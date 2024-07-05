Телеграм: Рост ШОС, отмена Байдена и никаба

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Владимир Зеленский, с начала СВО называвший возврат к границам 1991 года обязательным условием завершения конфликта, неожиданно сменил риторику. В интервью американской газете Philadelphia Inquirer он впервые за долгое время допустил переговоры с Россией и назвал условия мира: сохранение Украины, вступление в НАТО и ЕС и «сатисфакцию» для Украины за счет России. О границах 1991 года он не упомянул.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что победой Украины по итогам завершения боевых действий станет сохранение «успешной страны» и ее евроинтеграция. О включении в состав Украины новых российских регионов и Крыма он не сказал.

«Сумщина против» интересуется, чего ради в таком случае Киев погубил столько жизней:

«Получается, вопрос о возврате к границам 1991 года уже не стоит? Но умирать воевать в составе ВСУ мы должны очень хотеть, только еще сильнее, чем раньше... Ну и для чего все это было? Почему не договорились сразу, когда был шанс сделать это на лучших условиях и, самое главное, сохранить столько жизней и судеб? Очевидно, что цель спровоцировать убийство как можно большего количества простых украинцев. Мы против массового геноцида украинцев, ТЦК и ведущей нас в пропасть власти!»

Украинский журналист Василий Муравицкий указывает, что киевским пропагандистам переписали темники:

«Неделю назад провластный киевский политолог Владимир Фесенко в интервью телеведущей такой же Наталье Мосейчук заявил, что Украина не будет считаться проигравшей, даже если утратит часть территорий. Сами по себе политолог Фесенко и журналистка Мосейчук не являются значимыми в политическом плане фигурами, но нужно понимать, что такие медиаличности никогда ничего не говорят без четких тезисов из Офиса президента, которые они получают в отдельном файле. В политической практике Украины давно сформирована система рассылки тезисов определенным и оплачиваемым медиаличностям (например, политологам, которых даже презрительно называют поэтому "говорящие головы"), и Мосейчук и Фесенко входят в этот круг. Еще год назад, в период контрнаступления, тот же Фесенко четко повторял тезисы т.н. "формулы Зеленского", а именно: "задача номер 1 – выход на границы 1991 года". Более того, сам Зеленский подключился к распространению новых тезисов. <…> Из сказанного можно сделать простой вывод: признание Зеленским больших потерь и необходимости быстрого мирного плана без упоминания выхода на границы 1991 говорит об ухудшении положения Киева, несмотря на восстановление поставок американского вооружения».

«Русский Акцент» полагает, что украинцев готовят к поражению:

«Киев теперь явно готовят к мысли о том, что ему нет места в НАТО, а "Украина в границах 1991" это уже в безвозвратном прошлом. Сказанное не означает, что нынешнее руководство Америки перестало быть антироссийским, но свидетельствует, что самоубийц там (в отличие от ЕС) не столь много. Однако даже в ЕС есть те, кто не горит желанием допустить Армагеддон на земле Европы. Даром ли венгерский лидер Орбан заехал в Киев, едва Венгрия стала в Евросоюзе страной-председателем (с 1 июля и до конца 2024). Этот (на редкость для ЕС) самостоятельный политик прямо предложил и.о. "президента Украины" Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Москвой о мире. Однако поскольку ни Вашингтон, ни Лондон своей прежней команды "фас" киевской русофобской стае еще не отменили, то упырь в футболке цвета $ пока продолжает посылать украинских невольников массово погибать за антироссийские авантюры англосаксов».

Политик Николай Стариков объясняет смену риторики Зеленского пониманием нарастающих проблем:

«Усталость украинцев от киевского режима может вылиться в еще большее нежелание идти на фронт. В еще большее насилие ТЦК, чтобы их отловить. И это вносит еще большую дисгармонию в существование киевского режима. Если это умножится на дальнейшие поражения на фронте и к этому прибавится отказ Запада от каких-то форм помощи, то положение киевского режима может резко ухудшиться. Зеленский это понимает и начал петь совершенно иные песни. Уже не звучат тезисы, которые совсем не давно были составной частью "плана Зеленского" – возвращение к границам 1991 года и так далее».

«АДЕКВАТ Z» убежден, что все дело в приближении президентских выборов в США:

«В последние несколько дней с сопредельной территории доносится забавная хрюканина, что выход на границу 1991 года для перемоги уже не обязателен, а за перемогу уже сойдет сохранить государственность, выход к морю и еще вступить в НАТО. Большого внимания и не стоило бы, если бы не было признаком новой растяжки, в которой противник не просто находится, а сознает, что находится. С одной стороны, эта хрюканина не могла появиться без недвусмысленного сигнала от хозяев: военная победа недостижима, поддерживать эту цель мы не будем, думать надо о том, как отползти, сохранив лицо хотя бы минимально. С другой стороны, наши минимальные требования Верховный огласил полмесяца назад – и вполне очевидно, что и с новым бандеровским взглядом на перемогу они совместимы крайне слабо. С третьей, противник (не только хохлы, но и хозяева) так глубоко загнал себя в ловушку завышенных ожиданий, что до американских выборов любое отступление от их программы-максимум будет довольно самоубийственно внутриполитически – а там и так на счету каждый голос и каждый дедулькин нейрон. А с четвертой, даже в инерционном сценарии, то есть без интенсификации нашей наступательной работы, и соотношение сил сегодня, и перспективы на завтра, видимо, очевидны достаточно, чтобы не питать иллюзий ни про завтрашний ход событий, ни про их послезавтрашний исход – а за четыре месяца до ноября может успеть произойти разное. Как противник со всем этим собирается жить, я не очень понимаю, но глубину и противность растяжки, получившей внешнее выражение вот в этой скоропостижной смене риторики, не могу не зафиксировать».



