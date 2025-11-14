Телеграм: Румыны не дождались МиГ, а Миндич – НАБУ

2

ФСБ сообщила о срыве операции разведок Украины и Великобритании по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». После похищения истребитель планировалось направить в район крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить.

«Птичья ягода» комментирует цитату из сообщения вербовщика, где он обещал российскому летчику после угона самолета выпить пива в Мюнхене в компании «пышногрудых барышень»:

«А все же хорошо, что британцы с хутором связались, сразу как-то процессы деградации интенсивней пошли. Предлагать российскому летчику пойти на госизмену и свистнуть военный самолет, чтобы "выпить пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень", могут додуматься только хохлы, которые судят всех по себе. Сами-то они так целую страну пропили и ничего».

«Мюсли вслух» напоминают:

«История с пресечением ФСБ России очередной украино-британской операции по вербовке российских летчиков и угону боевого самолета многим напомнила события сентября 1976 года, когда Виктор Беленко перелетел в Японию на новейшем МиГ-25П. На шаг предателя подтолкнули не только жажда денег и неприятие советского строя, но и проблемы в семье и на службе – в итоге побег Беленко стал возможным в силу сложного комплекса факторов, вызревавших не один год. А эта операция выглядит довольно поспешной попыткой "с наскока" добиться нужного результата (в частности, нашему военлету прислали видео с пачками денег и запиской "Приезжай, мы ждем тебя") в расчете на то, что он забудет про Родину, долг и семью. Но надежды врага оказались напрасны. После побега Беленко на всех серийных МИГ-25 сменили радиолокационную станцию, доработали систему опознавания "свой-чужой", потратив на это колоссальные деньги и усилия. После предполагаемого уничтожения МИГ-31 в районе базы альянса в румынской Констанце последствия могли быть куда серьезнее: вплоть до прямого военного конфликта России и НАТО. Чем хуже будут обстоять дела на фронте и в тылу для киевского режима, тем охотнее он и его кураторы и дальше будут готовы на самые отчаянные и грязные приемчики».

«Бортовой Журнал Военлета» предлагает англичанам не расстраиваться из-за неудачи:

«Угнать, значит, хотели англосаксы наш Миг-31 с Кинжалом! От мертвого осла уши и то не получат! Хотя с такой повесткой и уровнем эскалации конфликта они все-таки, возможно, получат Кинжал, но на скорости 8 махов и со спец БЧ!»

«Безграничный аналитик» удивляется:

«Обращает на себя внимание тот факт, что сотрудники ГУР Украины в общении со штурманом самолета использовали фотографии предателя Максима Кузьминова, угонщика вертолета Ми-8, в качестве доказательства "успешной жизни в будущем". Дескать, угони российский самолет, а потом будешь жить "кучеряво" и ничего не будешь бояться. Это ж надо было умудриться еще – показывать фотографию Кузьминова, который закончил свои дни в Испании. Да еще как – нашпигованный свинцом, после чего по нему еще и проехал автомобиль. "Успешный успех", что ни говори. Хотелось бы заметить, что к предателям во все времена отношение было соответствующим. Пресловутое "Рим предателям не платит" справедливо и для нынешнего времени. Кстати говоря, интересно, как чувствует себя Григорий Родченков, который предал свою родину, начал выдумывать басни о допинге и пробирках с мочой, которые "подменяли" через дыру в стене сочинской антидопинговой лаборатории? Что-то он в последнее время не слишком активен, и самое главное, если какие-то новости с его участием появляются, то обязательно без видеоподтверждения, что говорит именно Родченков. Если он вообще жив, то представьте, как он ежеминутно трясется за свою жизнь? А где, например, Скрипали? Да-да, те самые, которых якобы пытались "отравить" в Солсбери? С той поры много воды утекло, а о Скрипалях никто ничего не слышал».

«АДЕКВАТ Z» убежден, что от Великобритании нужно ждать новых провокаций:

«Поганый остров в целях собственного выживания продолжает стремиться к консолидации против нас всех западных сил и средств любой ценой, в том числе ценой любых провокаций. Одна такая лопнула совсем только что – угон МиГ-31, в идеале с "Кинжалом" под брюхом, ради имитации атаки на военную базу в Румынии. Поскольку целеполагание никуда не девается, а военная катастрофа все ближе, то и новые попытки, самые разнообразные по наполнению, будут обязательно. Желание – того сорта, реализации которого им самим следовало бы бояться до судорог: если Европа в этом сценарии попадает под раздачу в первую очередь, то сами бритиши – примерно в нулевую. И какие конкретно мотивы там перевешивают чувство самосохранения, большая загадка. Но перевешивают, по наблюдаемому, прочно и конкретно Трампу еще наверняка предстоит принимать важные решения в условиях клубящегося дыма от сработавшей большой провокации».



