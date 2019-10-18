Телеграм: Задержание россиянки в союзной Белоруссии и казнь для педофилов

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Сборные Украины и России досрочно завоевали право выступить на чемпионате Европы-2020. При этом наши сборные не могут встретиться ранее полуфинала. По правилам УЕФА, после обращения спортивного комитета Украины, команды разведены по разным частям сетки из соображений безопасности. Поклонники футбола надеются на интересную только в финале, а заявления футболистов и тренеров сборных о неотвратимости победы над соперником, вызвали закономерный спор в Telegram.

«Футбольный Телеграм» приводит обнадеживающую статистику и дает оптимистичный прогноз:

«Команда впервые с 1996 выиграла 7 матчей подряд с общим счётом 26:1. Главный герой отбора - Артём Дзюба. Выиграл больше всех единоборств, и является лучшим игроком по системе гол+пас (9+5). Вечно молодой Юрий Жирков, а ему уже 36, заново расцвел и показывает неплохой уровень игры. Головин раздаёт голевые и ведёт игру команды. В общем, подбор игроков достаточно высокого уровня, и из группы выходить должны. После феерического Чемпионата мира, отличного отбора и при условии если Россия выходит из группы, то Черчесов лучший тренер сборной за все времена».

«Невротик» выступил с миротворческим комментарием в случае выхода Украины в финальную часть ЕВРО-2020:

«Вот кем бы они себя ни считали, но донецкий «Шахтёр» и днепропетровский«Днепр», ворошиловградская «Заря» и одесский «Черноморец», львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист» — это наша история. А киевское «Динамо» — и вовсе наша гордость. И нет у москальского футбола круче куража, чем померяться известно чем с хохлами. По крайней мере — в идеале, без текущей дурки».

«АДЕКВАТ» в ответ напоминает о непредвиденных факторах, влияющих на участие команды в чемпионате, как сборная ГДР не выступила в 1992 году из-за исчезновения страны:

«Вишенкой на этом вашем торте, коллеги, была бы параллель с одной геополитической историей (не про СНГ и не про Югославию) в отборочном турнире ЧЕ-1992. Гуманизм, выразившийся в неупоминании этой истории, ценю: в противном случае целевая аудитория рисковала удавиться на оселедцах».

Спортивный журналист Макс Алланазаров относится к сборной Украины как к любому другому противнику :

«Я не радовался победам киевского «Динамо» над «Барселоной», ужасно злился от побед киевлян на Кубке Содружества, плакал после ошибки Филимонова и прыгал от счастья после похожей ошибки Шовкоского в матче со Словенцами. Я буду рад, если сборные России и Украины (команды абсолютно равные по классу) сыграют между собой в финале грядущего чемпионата Европы, но ещё больше буду рад, если сборная Украины не выйдет из группы, а Россия выйдет. Вот такое у меня футбольное воспитание».

Блогер Кирилл Шулика, с полезной инструкцией, как посмотреть игры нашей сборной на Чемпионате Европы с трибуны стадиона:

«С 1 декабря начнется второй этап продаж билетов на сайте УЕФА. Я купил на первом этапе на два матча в Питере в том числе, то есть вероятнее всего это будут игры с участием сборной России. Третий этап продаж будет в апреле. Собственно, вы уже поняли, что брать надо билеты в Питер и может быть в Копенгаген, где будет играть сборная Дании, она будет в одной группе с Россией. Датчане одной ногой уже вышли на ЕВРО. Если выйдет и второй ногой, то судьбу матча Россия-Дания, будет решать жребий 30 ноября. Минимум две игры сборная России проведет в Питере. Стоимость самых дешевых билетов - 50 евро, 125 евро вторая категория, первая категория - 185 евро. Но если вы подадите заявку, это не значит, что вы уже купили билеты. Вы должны будете выиграть в лотерее. И сейчас заявок будет больше, чем было на первом этапе летом. Кто верил в нашу сборную, купили уже тогда».



