Телеграм разглядел шамана между Путиным и мостом через Лену
НСН представляет ТОП-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Мост на Восток
Владимир Путин поддержал возобновление строительства автомобильного моста через реку Лену, остановленного в 2014 году. Мост круглогодично свяжет жителей Якутска с федеральными трассами и всей Россией. Сейчас проехать с одного берега на другой можно только зимой по льду, а летом спасаются исключительно паромом.
«Бойлерная» о причинах остановки строительства:
«В свое время Ленский мост был задвинут на второй план по причине вялой аргументации предыдущих якутских властей и, по неофициальной версии, из-за строительства Крымского моста. Теперь мост через Лену может стать таким же символом для страны, каким в свое время был мост на Крымский полуостров. Но главное – государство развернулось на обширные северные и дальневосточные территории, где живет и требует себе внимания значительная часть жителей России».
«Орда» воодушевлен масштабом проекта:
«Переоценить региональное, инфраструктурное, социальное и политическое значение строительства мостов, сродни Крымскому и, надеемся, будущему «Ленскому», почти невозможно. Повторим ужасную банальность – дураки строят заборы, умные строят мосты. Потому что последние не только позволяют быстро добраться к матери на другой берег или не умереть до приезда «скорой», мосты, как скрепки, склеивают берега, регионы, федеральные и республиканские трассы. Благодаря мощным переправам улучшается логистика и транспортное сообщение, растет грузопоток, в т.ч. международный, появляется и на долгие годы сохраняется работа, связанная с эксплуатацией и ремонтом объекта».
«Мейстер» пишет о том, кто может строить новый супер-мост:
«Новость обрадует жителей Якутии и всего ДФО, т.к. стабильное сообщение между Восточной и Западной Якутией отсутствует 152 дня в году. Но на повестке остается вопрос с конкурсом и выбором подрядчика для строительства. Год назад правительство Якутии подписало меморандум о сотрудничестве с российской инвестиционно-строительной группой «ВИС» и китайской CRCC. Однако теперь согласие федерального Центра финансировать проект может изменить окончательный расклад сил. Меморандум не имеет юридически обязывающей силы, и станет ли он важным фактором при проведении тендера неизвестно. Кроме того, конкурс получает дополнительную остроту в свете скорого завершения строительства Крымского моста, которое освободит тысячи рабочих рук отечественных строителей».
Публицист Юрий Васильев в канале «Русский Сыч» отмечает значение события, ориентируясь на собственный опыт перемещений:
«Эпопея с мостом через Лену закончилась. Якутия получает мост. Его, конечно, надо еще построить. Но это уже смешные подробности по сравнению с тем, сколько — и как — пришлось идти к этому решению.<...> Большая звезда Айсену Николаеву, главе республики. А паромщикам в Нижнем Бестяхе — мои соболезнования. На самом деле нет: те еще гады».
«КСТАТИ» в шутку увязывает новость с несостоявшимся путешествием фрик-шамана в столицу:
«А вы говорите, шаман из Якутска не напугал Путина. Не прошло и года, как после его путешествия в Москву в Кремле принято официальное решение поддержать строительство моста через реку Лена».
Родина Бутину не забудет
Мария Бутина после возвращения в Россию просто нарасхват. В этот понедельник Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с Бутиной рассказала, что еще в начале ноября председатель комитета Госдумы международным делам Леонид Слуцкий предложил Марии поработать в парламенте. Планируется, что Бутина займется правами наших соотечественников за границей.
Блогер Максим Кононенко комментирует предложение Слуцкого:
«Вот и хорошо, что получила. А то сколько я видел изрядно порядочных злорадствований на тему «поматросили и бросили». А также, что лучше в клифту лагерном, но в США, чем в костюмчике, но в Барнауле. Потому что мы в ответе за тех, кого вытащили. Потому что наши своих не бросают. Потому что депутат Слуцкий мужик. Ну и знает она теперь международные дела не понаслышке. На себе эти самые дела испытала. Так что предложение не только благородное, но и практичное».
«Старая площадь» отмечает и другие успехи главы думского комитета:
«Слуцкий произвел как минимум один сильнейший кейс во внутренней политике. В АП никто не понимает как, но ему удалось не просто забрать Поклонскую в свой комитет, но и переформатировать её медийную активность. Теперь она на острие международной политики России, одновременно не пачкая себя в спорных инициативах».
Дмитрий Самойлов в канале «Толстые люди в просторных футболках» отмечает личные качества самой Бутиной:
«Это, конечно, ядерный человек. Западную систему знает изнутри и оправдано ненавидит. Но это для баланса и хорошо. Думаю, ее опыт и энергия пригодится в Госдуме.»
«Выпускайте Кракена» пересказывает подробности из интервью Бутиной о тюремных нравах за океаном:
«Оказывается, в тюрьмах США без показухи никуда. К приходу прессы комнату для интервью чуть ли не отремонтировали с нуля, а тюремщики стали на редкость вежливыми. Само интервью не обошлось без традиционных вопросов о "российской пропаганде". Вернее, не боится ли Мария стать её орудием. Мария, кстати, не боится, но хочет стать орудием несколько иной пропаганды – он пыталась раскрыть журналистке праву о существовании в американской тюрьме, о притеснениях россиян (да и вообще о расизме), о жестоком обращении, о том, что заключенным даже не дают необходимых им лекарств…».
«Нити Империи» считает, что «новую Бутину» американские спецслужбы уже видят почти в любом россиянине:
«Обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в США в декабре 2019 года. Организаторы «Мисс Вселенной» назвали дату и место проведения финала «слишком поздно», из-за чего Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию в конкурсе».
Смерть политика
16 ноября не стало Никиты Исаева, российского политика и директора Института актуальной экономики. Он умер в поезде, возвращаясь из рабочего визита в Тамбов. Неожиданную и скоропостижную смерть молодого и яркого 41-летнего Исаева обсуждал весь политический (и не только) Телеграм. Никита Исаев и сам был активным пользователем мессенджера: вел свой собственный телеграм-канал.
Автор «Мюсли вслух» пишет:
«Покойный был видным деятелем "молодёжной политики" при В.Ю.Суркове, занимая одновременно чуть не дюжину всяких общественных должностей. Несколько месяцев он был замом Василия Якеменко в Росмолодежи; затем работал директором департамента в Минрегионразвития. После ухода В.Ю.Суркова с поста замглавы АП Исаев вернулся к общественной деятельности. <...> Ходили слухи, что Никита Исаев станет медийным лицом проекта по перезапуску "Справедливой России". Их правдивость теперь уже не проверить».
«Медиатехнолог», как и многие авторы в Telegram, отмечает странные обстоятельства смерти политика:
«Смерть наступила там, куда не успеет ни одна скорая помощь; закрытое пространство, где отсутствуют камеры и нет никого кроме его помощницы. Будем ждать официальной экспертизы СК РФ».
«Кремлевский безБашенник» пишет о роли покойного в политике:
«Никита Исаев стал "костью в горле" для очень многих глав регионов, которые беспрестанно посещал, в связи с чем многие в региональных элитах чуть ли не в голос искали возможность "заткнуть нового Навального". Причем, в регионах многие были уверены, что он - "проект Кремля". Это близко к правде - в той части, что УВП АП поддерживало его инициативы "бодрить" губернаторов. Но именно здесь он ходил, что называется, по лезвию».
«Выборный» раскрывает некоторые секреты о влиянии Исаева в политическом сегменте Telegram и начавшемся разделения «наследства»:
«А общее "наследие" Исаева, это несколько сот тысяч подписчиков. <...>В общем, он в Телеграм умел. Нравился он или нет. Не то, чтобы лучше всех. Но умел. Скажем так. Телеграм потерял валета треф. <...> Были люди, которые с Исаевым уживались прекрасно. Например, ребята из Нижнего. Были люди, которые с ним не сработались. Например, Нелли Булатова. Или Миша Политрук 2.0 и расстались с ним довольно давно. Но от того, что Исаев был авторитарием, передел его каналов не менее отвратителен. Бизнес, это конечно бизнес. В том числе и политический».
«Всевидящее око» призывает граждан больше уделять внимания собственному здоровью:
«Пожалуйста, ходите на медицинские обследования в хорошее место хотя бы раз в год. Не относитесь к себе небрежно и еще - не будьте слишком трудоголиками. А то видите, чего получается: интернет мог писать очередные новости о жизни и деятельности человека (еще лет двадцать, а может, и тридцать), а пишет некрологи весь день».
Без бензина и интернета
Цена на бензин в Иране всегда была одной из самых низких в мире. После подорожания топлива из-за экономического кризиса, толпы разгневанных граждан вышли отстаивать право на дешевый бензин и обратили гнев в сторону АЗС. Далее под горячую руку протестующих попали госучреждения и общественный транспорт. На фоне происходящего правительство Ирана отключило интернет по всей стране.
Канал «Протесты в мире» отмечает:
«Похоже, единственный человек в Иране, у которого есть интернет - это али Хаменеи. Он без проблем пишет в твиттер, правда в комментах огребает от пользователей со всего мира».
Канал «Банкста» сообщает потерях в своем секторе:
«В Иране идут мощные протесты из-за повышения цен на бензин вдвое, протестующие сожгли здание Центрального банка».
Канал «Милитарист» публикует статистику по интернет-трафику из Ирана:
«В Иране «вырубают» последние оставшиеся точки доступа в интернет. Его уровень в последние несколько дней составляет всего 4%».
Канал «MiddleEAST» пишет, что принятые правительством меры по отключению сети наносят еще больший ущерб экономике:
«Весь мелкий и средний бизнес в Иране продвигается через Телеграм и Инстаграм, таким образом оказались заблокированы основные маркетинговые инструменты. Эта мера рикошетом ударила и по банковской сети: повсеместно выходят из строя банкоматы, порталы госучреждений. Запланированный на пятницу футбольный матч между «Персеполисом» и «Нафт Масджеде Сулейман» отменен из-за выхода из строя сервиса продажи билетов через Интернет. Так что вряд ли блокировка сети прибавит сторонников действующему правительству, особенно в крупных городах».
Политолог Александр Сайгин отмечает, что сравнение между событиями в Иране и мерами, которые предпринимает Россия в обеспечении цифровой безопасности, неправомерно:
«Суверенный интернет как раз и нужен для того, чтобы потом не получилось, как в Иране. Вот были у тебя все сервисы, а потом их разом не стало. И всем пофигу на твою свободу именно с той стороны. И уж тем более на твои права и на то, что ты заплатил провайдеру».
«Мать года»
Пользователей соцсетей возмутило видео, на котором шестилетний мальчик управляет автомобилем, мчащимся на скорости 130 км/ч, а его мать в это время снимает происходящее. Поступок Агины Алтынбаевой осудили все - от блогеров до ведущих федеральных телеканалов. Александр Бастрыкин потребовал от Следственного Комитета разобраться в этой ситуации. На это многодетная мать заявила о имеющихся у нее вопросах к ведомству Бастрыкина. А вот в Телеграм уже было не до смеха, там всерьез заговорили о лишении материнских прав, надеясь, что это сможет образумить Алтынбаеву.
«Следак шептанул» цитирует новостную ленту МВД:
«Возбуждено дополнительное уголовное дело, теперь по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Буквально вчера женщина уже стала фигурантом уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). На допросах подозреваемая свою вину не признает».
«Лентач»:
«Мать ребенка обвиняют в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию. Она утверждает, что все норм, просто хотела научить сынишку управлять тачкой. Женщина, похоже, не совсем в себе. Например, в том году СМИ писали, что она сняла на видео, как покусала бухгалтера детского сада, а потом разнесла кабинет заведующей».
«Пресс-Хата», неоднократно писавшая о похождениях Алтынбаевой, отмечает:
«Многодетная яжемать, посадившая за руль шестилетнего сына, заверила пользователей интернета, что будет оплачивать штрафы, но подобные эксперименты не прекратит. Не пора ли сотрудникам органов опеки обратить внимание на эту гражданку, раз автоинспекторов она не боится?».
Антона Красовского настолько сильно возмутило поведение матери, что в канале «ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» он предлагает крайние меры:
«Надеюсь, чучело лишат прав пожизненно».
А вот канал «Главрыба» не согласен с Красовским, но не менее категоричен:
«Конечно, в детском доме ребенку будет гораздо лучше. Нет ничего более отвратительного».
У главной «политической» матери, блогера Леси Рябцевой вопрос радикализируется:
«Мне вот просто интересно: если нормально отнимать родительские права у тех, кто таскает детей на митинги, то возможно отнимать их и у таких спиди гонщиков это тоже ок? Просто спрашиваю, пытаюсь понять, никого ни к чему не призываю. Ну чтобы понимать правила игры».
«338» сообщает о другой, куда более страшной истории о материнской безответственности после хождения по гостям с годовалым ребенком:
«На обратном пути ребенок упал в сугроб, в котором пролежал до утра 16 ноября, пока не был обнаружен прохожим. С обморожением лица, рук и общим переохлаждением организма ребенок доставлен в ДРКБ г.Улан-Удэ. Мать уверяет следователей что оставила ребенка в гостях. Потом тоже раскаиваться будет и просить чтобы родительским прав не лишали».
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