Телеграм: Пока чинили ОПЕК, Трамп украл Луну

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В среду Владимир Путин провел совещание с главами регионов, а в его начале, уже в третий раз, обратился к гражданам. Президент объявил о новых мерах поддержки медработников и тех граждан, чьи доходы снизились в результате эпидемиологических ограничений.

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» анализирует обращение президента:

«Речь Владимира Путина по теме коронавируса и его последствий демонстрирует, прежде всего, что деятельность государственных структур направлена на решение социально-экономических проблем, вызванных коронавирусом. Фактически последние 2-3 недели мы наблюдаем работу в режиме нон-стоп реальной вертикали власти – от низших звеньев до Президента. Предложенные меры, по сути, призваны подчеркнуть эффективность обратной связи между властью и обществом. Владимир Путин анонсировал целый пакет антикризисных мер, предназначенный для бизнеса, социально уязвимых слоев населения, врачей и граждан, затронутых кризисом. С каждым выступлением Путина государственная поддержка только увеличивается, и здесь легко увидеть большой политический опыт главы государства: единовременные решения могут быть также полезны, но не дают широких возможностей для прямой коммуникации с населением и бизнес-структурами. Меры расставлены по таймингу и корректируются синхронно с изменением ситуации».

«АДЕКВАТ» обращает внимание на действия, направленные на помощь предпринимателям:

«Тем временем меры поддержки бизнеса становятся яснее: обещанная Путиным реструктуризация задолженности по налогам, возникающей в результате отсрочки платежей на полгода, заметно снижает остроту проблемы. <…> В целом получается вполне рабочий пакет предложений по уменьшению налогового давления, не исключающий и введения других мер в дальнейшем. Ключевая цель названа прямо – поддержка компаний, сохраняющих рабочие места, то есть – поддержка занятости».

Яркое впечатление произвели на авторов каналов слова Путина: «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем». «НеВротик» комментирует:

«Отличие от предыдущих "специальных" выступлений в том, что сегодня Путин объявлял не о чрезвычайных мерах, а о чрезвычайных поблажках трудящимся (и вынужденным безработным) в условиях уже введенных чрезвычайных мер. И все это – одновременно и деловито, и с проникновенными публицистическими, человечными интонациями. Мол, понимаю, что все не в духе в четырех стенах, сам такой, но все проходит, пройдет и это – и половцы, и печенеги, и коронавирус. Именно такие терапевтические взбадривающие интонации, пожалуй, – самое уместное в текущий момент, когда социальная апатия по своим масштабам уже на порядки превосходит эпидемию как таковую. Доктор знает, когда доброе слово сказать».

«ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» обращает внимание на меры поддержки медиков:

«Помимо всего прочего, по итогам выступления Путина должны быть установлены специальные надбавки медицинским работникам, ежедневно сталкивающимся с коронавирусом. От 25 тысяч для младшего персонала до 80 тысяч для врачей. Это правда важно, врачей нужно поддерживать не только печеньками, но и рублем. Особенно в таких, мягко говоря, тяжелых условиях, когда по 16-18 часов ходишь в зараженной зоне в герметичном костюме с лыжной маской на лице. Когда тебе страшно идти домой к детям, потому что можешь сам уже быть инфицированным, когда видишь ежедневно, сколько довольно молодых и вроде бы здоровых людей лежат на аппаратах искусственной вентиляции легких. Страна должна платить. И заплатит».

«Мышь в овощном» прогнозирует, с чем Путин в следующий раз обратится к народу:

«Пока есть ощущение, что следующие публичные выступления Путина уже будут посвящены выходу из кризиса, а не только мерам по его сдерживанию. Учитывая динамику заболеваемости, можно рассчитывать, что в обозримом времени наступит "плато", которое позволит задуматься о том, как быстро и эффективно вернуться к прежним временам, преодолев нанесенный экономике ущерб».

