Телеграм: Помощь Курску и традиционным иностранцам
Продолжающееся нападение ВСУ на Курскую область России затмевает в информационной повестке и визит Путина в Баку, и запрет УПЦ на Украине, оставаясь главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её Курск
Вся Россия продолжает помогать жителям Курской области, куда вторглись боевики ВСУ.
«ТЫЛ-22» публикует фото из курских госпиталей:
«В Курской области поражает количество вооруженных гражданским оружием волонтеров: они охраняют госпитали, больницы, помогают на блокпостах, КПП и всячески усиливают военных. Настоящее русское национальное ополчение. Состоит оно в основном из местных, но есть и приехавшие из других регионов добровольцы. Постепенно их сменяет Росгвардия, но участие в обороне региона вооруженных гражданских все равно очень заметно. На фото – три прифронтовых госпиталя, что первыми принимают раненых военных и гражданских. Волонтеры в таких госпиталях могут как оказывать медицинскую помощь, так и помогать с охраной. Всем этим трем госпиталям мы теперь регулярно помогаем различными медсредствами и медикаментами: от нефопама и гемостатиков до хлорки и инструментов».
«Сейм: новости Курской области» рассказывает о поиске пропавших людей:
«Больше 150 человек, пропавших в курском приграничье, нашли специалисты по розыску Красного креста. Всего на данный момент заявки подали более 1,5 тысяч человек. Ребята – герои. Работают круглыми сутками, в любую погоду. Вокруг них так много человеческого горя, но они стойко держатся сами и поддерживают каждого, кто к ним приходит. Специалисты по розыску в день принимают очереди людей, каждого внимательно слушают, записывают все детали и начинают скрупулезную работу по поиску. Работа совсем не простая, но когда люди находят друг друга, сил прибавляется на то, чтобы помогать еще и еще, признаются волонтеры».
«Банкста» пишет о помощи бизнесу:
«Предприниматели, ведущие бизнес на приграничных территориях Курской области, получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, распорядился премьер Михаил Мишустин. Отсрочка продлится год, после чего на выплату дадут рассрочку. Премьер поручил Минфину в течение десяти дней сформировать проект соответствующего акта правительства».
Глава ДНР Денис Пушилин чтит память донецких волонтеров, погибших во время эвакуации жителей Курской области:
«Сегодня провели в последний путь погибших при оказании помощи жителям Курской области участников Народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова. Очень тяжело провожать в бессмертие настоящих героев, особенно таких молодых. Николаю Ковалеву было 22, Давиду Соколову – 21. Каждый из них полжизни прожил на войне. И война не обозлила их. Наоборот, они выросли бесстрашными, добрыми, отзывчивыми парнями, свою жизнь посвятили помощи людям. Николай и Давид начали свой волонтерский путь в Народной дружине ДНР. Продолжили – в большой команде Народного фронта. Они совершили немало мужественных поступков, помогая землякам в Донбассе. В числе первых после обстрелов оказывали помощь тем, у кого повреждалось жилье, постоянно ездили в освобожденные Мариуполь и Авдеевку. И когда понадобилась помощь братскому региону, парни пошли туда, где их поддержка была необходима больше всего. В Курской области они, оказывая помощь, проявили отвагу и бесстрашие. Враг нанес подлый удар по эвакуационной группе. Ребята погибли как настоящие герои, спасая других. Николай и Давид учились на историческом факультете Донецкого университета. Они хотели заниматься историей, а теперь сами вошли в героическую историю России. Глубокие соболезнования близким, друзьям и всей команде Народного фронта. Первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко передал семьям ребят награду от Президента – орден Мужества. От ДНР парни посмертно награждены орденами Республики. Николай Ковалев и Давид Соколов навсегда останутся в наших сердцах символом мужества и преданности, искренней любви к Родине».
«Темник» наблюдает за организацией губернаторских выборов в Курской области:
«ЦИК опубликовал постановление об особых правилах организации выборов на фоне вторжения ВСУ. Среди особых опций можно выделить: если член УИК не выходит на связь, то его полномочия могут приостановить, если жизням избирателей или членов УИК будет угрожать опасность, то последние могут приостановить работу на любом этапе. Также досрочное голосование дополнится голосованием на дому, бюллетени могут эвакуировать в безопасное место, разрешено появление полевых участков на придомовых территориях и т.д. и т.п. Как, собственно, мы и ожидали. Выборы в новых регионах показали адаптивность избирательной системы к самым экстремальным условиям. И эта адаптивность продолжает развиваться».
Минобороны и его группировки
В России созданы группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». За их работу в Минобороны отвечает координационный совет по военной безопасности приграничных территорий этих регионов.
«Мейстер» пишет о разнице в задачах трех группировок войск:
«Создание трех группировок войск – "Белгород", "Брянск", "Курск" для работы по соответствующим направлениям – обусловлено существенной разницей в задачах между ними. В направлении на Харьков от границ Белгородской области продолжается наступательная операция с тяжелыми боями, на Курском направлении идет контртеррористическая операция, нацеленная на ликвидацию/вытеснение вторгшегося на территорию России противника и контроль за участками границы, которые противник пока не пересек. Брянское самое спокойное сейчас, но нет никаких гарантий, что оно останется таким хотя бы до завтрашнего утра, и контролировать ситуацию там надо, не отвлекая силы и управленческий ресурс от других направлений. Решать вопросы обеспечения группировок в рамках координационного совета будут представители как старых, так и новых кадров Минобороны, в том числе пять заместителей министра обороны. Один из них, генерал-полковник Евкуров, с огромным опытом руководства специальными операциями, отвечающий в ведомстве за вопросы боевой подготовки, стал и заместителем Белоусова в координационном совете. Как пойдут боевые действия дальше, предсказывать не беремся, но подбор исполнителей позволяет говорить об очень высоком внимании, которое уделяется сейчас северо-западному участку фронта».
«Безграничный аналитик» констатирует, что у Киева проблемы:
«Создание таких мощных ударных группировок в приграничных регионах России – это ключевой шаг не только к тому, чтобы выбить противника с территории Курской области. Это неминуемо приведет к расширению так называемой санитарной зоны, которая ранее исчерпывалась только Харьковской и небольшим кусочком Сумской области. Подобная мощная группировка сил самым очевидным образом не остановится на границе России, выбивая противника, а следовательно, под удар попадут территории Сумской, Черниговской, а затем и Киевской областей. И крыть это украинским властям будет особенно нечем. В этом смысле авантюрная атака ВСУ на Курскую область с медийными целями нанесла Киеву страшный вред. Фактически сейчас Зеленский и Сырский оказались в положении людей, спящих под очень коротким одеялом. Они никаким образом не могут насытить личным составом и военной техникой все направления на линии боевого соприкосновения. Как следствие, в Донбассе уже возникла жесткая нехватка боевиков ВСУ на покровском направлении, и такая ситуация может возникнуть еще много где».
«Позывной "Кацман"» поздравляет ВСУ с успешной попыткой разозлить медведя:
«Это означает, шо вместо одного фронта "Гунгнир" "Север" образуются три фронта, точнее общее руководство Северным направлением-то сохранится, очевидно, у Лапина, но группировок/фронтов теперь три. Это улучшит управление войсками, потому как фронт уж больно длинным выходил. Только вот войск у них ощутимо прибавится за счет части войск (сил), до того формировавшихся и слаживавшихся в тылу. <…> В общем, свинорейд вышел очень успешным, прежде всего для самих нахрюкеров. Во всех отношениях. Таки мы так видим это дело».
«АДЕКВАТ Z» подчеркивает, что это далеко не все наши резервы:
«Северную укрограницу ждет развертывание наших общевойсковых и, думаю, не только формирований, созданных во исполнение решений от самого конца позапрошлого года. При этом из числа таких формирований, за редким исключением на фронте еще не задействовавшихся, в приграничье развернутся "даже близко не все". Акцентируюсь на этом в первую очередь для того, чтобы сомнений в общем соотношении сил и тем более исходе не возникало ни у кого и ни на секунду: все, что изо дня в день делается с хохлами прямо сейчас, делается соединениями первого эшелона с не самым значительным участием сил второго эшелона и подавно резервов направлений. А достигшие и достигающие сейчас боеготовности соединения, что родом из позапрошлого декабря, рассчитаны не столько даже на участие в дебандеризации (хотя многие из них и поучаствуют), сколько на то, чтобы по ее итогам стать дополнительным увесистым аргументом в разговоре с хозяевами хохлов по вопросу, в какой позе им дальше сосуществовать с нами. А в моменте достаточно очевидна ставка нашего командования на то, чтобы прежде всего остального действиями существующего наряда сил обеспечить обескровливание чубатых до максимально возможного предела. И до поры, в целом даже безотносительно территориальных приобретений, будем наблюдать за тем, как решается именно эта сверхзадача».
Путин и его визиты
На этой неделе Владимир Путин посетил Баку с государственным визитом. По итогам его переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был подписан ряд межправительственных соглашений, после чего лидеры двух стран выступили с совместным заявлением о приоритетах союзнических отношений.
«Парламент с кнопкой» отмечает, что нормализация отношений между Азербайджаном и Россией продолжается:
«Мягкий дрейф в сторону сотрудничества с Алиевым выглядит для Москвы перспективнее, чем поддерживать слабую и бедную Армению. Говоря прямым текстом, Армения – это вольнодумный протекторат. Единственный приемлемый для России вариант – полностью включить остатки Армении в сферу влияния России. Однако подобное сейчас невозможно из-за активного стремления элит Пашиняна найти себе покровителей на Западе. Варианты перед российским руководством следующие. Либо начинать долгую работу с Арменией, чтобы через несколько лет вернуться на статус-кво уровня 2016 года. Либо же начать отношения с Азербайджаном. В первом случае придется тратить много ресурсов, во втором – разделить Закавказье с сильным игроком, который экономически намного выгоднее РФ».
«Мюсли вслух» подчеркивают, что оба президента сочли встречу результативной:
«Президент Путин заявил, что удовлетворен результатами своего первого двухдневного государственного визита в Азербайджан, глава которого Алиев, в свою очередь, назвал переговоры двух лидеров чрезвычайно важными для отношений двух стран. Вместе с Путиным в Баку высадился внушительный десант высокопоставленных российских чиновников и глав корпораций, которые со своими азербайджанскими коллегами обсудили вопросы наращивания двусторонней торговли и инвестиций, энергетического сотрудничества, создание в столице Азербайджана Российско-азербайджанского университета и планы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня Азербайджан – не просто сильная региональная страна, но субъект мировой политики, реально влияющий на формирование ее повестки (взять хотя бы большую международную климатическую конференцию ООН, которая состоится в Баку в ноябре этого года). Россия и Азербайджан солидарны по многим вопросам, являясь основными гарантами стабильности в Закавказском регионе, и с точки зрения экономических ресурсов и путей, которые проходят через Каспий, можно только приветствовать столь успешное взаимодействие между Москвой и Баку».
Экономист Алексей Бобровский акцентирует внимание на том, что Баку – сильный партнер:
«В Азербайджане Ильхам Алиев лет 8 назад выгнал все западные НКО. И все зацвело. Ильхам Гейдарович рассказывает в глаза западным журналистам о неоколониализме, ставит на место Францию, при этом продает сырье Европе. Имеет отношения и с Турцией, и с Израилем, и даже с Британией – со всеми. Потому что может себе позволить. Вот так эта региональная шахматная доска неожиданно перевернулась. Приглашение Владимиру Путину было сделано именно официальным Баку. В отличие от ряда стран в Средней Азии, форсированно развивающих отношения с англосаксами и не понимающих, что географически надо дружить с их врагами – Россией и Китаем, Азербайджан делает иначе. У Москвы, Баку и Тегерана общий проект – коридор "Север-Юг". Это не только транзит товаров, хотя это выгодно. Все 3 страны – сырьевые. И газ, и нефть можно будет со временем выводить не только через Турцию, Россию на запад и Туркмению на восток, но и предлагать югу, через Иран. С нашими компаниями развивать переработку. Рано или поздно это придется делать. У любой не бедной и сытой страны возникают со временем и политические амбиции. Стать одним из медиаторов для решения в том числе и сложных ближневосточных вопросов Баку в перспективе может».
Сразу после визита Путина в Баку стало известно, что Азербайджан подал запрос на вступление в БРИКС, что вызвало истерику в западных СМИ, пишет «Minval – LIVE»:
«Подача Азербайджаном заявки на вступление в БРИКС не должна была стать неожиданностью хотя бы потому, что на июльском (текущего года) пленарном заседании Х Парламентского форума организации в Санкт-Петербурге председатель Милли меджлиса АР Сахиба Гафарова заявила: "Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС". Накануне визита президента Путина в Москву информацию подтвердил и посол АР в России Полад Бюльбюльоглу. Но, вероятно, вербальное антагонистов БРИКС не сильно напрягало: обычно до действенного проходит немало времени, за которое многое может измениться в геополитике. Но, как видим, Азербайджан не стал канителиться и предпринял задуманный шаг уже через месяц с небольшим после его официального анонсирования. Россия – рада, думается, как и почти все государства блока, и особенно – Китай, с которым у АР подписана декларация о стратегическом партнерстве (с РФ – о союзническом взаимодействии). При этом Пекин заявляет, что желал бы видеть Азербайджан и в ШОС».
А вот канал «338» не считает Азербайджан другом России:
«Азербайджан для нас никакой не союзник и не друг. Партнер, при том ситуативный и по интересам. Топливные поставки Киеву, поддержку энергосектора и иные "пакеты помощи" никто не забыл и все помним. Но также помним об азербайджанском коридоре "параллельного импорта" и других видах помощи в рамках различных механизмов сотрудничества. Чистый прагматизм выше моральных поз. <…> Азербайджан Запад рассматривает как альтернативу энергетическим и логистическим коридорам России. Да, территорией и ресурсами России Запад вынужден пользоваться, но это временно. Реализуемые 25 лет стратегии "Большая Центральная Азия + Южный Кавказ" как инструмент изоляции России и отрыва стран СНГ из российского экономического, культурного и иных пространств по-прежнему в деле. Без Грузии и Азербайджана реализовать эти стратегии Западу становится тяжелее».
Иностранцы и их Россия
Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, разделяющие традиционные ценности и живущие в странах, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки», смогут переехать в Россию в упрощенном порядке. Им предоставят разрешение на временное проживание на три месяца вне квот и без необходимости подтверждать знание русского языка, истории и законодательных норм.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов успокаивает тех, кто боялся, что новая норма станет лазейкой для радикалов:
«Этот Указ был подготовлен на основании уже существующей практики переезда в Россию целых семей из США, ЕС и Канады, для которых христианские ценности являются реальной основой их жизни, и которые вынужденно бегут от принудительно навязываемой в их странах ЛГБТ-повестки (запрещено в РФ), безумства и извращенной толерантности (толерастиии). Сам факт оперативной подготовки и принятия этого документа является крайне позитивным. Надеюсь, что при участии СПЧ удастся развить действие Указа в более глобальную форму, а именно – госпрограмму содействия переселению лиц, желающих сохранить и защитить свои традиционные духовно-нравственные ценности. С учетом, прежде всего, массового наступления и планомерного уничтожения христианских ценностей по всему миру».
«Сыны Монархии» отмечают парадоксальность ситуации:
«В то время как западные элиты объявили России войну, в мировой миграционной повестке стала складываться нестандартная ситуация: многие рядовые европейские, американские и канадские христиане-традиционалисты все чаще выражают желание перебраться в нашу страну. Россия стала последним оплотом консервативных ценностей в мире».
Политолог Павел Данилин считает подписание указа стратегическим шагом:
«Этот шаг можно рассматривать как часть более широкой стратегии по формированию определенного международного имиджа России. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к позиционированию страны как защитника традиционных ценностей на мировой арене. Данный указ служит законодательным подкреплением этой политики, предоставляя конкретные механизмы для ее реализации. Он может привлечь внимание консервативно настроенных граждан других стран, ищущих альтернативу либеральным тенденциям. Этот указ отражает стремление России укрепить свою роль как альтернативного центра влияния в мировой политике, основанного на традиционных ценностях».
«Доктор Z прописал» ожидает роста желающих переселиться в Россию:
«Перечень государств, проводящих противоречащую этим [традиционным] ценностям политику, будет определять правительство по представлению МИД. Хотя в общем-то понятно, что это за страны. Лицам, желающим переехать в Россию по указанным основаниям, МИД будет выдавать однократную трехмесячную визу. Вообще говоря, уже довольно много примеров, когда люди едут в нашу страну именно по этой причине. Теперь сделать это будет проще. И надо полагать, число желающих переехать возрастет».
Политолог Иван Скориков считает, что указ Путина имеет для России целый ряд плюсов:
«Первый и главный – имиджевый. Устами нашего президента Россия заявила о себе как о форпосте консервативных традиционных ценностей. Ковчеге для тех, кто спасается от политики неолиберализма и деструктивной идеологической повестки, включающей псевдотолерантность, ЛГБТ [признано в России экстремистской организацией], дискриминацию приверженцев традиционных ценностей и традиционных конфессий. А Ковчег – это известный библейский образ, понятный всем христианам. И они теперь видят Россию не как варварскую азиатскую страну, каковой ее показывают западные СМИ, а как наследницу христианской Европы. Еще один важный плюс – демографический. Последовательная политика замещающей миграции, проводимая в России в последнее десятилетие, вызвала негативную реакцию в обществе, поскольку к нам зачастую приезжали слабо интегрируемые жители стран постсоветского пространства. Жители же Европы и Северной Америки – христиане, выбравшие Россию, – будут желанными гостями в российском обществе».
Украина и её запрет УПЦ
Верховная рада Украины приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Прежде всего инициатива направлена против канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«Историк-алкоголик» объясняет, при чем тут Польша:
«Запрет канонической Украинской православной церкви Московского патриархата окончательно выводит конфликт из рамки русско-украинского и переводит его в рамку русско-польского. Истребление московского православия на Украине – полувековая мечта Польши, часть польской национальной идеи. Одновременно несколько миллионов русскоязычных украинцев и украинских русских, прихожан УПЦ МП, переведены в режим полноценного этноцида – родной язык запрещен, родное вероисповедание запрещено».
«Птичья ягода» называет происходящее геноцидом:
«Церковь как организация всегда была и есть неотъемлемая часть политики и манипуляций массами, кто бы что ни говорил. Однако помимо этого есть вера, есть культурные особенности, которые зиждутся на религиозных истоках образования нации. В нашем случае – это христианство с его заповедями и состраданием. И даже если вы абсолютно неверующий человек, вы так или иначе неосознанно впитали определенные ценности и заветы того общества, в котором выросли. Так что если какая-нибудь, ну мало ли, немытая скотина, чей мозг безвозвратно сожжен запрещенными порошками, решает каленым трэзубом выжигать эту вашу культурную идентичность и ценности, это называется известным словом – геноцид. Да, это именно он, а не театрализованные представления в Буче. И тут вот, казалось бы, должен быть выход 6 млн (или сколько их там) православных громадян и волелюбных козакив, кои любят поскакать за свободы. Но что-то мне подсказывает, что все волелюбность заканчивается на борьбе с памятниками Пушкину и русским языком. В остальном с этим населением можно делать все, что угодно за стеклянные бусы. Тому що не рабы».
«Всевидящее око» указывает на огромное давление, оказываемое на священнослужителей УПЦ:
«С начала СВО УПЦ изо всех сил пытается убедить укронацистскую власть, что не поддерживает никаких контактов с Москвой, но тщетно. Против десятков священнослужителей канонической церкви возбуждены десятки уголовных дел, включая обвинения в государственной измене. В июне России удалось спасти из застенков СБУ настоятеля Георгиевского храма в Сумской области Николая Закройца и протоиерея из Днепропетровской области Александра Лунегова (они были обменяны на священников униатской церкви, арестованных в Бердянске за сопротивление российским вооруженным силам). С принятием нового закона все священнослужители УПЦ окажутся на положении преследуемых. Депутаты лицемерно заявляют, что у УПЦ будет целых девять месяцев, чтобы разорвать все связи с Московским патриархатом – но ведь никаких связей и так нет уже два с половиной года. Очевидно, что священнослужителей просто насильно заставляют перейти в ПЦУ, марионеточную организацию, созданную по методичкам американских хозяев и признанную патриархом Варфоломеем, бывшим офицером турецкой армии и, не исключено, агентом ЦРУ».
«Со своей колокольни» комментирует реакцию РПЦ:
«Св. Синод РПЦ отреагировал на украинский закон о запрете УПЦ. В пространном заявлении Синод назвал инициаторами гонений на УПЦ украинскую власть, раскольников из ПЦУ и галицийских сектантов греко-католиков. Синод также возложил на Константинопольского патриарха Варфоломея персональную ответственность за организацию репрессий против верующих УПЦ. Остальные зарубежные бенефициары этноцида, т.е. политики запрета русского языка, культуры и православной веры на Украине в документе не упомянуты, а жаль. Синод призвал "полноту всего мирового Православия усилить свои молитвы об Украинской Православной Церкви", а международные правозащитные организации "немедленно и объективно реагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине". После прочтения этого пространного документа остается вопрос, кому именно он был адресован? Международным правозащитным организациям? Они и раньше не реагировали на нарушение религиозных прав и свобод на Украине. Не будут они этого делать и теперь. Полноте мирового Православия? Но она внутренне расколота и не имеет единой позиции по Украине. На наш взгляд, в документе не хватает нравственной оценки действий украинских чиновников и депутатов Верховной Рады, задумавших поистине сатанинское дело – расправу над верующими и духовенством УПЦ, за которое, по слову святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, они подлежат "огню гееннскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной". Синод мог бы наложить канонические прещения на всех богоборцев, запретить им приступать к Тайнам Христовым и т.д. Не сомневаемся, что церковный народ на Украине с воодушевлением воспринял бы такое решение Московского Патриархата. От украинских иерархов по понятным причинам трудно этого требовать, но Русская Церковь сделать это может и, наверное, должна».
«Мараховское время» ждет, что будет дальше:
«Наконец молитва "победы православным христианом на сопротивныя даруя" теряет всякий оттенок двусмысленности. Ув. православным, оставшимся на Украине – сочувствие. Остальным просьба не удивляться тому, что происходит и еще будет».
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