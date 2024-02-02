Телеграм: Пока Рунет чинили, Залужного вернули
Массовый сбой в работе доменной зоны RU, бодание Зеленского с Залужным и подписи Надеждина стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Рунет и его сбои
Во вторник вечером многие сайты на доменах .ru, стали недоступны из-за некорректной настройки DNSSEC. Проблема была устранена в течение двух часов, но авторы каналов продолжают обсуждать, что это было.
«F.A.C.C.T. Борьба с киберпреступностью» изучил мнения хакеров:
«Проанализировали для вас, что обсуждали на теневых ресурсах в эти мрачные для доменной зоны .ru часы. Судя по обсуждению на андерграундных порталах, хактивисты довольно внимательно следили за ситуацией со сбоем в доменной зоне .ru. Ни одна из проправительственных группировок или групп хактивистов не взяла ответственность за этот инцидент на себя. При этом участники дискуссий активно обсуждали новость, иронизировали над ситуацией и строили догадки, что стало причиной инцидента. Так, участники антироссийски настроенных прогосударственных хакерских групп, которые приписывали себе ранее различные кибератаки на цели в России, полагали, что инцидент мог быть связан с внутренними техническими процессами. На андеграундных площадках также высказали мнение, что "третьи лица" могли воспользоваться процессами обновления оборудования».
«Банкста» считает деньги:
«Ущерб от вчерашнего массового сбоя в работе доменной зоны RU мог составить примерно 200 млн рублей, посчитали в Центре компетенций НТИ».
«Телеграбля» считает, что оперативный комментарий Минцифры носил слишком технический характер и мало что объяснил неподготовленной публике:
«Сетевые катаклизмы могут случаться: Рунет – сложная система, в которой по мере развития появляются уязвимости. Чтобы каждый технический сбой не политизировался, а отсутствие информации об инцидентах не нервировали и без того встревоженных людей, нужно уметь вовремя и понятно объяснить, что произошло, и эта коммуникация должна стать неотъемлемой частью инцидент-менеджмента».
«ИТ. Право. Безопасность» считает объяснения исчерпывающими:
«В Координационном центре доменов .ru и .рф объяснили сбой технической проблемой, "связанной с глобальной инфраструктурой протокола DNSSEC, который предназначен для повышения безопасности системы доменных имен". Чтобы у вас в браузере открылся какой-то сайт или заработало приложение, вы смогли делать заказы, или банковское приложение могло работать, это приложение или браузер делает запрос в координационный центр и запрашивает доменное имя, которое состоит обычно из букв типа "точка ru". А доменная зона, DNS-сервера должны сказать, что сервер, с которого нужно брать информацию, находится по такому-то адресу. Если DNS не работает по какой-то причине, то запрос возвращается с ошибкой, пользователь может сказать, что приложение не работает или сайт не открывается. Таким образом, обычный пользователь видит сбой. Скорее всего, это действительно какая-то ошибка на стороне координационного центра, по крайней мере, пока это выглядит так».
«Темник» рассматривает конспирологические версии:
«В отечественном телеграме сутки не утихает дискуссия относительно сбоя в интернете в доменных зонах .рф и .ru. Что это было – издержки учений профильных организаций или результат злонамеренного воздействия? Для понимания происходящего необходимо четко понимать, что в обсуждаемом дискурсе сплелись два разных сюжета. Первый – это сбой в технологии DNSSEC, из-за которого часть сертификатов безопасности, выданных до определенной даты, перестали быть валидными. Этот сбой, реальные причины которого мы наверняка не узнаем наверное никогда, был оперативно устранен часа за полтора. Но из-за того, что dns-сервера обновляются до суток, последствия кое-где могут проявляться в течение этого времени. Просочившаяся информация о том, что в правительстве состоялось совещание, а к расследованию причин может подключиться ФСБ, подтверждает факт внештатной ситуации. Второй сюжет – проблемы на мобильном интернете. Это явление началось примерно в декабре и связано с тем моментом, что частоты, используемые при технологии LTE, могут взаимно конфликтовать с системами антидронной защиты. Соответственно их отключение предположительно связано с противодиверсионными мероприятиями. Так что миф об учениях в рамках построения суверенного интернета разгоняется совершенно напрасно».
Президент и его кандидаты
В понедельник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ действующего главу государства Владимира Путина.
«АДЕКВАТ Z» считает, что одним из ключевых элементов кампании Путина будет оглашение его предвыборной программы:
«Самый, наверное, интригующий вопрос – как обнародование программы будет соотноситься с ежегодным президентским посланием. В 2004 году послание оглашалось почти сразу после присяги на новый срок, в 2012 в конце года, в 2018 – за пару недель до выборов. Варианты, как показывает опыт, вполне возможны. Как мне кажется, программа будет обнародована в самое ближайшее время, а послание будет зарезервировано на середину, если не вторую половину года. И в нем речь пойдет уже не о шестилетней глубине планирования, а о задачах на ближнюю перспективу и о сигналах, или даже инициативах, геополитического порядка. Последнее позволяет предположить, что с наибольшей вероятностью послания следует ждать после того, как военные действия выйдут на очевидную для всех финишную прямую – и вопрос, как именно мы видим следующую страницу истории, встанет во весь рост. И если послания до выборов не будет, то с программой я бы ждал примерно следующего. Она будет оглашена вот-вот, без особых задержек. Она, вероятно, будет разделена на несколько оглашаемых последовательно тематических блоков, ключевые смыслы которых на последнем такте сведет воедино некоторый итоговый документ. Она, безусловно, будет очень во многом базироваться на ожиданиях и прямой обратной связи от подавляющего путинского большинства – на том, как мы сами видим наши дела и задачи до конца десятилетия. И она совершенно точно будет заслуживать того, чтобы изучить ее полностью и внимательно».
Во вторник председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин подал подписи в ЦИК, после чего отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке, призвав своих сторонников поддержать на выборах Владимира Путина.
«Выборка» недоумевает:
«Все эти коробки Бабурина с подписями – чистой воды символизм, мартышкин труд. По сути, он просто принес коробки в ЦИК, заявил о снятии с выборов и унес их обратно. Как говорится: "Смотреть, но не трогать". Для чего все это было? Чтобы пару месяцев о давно забытой политической фигуре чуть-чуть написали в газетах? Жалко только людей, которые доверились Бабурину и за небольшие деньги стояли на морозе. Иными выражениями, кроме как трусостью и имитацией бурной деятельности, мы такие поступки Бабурина объяснить не можем».
«Мюсли вслух» рассказывают, как дела у парламентских коммунистов:
«КПРФ будет рекомендовать своим избирателям в ходе президентских выборов голосовать на традиционных участках, сообщают "Ведомости". Как обычно, коммунисты выступают против ДЭГ и делают ставку на привод красного электората на УИКи в последний день голосования. Спорная тактика, существенно ограничивающая возможности для волеизъявления своих же сторонников. Когда-то большевики позиционировали себя как ярые сторонники технического прогресса (железный конь идет на смену крестьянской лошадке), а вот их наследники-зюгановцы выглядят явными ретроградами, пугающимися всего нового, тем более что дистанционное электронное голосование уже доказало свою надежность и удобство. На выборах президента страны ДЭГ должен охватить 38 млн человек – более трети от всех потенциальных избирателей страны. КПРФ, конечно, последовательна в своих популистских принципах, однако, не признавая ДЭГ, партия лишается возможностей привлечь дополнительные голоса. В этом слабость современных коммунистов, недопустимая для серьезной политической силы».
В среду ЦИК завершила прием документов для участия в президентских выборах. Самовыдвиженец Анатолий Баташев и основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявили о выходе из президентской гонки. Выдвинутый от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин сдал в ЦИК подписные листы.
Бывший координатор штаба Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) в Волгограде Алексей Волков уверен, что подписи за Надеждина фейковые:
«Забавно наблюдать, как прямо сейчас на наших с вами глазах произошло что-то удивительное в области сбора подписей за кандидата Надеждина. Несколько недель мы с вами наблюдали пустые штабы, отсутствие каких-либо событий в кампании, вообще ничего. И тут раз, за неделю до конца сбора нам начинают показывать совсем иную картинку. Очереди, немыслимые отчеты по сбору, призывы сбежавших блогеров и т.д. Больше того, в открытом инфополе иноагенты-предатели свободно рассуждали – собрали или не собрали; перечисляли регионы, где можно не приходить, а где нужно бежать; путали обывателя, как могли. А знаете зачем? А затем, что подписи – нарисовали. В большинстве открытых штабов, подставив сотрудников и волонтеров под уголовные дела. Я знаю, о чем говорю, и видел изнутри крупной кампании по подготовке к такому процессу, как и с каким трудом дается каждый контакт для будущей подписи. Я говорю о кампании Навального в 2017-18 годах. Мы тогда за год работы собрали 150 000 сторонников, а тут ребята за месяц нарисовали 150 000 подписей. Ну камон. Забавен факт, что Надеждин уже внутренне признал ущербность проделанной работы и готовит план Б, как реагировать на отказ в регистрации. В ультимативной форме грозится акциями протеста по всей стране. Обиднее всего за тех ребят, которым может прилететь за такие проделки, их уголовная машина размажет по решетке, а кандидат просто исчезнет из инфополя туда же, откуда вылез 2 месяца назад».
«Мейстер» подводит итоги:
«Богданов слился, отчасти повторив трюк Бабурина, – принес подписи в ЦИК и снял кандидатуру, заявив, что позабыл про один свой иностранный счет, что незаконно. Анатолий Баташев честно признался, что подписи не собрал. Рада Русских принесла 3 (!) коробки подписей в ЦИК, что намекает на аналогичный результат. Борис Надеждин сфотографировался на фоне 20 коробок с подписями, заявив, что нужное число подписей он собрал, так что вокруг него сохраняется определенная интрига. ЦИК еще предстоит выяснить, сколько там реальных подписей, а сколько созданы кружком художественного рисования им. Максима Каца. Тот факт, что большинство самовыдвиженцев не смогли в итоге собрать подписи, свидетельствует о том, что в России довольно репрезентативный парламент. Граждан вполне устраивает набор политических сил, представленных в Госдуме, и они не видят причин, чтобы отдавать свои подписи за каких-то дополнительных кандидатов. Большая часть общества поддерживает Путина, крайне левый электорат по привычке – за КПРФ, правый – за ЛДПР, более либерально настроенных граждан устраивают "Новые люди". Банально нет электоральной ниши, куда бы мог вклиниться сторонний кандидат. Вернее, есть одна, за которую и попытался вцепиться Надеждин, но есть сомнения, что этих людей достаточно, чтобы собрать 100 000 бесспорных подписей. В любом случае, всем дали проявить себя. Это сильно контрастирует даже не с Украиной, где никаких президентских выборов вообще нет, а с образцом свободы и демократии в лице США, где гражданам, согласно соцопросам, не нравятся ни Байден, ни Трамп, но выбирать им все равно придется из этих двух кандидатов».
Обмен военнопленными
В среду Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «195 на 195».
«Политический аналитик» публикует трогательное видео:
«"Да ладно, мам, не плачь, все нормально!" – кадры возвращения 195 русских солдат на Родину в результате обмена военнопленными. Всю группу освобожденных военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Наши ребята уже успели позвонить домой, и некоторые узнали о том, что дома их ждут приятные новости – у одного из бойцов за время нахождения в плену даже родилась дочь».
Это был первый обмен пленными после того, как 24 января украинцы сбили над Белгородской областью российский Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, предназначенных для обмена.
«Разумная Россия» радуется, что преступление Киева не повлияло на обменный процесс:
«После крушения сбитого над Белгородской областью Ил-76 с украинскими пленными на борту активно обсуждался вопрос о дальнейших перспективах обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тогда их неясными. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов был готов продолжать договариваться "хоть с чертом, хоть с нечистым". Видимо, переговоры прошли удачно, и опасения, что радует, оказались напрасными. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов из украинского плена вызволены 195 российских военнослужащих взамен на такое же количество солдат ВСУ. Что касается Ил-76, то, по словам российского президента, он был сбит американской системой Patriot "иностранными офицерами войск НАТО". Таковы результаты экспертизы. При этом Путин допустил, что "наемники" могли ошибиться, и целью нанесения удара был вовсе не самолет с пленными».
«Daily War Z» размышляет о нашем обменном фонде:
«Первая мысль – как оперативно мы подобрали новый состав на обмен, несмотря на трагедию с Ил-76. И хорошо, что все прошло как надо. Вторая – наш обменный фонд пополняется все активнее, чем снижается вследствие обменов. И обязательно наступит такой момент, когда с той стороны уже некого будет предложить и на обмен начнут выставлять просто мирных украинцев, задержанных за "пророссийские взгляды"».
«338» убежден, что у противника обменный фонд тоже достаточный:
«Не строим иллюзий относительно того, что для сохранения возможности обменивать противник будет играть в гуманизм и брать пленных, а не поступать, как делал раньше и действует поныне – расстреливать пленных, добивать раненых, делать сбросы и показывать кадры крупным планом. В то же время Киев успел осудить ряд российских военнослужащих, обмен которых затруднен и со стороны противника, и с нашей стороны. Банально с нашей стороны дело упирается в правовой статус ВСУшных военнопленных. С той стороны даже не загадываем, пытались ли они имитировать действия в рамках правового поля или статусом никого не наделяли. Что до обмена лиц с украинским гражданством (или двойным), осужденных за пророссийские взгляды, то Верховный поставил задачу: обеспечить условия для репатриации всех соотечественников. Потребуется менять их на ВСУшников – значит, будем менять. Другое дело что в застенках киевского гестапо остаются и те, кого обменять до сноса киевского режима никак не возможно. Но и они однажды будут свободны, и вклад их получит признание».
Залужный и его недоотставка
В понедельник ряд украинских источников сообщили, что президент Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Несколько часов официальный Киев не мог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В конце концов Залужный никуда не ушел, а Зеленского заподозрили в неспособности добиваться принятых им кадровых решений.
Политолог Алексей Чеснаков следит за реакцией западных СМИ:
«Публикации западных авторитетных изданий (The Times, The Economist, Financial Times) об "отставке" Залужного не только подтверждает факт инцидента, но и вносит ряд важных уточнений, которые указывают на то, что положение Зеленского еще хуже, чем казалось в понедельник. У Зеленского нет сменщика Залужного. По данным The Economist, и Буданов, и Сырский отказались от должности Залужного. Это указывает как на "короткую скамейку" у Офиса президента, так и на то, что Залужный все активнее институционализируется. Потенциальные сменщики опасаются последствий своей ошибочной ставки на Зе, а не За. У Зеленского наблюдается кризис политической воли. По данным Financial Times, Зеленский по-прежнему хочет отправить Залужного в отставку, и не сделал этого только лишь по причине того, что информация просочилась в паблик. Это тревожный симптом для лица, принимающего решение. Если он не может принимать и реализовывать непростые решения, то что он собирается делать с законопроектом о расширении мобилизации, например? Залужный зарабатывает очки. В этой истории однозначным победителем выглядит именно главком, с какой стороны ни посмотри. Это значит, что страхи Зеленского и его офиса относительно перспектив политического противостояния с Залужным будут только нарастать. Это будет провоцировать рост нервозности и генерировать новые ошибки».
«Украина не Россия?» не соглашается с тезисом об отсутствии у Зеленского политической воли:
«Как ни странно говорить это о Зеленском, но в данном случае речь идет о трезвой оценке ситуации, которая не позволяет эту волю проявить. Зеленский действительно хочет отправить Залужного в отставку, но не делает этого по причине того, что не уверен в том, что это решение после этого не придется отменять, полностью теряя лицо. Ведь против отставки главкома ВСУ выступает значительная часть армии, общества и оппозиция, а также западные союзники».
Политолог Юрий Баранчик наблюдает за поражением офиса украинского президента на информационном поле:
«Как в случае со сбитием ИЛ-76 с украинскими пленными, так и сегодня с так и не состоявшейся отставкой Главкома ВСУ Залужного, команда Зеленского впала в прострацию и несколько часов так и не могла дать никакого вразумительного комментария. Очевидно, что администрация на Банковой не справляется с вызовами и не способна реагировать адекватно на вызовы. А это только начало года. Данная ситуация может не только негативно отразиться на рейтинге Зеленского внутри страны, но и на его репутации у внешних игроков. В настоящее время Зеленский проводит консультации с Госдепартаментом США. Ранее были переговоры с Пентагоном. При этом американцы категорически противятся уходу Залужного».
«Украина беZ вариантов» полагает, что при внешнем управлении конкретные персоналии не важны:
«А какая разница, кто будет числиться в кресле главкома? Все директивы он получает из американского посольства. Война будет продолжаться до тех пор, пока США не дадут отмашку на заключение перемирия. Или не США, а британцы. Сейчас управление Украиной плавно переходит к Лондону. Там могут решить назначить лояльную им кандидатуру».
«Всевидящее око» рассказывает, как Киев встречает свою дорогую гостью:
«Спустя десять лет после второго майдана, на котором представительница Госдепа США Виктория Нуланд раздавала собравшимся печеньки из большого пакета, который таскал за ней американский посол Пайетт, она вновь посетила Киев. Видимо, снова с запасом кондитерских изделий, которыми она планирует накормить то ли Зе, то ли За – в зависимости от того, кого из них Вашингтонский обком собирается вознаградить за верную службу. Но то, что визит Нуланд, подросшей за эти десять лет до заместителя госсекретаря США, тесно связан с недавней историей с несостоявшимся снятием Залужного, очевидно. Тетю Вику всегда посылают туда, где Белому дому необходимо продемонстрировать не только кнут, но и пряник. Ну то есть печеньку».
Евроферма и её протесты
В ряде стран Евросоюза фермеры устраивают массовые акции протеста против рост цен на топливо и удобрения, конкуренции из-за рубежа и новых экологических стандартов. Наиболее резонансными стали протесты французских аграриев, которые в конце января начали блокировать автодороги в сторону Парижа.
«Правда и котики» следят за пассионарными французами:
«Коротко о плане взятия Парижа. Фермеры абсолютно серьезно решили перекрыть все дороги, чтобы продукты не попали в город. Решили измором обсуждать вопрос политики французских властей по пунктам, которые собственноручно уничтожают сельское хозяйство. Доля продукции французских производителей сильно упала за последние годы. Всего 30% зерна, продаваемое во Франции, местного производства. Фрукты и овощи, мясо – продукты, поставляемые Украиной. У французских фермеров есть причины для бунта, как и у всех остальных в ЕС».
«РосСкандал» пишет, что обстановка напоминает фронтовую:
«Ша, фермеры идут! В евро-столицах бронетехника, "ежи" и колючая проволока. Горящие покрышки, блокированные дороги, закиданные навозом мэрии... Разгневанных фермеров на тракторах евродепутаты в Брюсселе встречают "ежами". На юге Парижа против тракторных колонн развернули бронетехнику. А вот Берлин пал! Немецкие фермеры вышли к Бранденбургским воротам. Хотя что там фермеры. Из-за недосягаемых энергоносителей вся евро-экономика в целом тупо не тянет конкуренции с дешевым импортом. Забудьте про добавленную стоимость. Евро сад подпилил свой главный сук».
«Папочка канцлера» рассказывает о лопнувшем немецком терпении:
«"Мы боимся за наше будущее!" "Нет зеленой плановой экономике!" "Никаких миллиардов для Украины!" Мюнхен. Более 10 тыс. недовольных бюргеров вышли в минувшее воскресенье на очередной митинг. Уже не только фермеры, но и ремесленники, работники общепита, госслужащие, пенсионеры... Их объединяет одно – недовольство правительством. Товарищу Шольцу напоминаем кодовые фразы: "Регирунг капут"; "Ихь гебе ауф"; "Битте, нихьт шиссен"».
«Другая Украина» наблюдает за нелегкими буднями евробюрократов в Брюсселе:
«Протестующие фермеры заблокировали тракторами здание Европарламента в Брюсселе. В бельгийскую столицу сельхозпроизводители прибыли, чтобы провести акцию протеста на фоне саммита ЕС 1 февраля. На нем должна обсуждаться и помощь Украине. Массовые митинги фермеров в последнее время все чаще проходят в странах ЕС. Бастует Польша, Румыния, Франция, Германия».
«Хайлайт | Новости» подозревает, что повестка глав стран Евросоюза далека от интересов их собственного населения:
«Пока еврочиновники раздают миллиарды евро на продолжение утилизации украинцев, фермеры в центре Брюсселя забрасывают здание Европарламента яйцами и разжигают костры. Европейский репрессивный режим в ответ применил водометы и слезоточивый газ».
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