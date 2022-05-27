Телеграм: Россия повышает пенсии, Украина танцует с ляхами
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её пенсии
В среду Владимир Путин провел в Кремле заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам социальной поддержки. Президент подчеркнул, что ключевой приоритет властей – рост благосостояния и качества жизни россиян. Было объявлено о повышении на 10% минимального размера оплаты труда, пенсий и прожиточного минимума с 1 июня. Увеличение прожиточного минимума приведет к росту пособий и прочих социальных выплат, которые рассчитываются на основе этого показателя.
«Victor_You» отмечает, что на крах российской экономики, которого так ждали на Западе, это не похоже:
«В то время как все западные политики и СМИ ждут краха российской экономики из-за их шторма санкций, Путин заявил, что состояние российской экономики позволяет с 1 июня: 1. Поднять пенсии на 10%, 2. Поднять МРОТ, минимальный размер оплаты труда, на 10%, 3. Поднять прожиточный минимум на 10%, 4. Товарного дефицита нет, экономика стабильная, полки магазинов заполнены товарами, 5. Рубль крепко стоит, как никогда. Действительно, почти парадоксальная ситуация случилась. Даже в России все были готовы к грядущим проблемам в экономике на фоне СВО, но случилось совершенно обратное. А в западных СМИ продолжают писать, что Россию вот-вот ждет переворот из-за недовольства граждан. И там в это верят... Как бы не случилось обратного, и переворот не произошел в Белом доме».
«Мюсли вслух» провели подсчеты и пришли к выводу, что объявленные меры поддержки затронут больше трети взрослого населения России:
«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет проиндексирован на 10% и составит 15279 рублей в месяц. Повышение МРОТ означает повышение зарплаты примерно 4 млн россиян. Размер прожиточного минимума, исходя из которого рассчитываются многие социальные выплаты, будет увеличен на те же 10% и в среднем по РФ составит 13919 рублей в месяц. На 10% увеличивается размер пенсий неработающих пенсионеров. Прибавка в среднем составит 1760 рублей, а средняя по стране пенсия в итоге вырастет до 19360 рублей в месяц. Получат прибавку 35 млн человек. Таким образом, прямым и непосредственным образом улучшается материальное положение 39 млн граждан, или 35% взрослого населения страны. Министр финансов Силуанов сообщил, что предложенные президентом меры потребуют в этом году 600 млрд рублей, а в 2023 году – триллион».
«Номенклатура» пишет о повышенном внимании президента к российским военным:
«Российский президент обратил внимание, что все участники специальной военной операции по защите Донбасса – герои, и относиться к ним нужно как к героям. По его мнению, правительство должно увеличить выплаты российским военнослужащим, действующим на Украине. Комментируя общее положение дел в российской экономике, Путин заявил, что рубль продолжает уверенно укрепляться на фоне "скукоживающегося" доллара. При этом уровень безработицы в стране не растет, даже снижается. Президент призвал последовательно проводить политику повышения зарплат относительно повышения уровня жизни».
«338» комментирует поручение Путина увеличить выплаты участвующим в спецоперации военнослужащим:
«Не сомневаемся, что ополченцы получат статус ВБД [ветеранов боевых действий] точно так же, как когда-то его предоставили лицам, остановившим вторжение боевиков в Дагестан. А со статусом – весь спектр льгот и мер поддержки, в том числе психологической помощи. Но в случае Донбасса данный вопрос несколько шире – а именно на помощь должны быть вправе рассчитывать и лица, защищавшие данные территории с 2014 года. Особо деликатно нужно будет подойти к лицам, находившимся на службе в украинских ведомствах и пожелавшим остаться на освобожденных территориях. Поясним: выслугу при Украине, "боевые", тем более за АТО, им учитывать никто не будет. Но психологические последствия одни на всех по обе стороны "ленточки". И игнорирование психологических травм может обернуться непредсказуемыми последствиями».
«Железный Феликс» рассказывает, что Путин высоко оценил социальные инициативы Приморского края:
«Месседж от Путина – "нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих в целом, тем более тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей, – своевременно, в полном объеме». При этом президент отметил, что в регионах эта работа идет активно, и привел в пример меры поддержки, принятые в Приморском крае, о которых Феликс ранее рассказывал. Напомним, там был принят целый пакет мер поддержки семей военнослужащих: единовременные и ежемесячные выплаты детям, предоставление им бесплатного двухразового питания в школах, единовременные соцвыплаты на приобретение или строительство жилья. К слову, губернатор Приморского края Кожемяко уже дважды побывал на передовой, общался с бойцами, так что в курсе дел. Перед заседанием он передал Путину записку, в которой в том числе говорилось о неравенстве льгот среди российских военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи на Украине. Президент передал эту записку в АП. Не хотим никого выпячивать, но, судя по всему, приморский кейс становится модельным для всех регионов и представляется хорошим основанием для формирования слаженной системы поддержки российских военнослужащих и их семей во всех регионах. Посыл президента, попросившего губернаторов активнее включаться в работу по поддержке военнослужащих, звучал предельно ясно и конкретно».
Россия и её министры
Владимир Путин назначил новым главой МЧС генерал-майора Александра Куренкова, его кандидатуру поддержал Совет Федерации. Куренков служил в ФСО, затем в центральном аппарате Росгвардии. До последнего времени работал заместителем главы Росгвардии.
Сенатор Сергей Безденежных голосовал за назначение Куренкова:
«Совет Федерации единогласно согласовал кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС. Мы голосовали по подобному вопросу впервые. Кадровые решения Президента по силовым министрам раньше не требовали обращения к сенаторам, но после внесения поправок в Конституцию процедура изменилась. <…> Считаю, это достойная кандидатура. Новый глава МЧС имеет звание генерал-майора, служил в ФСО, ФСБ, был заместителем главы Росгвардии. Александр Вячеславович пообещал оправдать оказанное ему доверие и вникнуть в специфику работы МЧС».
«Медиасолдат» догадывается, почему выбор президента пал на Куренкова:
«Куренков служит в органах госбезопасности более 20 лет и за профессиональные заслуги был представлен к различным государственным наградам. Он лично знаком с президентом, много лет проработал с ним рядом и успел завоевать его доверие. Более того, Куренков знает специфику работы силовых органов и межведомственного взаимодействия, а значит, сумеет наладить работу подконтрольного министерства».
«Темник» считает, что новое назначение обусловлено актуальной повесткой:
«Путин сегодня сказал, что Куренков не карьерист, а "служака". Также Президент упомянул, что у МЧС немало задач на фоне спецоперации. Таким образом, логика назначения Куренкова не только в наведении порядка в министерстве, но и в адаптации ведомства под актуальные внешнеполитические задачи».
«Друид» пишет о новом принципе формирования элит:
«Представляя нового главу МЧС Александра Куренкова, президент отметил, что новый министр не карьерист, а "служака". То есть отмечается именно служение Родине, а не работа на нее за зарплату и бонусы. Также чуть позже Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что все участники специальной военной операции по защите Донбасса – герои, и относиться к ним нужно как к героям. По сути, президент России обозначает новый формат элиты, где во главе страны будут стоять идейные "служаки" – патриоты. А героями будут те, кто без колебаний готов рисковать своей жизнью и по-настоящему служит Родине на фронте и в тылу – на своем рабочем месте, добросовестно и ответственно выполняя свою работу. На этом фундаменте и будет расти новое Поколение Z. "Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу" – Петр Аркадьевич Столыпин».
Россия и её образование
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что министерство будет разрабатывать собственную систему высшего образования. От Болонской системы ведомство хочет отказаться. Это решение поддержал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Ранее с таким же предложением выступали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.
«Научно-образовательная политика» подчеркивает, что речь идет об эволюции, а не революции:
«Валерий Фальков заявил не о том, что отказ от Болонской системы означает откат к дореформенным позициям. На этом настаивают многие из тех, кто высказывался в последние месяцы. Министр подчеркнул, что это эволюция, а не революция и реставрация: Россия переросла Болонскую систему – суверенная модель будет основана на синтезе лучших ее проявлений, наследия советской высшей школы и ориентиров, обозначенных президентом и продиктованных исторической ситуацией. <…> Сами по себе многие установки Болонской системы являются продуктивными и эффективными для развития. А построение новой интегрированной суверенной системы высшего образования должно учитывать те форматы, которые представлены в дружественных странах. Россия вполне может выйти из договоренностей по Болонской системе, однако высшее образование уже почти 20 лет жило в этих рамках, потому возможен именно эволюционный путь с отбрасыванием самого вредного и ненужного, а не революция, которая разрушит и образование, и экономику страны».
Политолог Константин Двинский приводит аргументы за отказ от Болонской системы:
«Болонские правила создают практически безграничный и слабо контролируемый государством межвузовский обмен и идеальную почву для проникновения в нашу страну западных традиций и ценностей. Ну, и, самое главное, Болонская система учит не знаниям, а навыкам. Вместо развития всестороннего аналитического мышления у учащегося, он овладевает исключительно "инстинктами", становясь похожим на робота, запрограммированного под выполнение узкого круга задач. <…> Полностью провалились ожидания интеграции России в международный образовательный процесс. Автоматического признания российских дипломов на Западе так и не произошло. А вот примеров дискриминации российских студентов и профессорско-преподавательского состава в европейских университетах по политическим мотивам, особенно в последнее время, – не счесть. В то же время, можно представить, сколько "агентов влияния" Запад внедрил в российскую высшую школу под прикрытием межвузовского обмена. Неслучайно о необходимости прекращения Болонского эксперимента в России заговорил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев».
Политолог Алексей Чеснаков считает нужным вовлечь в процесс формирования новой образовательной системы вузовских и школьных преподавателей:
«Для российского образования сейчас важны не технические параметры, а содержательные. Поэтому анонсированный отказ от Болонской системы должны сопровождать качественные изменения в части подготовки контента и кадров. Важны содержание федеральных образовательных стандартов, качество программ базовых учебных дисциплин, их унификация по всей стране (речь должна идти не только о российской истории), соответствие новым политическим и информационным условиям, подготовка квалифицированных преподавателей и проч. И, что еще важнее, необходимо с самого начала вовлечь самих преподавателей (в том числе молодых), организаторов учебного процесса и даже школьных учителей в определение целеполагания новой системы, создающейся на смену Болонской».
«Доктор Z прописал» напоминает, что переход на новую образовательную систему случится не быстро:
«Понятно, что реформирование системы образования потребует достаточно много времени. Вот, например, глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что выпускники должны узнать о новых правилах поступления и обучения хотя бы за два года. По его словам, главное "снова не наделать ошибок, которые приведут, в первую очередь, к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний и так далее"».
А «Патентованный инагент» рассказывает, что кое-где процесс уже пошел:
«Стоило главе Минобрнауки Валерию Фалькову заявить о намерении выйти из Болонской системы образования, как пришла хорошая новость из Санкт-Петербурга, подтверждающая, что процесс пошел. В Петербургском государственном университете признали дисциплины, изучаемые на факультете свободных искусств и наук, "идеологизированными, причем в соответствии с худшими западными стереотипами". Посмотрев, какие именно дисциплины Ученый совет СПбГУ решил вывести из учебного процесса, я понял, насколько глубоко западные щупальца проникли в государственные учебные заведения. Вот эти предметы: Антропология смеха; Россия глазами Запада, Запад глазами России; Социология и политология общественных движений; Медицина как культурный феномен; Международные организации и институты; Когнитивная поэтика и Экспериментальная психология».
Россия и её спецоперация
Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР ведут наступление по всей линии фронта, стараясь минимизировать потери личного состава и мирного населения.
На Западе признают, что Россия побеждает, пишет политолог Малек Дудаков:
«Британские военные эксперты паникуют: Россия на грани того, чтобы осуществить военный триумф на Украине, который шокирует весь западный мир. Еще месяц назад западные лидеры дружно поздравляли друг друга с "победой" на Украине. Мол, дела обстоят замечательно, санкции против России вводятся, а военная помощь Киеву безостановочно идет. И призывали Украину не идти на переговоры и воевать до "победного конца". С тех пор случилась победа России в Мариуполе и сдача "азовцев" в плен. В Битве за Донбасс украинский фронт прорывается уже по многим направлениям. При этом введенные санкции все болезненнее отзываются на Западе – и особенно в Британии – рекордной инфляцией и жутким энергокризисом. В свою очередь Киев винит в своих поражениях коллективный Запад – который, мол, с большими задержками доставляет многие военные грузы. Сказывается тот самый "ракетный голод", что начал ощущаться с конца марта – "арсенал демократии", пригодный для отправки на Украину, быстро иссякает».
«Кот и кошка Крамника» объясняют, почему поставки западного оружия не помогают Киеву:
«Поставки оружия с Запада пока что не начали сказываться на обстановке, в первую очередь в силу не тех масштабов – в подобном столкновении с фронтом на много сотен километров для результата даже на локальном участке нужно вводить одновременно сотни артиллерийских установок, а не несколько десятков несколькими последовательными партиями "с колес". В таком режиме их фронт просто пережует и не заметит, выбросив в битом или отработавшем ресурс виде спустя несколько недель. Будут ли поставки в нужном масштабе – вопрос отдельный. Запасы советских тяжелых систем у НАТО близки к исчерпанию, взять их больше (а нужно намного больше, не в разы, а на порядок, иногда на два) в общем неоткуда. И если с артиллерией вопрос решить можно, то массовые поставки систем ПВО в количествах, способных заменить сотни пусковых установок С-300 и "Бука" – задача, мягко говоря, нетривиальная».
«Мейстер» пишет, что военная тактика украинских нацистов не меняется:
«Попытка подрыва дамбы Углегорской ТЭС в городе Светлодарск Бахмутского района ДНР, которая могла бы в случае успеха оставить станцию без охлаждения, а окрестности без электричества – не первая, но весьма показательная акция такого рода со стороны вооруженных сил Украины и украинских же властей. Перекрытия каналов и водозаборов, подрыв линий электропередач и тому подобные действия были характерными для украинской политики в отношении Донбасса с самого начала конфликта в 2014 году. Лучшей иллюстрации к тому, что Киев никогда не рассматривал жителей Донбасса как своих, придумать невозможно – в ходе всего конфликта Киев вел себя в их отношении как оккупант, не стесняясь в том числе и прямого террора. Ничего нового, но дополнительное подтверждение правоты того дела, которое сегодня защищает на Украине российская армия».
«Системный пестицид» рассказывает, что американские наемники жалуются на украинское военное руководство в запрещенном в России Instagram:
«Они просят у подписчиков не лайки и репосты, а деньги на оружие. В аккаунте American Barbell Clubs появился пост с изображением двух наемников с оружием и с интересным текстом: "Моя команда сейчас на Украине, и у нас нет на все финансирования. Еда, жилье, топливо – все здесь оплачивается из собственного кармана. Здесь нет централизованной организации и царит хаос. Нам нужен транспорт, приборы ночного видения, кальсоны и много чего еще. Эти вещи позволят сохранить нам жизнь". American Barbell Clubs – американская сеть тренажерных залов. Как указано в описании, владельцем является ветеран боевых действий. Так что ребята решили вкусить привычного им экстрима, но, кажется, попали не туда, куда ожидали».
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что у украинцев с моральным духом дела обстоят не лучше:
«Видео с майданящим укровоинством давно потерян счет: каждый день приносит по несколько новых. И у всех таких видео до единого есть общая черта. Бросают на убой с легким пехотным оружием – автоматы, пулеметы, гранатометы. Тяжелой техники на пидтрымку, завывают в унисон все майданящие, нет. Нет ее потому, что за три месяца она выбита много более, чем наполовину от исходного количества, а поставки от хозяев возмещают выбитое по одним позициям в очень малой части, по другим – вовсе никак. И поэтому приходится затыкать разрастающиеся дыры плохо вооруженным и почти никак обученным мясом. И поэтому мясо, неся вполне предсказуемые потери, не только тяжелые, но и бессмысленные, верещит с каждым днем все сильнее. И по мере того, как укры теряют все новые укрепленные позиции, возводившиеся годами, оказываясь перед необходимостью обороняться на гораздо менее подготовленных рубежах, этот снежный ком будет только расти. Именно поэтому из Киева в последние дни раздаются вопли, как у них все плохо и будет только хуже, если только не помочь бессчетными горами техники прямо сейчас. И именно поэтому вопрос, поднимать ли ставки до предела или начинать искать способы отползти хоть с каким-то сохранением лица, встанет перед хозяевами укров во весь рост в ближайшие недели».
Украина и её ляхи
Президент Украины Владимир Зеленский предложил предоставить полякам особый правовой статус, соответствующий законопроект будет внесен в Верховную раду. Документ будет разработан украинским МИД по аналогии с польским законом о поддержке граждан Украины. В Польше украинские беженцы имеют те же права, что и поляки, только без права голосования. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что между его страной и Украиной не будет границ.
«Толстые люди в просторных футболках» считают, что это конец украинской государственности:
«Это и есть потеря суверенитета. Это конец несчастной страны, которая на протяжении многих лет находилась на привилегированном положении русской орбиты. И все могло бы быть хорошо. Но уже не будет. Зерно вывозят, польская полиция надзирает. И это не считая Венгрии, которая, конечно, отхватит свой кусок. Стоило оно того? Повторюсь, дайте этой мысли настояться, и посмотрите на положение дел хотя бы лет через пять. В условиях мира, который вращается с такой скоростью, центробежная сила растет постоянно и неуклонно. И на определенном этапе у тех, кто находится в этой карусели, выносит мозг. Надо быть аккуратным и пользоваться мозгом, пока он не оказался на обочине мировой истории».
«Лига Джентльменов» полагает, что для России это неплохой сценарий:
«Раздел Украины – самый оптимальный вариант для Москвы, поскольку в отношении восточных регионов решение уже, похоже, принято, а лезть в западную часть, населенную в большинстве русофобами, себе дороже. Поэтому в такой ситуации важно не оставаться в одиночестве. Таким образом, можно предположить, что мы наблюдаем за репетицией предстоящей аннексии (вступления / включения / присоединения – кому как удобно) западной Украины Польшей, чему Киев, похоже, совсем не против».
«Мышь в овощном» не согласна:
«Для протокола: мы против особого статуса поляков на Украине. Мы считаем, что в будущем жители Польши должны будут иметь на территории Украины такой же статус, как и прочие граждане России. Те, конечно, кому повезет оказаться в той части Польши, которая вернется в состав нашего общего государства».
«Варшавская русалка» объясняет, почему воевать за Украину поляки ни с кем не будут:
«Вероятность того, будут ли поляки воевать за Украину, стремится к отрицательной отметке не только потому, что это может привести к социальному взрыву. Хотя это и серьезно. Дело в большей степени в разрухе, царящей в польской армии: если бы там и хотели кого-то защитить, то только с поддержкой американских солдат и их техникой. В самой Польше не хватает ни того, ни другого. Бесконечные призывы польских властей к увеличению контингента военных НАТО – это не только желание иметь под боком больше лучше обученных вояк, которые тот же РПГ вживую видели, а не только на картинках. Это также и очень неуклюжее стремление повысить престиж собственных ВС, и, как всегда у поляков, – за счет других».
«Всевидящее око» считает, что Зеленский упрощает полякам задачу по разграблению Украины:
«Со стороны Банковой звучит замечательная совершенно аргументация насчет предоставления полякам особых прав на территории Украины: мол, нашим беженцам поляки некоторые права предоставили, мы хотим ответить тем же. Тут сразу возникает вопрос, много ли польских беженцев на территории Украины? А если нет, то зачем польским гражданам такие особые права? Чтобы что? Ответ на этот вопрос напрашивается, если припомнить скандалы вокруг сыночка Байдена и его мутных бизнесов и еще более мутных связей с биолабораториями. Если припомнить другие замечательные случаи "вхождения" иностранных капиталов на украинскую территорию, которые почему-то всегда выгодны капиталам, но совсем невыгодны украинцам. И если, отдельно, припомнить, как поляки из ИКЕИ нелегально пилили карпатский лес на свои икейские табуретки. Будут аннексировать Львов или нет – но "эвакуация" украинских ресурсов на польские территории, она же грабеж, с расширенными правами для поляков точно пойдет раз в пять бодрее и масштабнее».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Джонсон признал прогресс России в ходе боев в Донбассе
- Генсек НАТО назвал условие для Швеции и Финляндии по вступлению в альянс
- Российские военные сбили украинский МиГ-29 под Одессой
- Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче областного центра
- Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии
- Телеграм: Россия повышает пенсии, Украина танцует с ляхами
- В Киргизии и Туркмении временно ограничили трансляцию ряда российских каналов
- В ДНР заявили о взятии под полный контроль Красного Лимана
- Михалков предложил создать альтернативный «Оскар»
- В России решили восстановить звание «Мать-героиня»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru