Телеграм: Задержание россиянки в союзной Белоруссии и казнь для педофилов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Топ-1: Восточное гостеприимство
Президент России Владимир Путин с бизнес-десантом высадился в Эр-Рияде. В Саудовской Аравией российского лидера встречали с помпой. Для эмиров из ОАЭ, к которым президент России прибыл на следующий день, соседи-короли задали высокую планку радушия, но и в Эмиратах смогли удивить необычными знаками внимания. Все это «великолепие» еще и сопровождалось рядом межгосударственных соглашений в различных сферах.
«Медиатехнолог» подчеркивает масштабность приема, оказанного российской делегации:
«Сирия, Иран, Турция, Саудовская Аравия — все эти страны ближневосточного региона с особым трепетом относятся к Владимиру Путину, так как не относятся ни к одному мировому лидеру. Но Эмираты превзошли их всех: тут и истребители, рисующие в воздухе флаг РФ, и машины сопровождения замаскированные под российскую ДПС и общий размах мероприятия. <...> Через десятки лет это время будут называть не иначе, как эпохой российского влияния на Ближнем Востоке».
«Темник» обращает внимание на интервью Путина арабским телеканалам перед визитом :
«По всему видно, что от государственного визита Путина в Саудовскую Аравию ждут значительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества. И, судя по всему, основания для этого имеются. В предшествовавшем визиту интервью трем арабским телеканалам обратили на себя внимание один короткий и прямой вопрос и такой же лаконичный ответ. Вопрос был: имеют ли российские спецслужбы, пользующиеся заслуженным авторитетом и известные своим профессионализмом, информацию о том, кто в действительности нанес ракетные удары по саудовскому нефтеперерабатывающему гиганту. Ответ: представьте себе, нет. На языке дипломатии такой ответ вполне может означать: информация имеется, но удар нанес тот, чье имя называть нельзя. Зато, сохранив конфиденс, можно конвертировать плоды».
В составе российской делегации был и руководитель одного из российских регионов, глава Чечни Рамзан Кадыров, так оценивший политическое турне:
«Триумфом ближневосточной политики Президента России Владимира Путина можно смело назвать визит. Высокий уровень организации встречи не имеет аналогов. Россия и наш национальный лидер заслужили такое уважение своей последовательной и принципиальной политикой в этом сложном регионе мира».
«Анонимный канал» отмечает:
«Не смотря на точки соприкосновения, между странами остается ряд недоговоренностей, например, вторжение Саудовской Аравии в Йемен и влияние в Сирии. Но многие ближневосточные страны, в том числе саудиты, видят в России ориентир, который поможет расширить влияние в регионе. Для Эр-Рияда взаимодействие с Москвой может стать достойной альтернативой американской поддержки. Россия тоже заинтересована в сотрудничестве с Саудовской Аравией для восстановления сирийской экономики и продвижения своих интересов».
«Методичка» в комментариях о деловой части визита, выделяет главу Роснано:
«На долю господина Чубайса и пришлась самая главная бизнес-новость – в присутствии президента России и короля Саудовской Аравии было торжественно объявлено о том, что госкомпания Saudi Aramco вместе с РФПИ выкупит долю «Роснано» в нефтесервисной компании «Новомет». Эта небольшая сделка (менее $200 млн) станет первой инвестицией Saudi Aramco в России».
Топ-2: С Белоруссии выдача есть
Telegram возмутила новость о задержании в Минске российской гражданки Анны Богачевой, обвиняемой во вмешательстве в американский избирательный процесс и сговоре против США. Вашингтон объявил ее и еще 13 россиян в международный розыск. После вмешательства российского посольства задержанную отпустили, а Генпрокуратура Белоруссии объявила о прекращении международного розыска Богачевой на территории республики.
Мюсли вслух» возмущаются поступком белорусских властей:
«Деяния, приписываемые Богачевой американской прокуратурой (участие в заговоре с целью обмануть Соединенные Штаты, нанося ущерб законным функциям федерального правительства США посредством мошенничества и обмана) не являются преступлениями ни по российским, ни по белорусским законам. Задержание Богачевой в Минске - столь же антиправовой акт, как (например) гипотетический арест белоруса в Москве по запросу какого-нибудь эмирата за нарушение законов шариата. И, конечно, это беспрецедентный вызов Кремлю со стороны белорусских властей».
Журналист Александр Малькевич отмечает:
«Интерпол занимается только уголовными делами, а ситуация вокруг Богачевой носит явный политический характер, и Интерпол никакого отношения к этому иметь не должен!».
«Расстрельный»:
«Сейчас иностранные СМИ активно обсуждают произошедшее, подробно описывая «злодеяния» россиянки, приписанные ей Мюллером. Вот только доказательств ожидаемо никто не приводит. Одно радует – белорусы молодцы, быстро сориентировались в ситуации и не только не выдали россиянку Штатам, но и признали их обвинение полным бредом».
«Орда» высказалась об излишнем энтузиазме “мстителей” в телеграм-каналах :
«До того, как Анна Богачёва сообщила, что сейчас находится на свободе, телеграм успел арестовать граждан США в Москве, разорвать дипломатические отношения с Белоруссией, ввести с Белоруссией визы, присоединить Белоруссию к России и разорвать контакты с Лукашенко. Телеграм страшен. Не злите телеграм».
«Выпускайте Кракена» отмечает:
«Читая новости по этой теме, заметили один любопытный факт: т.н. оппозиционные СМИ, трубившие о задержании Анны, как-то неохотно заявляют о ее освобождении. Или то что Батька не пошёл на поводу у США - это не та тема, за которую им платят?».
Тoп-3: Детский шаг «влево-вправо-расстрел»
Тема возвращения применения смертной казни вновь возникла в российском обществе после убийства по дороге в школу саратовской девятилетней девочки. Задержанный подозреваемый оказался рецидивистом, осужденный ранее за преступления сексуального характера. Авторы телеграм-каналов обвинили российских политиков, поднявших тему отмены моратория на смертную казнь, в спекуляции на трагедии. Недоумения в Telegram вызвала инициатива саратовской мэрии зафиксировать пути школьника от учебы до дома, а в случае нарушения ребенком границ маршрута, требовать объяснительную с родителей.
«PZDC» предлагает депутатам, выступающим за отмену смертной казни, самим стать палачами и «приводить приговоры в исполнение»:
«Зарабатывание политического рейтинга на фоне чужого людского горя – норма для всей нашей политики. И в этот раз «отличились» КПРФ и СР, которые выступают за отмену моратория на смертную казнь».
Член СПЧ Екатерина Винокурова:
«В Саратове в городе власть у каких-то сумасшедших. Надо город делать безопасным, надо надзор усиливать, а не вот это. Потому что, пока нет безопасности и надзора, даже на проверенном и утвержденном семью синими печатями маршруте ребенка может ждать маньяк».
Блогер из Саратова Вера Афанасьева пишет:
«Эх, славно у нас скоро будет в Саратове! Все деревья по приказу мэра Исаева спилят - чтобы каждая улица просматривалась и чтобы никто за кустами- деревьями не прятался. А дети по приказу министра образования будут ходить в школы только по согласованным со школой маршрутам. Шаг влево, шаг вправо - побег. То ли концлагерь, то ли лесоповал».
Ксения Собчак в канале «Кровавая барыня» отмечает:
«Давайте серьезно - это ж дети. Они хотят бегать, играть, гулять - конечно, они будут отклоняться от любого маршрута( Вопрос не в том, что надо их жестко ограничивать, а в том, что полиция, конечно, должна следить за гаражами, подвалами и другими потенциально опасными местами и делать город безопаснее для детей».
«Мейстер» отмечает, что принятие неисполнимых ограничений в местной администрации давно поставлено на поток:
«Практически одновременно с трагическими событиями вступил в силу запрет на строительство в Саратове зданий выше 10 этажей. <...>. Легкий гуглинг показывает, что вот прямо сейчас в Саратове строятся 8 «небоскребов», как их называет местная пресса — зданий в 25 этажей; кроме того, строятся или планируются к постройке сразу несколько микрорайонов из 18-22-х этажных зданий на территориях закрытых заводов. Так что список исключений несомненно будет весьма и весьма длинен, и можно не сомневаться: запрет вводится ради того, чтобы делать из него исключения. Небескорыстно, разумеется. Любопытно, как у чиновников чистый, беспримесный идиотизм в исполнении своих прямых обязанностей сочетается с изобретательностью и выдумкой в поиске способов поднять свое личное благосостояние. Право же, лучше бы было наоборот».
Топ-4: Российская медиа-оппозиция премии BBC
Британская телерадиовещательная корпорация BBC опубликовала ежегодный список 100 самых влиятельных женщин мира, в котором единственной россиянкой оказалась оппозиционная активистка Любовь Соболь, не сумевшая собрать подписи для участия в выборах в МГД.
«Мышь в овощном» о политической ангажированности составителей рейтинга:
«Этот список - он вообще не про Россию и не про наших женщин, он про то, как мы видимся с берегов Альбиона конкретными «экспертами» на фоне конкретных событий, определяющих отношения между нашими странами. Его составляют примерно те же люди, которые рассказывают многосерийные истории про отравлении «новичками» и «убойные спецназы» ГРУ».
«Fantastic Plastic Machine» шутит:
«Единственные ВВС, которые знаю я — это Военно-Воздушные Силы Российской Федерации. И по их версии, самая влиятельная женщина мира отнюдь не Соболь».
Тина Канделаки предлагает список альтернативных кандидатов:
«Изданию стоило бы извиниться, и я, разумеется, не про себя. Проигнорировать Маргариту Симоньян, Ксению Собчак, Чулпан Хаматову, Лену Серову, Елизавету Осетинскую и многих других — это просто схалтурить. P.S. Ну а включение в список Любы Соболь иначе как лоббизмом фанатов аниме не назовешь. Кроме косплея и забавного изображения рассерженности всем подряд, никаких талантов (пока) не обнаружено».
«Минправды» обращает внимание на название рейтинга:
«Он называется «inspiring and influential»,, а не «powerful». То есть это не политологический рейтинг, но просто оценочный. Соболь тут явно идет по статье «inspiring». Авторы и не претендуют на подсчет каких-то объективных показателей. Учитывая, что основу рейтинга составляют правозащитницы, активистки и спортсменки, Соболь из общего ряда не выбивается. Хотя если справедливо рассудить, то Соболь и на «inspiring» не тянет. Но BBC имеют право на свою ценностную систему координат».
Политтехнолог Анна Федорова пишет:
«Попадание Соболь в список самых влиятельных женщин можно было предугадать еще пару месяцев назад, когда на BBC вышел жесточайше сентиментальный и героический профайл про нее. <...> Там была такая нечеловеческая концентрация мученичества и героизма, что позавидовали бы военные пропагандисты. В общем, сразу было понятно, что новая оппозиционная звезда на экспорт - это вот. Вообще Навальному давно была нужна женщина (или ребенок, если глянуть на тренды имени Греты Тунберг). Соболь сработала. Ждем, когда появится Героическое Дитя».
ТОП-5: Место встречи изменить нельзя
Сборные Украины и России досрочно завоевали право выступить на чемпионате Европы-2020. При этом наши сборные не могут встретиться ранее полуфинала. По правилам УЕФА, после обращения спортивного комитета Украины, команды разведены по разным частям сетки из соображений безопасности. Поклонники футбола надеются на интересную только в финале, а заявления футболистов и тренеров сборных о неотвратимости победы над соперником, вызвали закономерный спор в Telegram.
«Футбольный Телеграм» приводит обнадеживающую статистику и дает оптимистичный прогноз:
«Команда впервые с 1996 выиграла 7 матчей подряд с общим счётом 26:1. Главный герой отбора - Артём Дзюба. Выиграл больше всех единоборств, и является лучшим игроком по системе гол+пас (9+5). Вечно молодой Юрий Жирков, а ему уже 36, заново расцвел и показывает неплохой уровень игры. Головин раздаёт голевые и ведёт игру команды. В общем, подбор игроков достаточно высокого уровня, и из группы выходить должны. После феерического Чемпионата мира, отличного отбора и при условии если Россия выходит из группы, то Черчесов лучший тренер сборной за все времена».
«Невротик» выступил с миротворческим комментарием в случае выхода Украины в финальную часть ЕВРО-2020:
«Вот кем бы они себя ни считали, но донецкий «Шахтёр» и днепропетровский«Днепр», ворошиловградская «Заря» и одесский «Черноморец», львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист» — это наша история. А киевское «Динамо» — и вовсе наша гордость. И нет у москальского футбола круче куража, чем померяться известно чем с хохлами. По крайней мере — в идеале, без текущей дурки».
«АДЕКВАТ» в ответ напоминает о непредвиденных факторах, влияющих на участие команды в чемпионате, как сборная ГДР не выступила в 1992 году из-за исчезновения страны:
«Вишенкой на этом вашем торте, коллеги, была бы параллель с одной геополитической историей (не про СНГ и не про Югославию) в отборочном турнире ЧЕ-1992. Гуманизм, выразившийся в неупоминании этой истории, ценю: в противном случае целевая аудитория рисковала удавиться на оселедцах».
Спортивный журналист Макс Алланазаров относится к сборной Украины как к любому другому противнику :
«Я не радовался победам киевского «Динамо» над «Барселоной», ужасно злился от побед киевлян на Кубке Содружества, плакал после ошибки Филимонова и прыгал от счастья после похожей ошибки Шовкоского в матче со Словенцами. Я буду рад, если сборные России и Украины (команды абсолютно равные по классу) сыграют между собой в финале грядущего чемпионата Европы, но ещё больше буду рад, если сборная Украины не выйдет из группы, а Россия выйдет. Вот такое у меня футбольное воспитание».
Блогер Кирилл Шулика, с полезной инструкцией, как посмотреть игры нашей сборной на Чемпионате Европы с трибуны стадиона:
«С 1 декабря начнется второй этап продаж билетов на сайте УЕФА. Я купил на первом этапе на два матча в Питере в том числе, то есть вероятнее всего это будут игры с участием сборной России. Третий этап продаж будет в апреле. Собственно, вы уже поняли, что брать надо билеты в Питер и может быть в Копенгаген, где будет играть сборная Дании, она будет в одной группе с Россией. Датчане одной ногой уже вышли на ЕВРО. Если выйдет и второй ногой, то судьбу матча Россия-Дания, будет решать жребий 30 ноября. Минимум две игры сборная России проведет в Питере. Стоимость самых дешевых билетов - 50 евро, 125 евро вторая категория, первая категория - 185 евро. Но если вы подадите заявку, это не значит, что вы уже купили билеты. Вы должны будете выиграть в лотерее. И сейчас заявок будет больше, чем было на первом этапе летом. Кто верил в нашу сборную, купили уже тогда».
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