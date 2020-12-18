Телеграм: Президентский попкорн в России и США

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В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было организовано в новом формате и включало в себя элементы прямой линии.

«РИАN» пишет о том, как смена формата сказалась на содержании:

«Пресс-конференция Владимира Путина длилась почти четыре с половиной часа. Все это время президент интенсивно отвечал на вопросы журналистов, на которых, скажем честно, впервые было приятно смотреть. Пандемийные ограничения подарили нам новый формат ежегодного общения с президентом – из-за вынужденной дистанции мы не увидели привычных плакатов с призывами и глупыми надписями. Никаких "укропов" и "спасибо, Вова". Соблюдение всех приличий привело к тому, что и президенту, и журналистам, и зрителям не пришлось тратить время на фрик-шоу, что позволило не только уделить больше внимания регионам, но и разобрать актуальную международную повестку. В общем, если что-то и стоит сохранить после пандемии, так это такой формат ежегодной пресс-конференции».

«Мейстер» отмечает, что на пресс-конференции доминировала внутрироссийская повестка:

«Как мы сразу обратили внимание, в основном пресс-конференция была посвящена внутренним проблемам. Всего два иностранца получили слово: представители Британии и Исландии (так и тянет пошутить про тресковые войны). Без слова остался Роман Цимбалюк – украинский журналист, который каждую пресс-конференцию традиционно спрашивал про Крым и Донбасс и не менее традиционно шел лесом. Не дали задать свой вопрос и журналистам Синьхуа, хотя несколько реверансов в сторону Китая прозвучало. Не получили слово и остальные иностранные журналисты, к которым мы уже привыкли за много лет (американцы, немцы, французы). Вообще не было ярко выраженного "международного блока" – один, два, максимум три вопроса на эту тему и незамедлительное возращение к российской повестке. В общем, Россия и ее интересы на первом месте».

Политолог Андрей Серенко резюмирует сказанное Путиным про внешнюю политику:

«1. На внешнеполитическом треке Путин, похоже, делает ставку на стратегическое партнерство с Китаем и на тактическое взаимодействие с Турцией.

2. Германия пока в статусе "все непонятно". До тех пор, пока не прояснится перспектива Северного потока-2.

3. Америка – стратегический противник.

4. Трамп – стратегический ресурс в противостоянии со стратегическим противником. 5. Белоруссия – приоритет на постсоветском пространстве».

Говоря о пандемии коронавируса, президент отметил, что Россия встретила эпидемию достойно и отчасти лучше других стран. Журналист Антон Красовский в канале «ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» рассуждает о том, что значит «отчасти»:

«Тут Путин говорит, совершенно точно формулируя: отчасти лучше других стран. Отчасти кого-то хуже. Маленьких, богатых, с низкой плотностью населения, с современнейшими клиниками и достойной системой общественно-медицинского обслуживания. Но и на их фоне, с раздолбанными (и мы видим это по прямой линии) районными и региональными больницами (посмотрите мой репортаж из Омска), мы все равно справились и справляемся с этой задачей почему-то лучше Штатов, лучше Италии. Интересный, конечно, все это парадокс, он еще многому нас научит, многое еще мы должны будем проанализировать. Главное понять, конечно, что в такие практически мобилизационные военные годы важна отвага и сплоченность людей, умение организовать процесс, находить ресурсы. У России в целом получилось. Не хуже прочих».

Депутат Госдумы Антон Горелкин удивлен отсутствием вопросов про информационные технологии:

«Чем удивила пресс-конференция президента – отсутствием вопросов про интернет и IT. Казалось бы, столько копий про это сломано, сколько причитаний в либеральной прессе и соцсетях. В итоге спросили про что угодно, от героев-замгубернаторов и сахарной свеклы до газификации. Про интернет, видеохостинги, персональные данные – ничего. Я делаю из этого простой вывод: IT в современной России – самая беспроблемная сфера жизни. Если бы в Рунете что-то всерьез шло не так, президента обязательно бы про это спросили».

Интерес комментаторов вызвал вопрос лидера группы «Ленинград», генерального продюсера телеканала RTVi и сопредседателя «Партии Роста» Сергея Шнурова. Он спросил, почему русские хакеры не помогли Дональду Трампу переизбраться президентом США, и как простому русскому человеку описывать жизнь без использования ненормативной лексики.

«Политджойстик» удивлен:

«Хороша "Партия Роста", которая спрашивает Президента про мат, а не проблемы бизнеса».

«Мюсли вслух» объясняют, почему неправы авторы некоторых каналов, назвавшие пресс-конференцию скучной:

«Почтеннейшая публика склонна оценивать пресс-конференцию президента Путина как шоу и потому сожалеет об отсутствии гэгов. Но Путин не стендап-комик, а президент России, и его пресс-конференция – политическое событие, а не эстрадный концерт. Главный смысл ежегодных встреч президента с прессой: показать избирателям, что Путин находится в курсе событий, держит руку на пульсе, контролирует ситуацию в стране. В этом безумном коронавирусном году задача была особенно сложна – надо было продемонстрировать, что месяцы вынужденной изоляции не сказались на способности президента держать все сколь-нибудь важное для страны под своим личным надзором. По нашему впечатлению, эта задача успешно решена, послание "Дорогие россияне, я на посту, все под контролем, мышь не проскочит, живите спокойно" было передано и принято».

