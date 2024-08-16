Телеграм: Режим КТО, атака на ЗАЭС, армейский форум
КТО в Курской области, обстрел ЗАЭС, форум «Армия-2024», расследование подрыва «Северных потоков» и почитание нацистов в Германии стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
КТО в Курской области
В Курской области продолжается контртеррористическая операция (КТО) по уничтожению ВСУ.
«Оборонка» наблюдает за интерпретациями украинских властей:
«Внимание! То, что вы прочитаете дальше, это не шутка. Да, это выглядит, как бред сумасшедшего, но нет – это просто Украина. В чем суть: пока ведущие умы человечества бьются в тщетных попытках разгадать замысел набега сил киевского режима на Курскую область, спикер МИД Украины Тихий на пресс-конференции раскрыл эту тайну. Повторяем, это не шутка. По словам Тихого, ВСУ начали эту операцию для того... чтобы "защитить своих граждан и территорию от российских ударов" и "помочь фронту". Просто представьте лица жителей трех десятков населенных пунктов Сумской области, которые за прошедшую неделю были стерты с лица земли из-за того, что в их домах размещались военнослужащие ВСУ, тогда как более 20 000 человек были эвакуированы. Помощь фронту путем снятия с этого самого фронта нескольких бригад на фоне катастрофы в Часов Яре, на Покровском направлении, на севере Угледара и т.д. это новое слово в военной науке. Не только лишь все способны понять все глубины этого "гениального" замысла. Думаете, это все? О, нет. Тихий напомнил, что за первую половину 2024 году по Сумской области были нанесены 250 ударов авиационным бомбами. Говорить о том, что только за первые два дня украинского вторжения ВКС России нанесли более ста ракетно-бомбовых ударов, выполнив половину полугодовой нормы за 48 часов, он не стал. Суточные темпы применения авиабомб ФАБ с УМПК уже приближаются к ста ударам, что всего за неделю позволило нанести огневых поражений позициям ВСУ больше, чем за предыдущие 6 месяцев. Вы понимаете, насколько они невменяемые и оторванные от реальности?»
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что нападение на Курскую область не замедлило наступление ВС РФ на фронте:
«Насколько могу судить, после начала курского <…> интенсивность наших наступательных действий везде, где они ведутся, не уменьшилась и не увеличилась. Не уменьшилась – значит, резервы в Курскую область с основных фронтовых направлений если и отправляются, то весьма и весьма дозированно. Не увеличилась – значит, время ввода вторых эшелонов и резервов ни на одном из этих направлений пока не пришло. Но в том, что с каждым следующим днем в курском приграничье это время приближается на глазах, сомнений у меня мало. Очень многие вполне справедливо заметили, что хохлы ведут обреченную на провал игру ва-банк, пытаясь всем, что им удалось накопить (в масштабах войны в целом – очень немногим), переломить тенденции, ведущие их к полной военной катастрофе. Уже вполне очевидно, что на поле боя никакого перелома им не добиться – даже если бросят еще несколько бригад на убой где-то еще. И когда то, что сейчас бросается на убой, догорит или даже прогорит, вот тогда, скорее всего, и придет момент переводить всю партию в эндшпиль. Рисунок которого, предположу, будет весьма отличаться от характера нашей наступательной работы с прошлой осени».
«Одесса Zа Победу!» подчеркивает, что у ВСУ нет шансов на успех:
«Статистики по отстрелам в лесополке не будет. Ее никто не ведет. ССО и СпН работают на зачистку. Тактика отсиживаться в лесополе хороша, пока у лесников нет теплаков. С теплаками картина меняется, и <…> попадают в крестик. Есть некоторые примерные показатели, что за сутки таким образом СпН нащелкивают до 150 бойцов противника. Леса чешут в основном ночью и людьми, и дронами. ВСУ также начали часто спешиваться с техники и уходить в лесополки и яры, пытаясь спрятаться. Технику бросают. В домах прятаться бесполезно, местные сразу звонят 112, и на место прибывают Охотники. Сегодня все, что происходит в Курской области, напоминает сафари. Спасения ВСУ нет. Население активно сдает их лежки и места скопления в тех местах, где есть хоть какая-то связь».
«РосСкандал» подтверждает:
«Все больше появляется зрадных видосов из Курской области, где укронацистов начинают вкатывать в асфальт. Путин вчера сказал, что киевский режим встал на путь истребления украинского народа. Именно так! Бессмысленное вторжение элит ВСУ на территорию огромной России – это сознательное уничтожение. Зеленский – предатель хохлов! Вот только чтоб это осознать, надо выйти из состояния переможного зомби, что для хохла почти нереально… Будут подыхать пачками за наркомана Зе и интересы НАТО, пока не закончатся! ВС РФ сжигает технику врага и ликвидирует <…> не только в Курской области – ускорилось продвижение наших войск в ДНР! Пошел по "косорезу" хениальный план укровермахта оттянуть силы русских на Курскую область. Крах UA близится на всех направлениях…»
Обстрел ЗАЭС
В воскресенье ВСУ обстреляли запорожский Энергодар, в результате произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Пожар потушили, на работу станции он не повлиял. Киев заявил, что работники ЗАЭС жгли автомобильные покрышки, что и стало причиной пожара. Инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, показали, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне, и доказали, что вброс о покрышках является враньем.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объясняет происходящее:
«Украинский режим, поддержанный натовскими кураторами, системно обстреливает весь север Запорожской области, куда достает БПЛА, ствольная артиллерия, минометная артиллерия. Но принимаются все меры для того, чтобы локализовать последствия этих ударов. На моей встрече с президентом Владимир Владимирович Путин четко указал повысить бдительность и внимание к объектам стратегической инфраструктуры, к таким относится атомная станция. Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником. На сегодняшний день все подразделения в готовности, радиационный фон в норме, последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции».
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов безуспешно требует от МАГАТЭ вмешательства:
«Встретился с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В частности, подчеркнул необходимость того, чтобы МАГАТЭ публично назвало ответственных за регулярные атаки на станцию. Молчание по этому поводу лишь поощряет новые удары, которые ставят под угрозу ядерную безопасность».
«На самом деле в Киеве» комментирует вранье украинских властей:
«Как сообщили украинские телеграм-каналы со ссылкой на лидера киевского режима Владимира Зеленского, якобы россияне разожгли шинный пожар на территории Запорожской АЭС, чтобы посеять панику. Абсурдно это читать, но украинская пропаганда настолько обленилась, что выдает сцены из Симпсонов за реальные события. Как сообщили власти Запорожской области, никакого "шинного пожара", разумеется, не было. Вообще не ясно, как шины могут гореть в ограниченном пространстве внутри трубы. Кощунство Зеленского снова вызывает только недоумение. Он точно знал, что причиной пожара на ЗАЭС явилась очередная атака на станцию и город со стороны киевского режима, но все равно, не моргнув глазом, опубликовал заявление с дезинформацией».
«Запорожская АЭС – Росатом» подчеркивает слепоту МАГАТЭ:
«По просьбе МАГАТЭ было организовано повторное посещение "экспертами" градирни Запорожской АЭС, пострадавшей в результате удара ВСУ 11 августа. Просьба, разумеется, была выполнена, чтобы слепоглухонемой Гросси и его миньоны из МАГАТЭ потом не врали по своему обыкновению, что они ничего не видели. "Эксперты" осмотрели разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые устройства. Для этого они поднялись на площадку обслуживания градирни, находящуюся на высоте 15 метров. Какой героизм, однако. Потом будут рассказывать у себя дома, как под бомбежками рисковали на заоблачной высоте. Как бы там ни было, они своими глазами видели, что произошло, в том числе следы обстрела. Уже понятно, что они публично этого не признают – им запрещено говорить о вооруженной агрессии хохлов и их терактах против ЗАЭС. По итогу – с нашей стороны все сделано для того, чтобы они увидели реальную картину. Теперь мяч на их стороне, ждем заявлений МАГАТЭ (нет, не ждем – заранее знаем, что эти упыри промолчат или соврут)».
«338» не удивлен:
«Ожидаемо МАГАТЭ вновь ничего не увидели. Точнее – увидели, что что-то прилетело, но не увидели откуда. Новинкой стало лишь то, что на этот раз в атаке на ЗАЭС организация не увидела угроз ядерной безопасности. Всякий раз и всякому, кто захочет спросить, "что делают эксперты МАГАТЭ?" [в переводе на русский: на чьей они стороне], нужно вспоминать, что ЗАЭС в организации упорно именуют в мовной традиции "Запорижжя". После этого иные вопросы должны отпадать сами».
Форум «Армия-2024»
На этой неделе в подмосковной Кубинке состоялся десятый международный военно-технический форум «Армия-2024».
«Политтранзит» пишет о росте сектора ВПК в связи с проведением СВО:
«С начала специальной военной операции Россия увеличила производство авиационных бомб в 55 раз, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на пленарном заседании форума "Армия-2024". По словам министра, производство: танков выросло в 7,5 раза; легкобронированных БМП, БТР, БМД – более чем в 4,5 раза; высокоточных средств поражения – в 3 раза; значительный рост производства российский ВПК показал в выпуске боеприпасов для ствольной артиллерии – в 15 раз. "Всего в специальной военной операции применяются тысячи образцов вооружения и военной техники. Из них мы выделяем сейчас около 300 особо востребованных", – сказал министр».
«Темник» комментирует выступление главы Минобороны:
«На открывшемся форуме "Армия" глава Минпромторга Антон Алиханов говорил о настоящем, а министр обороны Андрей Белоусов – о будущем. Алиханов рассказал, во сколько раз выросло производство традиционных вооружений – бомб, снарядов, бронемашин. Белоусов же озвучил четыре компонента, необходимых для победы над Западом: самое современное, прежде всего высокоточное, оружие; новая тактика с использованием беспилотных систем; система управления с использованием искусственного интеллекта; совершенствование подготовки командного состава. Последний фактор очевидно необходим для успешного применения перечисленных выше новых средств ведения боевых действий. Примечательно, что Белоусов обозначил в качестве цели победу именно над Западом, а не над Украиной. Действительно, тактика, которую ВСУ применяют сегодня под Курском, отличается от рейдов махновских тачанок только новейшими системами управления и целеуказания, которые, как и беспилотники, киевским боевикам предоставляет Запад. Бандеровский режим обеспечивает только пушечное мясо. Западные политики давно в своей риторике допускали тезисы о том, что Запад не может позволить себе проиграть на Украине. В России до сих пор на уровне высшего руководства предпочитают в заявлениях придерживаться корректного стиля юридических реалий. Нынешняя формулировка Белоусова – одно из редких исключений из сложившейся традиции».
«Сокол» радуется за бывшего министра обороны, ныне секретаря Совбеза РФ:
«Шойгу все-таки приехал на юбилейный форум "Армия". Приехал не один, а с коллегой, – секретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем (это не отчество, а фамилия). Секретари прогулялись по всей выставке и задержались возле стенда технополиса "Эра", где с нескрываемым удовольствием Шойгу рассказал о достижениях и уникальности наукограда. Тут критикам бывшего министра обороны Сергея Шойгу хочется напомнить мысль о том, что критика – это то, чего можно легко избежать, ничего не говоря, ничего не делая и будучи никем».
«Высокоточка» (канал НПО «Высокоточные комплексы», входящего в холдинг «Ростеха») хвастается своим стендом:
«Посетители международного форума "Армия-2024" второй день на нашем стенде играют в видеоигру, в которой можно уничтожить западную технику с помощью высокоточного вооружения производства нашего холдинга. Основная задача игры – подобрать нужный боеприпас для уничтожения цели. Например, танк Abrams и западную самоходную артиллерийскую установку можно поразить из ПТРК "Корнет", УАС "Краснополь" или "Изделия 305". Игрок за отведенное время должен принять правильное решение, выбрав верное средство поражения, когда обнаружит склад с боеприпасами и РСЗО HIMARS, ракету Storm Shadow и дрон типа "Бобер". Помимо "Корнета", "Краснополя" и "Изделия 305", в арсенале "Высокоточки" ОТРК "Искандер-М", а также штатные и мини-ракеты для "Панциря"».
«Панцервафли/Panzerwaffle» публикуют фото:
«Модернизированная БРЭМ-1М на выставке Армия-2024. Недавно партия таких ремонтно-эвакуационных машин ушла в войска. Техника не менее, а иногда и более важная, чем танки. Опция, доступная странам с собственным военным производством, а не с байками Хряковского института хато и тыностроения. <…> Дайте мне точку опоры один тягач, и я переверну Землю смогу эвакуировать не три танка, а тридцать, а потом их восстановить».
Расследование подрыва «Северных потоков»
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». По данным издания, в последнее время он жил в Польше. Среди подозреваемых газета назвала еще двух украинских инструкторов по дайвингу, в том числе женщину.
«Логика Маркова» убеждена, что эта версия – вранье:
«Газопровод "Северный поток" был взорван спецслужбами США при участии спецслужб их сателлитов: точно Норвегии, Польши, Украины. И власти Германии это хорошо знают. Но власти Германии не являются суверенными в вопросах военных. Они получили приказ от США: фальсифицировать расследование и изобразить все так, что газопровод взорвали "украинские активисты, не связанные с украинскими властями ". Дескать "горячие души этих парней не выдержали агрессии России против Украины " и сами взорвали газопровод. Это вранье. И взрыв газопровода на такой глубине – это вообще настолько технически сложная операция, что ее могли делать только государственные спецслужбы. К тому же весь район под контролем разведок стран НАТО. Но немецкие спецслужбы выполняют приказ американских спецслужб фальсифицировать. А дальше тысячи мировых СМИ будут говорить, что это правда. Но это ложь».
«Всевидящее око» дивится реакции немецких властей:
«Эталоном "вы не понимаете, это другое", по меньшей мере, на этой неделе следует признать Германию. Которая официально заявила, что результаты расследования взрывов на "Северных потоках" никак не повлияют на военную помочь Германии Украине. Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу", – заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. Мы понимаем, хер Бюхнер. Мы про ваше "это другое" уже давно все прекрасно понимаем. Хотелось бы, конечно, чтобы и ваши избиратели наконец-то в полной мере поняли. Что они платят из своего кармана сперва за подорожавший и ставший дефицитным газ, а потом – за военную поддержку Киевского режима. И вещи-то две разные, а карман – один и тот же».
«Новости бывшего журналиста (НБЖ)» полагают, что ничего хорошего немцев не ждет:
«Унтер-офицерская вдова, которая сама себя выпорола. У немецких политиков не осталось ни грамма самоуважения, совести, национальных интересов и стратегического мышления. Только поза халдея вот с таким дебиловатым выражением лица. А ведь когда-то была преуспевающая страна, которая грамотно заботилась о своем процветании. <…> Учитывая ренессанс нацизма в Германии и процветающую русофобию, можно с удовлетворением ожидать превращения Германии в Албанию».
Американская The Wall Street Journal сообщила, что Владимир Зеленский одобрил план подрыва «Северных потоков», но попытался отменить свое решение после того, как ЦРУ узнало о нем. По версии газеты, бывший главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал требование Зеленского и изменил первоначальный план.
«Доктор Z прописал» издевается над версией американцев:
«"Один из участников операции рассказал WSJ, что план придумали во время пьянки в мае 2022 года". <…> Вот так была придумана крупнейшая диверсия в современной истории, которая нанесла огромный урон экономике Германии и энергобезопасности Европы. Такая вот версия предложена. ЦРУ, конечно же, о плане знало. И даже пыталось его предотвратить. Но не смогло. А вот это можно прокомментировать, процитировав х/ф "Хоббит: Битва пяти воинств": "Неправда. Я пытался остановить его. Я просил, я умолял его. Я сказал: Бургомистр, не надо!"»
«Что делать?» публикует мнение эксперта по безопасности Сергея Аксенова:
«В соответствии с нормами международного права спецслужбы должны информировать друг друга о готовящихся терактах. В том, что подрыв "Северных потоков" – это теракт в чистом виде, никаких сомнений нет. В посольствах США и Германии в России находятся официальные представители ЦРУ и БНД. Не знаю, как обстоят дела с американцами, а в части, касающейся Германии, не раскрывая никаких тайн, скажу следующее. Официальный представитель БНД, дипломат высокого ранга, представлен как ФСБ, так и СВР. Он осуществляет официальные контакты с этими ведомствами. Контакты предполагают в первую очередь обмен информацией о планируемых терактах. Это не просто джентльменские договоренности между спецслужбами, это международные регламенты взаимодействия разведок и контрразведок. Какими бы напряженными ни были отношения между странами, сотрудничество в этой сфере никто не отменял. В этой связи становится совершенно непонятным, почему глубоко уважаемые братья по оружию не проинформировали ни ФСБ, ни СВР об этом готовящемся преступлении. <…> Стыдно, ребята. Жизнь долгая и сложная. Международный терроризм – это наша общая проблема. И даже в большей степени ваша, чем наша. Ведь мы можем крепко задуматься и не передавать вам ставшую нам известной информацию о готовящихся терактах в ваших странах».
Почитание нацистов в Германии
В понедельник официальный представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац сообщил, что ведомство дополнит список «почитаемых» военных членами вермахта, состоявших в СС и НСДАП. В среду Коллац заявил, что на фоне обрушившейся критики немецкое Минобороны отменило это решение.
«Мюсли вслух» обращаются к истории:
«Известно, что союзники СССР по антигитлеровской коалиции добросовестно выполняли согласованные меры по денацификации только несколько первых месяцев после победы, когда были арестованы свыше 200 тыс. подозреваемых. Затем дела против нацистов стали спускаться на тормозах, а в декабре 1950 года бундестаг ФРГ принял закон, объявивший денацификацию завершенной. Суммарно обвинительные приговоры в западной зоне оккупации были вынесены против менее чем 175 тыс. лиц. Фактически Запад пошел на сохранение нацистской элиты в ФРГ ради использования Западной Германии в конфронтации с Советским Союзом. Воссозданная под руководством гитлеровских генералов немецкая армия превратилась в хребет сил НАТО в Европе. Символом преемственности стали назначения председателем Военного комитета НАТО и главнокомандующим силами НАТО в Европе гитлеровских генералов Адольфа Хойзингера (и.о. начальника генштаба сухопутных войск в 1944) и Ганса Шпайделя (начальника штаба группы армий "Юг" на Западном фронте). Не так давно Шольц заявил, что немцы больше не чувствуют "исторической вины", а последние новости из Германии говорят о том, что сегодня такое время, когда маски раскаяния окончательно отброшены за ненадобностью».
«Кот канал-Z» считает, что немцев готовят к большой войне:
«Немцев вновь готовят к "дранг нах Остен!". Так было в начале ХХ века, когда Лондону удалось стравить Россию и Германию. Так было в 1933-м, когда англосаксонские капиталы сделали ставку на Гитлера. И в 1945-м, когда Черчилль с Трумэном готовились бросить против союзной (пока!) Красной Армии недобитки вермахта. Так было во времена Холодной войны, когда англосаксы открыто усадили во властные кресла ФРГ и НАТО гитлеровских генералов и приспешников (это прекрасно понимали в Европе, свидетельством чему карикатура датчанина Х. Бидструпа). Развал СССР и Фудзияма со своим убедительным и приятным для англосаксонского уха тезисом о "конце истории" остановил и почти свернул этот проект: дальнейшее развитие немецкого "тарана" за неимением противника для него вновь грозило выйти из-под контроля. Однако возрождение России, полный провал "украинского кейса" и отказ "младоевропейцев" подхватывать у Киева эстафету самоубийства вынудил англосаксонских оккупантов Германии вновь начать возрождать "тевтонский дух". Вот они и "возрождают"».
«Мейстер» тоже полагает, что все только начинается:
«Интересный проброс в Германии, где сначала предложили внести в число почитаемых на официальном уровне в Бундесвере исторических фигур ряд офицеров Вермахта, членов СС и НСДАП, а затем после скандала решили от этого отказаться. По факту на сегодня единственным сдерживающим фактором в этой части остается позиция Израиля, продолжающего пользоваться в вопросе исторической памяти практически безусловной поддержкой США и части европейских элит. Но время идет, и эта поддержка все сильнее истончается. Мы уже говорили, что ждем в итоге прихода Европы к "историческому компромиссу" в формате "Гитлер был редиска, а третий Рейх – агрессор, но в части борьбы с Россией нацисты все делали правильно". Последний инцидент нас в этой мысли только укрепляет. Сейчас формулировочки подправят, и через год-другой снова выкатят идею».
«Папочка канцлера» подчеркивает взаимосвязь событий:
«Пресс-конференция правительства Германии и четкое заявление представителя Минобороны Арне Коллатца: ФРГ считает законным нападение ВСУ на Курск. А если немецкое оружие появится в Москве, то оно украинское. И ограничений на его применение нет. P. S. Позже этот самый Коллатц сообщил, что Минобороны дополнило правила бундесвера о традициях именами офицеров вермахта, которые в том числе состояли в СС и НСДАП. Иными словами, немецкие солдаты начнут чтить тех, кто "сражался за Гитлера". Вот тут-то пазл и сошелся».
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