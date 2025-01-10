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В воскресенье стало известно, что ВСУ предприняли очередную масштабную попытку наступления в Курской области, которая закончилась провалом.

«Безграничный аналитик» объясняет, ради чего Киев обрекает украинских солдат на верную смерть:

«Действия ВСУ сильно напоминают ритуальное самоубийство. Но важно тут не то, что на самом деле происходит, а то, какую картинку рисуют для Запада. Можно не сомневаться, что о разгроме украинской бронетанковой колонны западные СМИ особенно активно оповещать своих читателей не будут. Вообще по заметкам должно создаться ощущение, что Россия допустила серьезный провал. Короче говоря, чистой воды пиар-акция. Ничего удивительного в этом, конечно, нет. Примерно таким образом ВСУ действуют уже очень долгое время. Но информационная война и война реальная – это все-таки разные вещи. Эта аксиома не требует доказательств, и она очень печальна для украинских боевиков».

«Антифашист» подчеркивает, что ВС РФ удачно воспользовались провальной атакой противника:

«Россия разрезает на части группировку ВСУ под Курском. КАБы ударили по Днепропетровской области. <…> Военкоры продолжают оценивать Курское направление как главное событие последних дней, где наши войска воспользовались провалом наступления ВСУ и продолжают атаковать сразу в нескольких направлениях. В Донбассе основное внимание приковано к Большой Новоселке и Дзержинску, падение которых предрекают в ближайшее время».

«Мейстер» комментирует публикацию агентства Reuters, которое привело мнение неназванного американского чиновника о бесполезности поставок Киеву западного оружия:

«В США внезапно сделали открытие, что поставки западного вооружения Киеву не помогли. Ни Abrams, ни F-16, ни ATACMS и т.д. Здесь нужно снова сказать, что эффективными поставки названных систем и не могли быть, потому что количества поставленного были совершенно недостаточными. Могли бы США дать достаточно? Да. Могли бы они сделать это быстро? Несколько сложнее, но в целом тоже ответ утвердительный, если бы захотели, то могли бы. Но США этого не захотели: идущая война для них "не своя" и должна вестись за чужой счет, а США должны на ней зарабатывать. В этом режиме они и дальше могут передавать оружие в количествах, достаточных чтобы все сразу не посыпалось – до тех пор, пока не сочтут продолжение войны менее выгодным, чем ее прекращение. Тут, правда, есть риск, что "актив" в виде Украины рухнет сам собой под гнетом потерь, экономических и инфраструктурных проблем на фоне растущего недовольства в обществе. Но этот риск пока трудно просчитать».

