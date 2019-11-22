Телеграм разглядел шамана между Путиным и мостом через Лену

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Владимир Путин поддержал возобновление строительства автомобильного моста через реку Лену, остановленного в 2014 году. Мост круглогодично свяжет жителей Якутска с федеральными трассами и всей Россией. Сейчас проехать с одного берега на другой можно только зимой по льду, а летом спасаются исключительно паромом.



«Бойлерная» о причинах остановки строительства:

«В свое время Ленский мост был задвинут на второй план по причине вялой аргументации предыдущих якутских властей и, по неофициальной версии, из-за строительства Крымского моста. Теперь мост через Лену может стать таким же символом для страны, каким в свое время был мост на Крымский полуостров. Но главное – государство развернулось на обширные северные и дальневосточные территории, где живет и требует себе внимания значительная часть жителей России».

«Орда» воодушевлен масштабом проекта:

«Переоценить региональное, инфраструктурное, социальное и политическое значение строительства мостов, сродни Крымскому и, надеемся, будущему «Ленскому», почти невозможно. Повторим ужасную банальность – дураки строят заборы, умные строят мосты. Потому что последние не только позволяют быстро добраться к матери на другой берег или не умереть до приезда «скорой», мосты, как скрепки, склеивают берега, регионы, федеральные и республиканские трассы. Благодаря мощным переправам улучшается логистика и транспортное сообщение, растет грузопоток, в т.ч. международный, появляется и на долгие годы сохраняется работа, связанная с эксплуатацией и ремонтом объекта».

«Мейстер» пишет о том, кто может строить новый супер-мост:

«Новость обрадует жителей Якутии и всего ДФО, т.к. стабильное сообщение между Восточной и Западной Якутией отсутствует 152 дня в году. Но на повестке остается вопрос с конкурсом и выбором подрядчика для строительства. Год назад правительство Якутии подписало меморандум о сотрудничестве с российской инвестиционно-строительной группой «ВИС» и китайской CRCC. Однако теперь согласие федерального Центра финансировать проект может изменить окончательный расклад сил. Меморандум не имеет юридически обязывающей силы, и станет ли он важным фактором при проведении тендера неизвестно. Кроме того, конкурс получает дополнительную остроту в свете скорого завершения строительства Крымского моста, которое освободит тысячи рабочих рук отечественных строителей».

Публицист Юрий Васильев в канале «Русский Сыч» отмечает значение события, ориентируясь на собственный опыт перемещений:

«Эпопея с мостом через Лену закончилась. Якутия получает мост. Его, конечно, надо еще построить. Но это уже смешные подробности по сравнению с тем, сколько — и как — пришлось идти к этому решению.<...> Большая звезда Айсену Николаеву, главе республики. А паромщикам в Нижнем Бестяхе — мои соболезнования. На самом деле нет: те еще гады».

«КСТАТИ» в шутку увязывает новость с несостоявшимся путешествием фрик-шамана в столицу:

«А вы говорите, шаман из Якутска не напугал Путина. Не прошло и года, как после его путешествия в Москву в Кремле принято официальное решение поддержать строительство моста через реку Лена».

