Телеграм: ПМЭФ, провал G7, ближневосточный ад
В Санкт-Петербурге в самом разгаре ПМЭФ на фоне провала саммита G7 в Канаде и конфликта на Ближнем Востоке.
ПМЭФ
В среду начался Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он продлится до субботы. В мероприятии принимают участие около 20 тысяч представителей 140 государств.
«Нецифровая экономика» рассказывает про работу сессии «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством»:
«Главный итог дискуссии – инициатива "10 антифрод-ударов по мошенникам". Эта стратегия предполагает прогрессивные методы с использованием искусственного интеллекта и технологий межведомственного взаимодействия. Например, внедрение речевой аналитики звонков, обмен информацией о событиях высокого риска между банками и операторами, интеграция Госуслуг и банков, перевод выявленных звонков на ботов, чтобы растрачивать ресурс мошенников. Среди 10 антифрод-ударов много предложений по изменениям и в части регулирования: например, в части обмена криптовалютой через p2p-операции или общей ответственности банков и операторов за пропущенный случай мошенничества. К тому же мошенники совершенствуют свои технологии, и регулирование должно за ними поспевать – на сессии много обсуждался вопрос перехода мошенничества в мессенджерах».
«РосСкандал» комментирует сделанное на форуме заявление Владимира Путина об Украине:
«Президент РФ заявил, что готов встречаться с Зе в финале, но есть вопрос: кто будет подписывать документы от Киева? "Учитывая нелегитимность правящего на Украине режима", – сказал Путин. Президент напомнил, что ВС РФ "ведут стратегическое наступление на всех направлениях", но это не единственный провал Киева. Настоящим крахом для хунты стал обмен телами. РФ передала Киеву 6060 тел погибших солдат ВСУ. "Россия готова отдать еще около 3 тыс.", – заявил Путин, продолжая насаживать Киев на классическую шахматную вилку, когда не забрать – плохо, а забрать – еще хуже. Также Путин констатировал провал планов Киева вербовать на фронт "18-летних мальчишек", а других ресурсов там просто нет. Да и само выступление Президента – это тоже мировой провал Киева на фоне дремучего западного вранья и пропаганды. Информационную войну свинорейх тоже провалил».
«Полилог. Экспертиза» заинтересовался сессией «Социальная архитектура: практики взаимодействия власти, бизнеса и граждан для решения общественно значимых задач регионов»:
«Фиксируем главное. Смена парадигмы. Смысловую рамку и понятийно-категориальный аппарат дискуссии задал Начальник управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Социальный архитектор – это человек, который конструирует социальный проект: придумывает и технологически его обеспечивает. В обществе есть запрос на феномен социальной архитектуры. Вовлеченность на местах. Региональные примеры социальной архитектуры – успешный опыт перезагрузки общественного сознания и идентичности через события, брендинг и инфраструктурные изменения. Наиболее яркие кейсы – "Ворота Русского Севера" (Кировская область), "На Севере – жить!" (Мурманская область), развитие кластера креативных индустрий (Якутия). Деловой подход. Бизнес активно включается в социальную архитектуру не в качестве формального мецената, а как стратегический партнер, который согласовывает свои интересы с региональной повесткой. В таком контексте корпорации рассматривают различные территории в качестве "регионов ответственности". Обезличенный концепт "регионы присутствия" теряет свою актуальность».
«Про tech и ПМЭФ» наблюдал за сессией, посвященной искусственному интеллекту:
«В обсуждении приняли участие зампред правительства Максим Григоренко и глава Сбера Герман Греф. Оба отметили: регулирование ИИ неизбежно. Но подход должен быть аккуратным, учитывая интересы государства, бизнеса и разработчиков. Греф рассказал, что в мире уже сложились три модели регулирования. Великобритания делает ставку на развитие и создает мягкие условия для ИИ-компаний, когда как ЕС, наоборот, вводит жесткие правила и до сих пор без полноценной экосистемы. Россия, как США и Китай, выбрала гибридный подход, где контроль сочетается с поддержкой. Но спикеры подчеркнули, что спешить с нормативами не стоит. Пример с блокчейном показал: если регулирование обгоняет технологию, рост может остановиться. Сейчас России предстоит выработать собственную стратегию с балансом между безопасностью и развитием».
«Мюсли вслух» пишут о пресс-конференции российского президента:
«На втором часу ночного общения президента Путина с руководителями международных информагентств камера показала любопытный момент. На фоне напряженного западного журналиста, спрашивающего про "агрессию России на Украине", представитель Индонезии благодушно угощался чем-то вкусным и всем своим видом выражал довольство жизнью. Совсем недавно он получил развернутый ответ Путина о том, какой новый импульс получит развитие и без того насыщенных контактов Москвы и Джакарты на фоне визита президента Индонезии на ПМЭФ. Два мира – два Шапиро. Глобальный Юг и страны-соседи России из числа экс-советских республик услышали на встрече от Путина – как всегда, с цифрами и фактами – слова об экономическом развитии, инвестициях, партнерстве, то бишь о светлом будущем. Их европейским коллегам (к слову сказать, в этот раз они не были настроены столь ершисто, как обычно) достались рецессия, гонка вооружений, прерванные связи ("они эти контакты прекратили, они их пусть и возобновляют") – в общем, неприятные и бесперспективные вещи о нежизнеспособности стратегии изоляции России. Какой вывод мы сделали из слов Путина? Каждая страна может сама сделать выбор, каким она хочет видеть завтрашний день: на основе кулачного права или диалога. Но голос России в мире всегда будет звучать достойно и уверенно».
Ближневосточный конфликт
С конца прошлой недели Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами, в том числе по гражданским объектам. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Американский президент Дональд Трамп требует от Ирана капитуляции и угрожает вступлением США в боевые действия на стороне Израиля.
«Графономика» следит за тем, как США перекраивают ближневосточный рынок нефти:
«С точки зрения энергетической составляющей США шли к перекройке Ближнего Востока два десятилетия: с момента начала экспериментов со сланцем. Самообеспечение (включая поставки из Канады и Мексики) по нефти создает для США (очень кратковременную и уникальную) возможность перезагрузить регион на своих правилах, передав под контроль нефтегазовым мейджорам основные нефтеносные провинции (как в Ираке). Времени немного, так как сланец вот-вот начнет падать. При этом иранский конфликт не первый в череде. Стоит вспомнить Арабскую весну, гражданскую войну в Сирии и Ливии, вторжение в Ирак. Был Каддафи в Ливии, его нет. Был Саддам в Ираке, его нет, была семья Асадов в Сирии... Из идейных остался только Хаменеи в Иране. Пока Дядя Сэм вновь перекраивает Ближний Восток, потому что может, остальным импортерам нефти нужно терпеть и приспосабливаться. Сейчас очень больно Индии и Китаю, и очень страшно Европе. Она только-только и навсегда отказалась от российской нефти и газа».
«Мейстер» делает выводы:
«Иран может говорить все, что угодно, о своей приверженности безъядерному статусу, но ядерное нераспространение в целом в ходе израильской кампании против Ирана получило тяжелейший удар. Самый мощный с тех пор, как свою бомбу испытала Северная Корея. Миру показали со всей ясностью, что Ким был прав, и с ним будут иметь дело, а те, у кого бомбы нет – временщики, чье существование – функция от настроения сильных мира сего. Кто первый кандидат на ядерный статус, если Иран не считать? Две страны: Саудовская Аравия и Турция. Саудовская Аравия сделает, потому что никаких гарантий вечной благосклонности США не имеет, а последствия их отсутствия наблюдает своими глазами. Турция сделает, как только поймет, что арабская бомба неизбежна».
«Чисто для фиксации» считает, что аятолла Хаменеи играет с Израилем в русскую рулетку:
«Иранское руководство назначило около 10 потенциальных замен для каждого человека, занимающего чувствительную или командную должность, чтобы гарантировать отсутствие сбоев в работе структур управления после убийств и покушений. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars со слов "высокопоставленного источника, знакомого с подробностями". Возможно, перед нами элемент информационной войны (а за последние сутки стала более осязаемой сознательная медиа-игра иранского руководства как с Трампом, так и с Израилем). Но "опыт" ликвидаций Израилем руководящих лиц в ХАМАС говорит о том, что подобная искусственная кадровая ротация руками противника вполне может иметь место. И она по-своему эффективна, особенно в странах и прокси-структурах, которыми руководят религиозные фундаменталисты».
«Харисов о политике» подчеркивает, что Израиль нанес удар по зданию иранского государственного телевидения прямо во время эфира:
«Шаг символический и крайне некорректный. Это не просто военная операция, а попытка подавить чужой нарратив и чужую "правду", уничтожив важнейшую институцию, формирующую общественное мнение. Исторически журналисты и медиа всегда считались неприкосновенными, даже в самых горячих точках. Во время Первой мировой войны британские корреспонденты могли спокойно работать почти на линии фронта. Во время конфликта в Персидском заливе журналистов CNN и других каналов признавали нейтральными и допускали в медийные пулы. Даже во Вьетнаме обе стороны старались не трогать журналистов, понимая важность хотя бы формального нейтралитета СМИ. Атака на телевидение – это уже не про тактику войны, а про сознательное разрушение принципов и попытку уничтожить доверие к альтернативной информации. Такой подход неизбежно ведет к эскалации конфликта, превращая войну в противостояние символов и идеологий, а не просто армий и государств».
«Птичья ягода» не понимает:
«Трамп говорит, что Иран якобы был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием. Ок, допустим. Но что в таком случае должно было поменяться сейчас? Разве что там сидел один физик-ядерщик с сакральными знаниями, а остальные бегали дикие и лохматые в трусах и тапках, умея лишь считать до пяти, и поэтому если этого физика устранить, то все повалится. Однако, исходя из бесконечных заявлений, выходит, что у данного государства есть все возможности, технологии и определенные программы по созданию такого оружия. Поэтому ничего не помешает создать это впоследствии, не так ли? Как ничего не помешает и сотрудничеству с передовой ядерной державой Россией, например. Спрашивается, а какой тогда смысл от этих телодвижений? Ну кроме беспрестанного кукареканья и тщетных разрушений, разжигающих опасный конфликт».
Передача Киеву останков боевиков ВСУ
В понедельник помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский сообщил, что Россия выполнила данные в Стамбуле обещания и передала Украине суммарно 6060 тел погибших солдат и офицеров ВСУ. Киев передал Москве 78 тел погибших бойцов ВС РФ. В Минобороны России заявили о готовности передать украинской стороне еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.
«АДЕКВАТ Z» ждет продолжения:
«Минобороны продолжает коврово гвоздить по самым нежным местам массового хуторского сознания. Прямо сразу после того, как завершилась передача 6060 замороженных бандеровцев (тел наших героев встречно вернули 78, лишний привет укровранью в последнем Стамбуле про договоренность об обмене 6000 на 6000), выразили готовность хоть прямо сейчас отдать еще 2239. Встречной готовности принять хохлы почти наверняка не выразят. Вполне вероятно, что поэтому придется бодрить уже отработанным способом – публикацией поименных списков; если инструмент работает, зачем ему простаивать. Эти 2239 в свою очередь – тоже далеко не предел возможного. Уборка трупов в курском приграничье еще очень далека от завершения. Даже если не вспоминать ни обо всем остальном фронте, ни о том, что уже свезено в тыловые морги. И есть немало оснований полагать, что эта линия давления сейчас станет постоянно действующей, а эффект от ее работы – накопительным».
«Безграничный аналитик» аплодирует Москве:
«По поводу передачи тел погибших украинских военнослужащих Киеву хочется сказать следующее. Понимаете, дорогие друзья, сам по себе этот акт стал серьезной победой России на дипломатическом поле, поскольку решает сразу несколько вопросов. Во-первых, Россия тем самым показывает, что количество уничтоженных украинских боевиков существенно, в разы, выше, чем погибших российских военных. В противном случае Украина могла бы "одарить" нашу страну. Но ведь именно этого она и не делает, хотя ничего бы не потеряла. Даже напротив, могла бы продемонстрировать, мол, смотрите, сколько русских было убито в ходе боевых действий. И даже рассчитывать на появление недовольства в российском обществе. Киев бы не упустил такой козырь, но его у него нет. Во-вторых, Россия разогревает недовольство на самой Украине. Ведь далеко не всем там нравится нежелание Владимира Зеленского принимать тела погибших военных. <…> В-третьих, мировое сообщество добровольный шаг России по передаче тел погибших украинцев только приветствует. Это создает позитивный имидж для нашей страны».
Журналист Олеся Лосева наблюдает за метаниями киевских функционеров:
«Компенсации за погибших украинцев не будет. Киевские главари ищут любой способ не выплачивать деньги за погибших всушников. Глава МВД Украины Клименко заявил, что на полную идентификацию 6060 тел военных, переданных Россией Украине, уйдет 14 месяцев. Глядишь, все потом и забудут. На Украине стало дорого заботиться о погибших, гораздо дешевле заботиться о цветах на кладбищах и фотосессий для Запада».
«Всевидящее око» интересуется, кто еще верит в то, что мы проигрываем информационную войну:
«Коллективный Запад и Украина делают ошибку за ошибкой, из последних – решение страны 404 принять 6000 тел своих солдат. Точнее, это не ошибка, а классическая шахматная вилка: теперь погибших придется хоронить и выплачивать родственникам крупные суммы. Кроме того, это практически пятая часть всех погибших в войне с Россией из того числа, которое не раз озвучивал пан Гнида, а Россия уже заявляет, что готова передать еще 3000 тел. Однако не принять их еще хуже, это уже полная пропагандистская катастрофа. В Сети уже горько шутят, что Украина – единственное государства мира, из которого не выпускают живых граждан и в которое не впускают мертвых. Цугцванг».
Саммит G7
На этой неделе в Канаде состоялся саммит G7, на который прибыл и Владимир Зеленский. Президент США покинул саммит досрочно, с Зеленским не встретился, и общее коммюнике по Украине принято не было.
«Мышь в овощном» рассуждает о том, что без России Большая Восьмерка превратилась в Семерку, а без Трампа – в Шестерку:
«"Восьмерка" была достаточно своеобразным формированием, четко делясь на "Семерку" и Россию. Можно спорить о том, как могло бы все случиться со временем – но получилось в итоге ровно то, что мы видели, и, когда это произошло, то вряд ли кто-то удивился всерьез. Однако, что ни говори о гипотетических перспективах формата "Восьмерки", "Шестерка" в любом случае представляет собой совершенно искусственную структуру, жизнеспособность которой выглядит весьма условной. Что, в свою очередь, наглядно демонстрирует роль, которую в этом сходняке играют США, без которых сборище чуть менее, чем полностью, теряет какой-либо практический смысл».
«Логика Маркова» пишет о резкой реакции Трампа на заявление французского президента Эмманюэля Макрона:
«Макрон и Трамп: комедия. 1. Трамп уехал с Большой Семерки раньше и не захотел встречаться с Зеленским, которого так лоббирует Макрон. 2. Макрон заявил, что Трамп уехал раньше времени, чтобы готовить мир между Израилем и Ираном. 3. Трамп заявил, что Макрон лезет не в свое дело, и он не знает график Трампа, и что Трамп вовсе не будет делать мир между Ираном и Израилем, а займется важными делами. 4. Через час Трамп заявил, что он выставляет ультиматум Ирану. 5. Еще через два часа Макрон заявил, что он поддержит любой мир между Ираном и Израилем, если там будет лидерство США. 6. Представляете, как люто они ненавидят друг друга: Трамп и Макрон».
«Выборный» рассказывает о том, как опозорился британский премьер:
«Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком на саммите G7 в Канаде. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail. На кадрах видно, как Стармер поздоровался с мужчиной-переводчиком, приняв его за президента Кореи. После этого к ним подошла девушка и показала политику на другого человека, непосредственно Ли Чжэ Мёна, переводчик сделал то же самое».
«Доктор Z прописал» отмечает, что выступление бразильского лидера не подняло настроение его коллегам по G7:
«Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что дальнейшее существование G7 больше не имеет смысла, поскольку G20 более представительна. Что характерно, заявил он об этом по прибытии в Канаду для участия в саммите "семерки". Хотя, наверное, правильнее сказать "шестерки", учитывая, что Трамп саммит уже покинул. Зачем же тогда президент Бразилии приехал? И на этот вопрос у него есть ответ: не хочет создавать впечатления, что Бразилия отказывается от взаимодействия со странами G7. Как-то несколько запутано, но вот так».
Политолог Малек Дудаков называет итоги саммита настоящим унижением для европейцев:
«Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников G7 одних бултыхаться в своем загончике. Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за Трампом упавшие страницы. Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки. То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе».
Национальный мессенджер
В среду Совет Федерации одобрил закон о создании российского национального мессенджера. Ранее стало известно, что национальный мессенджер MAX планируется развивать на базе цифровой платформы интернет-холдинга VK.
«ЧАТ-БОТЫ | WATBOT» объясняет преимущества:
«Это не просто чатик – он будет многофункциональным: обмен сообщениями, звонки, интеграция с госуслугами, чат-боты и мини-приложения от ведущих российских платформ! Платформа станет конкурентом крупным зарубежным мессенджерам за счет глубокой связи с государственными сервисами и открытой архитектуры. Отдельный плюс – акцент на безопасности: все данные будут храниться только в обезличенном виде и на российских серверах».
«Темник» считает создание национального мессенджера очень своевременным на фоне происходящих в мире событий:
«Последние события в мире – характер диверсионной войны против Ирана, назначение главой MI-6 социального антрополога Блейз Метревели и прочие подобного рода – красноречиво говорят, что акцент военно-политических противостояний драматически смещается в область кибершпионажа, когнитивных операций и ПСИОП. Эта суровая правда требует принятия немедленных ответных мер. В данный момент мы делаем первый ответный ход мессенджером MAX. Степень эффективности этого сервиса покажет будущее. Однако уже понятно, что одними запретительскими и протекционными мерами угрозу полностью нивелировать не получится. Необходима масштабная программа цифрового просвещения и цифровой гигиены для всех слоев общества. В первую очередь, для лиц, замещающих ответственные посты во власти и бизнесе».
Глава Краснодара Евгений Наумов одним из первых оценил преимущества отечественной разработки:
«В течение недели вся администрация Краснодара перейдет на национальный мессенджер MAX. Решение принято из соображений безопасности. Мы видим, как часто пользователей на других платформах взламывают, персональные данные сливают в интернет, появляются фейковые рассылки и аккаунты. Краснодар выбирает безопасное общение. Тем более, что сегодня многие рабочие вопросы решаются в телефонном режиме. Все переписки с коллегами теперь будут в MAX. Платформа удобная и простая в использовании, я тоже ее опробовал. Групповые и личные чаты, звонки – все привычное нам там есть. Работает сервис стабильно, сбоев не было. Я всегда с гордостью рассказываю об отечественных разработках, которые замещают зарубежные аналоги. Уверен, скоро мы все будем в MAX».
Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что скоро примеру главы Краснодара последуют другие руководители:
«С одной стороны, процесс совершенно правильный. Попытки перенести служебную коммуникацию на более безопасные сервисы предпринимались в регионах и раньше, но, как правило, спустя пару месяцев чиновники возвращались в привычные WhatsApp и Telegram. Возможно, статус национального мессенджера будет их как-то дисциплинировать (кстати, я уже привык всю рабочую переписку вести именно там). Однако не стоит забывать, что вслед за добросовестными пользователями на платформу обязательно придут мошенники. Я уверен, они уже ищут способы обхода защиты мессенджера, пробуют заводить там фейковые аккаунты, регистрировать их на подложные номера, чтобы получить возможность обманывать граждан, прикидываясь госслужащими (тем же мэром Краснодара, например). Поэтому уже сейчас разработчикам MAX нужно очень серьезно заниматься системой верификации, внедрять различные антифрод-механики, которые довольно успешно работают на отечественных маркетплейсах, и, конечно, усиливать службу поддержки».
IT-специалист Дмитрий Котов проводит аналогии с китайским WeChat:
«Некоторые в Сети начали возмущаться: "Что это, новая Северная Корея?" Но при этом как будто не замечают Китай, где давно уже есть WeChat, совмещающий в себе мессенджер, госуслуги, оплату и документы. И, кстати, у нас в интернете по-прежнему гораздо больше свободы. Как говорится на границе Дубая: "Откройте глаза шире!" Лично я считаю приложение "Госуслуги" отличным примером того, как цифровизация может облегчить жизнь. Если государство пойдет дальше и создаст что-то действительно удобное вроде WeChat – это скорее плюс. Главное – чтобы не через силу, а по уму. <…> Лично мне пока ближе Telegram – по функционалу, по привычке, по скорости. Но если Max действительно сможет стать удобным, защищенным и интегрированным в повседневную жизнь – тогда почему бы и да?»
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