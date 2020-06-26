Телеграм: Почему Путин не подал руки сыну Лукашенко?

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Во вторник Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Президент сообщил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса, в том числе о продлении выплат медработникам на июль и август и о распространении льготной ипотеки на жилье стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – до 12 миллионов. Семьи с детьми до 16 лет получат выплату в 10 тысяч рублей еще и в июле. В июле и августе будет сохранено повышенное пособие по безработице. Путин объявил о снижении налога на прибыль IT-компаний с 20% до 3%, а страховых взносов – с 14% до 7,6%.

Кроме того, президент сообщил о повышении ставки НДФЛ для граждан, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Для них ставка повышается с 13% до 15%. Деньги с повышения НДФЛ направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет о выбранной президентом стратегии:

«Владимир Путин остается верен своей стратегии точечной поддержки. Предполагается поддержать граждан с детьми (и детей в отдельности через маневр с НДФЛ), а также простимулировать занятость. В экономическом плане мы видим акцент на отрасли, которые могут дать мультипликативный эффект, то есть строительство и IT. План по восстановлению социально-экономического климата страны обозначен четко и будет, очевидным образом, корректироваться в режиме ручного контроля со стороны АП и Правительства».

«SecAtor» комментирует новость о снижении налога на прибыль высокотехнологичных компаний:

«Это, без лишних слов, очень круто. Мы вчера предлагали выцыганить у мировых технологических гигантов строительство исследовательских центров в России с использованием передовых британских практик по их принуждению под предлогом возможного запрета на использование продукции на территории страны. Мы, конечно, шутили. Но власти, как оказалось, придумали более гуманный способ. Такая адекватность радует. Главное, чтобы не забыли инфосек компании включить в список. Глядишь, и Group-IB из сингапурской обратно в российскую переименуется».

«Темник» рассуждает о поднятии ставки НДФЛ:

«Президент еще раз подтвердил свою приверженность к выверенным решениям умеренного характера в противовес радикальным экспериментам. Это проявилось, в частности, в предложении изменить "плоскую" шкалу налогообложения. Увеличение НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год не выглядит как революционный переход на прогрессивную шкалу налогообложения. Но те, кто много лет ратовали за отказ от плоской шкалы, не могут теперь не признать, что шаг навстречу их предложениям сделан. По сути, очередная карта из колоды традиционных козырей выбита из рук политиков левого толка. Тот факт, что этот шаг не такой радикальный, как виделось апологетам изъятия сверхдоходов, говорит только об одном. Прежде чем рубить с плеча, надо сначала внимательно понаблюдать, как будет работать предложенная, по сути, тестовая дополнительная ставка. Покажет хороший результат в динамике собираемости налогов – можно будет двигаться дальше и вводить новые множители. А до тех пор полученные бонусы будут перераспределяться в пользу детской медицины. Решение, как уже было сказано, выглядит тщательно выверенным и взвешенным как с экономической, так и с политической точек зрения».

«Темы. Главное (ГлавМедиа)» радуются за детей:

«Эпоха сбора денег по SMS детям с тяжелыми заболеваниями и на дорогостоящие лекарства закончилась – на это будет тратиться "налог на богатых"».

Путин поручил правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, причем поощрять те субъекты, которые активно вкладывают ресурсы в проекты развития. «Русский Сыч» считает, что региональным властям стоит крепко задуматься:

«Правила игры для регионов несколько меняются. Насколько? Ну примерно так: те, кто сел играть с федеральным центром в шашки, внезапно обнаружили, что теперь придется играть в "Цивилизацию". Неважно, сколько ты скушал / налоббировал с доски. Важно, сколько – и как скоро – ты освоил под конкретные объекты, программы. Вне зависимости от стартового капитала».

