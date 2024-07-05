Телеграм: Рост ШОС, отмена Байдена и никаба
Белоруссия вступила в ШОС, Киев допустил переговоры с Россией, никабы попали под временный запрет, а Байден - под критику своих сторонников.
Саммит ШОС в Астане
В четверг саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начался с церемонии подписания документов о приеме Белоруссии в состав объединения. По итогам заседания Совета глав государств Владимир Путин и лидеры других стран-участниц ШОС подписали итоговую декларацию и несколько документов, касающихся разных аспектов деятельности организации.
«Контора Пишет» радуется за белорусов:
«Белоруссия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – главы государств-членов подписали соответствующие решения в рамках проходящего в Астане саммита. Таким образом, количество стран-членов ШОС увеличилось до десяти. Это особенно важно на фоне ужесточения западных санкций в отношении Беларуси».
«338» обращает внимание на заявление российского президента о том, что антитеррористическую структуру ШОС преобразуют в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз:
«Надо ли ожидать синхронизации списка террористических организаций на пространстве ШОС? В таком случае организации, движения и структуры, признанные в России террористическими и экстремистскими, должны получить аналогичный статус во всех странах-членах ШОС. А там, помимо "Азова", правосеков и прочих неонацистов и националистов разного разлива, еще и изрядное количество псевдорелигиозных движений типа сайентологов, иеговистов и иных элементов, используемых как инструменты, нацеленные на национальную безопасность государства».
Политолог Владимир Аватков комментирует состоявшуюся на полях саммита встречу Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом:
«Мы узнали, что: 1) турецкая сторона после АЭС "Аккую" в Мерсине желает совместно с Россией построить еще одну в районе Синопа; 2) Турция хотела бы довести двусторонний товарооборот до 100 млрд долларов; 3) "справедливый мир" на Украине, который удовлетворил бы обе стороны, возможен – по мнению Р.Т. Эрдогана; 4) Турция готова к сотрудничеству по урегулированию кризиса в Сирии; 5) президента России ждут в Турции с визитом "в самое кратчайшее время"; 6) российско-турецкие отношения, несмотря на все сложности, "последовательно развиваются". Обо всем этом поведали сами лидеры стран перед началом переговоров. Незадолго до них пресс-секретарь президента России Д. Песков заявил, что Россия и Турция по-прежнему имеют нерешенные вопросы, но вместе с ними – и волю к их урегулированию. Именно так можно охарактеризовать российско-турецкое сотрудничество на данном этапе: нерешенное есть, неразрешимого нет. Россия и Турция хотят договариваться и искать компромиссы. В противном случае – это путь в никуда. Продолжение контактов в Астане будет, по всей видимости, уже в Турции».
«Мейстер» отмечает тенденцию:
«Перечислять все двусторонние встречи и переговоры Путина на саммите ШОС в Астане нет смысла – их а) много и б) без нас перечислят. Но ключевые моменты выделим. Практически во всех моментах звучали темы наращивания товарооборота и наращивания инфраструктуры. Эти же темы звучали уже в высказываниях и переговорах других участников на полях мероприятия. В целом можно говорить об оформившейся тенденции, целью которой является создание системы товарообмена и расчетов внутри Евразии, которая будет независима от внешнего воздействия. И эта тенденция в итоге и оформляет ту самую смену мирового порядка, поддержание которого в прежнем виде становится и слишком затратно для его прежних бенефициаров, и политически неприемлемо для всех остальных. Отклонения в ней могут быть по времени и участникам, но не по магистральному направлению, определенному глобальными экономическими тенденциями с переносом центра тяжести мировой торговли, промышленности и технологии в Азию. Что на этот счет думают в ЕС или США – уже не имеет никакого значения».
Отказ Киева от границ 1991 года
Владимир Зеленский, с начала СВО называвший возврат к границам 1991 года обязательным условием завершения конфликта, неожиданно сменил риторику. В интервью американской газете Philadelphia Inquirer он впервые за долгое время допустил переговоры с Россией и назвал условия мира: сохранение Украины, вступление в НАТО и ЕС и «сатисфакцию» для Украины за счет России. О границах 1991 года он не упомянул.
Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что победой Украины по итогам завершения боевых действий станет сохранение «успешной страны» и ее евроинтеграция. О включении в состав Украины новых российских регионов и Крыма он не сказал.
«Сумщина против» интересуется, чего ради в таком случае Киев погубил столько жизней:
«Получается, вопрос о возврате к границам 1991 года уже не стоит? Но умирать воевать в составе ВСУ мы должны очень хотеть, только еще сильнее, чем раньше... Ну и для чего все это было? Почему не договорились сразу, когда был шанс сделать это на лучших условиях и, самое главное, сохранить столько жизней и судеб? Очевидно, что цель спровоцировать убийство как можно большего количества простых украинцев. Мы против массового геноцида украинцев, ТЦК и ведущей нас в пропасть власти!»
Украинский журналист Василий Муравицкий указывает, что киевским пропагандистам переписали темники:
«Неделю назад провластный киевский политолог Владимир Фесенко в интервью телеведущей такой же Наталье Мосейчук заявил, что Украина не будет считаться проигравшей, даже если утратит часть территорий. Сами по себе политолог Фесенко и журналистка Мосейчук не являются значимыми в политическом плане фигурами, но нужно понимать, что такие медиаличности никогда ничего не говорят без четких тезисов из Офиса президента, которые они получают в отдельном файле. В политической практике Украины давно сформирована система рассылки тезисов определенным и оплачиваемым медиаличностям (например, политологам, которых даже презрительно называют поэтому "говорящие головы"), и Мосейчук и Фесенко входят в этот круг. Еще год назад, в период контрнаступления, тот же Фесенко четко повторял тезисы т.н. "формулы Зеленского", а именно: "задача номер 1 – выход на границы 1991 года". Более того, сам Зеленский подключился к распространению новых тезисов. <…> Из сказанного можно сделать простой вывод: признание Зеленским больших потерь и необходимости быстрого мирного плана без упоминания выхода на границы 1991 говорит об ухудшении положения Киева, несмотря на восстановление поставок американского вооружения».
«Русский Акцент» полагает, что украинцев готовят к поражению:
«Киев теперь явно готовят к мысли о том, что ему нет места в НАТО, а "Украина в границах 1991" это уже в безвозвратном прошлом. Сказанное не означает, что нынешнее руководство Америки перестало быть антироссийским, но свидетельствует, что самоубийц там (в отличие от ЕС) не столь много. Однако даже в ЕС есть те, кто не горит желанием допустить Армагеддон на земле Европы. Даром ли венгерский лидер Орбан заехал в Киев, едва Венгрия стала в Евросоюзе страной-председателем (с 1 июля и до конца 2024). Этот (на редкость для ЕС) самостоятельный политик прямо предложил и.о. "президента Украины" Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Москвой о мире. Однако поскольку ни Вашингтон, ни Лондон своей прежней команды "фас" киевской русофобской стае еще не отменили, то упырь в футболке цвета $ пока продолжает посылать украинских невольников массово погибать за антироссийские авантюры англосаксов».
Политик Николай Стариков объясняет смену риторики Зеленского пониманием нарастающих проблем:
«Усталость украинцев от киевского режима может вылиться в еще большее нежелание идти на фронт. В еще большее насилие ТЦК, чтобы их отловить. И это вносит еще большую дисгармонию в существование киевского режима. Если это умножится на дальнейшие поражения на фронте и к этому прибавится отказ Запада от каких-то форм помощи, то положение киевского режима может резко ухудшиться. Зеленский это понимает и начал петь совершенно иные песни. Уже не звучат тезисы, которые совсем не давно были составной частью "плана Зеленского" – возвращение к границам 1991 года и так далее».
«АДЕКВАТ Z» убежден, что все дело в приближении президентских выборов в США:
«В последние несколько дней с сопредельной территории доносится забавная хрюканина, что выход на границу 1991 года для перемоги уже не обязателен, а за перемогу уже сойдет сохранить государственность, выход к морю и еще вступить в НАТО. Большого внимания и не стоило бы, если бы не было признаком новой растяжки, в которой противник не просто находится, а сознает, что находится. С одной стороны, эта хрюканина не могла появиться без недвусмысленного сигнала от хозяев: военная победа недостижима, поддерживать эту цель мы не будем, думать надо о том, как отползти, сохранив лицо хотя бы минимально. С другой стороны, наши минимальные требования Верховный огласил полмесяца назад – и вполне очевидно, что и с новым бандеровским взглядом на перемогу они совместимы крайне слабо. С третьей, противник (не только хохлы, но и хозяева) так глубоко загнал себя в ловушку завышенных ожиданий, что до американских выборов любое отступление от их программы-максимум будет довольно самоубийственно внутриполитически – а там и так на счету каждый голос и каждый дедулькин нейрон. А с четвертой, даже в инерционном сценарии, то есть без интенсификации нашей наступательной работы, и соотношение сил сегодня, и перспективы на завтра, видимо, очевидны достаточно, чтобы не питать иллюзий ни про завтрашний ход событий, ни про их послезавтрашний исход – а за четыре месяца до ноября может успеть произойти разное. Как противник со всем этим собирается жить, я не очень понимаю, но глубину и противность растяжки, получившей внешнее выражение вот в этой скоропостижной смене риторики, не могу не зафиксировать».
Запрет никабов
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете никабов «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Основанием стало обращение регионального министерства по национальной политике и делам религии, в котором говорилось об угрозе безопасности населению, а также на основании заключения отдела фетв.
«Безграничный аналитик» приветствует решение муфтията:
«Мы это решение оцениваем положительно. Однако хотелось бы отметить, что решение принимается религиозным органом, а не исполнительной властью. Это несколько разные вещи. Кроме того, подобные решения не будут касаться других регионов страны. В частности, никакие фетвы в Москве и Петербурге эффективны не будут. Тут, конечно, действовать следует во властном правовом поле. И в целом, несмотря на то что никаб – это лишь внешний атрибут радикальных течений ислама, инициатива эта весьма и весьма положительная. Ее однозначно стоит поприветствовать».
«SAHWA» указывает на неопределенности:
«Не были предоставлены конкретные сроки этого ограничения и шариатские основания такого решения. Также не опубликовано полное богословское заключение или письмо Миннац, на которые ссылается муфтият. Таким образом, это решение о запрете никаба вызывает много вопросов и оставляет много неразрешенных моментов».
«Акценты Юга» ставят вопрос о сроках запрета:
«Любопытно, что основанием для запрета послужило обращение министра по национальной политике и делам религии Энрика Муслимова. В письме муфтию министр пишет о том, что женщины в никабах представляют угрозу безопасности населения республики. Надолго ли в Дагестане запрещают никаб? Якобы пока не будут устранены выявленные Муслимовым угрозы, что бы это ни значило. Дагестанский муфтий Ахмад-Афанди Абдулаев расплывчато обозначил сроки: запрет будет действовать до наступления "полной тишины и спокойствия в регионе". И даже сравнил запрет на никаб с ограничениями во время пандемии коронавируса. Хотя уже сейчас понятно, что религиозный запрет работать полноценно не будет. Сам же Абдулаев заявил, что не все мечети в Дагестане реально подчиняются муфтияту. Есть много общин, где сильные радикальные настроения, и они к мнению муфтията не прислушиваются».
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов опасается реакции радикалов:
«Это важное, прежде всего, политическое решение, исходившее от представителей духовенства, категорически невыгодно тем, кто поддерживает радикалов, новых басмачей и ваххабитов, способствуя тем самым созданию и усилению межнациональной и межконфессиональной напряженности в стране. Сегодня все те, кто выступает против решения, принятого духовным лидером Дагестана, демонстрируют деструктивную позицию против традиционных ценностей, мнения большинства и стабильности в нашей стране, а фактически – против публичной позиции Президента России, который всегда был против любых проявлений радикализма и нарушения/разрушения традиционных ценностей. <…> А муфтий Дагестана, уважаемый Ахмад-Афанди Абдулаев, сегодня нуждается не только в особой поддержке, но и в обеспечении физической защиты».
«Мюсли вслух» ждут богословских трактовок:
«Целесообразность данной меры, как правило, объясняют борьбой с террористической угрозой (никаб действительно препятствует идентификации личности), а также тем, что этот женский головной убор с прорезью для глаз, закрывающий лицо, не является религиозной одеждой, оставаясь предметом доисламской традиции ряда южных арабских племен, и потому вообще никак шариатом не регулируется. Последний момент интересен: официальная позиция улемов, если таковая появится, их богословская трактовка в пользу решения о запрете значительно помогли бы его принятию в мусульманской умме России».
Вслед за дагестанским муфтиятом Координационный центр мусульман Северного Кавказа постановил считать ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносящим вред мусульманам, поскольку это угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии временно запретил ношение никабов в республике.
Перспектива замены Байдена
После провальных для американского президента Джо Байдена дебатов с его соперником по президентской гонке Дональдом Трампом в США обсуждают варианты замены кандидата от Демпартии.
«Доктор Z прописал» убежден, что Байден останется в гонке:
«Как и следовало ожидать: прошло несколько дней после дебатов, пошумели насчет перспектив Байдена – и пошел откат. "Вашингтон Пост" вот сообщает, что команда президента США верит в его победу на выборах. А опросы показали, что провал Байдена на выборах не оказал влияния на потенциальные результаты голосования. При этом та же самая "Вашингтон Пост" ранее составила список из десяти возможных кандидатов от демократов, которые якобы могли бы заменить Байдена на выборах. Но прошла пара дней – и вот уже про победу все того же Байдена заговорили. Повторим еще раз, нет сейчас замены Байдену. Что бы про него ни говорили. Так что не следует придавать большого значения сообщениям, что ищут другого кандидата».
«Выборный» отмечает, что провальное выступление Байдена на дебатах привлекло внимание к вице-президенту Камале Харрис:
«Она начала играть заметную роль в предвыборной кампании. При этом еще недавно критики называли ее "обузой". Ее призывали отойти от предвыборной кампании еще в марте. The Washington Post просила ее "оставить пост ради страны". Камалу на тот момент никто не воспринимал всерьез. Она даже стала мемом из-за своей привычки неуместно смеяться. В Сети есть 10-часовая (!) нарезка ее смеха. Ситуация изменилась. Сейчас в СМИ наблюдается лавина позитивных публикаций о вице-президенте. Fox News отмечает, что Харрис может занять лидирующее место в списке демократов. The Hill называет ее "секретным оружием Байдена" в Северной Каролине: политик возглавила там работу с чернокожими общинами. <…> Опрос Politico/Morning Consult показал, что вице-президент набирает силу среди ключевых демографических групп, включая 67% благоприятного рейтинга среди чернокожих избирателей. После дебатов вице-президент защищала Байдена на нескольких каналах. Сейчас все чаще раздаются крики о том, что Харрис должна занять место во главе списка. New York Times после дебатов написала, что Харрис "может победить на этих выборах". Экс-кандидат на выборах в Сенат США Тим Райан выступил за то, чтобы Харрис сменила Байдена: "Она уничтожит Трампа в дебатах"».
«Всевидящее око» пишет, что неверие спонсоров в победу Байдена может сильно отразиться на финансировании его кампании:
«Дебаты между Байденом и Трампом так расстроили голливудских "звезд", что они плакали и кричали. По сообщению CNN, присутствовавшие на вечеринке в Голливуде в прошлый четверг гости, среди которых были муж вице-президента Камалы Харрис и несколько губернаторов-демократов, были шокированы тем, как плохо Джо Байден выступил на дебатах. <…> Как пишет портал Breitbart News, крупные голливудские доноры уже заявили, что не будут больше давать деньги на избирательную кампанию демократов, если Джо Байден останется в гонке. Какая черная неблагодарность! Ведь совсем недавно старина Джо пожертвовал ради них поездкой на швейцарский междусобойчик, он же "саммит мира", а они теперь отворачиваются от него из-за сущей ерунды. Впрочем, богема во всех странах и во все времена славилась не только излишней эмоциональностью, но и короткой памятью. Трампа голливудские "звезды" ненавидят, но все же не настолько, чтобы отстегивать денежки на поддержку заведомо провального кандидата».
«Американскiй номеръ» считает, что у сторонников выдвижения Байдена большие проблемы:
«Состоялась ранее запланированная встреча Джо Байдена с губернаторами-демократами. По итогам мероприятия политики высказались о поддержке усилий президента по переизбранию – глава штата Миннесота демократ Тим Уолз заявил, что демократические губернаторы "прикроют Байдену спину". На деле, конечно, не все так радужно. Судя по инсайдам, между президентом и главами штатов состоялся жесткий разговор, в ходе которого Байдену задали несколько прямых вопросов о его способности далее продолжать кампанию. На встрече присутствовала и вице-президент Камала Харрис, задачей которой, похоже, было охладить пыл губернаторов и призвать их к единству. Все это происходит на фоне тотального хаоса в американском информационном пространстве, основные игроки которого постоянно вбрасывают неудобные для администрации материалы и слухи. На Bloomberg, например, вышло интервью крупного демократического донора и главы Signum Global Advisors Чарльза Майерса, в котором он ляпнул, что в течение четырех-пяти дней станет известно, остается ли Байден в президентской в гонке. Подобные публикации и заставляют союзников Байдена по всей стране нервничать и предпринимать срочные встречи. Ну а из-за слабости, проявленной Байденом на дебатах, администрация, похоже, потеряла контроль даже над той прессой, которая ранее находилась у них на коротком поводке. А слабых, как известно, бьют».
«Банкста» объясняет, почему Байден отказывается выйти из президентской гонки:
«Байден не хочет уходить с поста из-за риска посадки сына в тюрьму. Как сообщают New York Times и Politico, семья Байдена призывает его продолжать президентскую гонку и не сниматься, несмотря на провал в разборках с Трампом в четверг. Двумя самыми сильными голосами против его отставки являются его жена Джилл и сын Хантер. Байден в закрытых беседах выразил "полную готовность" остаться в гонке».
Визит Канье Уэста в Москву
В выходные американский рэпер Канье Уэст неожиданно прибыл в Москву, чтобы отпраздновать день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, который возглавляет его бренд Yeezy. Артист гулял, посещал рестораны, покатался на яхте и покинул Москву.
Социолог Роман Романов недоволен повышенным вниманием российских СМИ к визиту Уэста:
«Какое-то колхозное позорище вокруг визита Канье Уэста в Россию. Люди, которые два года подряд рассказывают про независимость от Запада, теми же самыми губами сейчас выцеловывают узоры вокруг заезжей звезды. Он у них традиционалист и борец с мировым капитализмом, и кто только не. <…> Люди постарше такое видели: Александр Серов на концерте в ДК совхоза "Светлый путь". Провинциальность – это не место. Это состояние души. Советские люди сняли о провинциальности фильм "Безымянная звезда" с Костолевским, а в 1998 вышел "Зал ожидания" – полюбопытствуйте. Не надо такими быть, господа и товарищи».
«Дядюшка Мосблог» соглашается:
«Если бы гражданин Уэст (не нужно даже поддерживать СВО) выступил перед нашими детьми (например, сиротами или с тяжелыми заболеваниями), поддержал бы многодетных матерей всего мира и России или сделал еще что-то достойное, я бы еще понял весь пафос в освещении визита этого человека в наши края. А так, – извините, это какой-то бред. И дикая, всепоглощающая провинциальность в чистом виде. У нас что, свои рэперы перевелись? Или темнокожих в России никто не видел? Какая в этом визите невидаль, что ее освещают из каждого утюга? Категорически непонятно. Так, братцы, империи себя не ведут. Только третьеразрядная, забытая Богом и геополитической Удачей колония. Уж извините, но снова стало как-то неловко и даже стыдно. На фоне действительного и мощного возрождения Родины мы, население России, – стараниями наших "лидеров общественного мнения", – выглядим особенно комично, вторично и сатирично».
«KULT LAB» указывает, что за пределами России визит Уэста в Москву не считают малозначимым событием:
«Сразу после того, как мировая сеть узнала о визите Йе в Москву, его объявили "врагом Украины". Добавили на сайте "Миротворец" в списки лиц, "имеющих признаки преступлений против национальной безопасности мира, человека и международного права". Другие известные люди в списке включают, например, легенду бокса Роя Джонса младшего, бывшего фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса, актера Стивена Сигала, Такера Карлсона и, конечно, звезду кинематографа Никиту Кологривого».
«Swiss Vatnik» отмечает, что рэпер выступил в роли «мягкой силы» Москвы, транслируя на свою многомиллионную мировую аудиторию тезис о том, что Россия по-прежнему богата, весела и гостеприимна:
«Как перестать орать? Канье Уэст, чьи туристические похождения по Москве вчера вызвали зубовный скрежет Telegram-каналов "охраноты", сегодня попал на шароварный "Миротворец"! А тем надменным "охранителям", которые вчера морщили нос от того, что мы были удивлены этим визитом и активно об этом писали, я просто хочу напомнить: человеку такого уровня как Канье Уэст нужно иметь личное мужество, чтобы не скрывая лица (как некоторые знаменитости) приехать с визитом в Россию! У этого человека многомиллионная аудитория, и как бы вы к нему ни относились, он показал всему миру – в Москву можно приезжать! Москва прекрасна! Россия безопасна!»
«Темник» обращает внимание на комментарии российского философа и британского таблоида:
«Александр Дугин назвал Канье Уэста "идеологически нашим". Американскому рэперу остался буквально шаг, чтобы встать в один ряд с философом Иваном Ильиным. Вот и британский таблоид Daily Mirror квалифицирует поездку Уэста в Москву жестом поддержки государственной пропаганды и пропагандистским переворотом. От великого до смешного один шаг. В обратную сторону, как видим, тоже».
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