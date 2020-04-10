Телеграм: Пока чинили ОПЕК, Трамп украл Луну
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Третье пришествие Путина
В среду Владимир Путин провел совещание с главами регионов, а в его начале, уже в третий раз, обратился к гражданам. Президент объявил о новых мерах поддержки медработников и тех граждан, чьи доходы снизились в результате эпидемиологических ограничений.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» анализирует обращение президента:
«Речь Владимира Путина по теме коронавируса и его последствий демонстрирует, прежде всего, что деятельность государственных структур направлена на решение социально-экономических проблем, вызванных коронавирусом. Фактически последние 2-3 недели мы наблюдаем работу в режиме нон-стоп реальной вертикали власти – от низших звеньев до Президента. Предложенные меры, по сути, призваны подчеркнуть эффективность обратной связи между властью и обществом. Владимир Путин анонсировал целый пакет антикризисных мер, предназначенный для бизнеса, социально уязвимых слоев населения, врачей и граждан, затронутых кризисом. С каждым выступлением Путина государственная поддержка только увеличивается, и здесь легко увидеть большой политический опыт главы государства: единовременные решения могут быть также полезны, но не дают широких возможностей для прямой коммуникации с населением и бизнес-структурами. Меры расставлены по таймингу и корректируются синхронно с изменением ситуации».
«АДЕКВАТ» обращает внимание на действия, направленные на помощь предпринимателям:
«Тем временем меры поддержки бизнеса становятся яснее: обещанная Путиным реструктуризация задолженности по налогам, возникающей в результате отсрочки платежей на полгода, заметно снижает остроту проблемы. <…> В целом получается вполне рабочий пакет предложений по уменьшению налогового давления, не исключающий и введения других мер в дальнейшем. Ключевая цель названа прямо – поддержка компаний, сохраняющих рабочие места, то есть – поддержка занятости».
Яркое впечатление произвели на авторов каналов слова Путина: «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем». «НеВротик» комментирует:
«Отличие от предыдущих "специальных" выступлений в том, что сегодня Путин объявлял не о чрезвычайных мерах, а о чрезвычайных поблажках трудящимся (и вынужденным безработным) в условиях уже введенных чрезвычайных мер. И все это – одновременно и деловито, и с проникновенными публицистическими, человечными интонациями. Мол, понимаю, что все не в духе в четырех стенах, сам такой, но все проходит, пройдет и это – и половцы, и печенеги, и коронавирус. Именно такие терапевтические взбадривающие интонации, пожалуй, – самое уместное в текущий момент, когда социальная апатия по своим масштабам уже на порядки превосходит эпидемию как таковую. Доктор знает, когда доброе слово сказать».
«ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» обращает внимание на меры поддержки медиков:
«Помимо всего прочего, по итогам выступления Путина должны быть установлены специальные надбавки медицинским работникам, ежедневно сталкивающимся с коронавирусом. От 25 тысяч для младшего персонала до 80 тысяч для врачей. Это правда важно, врачей нужно поддерживать не только печеньками, но и рублем. Особенно в таких, мягко говоря, тяжелых условиях, когда по 16-18 часов ходишь в зараженной зоне в герметичном костюме с лыжной маской на лице. Когда тебе страшно идти домой к детям, потому что можешь сам уже быть инфицированным, когда видишь ежедневно, сколько довольно молодых и вроде бы здоровых людей лежат на аппаратах искусственной вентиляции легких. Страна должна платить. И заплатит».
«Мышь в овощном» прогнозирует, с чем Путин в следующий раз обратится к народу:
«Пока есть ощущение, что следующие публичные выступления Путина уже будут посвящены выходу из кризиса, а не только мерам по его сдерживанию. Учитывая динамику заболеваемости, можно рассчитывать, что в обозримом времени наступит "плато", которое позволит задуматься о том, как быстро и эффективно вернуться к прежним временам, преодолев нанесенный экономике ущерб».
Бывшего губернатора исключили за хамство
Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии экс-губернатора Севастополя, действующего замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова и рекомендовал уволить его с занимаемой должности. Причиной стало нарушение Овсянниковым этических норм. Ранее замминистра устроил скандал в аэропорту Ижевска – отказался предъявить документы, нецензурно ругался и в итоге был задержан. После его исключения из партии, РБК сообщил со ссылкой на близкий к правительству источник, что принято решение об уходе чиновника из Минпромторга.
«РосСкандал» рассказывает, что произошло в тот интересный день в аэропорту Ижевска:
«Чиновник взял с собой лишь удостоверение, тогда как из-за пандемии вход в аэропорт только по билету… Овсянников стал орать, качать права, требовать уважения! Пришлось его "приземлять" админпротоколом… Губерские амбиции никакой должностью в министерстве не скрыть! По любому прорвутся наружу».
«Трезвый политолог» рассуждает о причинах неадекватного поведения Овсянникова в Ижевске:
«Чего Овсянников так психанул в Ижевске? Он же планировал быть губернатором Удмуртии. А его сослали в Севастополь, который он не понимал и терпеть не мог. И потом еще оттуда, с места нелюбимого, с позором выгнали. И тут он приезжает такой на родину, где планировал быть Большим папой, где каждая собака должна знать. А ему так противно заявляют: "Предъявите посадочный, пройдите через рамку". Вот башню и заклинило».
«Политтранзит» напоминает, что и на посту губернатора Севастополя Овсянников не отличался этичным поведением:
«Этакий топ-менеджер экстракласса, так и не смогший найти общего языка ни с рядовыми севастопольцами, ни с местными элитами, ни с политическими оппонентами, не побрезговавший наколоть ветеранов с обещанными квартирами, ухнувший неизвестно куда миллиарды бюджетных субсидий, устроивший бардак с отъемом земли у частных собственников, напропалую устраивающий элитные вечеринки и далеко не всегда платящий по счетам. Последствия деятельности губернатора Овсянникова в Севастополе расхлебывают до сих пор».
«Байки из Спасской Башни» анализируют особенности характера Овсянникова, не позволившие ему построить карьеру:
«Овсянников – "человек в футляре", как описал этот тип характера бессмертный Чехов. Иногда бывает, что "человек в футляре" становится крупным руководителем. Но без способности выходить из футляра – нет возможности налаживать личные коммуникации с новыми лицами. С новыми партнерами или руководителями. А без личных коммуникаций в таком деле никак. Ничего удивительного».
Политолог Алексей Чеснаков считает, что пример Овсянникова – другим наука:
«Почему данный кейс так важен? Почему в будущем, в подобных и похожих случаях "Единой России", если она хочет не только выжить, но и сохранить свой статус, придется действовать жестко, порой не дожидаясь соответствующей реакции бюрократического аппарата? Партии власти важно приучить чиновников к политической ответственности. Сейчас ее почти нет. Все заменила ответственность бюрократическая (аппаратная). <…> За предыдущие годы сложилась удобная для бюрократии перевернутая модель – сначала реакция бюрократическая и только потом – политическая. Сначала суд, потом партбилет на стол. Это выглядит правильным с точки зрения тактики и удержания оперативного контроля. И для демонстрации кто в доме хозяин. Но с точки зрения стратегии и развития, это извращение, которое на самом деле ослабляет власть».
В переговоры ОПЕК+ вмешалась Мексика
В ночь на пятницу состоялись дистанционные переговоры стран ОПЕК+, главным итогом которых стало достижение договоренности между Россией и Саудовской Аравией. Страны пришли к соглашению о сокращении добычи нефти до одинакового уровня – 8,5 млн баррелей в сутки. В целом по итогам дискуссии все ее участники подписали декларацию о сотрудничестве, устанавливающую квоты на сокращение нефтедобычи. Процесс будет трехэтапным, на первом этапе в мае-июне суммарное снижение объемов составит 10 млн баррелей в сутки. Однако достичь окончательной договоренности альянсу помешала Мексика, потребовавшая для себя преференций.
«Буровая» считает, что Россия пошла на излишние уступки:
«Паритет сокращения России и Саудовской Аравии считаем ошибкой и уступкой с нашей стороны. Переговорная позиция у России была крепче. На саудовскую династию изо всех сил давили США, провал сделки грозил Эр-Рияду тяжелейшими последствиями, вплоть до политического переформатирования».
«Банкста» рассказывает, на фоне каких внутренних вызовов проходят переговоры в Саудовской Аравии:
«У королевской династии Саудовской Аравии обнаружено массовое заражение коронавирусом. Анализы 150 представителей королевской семьи дали положительный результат на Covid-19. Король Сальман был помещен в изоляцию в резиденции близ Джедды после того, как его племянник принц Файзал бин Бандар бин Абдулазиз аль-Сауд был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Наследный принц Мохаммед бен Сальман работает в режиме изоляции на побережье Красного моря, как и многие из его министров. Элитная больница King Faisal Specialist Hospital, обслуживающая династию аль-Саудов, готовит как минимум 500 коек, ожидая наплыва членов королевской семьи и их близких. Большинство из них, предположительно привезли вирус из путешествий в Европу. Саудовская Аравия впервые отменила ежегодный хадж в Мекку».
«ТЭК-ТЭК» рассуждает о том, как сокращение добычи будет распределено между российскими компаниями:
«Ясно, что для России и Саудовской Аравии речь идет о действительно крупном сокращении, в разы превышающем уровень, который стороны посчитали неприемлемым в марте. И если сделку зафиксируют, то российские компании точно понесут невосполнимые потери. Тогда и возникнет главный вопрос: как распределять их внутри страны. Строго говоря, частники и не обязаны директивно снижать добычу, хотя понятно, что восстания с их стороны не будет. Если предположить, что будет соблюдаться принцип пропорциональности, то максимальный удар должна принять на себя "Роснефть". Она добывает в 2,6 раза больше "Лукойла", в 3,5 раза больше "Сургута", в 5,5 раза больше, чем у "Газмпром нефти", ну и так далее. Можно просто сказать, что это почти 40% от общей добычи, а значит, почти 40% от общего снижения. Вы в это верите?»
«ФИНАСКОП» пишет о том, что же все-таки будет с ценами на нефть:
«Несмотря на всемирное собрание ОПЕК+ и ожидаемо беспрецедентный объем урезания добычи, а также – беспрецедентные действия мировых центробанков по вливанию ликвидности, максимум куда смогли отскочить цены на нефть – $35-36 за баррель brent. Да и то, $35-36 – это в моменте, а реально котировки фиксируются еще ниже, около $30-33. Из всего этого можно сделать вывод: если котировки нефти не способны забраться выше даже при столь сильных стимулах, то что тогда вообще может их поднять? Ответ очевиден – восстановление мировой экономики, но, к сожалению, оно прямо сейчас произойти просто физически не может из-за повсеместных карантинов, а значит, $35-36 за баррель brent – это тот уровень, который на ближайшую перспективу, вероятней всего, будет потолком для цен на нефть».
Трамп украл Луну
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США имеют единоличное право на коммерческое использование ресурсов Луны и других небесных тел. В документе подчеркивается, что Вашингтон не признает Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 1979 года.
«Роскосмос» обвинил Трампа в попытке захватить территории других планет. В этой связи политолог Дмитрий Фетисов предвидит новый этап в отношениях России и США:
«Пока весь мир борется с коронавирусом, Рогозин и Со объявили Трампу звездные войны. Эпизод III. Битва за Луну».
«Мейстер» считает, что в перспективе вопрос о космических ресурсах будет иметь большое значение:
«Несмотря на то, что попытки застолбить территорию в космосе пока что кажутся, по меньшей мере, преждевременными, этот вопрос непраздный. Еще в 1979 году под эгидой ООН было заключено Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое объявляло эти объекты всеобщим достоянием человечества. Однако никто из нынешних стран "большой семерки" или стран с развитой космической программой его не ратифицировал. На нынешнем технологическом уровне это не страшно, однако в будущем человечеству придется достичь консенсуса по этому вопросу. Если оно не хочет начать эпоху звездных войн за ресурсы, конечно».
Канал «Камнев пишет ИЗ ДОМА» сокрушается, что мало нам было земных проблем:
«Наконец-то начнется противостояние с американцами за Луну, Венеру, Марс, пояс астероидов. А не за это вот все: кашель, вентиляция легких, голод, безработица десятков миллионов, отсутствие будущего... Мелко, конечно. Хочется масштаба, и он на подходе».
«НАЧАЛОСЬ!» удивляется амбициозности Трампа:
«Трамп замахнулся на Луну. Говорит, не для всех землян она, а для американцев. <…> Таким образом, договор ООН 1979 года, по которому все страны имеют равное право на блага, становится просто бумажкой. Не имеющей силы. Опять же – по версии Трампа. Воистину: безграничных амбиций человек».
«FRONTовые заметки» пытаются представить, что бы началось, если бы такой указ подписал не Трамп, а Путин:
«Что-то не слышно ни смеха, ни подколов, тем более возмущений от украинствующих, например. И от их братьев по разуму – так называемых российских оппозиционеров – ни слова. <…> Но вы только представьте, что началось бы в этой среде в случае, если бы "космический указ" выдал Путин, а не Трамп?! "Луна будет или украинской, или безлюдной!" – срочное заявление Дмытра Корчинского. Сенсационное расследование Алексея Навального: "Как Путин прячет награбленное в космосе". "Дойче Велле" открывает новую постоянную рубрику "Хроники путинской аннексии космоса". " "Скрипаль знал о готовящемся захвате Путиным космоса", – сообщает источник "Гардиан". <…> США вводят вечные санкции против России».
Империалисты внесли империалистов в список террористов
Госдеп США внес российскую организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических. Координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс сказал The New York Times, что это первый случай, когда США внесли в список террористов организацию, пропагандирующую превосходство белой расы.
«Темник» пытается понять, отчего вдруг американцы вспомнили про не самое заметное движение:
«Невольно возникает вопрос: почему американцы обратили на них внимание? Скорее всего, это связано с интенсификацией международных контактов монархистов. В прошлом году, например, они встретились с коллегами-консерваторами в Вене, Мадриде, Барселоне и др. Примечательно, что в России у этих имперцев лишь заблокировали сайт и запретили некоторые выпуски их периодического издания. Но в списках террористов и экстремистов РИД не числится».
Оппозиционный активист Андрей Песоцкий считает решение Госдепа странным:
«Бредовенько. РИД – это такой ностальгический клуб любителей Николая Второго, а вовсе не Ку-Клукс-Клан. С другой стороны, на базе РИД действовал клуб "Имперский легион", который занимался тренировкой добровольцев в Петербурге для отправки на Донбасс. Занимался хорошо, профессионально, поэтому его руководству такие кульбиты госдепа – заслуженная медаль на грудь».
«Мюсли вслух» полагают, что РИД должно быть благодарно Госдепу за рекламу:
«Пацаны к успеху пришли – им на головы свалилась всемирная слава. А ведь еще вчера даже в Петербурге, где находится "Главный штаб" движения, о нем и не знали».
«Приговорчики в строю» рассуждают о мотивах решения США и о возможных последствиях:
«Это нарядный случай применения универсального принципа властями США. Терроризм – конвенционный состав. Американцы хотят показать, что они относятся серьезно к белым супрематистам. У них, как и у нас, отнесение к террористическим организациям возможно на сочетании идеи и характера подготовки. Привет всем болельщикам по делу "Сети". У обозначенных товарищей есть все шансы заехать на базу Гуантанамо при выезде из РФ».
«338» напоминает, что 10 марта The New York Times опубликовала статью под заголовком «Россия пытается разжечь в США расовые столкновения, говорят официальные лица». В статье говорилось о том, что, по данным американской разведки, российские спецслужбы пытаются спровоцировать агрессию со стороны белых расистов, чтобы посеять хаос в США. Канал пишет:
«В следующей серии читатель узнает о том, как РИД курируется из Москвы и имеет в своих рядах специалистов в области кибервмешательства. Напомним, пролог про хакеров-националистов, ломающих выборы-2020 в САСШ, вышел 10 марта».
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