Телеграм: приоритет ДФО и подписная гонка
Поездка Путина в регионы ДФО, предвыборная кампания, отключение отопления в Московской области, а также подготовка США пятой колонны в России и болезнь главы Пентагона стали главными событиями уходящей недели по версии популярных телеграм-каналов страны.
Поездка Путина в регионы ДФО
В среду и четверг Владимир Путин посетил регионы Дальнего Востока – Чукотку и Хабаровский край.
Политолог Алексей Чеснаков комментирует выбор регионов:
«Сейчас одна из важных линий кампании – перечень субъектов федерации, которые посетит президент. Список для поездок, как правило, составляется с учетом ряда факторов, баланс которых имеет значение. Среди них особенно выделяются: проблемный – наличие очевидной темы или проблемы; имиджевый – картинка для как можно большего количества целевых аудиторий; электоральный – количество избирателей; календарный – привязка к каким-либо интересным событиям и датам; масштабируемость – тиражирование сигналов на другие территории; региональный – возможность связки с главой региона; логистический – привязка к текущей работе в центре (Совбез, совещания с правительством и пр.); технологический – возможность привязки к важной части календаря кампании; личный – особое отношение Путина и т.д. В зависимости от мест поездок и от сигналов оттуда можно будет составлять и список бенефициаров (региональных и федеральных). В том числе и подумать над возможными кандидатами в состав будущего правительства».
«Cass&Ra» считает, что первые в этом году региональные поездки президента демонстрируют приоритетное значение регионов ДФО:
«Президент России Владимир Путин приехал на Чукотку. Это первый региональный визит в 2024 году и, формально, первый визит в регион в качестве президента страны. В прошлый раз Путин был на Чукотке в статусе премьер-министра в 2008 году, когда президентом был Дмитрий Медведев. Показательно, что рабочие поездки президента начинаются именно с Дальнего Востока. Не только на словах, но и на деле макрорегион становится главной зоной роста России в этом веке».
«Всевидящее око» обращает внимание на разговор президента с хабаровскими предпринимателями об экономике:
«Удивительный результат – вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первыми в Европе, – отметил Президент России Владимир Путин, встретившийся сегодня с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске. – Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе – номер один". Предприниматели, надо отметить, были настроены по-боевому. "Я, честно говоря, на японцев сейчас бы не ставил, ни с какими коэффициентами, – бодро заявил президент общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик. – Потому что мы их обгоним точно". Путин был более аккуратен в оценке ситуации. "Япония, так же как и многие европейские экономики, высокотехнологичная экономика, – подчеркнул он. – По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться. Поэтому здесь есть над чем работать". Президент, безусловно, прав. В нынешних непростых условиях очень важен трезвый взгляд на вещи, четкая постановка задач и проработка путей их решения. И сегодняшняя встреча в Хабаровске, в ходе которой обсуждались самые разные проблемы – от развития строительной индустрии и логистики до льготных ставок по страховым взносам – показывает, что глава государства уверенно держит руку на пульсе позитивных изменений, происходящих на Дальнем Востоке».
«Логика Маркова» констатирует, что президент в отличной форме:
«Путин начал фактическую избирательную кампанию с посещения Чукотки. Там он ездил на таком снегоболотоходе "Хищник". Обычная погода в это время на Чукотке мороз 30-35 градусов. Лететь туда больше 10 часов. Разница по времени Москвы и Чукотки 9 часов. Это и ответ всем, кто сомневается, что у Путина прекрасное здоровье. Сибирское, уже можно сказать, здоровье. Путин наш крутой президент!»
«Темник» отмечает, что губернатор Хабаровского края от ЛДПР Михаил Дегтярев неплохо подготовился к визиту президента:
«Дегтярев, похоже, не по-детски присягнул Слуцкому. Кадровые чистки в ЛДПР, прошедшие в конце декабря, судя по всему, потребовали от хабаровского губернатора делом подтвердить свою лояльность преемнику Жириновского. Вчера вечером Путин прибыл в Хабаровск. Это может стать объяснением неожиданного блиц-вояжа Слуцкого на Чукотку 30 декабря. Глава Хабаровского края мог знать в рамках подготовки к визиту, с какой стороны прибудет глава государства. Впрочем, судя по тому, как Путин много и охотно сегодня общается с Дегтяревым и даже пошутил, что он "первый после Бога" в иерархии работников местной птицефабрики, эта утечка уже Дегтяреву прощена или даже была санкционирована».
Предвыборная кампания
В России продолжается подготовка к президентским выборам, запланированным на 17 марта. По состоянию на 10 января было собрано больше 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, хотя в ЦИК нужно сдать не более 315 тысяч. Из регионов продолжают привозить новые подписные листы сторонников действующего президента, поскольку штабы не могут отказаться принять подписи у людей, желающих выступить в поддержку своего лидера.
Свои кампании ведут и другие кандидаты. «Выборка» рассказывает о проблемах КПРФ:
«Как пишут поволжские инсайдеры, для политтехнологов КПРФ раскрутка Николая Харитонова станет "задачей со звездочкой" – кандидату попросту нечем похвастаться перед избирателями. И это при том, что очередной "кандидат от народа" депутатствует уже три десятилетия. "Не за что зацепиться, нет знаковых дел общефедерального и регионального значения, которые он сумел решить за годы пребывания в парламенте", – отмечается в материале. В кулуарах компартии сообщают, что региональные лидеры КПРФ без энтузиазма отнеслись к, признаем, малоперспективному выдвижению Харитонова. Дело, правда, не в объективных политических факторах, а в отсутствии адекватного финансирования его кампании из Москвы. В регионы подвезут только бесплатные агитки в виде газеты "Правда" на 4-х полосах и буклеты».
Низкий электоральный потенциал Харитонова – не единственная головная боль коммунистов, отмечает «АДЕКВАТ Z»:
«Революционер Удальцов-Тютюкин, один раз отсидевший за деятельное стремление поджечь страну, намотал себе новое уголовное дело за оправдание терроризма. КПРФ, формального отношения к которой революционер не имеет, немедленно возбудилась: юридической службе поручено "отработать" и "подключиться". По личному распоряжению товарища Зюганова. Поверх и помимо много лет имеющейся у революционера адвокатессы. Что заставляет с порога предположить, что действия по этому предмету юрслужбы, да и партии в целом, с самого начала будут носить, скажем так, непроцессуальный характер. К революционеру ни у кого, кроме закона, ни малейших вопросов нет: скорпион по своей природе не может не жалить, революционер по своей природе не может не разрушать до основанья любыми доступными инструментами. К товарищам, с бешеной скоростью понесшимся вступаться за социально близкого, даже на старте этого увлекательного процесса вопросов очень много. Главный из которых – следует ли понимать, что покровительство товарищу по борьбе было бы в любом случае оказано на одних рефлексах, независимо ни от характера обвинения, ни от фактуры в его основании. Просто на том достаточном основании, что товарища по борьбе следует поддерживать против империалистического (или как там еще у коммунистов с текущей риторикой) государства всецело и безоговорочно. Когда Удальцова, кстати, осудили в прошлый раз, товарищ Зюганов не то чтобы гневно клеймил приговор, а аккуратненько высказывался в том духе, что осудили потому, что просто связался не с той компанией. Тем больше интриги во всем, что со стороны коммунистов будет звучать и делаться по теме сейчас».
«Фонд Бабла с Коррупцией» следит за кандидатом от «Гражданской инициативы» Борисом Надеждиным, который активно сотрудничает с прозападной оппозицией из числа беглых иноагентов:
«Чем ближе к выборам президента, тем больше интересных латентных взаимосвязей возникает. Вот, например, проглядывается такой себе "союз" прозападных предательских сил. Борис Надеждин завел дружбу с псевдодвижением "Путь домой". Последнее активно продвигает нарративы украинских спецслужб и, по сути, выполняет задачи украинских ЦИПсО, пытаясь деморализовать наших военных и их родственников. А среди активистов Надеждина числятся бывшие навальнисты, которые также изо всех сил играют на руку киевскому режиму и коллективному Западу. Вот и делайте выводы».
«Ротонда» обращает внимание на удивительное поведение работников штаба председателя «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина, которые не скрывают, что подделывают подписи:
«Кандидат Сергей Бабурин, председатель партии "Российский общенародный союз", на январских праздниках опубликовал фотографию пикета по сбору подписей у одной из станций метро в Петербурге. Однако, как пишет "Фонтанка", пикеты его штаб в итоге решил не ставить из-за морозов. "Зима и холодно… Мы хотели поставить в столовой напротив Московского вокзала, но пришлось отменить. И на улице хотели – и столик, и стул были. Два дня пытались, но холодно, люди не могут стоять на улице", – объяснили в штабе. Там предложили поддержать Бабурина дистанционно, просто продиктовав данные. Саму подпись сотрудники проставят сами: "Если проверка идет, то только проверяют серию и номер паспорта. А подпись у всех людей… один человек дважды не может подписаться одинаково"».
«Политтехнологи» наблюдают за беспартийными кандидатами:
«Активизировались кандидаты-самовыдвиженцы и кандидаты непарламентских партий. Так, в Москве и в некоторых других регионах замечены сборщики подписей от кандидата-самовыдвиженца Рады Русских. Замечу, что кандидат в президенты и сама активно собирает подписи. Конечно, собрать 300 тыс. подписей крайне сложно, но как минимум Рада Русских проявляет активность».
Отключение отопления в Московской области
В начале года с началом аномальных морозов в ряде муниципалитетов Московской области из-за аварий на объектах коммунальной инфраструктуры сотни жилых домов остались без отопления и электроснабжения. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Владимир Путин лично взял ситуацию на контроль.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев отмечает, что региональные власти тоже не бездействовали:
«Власти региона в целом отреагировали адекватно и быстро, губернатор все праздники провел там, спасатели прибыли, как только смогли, людей обеспечили жильем и питанием. Так же действовали и следственные органы, своевременно установившие и причину случившегося и людей, которые за все это несут ответственность. А в идеале стремиться нужно к тому, чтобы целиком исключить сбои даже в таком сложном хозяйстве, как жилищно-коммунальное, в непростых условиях русской зимы».
«Парламент с кнопкой» размышляет о накопившихся проблемах ЖКХ:
«Рано или поздно советская коммунальная система должна была себя исчерпать, с каждым годом число аварийных ситуаций будет расти. Модернизировать ее волевым решением "сверху" сложно по бюрократическим мотивам – некоторые коммунальные системы содержат частники, некоторые муниципалитеты, некоторые вообще принадлежат Минобороны. Такое разнообразие не позволяет быстро "навести порядок". Стоит, конечно, добавить и про строительную политику. Практика возведения "человейников" дала свои плоды – советская коммунальная инфраструктура никак не была рассчитана на обслуживание столь большого количества народа. Впрочем, это не особо волнует застройщиков. Если ситуацию не изменить самым простым, но самым тяжелым способом – а именно программой модернизации инфраструктуры ЖКХ, то мы можем получить намного более страшные аварии, которые приведут к человеческим жертвам».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитывается о сделанном в Климовске – пострадавшем микрорайоне Подольска:
«Встретились с жителями и активистами проблемных домов, которые мы сегодня подключаем к отоплению. Из важного: делаем все, чтобы до вечера подключить последние многоэтажные дома к отоплению. Все они находятся в центральной части города, бригады продолжают работать. Будем капитально ремонтировать жилые дома в Климовске. Программу уже подготовили, в первую очередь наш Фонд капитального ремонта займется всеми инженерными коммуникациями и подвалами. Ремонтом квартир после аварии займется Госжилинспекция. Их стойка будет стоять в спортивном центре "Юность", можно будет обратиться к специалистам и заполнить заявление. Все батареи, которые в квартирах пришлось вырезать, установят бесплатно. Про моральный ущерб. В платежке за январь оплаты за отопление не будет, электричество будет считаться по декабрьскому платежу. Также работаем над тем, чтобы сделать субсидии на тарифы ЖКХ. На встрече прозвучало предложение заменить их на единовременную выплату. Подумаем, как сделать лучше для жителей».
«Мейстер» рассуждает о национализации предприятия, виновного в коммунальной аварии:
«Климовский специализированный патронный завод в Подольске национализируют по решению президента. Этот шаг стал реакцией власти на аварию, когда в мороз без тепла остались жители 173 многоквартирных домов, с советских времен получавших тепло с котельной завода. Кому-то может показаться, что решение скоропалительное – аварии, мол, случаются, зачем же сразу национализировать. Однако на это есть аргументы один увесистей другого. Во-первых, здоровье и жизни сотен людей были поставлены под угрозу. И виной тому не случайность, а как показала проверка, халатность и воровство собственников. Для власти этого уже достаточно, но есть обстоятельства, позволяющие назвать решение президента ударом, разрубающим гордиев узел, сложившийся вокруг завода еще с 90-х. Дело в том, что он был приватизирован по мутным схемам, и тяжбы о его принадлежности шли до сего дня. А параллельно шли дела о разворовывании наследия гиганта ВПК, махинациях и даже розливе контрафактного алкоголя на его территории. Нынешняя авария стала последней каплей, вызвавшей реакцию президента, поставившего точку в бесконечных судилищах – теперь важный для СВО завод будет работать на нужды фронта под руководством тех, кто позаботится и о соцобязательствах, и о наращивании производства. "Ростех" уже выразил готовность взяться за это и, учитывая его компетенции в производстве боеприпасов, ему это и поручат».
США готовят пятую колонну
Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что США намерены активизировать работу с россиянами – выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в выборы президента России. В США считают, что российские стипендиаты американских программ при «должной обработке» смогут стать стержнем пятой колонны, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства страны в соцсетях, отметили в СВР.
«РосСкандал» требует чисток:
«По подсчетам того же Госдепа, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тыс. чел. Учитывая, что работают эти программы не первый год, многие стипендиаты успели подняться по карьерной лестнице, работают в правительствах и муниципалитетах, в том числе закрытых городов. И сколько из них уже работает на врага? Перефразируя Нарышкина: у пиндосов везде свои люди. НУЖНЫ ЧИСТКИ глубокого бурения!»
Политический консультант Денис Батурин советует Госдепу не расслабляться:
«Вот только и американцам стоит поволноваться – сколько среди этих 80 тыс. штатовских стипендиатов наших "спящих"?»
«Мюсли вслух» предостерегают всех причастных:
«Красноречивое предупреждение от главы СВР для всех потенциальных агентов влияния о том, что Родина услышит, Родина узнает про все их неблаговидные поступки. Статус "иноагент" – это меньшее, что потенциально может осложнить жизнь подобным персонажам. С прошлого года в России действует новая редакция статьи о госизмене, под которой отныне понимается не только передача секретных сведений, но и оказание другим странам/организациям содействия в деятельности, направленной против государственной безопасности. Политика нулевой терпимости к тем, кто готов в своей политической или общественной деятельности идти на крайности в ущерб интересам страны по заказу иностранной державы, взята за основу. Кто не примет этот тезис всерьез, тот сам себе злобный Буратино».
Военный эксперт Андрей Клинцевич убежден, что отечественные спецслужбы не зря едят свой хлеб:
«Ну что же, ожидаемый шаг возврата вложенных инвестиций в виде грантов на обучение в американских вузах. Уверен, наши спецслужбы давно всех таких лидеров нового мира взяли на карандаш и не дадут им развернуться».
«Ебулдинский спец» полагает, что проверка образовательных программ США – это лишь начало:
«Вероятно, дело не ограничится только американскими программами обмена. В фокусе окажутся любые подобные программы с "западными партнерами". В российском политическом кинематографе нет нынче ленты, которую нельзя было бы отмотать назад».
Болезнь главы Пентагона
В конце декабря министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован с онкологическим заболеванием и перенес операцию. Скандал в США разразился в связи с тем, что о госпитализации министра Белый дом узнал спустя три дня, 1 января. Оппоненты Джо Байдена обвинили американского президента в том, что он оказался не в курсе недееспособности главы оборонного ведомства.
Американист Малек Дудаков объясняет, почему Байден не отправит Остина в отставку:
«Белый дом вновь под шквалом критики – за отказ увольнять своих аппаратчиков, уличенных в халатности. Ярким примером стал скандал с Ллойдом Остином, у которого лишь спустя 10 дней после госпитализации сообщили диагноз – рак простаты. Моральный настрой Пентагона низок как никогда. Американские военные требуют отставки Остина – ведь на любой другой воинской должности ему грозили бы серьезные последствия за сокрытие болезни. В Конгрессе грозят Остину импичментом. Но Байден наотрез отказывается его увольнять. Просто Остин – лично лояльный Байдену персонаж, который еще и повязан коррупционными скандалами с другими демократами. По той же причине за три года президентства Байдена сменился лишь один министр – что совсем нетипично для Вашингтона. Остину же простили хаотичное бегство из Афганистана, как простят ему и поражение на Украине».
«Мышь в овощном» напоминает, чем обернулась для Дональда Трампа работа в дистанционном режиме:
«"Он полностью продолжает исполнять свои обязанности, делает все, что делал бы в обычное время, но из больницы", – сообщил журналистам координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби по поводу министра обороны США Ллойда Остина. Помнится, что когда некоторые другие великие люди за океаном исполняли свои обязанности в удаленном режиме – то закончилось все расследованием по факту ненадлежащего обращения с документами, содержавшими государственную тайну».
«С берега Гудзона» уверен, что состояние Остина оставляет желать лучшего:
«Как человек, в силу ряда причин достаточно хорошо знакомый с американской системой здравоохранения, в связи с недугом мистера Остина замечу, что по существующим нормативам даже для одной ночи в американской больнице должны быть очень серьезные причины. С ходу могу назвать тяжелый инсульт, операцию на открытом сердце, замены важных костей/суставов, серьезные бактериальные поражения, инфекционные заболевания, тяжелые раковые состояния, кровотечения и сложные роды. На оздоровление и наблюдение в американские больницы не кладут в принципе. Даже после стентирования, например, и разных несложных противораковых процедур выписывают в тот же день, а после большинства названных выше состояний – 2-3 дня».
«338» призывает оставаться людьми:
«Редакция категорически не разделяет ликований в отношении диагноза вражеского министра. Каким бы сволочью и мразью он ни был, какие бы усилия ни прилагал для нанесения поражения России и убийства русских людей. Верх идиотизма – вспоминать отдельных натовских офицеров, погибших при странных обстоятельствах типа французского генерала, ушедшего гулять в горы – и там он действительно умер, и мистификаций на тему "генерал-советник" в той смерти не было. Русскому человеку не свойственно смеяться над смертью и умирающим человеком. Даже если умирающий – враг твоей Родины. В том одно из проявлений России как ковчега – для нас не характерно изменение отношения к тем вещам, которые вечны, включая завершение жизненного пути. Вспомним, как на Украине зубоскалили на тему смерти русских людей. Как мемы клепали. Как радовались. Надо ли русскому человеку в этом уподобляться тому злу, с которым мы ведем борьбу?»
Политолог Дмитрий Дробницкий отмечает сдержанную реакцию китайцев:
«Встреча двух делегаций военных из США и КНР прошла 9 января в Вашингтоне на уровне замминистров обороны. Во всяком случае, такой уровень был заявлен. Со стороны Соединенных Штатов делегацию возглавлял заместитель помощника министра обороны по делам Китая, Тайваня и Монголии Майкл Чейз. Представители США сообщили, что обе стороны обсудили организацию будущих встреч между своими военными, включая "потенциальное планирование будущей встречи между министром обороны Ллойдом Остином и недавно назначенным министром обороны Китая Дон Чжуном". В ситуации, которая сложилась вокруг руководства военного ведомства США, китайские товарищи явно сделали одолжение американским коллегам».
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