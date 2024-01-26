Телеграм: Сбитый самолет и очереди Надеждина

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Подготовка к выборам президента России, назначенным на 17 марта, идет своим чередом.

«Доктор Z прописал» комментирует слова сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина, худрука Театра Табакова Владимира Машкова о том, что в поддержку кандидатуры действующего президента собрано в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону:

«Стоит отметить, что число собранных подписей в этот раз более чем в два раза превысило показатель 2018 года. Тогда, напомним, поддержали выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента более полутора миллиона соотечественников. А поскольку подписи можно собирать еще полторы недели, то нет никаких сомнений, что в поддержку Путина их было бы собрано еще больше. Это, кстати, создает некоторые сложности в кампаниях других кандидатов. Ведь не секрет, многие аргументируют свой отказ поставить подпись за другого кандидата тем, что есть сильный – и очень часто подчеркивается, что единственно возможный – претендент на пост главы государства». Исходя из числа собранных в поддержку Путина подписей избирателей, уже сейчас можно констатировать, что уровень его поддержки просто несопоставим с другими кандидатами, настолько она выше».

Штаб кандидата в президенты Бориса Надеждина на этой неделе с гордостью публиковал информацию о толпах релокантов, желающих поставить за него подписи за рубежом. Юрист Илья Ремесло объясняет, почему эти подписи бессмысленны:

«Согласно п. 2 ч. 11 ст. 38 ФЗ "О выборах Президента РФ", являются недействительными при сборе подписей за пределами территории Российской Федерации – подписи избирателей, не проживающих постоянно за пределами территории Российской Федерации. То есть подписи за пределами РФ могут сдавать только граждане РФ, которые постоянно проживают за рубежом. Кто считается таковыми? Понятие на настоящий момент четко не определено. Но исходя из судебной практики, норм НК РФ, ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и других, постоянно проживающими за рубежом считаются те, у кого есть вид на жительство за рубежом или иной правоустанавливающий документ, а также имеется снятие с постоянного регистрационного учета в РФ и постановка на учет в посольстве РФ в зарубежном государстве. Таким образом, подписи за Надеждина за рубежом может оставлять очень небольшая прослойка лиц, которые выполнили данные требования. Более того, для Надеждина их подписи ничего не решают, так как предельное количество таких "зарубежных" подписей для выдвиженца от политической партии составляет всего лишь 2 500 (пункт 1.2.1 Постановления ЦИК России от 20.12.2023). Кроме того, эти подписи должны быть сброшюрованы и собраны в папки по каждому государству отдельно, а затем заверены консульским отделом. По вышеуказанной причине подпись той же Юлии Навальной Надеждину нужна примерно так же, как козе баян. Так что "ажиотаж" релокантов по Надеждину – это пиар-мероприятие, мало связанное с реальной целью сбора подписей».

Претендента на президентский пост Андрея Богданова уличили в фальсификации подписных листов, рассказывают «Выборы, всем ЦЫК!»:

«Андрей Богданов удалил пост с видео, на котором видны подписные листы с несуществующими адресами. Но само видео сохранилось в другом канале. Ранее мы писали, что в подписных листах Андрея Богданова, которые он сам продемонстрировал на видео, обнаружились несуществующие адреса избирателей из Московской области».

«Мейстер» обращает внимание на то, как оскандалился кандидат от КПРФ:

«Николай Харитонов выступил за переименования Санкт-Петербурга и Волгограда. "Завтра меня изберете, послезавтра я подниму этот вопрос, и решим... Что касается Волгограда и Сталинграда, без разговоров должно быть возвращено имя", – заявил претендент на президентское кресло от КПРФ. При этом вопрос переименования Санкт-Петербурга, по его мнению, должен быть вынесен на всероссийский референдум. Вопрос переименований этих двух городов затерт до дыр: жители Волгограда в ходе опросов ясно сказали, что нынешнее название их устраивает, а для уважения исторической памяти вполне достаточно и символического переименования на 9 памятных дат времен ВОВ. Что касается Санкт-Петербурга, то вопрос с именем города и так решился народным голосованием 1991 года. Удивительно тут два момента. Во-первых, мнение волгоградцев Харитонов в принципе не готов спрашивать, директивно желая сменить название, а внутригородское дело Санкт-Петербурга он хочет сделать достоянием всероссийского референдума. Странная разница в подходах при сохранении общего элемента – равнодушия к мнению жителей самих городов. А во-вторых, что в ходе предвыборной гонки КПРФ вновь и вновь пережевывает старую жвачку неактуальных ныне вопросов, считая, что это привлечет избирателей. Хотя этому, пожалуй, пора перестать удивляться – для КПРФ это давно стало нормой жизни».

«Выборка» ознакомилась с предвыборным сайтом желающей баллотироваться в президенты Рады Русских и недоумевает:

«"Сайт" Рады Русских с точки зрения предвыборных технологий вовсе не выдерживает никакой критики. Во-первых, это не отдельный сайт, а лишь раздел на основном сайте Рады, посвященном продаже косметики – потому и в кавычках. Во-вторых, в нем нет никакой информации о кандидате – лишь адрес штабов, где можно оставить подписи. Москва, Петербург и Екатеринбург позволят набрать, самое лучшее, 7500 единиц. В-третьих, отсутствует программа или перечисление хотя бы каких-то инициатив за авторством Русских. Данные, которыми мы располагаем, приводят нас только к одной мысли – вся кампания Русских нужна даже не столько для личного пиара, а скорее для продвижения косметики собственного бренда».

