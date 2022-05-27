Телеграм: Россия повышает пенсии, Украина танцует с ляхами

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В среду Владимир Путин провел в Кремле заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам социальной поддержки. Президент подчеркнул, что ключевой приоритет властей – рост благосостояния и качества жизни россиян. Было объявлено о повышении на 10% минимального размера оплаты труда, пенсий и прожиточного минимума с 1 июня. Увеличение прожиточного минимума приведет к росту пособий и прочих социальных выплат, которые рассчитываются на основе этого показателя.

«Victor_You» отмечает, что на крах российской экономики, которого так ждали на Западе, это не похоже:

«В то время как все западные политики и СМИ ждут краха российской экономики из-за их шторма санкций, Путин заявил, что состояние российской экономики позволяет с 1 июня: 1. Поднять пенсии на 10%, 2. Поднять МРОТ, минимальный размер оплаты труда, на 10%, 3. Поднять прожиточный минимум на 10%, 4. Товарного дефицита нет, экономика стабильная, полки магазинов заполнены товарами, 5. Рубль крепко стоит, как никогда. Действительно, почти парадоксальная ситуация случилась. Даже в России все были готовы к грядущим проблемам в экономике на фоне СВО, но случилось совершенно обратное. А в западных СМИ продолжают писать, что Россию вот-вот ждет переворот из-за недовольства граждан. И там в это верят... Как бы не случилось обратного, и переворот не произошел в Белом доме».

«Мюсли вслух» провели подсчеты и пришли к выводу, что объявленные меры поддержки затронут больше трети взрослого населения России:

«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет проиндексирован на 10% и составит 15279 рублей в месяц. Повышение МРОТ означает повышение зарплаты примерно 4 млн россиян. Размер прожиточного минимума, исходя из которого рассчитываются многие социальные выплаты, будет увеличен на те же 10% и в среднем по РФ составит 13919 рублей в месяц. На 10% увеличивается размер пенсий неработающих пенсионеров. Прибавка в среднем составит 1760 рублей, а средняя по стране пенсия в итоге вырастет до 19360 рублей в месяц. Получат прибавку 35 млн человек. Таким образом, прямым и непосредственным образом улучшается материальное положение 39 млн граждан, или 35% взрослого населения страны. Министр финансов Силуанов сообщил, что предложенные президентом меры потребуют в этом году 600 млрд рублей, а в 2023 году – триллион».

«Номенклатура» пишет о повышенном внимании президента к российским военным:

«Российский президент обратил внимание, что все участники специальной военной операции по защите Донбасса – герои, и относиться к ним нужно как к героям. По его мнению, правительство должно увеличить выплаты российским военнослужащим, действующим на Украине. Комментируя общее положение дел в российской экономике, Путин заявил, что рубль продолжает уверенно укрепляться на фоне "скукоживающегося" доллара. При этом уровень безработицы в стране не растет, даже снижается. Президент призвал последовательно проводить политику повышения зарплат относительно повышения уровня жизни».

«338» комментирует поручение Путина увеличить выплаты участвующим в спецоперации военнослужащим:

«Не сомневаемся, что ополченцы получат статус ВБД [ветеранов боевых действий] точно так же, как когда-то его предоставили лицам, остановившим вторжение боевиков в Дагестан. А со статусом – весь спектр льгот и мер поддержки, в том числе психологической помощи. Но в случае Донбасса данный вопрос несколько шире – а именно на помощь должны быть вправе рассчитывать и лица, защищавшие данные территории с 2014 года. Особо деликатно нужно будет подойти к лицам, находившимся на службе в украинских ведомствах и пожелавшим остаться на освобожденных территориях. Поясним: выслугу при Украине, "боевые", тем более за АТО, им учитывать никто не будет. Но психологические последствия одни на всех по обе стороны "ленточки". И игнорирование психологических травм может обернуться непредсказуемыми последствиями».

«Железный Феликс» рассказывает, что Путин высоко оценил социальные инициативы Приморского края:

«Месседж от Путина – "нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих в целом, тем более тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей, – своевременно, в полном объеме». При этом президент отметил, что в регионах эта работа идет активно, и привел в пример меры поддержки, принятые в Приморском крае, о которых Феликс ранее рассказывал. Напомним, там был принят целый пакет мер поддержки семей военнослужащих: единовременные и ежемесячные выплаты детям, предоставление им бесплатного двухразового питания в школах, единовременные соцвыплаты на приобретение или строительство жилья. К слову, губернатор Приморского края Кожемяко уже дважды побывал на передовой, общался с бойцами, так что в курсе дел. Перед заседанием он передал Путину записку, в которой в том числе говорилось о неравенстве льгот среди российских военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи на Украине. Президент передал эту записку в АП. Не хотим никого выпячивать, но, судя по всему, приморский кейс становится модельным для всех регионов и представляется хорошим основанием для формирования слаженной системы поддержки российских военнослужащих и их семей во всех регионах. Посыл президента, попросившего губернаторов активнее включаться в работу по поддержке военнослужащих, звучал предельно ясно и конкретно».

