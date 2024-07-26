Телеграм прощается с Байденом и транзитом нефти по «Дружбе»

1

В воскресенье в соцсети X от имени президента США Джо Байдена вышло сообщение о его выходе из президентской гонки и о поддержке им кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на должность главы государства. Позже Байден выступил со специальным обращением к нации, в котором сообщил, что не намерен покидать свой пост до истечения полномочий и инаугурации следующего главы государства.

Американист Малек Дудаков пишет, что республиканцы обещают объявить Харрис судебную войну:

«Они будут указывать на нелегитимность ее кандидатуры в судах разных штатах, ведь Камалу протащили в обход системы праймериз. Вряд ли Харрис откажутся регистрировать – но иски точно попьют ей кровушки. Другая головная боль демократов связана с тем, кого взять кандидатом в вице-президенты к Харрис. Одним из первых, кто ее поддержал, стал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Он представляет ключевой штат на выборах. Но у Шапиро произраильские взгляды. И это вряд ли понравится электорату демократов, 75% которых сейчас негативно относятся к Израилю. Альтернатива – сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли, летавший в последних миссиях на шаттлах. Он бы стал ответом Джей Ди Вэнсу – мол, у республиканцев морпех, а у демократов астронавт. Правда, Келли в отличие от Вэнса не очень интеллектуально развит. Другие кандидаты – "крепкие хозяйственники" из Кентукки и Северной Каролины, Энди Бешир или Рой Купер. Но они плохо известны широкой аудитории. Сильный кандидат в вице-президенты – единственное, что может спасти кампанию Харрис. Да и то не каждый готов рискнуть, чтобы пойти с ней на выборы. И оказаться под катком набравшей быстрый темп кампании Трампа и республиканцев».

«Парламент с кнопкой» не доверяет американским социологам:

«Началась раскачка общественного мнения вокруг Харрис – политтехнологи США не теряют время зря. Удивительные результаты опросов показывают, что Харрис якобы опережает Трампа по поддержке на 2%. Каким образом это произошло, увы, объяснения нет. Камала не делала никаких громких заявлений, не стала "героиней дня", не запустила тренд – в общем не сделала ничего такого, чтобы заявить о себе. Если не считать упоминания в СМИ ее имени в указе Байдена о самоотводе с президентской гонки. Кстати, СМИ как-раз таки очень, очень часто рассказывали аудиториям о госпоже Харрис. Если вы живете в Америке, то не услышать ее фамилию просто невозможно. Нарисовать можно любую выборку – другое дело сделать это так, чтобы в данные поверили. Пока не особо».

«Американскiй номеръ» наблюдает за тем, как переобуваются американские СМИ:

«Кстати, в США Камалу Харрис называют "border czar" ("царица границ") – за то, что именно она отвечала за происходящий на юге хаос. Теперь американские СМИ в один голос принялись отмазывать ее – якобы никогда такого не было, и никогда она за границу ответственна не была. А вообще в США сейчас есть отличный мальчик для битья – Джо Байден. Рейтинги хуже некуда, дебаты проиграл, от второго срока отказался, борется с деменцией, чуть не умер на днях – почему бы прессе просто не свалить все на него, да и дело с концом? Просто пока еще президент. В следующем году обязательно так и сделают».

«Заметки Воланда» невысоко оценивают Харрис:

«Интеллектуальными способностями она явно обделена. Не знает, где какие страны, и кто их возглавляет. Зато отжигать на разных тупых шоу, танцевать и смеяться во весь рот получается потрясающе. Ее уже сравнили с новой американской гиеной. В Европе свои есть – пшеки со своим безумным "змагарем" Дудой. Понимая свою природную неспособность противостоять Трампу в словесной дуэли, она берет в сторонники... певиц! Так, некто Бейонсе разрешила Камале использовать свою песню "Freedom" в своих праймериз. Не дай Бог, если Камала еще и будет петь, хотя англосаксы уже ничем удивить не могут. Хотя, с другой стороны, песня нам строить и жить помогает...»

«Мышь в овощном» размышляет над вопросом, можно ли считать отвод Байдена от участия в выборах государственным переворотом:

«По форме – возможно, если исходить из того, что данное решение было принято вопреки воле формального главы государства. По сути же – определенно нет. Переворот, полагаем, должен подразумевать не просто смену отдельного персонажа, пусть даже и такого уровня – но какие-то принципиальные изменения в системе государственного управления. В данном же случае этого не наблюдается: Байдена сняли с пробега те же самые силы, которые четыре года назад привели его в Овальный кабинет. И да: к "демократии", как принято понимать такую систему государственного устройства, все это не имеет никакого отношения».

