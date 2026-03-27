Телеграм: «Рассветы» в космосе, бентли в Киеве
Россия вывела на орбиту 16 аналогов Starlink, а на Украине обострился конфликт между Владимиром Зеленским и Верховной радой.
«Рассветы» на орбите
В понедельник аэрокосмическая компания «Бюро 1440», которая входит в структуру «ИКС Холдинга», успешно вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».
«БЮРО 1440» публикует видео:
«Запуск первых аппаратов целевой группировки – переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда БЮРО 1440 прошла этот путь за 1000 дней – именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников. Впереди – десятки запусков и сотни спутников российской низкоорбитальной группировки для сервиса связи с глобальным покрытием. На видео – кадры отделения спутников БЮРО 1440 от ракеты-носителя. Космос на связи!»
«Black Science» радуется:
«"Рассвет" – прямая альтернатива Starlink. Название выступает как символ начала новой эры российской низкоорбитальной связи, которая сможет обеспечить интернетом любую точку планеты, включая поезда, самолеты и труднодоступные регионы. Дальше – больше. К 2027 году планируют запустить еще 292 спутника, а в масштабном плане – 383 аппарата, включая 91 на замену выбывшим. Уже к 2035 году группировка может вырасти до 900 спутников. А мы верили. Гордимся-гордимся».
«Авиасалон МАКС» рассказывает, чем система «Рассвет» отличается от Starlink и OneWeb британо-европейской Eutelsat:
«Starlink представляет собой сверхмассовую глобальную сеть передачи данных и доступа в Интернет, целевым рынком которой является практически вся планета Земля и все рыночные ниши, от частного доступа в Интернет до государственного и военного применения. И это определило ее масштаб и архитектуру — уже сегодня группировка Starlink насчитывает более 10 000 спутников, развернутых на низких околоземных орбитах, а окончательная проектная конфигурация системы предполагает более 40 000 аппаратов. <…> Британо-европейская OneWeb рассчитана на более скромную архитектуру и масштаб: около 650 спутников уже развернуты на орбитах высотой ~1200 км, а в планах рост группировки до 1 000+ аппаратов. Более высокая орбита спутников OneWeb увеличивает задержку сигнала, но позволяет снизить число аппаратов для нужного покрытия сети. Система ориентирована в основном на корпоративный сегмент, государственные задачи и транспортную инфраструктуру, обеспечивая стабильное покрытие при ограниченной емкости. "Рассвет" занимает промежуточную позицию. Орбиты порядка 800 км обеспечивают задержку сигнала где-то посередине, между показателями Starlink и OneWeb, а внедрение лазерных межспутниковых линий связи, аналогичных таковым на спутниках системы Starlink, формирует задел для масштабируемости сети без потребности кратного увеличения группировки».
«Ловушка Фукидида» отмечает, что и Китай не стоит в стороне:
«Китай с 2024 г. тоже формирует свою группировку низкоорбитальных спутников, аналог "Старлинка". Проект называется "Цяньфань" (千帆星座 – Созвездие тысячи парусов, или Созведие армады). Кстати, помните пост об американской пилотируемой миссии в сторону Луны? Она должна была состояться в начале февраля, но по техническим причинам несколько раз была отложена. Актуальная дата запуска – "после 1 апреля". Также МКС – символ международного сотрудничества в космосе – будет выведен из эксплуатации в 2028 г. Россия на смену ей планирует создать Российскую орбитальную станцию (РОС). Сотрудничество в космосе тоже фрагментируется, как и весь мир».
«338» осуждает выражение «русский Starlink»:
«Хотелось бы, чтобы это пошлое словосочетание осталось перлом одних суток, а не стало клише. И по идее пиарщики ИКС-Холдинга, а также сознательные журналисты должны были просчитать подобный риск и работать на опережение. Чтобы отечественные разработки не рассматривались, как это бывало не раз, через призму чего-то западного. Сказанное к произошедшему событию никак не относится и на работу группировки уж никак не повлияет. И можно напомнить: прошлый год разработчики заканчивали на откровенном позитиве, с чувством гордости и радости за проделанную работу. Что важно – команда разработчиков состоит из достаточно молодых людей. Которые знают, ради чего и во благо чего работают».
Подготовка к выборам в Госдуму
Продолжается обсуждение грядущих предвыборных кампаний.
«ЭИСИ – Повестка дня» делится отрывком выступления политолога Алексея Чеснакова:
«Системная роль этих выборов высока, поскольку они проходят после феноменальной победы Владимира Владимировича Путина на президентских выборах 2024 года. Тогда явка превысила 77%, а действующий Президент набрал более 87%. При этом выборы в Думу пройдут впервые в условиях специальной военной операции. Общество высоко мобилизовано вокруг Президента, что формирует запросы к системе власти, на которые она должна ответить. В отличие от президентских выборов, где в центре внимания – личность, думские носят идеологический характер. Соревнуются носители определенных ценностей и идеологий, и от их слоганов, смыслов и идей зависит не только победа, но и сформированный запрос общества в легитимных процентах. Эти выборы определят повестку на ближайшие пять лет, ведь Дума формируется на этот срок и активно участвует в формировании правительства. После конституционных поправок Дума имеет больший вес, утверждая значительную часть правительства, и после выборов 2030 года сможет проявить субъектность в этом процессе».
«Доктор Z прописал» рассуждает о технических аспектах голосования:
«В России может появиться дистанционное голосование через спутники для мест без устойчивой связи, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. На заключительном заседании нынешнего состава ЦИК она рассказала, что комиссия уже два года сотрудничает с компанией "Бюро 1440". Накануне компания запустила первые спутники целевой группировки связи, которые могут в том числе обеспечить и возможность голосования. Памфилова пояснила, что речь идет не об обычном дистанционном электронном голосовании, а именно о передаче данных через спутник. Работа над этим уже началась, и, по мнению главы ЦИК, такой способ может стать реальностью в ближайшем будущем. Она добавила, что подобные проекты часто кажутся фантастическими, но, как и в случае с системой "Мобильный избиратель", со временем становятся реальностью».
«ФоРГО» приводит мнение политолога Константина Костина:
«В условиях сегодняшней волатильности рейтингов хотелось бы отметить основные драйверы электоральных показателей: акцентированная поддержка Президента; включение в кампанию популярных региональных политиков, чей рейтинг в соответствующих субъектах превышает рейтинг ЕР и которые по традиции возглавляют территориальные группы; массированная медийная кампания и политическая реклама. Риски кампании: 1. Усталость от СВО, особенно в аспекте обеспечения мер безопасности, в том числе недовольство запретами, ограничениями. 2. Трансформация риторики, форм и методов работы и драйва оппонентов: произойдет переход от молчаливого консенсуса, не предполагающего конкурентной борьбы, к новому формату политического противостояния с жесткой критикой, резкими высказываниями и неприятными для власти инициативами. 3. Существенное ухудшение качества и уровня жизни. 4. Имиджевые проблемы власти. 5. Техногенные катастрофы и иные негативные резонансные события (проблемы субъективного характера мы здесь не учитываем)».
«Политтранзит» рассказывает о ситуации в непарламентской оппозиции:
«Пишут, что федеральный список партии "Яблоко" на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года возглавит 73-летний основатель партии Григорий Явлинский. По словам председателя московского отделения "Яблока" Кирилла Гончарова, этот вариант остается одним из приоритетных. Нынешний председатель партии Николай Рыбаков лишился возможности баллотироваться из-за административного наказания. Кроме того, партия не сможет опереться и на ряд других заметных фигур из-за статуса иноагентов или уголовных дел. На этом фоне выдвижение Явлинского рассматривается как основной сценарий. <…> Регистрация партсписка на федеральных выборах спасет "яблочников" от угрозы ликвидации, возникшей в связи с невыполнением установленного законом требования об участии в определенном количестве избирательных кампаний за семилетний срок. На региональных выборах "Яблоку" не удается зарегистрировать своих выдвиженцев уже четыре года подряд».
«Темник» пишет о предложении белгородского губернатора:
«Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил провести сентябрьские выборы без массовой агитации. Выделенные партийные бюджеты губернатор советует направить на помощь раненым детям. Отказ от политического пиара на местном уровне уже обкатан: в последние годы приграничные регионы регулярно проводят кампании в режиме строгой экономии. Однако теперь этот суровый минимализм предлагается перенести и на федеральные выборы в Госдуму. Для парламентской оппозиции инициатива оборачивается элегантной ловушкой. Прямо заявить о несогласии в текущих реалиях совершенно неуместно. Вопрос переведен в моральную плоскость: любая попытка отстоять траты на листовки и билборды разобьется о мощный императив помощи пострадавшим. В реальности же такой подход крайне невыгоден для оппозиции. Во-первых, это ломает логику единой думской кампании – оппозиция не сможет открыто транслировать общие федеральные лозунги, размывая свой бренд на отдельной территории. Во-вторых, призыв оценивать кандидатов по "фактическим результатам" заведомо оставляет их в тени более мощной партии власти. В итоге остается надеяться лишь на квоты».
Ситуация на Украине
На Украине обострился конфликт между Владимиром Зеленским и Верховной радой: депутаты не хотят голосовать за ужесточение налоговой нагрузки на граждан, без чего страна рискует остаться без финансовой помощи Евросоюза и МВФ.
«Денацификация UA» пишет, что утром в среду большинство депутатов украинского парламента не явилось на заседание на фоне информации об угрозах в их адрес:
«Рада опустела: депутаты бойкотируют сессию из-за угроз. Всему виной распространившиеся среди них сообщения, что Офис Зеленского готовит показательные избиения нескольких нардепов из пропрезидентской "Слуги народа". По словам одного из депутатов, провокация должна была стать показательной и заставить проголосовать за законы МВФ. Те самые, которые повысят тарифы и налоги для потребителей еще больше в обмен на кредит Киеву. Поэтому депутаты "на шпагате" – и голосовать за драконовские законы МВФ не хотят во избежание "политической смерти", и Зеленский со своей стороны давит. Но почему-то их не жаль. Раньше надо было думать».
«Всевидящее око» отмечает, что у киевского режима заканчиваются деньги:
«В очередной раз. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина находится "на грани финансовой катастрофы". А все оттого, что Украина не выполнила условий Всемирного банка и теперь может не получить от него денег. Гетманцев сокрушается, что таким образом можно "потерять страну". И он, конечно же, не прав: страну они все уже потеряли ровно в тот момент, когда сделались полностью зависимыми от "уважаемых западных партнеров" и пустили все ресурсы, которые у них есть, на войну до последнего украинца – как велели им западные партнеры в лице Бориса Джонсона. Не нужно ставить себя в зависимость от стран Запада, это всегда так заканчивается. По возможности избегайте этого».
«TradeTourney» указывает на интересную деталь:
«Пока Киев горит, мажоры на бентли разъезжают. Столица Украины неожиданно заняла третье место в Европе по продажам Bentley. Сказать, что это диссонанс – ничего не сказать. Когда экономика на военных рельсах, а народ копейки считает, найдется каста, для которой война – не помеха для покупки авто за полмиллиона евро. Неважно, серый ли это импорт через Польшу или банальный вывод капитала в материальный актив. Факт – деньги есть, и они текут в люксовый сегмент, игнорируя все кризисы. Цинично? Абсолютно. Показательно? Еще как».
«По'острее» публикует видео о настроениях украинской молодежи:
«Ну что тут скажешь, украинская молодежь продолжает традицию храбрых слов и тихих дел. Во время очередного опроса в Киеве один подросток‑неформал с видом великого стратега заявила, что, конечно, воевать нужно до последнего патрона, но лично она предпочла бы эвакуироваться в Польшу или Германию, потому что "здесь мало возможностей для выживания"».
«Мейстер» отмечает обострение украино-венгерской «Дружбы»:
«Орбан перекрыл поставки газа на Украину, которые в 2025 году обеспечили Неньке 45% всего импорта. По его словам, газа не будет, пока Украина не запустит нефтепровод "Дружба", а пока высвободившиеся объемы пополнят венгерские хранилища. Что ж, эскалация в отношениях Киева и Будапешта вышла на новую ступень, и виной тому сразу несколько факторов: приближения выборов (прорыв нефтяной блокады даст очки Орбану), кризис на Ближнем Востоке и атаки ВСУ на "Турецкий поток". И хотя зима прошла, Киеву это все равно грозит издержками – газ для выработки электричества придется закупать через Польшу и Словакию, что дороже. А деньги у Киева не свои, да и с кредитом от ЕС проблемы. Будапешт же может даже выиграть от этой ситуации и попытаться продать излишки газа в ЕС, где ценник улетел в космос. Подействует ли это на Киев – пока непонятно, потому что команды "фу" от Брюсселя еще нет, а проблемы украинцев, на которые власть переложит часть издержек, Банковую не печалят. А пока в Брюсселе считают, сколько нужно добавить Киеву для поддержки штанов, Орбану стоило бы попробовать и иные формы давления. Например, запрет на транзит украинского агроэкспорта. В прошлый раз его ограничения вызвали вой на болотах, имело бы смысл повторить, ставки в этом противостоянии все-таки высоки».
Атака на турецкий танкер
Турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне был атакован в Черном море. На борту танкера находилось 140 тысяч тонн российской нефти, судно шло из Новороссийска в Стамбул.
«Мюсли вслух», как и все прочие комментаторы, убеждены, что турков атаковали ВСУ:
«Какой пердимонокль получается: Украина, вооружаемая и снабжаемая НАТО, желающая войти в его состав, атаковала элемент критически важной транспортной инфраструктуры (турецкий танкер с сырой нефтью) другого члена альянса? Прибавьте к этому вчерашние заявление пресс-секретаря президента Пескова о том, что Россия на постоянной основе предупреждает Турцию в связи с возрастающей угрозой для "Турецкого" и "Голубого" потоков. Под Эрдоганом скопилось очень много стульев, и сразу несколько из них хохлы уже начали цинично выбивать. Эта новость также говорит о том, что гнойник киевского режима следует очищать до донышка, иначе даже в случае заключения мирного договора атаки на важные для России и ее стран-партнеров морские коммуникации так и будут продолжаться, пока на Украине будут делать удивленные пятачки и разводить копытцами, дескать, мы не при делах».
«NewЛанак| Спецоперация | Агрегатор новостей» интересуется:
«Что на это скажут турки? Решительно осуждают, но продолжат Байрактары, Кирпи и др. хохлам поставлять?»
«WALK&TALK» отмечает слабоумие и отвагу Киева:
«Хохлы не останавливаются ни перед чем и смело атакуют даже страны НАТО. Вслед за прибалтийскими тиграми под раздачу попали и турки. Мудрым политикам на заметку».
«АДЕКВАТ Z» подчеркивает неблагодарность украинцев:
«После многочисленных и настойчивых безуспешных попыток беспилотного нахрюка на компрессорные станции "Турецкого потока" хохлы решили выразить уважение и благодарность туркам альтернативным способом. Усосали недалеко от Босфора надводным беспилотником по турецкому танкеру со 140 тысячами тонн нашей нефти. Сами танки, по крайней мере пока, вроде чудом не потекли, но и утечки из топливных цистерн самого судна хватило для пятна на воде площадью с квадратный километр. С которым еще счастье, если удастся справиться прежде, чем его вынесет непосредственно на берега Стамбула. Контекстов у этой перемоги масса, ограничусь одним, самым свежим. Неделю назад, на годовщину возвращения Крыма домой, турецкий МИД с великим пафосом высказался, как он не признает и никогда не признает этого возвращения, и с какой непоколебимой решимостью турки будут поддерживать хохлов до конца, в радости и горе. Двуногие свиньи не были бы двуногими свиньями, чтобы в том числе как раз на этом фоне не нагадить в кормящую руку демонстративно и обильно; кто, кстати, даст себе труд перевести и закинуть в турецкие паблики переможные скачки стада по этому поводу, сделает хорошее и полезное дело. Ни в какой из официальных турецких реакций нет – и, уверен, не будет – ни полслова по вопросу, а кто это сделал. С вопросом, является ли Эрдоган в этой связи национал-куколдом или кем-нибудь наподобие, турецкое общественное мнение пусть разбирается самостоятельно».
Ближневосточный конфликт
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что война подходит к концу, поскольку военные цели достигнуты, и его не беспокоит закрытие Ираном Ормузского пролива. В субботу Трамп дал Ирану 48 часов на то, чтобы вновь открыть пролив, пригрозив в противном случае уничтожить иранскую энергетику. В понедельник Трамп написал в своей соцсети, что Вашингтон провел с Тегераном «очень хорошие и продуктивные переговоры», и объявил о пятидневной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Заявление вызвало резкое падение цен на мировых энергетических рынках. За 15 минут до публикации этого сообщения Трампа на нефтяном рынке были заключены сделки на сумму около 580 млн долларов.
«Мышь в овощном» делится подозрениями:
«Могут ли Дональд Фредович сотоварищи целенаправленно играть на рынке, используя для этого возможности POTUS-а по воздействию на общественное мнение? Если выбирать ответ на данный вопрос из "может/не может", то выбрать придется "да, безусловно": у 45/47-го президента США для этого есть как необходимые возможности, так и соответствующая мотивация. Речь идет не о том, что мы держали свечку – но исключительно о возможностях, отрицать наличие которых попросту глупо. Так что, если тема интересна, то можно перейти на следующий уровень ее обсуждения. И погадать о том, является ли такая игра неким приятным бонусом от американского нападения на Иран – или война затевалась именно для того, чтобы правильные люди смогли бы на ней заработать таким оригинальным способом».
Иран официально опроверг информацию о «хороших переговорах» с США и выдвинул свои условия для завершения конфликта.
«Шо, опять?» отмечает, что это не те условия, к которым привыкли в Вашингтоне:
«Reuters, ссылаясь на три источника в Тегеране, сообщает о четырех требованиях Ирана на предстоящих переговорах. <…> Первое. Гарантии безопасности. Иран хочет не перемирия, а юридических гарантий. Второе. Финансовая компенсация за ущерб. Иран уже отправил письма в ООН с требованиями к Бахрейну и ОАЭ. Теперь очередь США. Третье. Суверенитет над Ормузским проливом. Сейчас транзит через пролив упал на 90%. Иран пропускает только "дружественные" суда. Хотят легитимизировать контроль. Четвертое. Категорический отказ обсуждать ракетную программу. Для Ирана это красная линия. Трамп еще в феврале требовал: "Никакого ядерного оружия, никаких ракет". Не дождется, подчеркивают в Тегеране. Израильские чиновники заявили Reuters: Иран вряд ли согласится на требования США. Стороны подходят к переговорам с взаимоисключающими позициями. Иран может себе это позволить. Пролив парализован, цены растут, иранская авантюра Трампа превратилась в затяжную историю».
«Безграничный аналитик» комментирует публикацию New York Times о том, что саудовский принц в недавних телефонных разговорах подталкивал Трампа к продолжению войны с Ираном:
«Честно говоря, мы не знаем, на кого вообще рассчитана эта фантастическая чушь. Саудовский принц-де во всем виноват, Трамп может быть, и хотел бы мира, но ведь союзник требует войны! Будет очень забавно, если в Саудовской Аравии вообще никто не слышал об этом плане принца, и вообще королевство выступает за скорейшее урегулирование конфликта. Вопрос-то не праздный, поскольку Эр-Рияд в результате действий Ирана несет колоссальные убытки. Кроме того, американские системы ПВО, прикрывающие небо над Саудовской Аравией, оказались совершенно бесполезными против иранских ракет. Как следствие, Иран легко может разбомбить хоть всю территорию королевства, и никто помешать ему не сможет. И это в таких условиях власти Саудовской Аравии не хотят мира? Крайне слабо верится в этот вариант. Другое дело, что Трампу и вообще американцам очень хочется "размазать все на групповщину". Представить ситуацию, как будто это не американцы с Израилем напали, никого не спрашивая, на Иран, а их подталкивали арабские государства. Собственно, публикация в The New York Times и преследует такую цель: связать продолжение войны с позицией арабского мира. Даже если он об этом и не в курсе».
«InfoDefense Спектр» комментирует стратегию Тегерана:
«В течение последних трех недель Корпус стражей Исламской революции представил новые элементы своей стратегии, которые стали оперативными благодаря их способности навязывать американским силам затяжную войну во времени и пространстве. Экономическое сдерживание. Блокируя законным образом Ормузский пролив (что было предсказуемо и объявлено) и бомбардируя прозападные энергетические ресурсы по всему Персидскому заливу, Иран наносит своим агрессорам глобальный экономический ущерб, который будет сдерживать любые новые атаки. Политическое сдерживание. Способность Ирана навязывать своим агрессорам затяжную и, следовательно, непопулярную войну на истощение ставит под угрозу, без вмешательства, успех их предстоящей избирательной кампании. Наконец, следует добавить, что после окончания конфликта ядерное сдерживание, которое Иран, как и Северная Корея, получит, окончательно помешает Израилю и западным странам напасть на Иран».
«Книга Носовича» волнуется за Кубу:
«Я где-то неделю назад в одном из интервью сказал, что уже не уверен в том, что Куба станет для США третьей серией после Венесуэлы и Ирана. Потому что во второй серии – в Иране – Трамп увяз основательно. Теперь беру свои слова обратно. Вполне вероятно, что станет, и именно потому, что в Иране Трамп увяз. Конечно, с рациональной точки зрения открывать второй фронт, когда тебя с головой затягивает первый – абсурд. Зато в логике непрерывного информационного хайпа и бесконечного повышения ставок все закономерно и обоснованно. Повторить на Кубе Венесуэлу, чтобы отвлечь внимание от провала с Ираном. Почему нет?»
