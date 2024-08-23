Телеграм: Помощь Курску и традиционным иностранцам

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На этой неделе Владимир Путин посетил Баку с государственным визитом. По итогам его переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был подписан ряд межправительственных соглашений, после чего лидеры двух стран выступили с совместным заявлением о приоритетах союзнических отношений.

«Парламент с кнопкой» отмечает, что нормализация отношений между Азербайджаном и Россией продолжается:

«Мягкий дрейф в сторону сотрудничества с Алиевым выглядит для Москвы перспективнее, чем поддерживать слабую и бедную Армению. Говоря прямым текстом, Армения – это вольнодумный протекторат. Единственный приемлемый для России вариант – полностью включить остатки Армении в сферу влияния России. Однако подобное сейчас невозможно из-за активного стремления элит Пашиняна найти себе покровителей на Западе. Варианты перед российским руководством следующие. Либо начинать долгую работу с Арменией, чтобы через несколько лет вернуться на статус-кво уровня 2016 года. Либо же начать отношения с Азербайджаном. В первом случае придется тратить много ресурсов, во втором – разделить Закавказье с сильным игроком, который экономически намного выгоднее РФ».

«Мюсли вслух» подчеркивают, что оба президента сочли встречу результативной:

«Президент Путин заявил, что удовлетворен результатами своего первого двухдневного государственного визита в Азербайджан, глава которого Алиев, в свою очередь, назвал переговоры двух лидеров чрезвычайно важными для отношений двух стран. Вместе с Путиным в Баку высадился внушительный десант высокопоставленных российских чиновников и глав корпораций, которые со своими азербайджанскими коллегами обсудили вопросы наращивания двусторонней торговли и инвестиций, энергетического сотрудничества, создание в столице Азербайджана Российско-азербайджанского университета и планы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня Азербайджан – не просто сильная региональная страна, но субъект мировой политики, реально влияющий на формирование ее повестки (взять хотя бы большую международную климатическую конференцию ООН, которая состоится в Баку в ноябре этого года). Россия и Азербайджан солидарны по многим вопросам, являясь основными гарантами стабильности в Закавказском регионе, и с точки зрения экономических ресурсов и путей, которые проходят через Каспий, можно только приветствовать столь успешное взаимодействие между Москвой и Баку».

Экономист Алексей Бобровский акцентирует внимание на том, что Баку – сильный партнер:

«В Азербайджане Ильхам Алиев лет 8 назад выгнал все западные НКО. И все зацвело. Ильхам Гейдарович рассказывает в глаза западным журналистам о неоколониализме, ставит на место Францию, при этом продает сырье Европе. Имеет отношения и с Турцией, и с Израилем, и даже с Британией – со всеми. Потому что может себе позволить. Вот так эта региональная шахматная доска неожиданно перевернулась. Приглашение Владимиру Путину было сделано именно официальным Баку. В отличие от ряда стран в Средней Азии, форсированно развивающих отношения с англосаксами и не понимающих, что географически надо дружить с их врагами – Россией и Китаем, Азербайджан делает иначе. У Москвы, Баку и Тегерана общий проект – коридор "Север-Юг". Это не только транзит товаров, хотя это выгодно. Все 3 страны – сырьевые. И газ, и нефть можно будет со временем выводить не только через Турцию, Россию на запад и Туркмению на восток, но и предлагать югу, через Иран. С нашими компаниями развивать переработку. Рано или поздно это придется делать. У любой не бедной и сытой страны возникают со временем и политические амбиции. Стать одним из медиаторов для решения в том числе и сложных ближневосточных вопросов Баку в перспективе может».

Сразу после визита Путина в Баку стало известно, что Азербайджан подал запрос на вступление в БРИКС, что вызвало истерику в западных СМИ, пишет «Minval – LIVE»:

«Подача Азербайджаном заявки на вступление в БРИКС не должна была стать неожиданностью хотя бы потому, что на июльском (текущего года) пленарном заседании Х Парламентского форума организации в Санкт-Петербурге председатель Милли меджлиса АР Сахиба Гафарова заявила: "Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС". Накануне визита президента Путина в Москву информацию подтвердил и посол АР в России Полад Бюльбюльоглу. Но, вероятно, вербальное антагонистов БРИКС не сильно напрягало: обычно до действенного проходит немало времени, за которое многое может измениться в геополитике. Но, как видим, Азербайджан не стал канителиться и предпринял задуманный шаг уже через месяц с небольшим после его официального анонсирования. Россия – рада, думается, как и почти все государства блока, и особенно – Китай, с которым у АР подписана декларация о стратегическом партнерстве (с РФ – о союзническом взаимодействии). При этом Пекин заявляет, что желал бы видеть Азербайджан и в ШОС».

А вот канал «338» не считает Азербайджан другом России:

«Азербайджан для нас никакой не союзник и не друг. Партнер, при том ситуативный и по интересам. Топливные поставки Киеву, поддержку энергосектора и иные "пакеты помощи" никто не забыл и все помним. Но также помним об азербайджанском коридоре "параллельного импорта" и других видах помощи в рамках различных механизмов сотрудничества. Чистый прагматизм выше моральных поз. <…> Азербайджан Запад рассматривает как альтернативу энергетическим и логистическим коридорам России. Да, территорией и ресурсами России Запад вынужден пользоваться, но это временно. Реализуемые 25 лет стратегии "Большая Центральная Азия + Южный Кавказ" как инструмент изоляции России и отрыва стран СНГ из российского экономического, культурного и иных пространств по-прежнему в деле. Без Грузии и Азербайджана реализовать эти стратегии Западу становится тяжелее».

