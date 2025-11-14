Телеграм: Румыны не дождались МиГ, а Миндич – НАБУ
Пока россиян пугают блокировкой сим-карт после возвращения из-за границы, Украину сотрясает коррупционный скандал, а бывшего президента Франции отпустили из тюрьмы.
Период охлаждения сим-карт
Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться.
«Нецифровая экономика» объясняет:
«Итак, дрон летит через границу к своей цели и ближе к "точке назначения" ему требуется точная наводка оператора. Для этого в нем работает симка, которая подключается к мобильной сети и начинает передавать оператору видео, а тот по той же сети передает ему команды. Задача – отключить оператора от дрона. Как это сделать? Оператор мобильной связи не может сам "вычислить" дрон, для него это просто абонент. Но! Если симка в дроне иностранная (их проще достать в том месте, где запускается дрон), то при подключении к российской мобильной сети на ней включается роуминг. А это значит, что разорвать связь оператора с дроном можно, просто отключив на ней интернет. Достаточно отключить его на сутки, что и было сделано ранее. Но что, если сим-карта российская? Тогда дрон, перелетающий границу со включенной симкой, кажется просто абонентом, вернувшимся из роуминга в российскую мобильную сеть. Для этого и ввели суточное "охлаждение" для симок, возвращающихся из роуминга: чтобы, перелетев границу, аппарат остался без связи с оператором. А на случай, если российская симка не была в роуминге – например, ее вывезли за границу, там вставили в дрон, и она включилась, уже когда дрон перелетел на территорию РФ – был введен период "охлаждения" также для симок, которые были выключены более 72 часов. При этом абонент-человек может позвонить с этой симки в колл-центр по указанному номеру или ввести капчу по ссылке – и мобильный интернет будет восстановлен. А вот дрон, лишенный связи с оператором-человеком, сделать этого не сможет».
«Доктор Z прописал» приводит подробности:
«Проверку можно пройти через капчу по ссылке от оператора или позвонив в колл-центр для идентификации по телефону. После подтверждения доступ восстанавливается. Для российских сим-карт также вводится 24-часовой период охлаждения, который срабатывает, если карта неактивна более 72 часов или после возвращения из международного роуминга. Сделано это в целях безопасности – сим-карты с мобильным интернетом могут находиться во вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Так что временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников».
«#Путешественник» публикует инструкцию:
«Что делать? Все просто! Как только вы подключитесь к российской сети, оператор пришлет вам SMS с инструкцией. Достаточно выполнить один из шагов: 1. Перейти по ссылке из SMS и решить простую капчу. 2. Позвонить в службу поддержки вашего оператора и подтвердить личность. После этого полный доступ к связи восстановится. Пусть ваши путешествия будут не только яркими, но и безопасными!»
«Фотограф Калининград» подчеркивает региональные особенности:
«Учитывая, что мы живем в окружении Европы, где можно словить роуминг, поехав в тот же Виштынец, или я один раз роуминг схватила даже на Куршской косе на смотровой озера Лебедь! Рекомендую все-таки вам отключать интернет или переводить в авиарежим, когда отправляетесь ближе к границам… мало ли… Для тех, кто путешествует по моему гайду по Востоку, в нем я тоже лишний раз упоминала обязательно о наличии паспорта и включении авиарежима в определенных локациях».
«Токсичная цифра» задается вопросом о том, какие могут быть альтернативы:
«В случае с иностранными SIM-картами самым логичным кажется отключение автоматического роуминга, так, чтобы его можно было активировать только вручную непосредственно из устройства. В истории же с российскими SIM-картами можно рассмотреть возможность фиксации поездок и прибытий в страну через Госуслуги, где сегодня уже есть целый набор сервисов для управления SIM-картами. Примерно так же, как раньше нормальным было сообщить в банк о поездке в другую страну, чтобы карту не блочили при снятиях и оплатах. И вот в случае, если эта процедура не проведена, запускать механику охлаждения».
Попытка угона российского МиГ
ФСБ сообщила о срыве операции разведок Украины и Великобритании по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». После похищения истребитель планировалось направить в район крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли сбить.
«Птичья ягода» комментирует цитату из сообщения вербовщика, где он обещал российскому летчику после угона самолета выпить пива в Мюнхене в компании «пышногрудых барышень»:
«А все же хорошо, что британцы с хутором связались, сразу как-то процессы деградации интенсивней пошли. Предлагать российскому летчику пойти на госизмену и свистнуть военный самолет, чтобы "выпить пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень", могут додуматься только хохлы, которые судят всех по себе. Сами-то они так целую страну пропили и ничего».
«Мюсли вслух» напоминают:
«История с пресечением ФСБ России очередной украино-британской операции по вербовке российских летчиков и угону боевого самолета многим напомнила события сентября 1976 года, когда Виктор Беленко перелетел в Японию на новейшем МиГ-25П. На шаг предателя подтолкнули не только жажда денег и неприятие советского строя, но и проблемы в семье и на службе – в итоге побег Беленко стал возможным в силу сложного комплекса факторов, вызревавших не один год. А эта операция выглядит довольно поспешной попыткой "с наскока" добиться нужного результата (в частности, нашему военлету прислали видео с пачками денег и запиской "Приезжай, мы ждем тебя") в расчете на то, что он забудет про Родину, долг и семью. Но надежды врага оказались напрасны. После побега Беленко на всех серийных МИГ-25 сменили радиолокационную станцию, доработали систему опознавания "свой-чужой", потратив на это колоссальные деньги и усилия. После предполагаемого уничтожения МИГ-31 в районе базы альянса в румынской Констанце последствия могли быть куда серьезнее: вплоть до прямого военного конфликта России и НАТО. Чем хуже будут обстоять дела на фронте и в тылу для киевского режима, тем охотнее он и его кураторы и дальше будут готовы на самые отчаянные и грязные приемчики».
«Бортовой Журнал Военлета» предлагает англичанам не расстраиваться из-за неудачи:
«Угнать, значит, хотели англосаксы наш Миг-31 с Кинжалом! От мертвого осла уши и то не получат! Хотя с такой повесткой и уровнем эскалации конфликта они все-таки, возможно, получат Кинжал, но на скорости 8 махов и со спец БЧ!»
«Безграничный аналитик» удивляется:
«Обращает на себя внимание тот факт, что сотрудники ГУР Украины в общении со штурманом самолета использовали фотографии предателя Максима Кузьминова, угонщика вертолета Ми-8, в качестве доказательства "успешной жизни в будущем". Дескать, угони российский самолет, а потом будешь жить "кучеряво" и ничего не будешь бояться. Это ж надо было умудриться еще – показывать фотографию Кузьминова, который закончил свои дни в Испании. Да еще как – нашпигованный свинцом, после чего по нему еще и проехал автомобиль. "Успешный успех", что ни говори. Хотелось бы заметить, что к предателям во все времена отношение было соответствующим. Пресловутое "Рим предателям не платит" справедливо и для нынешнего времени. Кстати говоря, интересно, как чувствует себя Григорий Родченков, который предал свою родину, начал выдумывать басни о допинге и пробирках с мочой, которые "подменяли" через дыру в стене сочинской антидопинговой лаборатории? Что-то он в последнее время не слишком активен, и самое главное, если какие-то новости с его участием появляются, то обязательно без видеоподтверждения, что говорит именно Родченков. Если он вообще жив, то представьте, как он ежеминутно трясется за свою жизнь? А где, например, Скрипали? Да-да, те самые, которых якобы пытались "отравить" в Солсбери? С той поры много воды утекло, а о Скрипалях никто ничего не слышал».
«АДЕКВАТ Z» убежден, что от Великобритании нужно ждать новых провокаций:
«Поганый остров в целях собственного выживания продолжает стремиться к консолидации против нас всех западных сил и средств любой ценой, в том числе ценой любых провокаций. Одна такая лопнула совсем только что – угон МиГ-31, в идеале с "Кинжалом" под брюхом, ради имитации атаки на военную базу в Румынии. Поскольку целеполагание никуда не девается, а военная катастрофа все ближе, то и новые попытки, самые разнообразные по наполнению, будут обязательно. Желание – того сорта, реализации которого им самим следовало бы бояться до судорог: если Европа в этом сценарии попадает под раздачу в первую очередь, то сами бритиши – примерно в нулевую. И какие конкретно мотивы там перевешивают чувство самосохранения, большая загадка. Но перевешивают, по наблюдаемому, прочно и конкретно Трампу еще наверняка предстоит принимать важные решения в условиях клубящегося дыма от сработавшей большой провокации».
Ситуация на фронте
ВС РФ продолжают наступление. Особое внимание привлечено к Красноармейску (украинское название – Покровск) в ДНР.
«МИРОВОЙ ПОРЯДОЧЕК» цитирует Зеленского:
«Зеленский: военные в Покровске могут сами принять решение о выводе войск. "Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас – самое главное для нас – наши солдаты", – сказал президент в интервью Bloomberg. Также, по словам Зе, российские войска "не обладают такой уж большой мощью". Ну это же просто прекрасно... Сначала утилизировать в товарных масштабах боеспособные войска в очередной Фортеце, а потом заявить, что это было их личное решение. Да, вот так все просто…»
«Мейстер» комментирует видео:
«Видео захода наших штурмовиков в Покровск характерно разнонаправленной реакцией. Одни недоумевают "а где вся техника", другие интересуются, "как это ВСУ при поддержке НАТО не смогли остановить русских, раз у тех даже техники нет". На самом деле это хорошая иллюстрация сложности происходящего. Техника – танки, БМП, БТР, призванные на поле боя – теперь приходится применять с оглядкой, создавая условия для их входа в бой под атаками дронов и эффективной работы, а машины, способные работать в этих условиях "как есть", пока разрабатываются. А то, что нашей армии удается и соответствующие условия создавать, и действия штурмовиков обеспечивать дронами и артиллерией так, что ВСУ все чаще приходится или отступать, или оказываться в котлах, на видео "с места" в 30 секунд, конечно, не увидеть. Там мы видим результат этих действий: пехота заходит в город. И эта победа сейчас важнее всего, про остальное будет время подумать позже. А враги пускай страдают, что у них никак этому заходу воспрепятствовать не получилось».
«Позывной "Кацман"» удивляется зарубежным экспертам:
«По версии подполковника Йохана Хуовинена из Шведского национального университета обороны, в Покровском окружении находятся еще около 500 военных. Таки стоп, а где еще 5000 тушек? Убежали? Или уже того, стали сырьем для котлет, отбивных, поджарочки и колбасы? Да не, вряд ли смогли в таком количестве и утечь, и подохнуть за столь небольшое время. Хотя, возможно, и успели. С другой стороны, что вообще может знать о Покровско-Мирноградском котле какой-то там недоученный свейский подполковник шведской недоармии, да еще с такой неоднозначной фамилией, явно указывающей на слабую подготовку, знания и умения этого офицера? Он как-то так почувствовал с пары тысяч километров расстояния, как там обстоят дела? Пролетарским чутьем?»
«РосСкандал» радуется нашим успехам:
«ВСУ взводами и ротами сдаются в плен в Красноармейском котле: 25 морпехов 38 бригады сложили оружие в г. Димитров. Сам Красноармейск (Покровск) уже полностью контролируется нашей 2-й армией группировки "Центр". Зачищены и его восточные предместья – Гнатовка и Рог. И что важно, наши войска продвинулись в село Ровное и теперь уже контролируют физически все дороги, которые ведут из Красноармейска! Так что хохлы полностью отрезаны от мира, измождены и деморализованы. Но их пропаганда сдуру разгоняют свою переможную "нейронку" про то, как типа ВСУ "организованно" отходят из Красноармейска. Любо-дорого! Но в том-то все и дело, что это котел. Так комфортно бежать из него невозможно. И никак невозможно».
«Держава – информационная платформа» в восторге от формулировок киевских пропагандистов:
«ВСУ остановили ВС РФ на Запорожском направлении и отступили на более выгодные позиции, – командование ВСУ. Перечитайте несколько раз. Надо запомнить такую формулировочку. Это даже не отрицательное наступление».
Коррупционный скандал на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), ликвидировать независимость которых летом безуспешно пытался Зеленский, обнародовали доказательства махинаций в энергетической отрасли. В числе обвиняемых в хищении 100 млн долларов из украинского бюджета оказались ближайший соратник Зеленского Тимур Миндич, министр юстиции (ранее глава Минэнерго) Герман Галущенко и бывший вице-премьер, бывший министр национального единства Алексей Чернышов. Миндич покинул Украину за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском.
«Fantastic Plastic Machine» делится подозрениями:
«Делай раз: хохлы воют на весь мир, что русские бомбят их энергетическую структуру, и потому нет свiтла. Публикуют видео, где во время интервью у самого Зеленского дважды гаснет свет. Делай два: НАБУ расследует коррупцию в энергетике Украины, обыски проходят у Тимура Миндича и Германа Галущенко. А вдруг хохлы просто сами украли свiтло, и теперь валят все на русских?»
«Темник» размышляет о последствиях для Зеленского:
«Правительство Украины отстранило от должности министра юстиции Германа Галущенко на фоне громкого коррупционного скандала вокруг "Энергоатома". По данным НАБУ, Галущенко, будучи еще министром энергетики, попал под влияние преступной группы, куда входили в том числе и близкие к окружению Зеленского бизнесмены из "Квартала 95". Схема была незамысловатой, но масштабной: откаты в 10-15% с контрактов госкомпании, которые затем легализовывались через подставные офисы. Заметим: скандал происходит на фоне проблем с энергетикой на Украине. Новости о том, что приближенные к Зеленскому люди воровали деньги из сферы энергетики в тот самый момент, когда простые украинцы сидят без света, способны прилично ударить по рейтингу власти. Более того, для Киева это не просто внутренняя проблема, а серьезный репутационный удар на международном треке. Под вопрос ставится способность эффективно распоряжаться многомиллиардной внешней помощью. И если в ближайшее время не последует показательной реакции Киева, то ответ Запада может оказаться куда более жестким, чем привычные медийные упреки».
«Методичка» считает, что особого вреда лично Зеленскому скандал не нанесет:
«Разворачивающийся на Украине не без участия новых кураторов из ФБР и ЦРУ скандал с "кошельками" Зеленского, по всей вероятности, в ближайшее время серьезного ущерба просроченному наркоману не нанесет. Пожурят, новые условия поставят, но на должности оставят. Надолго или нет – вопрос открытый, но пока не выгонят. По крайней мере, в Европе, если верить Die Welt, считают, что хотя Зеленский и является главным проигравшим в этой (еще, правда, не закончившейся) истории, но тем не менее до последнего будут видеть позитив, даже если киевский режим начнет устраивать массовые публичные казни. Die Welt и Bloomberg, например, уверены, что коррупционный скандал свидетельствует, что "правоохранительные органы функционируют должным образом, и что преступники больше не уходят от ответственности"».
Политолог Алексей Чеснаков полагает, что коррупционный скандал несет значительные угрозы Зеленскому и его офису:
«Прежде Зеленский и его офис могли оправдать практически любую проблему либо "российской пропагандой", либо военным положением. Нет выборов? – Военное положение. Перебои со светом? – удары ВС РФ. Сокращение социальных расходов? – Вложения в ВПК. Пока мобилизационный эффект сохранялся на высоком уровне, это работало. Прошлогодние блэкауты не вызывали вопросы относительно того, что перебои могут быть связаны с тотальной коррупцией в энергетике, а не с боевыми действиями. Теперь вызывают».
«МАЙ ДНР» отмечает, что главные подозреваемые покинули Украину:
«Крысы бегут. Сперва сбежал кошелек Зеленского Миндич, близкий дружбан ЗеСопли. Этот Миндич, кстати, помимо прочих финансовых услуг, регулярно предоставлял наркоману в пользование свой Золотой унитаз. Кроме Миндича сбежали братишки Цукерманы. А вчера Украину покинул член Нацкомиссии по тарифам Пушкарь, бывший с 2022 по 2025 год исполнительным директором по правовому обеспечению "Энергоатома". А еще раньше на разных должностях в Фонде государственного имущества Украины. Там еще трое не успели в последний израильский вагон, то такое. Однако успели удрать главари банды. Как? Откуда они узнали о приближающихся арестах? А ничего удивительного, если учесть, что Зеленскому докладывают о действиях НАБУ и прочих следователях. Вот он и предупредил своих главных подельников, не сомневайтесь».
Освобождение Саркози
В понедельник в Париже суд освободил бывшего французского президента Николя Саркози из-под стражи до рассмотрения апелляции на приговор. Бывший глава государства провел в тюрьме всего три недели из назначенных пяти лет за получение денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи.
«Банкста» приводит подробности:
«Апелляционный суд Парижа согласился с предложением адвокатов и перевел Саркози под судебный надзор с запретом покидать территорию Франции. В тюрьме Саркози отказывался от еды из-за опасений за здоровье. СМИ сообщали, что он питался только питьевыми йогуртами. Саркози признали виновным по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году. Суд решил, что тот незаконно получал деньги от ливийского правительства во главе с Муаммаром Каддафи. Бывшего президента Франции приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу. Он стал первым главой французского государства, кто получил реальный срок».
«Поясняю за Макрона» комментирует мучения Саркози в застенках:
«Но уж сколько было нытья. И сокамерники-то ему через стенку орут оскорбления, и питается он одними йогуртами, потому что боится, что его отравят, и охранников к нему личных пришлось приставить, потому что кругом сплошные угрозы для жизни. В общем, мучает французская пенитенциарная система несчастного пожилого человека, со свету сживает прямо-таки. Помучившись три недели, Сарко успешно вернулся к вполне обычной жизни и тут же пошел с женой обедать в ресторан. Настрадался».
«Всевидящее око» отмечает, что некоторые французы равнее других:
«В общем, не так уж и утрировал Мартин Скорсезе, когда в финале своего фильма "Волк с Уолл-стрит" показал, как его герой, нечистоплотный брокер, обокравший своих клиентов на несколько десятков миллионов долларов, играет в тюрьме в теннис, потому что богатые люди – особые люди. Вор, конечно, должен сидеть в тюрьме, но богатому вору и там неплохо. Сегодня выяснилось, что и бывший президент Франции Николя Саркози, севший в кутузку за финансирование своей выборной кампании деньгами Муаммара Каддафи, посидел взаперти пару недель и настолько наскучил этим занятием, что собрался выходить. Французская прокуратура предложила освободить Саркози под судебный контроль. Он может быть выпущен с условием, что не будет контактировать с другими участниками дела, сообщил телеканал BFMTV. И не успела эта новость поразить воображение французов, как пришло подтверждение: месье Сарко освобожден и уже покинул тюрьму на минивэне. В общем, "глубинное государство" своих не бросает. Только "своими" для него являются не все французы подряд, а только те, что доказали свою верность. Таких можно и из тюрьмы вытащить, если что».
«Французский взгляд» не считает, что у Саркози теперь все в порядке:
«Саркози освобожден после 21-дневного заключения. Правые ликуют, им кажется, что все, он почти оправдан. На самом деле нет. Дело будет заново рассматриваться апелляционным судом, и нет гарантии, что он опять не сядет. Тот факт, что суд запретил Саркози встречаться с министром юстиции (!!!) Дарманеном (подозревая возможный сговор), говорит о том, что Саркози не в сильной позиции».
