Телеграм поминает штабы Навального и мечты Хуснулина
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Навальный и его штабы
На этой неделе Московский городской суд приостановил деятельность штабов Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны НКО-иноагентами) до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими. Первое заседание суда по иску прокуратуры назначено на 17 мая.
«Злая Проверочная» сомневается в истинности заявления директора ФБК Ивана Жданова о том, что приговор суда никак не повлияет на деятельность организации:
«Легко сказать "судебное ограничение ни на что не повлияет", если на работу штабов Навального и ФБК уже очень даже повлияло решение прокуратуры о приостановке работы. И уж тем более горделивая поза Жданова смотрится смешно после того, как навальнисты сами заявили о приостановке деятельности в ответ на шаги прокуратуры».
«Фонд Бабла с Коррупцией» объясняет, чем может грозить финансирование ФБК:
«В стриме на канале "Навальный Live" от 18 апреля Леонид Волков заявил, что даже в случае признания ФБК экстремистской организацией сторонникам ни в коем случае нельзя прекращать перечислять донаты – якобы им за это никто ничего не сделает. Однако принимать за истину очередные псевдоюридические советы команды Навального не стоит: статья 282.3 УК РФ гласит, что финансирование экстремистской деятельности карается штрафом от 300 до 700 тысяч рублей либо принудительными работами на срок от 1 года до 4 лет. <…> Вряд ли, конечно, это остановит самых преданных фанатов Навального, которые уверены, что им врут все, кроме команды блогера. Но свою голову другим не приставишь».
«Всевидящее око» комментирует заявление директора сети региональных штабов Навального Леонида Волкова об официальном роспуске сети:
«Волков решил самовыпилиться, точнее, самовыпилить ФБК до суда о признании организации экстремистской. Что, в принципе, очень в его духе: свернуть протесты до махания фонариками во дворах – было абсолютно аналогичным решением. Потому что с какими-то серьезными проблемами и последствиями своих действий Волков не готов иметь дела даже из-за границы».
«Люди и звери» обращают внимание на заявление Amnesty International, которая резко осудила решение Мосгорсуда:
«Трудно представить существование откровенно враждебных политических организаций в старушке Европе и в Новом свете, где власти этих стран спокойно бы взирали, как некто рушит устои общества и политическую систему. Но в России, по мнению Запада, это является допустимым, поскольку Навальный делает доброе дело в их понимании – разрушает и ослабляет Россию изнутри. За это ему честь и хвала, максимальная поддержка финансовая и медийная».
«Темник» комментирует слова замруководителя Национального координационного центра России по компьютерным инцидентам Николая Мурашова:
«Представитель Центра киберугроз сообщил, что протестные акции этого года сопровождались параллельными скоординированными атаками на информационные системы госучреждений. В том числе: МИД, Минтруд, Минэкономразвития, Генпрокуратуру, Росгвардию. Атаки происходили по одному и тому же сценарию из адресного пространства Германии и Франции. То есть протестующие навальнисты представляли собой, по сути, пехоту для создания инфоповодов, а их действия поддерживались трансграничной сетевой "артподготовкой". Что совсем по-другому позволяет взглянуть на роль и функции Навального, его штабов и ФБК. Которые, к слову, скоро могут признать экстремистскими организациями. Как видим, со всеми имеющимися на то основаниями. Миф о спонтанности и "народности" протестных акций рушится на глазах. Зато становится очевидностью скоординированность протеста с откровенно враждебными антигосударственными информационными диверсиями из-за рубежа».
Хуснуллин и его регионы
Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на круглом столе в НИУ ВШЭ, сказал, что, по его личному мнению, России не нужно такое количество субъектов, и некоторые регионы необходимо объединить для более эффективного управления и их развития. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле не исключают возможность объединения регионов, но это возможно только при желании жителей этих субъектов.
«Майский указ» солидарен с Хуснуллиным:
«Присоединяемся к каждому слову, произнесенному вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который оговорился несколько раз, что "это личное мнение, ни с кем не согласованное". Правда, опасаемся: многие губернаторы, региональные чиновники, сенаторы и прочие "генералы", армия которых пропорциональна количеству субъектов РФ, вряд ли поддержат столь оптимизационный подход».
«Толкователь» рассуждает о неравенстве регионов:
«Третий день обсуждают слова вице-премьера Хуснуллина о его желании объединить ряд регионов. Для начала это все же слова хозяйственника, а не политика. Второе – хозяйственные связи и так идут поверх регионов. Например, строительные и дорожные проекты Москвы и Московской области. Или туристический кластер "Золотого кольца", объединяющий не менее пяти регионов. Или межрегиональные энергосистемы. Если же говорить о неравенстве регионов, то в последнее время из-за реализации большого числа новых правительственных программ еще и неясно, кто у нас теперь отстающий. Например, есть большая программа ТОР (территорий опережающего развития), которая в основном задействована в моногородах и ЗАТО. Они находятся в ведении Минэкономразвития и Минвостокразвития, общее число ТОР перевалило за сотню с инвестициями более 100 млрд. руб. и 40 тыс. новых рабочих мест. Есть программа соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в регионах. Сейчас таких соглашений подписано на 1,3 трлн. руб. и 32 тыс. новых рабочих мест».
«Политген» считает, что укрупнению регионов должна предшествовать долгая информационная кампания:
«Безусловно, процесс изменения административно-территориальных единиц невозможно проводить на пустом месте, с наскока. Необходимо задолго, может, даже за несколько лет начинать работу с общественным мнением по вопросу укрупнения регионов, формируя позицию населения через информационные кампании и фокус-группы и прорабатывая ход реализации слияния через круглые столы и иные формы взаимодействия с региональными элитами. Иначе будет образовываться информационный вакуум, который с удовольствием займут противники реформы. Только в случае продолжительной и детальной подготовки есть шанс, что и региональные элиты, и обычные люди услышат, для чего нужен этот процесс укрупнения, услышат о тех преференциях, которые они получат в результате слияния с другим регионом. Конечно, даже в этом случае всегда будет внутренняя фронда, которая настроена против, но противостоять ей будет гораздо проще».
«Доктор прописал» подчеркивает, что слова вице-премьера – его личное мнение:
«В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина объяснили его резонансное заявление насчет укрупнения регионов. Сделал его вице-премьер 27 апреля на конференции в ВШЭ. И вот что он имел в виду, поясняет пресс-служба: "В ходе конференции при обсуждения агломерационного развития городов Марат Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов". А укрупнение регионов в правительстве не рассматривается и как рабочий вариант не обсуждается, отмечается в сообщении».
Партийцы и их съезды
В субботу в Москве состоялся съезд КПРФ, где партия переизбрала свое руководство. Геннадий Зюганов сохранил пост лидера партии. В тот же день «Справедливая Россия – за правду» провела стратегические штабные учения. Представители всех региональных отделений партии съехались в Москву для того, чтобы обсудить стратегию кампании и проект предвыборной программы партии.
«АДЕКВАТ» сравнивает две партии:
«Выборы все ближе, партийная жизнь активизируется. В Москве одновременно собрались КПРФ и "Справедливая Россия – за правду", претендующие практически на одного и того же избирателя. Но интересно здесь то, что "левой партией" из этих двух выглядит вроде бы социал-патриотическая исходно "СР", а КПРФ (не сказать, что внезапно) оказывается в ряду… а вообще сложно сказать в каком. Нынешняя программа КПРФ – довольно дикая смесь позднесоветского почвенничества с марксистской догмой и явным посттравматическим комплексом. С точки зрения и актуальности своей программы и доведения ее до избирателя птенцы гнезда Геннадьева явно проигрывают [сопредседателю партии "Справедливая Россия – за правду" Захару] Прилепину и компании, и как это скажется на результатах выборов – будет интересно посмотреть».
«Выборка» публикует фото плаката с информацией про съезд коммунистов и недоумевает:
«Удивительное дело: на билборде КПРФ, анонсирующем очередной съезд партии, красуется фраза: "Слова строят мосты в неизведанные дали". Это довольно специфическая, но известная фраза, приписываемая Гитлеру. Зачем ее решили использовать и фактически вложили в уста Зюганову (подписав его имя внизу) – не понятно».
«Кремлёвская прачка» комментирует партийную программу КПРФ:
«Важно отметить отсутствие в партийной программе КПРФ действительно реформаторских инициатив, поскольку все заявленные лозунги являются популистскими и неосуществимыми. Так, призыв к властям освободить россиян от уплаты налогов, услуг ЖКХ и задолженностей по кредитам игнорирует проблему того, на какие средства государство будет после этого исполнять свои обязательства, на какие средства будут осуществляться услуги ЖКХ, и с какой стати финансовый сектор обязан подчиняться исполнительной власти, если по закону Центробанк является независимым юридическим лицом верхнего уровня».
«Мюсли вслух» обращают внимание на то, что съезд КПРФ принес неприятные результаты коммунистам из числа сторонников Алексея Навального:
«Любопытное последствие укорота внутрипартийным радикалам, который Г. А. Зюганов сотоварищи дали на съезде КПРФ. Как известно, первый секретарь Московского горкома Валерий Рашкин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко не попали в новый состав Президиума ЦК КПРФ, а видеоблогер и депутат Саратовской областной Думы Николай Бондаренко не избран в ЦК КПРФ. Что означает: не видать ему проходного места по партсписку и, стало быть, единственный вариант участия в парламентских выборах – это конкуренция с [спикером Госдумы] Вячеславом Володиным в одномандатном округе».
«Номенклатура» приводит данные, показывающие неэффективность работы московского горкома КПРФ и его руководителя Валерия Рашкина:
«Опубликованы результаты социсследования политтехнологов Павла Дубравского и Артемия Введенского об электоральных симпатиях москвичей в контексте грядущего Единого дня голосования. <…> КПРФ резко утратила свои позиции, уступив не только традиционному конкуренту в лице ЛДПР, но даже "Родине" и "ПАРНАСу". Так, если КПРФ готовы поддержать всего 5,8% москвичей, то ЛДПР – 10,1%, ПАРНАС и "Родину" по 8%».
Болгария и ее взрывы
На этой неделе прокуратура Болгарии сообщила, что подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. После этого София объявила российского дипломата персоной нон грата и обратилась к правоохранительным органам России с просьбой помочь в расследовании взрывов. МИД России, комментируя сообщения о высылке дипломата РФ из Болгарии, заявил, что на это последуют ответные меры.
«Мейстер» отмечает, что болгары выбрали себе особую партию в хоре антироссийской истерии:
«В сфере создания антироссийской пропаганды начинает появляться разделение труда – Болгария уверенно берет на себя создание приквелов. Судите сами: когда история с отравлением в Солсбери немного поутихла, Болгария заявила, что 3-мя годами ранее российские шпионы уже травили "Новичком" Эмилиана Гебрева. Теперь вот чешская история со складами во Врбетице, поблекшая после того, как президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах контрразведки нет доказательств участия российских спецслужб в этом инциденте. И вот Болгария спешит на помощь, пытаясь сделать обвинения убедительнее путем утверждения подозрений в том, что россияне давно промышляют подобными делами. Наверное, можно было бы порадоваться, что Болгария нашла свое место в евроатлантической системе разделения труда, однако есть сомнения в том, что это ремесло принесет стране почет и процветание».
Журналист Михаил Шейнкман обращает внимание на то, что спасать свой туристический сезон болгары собираются за счет россиян:
«За день до того, как объявить российского дипломата персоной нон-грата, МИД Болгарии, словно заранее извиняясь, заявил, что расследование взрывов оружейных складов, а они собираются повесить на нас чуть ли не все, что у них взрывалось от рождества Христова, никак не повлияет на выдачу туристических виз россиянам. Потому что война войной, а самой бедной стране Евросоюза только русские и не дают умереть. Как обычно. Памятники, посвященные этому, здесь пока держатся. А вот с памятью, похоже, проблемы. Еще чуть-чуть и они решат, что стоит над горою Алеша – в Болгарии русский "агент". Ведь, если "братушки" от слова "брат", то они нам скорее "брутушки". Не первый же раз предают. И мы всегда знаем, откуда у этого "брута" ушки растут».
«Политтранзит» задается вопросом, что бы делала Болгария на месте России:
«В Софии хотят развивать с Москвой "туризм и иметь равноправные отношения, но это не должно быть ценой национальной безопасности Болгарии". И в связи с этим вопрос – как бы поступила София, если бы знала, что в соседней стране под видом частной компании орудуют иностранные спецслужбы, которые готовят оружие и наемников для совершения военных преступлений как на территории своих стран, так и за их пределами? Вопрос, конечно, риторический. В Болгарии могут посмотреть новости последних лет и задаться вопросом – почему США убили ракетой иранского генерала Сулеймани на территории другого государства? И почему Израиль регулярно взрывает ракетами склады оружия Хезболлы в окрестностях сирийской столицы? Если страна пустила к себе крыс, то не стоит удивляться тому, что они будут уничтожаться. А если София действительно хочет развивать туризм и торговлю с РФ, то не должна становиться базой для иностранной подрывной деятельности».
«Новый Век» гадает, зачем болгарам эта провокация:
«Болгары вообще самые (Богом) обиженные в этой истории. Они еще после трусов Навального пытались привлечь к себе внимание, мол, и мы, и у нас… И даже вспомнили, что у них чуть ли не целую семью "Новичком" отравили (как раз того самого торговца взорванным оружием). Но никто на них не отреагировал. Вот и с нынешней истории, ну, что им светит? Чехи хоть, как считается, все ради АЭС "Дукованы" замутили, а болгары что?»
«Венский дипкурьер» вспоминает пророчество Федора Достоевского:
«Все ждал, когда же, наконец, родина поднаторевших в продаже оружия в разные интересные страны Европы и Ближнего Востока частных предпринимателей не присоединится к кампании по высылке. Что ж, "братушки" не подвели. Получат ответ, конечно. А в целом – грустное зрелище. Приведу тут известные слова Достоевского, с которыми далеко не во всем можно согласиться, но структура момента невольно их актуализирует. "...Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!"»
Киргизы и их таджики
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на баткенском участке границы. Конфликт начался из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, что не понравилось киргизам. В результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, около двадцати человек погибли. Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
«Сolonelcassad» видит закономерность:
«Никогда такого не было и вот опять. Переворот – "демократическое правительство" – война. Грузия, Украина, невероятные киргизы. Как представляется, скоро придет медведь и будет всех мирить, так как обе стороны экономически зависят от России. Кстати, обе страны состоят в ОДКБ. Обратите внимание на последовательность – сначала переворот в Армении с приходом к власти Пашиняна, арестом генсека ОДКБ и проигранной Арменией войной. Затем попытка свержения Лукашенко. Потом переворот в Киргизии, которая также член ОДКБ. Потом нападение "новой власти" Киргизии на другого члена ОДКБ. Оно, конечно, все случайно и само происходит».
«338» считает, что удивляться происходящему не приходится:
«Таджики и киргизы, равно как киргизы и узбеки стреляли друг в друга на протяжении почти 30 лет своей независимости. И на протяжении 30 лет политики, военные или деятели спецслужб делали себе политические очки на обещаниях раз и навсегда решить одну из вечных центральноазиатских проблем (вторая, а точнее первая по ранжиру – водные ресурсы), также доставшейся им в наследство от Союза. <…> Любой конфликт вокруг истории, границ, водных и иных ресурсов очень на руку тем субъектам, которые убеждены, что России в Центральной Азии быть не должно. А потому искусственная природа очередного витка пограничного спора может иметь под собой основания».
«Русский ориенталист» наблюдает за соседями Киргизии и Таджикистана:
«Особенно интересно, что информация о столкновениях на таджикско-киргизской границе пришла сразу по завершении визита в Среднюю Азию Сергея Шойгу. Вчера он подписал в Бухаре с министром обороны Узбекистана программу действий. Российские базы сейчас есть в Таджикистане и Киргизии, но объективно на лидирующие позиции в регионе выходит Узбекистан, и договариваться нужно в первую очередь с ним. Тем более, что остальные республики увлечены турецкими и китайскими проектами, а Узбекистан старается пока играть в многовекторность».
Журналист Андрей Медведев считает, что войны не будет, но это пока:
«Бой на границе Таджикистана и Киргизии, конечно, в большую войну не перерастет. Хотя и киргизы, и таджики воевать умеют. Но сейчас это не нужно ни одной из сторон. Правда, взаимные претензии никуда не денутся и вообще с каждым годом будут только возрастать. Прежде всего проблема в границах, которые нарисовали большевики некогда в Русском Туркестане без учета ареалов расселения народов. И таджикская Бухара оказалась в Узбекистане, а узбекский Худжанд в Таджикистане. Ферганская долина, поделенная между тремя государствами, это вообще отдельная мина замедленного действия, особенно с учетом особенной религиозности ферганцев. <…> Нам любая война у границ – плохо. Любая война, ослабляющая Среднюю Азию с угрозой усиления исламистов и талибов – плохо. Любой передел границ в регионе – плохо. То есть мы по большому счету максимально заинтересованы в стабильности в регионе. Остальные мировые игроки скорее в обратном».
«Мышь в овощном» размышляет о киргизах и таджиках, живущих в России:
«Масштабы присутствия граждан Киргизии и Таджикистана на российском рынке труда и, соответственно, на улицах российских городов ни для кого не являются секретом. Так что будем надеяться, что их старшие здесь сумеют сообразить, что перенос межэтнических разборок из родных краев сюда, на Север, ни в коей мере не соответствует интересам обоих народов. А если ума не хватит – что специально обученные люди смогут предупредить, а при необходимости – пресечь любые эксцессы с минимальным ущербом для третьих лиц».
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