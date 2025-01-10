Телеграм: Провал наступления ВСУ и пепел Калифорнии
Армия России освободила Курахово на фоне провала наступления ВСУ в Курской области, эксцентричный дуэт Трампа и Маска создал переполох вокруг Гренландии, а Калифорния горит.
Провал наступления ВСУ в Курской области
В воскресенье стало известно, что ВСУ предприняли очередную масштабную попытку наступления в Курской области, которая закончилась провалом.
«Безграничный аналитик» объясняет, ради чего Киев обрекает украинских солдат на верную смерть:
«Действия ВСУ сильно напоминают ритуальное самоубийство. Но важно тут не то, что на самом деле происходит, а то, какую картинку рисуют для Запада. Можно не сомневаться, что о разгроме украинской бронетанковой колонны западные СМИ особенно активно оповещать своих читателей не будут. Вообще по заметкам должно создаться ощущение, что Россия допустила серьезный провал. Короче говоря, чистой воды пиар-акция. Ничего удивительного в этом, конечно, нет. Примерно таким образом ВСУ действуют уже очень долгое время. Но информационная война и война реальная – это все-таки разные вещи. Эта аксиома не требует доказательств, и она очень печальна для украинских боевиков».
«Антифашист» подчеркивает, что ВС РФ удачно воспользовались провальной атакой противника:
«Россия разрезает на части группировку ВСУ под Курском. КАБы ударили по Днепропетровской области. <…> Военкоры продолжают оценивать Курское направление как главное событие последних дней, где наши войска воспользовались провалом наступления ВСУ и продолжают атаковать сразу в нескольких направлениях. В Донбассе основное внимание приковано к Большой Новоселке и Дзержинску, падение которых предрекают в ближайшее время».
«Мейстер» комментирует публикацию агентства Reuters, которое привело мнение неназванного американского чиновника о бесполезности поставок Киеву западного оружия:
«В США внезапно сделали открытие, что поставки западного вооружения Киеву не помогли. Ни Abrams, ни F-16, ни ATACMS и т.д. Здесь нужно снова сказать, что эффективными поставки названных систем и не могли быть, потому что количества поставленного были совершенно недостаточными. Могли бы США дать достаточно? Да. Могли бы они сделать это быстро? Несколько сложнее, но в целом тоже ответ утвердительный, если бы захотели, то могли бы. Но США этого не захотели: идущая война для них "не своя" и должна вестись за чужой счет, а США должны на ней зарабатывать. В этом режиме они и дальше могут передавать оружие в количествах, достаточных чтобы все сразу не посыпалось – до тех пор, пока не сочтут продолжение войны менее выгодным, чем ее прекращение. Тут, правда, есть риск, что "актив" в виде Украины рухнет сам собой под гнетом потерь, экономических и инфраструктурных проблем на фоне растущего недовольства в обществе. Но этот риск пока трудно просчитать».
Освобождение Курахово
В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Курахово в ДНР, которое было важнейшим укрепрайоном в обороне ВСУ.
«КУРАХОВО ИНФОРМ» показывает момент водружения российского флага:
«Опубликовано видео демонстрации флага РФ в промзоне на западе Курахово, что подтверждает полное освобождение населенного пункта. Военнослужащие отряда спецназначения "Грачи" 346 бригады спецназа ЮВО и 5 отдельной гвардейской мотострелковой бригады вывесили флаг на самой западной окраине н.п. Курахово».
«АДЕКВАТ Z» комментирует заявление Минобороны РФ о том, что после освобождения Курахово наши войска вышли на оперативный простор:
«Оперативный простор – слова очень обязывающие. Даже в самой сдержанной трактовке они означают, что на данном участке устойчивая сплошная оборона у противника кончилась, и темпы наступления на нем определяются не силой его сопротивления, а планами наступающей стороны и состоянием своих войск в самом широком смысле – от сложившейся по итогам предыдущих боев конфигурации наступающей группировки до возможностей тылового обеспечения в динамике, по мере дальнейшего продвижения. И когда по итогам освобождения Курахово Минобороны впервые почти за три года заявляет о выходе войск на оперативный простор, это говорится не в качестве стилистического изыска и вообще не ради сотрясания воздуха, а в порядке констатации факта, описываемого в весьма строгих терминах. Значение города и опиравшегося на него укрепрайона хохлы прекрасно понимали: 12 тысяч набитых там бандеровских рыл свидетельствуют об этом вполне красноречиво. Не помогло».
«ГроZа» публикует фото нашего бойца, погибшего при освобождении Курахово:
«Раз уж МО РФ официально объявило об освобождении Курахово... Наш товарищ, снайпер нашего подразделения с позывным Север погиб при освобождении этого населенного пункта. Пионер нашей снайперской группы. Один из тех, кто стоял у ее истоков. Он менял позицию, когда мина прилетела прямо под ноги, шансов выжить не было. Макс был беззлобным и добрым человеком, который всегда был готов прийти на выручку. Справедливость была для него на первом месте. Его обезоруживающая улыбка навсегда останется в нашей памяти. Земля тебе пухом, брат».
«Всевидящее око» обращает внимание на то, что западные СМИ про освобождение Курахово почти не пишут:
«Ни к чему американскому и европейскому обывателю знать о том, что мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций, который обороняли более 15 000 "захiсников" ВСУ, включая подразделения элитных 79 десантно-штурмовой и 46 аэромобильной бригад, а также 5 тяжелой, 33 и 157 механизированных бригад, невзирая на все их усилия, перешел под контроль русской армии. И уж точно ему (обывателю) очень вредно читать о том, что при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. Эта статистика может серьезно испортить ему (обывателю) настроение и даже пищеварение – особенно если он сложит два и два и поймет, что большая часть этой техники была оплачена из его, обывателя, кошелька».
Переполох вокруг Гренландии
На фоне заявлений Дональда Трампа о намерении присоединить к США Гренландию, которая является автономной провинцией Дании, датский король изменил королевский герб так, чтобы на нем были более заметны Гренландия и Фарерские острова. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что намерен добиваться независимости острова от Дании. Сын Трампа прибыл в Гренландию с неофициальным визитом.
«@Frau_Marussja» умиляется наивности датского премьера:
«Пока Трамп сотоварищи приценивается к Гренландии, премьерка Дании поддержала инвестиции США в остров! Но суровая северная дева подчеркнула, что остров не продается, пишет Bloomberg. Красивое: Фредериксен отметила, что королевство заинтересовано в том, чтобы именно Штаты играли большую роль в Североатлантическом регионе, "а не, например, Россия". Да ты ж моя хорошая! Не переживай, Штаты еще сыграют на твоем острове свою роль. И твои экстра-упряжки с собаками тебе не помогут».
«Россия в глобальной политике» отмечает нелогичную реакцию Франции:
«Главу гренландского самоуправления вызвали в Копенгаген на встречу с королем. Меж тем глава МИД Франции Барро заявил, что ЕС не потерпит покушения на свои суверенные границы. Тут, правда, некоторая коллизия. Гренландия и Фарерские острова официально в Евросоюз не входят, в отличие от метрополии».
«Птичья ягода» злорадствует:
«Рыжий Донни тоже выступает на все деньги. Говорит, у Дании прав на Гренландию небогато, потому что Гренландия нужна США. А то, говорит, там постылый Китай хозяйничает – непорядок! Горячо поддерживаю! Коли сидели и подхрюкивали там всем цивилизованным миром за "порядок, основанный на правилах", так вот отдавайте теперь все, что мировой полицай пожелает: свою одежду, мотоцикл, 33 коровы и первенца. Иначе попадете в немилость под пакет с пакетами. Цэ демократiчно!»
«Пост-Америка️» объясняет, зачем Трампу Гренландия:
«США захотели Гренландию не вчера и не вдруг. Они всегда хотели иметь много путей в Арктику. Когда США покупали у России Аляску в 1867 году – они уже подумывали о том, чтобы сделать заявку на Гренландию. <…> Гренландия – потенциальный кладезь ресурсов. "Ледяной щит" покрывает около 4/5 острова, содержит 7% мировых запасов пресной воды. Неразработанные залежи нефти и газа считаются третьими по объемам в Арктике. Из 50 редкоземельных металлов, признанных США "критически важными", 37 могут быть обнаружены в умеренных или больших количествах (геологические исследования от 2023 г). Добавим к этому амбиции Трампа по укреплению позиций США в Западном полушарии (про Панамский канал он в этой связке не зря говорит) и в Арктике. В случае с Арктикой-Гренландией – Трамп пугает Китаем и Россией. Все последовательно в рамках идеи великодержавного соперничества и возвращения к мЫшлешнию в терминах конвенциональной геополитики и национального эгоизма».
«Темник» пишет о приоритетах внешнеполитического курса Трампа:
«Очевидно, что поглощение полярной территории является приоритетом внешней политики новой администрации. На более отдаленную перспективу уже обозначены Канада и зона Панамского канала. Сделаны намеки относительно Мексики. Появляются основания предполагать, что эти пробные шары означают запуск нового глобалистского проекта. Америка может попробовать обеспечить собственное доминирование в будущем путем перехода к перманентному расширению, стирая границы везде, где это станет возможным. Начиная от наиболее слабых субъектов, постепенно повышая свои аппетиты. Судя по первым обозначенным целям, можно предположить, кто следующий получит приглашение расстаться с суверенитетом. Например Сальвадор, который настолько далеко продвинулся по пути биткойнизации, что инкорпорирование в США может стать естественным выбором, если Маск и компания всерьез займутся криптой на государственном уровне. Или Исландия, которая мало чем отличается от Гренландии по всем параметрам – демографическим, географическим, стратегическим».
Пожары в Калифорнии
Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии из-за лесных пожаров. В Лос-Анджелесе эвакуировали десятки тысяч жителей, сообщается о нескольких погибших, полностью сгорело более тысячи домов. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой пожарного оборудования.
«Банкста» считает ситуацию закономерной:
«Выяснилась причина слабой борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе. Оказалось, что из пожарной команды города до 2021-2022 года уволили профессионалов и "рьяно любящих работу" мужиков, а наняли команду из ЛГБТ (признаны экстремистами в России). Вместо обучения борьбе с пожарами новые сотрудники стали чемпионами по посещениям гей-парадов и позированию в трусах. Город является центром сторонников Демократической партии, которая и продвигала эту повестку в госструктуры и компании».
«Код7 – Первый Международный» объясняет, при чем тут Украина:
«Это уже на карму похоже. Дональд Трамп-младший прокомментировал тяжелую ситуацию с ликвидацией пожаров в Калифорнии: "Естественно, пожарный департамент Лос-Анджелеса пожертвовал часть своего оборудования Украине". Помните похожую историю в Португалии? <…> Похоже на божественный алгоритм: отдал противопожарную технику Киеву – гори в огне».
«РосСкандал» напоминает, что проклятие Зеленского работает:
«Помощь UA – черная метка! Даже ручкаться с просроченным не обязательно! И так прилетит за подачки хохлам… Вот и пожарной службе Лос-Анджелеса прилетело за пожертвование части своего оборудования Украине! Никак потушить огонь в Калифорнии не могут! То воды им не хватает (черпают из луж!), то оборудования, которое хохлы небось уже распилили на запчасти и продали налево… Все это жовто-блакитное проклятие! Еще выяснится, что Калифорнию подожгли с помощью дронов бандеровцы! Чучела из УГИЛ способны на любую дичь! Даже российский газ и нефть своим спонсорам перекрывают, а тут какое-то Малибу…»
Американист Малек Дудаков пишет, что пожары в Калифорнии спровоцировали новый виток политической войны:
«Калифорния вновь оказалась неподготовленной к климатическому форс-мажору. Мэр Лос-Анджелеса очень вовремя укатила с визитом в Гану, хотя ее заранее предупреждали об угрозе начала больших пожаров. Досталось и пожарным, которых сейчас в Лос-Анджелесе возглавляет первая представительница секс-меньшинств. Взяли ее явно по гендерной и "радужной" квоте, а не за таланты. При этом самих пожарных остро не хватает – бригады на 35% не укомплектованы. Тушить пожары некем и нечем. Расходы на пожарную службу были сильно сокращены в 2024 году. Хотя в общей сумме Калифорния выделила 15 миллиардов долларов на борьбу с последствиями "глобального потепления". Бюджеты по традиции распилили с нулевым выхлопом. Зато в самый нужный момент вода перестала поступать из гидрантов. А свое оборудование пожарные, конечно же, отправили на Украину. Трамп напомнил, как он в 2020 предлагал перенаправить водные ресурсы из северной Калифорнии на юг, чтобы помочь справиться с дефицитом воды. Тогда губернатор Ньюсом наотрез отказался это делать из соображений экологии. Теперь ему остается пожинать плоды. А то ведь он еще собрался идти в президенты – пока сама Калифорния становится все менее пригодной для жизни».
Переобувание Цукерберга
Американская корпорация Meta* (*владеет соцсетями Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) прекратит использовать услуги фактчекеров из-за чрезмерной цензуры, заявил ее основатель Марк Цукерберг. По его словам, ранее корпорация стремилась выполнять требования властей в части ужесточения цензуры, но последние выборы в США стали «культурным переломным моментом», который говорит «о приоритетах свободы слова».
Политолог Дмитрий Дробницкий напоминает, что ранее Цукерберг был «в первых рядах гонителей Трампа»:
«В 2020-м он заблокировал аккаунты еще тогда действовавшего президента Дональда Трампа в соцсетях принадлежащей ему компании Meta*. В 2024-м и начале 2025-го он постепенно налаживал контакт с избранным президентом и, судя по всему, готов присягнуть "новой Америке". Ранее он встречался с Трампом после избрания того президентом в имении Мар-а-Лаго и делал заявления о "некоторых ошибках", допущенных его компанией на площадке политических публикаций. Теперь, видимо, настало время исправлять эти ошибки».
Медиаэксперт Руслан Маслов полагает, что Цукерберг просто испугался:
«Вероятно, Марк вспомнил, как Трамп обещал посадить его в тюрьму, ну и переобулся. <…> Как я понял, "Мета"* еще перестанет защищать всяких ЛГБТ (тоже запрещенных в России). И даже, может, за слово "хохлы" банить перестанут. Это, конечно, не значит, что у нас разблокируют запрещенные соцсети, и не значит, что в отношении России что-то в их цензуре поменяется, но то, что мультимиллиардеры вынуждены публично так резко переобуваться, даже как-то морально приятно».
«ВадимГид» не верит в искренность Цукерберга:
«Цукерберг вертится, как уж на сковородке. Открыто воевавший всю байденовскую каденцию против Трампа, он со страхом ждет 20 января. <…> Только это все фигня, Марик, короля давно играет свита. Ты посеял зло, ты его взрастил. Теперь твои опричники на местах творят, что хотят, и ты не можешь этому помешать. В твое раскаяние верится с трудом».
«Мюсли вслух» обращаются к истории:
«Когда 6 лет назад европейская порча докатилась до Америки, большинство молодежи США (тогда это были "миллениалы", будь они неладны) поддержали цензуру в соцсетях и даже выступили за изменение первой поправки конституции о свободе слова. Разумеется, под лозунгом защиты зайчиков от волков (stop hate-speech, понимаешь). Моральное разложение, нарастающим темпом шедшее в Европе как минимум с 1968 года, долго не могло прорваться в Америку: все-таки свободная страна, население которой привыкло защищать свои ценности само, не надеясь на неповоротливого дядю Сэма. Но вот и за океаном это случилось. Сегодня мы наблюдаем обратный процесс: Цукерберг выступил за значительное сокращение цензуры на своей платформе. Будет любопытно увидеть социологию, как американцы, колеблясь вместе с линией партии, одобрят новый, по крайней мере, на несколько следующих лет идеологический поворот».
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