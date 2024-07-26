Телеграм прощается с Байденом и транзитом нефти по «Дружбе»
Выход Байдена из президентской гонки, экстрадиция террориста в РФ из Турции, ужесточение миграционного режима и Олимпиада стали стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Выход Байдена из президентской гонки
В воскресенье в соцсети X от имени президента США Джо Байдена вышло сообщение о его выходе из президентской гонки и о поддержке им кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на должность главы государства. Позже Байден выступил со специальным обращением к нации, в котором сообщил, что не намерен покидать свой пост до истечения полномочий и инаугурации следующего главы государства.
Американист Малек Дудаков пишет, что республиканцы обещают объявить Харрис судебную войну:
«Они будут указывать на нелегитимность ее кандидатуры в судах разных штатах, ведь Камалу протащили в обход системы праймериз. Вряд ли Харрис откажутся регистрировать – но иски точно попьют ей кровушки. Другая головная боль демократов связана с тем, кого взять кандидатом в вице-президенты к Харрис. Одним из первых, кто ее поддержал, стал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Он представляет ключевой штат на выборах. Но у Шапиро произраильские взгляды. И это вряд ли понравится электорату демократов, 75% которых сейчас негативно относятся к Израилю. Альтернатива – сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли, летавший в последних миссиях на шаттлах. Он бы стал ответом Джей Ди Вэнсу – мол, у республиканцев морпех, а у демократов астронавт. Правда, Келли в отличие от Вэнса не очень интеллектуально развит. Другие кандидаты – "крепкие хозяйственники" из Кентукки и Северной Каролины, Энди Бешир или Рой Купер. Но они плохо известны широкой аудитории. Сильный кандидат в вице-президенты – единственное, что может спасти кампанию Харрис. Да и то не каждый готов рискнуть, чтобы пойти с ней на выборы. И оказаться под катком набравшей быстрый темп кампании Трампа и республиканцев».
«Парламент с кнопкой» не доверяет американским социологам:
«Началась раскачка общественного мнения вокруг Харрис – политтехнологи США не теряют время зря. Удивительные результаты опросов показывают, что Харрис якобы опережает Трампа по поддержке на 2%. Каким образом это произошло, увы, объяснения нет. Камала не делала никаких громких заявлений, не стала "героиней дня", не запустила тренд – в общем не сделала ничего такого, чтобы заявить о себе. Если не считать упоминания в СМИ ее имени в указе Байдена о самоотводе с президентской гонки. Кстати, СМИ как-раз таки очень, очень часто рассказывали аудиториям о госпоже Харрис. Если вы живете в Америке, то не услышать ее фамилию просто невозможно. Нарисовать можно любую выборку – другое дело сделать это так, чтобы в данные поверили. Пока не особо».
«Американскiй номеръ» наблюдает за тем, как переобуваются американские СМИ:
«Кстати, в США Камалу Харрис называют "border czar" ("царица границ") – за то, что именно она отвечала за происходящий на юге хаос. Теперь американские СМИ в один голос принялись отмазывать ее – якобы никогда такого не было, и никогда она за границу ответственна не была. А вообще в США сейчас есть отличный мальчик для битья – Джо Байден. Рейтинги хуже некуда, дебаты проиграл, от второго срока отказался, борется с деменцией, чуть не умер на днях – почему бы прессе просто не свалить все на него, да и дело с концом? Просто пока еще президент. В следующем году обязательно так и сделают».
«Заметки Воланда» невысоко оценивают Харрис:
«Интеллектуальными способностями она явно обделена. Не знает, где какие страны, и кто их возглавляет. Зато отжигать на разных тупых шоу, танцевать и смеяться во весь рот получается потрясающе. Ее уже сравнили с новой американской гиеной. В Европе свои есть – пшеки со своим безумным "змагарем" Дудой. Понимая свою природную неспособность противостоять Трампу в словесной дуэли, она берет в сторонники... певиц! Так, некто Бейонсе разрешила Камале использовать свою песню "Freedom" в своих праймериз. Не дай Бог, если Камала еще и будет петь, хотя англосаксы уже ничем удивить не могут. Хотя, с другой стороны, песня нам строить и жить помогает...»
«Мышь в овощном» размышляет над вопросом, можно ли считать отвод Байдена от участия в выборах государственным переворотом:
«По форме – возможно, если исходить из того, что данное решение было принято вопреки воле формального главы государства. По сути же – определенно нет. Переворот, полагаем, должен подразумевать не просто смену отдельного персонажа, пусть даже и такого уровня – но какие-то принципиальные изменения в системе государственного управления. В данном же случае этого не наблюдается: Байдена сняли с пробега те же самые силы, которые четыре года назад привели его в Овальный кабинет. И да: к "демократии", как принято понимать такую систему государственного устройства, все это не имеет никакого отношения».
Экстрадиция террориста в РФ из Турции
В среду утром в Москве 29-летний безработный россиянин Евгений Серебряков заложил взрывное устройство под машину военнослужащего и вылетел в Турцию. В результате взрыва серьезно пострадали военный и его супруга. Благодаря оперативной работе правоохранителей России и Турции Серебрякова в тот же день задержали в турецком Бодруме и позже доставили в Москву. На допросе террорист рассказал, что сам предложил свои услуги украинским спецслужбам, и за убийство офицера ВС РФ ему пообещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинское гражданство.
«Всевидящее око» называет совместную операцию правоохранителей двух стран блестящей:
«Диверсант попал на камеры наблюдения, и московские оперативники сумели отследить его маршрут: прямо с парковки он направился в аэропорт Внуково, где в последний момент успел на регистрацию рейса в Турцию. Установили и личность подонка – им оказался некий Евгений Серебряков, называвший себя в соцсетях украинским именем "Евген". <…> Пока диверсант летел в Бодрум, столичный главк СК РФ возбудил против него уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и незаконном хранении оружия, а Замоскворецкий суд оперативно рассмотрел ходатайство следствия о заочном аресте Серебрякова и направил запрос в Интерпол и МВД Турции с просьбой о задержании подозреваемого. Запрос пришел в Турцию меньше, чем через час после того, как "Евген" покинул аэропорт Бодрума. К его поискам подключилась не только региональная полиция и отдел по борьбе с терроризмом, но и турецкая разведка MIT. Вскоре автомобиль, который арендовал диверсант, был остановлен вооруженными полицейскими, а его самого вытащили из машины и уложили лицом в асфальт. С момента взрыва в Москве прошло всего 12 часов – по меркам международных полицейских операций это почти рекорд».
«Кот Баюн» благодарен туркам:
«Евген все еще не может поверить, что его арестовали сразу же по прибытии. Видимо, он ошибся в выборе страны для побега. По-видимому, у этого безработного недалекого человека не было шенгенской визы, чтобы сбежать в Европу, откуда его точно не выдали бы. Турция оказалась совсем другим вариантом».
Политолог Григорий Назаренко обращает внимание на политические предпочтения террориста:
«Евгений Серебряков – исполнитель вчерашнего теракта в Москве, в результате которого ранения получили русский офицер и его жена, – адепт секты Навального с 2011 года. В 2014-м участвовал в пробандеровских "маршах мира". В соцсетях подписывался как "Євген Серебряков". Сразу вспомнилась бомбистка Трепова. Недавно начала отбывать свой 27-летний срок за теракт в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский и пострадали десятки людей. И Трепова, и Серебряков ранее участвовали в незаконных "оппозиционных" и "антивоенных" митингах, организованных ФБК и "Весной" (обе организации признаны экстремистскими). Участники подобных слетов оказались весьма податливыми на преступления против сограждан. Сборы средств для ВСУ, поджоги военкоматов, саботаж, порча имущества, вандализм и т.д. Такой контингент, взращенный мнимыми "пацифистами" и "борцами с коррупцией" и используют западные и украинские спецслужбы в организации терактов и иных диверсий в нашей стране».
«338» выступает против публикации подробностей о личности преступника:
«Надо ли гражданам России, на безопасность которых покушался данный индивид, знать, где и чем он жил, какими девиациями страдал и как дошел до такой жизни? Это не про вопрос "последователей" или фанатов горяченького, которые падки до биографий маньяков. Это сугубо про информационную безопасность. Защиту граждан от неблагоприятной и деструктивной информации. Своего рода принудительное "право на забвение". Оставим вопрос на засыпку: много ли получится узнать из "открытых источников" про террористов или предателей при условии соблюдения информационной гигиены, т.е. принудительного и дозированного сохранения в качестве информации сугубо ФИО субъекта?»
Ужесточение миграционного режима
Во вторник Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о новом миграционном режиме высылки иностранцев. Также был принят закон, который дает полиции полномочия принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Планируется создать реестр депортированных.
«Россия не Европа» считает это недостаточным:
«"Неразрешимые" проблемы с мигрантами решать можно и нужно. Но при непременном условии – принимая соответствующие ситуации "драконовские" законы, четко отслеживать их выполнение силовиками и ФМС (за невыполнение – сажать!), и, главное, думать при этом прежде всего о своих гражданах, а не о "правах мигрантов" и о том, что скажет или подумает по этому поводу "мировая общественность". Не знаем сами, что делать, так скопировать опыт Белоруссии и ОАЭ. Мешает промигрантское лобби (в Госдуме – в том числе) – безжалостно возбуждать уголовные дела. Ведь то, что они делают, по сути является подготовкой "мигрантского бунта" в тылу нашей воюющей на СВО армии. Есть, впрочем, и еще один вариант: дождаться массового возвращения бойцов с СВО, которым вряд ли понравится то, что творили с их Родиной мигранты, пока они ее защищали. Вот только тогда бить будут "не по паспорту, а по роже", выселять поголовно, и бежать "с чадами и домочадцами" аж до границы придется пешком. Так что уж лучше – чтобы все по закону».
«АДЕКВАТ Z» полагает, что принятие законопроекта – это начало большой работы:
«Принятый вчера большой законопроект об ужесточении режима для мигрантов и упрощении их выдворения – немалый шаг к наведению порядка в больной теме, но и сделать таких шагов предстоит еще немало. В том, что проблема властью осознана давно и прочно, сомневаться не приходится (и ориентироваться тут надо, понятно, не на риторику, а на конкретные законопроекты и проекты разного подзаконного, принимаемые или только вносимые). В ее сложном комплексном характере, к сожалению, тоже, и именно поэтому два-три простых решения, чтобы сегодня взмахнуть шашкой – и завтра все стало хорошо, заведомо не помогут. Принимаются и еще разрабатываются сотни конкретных мер по, пожалуй, десяткам аспектов проблемы, которые надо увязывать между собой, оценивать на предмет непредвиденных последствий регулирующего воздействия, да и элементарно придавать им такую форму из буковок и слов, чтобы толкование и применение не искажало замысла. Поэтому авральной кампании не может быть и не будет. А есть и будет планомерная работа, которая сейчас, назовем вещи своими именами, только начинается».
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отмечает, что вопрос о миграции как источнике экстремизма не остается без внимания:
«Сегодня провели анализ проекта Указа Президента "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации", подготовленного МВД. На наш взгляд, документ достаточно полный. По нашей оценке, в нем учтены все основные вызовы и угрозы, включая новые (такие как распространение экстремизма в спортивной среде, о чем мы многократно заявляли). Проблеме миграции как источнику распространения радикализма и экстремизма в документе уделено особое внимание, и это, безусловно, правильно».
«ДВУГЛАВ» просит обратить внимание на проблему мигрантских семей:
«Сам мигрант хоть как-то попадает в поле зрения госструктур, ибо получает пакет документов для работы в России. Регистрация, сертификат о знании языка, патент. А все его семейство? Только встать на миграционный учет. Можно по почте. Все. И живут, как хотят и где хотят. Нарушая частенько все миграционное законодательство РФ. Ибо формально находятся у нас временно. Т.е. могут находиться в России максимум 90 дней в течение полугода. На каком основании эти члены семей сидят в России годами, не имея оснований для этого? Они зачастую не проживают по месту регистрации (что запрещено), но при этом пользуются поликлиниками, их дети непонятно как попадают в школы... При этом у них нет ни патента, ни РВП (разрешение на временное проживание). Они не выезжают всем табором за границу и не возвращаются обратно, дабы обнулить сроки... Но живут. Как-то... Кто и как контролирует соблюдение этого срока членами семей, которые не контактируют с госорганами?»
«Я чётко – Патриотка» пишет, что регионы самостоятельно ограничивают миграцию:
«Ограничения на трудоустройство мигрантов ввели в Краснодарском крае, Томской и Челябинской областях. И эта тенденция продолжится. В первую очередь работу будут предоставлять россиянам. К 22 сентября на Кубани работающие по патентам мигранты останутся только в строительстве. Это, по сути, завершающее табу, ранее оно касалось отдельных профессий. Работодателям грозит штраф до миллиона за каждого гастарбайтера или приостановка предприятия до 90 суток. "Их теперь и не остановить!" – Бастрыкин. Все это пока полумеры… Нужно основательно менять закон, программу и создавать Министерство по делам миграции».
Киев остановил транзит нефти
На прошлой неделе Украина остановила транзит нефти ЛУКОЙЛа в Европу по нефтепроводу «Дружба». Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и с требованием предпринять ответные действия в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
«Темник» комментирует реакцию венгров:
«Венгрия обещает заблокировать помощь Украине, если та не возобновит транзит нефти ЛУКОЙЛа. Будапешт крайне недоволен, говорит, что Киев угрожает безопасности энергоснабжения страны. Стратегия офиса Зеленского была в том, чтобы надавить на Венгрию и Словакию, сократив поток нефти. Стандартное такое манипулирование транзитом. Но почему-то последствия в виде сокращения западной помощи не были учтены. Да тут еще и от США подстава. Администрация Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего президента, пишет Financial Times. Невольно вспоминается мем: "Просчитался, но где?"»
Писатель Платон Беседин соглашается, что шантаж пошел не по плану:
«Очевидно, что после пули, выпущенной мимо Трампа, дела Украины пошли не туда, куда Ермаку надо. И об этом свидетельствуют попытки Киева заранее поцеловать задницу Трампа, за что демократы уже сделали зе-компашке выговор. Не удались Киеву и попытки надавить – привычно, транзитом нефти – на Венгрию и Словакию. Будапешт – это в принципе серьезный игрок, за которым стоит Пекин. Да и Орбан давно подлавливает ЗеЕрмака. В общем, хата еще не полыхает, но по углам разгорается зрада».
«Разумная Россия» полагает, что Украина действует себе во вред:
«Украина стреляет себе в ногу – так можно озаглавить ее решение о расширении санкций против компании ЛУКОЙЛ и остановке транзита нефти в Венгрию и Словакию. Европейские страны не намерены терпеть подобные шаги, так как это приведет к значительным отрицательным экономическим последствиям. Например, снижение поставок на 40% на нефтеперерабатывающий завод Slovnaft может ударить по легкой промышленности страны. Да и к тому же Украина сама получает 10% нефти от предприятия – ресурс идет в том числе на военные нужды: топливо для бронетехники, машин пехоты. Если более крупные игроки Европейского союза, скажем, Германия и Франция интенсивно развивают альтернативные источники энергии и могут диверсифицировать свои поставки из США, пускай и с огромной наценкой, игрокам помельче такие возможности недоступны – это отличный шанс для оппозиции этих стран и противников противостояния с Россией использовать инфоповод в борьбе за власть в местных парламентах».
«Честные Новости» интересуются, куда делось европейское единство:
«Газета Financial Times сообщает, что страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из России во время встречи дипломатов блока. По словам комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса, Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации. Кроме того, в торговом соглашении Украины есть пункт, предусматривающий возможность приостановки транзита нефти. Несмотря на то, что отсутствие импорта топлива, как минимум для Братиславы, будет иметь серьезные последствия, Еврокомиссия, как заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, приняла решение отложить обсуждение вопроса на другую дату. Таким образом, Евросоюз встал на защиту страны, которой в структуре блока нет, абсолютно наплевав на интересы тех, кого, по сути, должен поддерживать. Европейское единство вышло из чата».
Венгрия и Словакия пригрозили обратиться в суд из-за остановки Киевом транзита нефти.
«Мейстер» сомневается, что это поможет:
«Будут ли европейские арбитры защищать права Будапешта и Братиславы закупать нефть у кого угодно, включая Россию, или же найдут этот повод удобным, чтобы продемонстрировать "евродиссидентам" Орбану и Фицо их место? Второй случай чреват ускоренной деградацией ЕС, если права и хотелки страны, в него не входящей, будут пользоваться приоритетом по сравнению с мнением членов союза, особенно с учетом помощи, которую эти члены предоставляют Киеву. Впрочем, мир сошел с ума настолько, что мы не удивимся, если Еврокомиссия скажет Орбану и Фицо, что Украину нужно слушать и уважать по имя всеобщего демократического дела. Поэтому свет давайте, а о дешевых энергоносителях думать забудьте, это вообще лживые сказки».
Олимпиада
Сегодня в Париже начинаются Олимпийские игры.
«Историк-алкоголик» удивляется новости о задержании в Париже россиянина, который якобы планировал сорвать Игры:
«Уровень европейской пропаганды деградирует стремительным домкратом. Le Monde со ссылкой на несколько европейских спецслужб пишет: во Франции задержали россиянина по подозрению в попытке сорвать Олимпийские игры в Париже. При задержании у него было обнаружено удостоверение "элитного российского спецподразделения", действующего под командованием ФСБ. А буденовки и ручного медведя у него с собой не было случайно? Обычно спецагенты КейДжиБи без удостоверения, буденовки и медведя на задания не ходят! Думаю, массовый переезд в западные СМИ украинских и российских оппозиционных журналистов сильно ударил по качеству пропаганды. Не старались у себя на родине, не начали и в эмиграции».
«Мюсли вслух» полагают, что французское здравомыслие попало под влияние украинских беженцев:
«Задержанный во Франции по подозрению в "дестабилизации обстановки во время Олимпиады" (чтобы это ни значило) россиянин оказался поваром. Учился в парижской кулинарной школе и работал в мишленовском ресторане. Видимо, подавал бри под видом камамбера и тем нанес урон французской чести. Вообще взаимное опыление хохлов и европейцев не идет на пользу последним. Испытали дежавю, прочитав про удостоверение элитного российского спецподразделения, обнаруженного у повара при задержании. Такое впечатление, что французы начали перенимать особо тупые практики своих украинских побратимов. Еще за несколько лет до начала текущих событий СБУ активно ловила не только "российских шпионов", но и целые "глубоко законспирированные диверсионные группы МО РФ". В качестве доказательств – наберите воздуха в грудь! – приводились изъятые при обысках флаги с российской символикой, георгиевские ленточки, новогодние открытки, карта стадионов ЧМ-2018, номер журнала "Военная медицина" и альбом А. Малышева "Морская лейб-гвардия России", а также автоматы с насадкой на стволе для стрельбы холостыми патронами, антикварное оружие (ППШ, ППС, пулемет MG-42) и т.п. Украина, очевидно, стала катализатором деградации Европы, резко поглупевшей после вступления в союзные отношения с ненькой».
Политик Кирилл Шулика обращает внимание на слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, который назвал США огромным рынком продажи и распространения допинга:
«Банька отметил, что проблема с допингом в США является общественной. Это к вопросу о том, что WADA строит козни против России, потому что контролируется американцами и вообще Западом. Сейчас хоть и дали право на Олимпиаду-2034 в Солт-Лейк-Сити, но с условием разобраться с допингом, иначе отнимут. Да и сейчас дали потому, что была единственная заявка, никто Олимпиады уже проводить не хочет, и конкуренции нет».
«Политический Юмор» следит за муками зарубежных олимпийцев:
«Терпите. Спортсмены сборной Швеции по настольному теннису жалуются на предоставленные на Олимпиаде в Париже автобусы, пишет Aftonbladet. Спортсмены говорят, что внутри нет кондиционеров, а сами автобусы переполнены, некоторым приходится стоять. Один из тренеров заявил изданию, что в Париже хуже, чем в Индии».
«Доктор Z прописал» комментирует новость о том, что Олимпийский комитет Новой Зеландии обвинил канадцев в шпионаже накануне старта Олимпиады:
«Олимпийский комитет Новой Зеландии нашел канадских шпионов. И пожаловался на них в МОК. Дело в том, что над базой новозеландской футбольной женской команды в Сент-Этьене обнаружили беспилотник. Сотрудник новозеландской сборной сообщил об инциденте в полицию. В результате был задержан оператор беспилотника, которым оказался представитель сборной Канады. Как говорится в сообщении, канадцы извинились и расследуют обстоятельства инцидента (как так вышло, что их человек спалился, что ли?). А новозеландцы глубоко потрясены и разочарованы этим инцидентом, "который произошел всего за три дня до того, как стороны должны встретиться друг с другом в своем первом матче на Олимпиаде". В Олимпийском комитете Новой Зеландии заявили, что приоритетом является поддержка спортсменок женской сборной по футболу. Пафосу-то сколько, право слово. Ну был инцидент, канадцы нехорошо поступили, пожаловались куда надо, сообщили об этом – но драму-то чего из этого делать».
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