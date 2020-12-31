Телеграм подвел итоги года и удивился штурму монастыря
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Телеграм и его итоги
Традиционно в конце года авторы каналов подводят итоги.
Журналист Никита Могутин считает, что год выдался интересный:
«Совсем скоро последний день 2020 года, все его ругают, но как можно ругать год, сценарий которого писали Джордж Мартин и Алексей Балабанов – это же было совершенно легендарно, когда ещё такое увидишь, нет, ну вы только посмотрите. Неожиданные смерти и внезапные повороты в декорациях российской и мировой хтони – целый год выстроили по закону Мёрфи – самое страшное всегда сбывается, но ты всё равно ужасаешься и ходишь, головой качаешь. 2020 – год, когда нам всем удалось пожить в статусе "а что бы было" – состоянии, близком к фильмам про Апокалипсис».
«Вертушка_АТС1» перечисляет главные события:
«2020 год оказался щедр и каждой группе по интересам выдал по своему знаковому событию. Одно событие безоговорочно уравнивает всех и это, разумеется, пандемия. Поскольку она опережает по своей значимости все другие события многократно, то было бы справедливо расценить её не столько как событие года, сколько как фон, определивший контекст вообще. <…> В оценке значимости событий мы склонны полагаться на масштаб последствий в последующие годы всего того, что произошло в 2020-м. В этом плане важнейшими событиями представляются принятые поправки к Конституции, Карабах и американские выборы – каждое из этих событий по-своему открыло новую страницу в истории стран и регионов».
«Доктор прописал» еще одну вещь считает событием года:
«Вакцина от коронавируса. Да, специально отметили это отдельно. Много сказано насчет того, что никогда ранее вакцины не разрабатывались так быстро. И отрадно, что российские специалисты здесь были одними из первых (скромность украшает, а потому не будем настаивать на "самые первые")».
«Терем-теремок» полагает, что применительно к вакцине этот год позволил нам сделать важный вывод:
«Как война 08.08.08. открыла нам слабые места нашей армии, чтобы потом их исправить, так и эпидемия 2020 открыла нам слабые места нашей фармы. После "разрушительной" реформы науки мы получили молодые научные группы и институты, которые способны разработать суперсовременный препарат со скоростью и качеством, как мировые фарм-гиганты. Мы теперь не сомневаемся, что российская наука после "разрушительных" реформ стала мировой наукой. Главная проблема, с которой столкнулась страна в этой эпидемии – это масштабирование производства вакцины. Т.е. фармацевтический рынок в России находится в зачаточном состоянии. <…> Главный урок пандемии – нам надо учиться внедрять и продавать то, что разрабатывает наша теперь уже высокотехнологичная и современная наука».
А «Мюсли вслух» рассказывают, чего, по данным ВЦИОМ, наши соотечественники ждут от наступающего года:
«42% надеются, что 2021 год будет для России лучше, чем 2020-й.
35% думают, что 2021-й будет ни лучше, ни хуже 2020-го.
16% мрачно предрекают, что 2021-й скорее будет хуже, чем 2020.
5 самых распространённых позитивных ожиданий от 2021 года: победа над коронавирусом (21%), выход из кризиса (9%), повышение зарплат (7%), снижение цен/инфляции и повышение пенсий – по 6%.
3 самых распространённых негативных ожиданий от 2021 года: рост цен/инфляция – 15%, падение уровня жизни – 11%, новая волна пандемии – 9%».
Вакцина и ее паспорт
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что привившиеся от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг.
«Мейстер» рассуждает о перспективах этого документа:
«В последнее время по всему миру идет много разговоров о введении "паспортов здоровья", которые подтверждали бы наличие иммунитета у его носителя и, соответственно, могли бы давать ему некоторые послабления во время пандемии. В Китае даже предложили создать систему международных сертификатов подобного рода. Однако учитывая нестабильность иммунитета от COVID-19, эта идея кажется не очень удачной и даже дискриминационной (ведь те, у кого иммунитет не сформировался, будут поражены в правах), о чем упоминали и в ВОЗ, и в Совете Федерации. В этой связи дальнейшая судьба российского паспорта вакцинированного пока остается неясной – останется ли он стандартной справкой о вакцинации, интересной лишь работодателям, или же он станет чем-то большим».
«Мастер пера» считает паспорта вакцинированных уместными только при доступности вакцин для всех граждан:
«Пару дней назад директор биотехнологической компании Biocad [Дмитрий] Морозов оповестил страну о том, что по состоянию на 28.12.20 в РФ произведено около 1 млн доз вакцин. Конечно, такого объема недостаточно не то, что для массовой, но и для масштабной кампании по вакцинированию россиян. <…> Из истории известно, что, например, значки ГТО целесообразно раздавать, когда уже вся страна получила возможность попрыгать-побегать и сдать спортивные нормы. А если сдача норм ГТО доступна лишь немногим по причине отсутствия беговых дорожек и гимнастических трусов, то тогда раздача знаков оказывается сильно ограниченной и нарушает права большинства социальных категорий граждан, которые и не прочь бы сдать положенные нормативы, да лишены такой возможности по независящим от них причинам».
«АДЕКВАТ» комментирует слухи о том, что вакцинированные будут иметь какие-то преференции:
«Вот по умолчанию "паспорт вакцинированного", когда его запустят, будет именно что красивой современной версией справки о вакцинации (и любопытно, кстати, чем эта версия будет отличаться от сведений о прививках, давно реализованных в личном кабинете на mos.ru). А увязать вакцинацию с получением каких-то дополнительных официальных степеней свободы можно только путем внесения прямых изменений в соответствующее регулирование. И вот за появлением соответствующих проектов (если, конечно, появятся) действительно стоит последить».
«Вечерний пророк» рассуждает о том, зачем могут пригодиться паспорта вакцинированных:
«По мнению "Вечернего пророка", таким образом население постепенно готовят к тому, что паспорт вакцинации будет необходим в некоторых жизненных ситуациях. Например, при трудоустройстве на работу в бюджетной сфере, при поездках за границу, при приёме ребёнка в школу или детский сад и пр. Такие меры будут вынужденным шагом на низкую активность и нежелание прививаться добровольно».
Минюст и его агенты
На этой неделе Минюст впервые включил физических лиц в список иностранных агентов. На прошлой неделе Госдума приняла в окончательном чтении поправки в законодательство, согласно которым иноагентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юрлиц, а также физлица.
Член Общественной палаты РФ Мария Бутина рассказывает о том, кто и почему голосовал против поправок:
«Депутат ЛДПР Сергей Иванов единственным проголосовал против поправок к закону об иноагентах. Он считает, что "что подписи "иностранный агент" не действуют. Если людям нравится то, что ты говоришь, они будут к тебе прислушиваться", и, продолжает он: "Я не имею ничего против того, чтобы люди, деятельность которых финансируется из-за рубежа, регистрировались в качестве иноагента. Практика, при которой организации или физические лица признаются иноагентами, придумана не мной и не в нашей стране. Она давно распространена во многих странах. Я в этом ничего страшного не вижу, потому что по большому счету этим людям не запрещено участвовать в выборах". То есть депутат Иванов признает, что в других странах практика регистрации физических и юридических лиц иноагентами – это нормально, там ведь граждане – рациональные, а у нас – ненормально, потому что у нас "люди слушают тех, кто им нравится", и не слушают тех, кто им не нравится. Диву даешься, какого высокого мнения депутат Иванов о своих нерациональных эмоциональных избирателях. Интересно, а на следующих выборах он избирателям "понравится", у нас же только так выбирают-то, правда?»
«Темник» рассказывает о людях, получивших статус иноагентов:
«Если гражданин распространяет материалы СМИ-иноагента и получает за это деньги, то и его записывают в иностранные агенты. Предполагалось, что новелла коснётся в первую очередь журналистов. И действительно, 3 человека в списке Минюста это работники СМИ (Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин). А остальные двое – правозащитник Лев Пономарёв и акционистка Дарья Апахончич».
«Постовой» рассуждает о правоприменении:
«Развитие фискальной системы в России, а именно доходов физлиц, позволит соблюсти интересы простых граждан, платящих налоги, и выявить обладателей незадекларированных доходов, к тому же занимающихся, оппозиционно, политикой. Признание иноагентом человека, формально подпадающего под критерии, является возможностью, а не обязанностью МИДа и Минюста, при этом определение действий лица в интересах иного государства может быть выявлено из принципа выгодности результата для геополитических противников РФ, очевидного даже для далеких от политики граждан».
Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в своем канале «Media Малькевич» объясняет, почему ужесточение контроля над иноагентами оправдано:
«Уверен, что сейчас специально обученные люди начнут активно возражать. Тогда вот вам небольшое "лирическое отступление", но – строго по теме. Страны НАТО провели не так давно наступательные учения в киберсреде: вторая часть киберучений НАТО "Crossed Swords 2020" прошла на базе киберцентра НАТО в Таллине (CCDCOE). Маневры прошли удалённо. В учениях приняли участие кибербойцы 20 стран альянса, специализирующиеся в области наступательных операций. Особенностью данного рода учений стала отработка практических действий при проведении (именно!) наступательных киберопераций. По принципу деления на команды, были красные и синие. И красные для НАТО – бесспорно, Россия. С учетом территории учений все это особенно важно в разрезе близости сетевой инфраструктуры к российской границе. Главная задача учений была заявлена как практическая работа по выведению критически важных объектов инфраструктуры условного противника. Есть ещё кто-то, считающий, что мы должны продолжать миндальничать?»
РПЦ и ее Сергий
ОМОН взял штурмом захваченный сторонниками Сергия (Романова) Среднеуральский женский монастырь. Бывшего схимонаха задержали и доставили в Москву. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о склонении детей к совершению самоубийства.
«Всевидящее око» размышляет о судьбе Романова:
«Среднеуральский монастырь взяли штурмом. Как здание, захваченное террористами. Дивный жизненный путь бывшего священника Романова с христианской точки зрения – пример того, куда заводит гордыня. С общечеловеческой – что бывает, если слишком сильно обалдеть от власти и безнаказанности. Ну и еще – хороший повод для шуток про то, какой сейчас век, если монастыри штурмом берут. XII? XIII?»
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сожалеет о поведении Сергия:
«Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся. Уверен, священники Екатеринбургской епархии сделают все для скорейшего установления в Среднеуральском женском монастыре мира и восстановления здоровой церковной жизни».
«Центр религиоведческих исследований» рассуждает о том, на ком лежит ответственность за случившееся:
«Очень часто возникающий вопрос – об ответственности РПЦ. Как РПЦ могла допустить? Как РПЦ могла позволить? Почему РПЦ так долго оставляла безнаказанным? Я всякий раз отвечаю вопрошающим, что не нужно вешать косяк конкретной Ек-бургской епархии на всю Церковь. Вон, в соседней, Челябинской епархии митрополит Никодим (ныне Новосибирский) еще 10 лет назад циркулярно не благословлял своим паломникам ездить в Среднеуральский монастырь. Кто в данном случае представлял Церковь? Он или Митрополит Кирилл Екатеринбургский? Православные журналисты (в том числе и из Екатеринбурга), которые уже давно писали о тогдашнем Сергии, – они не Церковь? Сектоведы, которые на конференциях предупреждали об опасности складывающейся вокруг Сергия секты – тоже не Церковь? Как ни банально, но нужно вновь напомнить прописную истину: Церковь – это не только духовенство, но все ее члены».
«Центр "Хризма"» пишет о сторонниках Романова:
«В монастыре, в Свердловской области и по всей России остались десятки сторонников раскольника Романова. В нестройные ряды "романовцев", под штандарты с крестами и портретами Сталина (вот он – постмодернизм) их привела в основном гордыня. Ведь в Русской Православной Церкви не так ярко и интересно, не так тревожно и опасно, как в расколе, где кажутся реальными заговоры, злокозненность властей, жидкие чипы, QR-коды, последние времена (якобы), усатый генералиссимус и пр. – ядреная мешанина из псевдоправославных мифов и актуальной социально-политической повестки. <…> Со всеми этими людьми, которые уже готовы по приказу Романова умирать "за Россию" (как истинные ассасины по движению руки Старца Горы), что-то надо делать. У многих из них сломана психика, они больны, и их надо лечить. И это проблема, которую надо решать».
Следком и его Навальный
Следственный комитет сообщил о возбуждении против Алексея Навального уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, Навальный потратил на личные нужды 356 млн рублей из собранных 588 млн пожертвований физлиц.
«Меркури» напоминает о событиях 2018 года:
«Хочу напомнить о том, что Навальный А.А., имея судимость, изображал кандидата в кандидаты в президенты РФ. Не просто изображал, а активно собирал деньги у граждан именно на эту мошенническую "предвыборную кампанию". Он же сам Дудю признал тот факт, что по закону ему участвовать в выборах нельзя. А сегодня он возмущается. Что за капризы?»
«СИЛОВИКИ» задаются вопросом, почему дело о мошенничестве возбудили так поздно:
«В пресс-релизе Следственного комитета удивляет всего один элемент: его дата. Все остальное было прекрасно известно всем, кто хоть вполглаза следит за карьерой нашего "Остапа Бендера от политики". А вот по дате действительно есть вопросы, почему руки у следователей дошли до возбуждения уголовного дела только сейчас. Но, полагаем, именно потому, что эти вопросы в итоге возникли, дело и появилось. Так как, повторимся, прочая фактура была давно известна даже досужей публике, и уж совершенно точно находилась в поле зрения правоохранительных органов».
«Мышь в овощном» полагает, что очередное уголовное дело против оппозиционера ставит в неудобное положение власти Германии, где находится Навальный:
«Самые же серьезные проблемы стоят перед гостеприимными хозяевами Навального, которым предстоит решать, что же делать с этим прекрасным человеком. Одно дело – вытащить с того света невинную жертву, и совсем другое – дать кров на неопределенный срок товарищу, который товарищ далеко не всем, и который определенно будет использовать полученный приют для того, чтобы в меру возможностей пакостить нелюбимой им российской власти. При том, что далеко не все германские политики рассматривают перспективы развития отношений своей страны с Россией исключительно в таком направлении. Берлин – не Киев, не Прага и не Рига, где за относительно небольшой прайс можно пристроить хоть черта лысого, главное – чтобы вещал правильно. Так что не слишком удивимся, если в обозримом будущем мы услышим о передислокации главного российского оппозиционера со свитой и двором куда-то еще. И конкретное выделенное ему место для постоя будет значить многое, характеризуя степень приязни к нашему герою со стороны его старших партнеров, или, если угодно, "кураторов"».
Юрист Илья Ремесло опубликовал два документа по делу Навального о мошенничестве:
«Первый документ – справка о перечисленных деньгах на кампанию Навального, которую якобы финансировали "простые люди". Сотрудники Навального "пожертвовали" десятки миллионов отмывочному Фонду "Пятое время года" – где они были быстро распилены. Сам фонд был ликвидирован за грубые финансовые нарушения. Второй документ – справка, где сопоставляется разница между поступлениями донатов на счета [соратника Навального Леонида] Волкова и его реальными тратами на кампанию Навального. Разница составляет примерно 80 млн рублей. Чистое, незамутненное воровство – собрал одну сумму донатов, а на кампанию потратил гораздо меньшую. Параллельно Волков еще и управлял фондом, на который засылались деньги, что образует явный конфликт интересов. Документы взяты из судебного дела о ликвидации фонда "Пятое время года"».
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