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Ожидается, что в пятницу в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский подпишут соглашение о передаче американцам доступа к украинским редкоземельным металлам. По данным СМИ, текст соглашения не предусматривает гарантий безопасности для Украины, на чем ранее настаивал Зеленский. Еще в воскресенье он заявил на пресс-конференции, что не хочет подписывать это соглашение, потому что за него будут расплачиваться десять поколений украинцев.

«Канал визионера» отмечает, что европейские лидеры, ранее призывавшие Зеленского отказаться от сделки, резко передумали:

«Макрон после встречи с Трампом не только призвал Зеленского подписать соглашение, но и официально поддержал сделку с Путиным по Украине. <…> Не отстают и англичане. Борис Джонсон, еще вчера называвший "аферой" американскую сделку с Украиной по недрам, призвал Киев подписать последнюю версию документа: "Да, если посмотреть с одной стороны, это грабеж, но разве в 1941 году ленд-лиз не был таким же? Американцы. Просто обобрали нас. Обобрали"».

В понедельник вечером Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором сказал, что не исключает привлечения иностранных партнеров, включая США, к проектам в этой области. После этого президент России сообщил в интервью, что Москва готова предложить американским правительственным структурам и компаниям сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, которых у РФ на порядок больше, чем у Украины.

«Темник» предлагает взглянуть на возможности России и потребности США:

«По данным Минприроды РФ, в стране суммарные запасы редких металлов составляют 658 млн тонн, из них РЗМ [редкоземельных металлов] – 28,5 млн тонн. По данным Геологической службы США (USGS), на Россию приходится лишь 2% от общемировой добычи. Это, помимо прочего, связано со следующим фактором: так как месторождения расположены в сложных климатических условиях, то значительно увеличивается капиталоемкость проектов добычи редкоземельных металлов. Однако потенциал разработки приличный. Сейчас России в год нужно не более 2 тысяч тонн РЗМ, но если надо, то Росатом готов увеличить производство этих металлов до 111 тысяч тонн к 2030 году. Основной интерес для США, как считают эксперты, представляют неодим и празеодим (из них делаются постоянные магниты для микроэлектроники), также интересны лантан и церий (их используют, например, в производстве гибридных автомобилей). Таким образом, можно согласиться с недавними заявлениями Кремля – перспективы для сотрудничества в рамках РЗМ действительно есть».

Писатель Марина Юденич обращает внимание на последовательность заявлений:

«Следите за руками. Путин проводит совещание по редкоземельным металлам. Трамп говорит, что подписи Зеленского на соглашении по добыче редкоземельных ресурсов мало. Нужно согласие Рады. Трамп говорит, что у России есть редкоземельные металлы, которые интересуют Америку. Путин в специнтервью России1 (ради которого прервали вещание) говорит, что Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. У нас их на порядок больше, чем на Украине. Донбасс и Новороссия в том числе могут стать территорией этого сотрудничества. Все происходит в течение одного дня. И даже не целого дня. Нескольких часов. Такой вот синхрон (хотя понятно, что совещание у президента готовилось несколько ранее). У России нет друзей. У нас есть интересы. Впрочем, как и у США».

«Логика Маркова» убеждена, что дело не в экономике:

«Рынок редкоземельных металлов в мире 12,5 млрд долларов. Рынок нефти 1500 миллиардов долларов, то есть больше в 120 раз. Так что тема редкоземельных металлов – это больше политический пиар и тема политической игры».

«Всевидящее око» приводит интересные подробности о первой попытке США заключить с Зеленским сделку по редкоземельным металлам:

«Киевский коканиниссимус на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом устроил натуральную истерику, орал и матерился. "За дверями его офиса в Киеве… царила напряженность… оттуда доносились хриплые крики, которые невозможно было спутать с чем-либо другим", – пишет Financial Times. Надо заметить, что Дональд Трамп раньше иначе описывал неудавшийся визит своего министра финансов – по его версии, Гнида "спал и не был доступен" во время пребывания Скотта Бессента в Киеве. Но совместные фото Просроченного и американского гостя подтверждают информацию Financial Times. В отместку за подобное хуторское хамство Вашингтон выкатил Киеву новый вариант сделки, по которому Украине придется расплачиваться за уже предоставленную США помощь несколько веков, причем никаких гарантий политической и военной поддержки там не прописано. Напомним, что еще летом прошлого года Президент России Владимир Путин предупреждал, что если Украина не согласится на текущие предложения России, следующие предложения будут менее компромиссными и более жесткими. Вполне вероятно, что Трамп решил взять этот принцип на вооружение, убедившись, что другого языка одуревшие от белого порошка киевские нацисты не понимают».



