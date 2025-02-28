Телеграм редкоземельный: Цирк в ООН и румынская демократия
Пока США и Украина спорят о редкоземельных материалах, Евросоюз выкатил очередной пакет санкций против России, а в Румынии задержали кандидата в президенты.
Годовщина СВО
В понедельник авторы каналов писали о годовщине специальной военной операции.
«Русский Сыч» рассуждает о достижениях России:
«Разбитое евроатлантическое единство, три четверти века просуществовавшее – это она, спецоперация. Хороший повод вернуть на ту сторону их любимое "Это было навсегда, пока не кончилось"; ну вот, кончилось. Именно на ту, буквально. Потому что они теперь не здесь. Очищение страны изнутри – это спецоперация. Настоящая реформа армии – а еще точнее, появление армии у России – это спецоперация. Русский человек третьего тысячелетия во всей красе, сложности, широте (кто сказал "я бы сузил"?) и со многими оговорками, но в единстве с другими русскими – это спецоперация. И страна-волонтер Россия – тоже она, СВО. А также страна-промышленник, страна-крестьянин, страна-дипломат. И страна-солдат, конечно же; тут оговорок еще больше, но в целом да. Дальше – победа. В СВО или в первой украинской – зависит от тех, кто с нашей стороны воюет и гибнет. Тех, кто три года назад вскрыл нарыв и обнаружил, что резать надо примерно все. Ну правда же, никто не думал, что Вторая мировая – как война с фашизмом – не окончилась восемьдесят лет назад. Будем надеяться, что с победой здесь не только закончится Вторая, но и отменится Третья».
«Птичья ягода» не сомневается в нашей победе:
«Вообще, не устану повторять, что связываться с миролюбивыми и местами даже флегматичными русскими и доводить их до предела терпения изначально идея какая-то убогая и суицидальная, честно говоря. На это мог пойти только какой-то соевый декоративный идиот, который реальность от Хвиттера не отличает совершенно и историю пишет по Гарри Поттеру. Кто же знал в начале замеса, что под эту характеристику подпадает и псевдолиберальное руководство западных вырожденцев. У всех остальных, особенно у нас с вами, выросших в дворовых разборках смутных времен и знающих, как может драться за принципы русский мужик (и не дай боже – русская женщина, это даже страшнее), сомнений в русской армии было примерно ноль. Ну что ж. Видимо, для осознания этих очевидных вещей нашим оппонентам надо было испить чашу сию до дна».
«АДЕКВАТ Z» констатирует, что Россия стала сильнее:
«Годовщина начала большой трудной всенародной работы, не начинать которую было нельзя. Еще не финишная прямая, хотя поворот на нее уже не так и далек: восполнить вражеские потери в денацифицированном на сегодня мясе и демилитаризованном на сегодня железе невозможно в принципе. Но пройти нам надо все четыре четверти пути – работа должна быть доведена до такого конца, который навсегда исключит необходимость начинать ее заново. На этом пути мы уже стали намного сильнее, чем были, во всех отношениях. Сильнее стала армия, сильнее оборонка и вообще экономика, сильнее суверенитет во всех своих измерениях и дух единства, сильнее сознание нашей глубокой исторической правоты, сильнее понимание, что ничего невыполнимого для нас быть не может – даже если против нас срываются с цепи обладатели пресловутой половины мирового ВВП. И после победы едва ли не самой важной дальнейшей нашей задачей будет сохранить и укреплять сознание нашей силы (как и саму силу, конечно) и нашей правоты».
«Ассоциация ветеранов СВО» рассказывает о том, как памятную дату встретили в регионах России:
«В Пермском крае открыт памятник героям СВО! Состоялось торжественное открытие монумента, посвященного участникам специальной военной операции. В церемонии открытия, наряду с представителями власти и общественности, приняла участие региональная Ассоциация ветеранов СВО. Памятник высотой 7,2 метра, созданный скульптором Алексеем Залазаевым, представляет собой впечатляющую композицию: воин-знаменосец с флагом, а также образы бойцов, среди которых оператор БПЛА и воин, спасающий ребенка. Инициаторами создания выступили региональная Ассоциация ветеранов СВО и фонд "Защитники Отечества". Память о героях будет жить вечно!»
Политолог Игорь Пшеничников наблюдает за тем, как годовщину отметил Зеленский:
«В годовщину начала СВО в Киев съехались лидеры 13 стран Европы, канадский премьер, а также высшие чиновники Евросоюза. На этом очередном русофобском мини-саммите его участники вместе с Зеленским продолжали говорить о том, как им поддерживать Украину в войне с Россией в условиях отсутствия помощи со стороны США. Особенно рвется в бой так называемая "скандинаво-балтийская восьмерка", которая активнее других – под эгидой Британии – продвигает идею дальнейшей борьбы с Россией. Все это крайне взрывоопасно, поскольку скандинавы и прибалты говорят о готовности "отражать агрессию России". Они, если верить их прессе, ждут эту "агрессию" с минуты на минуту. Можно себе представить, с какой довольной ухмылкой Трамп наблюдал за этим киевским сборищем неудачников и полезных идиотов Америки».
Редкоземельные металлы
Ожидается, что в пятницу в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский подпишут соглашение о передаче американцам доступа к украинским редкоземельным металлам. По данным СМИ, текст соглашения не предусматривает гарантий безопасности для Украины, на чем ранее настаивал Зеленский. Еще в воскресенье он заявил на пресс-конференции, что не хочет подписывать это соглашение, потому что за него будут расплачиваться десять поколений украинцев.
«Канал визионера» отмечает, что европейские лидеры, ранее призывавшие Зеленского отказаться от сделки, резко передумали:
«Макрон после встречи с Трампом не только призвал Зеленского подписать соглашение, но и официально поддержал сделку с Путиным по Украине. <…> Не отстают и англичане. Борис Джонсон, еще вчера называвший "аферой" американскую сделку с Украиной по недрам, призвал Киев подписать последнюю версию документа: "Да, если посмотреть с одной стороны, это грабеж, но разве в 1941 году ленд-лиз не был таким же? Американцы. Просто обобрали нас. Обобрали"».
В понедельник вечером Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором сказал, что не исключает привлечения иностранных партнеров, включая США, к проектам в этой области. После этого президент России сообщил в интервью, что Москва готова предложить американским правительственным структурам и компаниям сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, которых у РФ на порядок больше, чем у Украины.
«Темник» предлагает взглянуть на возможности России и потребности США:
«По данным Минприроды РФ, в стране суммарные запасы редких металлов составляют 658 млн тонн, из них РЗМ [редкоземельных металлов] – 28,5 млн тонн. По данным Геологической службы США (USGS), на Россию приходится лишь 2% от общемировой добычи. Это, помимо прочего, связано со следующим фактором: так как месторождения расположены в сложных климатических условиях, то значительно увеличивается капиталоемкость проектов добычи редкоземельных металлов. Однако потенциал разработки приличный. Сейчас России в год нужно не более 2 тысяч тонн РЗМ, но если надо, то Росатом готов увеличить производство этих металлов до 111 тысяч тонн к 2030 году. Основной интерес для США, как считают эксперты, представляют неодим и празеодим (из них делаются постоянные магниты для микроэлектроники), также интересны лантан и церий (их используют, например, в производстве гибридных автомобилей). Таким образом, можно согласиться с недавними заявлениями Кремля – перспективы для сотрудничества в рамках РЗМ действительно есть».
Писатель Марина Юденич обращает внимание на последовательность заявлений:
«Следите за руками. Путин проводит совещание по редкоземельным металлам. Трамп говорит, что подписи Зеленского на соглашении по добыче редкоземельных ресурсов мало. Нужно согласие Рады. Трамп говорит, что у России есть редкоземельные металлы, которые интересуют Америку. Путин в специнтервью России1 (ради которого прервали вещание) говорит, что Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. У нас их на порядок больше, чем на Украине. Донбасс и Новороссия в том числе могут стать территорией этого сотрудничества. Все происходит в течение одного дня. И даже не целого дня. Нескольких часов. Такой вот синхрон (хотя понятно, что совещание у президента готовилось несколько ранее). У России нет друзей. У нас есть интересы. Впрочем, как и у США».
«Логика Маркова» убеждена, что дело не в экономике:
«Рынок редкоземельных металлов в мире 12,5 млрд долларов. Рынок нефти 1500 миллиардов долларов, то есть больше в 120 раз. Так что тема редкоземельных металлов – это больше политический пиар и тема политической игры».
«Всевидящее око» приводит интересные подробности о первой попытке США заключить с Зеленским сделку по редкоземельным металлам:
«Киевский коканиниссимус на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом устроил натуральную истерику, орал и матерился. "За дверями его офиса в Киеве… царила напряженность… оттуда доносились хриплые крики, которые невозможно было спутать с чем-либо другим", – пишет Financial Times. Надо заметить, что Дональд Трамп раньше иначе описывал неудавшийся визит своего министра финансов – по его версии, Гнида "спал и не был доступен" во время пребывания Скотта Бессента в Киеве. Но совместные фото Просроченного и американского гостя подтверждают информацию Financial Times. В отместку за подобное хуторское хамство Вашингтон выкатил Киеву новый вариант сделки, по которому Украине придется расплачиваться за уже предоставленную США помощь несколько веков, причем никаких гарантий политической и военной поддержки там не прописано. Напомним, что еще летом прошлого года Президент России Владимир Путин предупреждал, что если Украина не согласится на текущие предложения России, следующие предложения будут менее компромиссными и более жесткими. Вполне вероятно, что Трамп решил взять этот принцип на вооружение, убедившись, что другого языка одуревшие от белого порошка киевские нацисты не понимают».
Резолюции ООН по Украине
В понедельник Украина внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН антироссийскую резолюцию, ее приняли, но США впервые голосовали против. После этого США внесли свой вариант резолюции без русофобии. Страны ЕС, в том числе Великобритания и Франция, внесли в нее антироссийские поправки, и с поправками документ был принят, но США воздержались при голосовании. В тот же день США внесли тот же самый проект резолюции, без осуждения России, в Совбез ООН. Эта резолюция была одобрена без поправок. Великобритания и Франция имеют право вето в Совбезе ООН, но этим правом они не воспользовались.
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» указывает на то, кто как голосовал:
«В ходе голосования в ООН по резолюции по Украине – США и Израиль голосуют против антироссийского варианта, в то время как Иран и Китай воздерживаются, а Турция с Сербией и вовсе поддерживают негативный для России документ. Похоже, что мы наблюдаем, как формируются новые геополитические союзы».
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объясняет, почему принятый Совбезом документ важен:
«Американский текст в СБ, ставший, кстати, первым продуктом Совета по украинскому кризису, задает совершенно иной контекст для работы Совета и ООН в целом над этим сюжетом. Европейцам и британцам никак нельзя было этого допустить, но они в решающий момент дрогнули и не решились применить право вето против своего [пока еще] союзника. В итоге текст прошел и стал Резолюцией СБ 2774. И решающим моментом в его принятии стало именно взаимодействие России и США в духе новых пониманий наших лидеров. Никаких практических шагов, мер и так далее текст не предусматривает. По сути, он лишь содержит призыв к миру между Россией и Украиной, оставляя за скобками антироссийские оценки и инвективы, которыми все эти годы неизменно сопровождались западные продукты по украинскому кризису. И в этом его рубежное значение».
Представитель МИД РФ в Луганске Владислав Дейнего знает, почему англичане и французы не воспользовались своим правом вето:
«Президент Франции Макрон, спешно прилетевший к Трампу (опережая премьера Великобритании Стармера), чтобы убедить его отказаться от диалога с Россией по украинскому кризису, "с помпой" подъехав к крыльцу Белого дома, оказался в невероятной, с точки зрения протокола, ситуации – его не встретили не только хозяин, вообще никто! И он, помахав журналистам рукой, в гордом одиночестве (если не считать свиту) прошествовал внутрь. <…> Макрон, планировавший переубедить Трампа, "переобулся в прыжке" и заговорил о возможности скорого прекращения конфликта и о планах восстановить диалог с Путиным, от которого отказался после "преступлений в Буче", но тут вдруг – "новый контекст" от нового хозяина Белого дома! Какой такой новый контекст?! Преступления перестали быть преступлениями? Или же Трамп всего лишь заставил его отказаться от его же, Макрона, собственной лжи, от срежиссированной совместно с партнерами по ЕС постановки в Буче для обвинений России?! Маловероятно, что Макрона заботят какие-то там "контексты"… Директивы и указания – вот его удел! В этом и следует искать истоки происходившего на площадке ООН. Представители Франции и Великобритании на заседание ГА шли с директивами, полученными от глав своих стран накануне, до встречи Макрона с Трампом. А "взбучка", которую Макрон получил от Трампа, тут же радикально изменила "позицию" Франции. Что тут же было доведено до постпреда Франции при ООН».
«Мюсли вслух» полагают, что европейцам не позавидуешь:
«Европа, конечно, опасалась возвращения неистового Донни в Белый дом, но представить, что Москва и Вашингтон одновременно будут отправлять европейцев по одному и тому же адресу известной перуанской деревни, <…> такое и в страшном сне не могло присниться. Сначала вице-президент Вэнс устроил евроэлитам выволочку на Мюнхенской конференции, доведя до слез особо чувствительных слушателей, а вчера президент Путин в интервью ВГТРК заявил, что Европа ничего не может требовать от России: "Пусть европейские страны обращаются с требованиями к другим. На протяжении тысячелетий они предъявляли требования своим вассалам, теперь их требования адресуются им самим". И вот уже Франция и Британия, хорошо подумав, не применяют право вето при голосовании за американскую резолюцию в СБ ООН по украинскому конфликту, написанную в нейтральном ключе и не содержащую обвинений в адрес России. Против лома (точнее двух) нет приема».
Американист Малек Дудаков пишет про отношение Белого дома к ООН:
«Администрация Трампа вовсю разносит и ООН, где этой ночью случилась "война резолюций". Одну – с осуждением России – приняли на Генассамблее. И затем американскую резолюцию – с призывом к прекращению огня – утвердил Совбез. Госсекретарь Рубио требует от ООН вернуться к своей изначальной миссии, а именно стремлению добиваться мира и прекращать конфликты. Отношение республиканцев к ООН давно скептическое. Не зря в Конгрессе даже представили план о выходе США из ООН. Хоть это и вряд ли случится в ближайшее время, но Белый дом вполне может сократить участие в работе ООН. К тому же две трети американцев относятся к ООН скептически».
Очередной пакет санкций
В годовщину начала СВО Евросоюз и Великобритания ввели очередные антироссийские санкции.
«Хрустальный глобус» дает краткую выжимку из 16-го пакета санкций ЕС:
«Помимо ожидаемых расширений по линии танкерного флота (равнение на американский указ января), промышленности и ВПК, а также компаний-посредников и ряда крупных бизнесменов, добавилось две новации. 1) Ни грамма русского алюминия, но перед этим "по стакану": 12 месяцев можно ввезти 80% от объемов прошлого года. 2) "Отморозим" чужие уши/крылья: раз европейские компании не могут летать в Россию, то будем портить жизнь тем, кто может. В первую очередь турецким и грузинским авиакомпаниям, летающим через аэропорт Внуково, который угодил в новый пакет, получив запрет на транзакции. Пока выглядит как решаемый вопрос, но противный. И подтвержден незатейливый шантаж: или русское небо, или европейское для тех, кто теоретически захочет осуществлять внутрироссийские перевозки (если Россия на это пойдет)».
«РосСкандал» смеется:
«Евродурики в 16-й раз выстрелили себе в ногу, наложив среди прочего санкции на комика Михаила Галустяна! Какую угрозу для толерастов представляет исполнитель ролей Равшана, Бородача и Гади Петровича Хреновой?! Этого не скажет ни Каллапс, ни Урсула фон дер Тля, ни даже отставной Жоп-пень Боррель! Походу бешеные начали включать в пакеты всех мало-мальски известных – тех, кого не включали ранее... Что остается Мише? Только поржать. Эти скучные, серые и бесполезные мрази из ЕС даже пародии не заслуживают!»
«Homo Politicus. Мария Сергеева» объясняет, почему санкции нам выгодны:
«Великобритания решила запретить въезд в свою страну всем нашим федеральным министрам, региональным министрам, а также руководителям крупных российских компаний. ЕС в свою очередь решила собрать всех, кто выступал лицом публичных патриотических проектов, а также разбавить медиаменеджерами и топ-менеджерами. Вообще, нужно заметить, британцы и ЕС большие молодцы. Никто не делает такого большого вклада в укрепление российского суверенитета, как они. Даже мы сами, к сожалению, такого вклада не делаем. Сложно изобрести более доступный месседж, почему нельзя обучать детей за рубежом и покупать недвижимость за рубежом, а также, почему нужно развивать науку и образование здесь и обзаводиться недвижимостью в России, заодно обустраивая вокруг страну».
«Санкционный Смотритель» отмечает, что сами любители вводить санкции сомневаются в их эффективности:
«"Санкции против России (с февраля 2022 по январь 2025)". Доклад с таким названием Библиотека Палаты общин Парламента Великобритании выпустила к годовщине начала СВО. Похожий подобный доклад недавно выпустили и в ЕС. Для подготовки взяты данные по состоянию на 15.01.2025. Оценивалось не только применение антироссийских санкций по Регламенту 855, но и по другим программам: санкции за нарушения прав человека; применение химического оружия и т.д. Во многом документ ссылается на материалы ноябрьского доклада 2024. Некоторые выводы: под санкции попали 1733 физических лиц и 382 юрлица; Россия является самой санкционной странной мира; экспорт в Россию за 3 года упал на 73%, а импорт из России сократился на 99%! К экспорту в Россию запрещены 700 категорий товаров, критически важных для ВПК, производства и обрабатывающей промышленности. Феномену санкций, одновременно вводимых "прокатным методом" в координации с ЕС и союзниками, дана положительная оценка. Остро стоит вопрос эффективности принятых мер: Россия с использованием рынков третьих стран, диверсификацией поставок и маршрутов платежей, а также посредством т.н. "теневого" флота приспособилась обходить санкции, чем ставит достижение целей санкционной политики под сомнение».
«Доктор Z прописал» удивляется:
«Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций запретил экспорт в РФ игровых консолей, которые якобы используются для управления беспилотниками. Холодильники и стиральные машины в поисках чипов русские уже разбирали. Потом за игровые консоли взялись, ибо нет пределов коварству. Однако Урсулу фон дер Ляйен и Ко так просто не проведешь, не получится. Есть нюанс, игровые консоли в странах Евросоюза не производятся. Но да разве ж это препятствие для Брюсселя, люди делом заняты».
Задержание Джорджеску
В Румынии задержали кандидата в президенты страны и победителя аннулированного первого тура выборов Кэлина Джорджеску. Его подозревают в создании фашистской организации и незаконном финансировании предвыборной кампании.
«Банкста» объясняет:
«Победившего на выборах в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску хотят арестовать по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. Его арестовали прямо перед попыткой новой регистрации на повторных выборах, его рейтинг был вдвое выше остальных кандидатов – 40%. "Его доставили в Генпрокуратуру на допрос. По данным судебных источников, час назад прокуроры выдали ордер на арест. На основании этого ордера на арест начался розыск", – сообщает телеканал. Утром власти провели обыски в домах у 47 сторонников снятого с выборов Джеорджеску за то, что они якобы "создали организацию фашистского, расистского или ксенофобского характера". Джеорджеску опубликовал заявление: "В 6 утра они снова провели облавы в десятках мест, врываясь в дома семей и будя детей. Они отчаянно пытаются сфабриковать доказательства, чтобы оправдать кражу выборов и сделать все возможное, чтобы заблокировать мою новую кандидатуру на пост президента. Они ищут их уже три месяца, но безуспешно". Чтобы обеспечить себе победу, действующие власти Румынии закрыли оппозиционный канал, а также сняли с должности главу ЦИК. При этом власти Румынии получают поддержку от властей ЕС, а не санкции».
«Пакет с пакетами» радуется за европейскую демократию:
«Кандидат в президенты Румынии Кэлин Георгеску был арестован всего за несколько часов до того, как собирался выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в мае. Добро пожаловать в "Свободный ЕС". Сначала отмените законные выборы в Румынии, затем арестуйте кандидата. В чем его вина? В том, что он хотел положить конец войне, бороться с коррупцией и массовой иммиграцией и сохранить суверенитет Румынии?»
«Мейстер» интересуется реакцией Вашингтона:
«В Румынии тем временем продолжается железная поступь демократии: Кэлина Джеорджеску, у которого украли победу в первом туре аннулированных президентских выборов (и весьма вероятное избрание в несостоявшемся втором), задержали и тащат в прокуратуру на допрос. Видимо, будут спрашивать, сколько ему Путин с Трампом платят за подрыв евроединства. В целом же Европа что ни день, то все больше становится карикатурой и на саму себя, и на СССР заодно. Интересно, допустят ли Джеорджеску до выборов снова в принципе? Ответ не так прост, Румыния в целом американский клиент, и Штаты могут сейчас не понять таких фокусов, тем более что недоумение по поводу румынской демократии оттуда уже звучало».
Депутат Госдумы Владимир Гутенев отмечает, что Брюссель переходит к открытому силовому подавлению политического инакомыслия:
«Он победил в первом туре, но результаты голосования были отменены якобы из-за "российского влияния", подтверждение которому до сих пор не представлено. Что интересно, Кэлин был задержан как раз перед подачей документов на регистрацию в качестве кандидата на новые выборы. Данный арест не что иное, как "брошенная перчатка" вице-президенту США Вэнсу, который накануне раскритиковал Румынию за отмену голосования».
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