Телеграм: Почему Путин не подал руки сыну Лукашенко?
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Кто голосует за поправки в Конституцию?
25 июня в России началось всенародное голосование по изменению Конституции, которое продлится до 1 июля включительно.
«ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» объясняет, почему проголосовал за поправки:
«Я проголосовал "за", чтобы у меня самого не осталось сомнений: я ответствен за все, что тут происходило и будет происходить потом. Я не просил, не прошу и не буду просить ни у интеллигенции (частью которой я не был и не буду), ни у власти никаких подачек. Или прощения. Я лишь хочу, чтоб у самого у меня не было сомнения: я отвечаю за все тут происходящее. Хочу, чтоб не было соблазна сказать: а я к этому отношения не имею, я за это не голосовал».
Политолог Алексей Мухин отмечает, что попытки сорвать голосование провалились:
«Чем жестче либеральное сообщество протестного типа нападает на процесс голосования, тем более становится очевидным, что организовать этот самый процесс с учетом "ковидных вызовов" и ограничений и в условиях общей пассивности голосующего контингента все-таки удалось. При этом отдельным направлением информационных атак стала как раз форма организации, кое-где действительно причудливая. В сети форсятся ролики, призванные демотивировать участников процессов, а это означает, что битву-то противники плебисцита как раз проигрывают. Сам процесс голосования, организованный онлайн и оффлайн, что является на данном этапе довольно экспериментальным моментом, что называется, "пошел" и завершится 1 июля, хотят того его противники или нет. Кстати, наблюдение за процессом носит достаточно массовый характер, что пока беспрецедентно. Население голосует, отдельные провокации не отражаются на безопасности процесса. Впереди, как я понимаю, истерика оппонентов. И не одна».
«Сильное звено» пишет об электронном голосовании:
«В Москве с 10 утра идет электронное голосование. Более миллиона москвичей зарегистрировались для участия в голосовании в таком формате, за 4 часа (к 14:00) явка составила 20%. Цифры действительно впечатляют. <…> Опыт столицы может стать беспрецедентным за всю историю применения подобных технологий. Будущее уже наступило, и это значит, что большинство выборов по всему миру будут проводиться именно в таком формате – простом, современном и удобном для всех».
Организаторы кампании «Нет!», которые агитируют против поправок, призвали своих сторонников выкладывать селфи с бюллетенем или скрин электронного протестного голосования и признали, что пока не знают, какими будут их действия по завершении плебисцита. Авторы канала «338» удивляются:
«Равное и тайное голосование уже не? В Прекрасной России все будут отчитываться, что проголосовали и как проголосовали? Ну, и традиционное: сначала мы устроим бардак, а потом решим, что с ним делать. Вот такой горизонт планирования у "НЕТовцев"».
Зачем России "налог на богатых"?
Во вторник Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Президент сообщил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса, в том числе о продлении выплат медработникам на июль и август и о распространении льготной ипотеки на жилье стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – до 12 миллионов. Семьи с детьми до 16 лет получат выплату в 10 тысяч рублей еще и в июле. В июле и августе будет сохранено повышенное пособие по безработице. Путин объявил о снижении налога на прибыль IT-компаний с 20% до 3%, а страховых взносов – с 14% до 7,6%.
Кроме того, президент сообщил о повышении ставки НДФЛ для граждан, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Для них ставка повышается с 13% до 15%. Деньги с повышения НДФЛ направят на лечение детей с редкими заболеваниями.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет о выбранной президентом стратегии:
«Владимир Путин остается верен своей стратегии точечной поддержки. Предполагается поддержать граждан с детьми (и детей в отдельности через маневр с НДФЛ), а также простимулировать занятость. В экономическом плане мы видим акцент на отрасли, которые могут дать мультипликативный эффект, то есть строительство и IT. План по восстановлению социально-экономического климата страны обозначен четко и будет, очевидным образом, корректироваться в режиме ручного контроля со стороны АП и Правительства».
«SecAtor» комментирует новость о снижении налога на прибыль высокотехнологичных компаний:
«Это, без лишних слов, очень круто. Мы вчера предлагали выцыганить у мировых технологических гигантов строительство исследовательских центров в России с использованием передовых британских практик по их принуждению под предлогом возможного запрета на использование продукции на территории страны. Мы, конечно, шутили. Но власти, как оказалось, придумали более гуманный способ. Такая адекватность радует. Главное, чтобы не забыли инфосек компании включить в список. Глядишь, и Group-IB из сингапурской обратно в российскую переименуется».
«Темник» рассуждает о поднятии ставки НДФЛ:
«Президент еще раз подтвердил свою приверженность к выверенным решениям умеренного характера в противовес радикальным экспериментам. Это проявилось, в частности, в предложении изменить "плоскую" шкалу налогообложения. Увеличение НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год не выглядит как революционный переход на прогрессивную шкалу налогообложения. Но те, кто много лет ратовали за отказ от плоской шкалы, не могут теперь не признать, что шаг навстречу их предложениям сделан. По сути, очередная карта из колоды традиционных козырей выбита из рук политиков левого толка. Тот факт, что этот шаг не такой радикальный, как виделось апологетам изъятия сверхдоходов, говорит только об одном. Прежде чем рубить с плеча, надо сначала внимательно понаблюдать, как будет работать предложенная, по сути, тестовая дополнительная ставка. Покажет хороший результат в динамике собираемости налогов – можно будет двигаться дальше и вводить новые множители. А до тех пор полученные бонусы будут перераспределяться в пользу детской медицины. Решение, как уже было сказано, выглядит тщательно выверенным и взвешенным как с экономической, так и с политической точек зрения».
«Темы. Главное (ГлавМедиа)» радуются за детей:
«Эпоха сбора денег по SMS детям с тяжелыми заболеваниями и на дорогостоящие лекарства закончилась – на это будет тратиться "налог на богатых"».
Путин поручил правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, причем поощрять те субъекты, которые активно вкладывают ресурсы в проекты развития. «Русский Сыч» считает, что региональным властям стоит крепко задуматься:
«Правила игры для регионов несколько меняются. Насколько? Ну примерно так: те, кто сел играть с федеральным центром в шашки, внезапно обнаружили, что теперь придется играть в "Цивилизацию". Неважно, сколько ты скушал / налоббировал с доски. Важно, сколько – и как скоро – ты освоил под конкретные объекты, программы. Вне зависимости от стартового капитала».
Почему Путин не подал руки сыну Лукашенко?
24 июня в Москве и других российских городах прошли парады Победы.
«Всевидящее око» пишет о символизме даты:
«Хороший вышел парад. Теперь еще лучше видно, насколько было хорошей идеей перенести его на 24 июня. Всего через два дня после годовщины начала войны. Сильнее отклик получить было бы сложно. И раз уж эпидемия помешала отпраздновать 9 мая – это самый лучший день».
Депутат Мосгордумы Александр Козлов отмечает, что в этом году парад получился особенным:
«В этом году Парад Победы – самый долгожданный, самый символичный, самый патриотичный праздник. Мы так ждали его 9 мая, но с болью, скрепя сердце, вынуждены были перенести. А получилось вновь по-исторически, знаково, памятно. Никогда ни с чем не сравнить то, что прошли и пережили наши предки во время Великой Отечественной войны, не передать до конца и полностью их подвиг словами. Это можно ощущать каждый раз. С комом в горле и слезами. С песнями, стихами, фильмами тех лет и минутами молчания. С Парадом Победы на главной площади нашей страны».
«НеВротик» считает неслучайным то, что за несколько дней до парада была опубликована статья Владимира Путина об истории Второй мировой войны:
«Из года в год в День Победы Путин, опираясь на абсолютный национальный консенсус, выстраивает на фундаменте этого главного дня страны непререкаемое историческое обоснование российского суверенитета вплоть до самодостаточности. Именно эту очевидность он всякий раз упаковывает в формат торжественного выступления, открывающего парад. <…> Именно к этому дню Путин подгадал свою статью, демонстративно адресованную мировому сообществу. С тем же посылом – извещением о российской суверенности, которая не нуждается в посторонних оценках. Собственно, сегодняшняя речь – это и есть идеологическая выжимка недавней статьи. Здесь в еще более выразительной и компактной форме расставлены все акценты, если до кого туго доходят длинные тексты. И о цивилизационной значимости Победы для всего мира. И о естественной русской культурной мотивации: освободить, но не завоевать. И об историческом советском единстве народов России».
Телеграм-каналы обсуждали видео с парада: Путин пожимал руки ветеранам, но в их ряду оказался Николай Лукашенко – младший сын белорусского президента. Ему российский лидер руки не подал. Некоторые каналы предположили, что Путин принял молодого человека за сотрудника ФСО.
«Восточное притворство» уверено, что это не так:
«Путин перепутал Колю Лукашенко с ФСОшником? Вовсе нет. Перепутал тут Лукашенко, когда сначала заявил, что поедет показать "этим русским", как надо проводить парады, а затем решил, что юбилейный парад в Москве – это цирковое представление, на которое можно привезти поглазеть всех своих отпрысков. Малолетний белорусский мачо рядом с ветеранами – оскорбление Путина».
Как шпионил в Курске полковник полиции?
В Курской области по подозрению в шпионаже был задержан и.о. начальника райотдела полиции подполковник Дмитрий Борзенков. Его подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений, составляющих гостайну.
«Мюсли вслух» считают, что шпионить в интересах Украины – это смешно:
«Шпионаж в пользу Украины звучит несколько юмористически, однако срок за него полагается такой же, как и за шпионаж в пользу Китая или США».
Журналист Армен Гаспарян полагает, что это не смешно, а позорно:
«Шпионить в пользу хутора імені замученого кривавої гебухой Степана Бандери – это реальное днище. Даже на разведку Молдовы не так стыдно».
«АДЕКВАТ» рассуждает о разновидностях шпионов:
«Бывают шпионы умные. Эти на всякие к-делу-не-пришей фонды и организации работают, а если чо строят защиту по линии "да какой шпионаж, чисто научный интерес". Бывают шпионы самонадеянные. Эти работают на страны НАТО, невзирая на риск слива, учитывая, какой бардак в НАТОвских разведках творится. Бывают шпионы глупые. Эти на Штаты пашут, где секретность вообще прекратила течение свое, и не слили кого-то еще только потому, что уж больно объемы велики, жизни не хватит все разобрать. А вот еще один сорт шпиона. На Украину работает».
Авторы некоторых каналов усомнились в том, что начальник областного райотдела мог иметь доступ к гостайнам, представляющим интерес для иностранных разведок. «Русский тарантасъ» объясняет:
«Это, конечно, очень смешно, что начальник полиции в Курской области, Золотухинский р-н оказался украинским шпионом. В "телеге" пишут – "да какие он тайны мог знать, планы учений ГО"? А вы у донецких и луганских поинтересуйтесь, как дорого обошлись им вот такие инфильтрованные криптобандеровцы. Как минимум, на их совести смерть Гиви, Мотора и Мозгового. Так что ничего смешного».
Почему Украина хочет денег от России?
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия якобы по-прежнему должна выплачивать Украине сто миллионов долларов в год за базирование Черноморского флота в Крыму, как это было до вхождения полуострова в состав России.
«Доктор прописал» объясняет логику Боднара:
«Замглавы украинского МИД Василий Боднар объявил, что по соглашению о базировании Черноморского флота в Крыму Россия задолжала Украине 100 миллионов долларов. Претензии он обосновал тем, что в Киеве считают соглашение действующим. А в Москве нет, вот ведь незадача-то какая. Боднар выразил уверенность, что Москва заплатит не только эту сумму, но и дополнительно за "учиненную агрессию" и "оккупацию территории". А, ну да, знакомо... И расцветет после этого Украина пышным цветом. И работать не надо будет. Даже Боднару».
«Натан вернулся» предсказывает, какой ответ от России получит украинский МИД:
«Чудеса украинского здравомыслия. Замминистра иностранных дел Украины пребывает в твердой уверенности, что Россия обязана платить по 100 млн долларов в год за нахождение своих кораблей на базе Черноморского флота в Севастополе. Должна – но почему-то (!) не платит (!!) уже шесть лет (!!!). Сложно сделать здесь какие-то выводы – предоставим это медицинским специалистам по подобного рода заблуждениям. А пока можем лишь процитировать Владимира Путина – рассчитывать они могут только лишь на уши от мертвого осла. Не более того».
«Мировая политика» советует Украине не провоцировать Россию, которой тоже есть что предъявить Киеву:
«Очередной клоун в чине замглавы МИД Украины заявил, что Москва должна выплачивать Киеву по 100 миллионов $ в год за базирование в Крыму Черноморского флота. Мария Захарова ответила: "Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься". Мы же посоветуем "небратьям" радоваться, что Россия не требует компенсации за годы постсоветской оккупации полуострова Украиной».
«Мейстер» не понимает, как на практике Украина собирается добиваться выполнения своих требований:
«Замминистра не сказал, какие практические шаги Украина намеревается предпринять, чтобы добиться выплат. Похоже, опыт "Нафтогаза", отсудившего у "Газпрома" миллиарды в международных арбитражах и зарубежных судах, вдохновил украинского дипломата на его заявление. Однако к кому он намерен апеллировать, когда речь идет не о коммерческих, а о межгосударственных отношениях?»
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