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В среду начался Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он продлится до субботы. В мероприятии принимают участие около 20 тысяч представителей 140 государств.

«Нецифровая экономика» рассказывает про работу сессии «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством»:

«Главный итог дискуссии – инициатива "10 антифрод-ударов по мошенникам". Эта стратегия предполагает прогрессивные методы с использованием искусственного интеллекта и технологий межведомственного взаимодействия. Например, внедрение речевой аналитики звонков, обмен информацией о событиях высокого риска между банками и операторами, интеграция Госуслуг и банков, перевод выявленных звонков на ботов, чтобы растрачивать ресурс мошенников. Среди 10 антифрод-ударов много предложений по изменениям и в части регулирования: например, в части обмена криптовалютой через p2p-операции или общей ответственности банков и операторов за пропущенный случай мошенничества. К тому же мошенники совершенствуют свои технологии, и регулирование должно за ними поспевать – на сессии много обсуждался вопрос перехода мошенничества в мессенджерах».

«РосСкандал» комментирует сделанное на форуме заявление Владимира Путина об Украине:

«Президент РФ заявил, что готов встречаться с Зе в финале, но есть вопрос: кто будет подписывать документы от Киева? "Учитывая нелегитимность правящего на Украине режима", – сказал Путин. Президент напомнил, что ВС РФ "ведут стратегическое наступление на всех направлениях", но это не единственный провал Киева. Настоящим крахом для хунты стал обмен телами. РФ передала Киеву 6060 тел погибших солдат ВСУ. "Россия готова отдать еще около 3 тыс.", – заявил Путин, продолжая насаживать Киев на классическую шахматную вилку, когда не забрать – плохо, а забрать – еще хуже. Также Путин констатировал провал планов Киева вербовать на фронт "18-летних мальчишек", а других ресурсов там просто нет. Да и само выступление Президента – это тоже мировой провал Киева на фоне дремучего западного вранья и пропаганды. Информационную войну свинорейх тоже провалил».

«Полилог. Экспертиза» заинтересовался сессией «Социальная архитектура: практики взаимодействия власти, бизнеса и граждан для решения общественно значимых задач регионов»:

«Фиксируем главное. Смена парадигмы. Смысловую рамку и понятийно-категориальный аппарат дискуссии задал Начальник управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Социальный архитектор – это человек, который конструирует социальный проект: придумывает и технологически его обеспечивает. В обществе есть запрос на феномен социальной архитектуры. Вовлеченность на местах. Региональные примеры социальной архитектуры – успешный опыт перезагрузки общественного сознания и идентичности через события, брендинг и инфраструктурные изменения. Наиболее яркие кейсы – "Ворота Русского Севера" (Кировская область), "На Севере – жить!" (Мурманская область), развитие кластера креативных индустрий (Якутия). Деловой подход. Бизнес активно включается в социальную архитектуру не в качестве формального мецената, а как стратегический партнер, который согласовывает свои интересы с региональной повесткой. В таком контексте корпорации рассматривают различные территории в качестве "регионов ответственности". Обезличенный концепт "регионы присутствия" теряет свою актуальность».

«Про tech и ПМЭФ» наблюдал за сессией, посвященной искусственному интеллекту:

«В обсуждении приняли участие зампред правительства Максим Григоренко и глава Сбера Герман Греф. Оба отметили: регулирование ИИ неизбежно. Но подход должен быть аккуратным, учитывая интересы государства, бизнеса и разработчиков. Греф рассказал, что в мире уже сложились три модели регулирования. Великобритания делает ставку на развитие и создает мягкие условия для ИИ-компаний, когда как ЕС, наоборот, вводит жесткие правила и до сих пор без полноценной экосистемы. Россия, как США и Китай, выбрала гибридный подход, где контроль сочетается с поддержкой. Но спикеры подчеркнули, что спешить с нормативами не стоит. Пример с блокчейном показал: если регулирование обгоняет технологию, рост может остановиться. Сейчас России предстоит выработать собственную стратегию с балансом между безопасностью и развитием».

«Мюсли вслух» пишут о пресс-конференции российского президента:

«На втором часу ночного общения президента Путина с руководителями международных информагентств камера показала любопытный момент. На фоне напряженного западного журналиста, спрашивающего про "агрессию России на Украине", представитель Индонезии благодушно угощался чем-то вкусным и всем своим видом выражал довольство жизнью. Совсем недавно он получил развернутый ответ Путина о том, какой новый импульс получит развитие и без того насыщенных контактов Москвы и Джакарты на фоне визита президента Индонезии на ПМЭФ. Два мира – два Шапиро. Глобальный Юг и страны-соседи России из числа экс-советских республик услышали на встрече от Путина – как всегда, с цифрами и фактами – слова об экономическом развитии, инвестициях, партнерстве, то бишь о светлом будущем. Их европейским коллегам (к слову сказать, в этот раз они не были настроены столь ершисто, как обычно) достались рецессия, гонка вооружений, прерванные связи ("они эти контакты прекратили, они их пусть и возобновляют") – в общем, неприятные и бесперспективные вещи о нежизнеспособности стратегии изоляции России. Какой вывод мы сделали из слов Путина? Каждая страна может сама сделать выбор, каким она хочет видеть завтрашний день: на основе кулачного права или диалога. Но голос России в мире всегда будет звучать достойно и уверенно».

