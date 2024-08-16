Телеграм: Режим КТО, атака на ЗАЭС, армейский форум

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В Курской области продолжается контртеррористическая операция (КТО) по уничтожению ВСУ.

«Оборонка» наблюдает за интерпретациями украинских властей:

«Внимание! То, что вы прочитаете дальше, это не шутка. Да, это выглядит, как бред сумасшедшего, но нет – это просто Украина. В чем суть: пока ведущие умы человечества бьются в тщетных попытках разгадать замысел набега сил киевского режима на Курскую область, спикер МИД Украины Тихий на пресс-конференции раскрыл эту тайну. Повторяем, это не шутка. По словам Тихого, ВСУ начали эту операцию для того... чтобы "защитить своих граждан и территорию от российских ударов" и "помочь фронту". Просто представьте лица жителей трех десятков населенных пунктов Сумской области, которые за прошедшую неделю были стерты с лица земли из-за того, что в их домах размещались военнослужащие ВСУ, тогда как более 20 000 человек были эвакуированы. Помощь фронту путем снятия с этого самого фронта нескольких бригад на фоне катастрофы в Часов Яре, на Покровском направлении, на севере Угледара и т.д. это новое слово в военной науке. Не только лишь все способны понять все глубины этого "гениального" замысла. Думаете, это все? О, нет. Тихий напомнил, что за первую половину 2024 году по Сумской области были нанесены 250 ударов авиационным бомбами. Говорить о том, что только за первые два дня украинского вторжения ВКС России нанесли более ста ракетно-бомбовых ударов, выполнив половину полугодовой нормы за 48 часов, он не стал. Суточные темпы применения авиабомб ФАБ с УМПК уже приближаются к ста ударам, что всего за неделю позволило нанести огневых поражений позициям ВСУ больше, чем за предыдущие 6 месяцев. Вы понимаете, насколько они невменяемые и оторванные от реальности?»

«АДЕКВАТ Z» отмечает, что нападение на Курскую область не замедлило наступление ВС РФ на фронте:

«Насколько могу судить, после начала курского <…> интенсивность наших наступательных действий везде, где они ведутся, не уменьшилась и не увеличилась. Не уменьшилась – значит, резервы в Курскую область с основных фронтовых направлений если и отправляются, то весьма и весьма дозированно. Не увеличилась – значит, время ввода вторых эшелонов и резервов ни на одном из этих направлений пока не пришло. Но в том, что с каждым следующим днем в курском приграничье это время приближается на глазах, сомнений у меня мало. Очень многие вполне справедливо заметили, что хохлы ведут обреченную на провал игру ва-банк, пытаясь всем, что им удалось накопить (в масштабах войны в целом – очень немногим), переломить тенденции, ведущие их к полной военной катастрофе. Уже вполне очевидно, что на поле боя никакого перелома им не добиться – даже если бросят еще несколько бригад на убой где-то еще. И когда то, что сейчас бросается на убой, догорит или даже прогорит, вот тогда, скорее всего, и придет момент переводить всю партию в эндшпиль. Рисунок которого, предположу, будет весьма отличаться от характера нашей наступательной работы с прошлой осени».

«Одесса Zа Победу!» подчеркивает, что у ВСУ нет шансов на успех:

«Статистики по отстрелам в лесополке не будет. Ее никто не ведет. ССО и СпН работают на зачистку. Тактика отсиживаться в лесополе хороша, пока у лесников нет теплаков. С теплаками картина меняется, и <…> попадают в крестик. Есть некоторые примерные показатели, что за сутки таким образом СпН нащелкивают до 150 бойцов противника. Леса чешут в основном ночью и людьми, и дронами. ВСУ также начали часто спешиваться с техники и уходить в лесополки и яры, пытаясь спрятаться. Технику бросают. В домах прятаться бесполезно, местные сразу звонят 112, и на место прибывают Охотники. Сегодня все, что происходит в Курской области, напоминает сафари. Спасения ВСУ нет. Население активно сдает их лежки и места скопления в тех местах, где есть хоть какая-то связь».

«РосСкандал» подтверждает:

«Все больше появляется зрадных видосов из Курской области, где укронацистов начинают вкатывать в асфальт. Путин вчера сказал, что киевский режим встал на путь истребления украинского народа. Именно так! Бессмысленное вторжение элит ВСУ на территорию огромной России – это сознательное уничтожение. Зеленский – предатель хохлов! Вот только чтоб это осознать, надо выйти из состояния переможного зомби, что для хохла почти нереально… Будут подыхать пачками за наркомана Зе и интересы НАТО, пока не закончатся! ВС РФ сжигает технику врага и ликвидирует <…> не только в Курской области – ускорилось продвижение наших войск в ДНР! Пошел по "косорезу" хениальный план укровермахта оттянуть силы русских на Курскую область. Крах UA близится на всех направлениях…»

