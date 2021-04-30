Телеграм поминает штабы Навального и мечты Хуснулина

1

На этой неделе Московский городской суд приостановил деятельность штабов Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны НКО-иноагентами) до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими. Первое заседание суда по иску прокуратуры назначено на 17 мая.

«Злая Проверочная» сомневается в истинности заявления директора ФБК Ивана Жданова о том, что приговор суда никак не повлияет на деятельность организации:

«Легко сказать "судебное ограничение ни на что не повлияет", если на работу штабов Навального и ФБК уже очень даже повлияло решение прокуратуры о приостановке работы. И уж тем более горделивая поза Жданова смотрится смешно после того, как навальнисты сами заявили о приостановке деятельности в ответ на шаги прокуратуры».

«Фонд Бабла с Коррупцией» объясняет, чем может грозить финансирование ФБК:

«В стриме на канале "Навальный Live" от 18 апреля Леонид Волков заявил, что даже в случае признания ФБК экстремистской организацией сторонникам ни в коем случае нельзя прекращать перечислять донаты – якобы им за это никто ничего не сделает. Однако принимать за истину очередные псевдоюридические советы команды Навального не стоит: статья 282.3 УК РФ гласит, что финансирование экстремистской деятельности карается штрафом от 300 до 700 тысяч рублей либо принудительными работами на срок от 1 года до 4 лет. <…> Вряд ли, конечно, это остановит самых преданных фанатов Навального, которые уверены, что им врут все, кроме команды блогера. Но свою голову другим не приставишь».

«Всевидящее око» комментирует заявление директора сети региональных штабов Навального Леонида Волкова об официальном роспуске сети:

«Волков решил самовыпилиться, точнее, самовыпилить ФБК до суда о признании организации экстремистской. Что, в принципе, очень в его духе: свернуть протесты до махания фонариками во дворах – было абсолютно аналогичным решением. Потому что с какими-то серьезными проблемами и последствиями своих действий Волков не готов иметь дела даже из-за границы».

«Люди и звери» обращают внимание на заявление Amnesty International, которая резко осудила решение Мосгорсуда:

«Трудно представить существование откровенно враждебных политических организаций в старушке Европе и в Новом свете, где власти этих стран спокойно бы взирали, как некто рушит устои общества и политическую систему. Но в России, по мнению Запада, это является допустимым, поскольку Навальный делает доброе дело в их понимании – разрушает и ослабляет Россию изнутри. За это ему честь и хвала, максимальная поддержка финансовая и медийная».

«Темник» комментирует слова замруководителя Национального координационного центра России по компьютерным инцидентам Николая Мурашова:

«Представитель Центра киберугроз сообщил, что протестные акции этого года сопровождались параллельными скоординированными атаками на информационные системы госучреждений. В том числе: МИД, Минтруд, Минэкономразвития, Генпрокуратуру, Росгвардию. Атаки происходили по одному и тому же сценарию из адресного пространства Германии и Франции. То есть протестующие навальнисты представляли собой, по сути, пехоту для создания инфоповодов, а их действия поддерживались трансграничной сетевой "артподготовкой". Что совсем по-другому позволяет взглянуть на роль и функции Навального, его штабов и ФБК. Которые, к слову, скоро могут признать экстремистскими организациями. Как видим, со всеми имеющимися на то основаниями. Миф о спонтанности и "народности" протестных акций рушится на глазах. Зато становится очевидностью скоординированность протеста с откровенно враждебными антигосударственными информационными диверсиями из-за рубежа».