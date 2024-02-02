Телеграм: Пока Рунет чинили, Залужного вернули

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В понедельник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ действующего главу государства Владимира Путина.

«АДЕКВАТ Z» считает, что одним из ключевых элементов кампании Путина будет оглашение его предвыборной программы:

«Самый, наверное, интригующий вопрос – как обнародование программы будет соотноситься с ежегодным президентским посланием. В 2004 году послание оглашалось почти сразу после присяги на новый срок, в 2012 в конце года, в 2018 – за пару недель до выборов. Варианты, как показывает опыт, вполне возможны. Как мне кажется, программа будет обнародована в самое ближайшее время, а послание будет зарезервировано на середину, если не вторую половину года. И в нем речь пойдет уже не о шестилетней глубине планирования, а о задачах на ближнюю перспективу и о сигналах, или даже инициативах, геополитического порядка. Последнее позволяет предположить, что с наибольшей вероятностью послания следует ждать после того, как военные действия выйдут на очевидную для всех финишную прямую – и вопрос, как именно мы видим следующую страницу истории, встанет во весь рост. И если послания до выборов не будет, то с программой я бы ждал примерно следующего. Она будет оглашена вот-вот, без особых задержек. Она, вероятно, будет разделена на несколько оглашаемых последовательно тематических блоков, ключевые смыслы которых на последнем такте сведет воедино некоторый итоговый документ. Она, безусловно, будет очень во многом базироваться на ожиданиях и прямой обратной связи от подавляющего путинского большинства – на том, как мы сами видим наши дела и задачи до конца десятилетия. И она совершенно точно будет заслуживать того, чтобы изучить ее полностью и внимательно».

Во вторник председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин подал подписи в ЦИК, после чего отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке, призвав своих сторонников поддержать на выборах Владимира Путина.

«Выборка» недоумевает:

«Все эти коробки Бабурина с подписями – чистой воды символизм, мартышкин труд. По сути, он просто принес коробки в ЦИК, заявил о снятии с выборов и унес их обратно. Как говорится: "Смотреть, но не трогать". Для чего все это было? Чтобы пару месяцев о давно забытой политической фигуре чуть-чуть написали в газетах? Жалко только людей, которые доверились Бабурину и за небольшие деньги стояли на морозе. Иными выражениями, кроме как трусостью и имитацией бурной деятельности, мы такие поступки Бабурина объяснить не можем».

«Мюсли вслух» рассказывают, как дела у парламентских коммунистов:

«КПРФ будет рекомендовать своим избирателям в ходе президентских выборов голосовать на традиционных участках, сообщают "Ведомости". Как обычно, коммунисты выступают против ДЭГ и делают ставку на привод красного электората на УИКи в последний день голосования. Спорная тактика, существенно ограничивающая возможности для волеизъявления своих же сторонников. Когда-то большевики позиционировали себя как ярые сторонники технического прогресса (железный конь идет на смену крестьянской лошадке), а вот их наследники-зюгановцы выглядят явными ретроградами, пугающимися всего нового, тем более что дистанционное электронное голосование уже доказало свою надежность и удобство. На выборах президента страны ДЭГ должен охватить 38 млн человек – более трети от всех потенциальных избирателей страны. КПРФ, конечно, последовательна в своих популистских принципах, однако, не признавая ДЭГ, партия лишается возможностей привлечь дополнительные голоса. В этом слабость современных коммунистов, недопустимая для серьезной политической силы».

В среду ЦИК завершила прием документов для участия в президентских выборах. Самовыдвиженец Анатолий Баташев и основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявили о выходе из президентской гонки. Выдвинутый от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин сдал в ЦИК подписные листы.

Бывший координатор штаба Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) в Волгограде Алексей Волков уверен, что подписи за Надеждина фейковые:

«Забавно наблюдать, как прямо сейчас на наших с вами глазах произошло что-то удивительное в области сбора подписей за кандидата Надеждина. Несколько недель мы с вами наблюдали пустые штабы, отсутствие каких-либо событий в кампании, вообще ничего. И тут раз, за неделю до конца сбора нам начинают показывать совсем иную картинку. Очереди, немыслимые отчеты по сбору, призывы сбежавших блогеров и т.д. Больше того, в открытом инфополе иноагенты-предатели свободно рассуждали – собрали или не собрали; перечисляли регионы, где можно не приходить, а где нужно бежать; путали обывателя, как могли. А знаете зачем? А затем, что подписи – нарисовали. В большинстве открытых штабов, подставив сотрудников и волонтеров под уголовные дела. Я знаю, о чем говорю, и видел изнутри крупной кампании по подготовке к такому процессу, как и с каким трудом дается каждый контакт для будущей подписи. Я говорю о кампании Навального в 2017-18 годах. Мы тогда за год работы собрали 150 000 сторонников, а тут ребята за месяц нарисовали 150 000 подписей. Ну камон. Забавен факт, что Надеждин уже внутренне признал ущербность проделанной работы и готовит план Б, как реагировать на отказ в регистрации. В ультимативной форме грозится акциями протеста по всей стране. Обиднее всего за тех ребят, которым может прилететь за такие проделки, их уголовная машина размажет по решетке, а кандидат просто исчезнет из инфополя туда же, откуда вылез 2 месяца назад».

«Мейстер» подводит итоги:

«Богданов слился, отчасти повторив трюк Бабурина, – принес подписи в ЦИК и снял кандидатуру, заявив, что позабыл про один свой иностранный счет, что незаконно. Анатолий Баташев честно признался, что подписи не собрал. Рада Русских принесла 3 (!) коробки подписей в ЦИК, что намекает на аналогичный результат. Борис Надеждин сфотографировался на фоне 20 коробок с подписями, заявив, что нужное число подписей он собрал, так что вокруг него сохраняется определенная интрига. ЦИК еще предстоит выяснить, сколько там реальных подписей, а сколько созданы кружком художественного рисования им. Максима Каца. Тот факт, что большинство самовыдвиженцев не смогли в итоге собрать подписи, свидетельствует о том, что в России довольно репрезентативный парламент. Граждан вполне устраивает набор политических сил, представленных в Госдуме, и они не видят причин, чтобы отдавать свои подписи за каких-то дополнительных кандидатов. Большая часть общества поддерживает Путина, крайне левый электорат по привычке – за КПРФ, правый – за ЛДПР, более либерально настроенных граждан устраивают "Новые люди". Банально нет электоральной ниши, куда бы мог вклиниться сторонний кандидат. Вернее, есть одна, за которую и попытался вцепиться Надеждин, но есть сомнения, что этих людей достаточно, чтобы собрать 100 000 бесспорных подписей. В любом случае, всем дали проявить себя. Это сильно контрастирует даже не с Украиной, где никаких президентских выборов вообще нет, а с образцом свободы и демократии в лице США, где гражданам, согласно соцопросам, не нравятся ни Байден, ни Трамп, но выбирать им все равно придется из этих двух кандидатов».