Телеграм подвел итоги года и удивился штурму монастыря

3

На этой неделе Минюст впервые включил физических лиц в список иностранных агентов. На прошлой неделе Госдума приняла в окончательном чтении поправки в законодательство, согласно которым иноагентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юрлиц, а также физлица.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина рассказывает о том, кто и почему голосовал против поправок:

«Депутат ЛДПР Сергей Иванов единственным проголосовал против поправок к закону об иноагентах. Он считает, что "что подписи "иностранный агент" не действуют. Если людям нравится то, что ты говоришь, они будут к тебе прислушиваться", и, продолжает он: "Я не имею ничего против того, чтобы люди, деятельность которых финансируется из-за рубежа, регистрировались в качестве иноагента. Практика, при которой организации или физические лица признаются иноагентами, придумана не мной и не в нашей стране. Она давно распространена во многих странах. Я в этом ничего страшного не вижу, потому что по большому счету этим людям не запрещено участвовать в выборах". То есть депутат Иванов признает, что в других странах практика регистрации физических и юридических лиц иноагентами – это нормально, там ведь граждане – рациональные, а у нас – ненормально, потому что у нас "люди слушают тех, кто им нравится", и не слушают тех, кто им не нравится. Диву даешься, какого высокого мнения депутат Иванов о своих нерациональных эмоциональных избирателях. Интересно, а на следующих выборах он избирателям "понравится", у нас же только так выбирают-то, правда?»

«Темник» рассказывает о людях, получивших статус иноагентов:

«Если гражданин распространяет материалы СМИ-иноагента и получает за это деньги, то и его записывают в иностранные агенты. Предполагалось, что новелла коснётся в первую очередь журналистов. И действительно, 3 человека в списке Минюста это работники СМИ (Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин). А остальные двое – правозащитник Лев Пономарёв и акционистка Дарья Апахончич».

«Постовой» рассуждает о правоприменении:

«Развитие фискальной системы в России, а именно доходов физлиц, позволит соблюсти интересы простых граждан, платящих налоги, и выявить обладателей незадекларированных доходов, к тому же занимающихся, оппозиционно, политикой. Признание иноагентом человека, формально подпадающего под критерии, является возможностью, а не обязанностью МИДа и Минюста, при этом определение действий лица в интересах иного государства может быть выявлено из принципа выгодности результата для геополитических противников РФ, очевидного даже для далеких от политики граждан».

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в своем канале «Media Малькевич» объясняет, почему ужесточение контроля над иноагентами оправдано:

«Уверен, что сейчас специально обученные люди начнут активно возражать. Тогда вот вам небольшое "лирическое отступление", но – строго по теме. Страны НАТО провели не так давно наступательные учения в киберсреде: вторая часть киберучений НАТО "Crossed Swords 2020" прошла на базе киберцентра НАТО в Таллине (CCDCOE). Маневры прошли удалённо. В учениях приняли участие кибербойцы 20 стран альянса, специализирующиеся в области наступательных операций. Особенностью данного рода учений стала отработка практических действий при проведении (именно!) наступательных киберопераций. По принципу деления на команды, были красные и синие. И красные для НАТО – бесспорно, Россия. С учетом территории учений все это особенно важно в разрезе близости сетевой инфраструктуры к российской границе. Главная задача учений была заявлена как практическая работа по выведению критически важных объектов инфраструктуры условного противника. Есть ещё кто-то, считающий, что мы должны продолжать миндальничать?»

