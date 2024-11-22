Телеграм: Полет «Орешника» и износ подводных кабелей
Владимир Путин представил мировому сообществу возможности «Орешника», Сергей Лавров встретился в Рио с лидерами «Большой двадцатки», а Аслан Бжания «отрекся от престола»...
Военная эскалация
В воскресенье западные СМИ сообщили, что уходящий президент США Джо Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ, а Франция и Великобритания разрешили Киеву для тех же целей использовать дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow. В ночь на вторник ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Во вторник Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В четверг системами Storm Shadow были нанесены удары по военным объектам РФ в Курской и Брянской областях, а ВС РФ нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что, предположительно, удар по «Южмашу» был нанесен межконтинентальной баллистической ракетой. В четверг вечером российский президент выступил с обращением, в которым сообщил, что по Днепропетровску наши военные применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары американским и британским оружием по России.
Политолог Малек Дудаков пишет, что американские политики не в восторге от происходящего:
«Разброд и шатание в Вашингтоне. Байден оказался в ситуации, когда от него уже все отстраняются. Харрис вместе с мужем вовремя сбежали "отдыхать" на Гавайи, не желая брать на себя ответственность за провоцирование третьей мировой войны с эскалацией на Украине. В Белом доме никто не хочет ничего официально комментировать, боясь оказаться крайним. Весь внешнеполитический блок – будь то Джейк Салливан или Энтони Блинкен – как воды в рот набрал. Генералитет в Пентагоне тоже не спешит исполнять приказы Байдена. Он сейчас пытается успеть уничтожить все инкриминирующие документы и улики до прихода Трампа. Раздаются призывы к отставке Байдена на фоне его заключительной "ракетной авантюры"».
«Ватфор | Автострадный think tank» рассуждает о вероятности применения Россией ядерного оружия:
«Единственная реальная для нас красная линия – это обстоятельства, ведущие к нашему поражению. Чем выше вероятность военного поражения, тем выше вероятность применения Москвой ядерного оружия. Сейчас мы дальше от поражения, чем, скажем, два года назад, после событий в Харьковской области и оставления Херсона, а это значит, что и вероятность ядерной эскалации с нашей стороны тоже меньше, чем тогда – несмотря на то, что два года назад американской баллистикой по нам не били. Почему так? Потому что ядерная война нам не нужна, мы вполне в состоянии победить и без нее».
«Темник» сомневается, что ситуация в корне изменится:
«Главный тезис скептиков: много ATACMS Киеву не дадут, а значит, серьезных изменений на поле боя ждать не придется. Неудивительно, что чиновники Пентагона больше всего сопротивлялись решению по ракетам, как пишет WP. Потому что толку мало. Таким образом, решение Вашингтона больше похоже на символический жест поддержки Киева от уходящей администрации президента США (и созданию проблем будущей администрации Трампа). Кроме того, этот жест носит и провокационный характер, эскалируя ситуацию».
«С берега Гудзона» подозревает, что следующим шагом может быть передача Западом Украине тактического ядерного оружия (ТЯО):
«С политической точки зрения дело к этому идет. Война имеет для Запада экзистенциальный характер, а украинцы назначены смертниками, призванными убить как можно больше русских людей. Под воздействием каких факторов будет приниматься решение о передаче? 1. Группа военно-технических факторов. Тут хотелось бы заслушать специалистов по двум проблемам. Во-первых, кажется, бывший глава ЦРУ и Пентагона Гейтс, ехидно улыбаясь, говорил, что роза ветров и пр. на востоке Украины таковы, что заражение скорее всего пойдет на восток. Если же велика вероятность распространения заражения на запад, то европейцы будут против. Во-вторых, важно оценить, что еще может быть передано Украине до тактического ядерного оружия. Передают все-таки неспешно, если нечто эскалирующее еще осталось в закромах, есть шанс, что, пока будут передавать оставшиеся системы, русская армия успеет решить задачу до передачи ТЯО. 2. Позиция Китая. Передача тактического ядерного оружия Украине будет означать передачу ТЯО Тайваню. При такой перспективе Пекину более выгодным будет не затягивание военных действий на Украине, а эскалация для решения тайваньского вопроса, пока ТЯО Тайбею не передали».
«Мейстер» комментирует вечернее обращение Владимира Путина:
«Путин отметил, что конфликт приобрел глобальный характер, и дальнейшее развертывание и применение ракет такого рода зависит от складывающейся картины угроз. И Россия оставляет за собой право использовать это оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против России. Президент также рекомендовал задуматься тем, кто планирует отправить на Украину свои воинские контингенты. Вот с этим знанием и пониманием последствий Западу придется теперь принимать решение о дальнейших действиях».
Саммит G20
Во вторник в бразильском Рио-де-Жанейро завершился двухдневный саммит «Большой двадцатки». Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Всевидящее око» отмечает, что странам Запада не удалось сделать Украину главной темой саммита:
«Попытки таких членов Двадцатки как США, Великобритания, Франция и Германия включить в заключительное заявление жесткие формулировки в адрес России и обвинить ее в атаках на гражданские объекты Украины закончились провалом. Британская газета Financial Times с горечью констатирует: крупнейшие экономики мира сигнализировали об ослаблении поддержки Украины, смягчив в совместной декларации критику российской спецоперации и оставив только общие замечания о "человеческих страданиях, вызванных тысячедневным конфликтом". Сейчас западные дипломаты с тоской вспоминают декларацию Двадцатки 2023 года в Дели, куда вошло целых семь параграфов, посвященных украинскому конфликту – в нынешнее итоговое заявление с трудом просочился лишь один».
«Нулевой Километр» объясняет, почему западные страны не смогли «украинизировать» повестку саммита:
«Во-первых, страны глобального Юга, включая Китай, Индию, ЮАР и Бразилию, не поддерживают попытки западных стран включить более жесткие формулировки в адрес России. Во-вторых, США и их союзники столкнулись с внутренними вызовами. Победа Дональда Трампа на американских выборах, его обещания завершить конфликт и возможное сокращение американской помощи Украине создали неопределенность. Этот контекст сделал западных лидеров весьма осторожными в заявлениях. <…> Украина оказалась в непростой ситуации. Отсутствие ее представителей на саммите и сокращение внимания к конфликту сигнализируют об изменении глобальных приоритетов. В условиях неопределенности будущей поддержки со стороны США и ЕС Киев вынужден искать новые стратегии взаимодействия с международным сообществом. В этом есть и риски – правда, для украинских граждан. Киеву очень нужна "новая Буча", чтобы вернуть к себе внимание мировой общественности. Получится ли что-то подобное организовать? Не дай Боже».
«Политический Юмор» комментирует новость Bloomberg о том, что на саммите президент Франции Эмманюэль Макрон разыскал главу МИД РФ Сергея Лаврова, чтобы пожать ему руку:
«Лавров: Макрон подошел ко мне и возбужденно прошептал, сжимая мою руку: "Мы всегда были за вас! Байден и его шайка держали нас в страхе, заставляя делать ужасные вещи, помогать хохлам, а мы их на самом деле ненавидим! Ну ничего, скоро это все изменится!" И заплакал. И половина G20 заплакала».
«Тайны Ленинградского двора ZVO» напоминают, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года позвонил Владимиру Путину:
«О как! Сначала канцлер немецкий звонит президенту Путину, тут вот Макрон "по головам" к Лаврову ручкаться… А как же "агрессоры", санкции? А да – это другое. Не иначе от проклятия рукопожатия Зеленского пытаются 100% противоядие найти или задружиться на фоне поправок в ядерную доктрину РФ. Ведь не ровен час».
«Доктор Z прописал» рассказывает, почему так резко изменилось поведение Макрона и Шольца:
«Участники саммита G20, который прошел в Бразилии, старались не называть публично имя избранного президента США Дональда Трампа, сообщила британская The Times. На саммите ощущалось присутствие Трампа (за кулисами) и чувствовалось отсутствие США. "Люди парализованы страхом", – заявил дипломат одной из стран G20. Вот настолько боязно было. The Times конкретизировала, кому особенно. Имя Трампа в выступлениях не называли британские министры, президенты Бразилии и Франции. Имя избранного президента не упоминают, потому что тот "дает понять, что будет играть жестко на международной арене, чтобы продвигать интересы Америки", пишет The Times. Непонятно только, как нежелание говорить о Трампе поможет. Или боялись сказать чего лишнее, а он узнает? Интересная история».
Отставка президента Абхазии
На прошлой неделе парламент Абхазии должен был ратифицировать соглашение с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции, считающие, что реализация соглашения приведет к подорожанию жилья и рискам для малого и среднего бизнеса, устроили массовые протесты, захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме и потребовали отставки президента Аслана Бжании. Во вторник власти и оппозиция Абхазии достигли компромисса, Бжания согласился уйти в отставку. Судьбу инвестиционного соглашения с Россией определит парламент.
«Sovmin» отмечает, что Бжания планирует участвовать в президентских выборах:
«Бжания идет на досрочные президентские выборы с четкой программой сделанного (финальная стадия запуска аэропорта) и дальнейшим планом действий (инвестиции, развитие туротрасли). Да, он не идеальный руководитель. Да, как и позитив, у него есть и негатив – объективные неудачи. Но он, что его выгодно отличает, по крайней мере знает, что он делает, и ведет Абхазию по верному и выгодному ей курсу – курсу на сближение с Россией. Чем может похвастаться оппозиция? Была ли у радикалов хотя бы одна реально стоящая инициатива, которую она смогла бы пролоббировать? Или хотя бы концепция, некий план действий по достижению актуальных задач, стоящих перед республикой в экономике? Ничего из этого мы не видели».
«Донской Казак» пишет, что ни одна системная проблема Абхазии нынешним кризисом не решена:
«Вопрос об инвестициях и постконфликтном развитии республики остается открытым. Все время ссылаться на историю 1992-1993 гг. не получится, надо давать ответ, как и, главное, за счет чего жить дальше. Пока ответа нет. И не надо быть Кассандрой, чтобы предвидеть некий вариант инвестсоглашения, которое будут продвигать или президент Адгур Ардзинба, или президент Олег Барциц. Сегодня эти два кандидата выглядят как фавориты президентской избирательной гонки. Первый станет бороться за закрепление протестных успехов, второй – пытаться нащупать аккуратный баланс между политической стабильностью и "народным мнением". И поклонники Аслана Бжания (не исключаю, что и он сам) будут оппонировать этой идее. И вот тут ключевой вопрос: как не повторить ошибок прошлого».
«АДЕКВАТ Z» предлагает интересный социальный эксперимент:
«Непримиримые противоречия между правым и левым полушарием коллективного абхазского бессознательного было бы хорошо разрешить референдумом. Голосованием не тайным, а открытым. С условием на берегу: кто голосует поперек интересов России, российский паспорт сдает и со всех видов российской социалки слезает. На такое реалити-шоу билеты можно было бы продавать, и были бы в большом дефиците».
Блогер Денис Шалюта считает, что инвестиционное соглашение с Россией – предлог для протестов, а не их причина:
«Ведь инвестиционное соглашение не особо поменяет текущий статус кво: российский бизнес уже давно играет ключевую роль в экономике Абхазии. Точнее сказать, даже не столько бизнес, а Россия в целом помогает стране держаться на плаву за счет частных российских инвестиций (не говоря об оборонной поддержке – у нас там целая военная база защищает суверенитет страны). Других таких щедрых союзников, кроме России, у Абхазии нет. Так что оппозиции нужно думать про то, готовы ли они выжить независимо. Впрочем, в "Манифесте о реформах", выпущенном недавно оппозицией, речь уже не идет об инвестиционном соглашении. Их главная цель – переход к парламентско-президентской форме правления, что говорит о подлинных мотивах митингов».
Повреждение кабелей в Балтийском море
В воскресенье вечером кто-то повредил подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Накануне стало известно, что был выведен из строя кабель связи между Финляндией и Германией.
«Айтишник в ватничке» злорадствует:
«Как-то совершенно буднично начали лопаться подводные оптоволоконные кабели. Сначала между Германией и Финляндией, теперь вот между Литвой и Швецией. Причем решительно непонятно, почему. Ну, наверное, подводным течением секцию унесло. Бывает, да».
«Мюсли вслух» указывают на интересное совпадение:
«Повреждения были зафиксированы практически сразу после заявления помощника президента РФ Патрушева о том, что спецслужбы США и Великобритании вслед за подрывом "Северных потоков" могут совершить диверсии и на других объектах подводной инфраструктуры, например, морских оптоволоконных кабелях. Германия, Финляндия и Швеция уже выразили озабоченность в связи с последними событиями, не забыв упомянуть, что безопасность Европы находится под угрозой из-за конфликта на Украине. На фоне регулярных заявлений балтийских стран о желании запретить танкерам с российской нефтью ходить по местным водам, о необходимости защитить остров Готланд, который русские якобы хотят захватить, и о желании превратить Балтику во "внутреннее море НАТО" вся ситуация начинает напоминать поджог рейхстага 27 февраля 1933 года. Уж слишком часто со всех сторон в последнее время говорили о морских кабелях, что они просто не могли не порваться».
«Парламент с кнопкой» задается вопросом, отомщены ли «Северные потоки»:
«Пока нет, но динамика положительная. Мы тоже умеем в стратегические диверсии и прозрачные намеки. Подводный кабель связи между Литвой и Швецией литовского оператора Telia был мифически кем-то оборван. Иронично, что кабель пролегает по морскому дну недалеко от места, где лежат "Северные потоки". Чтобы никто не вздумал даже думать о том, что это якобы случайность или естественное повреждение, некие очень злые (но очень профессиональные) люди перерезали кабель еще и между Финляндией и Германией. Это вам, дорогие европейцы, за трусость в отстаивании совместных национальных проектов. Обрыв кабелей был вызван вмешательством человека, а не природными явлениями, сказали собеседники газеты Wall Street Journal. Еще и в СМИ написали, правильно, все должны знать, насколько далеко может простираться длань Кремля. Воины плаща и кинжала – ваше время. Зная о победе Трампа, теперь российские спецслужбы нацелятся на диверсии стратегических объектов в ЕС, дабы охладить пыл европейцев, которые хотят поддерживать Украину после Трампа. За любые решения стоит платить, и русские сделают так, чтобы поддержка Украины стоила ЕС ее инфраструктурных мощностей».
«Безграничный аналитик» считает некорректным подозревать в повреждении кабелей сотрудников российских спецслужб:
«Давайте представим себе, что мы рассуждаем, как шведские политики. Кого можно записать в подозреваемые? Во-первых, хуситы. Они давно уже обещали уничтожить подводные оптоволоконные кабели в Красном море. Почему бы им не сделать это и в Балтийском? Да, далеко, но ведь хуситы, согласно их же заявлениям, обладают удивительно развитыми технологиями, например, имеют гиперзвуковые ракеты. Никак нельзя списывать со счетов этих ближневосточных безобразников. Во-вторых, подразделения пророссийски настроенных боевых рыб. Помните же про кита Хвалдимира, который, пусть он и не рыба, а млекопитающее, но состоял на службе Кремля, охраняя его подводные объекты в Северном и Баренцевом морях? Ведь именно это утверждали норвежцы. Что ж он, один такой исключительный был? Вот и пусть шведы ищут косяки российских рыб-пил, подпиливающих подводные кабели, рыб-молотов, которые бьют своими молотами по важным линиям связи, и русских осьминогов, оплетающих щупальцами кабели с целью их пережать. И вообще, может, это бригада русских нарвалов, которые своими бивнями случайно проткнули линии связи в попытке связаться с Кремлем и получить от него новые указания?»
Экономист Константин Двинский сетует на то, что страны НАТО совсем запустили свою инфраструктуру:
«Вот что бывает, когда развязываешь гибридную войну против России, и у тебя нет денег на обновление обветшалой инфраструктуры. К слову, вдоль южной части Аравийского полуострова, где орудуют хуситы, также пролегают подводные кабели, связывающие Европу с Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией. Наверное, их тоже давно не обновляли».
Митинг оппозиции в Берлине
В воскресенье в Берлине состоялся митинг либеральной российской оппозиции. Несмотря на организованную доставку участников автобусами из других городов Германии и Польши, на митинг, по данным немецких СМИ, пришло всего около 1500 человек.
«Джига на могиле» констатирует, что беглые либералы окончательно утратили здравый смысл:
«В воскресенье так называемая российская оппозиция на немногочисленном митинге в Берлине под БСБ-флагами* [запрещенная в России символика террористической организации "Легион "Свобода России"] и флагами Украины призвала западные страны наказать "режим Путина" и дать возможность ВСУ бить дальнобойным ракетным вооружением вглубь территории России. Вечером с инициативой разрешить Украине удары вглубь территории России выступил уже доживающий последние месяцы своего президентского срока Байден, которого затем поддержали Великобритания и Франция. Тем самым вялый митинг соевых либерастье послужил отправной медийной точкой в де-факто агрессии НАТО против РФ – к ракетному вооружению доступа у украинцев нет, его обслуживают и программируют исключительно западные военные. Сияющий Яшин [признан иностранным агентом], Кара-Мурза [признан иностранным агентом], Андрей Пивоваров [признан иностранным агентом], Навальная [включена в перечень террористов и экстремистов], члены ФБК [Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен на территории России] и Открытки [«Открытая Россия» внесена в перечень нежелательных организаций] окончательно похоронили оппозиционное движение, зародившееся в 11 году, превратив его в сборище коллаборационистов, призывающих к смертям собственных сограждан во имя гранта от демпартийного Госдепа».
«Блок» отмечает, что акцию сочли провальной даже сами оппозиционеры:
«Беглые "либералы" констатируют провал недавней "антивоенной" акции укрофилов в Берлине. Отчетное мероприятие Ильи Яшина* и американских фондов ФБК** и Free Russia Foundation** не впечатлило других нацпредателей, обслуживающих киевский режим. Журналист Дмитрий Колезев* <…> сопоставил фото с места событий с данными о том, сколько выходцев из России живет в Германии и в самом Берлине. "По официальной статистике, в 2023 году в Германии проживали более 300 тысяч россиян, причем как минимум 30 тысяч переехали после вторжения России в Украину. Вероятно, с тех пор это число еще выросло. Если принять усредненную оценку в 3 тысячи человек, то получится, что участвовало около 1% россиян, живущих в Германии", – посчитал беглый русофоб, пытаясь выдать за граждан РФ украинских беженцев и других иностранных активистов, участвовавших в "марше миллионов". Политолог и обозреватель "Новой газеты" Андрей Колесников* отметил бессмысленность подобных акций как для России, так и для Запада. "Одной из целей этой акции было показать европейским и немецким властям, что есть другие русские. Была достигнута эта цель? Честно говоря, я в этом не уверен", – отметил Колесников*, добавив, что и в Москве к этому маршу "не было приковано серьезного внимания". Юлия Латынина* считает, что берлинский марш был нужен исключительно для получения новых грантов. <…> *Иноагент. **Экстремистская, нежелательная в РФ организация».
«Мышь в овощном» просит не называть участников сходки российскими оппозиционерами:
«Т.н. "антивоенный марш" в Берлине – мероприятие, единственный практический смысл которого заключался в обосновании претензий участвовавшего в нем контингента на свои пайки. Точнее – даже не самого контингента, а тех, кто курирует этот сброд. В остальном – это имитация существования такого явления как "прозападная российская политическая оппозиция". При том, что маргиналы, гулявшие по германской столице с плакатами, призывающими передать бандеровцам ракеты Taurus, очевидным образом не являются никакой "оппозицией", тем более – российской. Политик, неважно какой, оппозиционный или системный, представляет своих сограждан, свою страну, свое видение будущего своей родины и своего народа. Эти же господа представляют исключительно самих себя, и единственное будущее, которое их интересует – это будущее их желудков и их дурных голов. За которое они готовы вписаться в любой блуд и в любое преступление».
Антироссийскую акцию раскритиковали и украинские политики. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что такие митинги надо проводить в Москве, а не в Берлине, а украинский посол в Германии Алексей Макеев назвал шествие «не более чем прогулкой, лишенной достоинства и последствий», и обвинил российских оппозиционеров в «империализме».
«НЕПРИНЦЕССА» пишет, что участникам митинга досталось и от рядовых украинцев:
«На вчерашнем хорошерусском митинге в Берлине отметились украинские активисты. Они пронесли карикатуру на Навального с бутербродом. В паре метров от Юлии Навальный [Алексей и Юлия Навальные включены в список террористов и экстремистов]. "Навальный и бутерброд" – знаменитый мем, появившийся после интервью Алексея, в котором он в ответ на вопрос, стоит ли возвращать Крым Украине, заявил: "Крым – не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать". С тех пор кастрюлеголовые украинцы ненавидят российскую оппозицию. Они вообще все российское ненавидят. А наши соевые куколды и рады быть оплеванными. У них у всех потребность в самоуничижении. И зависимость от тех, кто их унижает».
«338» призывает правоохранителей разобраться с использованием российского флага на антироссийском митинге:
«По следам берлинского шапито с клоунами-дегенератами у редакции есть лишь один комментарий, касается он использования государственного флага России. Фактически использование государственного флага в подобных мероприятиях попадает под 329-ю статью – надругательство над государственными символами. <…> Правоохранительные органы России обязаны отреагировать на подобный "перформанс" в рамках закона. Осквернение государственных символов в каком-либо виде категорически недопустимо, и государство обязано обеспечивать символы государственности. Неважно, что клоунов из ФБК [включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен на территории России], ходорковщины [Михаил Ходорковский признан иноагентом] или иной иноагентской шелупони может и не получиться привлечь к ответственности. Клоунам – флаг в руки, желательно ЛГБТшный. А законность должна быть восстановлена».
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