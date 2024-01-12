Телеграм: приоритет ДФО и подписная гонка

1

В среду и четверг Владимир Путин посетил регионы Дальнего Востока – Чукотку и Хабаровский край.

Политолог Алексей Чеснаков комментирует выбор регионов:

«Сейчас одна из важных линий кампании – перечень субъектов федерации, которые посетит президент. Список для поездок, как правило, составляется с учетом ряда факторов, баланс которых имеет значение. Среди них особенно выделяются: проблемный – наличие очевидной темы или проблемы; имиджевый – картинка для как можно большего количества целевых аудиторий; электоральный – количество избирателей; календарный – привязка к каким-либо интересным событиям и датам; масштабируемость – тиражирование сигналов на другие территории; региональный – возможность связки с главой региона; логистический – привязка к текущей работе в центре (Совбез, совещания с правительством и пр.); технологический – возможность привязки к важной части календаря кампании; личный – особое отношение Путина и т.д. В зависимости от мест поездок и от сигналов оттуда можно будет составлять и список бенефициаров (региональных и федеральных). В том числе и подумать над возможными кандидатами в состав будущего правительства».

«Cass&Ra» считает, что первые в этом году региональные поездки президента демонстрируют приоритетное значение регионов ДФО:

«Президент России Владимир Путин приехал на Чукотку. Это первый региональный визит в 2024 году и, формально, первый визит в регион в качестве президента страны. В прошлый раз Путин был на Чукотке в статусе премьер-министра в 2008 году, когда президентом был Дмитрий Медведев. Показательно, что рабочие поездки президента начинаются именно с Дальнего Востока. Не только на словах, но и на деле макрорегион становится главной зоной роста России в этом веке».

«Всевидящее око» обращает внимание на разговор президента с хабаровскими предпринимателями об экономике:

«Удивительный результат – вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первыми в Европе, – отметил Президент России Владимир Путин, встретившийся сегодня с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске. – Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе – номер один". Предприниматели, надо отметить, были настроены по-боевому. "Я, честно говоря, на японцев сейчас бы не ставил, ни с какими коэффициентами, – бодро заявил президент общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик. – Потому что мы их обгоним точно". Путин был более аккуратен в оценке ситуации. "Япония, так же как и многие европейские экономики, высокотехнологичная экономика, – подчеркнул он. – По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться. Поэтому здесь есть над чем работать". Президент, безусловно, прав. В нынешних непростых условиях очень важен трезвый взгляд на вещи, четкая постановка задач и проработка путей их решения. И сегодняшняя встреча в Хабаровске, в ходе которой обсуждались самые разные проблемы – от развития строительной индустрии и логистики до льготных ставок по страховым взносам – показывает, что глава государства уверенно держит руку на пульсе позитивных изменений, происходящих на Дальнем Востоке».

«Логика Маркова» констатирует, что президент в отличной форме:

«Путин начал фактическую избирательную кампанию с посещения Чукотки. Там он ездил на таком снегоболотоходе "Хищник". Обычная погода в это время на Чукотке мороз 30-35 градусов. Лететь туда больше 10 часов. Разница по времени Москвы и Чукотки 9 часов. Это и ответ всем, кто сомневается, что у Путина прекрасное здоровье. Сибирское, уже можно сказать, здоровье. Путин наш крутой президент!»

«Темник» отмечает, что губернатор Хабаровского края от ЛДПР Михаил Дегтярев неплохо подготовился к визиту президента:

«Дегтярев, похоже, не по-детски присягнул Слуцкому. Кадровые чистки в ЛДПР, прошедшие в конце декабря, судя по всему, потребовали от хабаровского губернатора делом подтвердить свою лояльность преемнику Жириновского. Вчера вечером Путин прибыл в Хабаровск. Это может стать объяснением неожиданного блиц-вояжа Слуцкого на Чукотку 30 декабря. Глава Хабаровского края мог знать в рамках подготовки к визиту, с какой стороны прибудет глава государства. Впрочем, судя по тому, как Путин много и охотно сегодня общается с Дегтяревым и даже пошутил, что он "первый после Бога" в иерархии работников местной птицефабрики, эта утечка уже Дегтяреву прощена или даже была санкционирована».

