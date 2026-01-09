Телеграм: Похищение президента и захват танкеров
США похитили президента Венесуэлы, захватили российские танкеры и точат зуб на Гренландию, а «Чебурашка 2» собрал четыре миллиарда рублей.
Похищение президента Венесуэлы
3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где в понедельник состоялось первое судебное заседание по их делу. Мадуро и Флорес обвиняют в наркотерроризме, владении оружием и сговоре. Следующее заседание пройдет 17 марта.
«Россия в глобальной политике» комментирует информацию о том, что команда Трампа готовит план управления Венесуэлой:
«Рискнем предположить, в чем суть плана. Управление нефтяной сферой переходит в руки американских эмиссаров в каком-то специально придуманном статусе (Специальный представитель по развитию и процветанию, почему нет), и.о. президента остается до выборов (их можно двигать в зависимости от ситуации) и несет ответственность за контроль над населением с опорой на военных, которым за лояльность гарантировано сохранение и, возможно, расширение социальных благ. Ограниченный американский контингент обозначает неизменность интереса Вашингтона, но просто присутствует, а не действует. Хороший план, правда? Интересно сравнить с тем, к чему придут в команде Трампа-Рубио».
Гендиректор Союза авиапроизводителей России Алексей Рогозин изучает действия американских военных в Венесуэле:
«Когда говорят про "операцию в Венесуэле", многие представляют условную группу спецназа и пару вертолетов. Но картина была иной: это была не точечная высадка, а полномасштабная войсковая операция, где вертолеты стали лишь финальной, самой заметной фазой. Масштаб впечатляет. В публикациях Reuters, Axios, The War Zone и Washington Post фигурирует цифра "более 150 летательных аппаратов" и "около 20 точек взлёта на суше и на море". По составу это типичная совместная воздушная группировка: истребители для завоевания превосходства в воздухе F-22 и F-35, палубные F/A-18, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2, бомбардировщики B-1, а также заправщики и разведывательные борта. Это каркас операции, обеспечивающий подавление, прикрытие, управление и общую синхронизацию».
«Темник» подчеркивает, что Силия Флорес – не просто жена президента:
«Задержание Силии Флорес вместе с Николасом Мадуро выглядит не как сопутствующий ущерб, а как шаг по демонтажу политического ядра Венесуэлы. Супруга президента никогда не была классической "первой леди" – она сама отвергла этот термин как буржуазный, предпочитая титул "первый боец". Ее политический вес формировался автономно и задолго до восхождения мужа: еще в 1992 году она вошла в команду юристов Уго Чавеса после неудачного путча, а позже занимала ключевые посты, став первой женщиной-председателем Национальной ассамблеи и генеральным прокурором страны. Вашингтон прекрасно осознает, что Флорес –это не просто тень президента, а несущая конструкция режима. Влияние "первого бойца" распространялось на ключевые государственные институты, а обвинения в непотизме и трудоустройстве около 40 родственников в парламент лишь подтверждают ее роль как важного кадровика клана. Убрав ее, организаторы операции надеются лишить систему не только символической фигуры, но и опытного администратора, который удерживал баланс внутри элит и формировал политический курс наравне с мужем».
«Ла-Плата» размышляет о том, кто следующий:
«Трамп высказался, что надо будет что-то делать с управляемой картелями Мексикой, а из-за личных счетов и происхождения Марко Рубио напрашивается гипотеза, что над Гаваной нависла американская угроза. По не до конца понятной причине сегодня особо не говорят про Никарагуа – страну, правительство которой тот же Рубио последовательно и много лет демонизирует. В условиях правого поворота перечень антагонистически настроенных к США правительств в регионе весьма короток: помимо перечисленных остается только Колумбия, потому что долго конфликтовавшие бразилец Лула и американский президент несколько месяцев назад достигли взаимопонимания по спорным вопросам. Вспоминаются декабрьские заявления Трампа о том, что президент [Колумбии] Петро – следующий после Мадуро, а предлог тот же – наркотики. Так как глава США на пресс-конференции по поводу поимки венесуэльского лидера заявил, что операция была рискованной и реально могли погибнуть американские военные, можно предположить, что силового сценария в отношении Колумбии Вашингтон попытается избежать. И хотя Петро не слишком популярен среди колумбийских военных, рисковать США особого смысла нет: лучше попытаться повлиять на предстоящие в первом полугодии 2026-го выборы и помешать приходу к власти в Колумбии очередного левого политика».
«Всевидящее око» пишет о мелочности Трампа:
«Газета Washington Post утверждает, что Дональд Трамп не будет помогать венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо занять пост президента Венесуэлы. В прошлом году она неосмотрительно приняла Нобелевскую премию мира, на которую так рассчитывал Трамп. Несмотря на то, что свою премию Мачадо посвятила Трампу, оскорбление уже было нанесено. Пусть теперь сама барахтается. А как же интересы Соединенных Штатов?.. Да бросьте, о каких интересах страны может идти речь, когда затронуто святое – уязвленное эго президента! В общем, с преемником Мадуро теперь полная непонятка. Оппозиционерку, которую Штаты любовно растили и пестовали, чтобы посадить на трон в Каракасе, теперь из-за Трампа отодвинули в сторону, а вице-президент Делси Родригес, назначенная Верховным судом Венесуэлы и.о. президента, публично крутит Трампу фиги. Тот уже заявил, что нет необходимости вводить в Венесуэлу американские войска, если Родригес будет послушно брать под козырек и выполнять все, что скажут ей Штаты. Но Делси Родригес, давняя соратница Мадуро, уже заявила, что страна не собирается становиться ничьей колонией. Судя по всему, сухопутная военная операция становится весьма вероятной, а на этом США рискуют потерять последних союзников и остатки авторитета. В общем, в очередной раз приходится констатировать, что на уровне главы государства личные амбиции часто идут вразрез с государственными».
Захват российских танкеров
В среду американские военные захватили российские танкеры Marinera в Атлантике и Sophia в Карибском море. Вашингтон обвиняет экипажи в нарушении санкционного режима.
Американист Роман Романов пишет о влиянии ситуации на российско-американский диалог:
«Конкретно захват танкера американцами не разворот в их нынешнем подходе к выстраиванию отношений с Россией. Потому что публично США связывают эти действия санкционными мерами против Венесуэлы. Иначе говоря, США не выходят из переговорного трека по Украине. Одновременно с этим ситуация с танкером – демонстрация силы, рассчитанная на внимание всех стран, в том числе и России. Трамп любит "теорию безумца", направленную на замешательство и запугивание оппонентов. Он считает, что это усиливает его переговорные позиции».
«Книга Носовича» прогнозирует:
«Хуже всего то, что действия США в Карибском море могут быть восприняты и будут восприняты европейцами как отмашка и как предлог для такого же захвата российских и "российских" судов на Балтике. И тут только военные конвои Балтфлота РФ и только мгновенная силовая реакция».
«Мейстер» тоже полагает, что пример может оказаться заразительным:
«Танкерный скандал – это в первую очередь про абсолютное отсутствие стопоров у трамповскойадминистрации в тех проблемах, которые они считают "домашними". Это наше полушарие, никто не должен вмешиваться. Отсюда же и претензии на венесуэльскую нефть за бесплатно, и так далее. Проблема в ящике Пандоры, который этими действиями открывается в других регионах, от бывшего СССР до моря Сулу, где задетые таким подходом наши с китайцами тоже могут пересмотреть взгляды на fair play, до сих пор еще державшиеся. И парировать это все заброской спецназа не получится – его и для танкера неделю искали».
Писатель Марина Юденич отвечает обеспокоенным:
«20 членов экипажа – украинцы, 6 грузины. Россияне тоже есть. Их 2. Прописью – двое. Их судьба, конечно,нас беспокоит, и полагаю, МИД окажет всю необходимую помощь. Владелец судна – частныйтрейдер, не первый раз влипающий в разные похожие скандалы. В сухом остатке – типичная и даже классическая история теневого флота. Да, ситуативно выгодного нам, и потому, конечно, жаль, что попались и спалились. Потому наши официальные лица говорят ровно то, что положено по закону, ровно так, как позволят ситуация. Вопрос: чего, собственно, прямо сейчас хотят бьющиеся в падучей люди, конечно, остается без ответа. Хронически воспаленное эго – оноведь не лечится, к сожалению».
Притязания США на Гренландию
В воскресенье Дональд Трамп после похищения президента Венесуэлы выразил мнение, что США нуждаются в Гренландии, поскольку этот принадлежащий Дании остров стратегически важен для американской безопасности.
«InfoDefense Спектр» считает, что датчане это заслужили:
«Я предвижу, что вскоре Гренландия станет подчиняться Вашингтону, и ни Копенгаген, ни ЕС не смогут оказать военное сопротивление. Датчане пожинают то, что посеяли. В 2003 году они участвовали в агрессии против Ирака, оправдываясь выдуманными предлогами. В 2008 году они признали независимость Косово, что привело к ослаблению Сербии в результате агрессии НАТО против Югославии. Во главе правительства в обоих случаях находился Андерс Фог Расмуссен, который затем стал генеральным секретарем НАТО, выступая за агрессивное расширение альянса на Восток, усиление русофобии в европейских дебатах, прямую агрессию против Ливии и косвенную агрессию против Сирии. Затем Расмуссен, как любой Ди Майо, стал высокооплачиваемым политическим консультантом, работая также с украинскими президентами Порошенко и Зеленским, то есть коррумпированными посредниками в крупнейшем, самом непрозрачном и гигантском переводе государственных средств за последние десятилетия. В эти годы [премьер-министр Дании] госпожа Фредриксен была одной из самых активных политических фигур, стремившихся разоружить свои арсеналы, чтобы участвовать в геостратегическом самоубийстве Западной Европы».
Дания и ряд других европейских стран в совместном заявлении выразили уверенность в том, что решение о принадлежности Гренландии должны принимать толькоДания и Гренландия.
«Безграничный аналитик» интересуется:
«Где были эти европейские лидеры, когда в США возили по улицам арестованного Николаса Мадуро? Где были эти лидеры в момент одностороннего признания независимости Косова? Почему они позволили себе самостоятельно растоптать международное право, а теперь стонут о том, что оно почему-то не соблюдается их ближайшими союзниками? К слову, заявление-то, конечно, штука хорошая. Вот только оно существует исключительно для того, чтобы Трамп бросил его в мусорную корзину. Он же прекрасно понимает, что все эти европейские говорящие головы ничего не решают и вообще не способны ни на что повлиять. Поэтому Штаты будут делать исключительно то, что считают нужным. И именно к этому стоит готовиться и Дании, и Гренландии».
«The_Agenda – "Повестка дня"» констатирует, что совместными заявлениями сыт не будешь:
«Страны Северной Европы, Германия, Великобритания и Франция поддержали Копенгаген дипломатически, но не взяли на себя никаких конкретных военных обязательств.Отступил от прежних воинственных посланий Париж. В прошлом году министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баррозу выдвинул идею о размещении европейских войск в Гренландии в случае угрозы интересам безопасности. Но теперь Париж просто обсуждает с Копенгагеном возможные варианты развития событий без военных гарантий. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, Европа предпочитает решать "гренландский вопрос" в рамках НАТО – это способ продемонстрировать "единство" и избежать прямой конфронтации с Вашингтоном. <…>Осторожные заявления европейцев отражают реальность. Когда президент США открыто угрожает союзнику по НАТО территориальными претензиями, Европа инстинктивно стремится не бросить вызов Вашингтону, а справиться с последствиями. Это напоминание о том, что, несмотря на разговоры о стратегической автономии, континенту по-прежнему не хватает надежной замены американской мощи».
«Рофлы с Волк Стрит» отмечают, что США могут поманить Гренландию пряником:
«Тем временем администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект сделки по Гренландии, который может быть предложен острову – The Economist. Обсуждается вариант заключения Договора о свободной ассоциации, который предполагает повышение уровня жизни населения Гренландии. Подобные соглашения США уже имеют с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау: Вашингтон предоставляет финансовую поддержку, а партнеры передают ему вопросы обороны, сохраняя внутреннее самоуправление. Администрации Трампа в отношении Гренландии преследует две цели: усилить разногласия между Данией и Гренландией; попытаться договориться с островными властями в обход Копенгагена».
«Мышь в овощном» указывает на некоторую непоследовательность американцев:
«Фоном для активизации разговоров про "сделаем Гренландию снова американской" выступает готовящаяся сделка по продаже Дании трех базовых патрульных самолетов P-8A Poseidon. Которой предшествовало приобретение Копенгагеном прошедшим летом четырех больших боевых беспилотников MQ-9B SkyGuardian. Вся указанная техника вроде бы как предназначена для эксплуатации в арктических условиях: наверное, подразумевается, что полученная с помощью самолетов и дронов информация позволит точнее наводить на противника собачий патруль "Сириус". Тут, конечно, сам собой встает вопрос: американцы настолько тупые, что своими руками вооружают потенциального противника, у которого намереваются отобрать самый большой в мире остров? Или у Вашингтона есть твердая уверенность в том, что поставленная датчанам боевая техника никогда и ни при каких условиях не будет применена против США? Если справедливо второе предположение – то, конечно, интересно: на чем оно основано? Что такого знают про реальную мотивацию датских элит американцы, чего не знаем мы?»
Российские кинопремьеры
В новогодние праздники авторы каналов обсуждают премьеры этого года – сказки «Буратино», «Простоквашино»и вторую часть «Чебурашки».
Депутат Госдумы Ольга Казакова отмечает, что фильмывпитывают в себя новые технологии:
«И хочется верить, что это позитивно повлияет на семейные походы в кинотеатры и сохранит интерес к кино у подрастающего поколения. Сразу скажу, что я – человек довольно консервативный и люблю все, что полюбила в детстве. Но невозможно не учитывать новые процессы. <…> "Чебурашка 2", конечно, рекордсмен. Он уже превысил сборы в 2,3 млрд рублей.Мы ведь так ждали продолжения! Многие спорят, нужен ли технологический прогресс в кино. Но чтобы успевать за временем и соответствовать интересам нового поколения, без этого, наверное, никуда. Обращение к литературным первоисточникам и знакомым образам в сочетании с современными художественными решениями позволяет находить отклик у зрителей разных возрастов».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о возрастах целевой аудитории:
«Порядочный кассовый успех современного перепрочтения "Буратино" по первому беглому впечатлению есть соблазн объяснить сдвигом целевой аудитории: если множество предыдущих экранизаций, как и канонический текст, адресовались в старших дошкольников и начальную школу, то перепрочтениевыглядит сделанным скорее для младших подростков. Но если дать впечатлениям чуть утрястись, станет ясно, что фильм в той или иной степени попадает почти в любой возраст. Что и делает его не просто семейным, а для трех поколений сразу. Малыши там найдут более или менее все то же, что за почти девяносто лет в "Буратино" находило множество поколений малышей. Дети постарше – смысловые слои, целенаправленно и аккуратно встроенные специально для них, вплоть до наглядной демонстрации методов информационной агрессии как раз против их возраста. Родители – пищудля ума, как правильнее всего помогать детям взрослеть, эти акценты тоже почти сквозные. А бабушки и дедушки по самой меньшей мере не откажутся оценить аранжировки давно ставших классикой музыкальных тем Рыбникова полувековой давности. И в совокупности все это как раз объясняет, и почему фильм теми или иными гранями повернут к зрителю практически любого возраста, и почему даже самые первые дни после премьеры дают кассовый результат, превосходящий ожидания».
«Князева в онлайне» делится впечатлениями:
«Долго думали, какой фильм выбрать для традиционного новогоднего похода. Метались между тремя главными премьерами: "Чебурашка-2", "Простоквашино" и "Буратино". Решили – третье. И ни разу не пожалели! Во-первых, фильм очень добрый и красивый. Во-вторых, очень классный актерский состав. В-третьих, музыку к нему написал сам Алексей Рыбников, прекрасный советский и российский композитор, автор саундтрека к тому самому "Буратино" 1975 года. Не стоит сравнивать эти фильмы вообще, просто рассматривать как прочтение автором сказки Алексея Толстого. Фильм поднимает очень деликатно такие проблемы как: школьный буллинг, когда твой ребенок не такой как все, насилие в семье и его последствия, синдром жертвы и мучителя. Однозначно, идти стоит!»
«Доктор Z прописал» отмечает высокие кассовые сборы:
«Новая экранизация сказки "Буратино" режиссера Игоря Волошина вышла в российский прокат 1 января 2026 года и сразу привлекла массовое внимание зрителей. Вернее сказать, внимание она привлекла еще до премьеры: предпродажи билетов составили около 184 млн рублей, многие сеансы были распроданы заранее. Зрителям явно понравилось сочетание классического сюжета и современной визуальной реализации. Фильм представляет не простую ремейковую версию советской экранизации, а новое прочтение истории, где элементы сказок Карло Коллоди сочетаются с произведением Алексея Толстого. Кассовые сборы подтверждают высокий интерес аудитории. За первые сутки проката фильм собрал более 226 млн рублей, что уже является впечатляющим стартовым результатом. А за первые четыре дня проката "Буратино" преодолел отметку в миллиард рублей. По данным ЕАИС Фонда кино, за эти дни картину посмотрели свыше 1,8 миллиона зрителей. Такие показатели демонстрируют не только коммерческий успех, но и значительный общественный интерес, особенно к семейному кино и адаптациям литературных произведений».
«Alex book collector» рассказывает о «Простоквашино»:
«Анимационные животные не сильно выделяются на фоне немного мультяшного дома и ярких персонажей. Очень порадовало появление трактора Мити, питающегося продуктами. Трактор был в книжке, но в мультике отсутствовал. Весь фильм был похож смесь книг Эдуарда Успенского и трех мультфильмов. В конце рассказали, что зимой выйдет вторая часть "Зима в Простоквашино"».
Кадровые перестановки Зеленского
Зеленский подписал указы о перестановках в Службе безопасности Украины (СБУ) и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Также Зеленский назначил экс-главу МИДа Канады Христю Фриланд своим внештатным советником по экономическому развитию.
«Мюсли вслух» напоминают:
«В 2017 году издание The Globe and Mail раскопало, что дед Фриланд по материнской линии Михайло Хомяк сотрудничал с нацистами в годы войны. В 1940-1944 гг. Хомяк работал главным редактором пронацистской газеты "Краковские вести". <…> Сама Фриланд назвала скандал вокруг своего украинского родственника "плодом российской кампании дезинформации и пропаганды". По ее мнению, Хомяк был не журналистом-коллаборационистом, но героем, "сражавшимся за возвращение свободы и демократии на Украину".Несколько лет назад в Давосе Фриланд, которая тогда занимала пост министра финансов Канады, заявила, что снабжение Украины оружием и деньгами отвечает собственным интересам Запада, а победа Киева даст огромный импульс к развитию мировой экономики. Понимать это нужно так: пока украинцы умирают в бесполезных флаговтыках, западный ВПК и шайка Зеленского подсчитывают баснословные барыши. После нового назначения Фриланд будет еще плотнее участвовать в этом процессе к собственной выгоде».
«Фонд стратегической культуры» комментирует назначение Фриланд:
«Странный статус. И как ожидания Зеленского на предмет "привлечений инвестиций, проведения реформ и перестройки экономики в условиях кризиса" будут сочетаться с позицией "вне штата"? Внештатные советники осуществляют свою деятельность на добровольной основе, и эта роль практически является аналогом волонтерской. Кроме того, как Зеленский мог назначить советником президента Украины гражданку Канады, даже если у нее двойное гражданство и украинские (абсолютно незавидные) корни? Но навредить России советница сможет и при своем незначительном статусе. Фриланд известна своей жесткой критикой России и активной поддержкой глобальных санкций против Москвы».
Блогер Кирилл Шулика предлагает Зеленскому не останавливаться на достигнутом:
«Следующим советником, видимо, по сохранению национальной памяти станет старый нацист Гунька, который сбежал в Канаду в 1945 году и до сих пор жив».
34-летний Михаил Федоров, занимавший в украинском правительстве посты министра цифровой трансформации и первого вице-премьера по инновациям, развитию науки, образования и технологий, возглавил министерство обороныУкраины.
Политтехнолог Алексей Ярошенко называет это назначение тенденцией на технологизацию военных действий:
«Назначение Федорова министром обороны – ставка на дроны, цифровую логистику, автоматизацию управления и, отдельно, на цифровизацию мобилизации. Условный "министр интернета" будет заниматься не старыми армейскими реформами, а массовым развертыванием беспилотников и переводом мобилизационных процессов в "цифру": цифровые повестки, реестры, электронный учет, попытка спрятать произвол ТЦК за интерфейсами приложений, не снижая объемов отправки людей "на убой". Совокупность этих шагов показывает, что киевский режим не готовится к сдаче –он готовится к более технологичной войне против России».
«338» удивляется некоторым российским СМИ, написавшим об отставке главы СБУ Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов):
«При прочтении новости сначала в одном, а затем в другом крупном СМИ про отставку главного гестаповца, бывшего и остающегося террористом, возникло недоумение: неужели персонаж до сих пор не фигурирует в списке Росфинмониторинга? Тем более что другой деятель киевского режима в материале упомянут с соответствующими пометками. После проверки списка Росфинмониторинга пришлось выдохнуть: все в порядке, террорист находится в списке террористов. Вывод будет не про то, что в России за судьбой экс-главного гестаповца продолжат следить,дабы однажды предать его правосудию. Вывод будет про то, что кому-то из запраздновавшихся сотрудников редакций в скором времени дадут по шапке. Хорошо если обойдутся дисциплинарными взысканиями».
