу придется признать, что Украина, атакуя Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, проводит захватническую, карательную операцию. А они сами спонсируют агрессора. Киев в качестве условия применения меры воздействия напирает на добровольность получения паспорта. Но до сих пор официальные лица занимали позицию, что считают нормальным, если люди обращаются за гражданством РФ, чтобы иметь доступ к правам и полагающимися социальным благам. Теперь разворот отношения на 180 градусов выглядит проявлением мошенничества и жестом отчаяния одновременно».
Политический обозреватель Андрей Гусий полагает, что действия Зеленского гарантируют невозврат освобожденных территорий к Украине:
«Интересно, что под этот закон автоматически попадут не только жители новых регионов, аналогичная ситуация сложится и, например, в Крыму. Решение Киева интересно, так как Украина вроде как высказывает территориальные претензии на полуостров и новые регионы, но по факту – там нет жителей Украины, ведь есть соответствующий закон. Так бывает, когда желание громких заголовков убивает логику. Другой момент, а как к этому отнесется Запад, ведь фактически – территория России и с жителями, которые даже теоретически не могут получить украинское гражданство. На самом деле, если разобраться в этом решении Киева на перспективу – это признание того, что эти регионы никогда не вернутся в состав Украины. То есть готовится нормативная база по отсечению соцбазы. К слову, даже теоретическая численность их страны тоже сократится в разы, ведь они до сих пор при расчетах учитывали жителей этих регионов».
«Мюсли вслух» считают, что Зеленский вынуждает нас вести СВО до победного конца:
«Все нынешние и последующие телодвижения Зеленского направлены на увод внимания внутренней аудитории от дел на фронте, в экономике, в социалке, где положение хохлов, мягко говоря, не блестяще. Этот указ, по сути, подтверждает невозможность мирного сосуществования России и Украины в современном ее виде. Пока у власти в Киеве находится националистический политический режим, к России будут выдвигаться постоянные территориальные претензии, будет сохраняться вероятность нового вооруженного конфликта, а значит, СВО необходимо продолжать, чтобы покончить с этой угрозой раз и навсегда».
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