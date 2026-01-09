Телеграм: Похищение президента и захват танкеров

1

3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где в понедельник состоялось первое судебное заседание по их делу. Мадуро и Флорес обвиняют в наркотерроризме, владении оружием и сговоре. Следующее заседание пройдет 17 марта.

«Россия в глобальной политике» комментирует информацию о том, что команда Трампа готовит план управления Венесуэлой:

«Рискнем предположить, в чем суть плана. Управление нефтяной сферой переходит в руки американских эмиссаров в каком-то специально придуманном статусе (Специальный представитель по развитию и процветанию, почему нет), и.о. президента остается до выборов (их можно двигать в зависимости от ситуации) и несет ответственность за контроль над населением с опорой на военных, которым за лояльность гарантировано сохранение и, возможно, расширение социальных благ. Ограниченный американский контингент обозначает неизменность интереса Вашингтона, но просто присутствует, а не действует. Хороший план, правда? Интересно сравнить с тем, к чему придут в команде Трампа-Рубио».

Гендиректор Союза авиапроизводителей России Алексей Рогозин изучает действия американских военных в Венесуэле:

«Когда говорят про "операцию в Венесуэле", многие представляют условную группу спецназа и пару вертолетов. Но картина была иной: это была не точечная высадка, а полномасштабная войсковая операция, где вертолеты стали лишь финальной, самой заметной фазой. Масштаб впечатляет. В публикациях Reuters, Axios, The War Zone и Washington Post фигурирует цифра "более 150 летательных аппаратов" и "около 20 точек взлёта на суше и на море". По составу это типичная совместная воздушная группировка: истребители для завоевания превосходства в воздухе F-22 и F-35, палубные F/A-18, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2, бомбардировщики B-1, а также заправщики и разведывательные борта. Это каркас операции, обеспечивающий подавление, прикрытие, управление и общую синхронизацию».

«Темник» подчеркивает, что Силия Флорес – не просто жена президента:

«Задержание Силии Флорес вместе с Николасом Мадуро выглядит не как сопутствующий ущерб, а как шаг по демонтажу политического ядра Венесуэлы. Супруга президента никогда не была классической "первой леди" – она сама отвергла этот термин как буржуазный, предпочитая титул "первый боец". Ее политический вес формировался автономно и задолго до восхождения мужа: еще в 1992 году она вошла в команду юристов Уго Чавеса после неудачного путча, а позже занимала ключевые посты, став первой женщиной-председателем Национальной ассамблеи и генеральным прокурором страны. Вашингтон прекрасно осознает, что Флорес –это не просто тень президента, а несущая конструкция режима. Влияние "первого бойца" распространялось на ключевые государственные институты, а обвинения в непотизме и трудоустройстве около 40 родственников в парламент лишь подтверждают ее роль как важного кадровика клана. Убрав ее, организаторы операции надеются лишить систему не только символической фигуры, но и опытного администратора, который удерживал баланс внутри элит и формировал политический курс наравне с мужем».

«Ла-Плата» размышляет о том, кто следующий:

«Трамп высказался, что надо будет что-то делать с управляемой картелями Мексикой, а из-за личных счетов и происхождения Марко Рубио напрашивается гипотеза, что над Гаваной нависла американская угроза. По не до конца понятной причине сегодня особо не говорят про Никарагуа – страну, правительство которой тот же Рубио последовательно и много лет демонизирует. В условиях правого поворота перечень антагонистически настроенных к США правительств в регионе весьма короток: помимо перечисленных остается только Колумбия, потому что долго конфликтовавшие бразилец Лула и американский президент несколько месяцев назад достигли взаимопонимания по спорным вопросам. Вспоминаются декабрьские заявления Трампа о том, что президент [Колумбии] Петро – следующий после Мадуро, а предлог тот же – наркотики. Так как глава США на пресс-конференции по поводу поимки венесуэльского лидера заявил, что операция была рискованной и реально могли погибнуть американские военные, можно предположить, что силового сценария в отношении Колумбии Вашингтон попытается избежать. И хотя Петро не слишком популярен среди колумбийских военных, рисковать США особого смысла нет: лучше попытаться повлиять на предстоящие в первом полугодии 2026-го выборы и помешать приходу к власти в Колумбии очередного левого политика».

«Всевидящее око» пишет о мелочности Трампа:

«Газета Washington Post утверждает, что Дональд Трамп не будет помогать венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо занять пост президента Венесуэлы. В прошлом году она неосмотрительно приняла Нобелевскую премию мира, на которую так рассчитывал Трамп. Несмотря на то, что свою премию Мачадо посвятила Трампу, оскорбление уже было нанесено. Пусть теперь сама барахтается. А как же интересы Соединенных Штатов?.. Да бросьте, о каких интересах страны может идти речь, когда затронуто святое – уязвленное эго президента! В общем, с преемником Мадуро теперь полная непонятка. Оппозиционерку, которую Штаты любовно растили и пестовали, чтобы посадить на трон в Каракасе, теперь из-за Трампа отодвинули в сторону, а вице-президент Делси Родригес, назначенная Верховным судом Венесуэлы и.о. президента, публично крутит Трампу фиги. Тот уже заявил, что нет необходимости вводить в Венесуэлу американские войска, если Родригес будет послушно брать под козырек и выполнять все, что скажут ей Штаты. Но Делси Родригес, давняя соратница Мадуро, уже заявила, что страна не собирается становиться ничьей колонией. Судя по всему, сухопутная военная операция становится весьма вероятной, а на этом США рискуют потерять последних союзников и остатки авторитета. В общем, в очередной раз приходится констатировать, что на уровне главы государства личные амбиции часто идут вразрез с государственными».