Телеграм: «Рассветы» в космосе, бентли в Киеве

В понедельник аэрокосмическая компания «Бюро 1440», которая входит в структуру «ИКС Холдинга», успешно вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».

«БЮРО 1440» публикует видео:

«Запуск первых аппаратов целевой группировки – переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда БЮРО 1440 прошла этот путь за 1000 дней – именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников. Впереди – десятки запусков и сотни спутников российской низкоорбитальной группировки для сервиса связи с глобальным покрытием. На видео – кадры отделения спутников БЮРО 1440 от ракеты-носителя. Космос на связи!»

«Black Science» радуется:

«"Рассвет" – прямая альтернатива Starlink. Название выступает как символ начала новой эры российской низкоорбитальной связи, которая сможет обеспечить интернетом любую точку планеты, включая поезда, самолеты и труднодоступные регионы. Дальше – больше. К 2027 году планируют запустить еще 292 спутника, а в масштабном плане – 383 аппарата, включая 91 на замену выбывшим. Уже к 2035 году группировка может вырасти до 900 спутников. А мы верили. Гордимся-гордимся».

«Авиасалон МАКС» рассказывает, чем система «Рассвет» отличается от Starlink и OneWeb британо-европейской Eutelsat:

«Starlink представляет собой сверхмассовую глобальную сеть передачи данных и доступа в Интернет, целевым рынком которой является практически вся планета Земля и все рыночные ниши, от частного доступа в Интернет до государственного и военного применения. И это определило ее масштаб и архитектуру — уже сегодня группировка Starlink насчитывает более 10 000 спутников, развернутых на низких околоземных орбитах, а окончательная проектная конфигурация системы предполагает более 40 000 аппаратов. <…> Британо-европейская OneWeb рассчитана на более скромную архитектуру и масштаб: около 650 спутников уже развернуты на орбитах высотой ~1200 км, а в планах рост группировки до 1 000+ аппаратов. Более высокая орбита спутников OneWeb увеличивает задержку сигнала, но позволяет снизить число аппаратов для нужного покрытия сети. Система ориентирована в основном на корпоративный сегмент, государственные задачи и транспортную инфраструктуру, обеспечивая стабильное покрытие при ограниченной емкости. "Рассвет" занимает промежуточную позицию. Орбиты порядка 800 км обеспечивают задержку сигнала где-то посередине, между показателями Starlink и OneWeb, а внедрение лазерных межспутниковых линий связи, аналогичных таковым на спутниках системы Starlink, формирует задел для масштабируемости сети без потребности кратного увеличения группировки».

«Ловушка Фукидида» отмечает, что и Китай не стоит в стороне:

«Китай с 2024 г. тоже формирует свою группировку низкоорбитальных спутников, аналог "Старлинка". Проект называется "Цяньфань" (千帆星座 – Созвездие тысячи парусов, или Созведие армады). Кстати, помните пост об американской пилотируемой миссии в сторону Луны? Она должна была состояться в начале февраля, но по техническим причинам несколько раз была отложена. Актуальная дата запуска – "после 1 апреля". Также МКС – символ международного сотрудничества в космосе – будет выведен из эксплуатации в 2028 г. Россия на смену ей планирует создать Российскую орбитальную станцию (РОС). Сотрудничество в космосе тоже фрагментируется, как и весь мир».

«338» осуждает выражение «русский Starlink»:

«Хотелось бы, чтобы это пошлое словосочетание осталось перлом одних суток, а не стало клише. И по идее пиарщики ИКС-Холдинга, а также сознательные журналисты должны были просчитать подобный риск и работать на опережение. Чтобы отечественные разработки не рассматривались, как это бывало не раз, через призму чего-то западного. Сказанное к произошедшему событию никак не относится и на работу группировки уж никак не повлияет. И можно напомнить: прошлый год разработчики заканчивали на откровенном позитиве, с чувством гордости и радости за проделанную работу. Что важно – команда разработчиков состоит из достаточно молодых людей. Которые знают, ради чего и во благо чего работают».

