Телеграм: Президентский попкорн в России и США
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его линия
В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было организовано в новом формате и включало в себя элементы прямой линии.
«РИАN» пишет о том, как смена формата сказалась на содержании:
«Пресс-конференция Владимира Путина длилась почти четыре с половиной часа. Все это время президент интенсивно отвечал на вопросы журналистов, на которых, скажем честно, впервые было приятно смотреть. Пандемийные ограничения подарили нам новый формат ежегодного общения с президентом – из-за вынужденной дистанции мы не увидели привычных плакатов с призывами и глупыми надписями. Никаких "укропов" и "спасибо, Вова". Соблюдение всех приличий привело к тому, что и президенту, и журналистам, и зрителям не пришлось тратить время на фрик-шоу, что позволило не только уделить больше внимания регионам, но и разобрать актуальную международную повестку. В общем, если что-то и стоит сохранить после пандемии, так это такой формат ежегодной пресс-конференции».
«Мейстер» отмечает, что на пресс-конференции доминировала внутрироссийская повестка:
«Как мы сразу обратили внимание, в основном пресс-конференция была посвящена внутренним проблемам. Всего два иностранца получили слово: представители Британии и Исландии (так и тянет пошутить про тресковые войны). Без слова остался Роман Цимбалюк – украинский журналист, который каждую пресс-конференцию традиционно спрашивал про Крым и Донбасс и не менее традиционно шел лесом. Не дали задать свой вопрос и журналистам Синьхуа, хотя несколько реверансов в сторону Китая прозвучало. Не получили слово и остальные иностранные журналисты, к которым мы уже привыкли за много лет (американцы, немцы, французы). Вообще не было ярко выраженного "международного блока" – один, два, максимум три вопроса на эту тему и незамедлительное возращение к российской повестке. В общем, Россия и ее интересы на первом месте».
Политолог Андрей Серенко резюмирует сказанное Путиным про внешнюю политику:
«1. На внешнеполитическом треке Путин, похоже, делает ставку на стратегическое партнерство с Китаем и на тактическое взаимодействие с Турцией.
2. Германия пока в статусе "все непонятно". До тех пор, пока не прояснится перспектива Северного потока-2.
3. Америка – стратегический противник.
4. Трамп – стратегический ресурс в противостоянии со стратегическим противником. 5. Белоруссия – приоритет на постсоветском пространстве».
Говоря о пандемии коронавируса, президент отметил, что Россия встретила эпидемию достойно и отчасти лучше других стран. Журналист Антон Красовский в канале «ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» рассуждает о том, что значит «отчасти»:
«Тут Путин говорит, совершенно точно формулируя: отчасти лучше других стран. Отчасти кого-то хуже. Маленьких, богатых, с низкой плотностью населения, с современнейшими клиниками и достойной системой общественно-медицинского обслуживания. Но и на их фоне, с раздолбанными (и мы видим это по прямой линии) районными и региональными больницами (посмотрите мой репортаж из Омска), мы все равно справились и справляемся с этой задачей почему-то лучше Штатов, лучше Италии. Интересный, конечно, все это парадокс, он еще многому нас научит, многое еще мы должны будем проанализировать. Главное понять, конечно, что в такие практически мобилизационные военные годы важна отвага и сплоченность людей, умение организовать процесс, находить ресурсы. У России в целом получилось. Не хуже прочих».
Депутат Госдумы Антон Горелкин удивлен отсутствием вопросов про информационные технологии:
«Чем удивила пресс-конференция президента – отсутствием вопросов про интернет и IT. Казалось бы, столько копий про это сломано, сколько причитаний в либеральной прессе и соцсетях. В итоге спросили про что угодно, от героев-замгубернаторов и сахарной свеклы до газификации. Про интернет, видеохостинги, персональные данные – ничего. Я делаю из этого простой вывод: IT в современной России – самая беспроблемная сфера жизни. Если бы в Рунете что-то всерьез шло не так, президента обязательно бы про это спросили».
Интерес комментаторов вызвал вопрос лидера группы «Ленинград», генерального продюсера телеканала RTVi и сопредседателя «Партии Роста» Сергея Шнурова. Он спросил, почему русские хакеры не помогли Дональду Трампу переизбраться президентом США, и как простому русскому человеку описывать жизнь без использования ненормативной лексики.
«Политджойстик» удивлен:
«Хороша "Партия Роста", которая спрашивает Президента про мат, а не проблемы бизнеса».
«Мюсли вслух» объясняют, почему неправы авторы некоторых каналов, назвавшие пресс-конференцию скучной:
«Почтеннейшая публика склонна оценивать пресс-конференцию президента Путина как шоу и потому сожалеет об отсутствии гэгов. Но Путин не стендап-комик, а президент России, и его пресс-конференция – политическое событие, а не эстрадный концерт. Главный смысл ежегодных встреч президента с прессой: показать избирателям, что Путин находится в курсе событий, держит руку на пульсе, контролирует ситуацию в стране. В этом безумном коронавирусном году задача была особенно сложна – надо было продемонстрировать, что месяцы вынужденной изоляции не сказались на способности президента держать все сколь-нибудь важное для страны под своим личным надзором. По нашему впечатлению, эта задача успешно решена, послание "Дорогие россияне, я на посту, все под контролем, мышь не проскочит, живите спокойно" было передано и принято».
Путин и его цены
В воскресенье в телеэфире была показана трансляция совещания Владимира Путина с правительством. Президент потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты питания, заявив, что считает недопустимым значительное подорожание муки, макарон и сахара.
Предприниматель Олег Дерипаска считает, что причину роста цен нужно искать в условиях кредитования производителей:
«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10-15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Я думаю, в среднем выйдет не меньше, чем 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?»
«Себестоимость Событий» рассказывает о предполагаемой реакции продавцов на требование снизить цены:
«Следом за колбасой из белка насекомых и сосисками с корнеплодами вместо сои "для небогатых покупателей" производители и торговые сети собираются форсировать "даунсайзинг". Таким нейтральным термином называется уменьшение количества товара и его веса при сохранении цены – условно говоря, речь о "пандемийном килограмме" в 600 грамм или 8 яйцах в упаковке вместо 10. По мнению экспертов, именно так бизнесмены могут ответить на требования властей о заморозке цен на общественно важные продукты первой необходимости».
«Темник» пишет, что продавцы все-таки снижают цены:
«Торговые организации начинают публично отчитываться о своем вкладе в сдерживание цен на социально значимые продукты. <…> При этом исполнение задания все же сопровождается тактичными комментариями о том, что для достижения долгосрочного эффекта необходимо, чтобы к саморегуляции и самоограничению подключились бы также поставщики и производители. Следует отметить, что эти доводы находят понимание в руководстве исполнительной власти. Мишустин уже высказался о рисках впадения в "регуляторный раж" и о том, что предпринимаемые меры должны быть краткосрочными. Его можно понять. В истории страны бывали не раз эпизоды, когда с заморозкой цен на продукты перегибали палку. Например, в 1917-м году».
«ЕБИТДА» считает, что не надо возлагать ответственность за рост цен исключительно на продавцов:
«Главные выгодоприобретатели в сфере продовольствия – вовсе не ритейл, а сельхозпроизводители, от фермеров до агрохолдингов. Они же получали максимальную маржу и от нынешнего роста цен. Но в глазах правительства сельское хозяйство традиционно (и вполне обоснованно) рассматривается как один из наиболее незащищенных видов бизнеса. Его господдержка растет год от года: льготы, субсидии, гранты. Сюда же санкции, отгородившие внутренний рынок от конкуренции с европейскими производителями. Если с этой точки зрения сравнить положение аграриев с ритейлом, разница колоссальная. Но косятся все в сторону именно продавцов: "спекулянты!". Хотя они еще до выступления президента предпринимали меры, ограничивающие рост цен в своих сетях».
Путин и его ракеты
В понедельник с космодрома Плесецк была запущена тяжелая ракета «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М». Она успешно вывела на расчетную орбиту макет полезной нагрузки.
«Физика в картинках» рассказывает, чем примечателен этот пуск:
«Второй (с 2014 года) испытательный запуск тяжелой российской ракеты "Ангара-А5", которая должна заменить "Протон-М". Основным преимуществом "Ангары" является использование более дешевого и экологически чистого топлива (керосин+кислород), хотя и ценой некоторого уменьшения соотношения полезная нагрузка/стартовая масса ракеты (24,5/773 у "Ангары" против 23,7/705 у "Протона-М"). Но интереснее всего вопрос, когда состоится запуск сверхтяжелого варианта "Ангара-5В" – именно его планируют использовать, в частности, в лунной программе РФ».
«Мадуро - не дура» пишет о том, что значит для России запуск «Ангары»:
«"Ангара" позволит России обновить группировку спутников на геостационарной орбите – как военных, так и гражданских. К тому же есть интересный научно-технический задел с возвратным ускорителем "Байкал", который, во-первых, удешевит запуски, а во-вторых, окажет меньшее негативное влияние на экологию Севера и Сибири, вызванную из-за падения ступеней и ускорителей "Ангары". Краткий итог – "Ангара" это пока единственная надежда на будущее нашей космонавтики, воплощенная в металле. Есть и еще одна надежда, реализованная у американцев (Х-37В) и не реализованная у нас (МАКС) – авиационно-космическая система. Несмотря на то, что американцы 10 лет гоняют на орбитах Х-37В, они, к счастью для нас, так и не поняли, что с ним делать (украсть смогли, а понять не смогли)».
«АДЕКВАТ» задает вопрос по поводу выведенного на орбиту макета:
«Конечно, нельзя не поздравить "Роскосмос" с успешным пуском "Ангары". Выражу только недоумение, почему пускали с массогабаритным макетом? Все понятно про испытания и отсутствие гарантий, но вязанку студенческих аппаратов могли бы и затащить – в случае чего не так жалко потерять, а информационный эффект был бы очень полезный. К сожалению, в условиях дивного нового мира вряд ли новая российская ракета получит хороший рынок – американские санкции надежно отпугнут желающих доехать до орбиты на нашей ракете. Так что остаются военные запуски, ну и надежды на прекращение всего этого бардака, разумеется».
«На кухне у повара» объясняет ситуацию с макетом:
«Коллеги сетуют, что был отправлен весогабаритный макет, но на самом деле так ли это важно. Если бы там был военный груз, его бы следовало именно так и назвать. Отказ от использования гептила в качестве ракетного топлива даст возможность делать пуски более безопасными с экологической точки зрения, а политические трудности рано или поздно отступят, и космический грузовик, возможно, будет одним из первых проектов возобновления совместной работы. Космос место для сотрудничества, а не для конкуренции, и его размеры в прямом смысле безграничны. Хватит всем».
«Norinturm» грустит из-за склонности некоторых соотечественников к пессимизму:
«Взял <…> комментарий про тяжелую ракету "Ангара" – как она нужна, и как хорошо, что ее довели до летучего вида. Один из благодарных читателей тут же начинает пророчить, как сейчас все деньги украдут и попилят, а ракету не сделают. Читатель, говорю я, мы обсуждаем ракету, которая буквально вот сегодня полетела, говорю я. Немая сцена. Я никого не хочу обидеть, но у нас действительно есть одна жутко деморализующая черта, это уверенность, что ничего никогда никто не делает, все исключительно озабочены тем, чтобы все на свете украсть и ничего не сотворить. На самом деле, если у русских есть какой-то реальный массовый порок, то это не пьянство (это фигня, мы пьем не больше прочих), не жестокость (тут нам до реальных экспертов как до Мосула пешком), а вот самокозление. <…> Такой пессимизм, как показывает этот же диалог про "Ангару", он сплошь и рядом фактически неверен, в данном случае просто до уровня анекдота. Национальный дух – не только в скорби по поводу потерь, но и в радости по поводу побед. И да. "Ангара" – отличная ракета».
Путин и его Навальный
В понедельник были опубликованы результаты расследования Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel о том, как сотрудники ФСБ несколько лет якобы следили за передвижениями Алексея Навального и пытались его отравить.
«Мышь в овощном» считает эту версию безумной:
«Вообще история, конечно, чума, с точки зрения представления ее авторов о целевой аудитории, того, что она готова скушать и не поморщиться. Российские спецслужбы на своей территории годами (!) не могут добраться до простого человека, выбрав такой сценарий его убийства, который гарантированно раскрывает их причастность к данному преступлению. Ну т.е. вопрос "Зачем вообще убивать? " мы сейчас не ставим, обсуждали это уже сто раз. Но зачем убивать именно так? Понятно, что есть автоматический ответ: затем, что гебня коварна и кровожадна, и, в то же время, ничего не умеет. Но когда у нас все задаваемые по сути происходящего вопросы упираются в заранее расставленные непробиваемые ограничители – это уже не дискуссия, а шизофрения».
«Майор и Генерал» делает вывод:
«Из всей этой клоунады можно сделать достаточно интересный внутриполитический вывод. Тиражируемая на протяжении последних десяти лет версия многих "осведомленных" отечественных политолухов, что Навального "крышует" ФСБ и лично Бортников, рассыпается в прах».
«Всевидящее око» проводит исторические параллели:
«Идея в том, что запугивать граждан спецслужбами не очень-то получается. Многие из граждан только порадуются спецслужбам, которые бдят, все контролируют и могут с кем угодно сделать что угодно. "Значит, можно спать спокойно". А вот накатить на неэффективность работы ФСБ, выставив "службистов" профнепригодными идиотами – другое дело. При этом продолжать запугивать. Это вообще любимый риторический прием Навального: одновременно говорить, что власти не справляются даже с тем, чтобы ложку мимо рта не проносить, и рассказывать, как эти же власти, косорукие и недееспособные, везде дотянулись и ничего делать не дают. Абсурдно. Нелогично. Но на его аудиторию работает. В принципе, антисемиты про евреев примерно в том же духе сказки рассказывали... Типичная риторика бессмысленной ненависти».
«Навстречу Трансферу» пишет о реакции на вброс:
«Больше всего авторов вброса по "убийству Навального" беспокоит "молчание властей". Кто не читал басню про "Моську и Слона", перечитайте. Очень хорошо описывает ситуацию. И сейчас вот совершенно растерянная Моська, что ее не замечает Слон, который пошел дальше по своим делам».
«338» отмечает, что мы имеем дело с модным флэшмобом:
«МиТу по-русски: кто следующим после Верзилова, Кара-Мурзы и Мохова сделает заявление "Путин дал приказ травить меня "Новичком"? Хотя с учетом того, что болгарин Гебрев говорил об отравлении, а чех Коуделка о сорванных планах в отношении пражских чиновников, то данное МиТу стремится к выходу на международный уровень».
Байден и его выборщики
Коллегия выборщиков США официально подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах. Он набрал 306 голосов, Дональд Трамп – 232 голоса.
«Выборный» пишет о том, чем примечателен следующий американский президент:
«46-м президентом США, а также самым пожилым лидером в истории США станет 78-летний демократ Джозеф Байден. Человек, чья политическая карьера расцвела во времена правления Леонида Ильича Брежнева».
Американист Малек Дудаков рассказывает о нюансах американской избирательной системы:
«Республиканские выборщики в спорных штатах – Пенсильвании, Джорджии, Висконсине, Мичигане и Неваде символически проголосовали за Трампа. Он надеется добиться того, чтобы местные ассамблеи штатов отправили это альтернативное решение неофициальных выборщиков в Конгресс вместе с голосами выборщиков-демократов. В таком случае законодатели в Вашингтоне получат два набора голосов от выборщиков из спорных штатов, и им придется решать, какой из них учитывать. Такие прецеденты уже были в американской истории: например, в трех штатах на выборах 1876 или на Гавайях в 1960. Адвокат Трампа Руди Джулиани видит своей задачей бороться вплоть до дня инаугурации двадцатого января. А следующей ключевой датой станет шестое января – в этот день Конгресс соберется для сертификации голосов выборщиков».
Политолог Дмитрий Дробницкий (канал ДРОБНИЦКИЙ) отмечает, что министерское кресло в администрации Байдена, на которое претендовал Берни Сандерс, отдано другому политику:
«Джо Байден номинировал Пита Бутитджеджа на пост министра транспорта в своей администрации. И пока – ни слова о Берни Сандерсе, получившем куда большую поддержку на демократических праймериз. Бутитджедж – бывший мэр городка Саут-Бэнд, штат Индиана, леволиберальный молодой политик и открытый гей. Он провел довольно яркую избирательную кампанию, но не добился сколь-нибудь значительных результатов. Смыслит ли он что-то в транспорте, мы, возможно, узнаем только в будущем. А вот для человека, который снискал огромную популярность у левой молодежи и уверенно занял второе место на праймериз в 2016-м и 2020-м годах, пока никто не вспоминает. Сандерс говорил, что хотел бы занять пост министра транспорта, но вакансия уже занята. Все правильно. Пит – гораздо более управляемый политик. И политкорректно, опять же...»
«Мюсли Лаврова» рассказывают о некорректном поведении представителя команды Байдена:
«Руководитель предвыборной кампании Джо Байдена Джен О'Мэлли Диллон так увлеклась, давая интервью изданию Glamour, что назвала членов Республиканской партии "кучкой ублюдков". Дама, на минуточку, занимается президентскими кампаниями последние 20 лет. Очень "профессиональный" подход».
«Доктор прописал» наблюдает за пока еще действующим президентом:
«А вот Дональд Трамп по-прежнему сдаваться не собирается. И призывает к тому же республиканцев. Хоть лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл и поздравил Джо Байдена с победой. "Союзники Трампа обрушиваются с критикой на Митча Макконнелла за поздравление Байдена… Митч, 75 миллионов голосов, рекорд для действующего президента (с большим отрывом). Слишком рано сдаваться. Республиканцы должны, наконец, научиться бороться. Люди в ярости!", – обратился президент к лидеру республиканцев в сенате (как обычно, посредством Твиттера). Ранее Макконнелл несколько раз публично отказывался признавать победу Байдена».
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