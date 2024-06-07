Телеграм: ПМЭФ, будущее Алтая и ЕГЭ
Россию сотрясают новости с полей ПМЭФ, Турчак забирает под свое крыло Алтайский край, выпускники готовятся проститься с ЕГЭ, а в Швейцарии размышляют о мирной конференции.
ПМЭФ
В среду начался 27-й Петербургский международный экономический форум, который продлится до 8 июня.
«Политбюро 2.0» выделяет главную, на его взгляд, тему форума:
«Наверное, главная дискуссия ПМЭФ – о совершенствовании налоговой системы. [Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам] Андрей Макаров, конечно, крутой модератор. Губернаторский корпус в лице [губернатора Челябинской области Алексея] Текслера доволен, деловые ассоциации поддерживают. Даже иностранный бизнес благодарит, что их привлекли к дискуссии».
Наибольший интерес вызвала проведенная на полях ПМЭФ встреча Владимира Путина с руководителями ведущих мировых новостных агентств, в том числе из недружественных стран.
«РосСкандал» комментирует реакцию президента на фейки о намерении России напасть на страны НАТО:
«"Вы тупые вообще, как этот стол?!" – Путин оценил заявления западных дегенератов о том, что "Россия нападет на НАТО". Президент РФ еще раз доходчиво объяснил западным журналюгам, что у России свой путь, а Запад – лживая клоака. Элитарии империи лжи сбрендили вконец и пугают каждый день бюргеров, что Россия нападет на страны НАТО. И ясно почему – хотят удержать влияние своей империи, дать заработать ВПК, а заодно и себе. Постные рожи некоторых журналистов западных СМИ на видео совсем не внушают доверия. Эти напишут так, как им скажут хозяева! Но Путин правильно делает, что вдалбливает западникам одно и то же. Про тупых это даже не намек – констатация! Тяжело доходит. Что неудивительно. Все от головы идет! Если лидер "свободного мира" Бидон постоянно все забывает и еле вкуривает, то что говорить о прислуге…»
Сенатор Григорий Карасин выражается более дипломатично:
«Прямые и четкие характеристики, данные вчера Президентом России действиям Запада, призваны остудить авантюризм и эскалацию, которые ведут к мировому конфликту. Один из ключевых призывов – не искать виновных на стороне, а разобраться в собственных действиях. Именно западные специалисты, а не украинские военные выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории. Россия будет напрямую отвечать на это! Владимир Путин призвал США прекратить поставки Украине оружия, и конфликт закончится через 2-3 месяца. Выбор остается за Вашингтоном и Западом в целом. Реалистичный взгляд российского лидера на мировые дела призван рассеять опасный туман лицемерия, который нагнетают с Запада. В том, что касается отношений России и мирового сообщества в целом, то они, по мнению нашего Президента, будут двигаться к урегулированию, а не к бесконечной конфронтации».
«Контора Пишет» рассказывает об очередной пощечине Венгрии властям Евросоюза:
«Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в поставках природного газа и не планирует прекращать покупать его у Москвы. И это несмотря на давление, которое оказывается в этом плане на Будапешт. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Вот взял и все испортил Евросоюзу, где злая старуха Урсула фон дер Ляйен денно и нощно изыскивает новые способы прекращения российского энергетического экспорта».
Турчак возглавил Республику Алтай
Во вторник глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о своей отставке. В тот же день Владимир Путин предложил секретарю генсовета «Единой России», первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку занять эту должность. Турчак согласился, тем более что у него уже есть опыт руководства регионом: в 2009-2017 годах он был губернатором Псковской области.
«Доктор Z прописал» отмечает, что Республика Алтай – непростой регион, где опыт Турчака очень пригодится:
«Алтай из тех регионов, что, как говорится, на слуху. Такие еще называют местами силы. Вот только по уровню социально-экономического развития республика далеко не в лидерах, наоборот. Исправлять эту ситуацию президент и доверил Андрею Турчаку. При этом наверняка был учтен его опыт работы на посту губернатора Псковской области, а также во главе рабочей группы по вопросам помощи участникам СВО. Турчак, отметим, постоянно работал и в новых регионах нашей страны. Сам он назвал предложение президента честью и вызовом – личным и профессиональным. Работы у него и в самом деле будет много. В регион сейчас вкладывают большие деньги, в развитие туротрасли прежде всего. Называли цифру в 1,5 трлн рублей планируемых инвестиций. Поле для деятельности, в общем, огромное. Проявить свои управленческие таланты Андрею Турчаку будет где».
«Батя, объясни» публикует мнение политтехнолога Ильи Гамбашидзе о логике назначения:
«Почему Алтай? В своем выступлении перед Федеральным собранием Президент России уделил большое внимание развитию регионов. Это и следует рассматривать как фон для перевода Андрея Турчака на должность губернатора Республики Алтай. Этот регион страдает от проблем, находится в депрессивном состоянии. Поставить во главе там человека с недостаточным опытом и весом в политике – значит лишь усугубить ситуацию, вместо того чтобы помочь региону преодолеть трудности, привлечь инвестиции. <…> Важным фактором является стратегическое расположение Республики Алтай. Несмотря на свои небольшие размеры, он граничит сразу с тремя странами: Казахстаном, Китаем и Монголией. Это самая западная точка российской границы с Китаем, протяженность которой составляет 55 километров. При этом в регионе отсутствует железнодорожное сообщение. Если оно будет доступно, то Китай станет "ближе" к Центральной России и Европе на тысячи километров. Учитывая, что Китай на сегодняшний день является нашим важнейшим торговым партнером, и перспективы торговых отношений только расширяются, строительство транспортного хаба в Республике Алтай – лишь вопрос времени. И это может произойти в ближайшем будущем».
Юрист Илья Ремесло уверен, что назначение Турчака – это колоссальная удача для региона и его жителей:
«Алтай – одновременно крайне важный для страны и сложный регион. Во-первых, туристический и оздоровительный потенциал, уже сейчас на Алтай приезжает более миллиона туристов, природа там уникальная. Во-вторых, экономика – в регион поступают крупные инвестиции, будут развивать инфраструктуру, отели, аэропорт, Сбер вкладывается в "Манжерок". Общий объем вливаний – более 1.5 триллиона рублей, что сопоставимо с бюджетом крупного города вроде Санкт-Петербурга. В-третьих, общая граница одновременно с Китаем, Монголией и Казахстаном. Алтай является ближайшим пунктом от Китая в европейской части Сибири. Мы видим, что все торговые потоки смещаются с Запада на Восток, и тут Алтай может "взять джек-пот". Тем не менее, Алтай является сложным экономически регионом с точки зрения жителей – уровень их жизни должен подтягиваться к экономическому потенциалу. Надо уметь привлекать деньги в регион и эффективно ими управлять. И тут лучше Турчака никто не справится с задачей. У него огромный и многогранный опыт – как политика (первый зам в совете Федерации, секретарь генсовета в Единой России), так и хозяйственника, управлявшего 8 лет Псковской областью. Большие успехи в публичной политике, в решении проблем СВО. Весь накопленный политический вес и авторитет, прекрасные отношения с политическим руководством – позволят Турчаку кардинально улучшить ситуацию в Алтае как на уровне крупных проектов, так и на уровне обычных людей. Кроме того, Турчак один из самых адекватных людей в политической элите, четкий, разумный и инициативный. Это отмечают все, кто с ним работал. Так что пожелаем удачи Турчаку, верю, что у него все получится, и алтайцы будут очень довольны».
«Мышь в овощном» считает назначение Турчака проявлением евразийства в политике:
«Можно много спорить о том, что такое евразийство в теории. Но вот так оно выглядит на практике: объединение опыта, наработанного одним из ведущих российских политиков, и колоссального потенциала стратегически важного региона. Природные красоты "русской Швейцарии", как часто называют Алтай, могут и должны стать доступнее для жителей нашей страны. За этим стоит масса прикладных задач, от привлечения инвесторов и создания инфраструктуры, до решения вопросов с кадрами и популяризации данного направления у массового внутреннего туриста. Большая ответственность, масштабный проект, успех которого не только определит будущее самой Республики, но и скажется на жизни граждан всей России. Самой прекрасной страны мира, которую многие из нас, к сожалению, знают гораздо меньше, чем она того заслуживает».
Андрей Турчак пишет о своей первой рабочей встрече в новой должности:
«Познакомился с командой представительства Республики Алтай в Москве и его руководителем, зампредом Правительства региона Ириной Лозовой. Сегодня здесь развернут волонтерский центр, который помогает участникам СВО из республики, проходящим лечение в московских или подмосковных госпиталях, их семьям. Сюда же приезжают бойцы, когда едут домой в отпуск. Центр всегда открыт. Подумаем, как можно расширить направления работы, чтобы помимо теплого приема и помощи в решении каких-то бытовых вопросов ребята могли получать здесь и другую поддержку. Еще одно важное направление – молодежный совет при представительстве. Он работает со студентами, которые учатся в Москве, и молодыми специалистами. Подключим Молодую Гвардию. Работу с молодежью будем активизировать».
Законопроект об отмене ЕГЭ
Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу традиционных государственных экзаменов.
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой объясняет:
«Однозначно уход от ЕГЭ вернет четкую классическую систему российской школы, с понятными ориентирами и с почетным званием учителя. Отмена ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов обусловлена тем, что за время насильственного внедрения чужеродной системы образовательная сфера зашла в глубокий кризис. Это и значительное снижение качества образования, сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад. Престиж профессии педагога достиг нижнего предела. Ситуацию надо менять кардинально и бесповоротно».
«Мюсли вслух» отмечают, что законопроект сопровождается «тонной отборной демагогии»:
«Как иначе назвать слова критикующих ЕГЭ депутатов о том, что уж слишком много наломано дров и истерзано душ. Понятно, что авторы законопроекта апеллируют к нескольким последним скандалам во время сдачи ЕГЭ, но если на то пошло, то у современных школьников стресса вполовину меньше, чем у предыдущих поколений выпускников: вместо двух серий экзаменов (выпускных и вступительных), которые сдавали мы и большинство наших ув.подписчиков, им приходится сдавать только одну, имея к тому же возможность подать на конкурс сразу в пять вузов. Элементарная истина состоит в том, что качество преподавания той или иной науки в школе в первую очередь определяется не наличием/отсутствием ЕГЭ (это всего лишь система оценки со своими + и -), но количеством учебных часов, отводимых на ее изучение. Что тут можно добавить? Иногда кажется, что в России представители партии власти и оппозиции антропологически отличаются друг от друга. Депутаты ЕР – это компетентные бюрократы, отбор которых идет по деловым качествам. В оппозиции все гораздо хуже: зачастую основа ее деятельности – политический популизм и желание оседлать на несколько недель актуальную для СМИ тему».
«Парламент с кнопкой» тоже подчеркивает несостоятельность аргументов противников ЕГЭ:
«Все аргументы, которые направлены против ЕГЭ, вообще никак к нему не относятся. Понимаем, соблазн использовать боль несчастных родителей, чьи дети совершили суицид перед экзаменом, слишком велик. Сразу хочется кого-то наказать, чтобы как-то унять внутреннюю несправедливость. Рамки, стресс перед экзаменами, самодурство проверяющих – все это проблемы не самого формата ЕГЭ. Будто бы при зачетной системе никто не будет следить за учениками. Нет, если среди проводящих экзамены откровенные идиоты, то точно так же будут и раздевать, и через металлоискатели проводить, и до слез доводить. Касательно суицида. Это большая проблема. И наблюдается она не только в России, но и в каждой стране, где сдача экзаменов сильно влияет на будущее человека. Все знают про Японию и подростковый суицид перед экзаменами там. Отменив ЕГЭ, дети точно также будут переживать завалить вступительные – и да, точно также возможен и суицид. Победить эту беду можно лишь в семье. Правильное отношение к ребенку, принятие его ошибок, напоминание о том, что сдача ЕГЭ – это далеко не самая определяющая часть жизни. Конечно, если 11 лет твердить ребенку, что оценки и успешная сдача экзамена – это то, ради чего он родился, и "вообще не смей подводить нас, столько вложили в тебя", то да, груз ответственности может оказаться слишком тяжелым для детской психики».
«Безграничный аналитик» призывает совершенствовать единый госэкзамен, а не возвращаться к предшествовавшим ему коррупционным схемам в области образования:
«В системе ЕГЭ, конечно, существует немалое количество слабых мест. Это и "заточенность" на выполнение конкретных заданий, когда школьнику за написание примера "2+1" как "1+2" могут снизить оценку. Тут и определенное зазубривание вещей, которые могут пригодиться только в ходе определенных тестов. Есть нюансы и в самом проведении ЕГЭ, с которыми борются с разной степенью успешности – тут можно вспомнить легендарных стобалльников из глухих сел Дагестана, которые неожиданно оказывались новыми Ньютонами по результатам тестов. Много минусов есть, и исправлять их важно и нужно. Вот только система ЕГЭ позволяет учащемуся не тыкаться со сдачей вступительных экзаменов во все вузы подряд, а подавать документы куда надо. Если вы забыли, то в доЕГЭшные времена поступление в вуз часто начиналось с увесистого "Справочника для поступающих в вузы", где сами абитуриенты и их родители заучивали наизусть график работы приемных комиссий и расписание экзаменов. Чтобы знать, куда потом пойти, если пролетели на первом испытании в вожделенные МГУ, МГИМО или "Плешку". Такая система создавала нехилую коррупционную составляющую в приемных комиссиях, где случаи получения взяток за нужные оценки были далеко не редкостью. "Подмазать", "порешать вопрос" и так далее – это было в порядке вещей. И ввод ЕГЭ, создав определенные проблемы в других областях проверки знаний, позволил сделать куда более прозрачным сам процесс и избавить родителей и их детей от головной боли с вечным вопросом: "Если я не сдам, что делать, куда податься?". Поэтому рассуждать о полной отмене ЕГЭ совершенно неконструктивно. Важно лишь говорить о том, какие меры позволят сделать систему обучения более справедливой, менее "зубрежной" и более творческой. А также еще более прозрачной».
«Темник» интересуется альтернативами ЕГЭ:
«Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев оперативно отреагировал на межфракционный (ЛДПР, СРЗП, КПРФ) законопроект об отмене ЕГЭ. Смысл обратной связи – ведомство готово обсуждать варианты, когда речь пойдет об объективной альтернативе. Совершенно очевидно, что новый заход по отмене ЕГЭ вызван не уважительными обстоятельствами, а чисто конъюнктурными. Оппозиционеры ухватились за хайп от скандала с досмотрами и раздеваниями школьников во время допусков на экзамены. По существу же, ЕГЭ – как демократия. Нареканий много, но никакой лучшей альтернативы не находится».
Ужесточение мобилизации на Украине
В среду вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила набирать на работу в военкоматы женщин, чтобы мужчин-военкомов можно было отправить на фронт. Это заявление вызвало в украинских соцсетях большой негативный резонанс и прогнозы следующего шага – мобилизации женщин для отправки в зону боевых действий. Чуть раньше один из боевиков ВСУ предложил запустить крокодилов в приграничную реку Тису, через которую украинские мужчины вплавь пытаются добраться до Румынии, чтобы избежать мобилизации.
«Мейстер» объясняет мотивы авторов таких заявлений:
«Людоедские заявления отдельных ВСУшников то о необходимости запустить крокодилов в пограничную реку Тиса, то о необходимости мобилизовать всех женщин, то о годности к службе людей с ментальными нарушениями, объясняются очень просто. Это то же самое стремление утащить с собой максимум окружающих, что двигало гитлеровскими бонзами в конце 1944 – начале 1945. Речь уже не о победе, а просто о древнем страхе "почему я должен умирать один?!". Но прямо так заявлять нельзя, не поймут, поэтому этот страх надо одевать в приличную обертку – патриотизм, военная необходимость, Sieg oder Sibirien и прочее славаукраине. А кто против – конечно, предатели украинского народа. Подумать только, они хотят, чтобы народ жил, когда высшие силы диктуют всем немедленно взять и умереть где-то под Крынками, Часов Яром, Волчанском и так далее. Одно хорошо – долго в таком режиме никакое общество не существует. Эти деятели в итоге сами себя сожрут, а народ все же останется».
Журналист Ирина Куксенкова подчеркивает, что Киев отправляет на смерть только бедных украинцев:
«Пока одни украинцы тонут в Тисе и умирают на фронте, другие шикуют в Европе. Сын украинского прокурора прибухивает элитный алкоголь, а бывший президент – покупает целое казино на Кипре. Турецкие СМИ пишут, что компания Film Heritage inc, которая принадлежит Зеленскому, стала владельцем отеля-казино Vuni Palace на севере Кипра. Заведение построили в 2006 году, его ориентировочная стоимость 150 млн фунтов».
«ЛикбеZ IGCP» публикует видео, типичное для всех областей нынешней Украины:
«Во Львовской области автобус территориального центра комплектования (ТЦК) сбил мужчину на велосипеде, так как он пытался от них сбежать. Видео опубликовали местные паблики. Сотрудники ТЦК устроили охоту на мужчин по всей Украине».
«ИЗНАНКА» отмечает, что о похищении мужчин военкомами говорят даже украинские чиновники:
«Мэр города Черновцы немного сорвался и заявил на пресс-конференции, что ТЦКашники стали дежурить на вокзале города, воруя при этом людей. "В связи с бездумной мобилизацией, которая происходит, по моей информации, исключительно в Черновцах, на железнодорожном вокзале. Это выглядит практически так, как охота на людей, на гостей города. Сейчас все боятся ехать в Черновцы. Такими темпами в Черновцы скоро не будет приезжать ни один транспорт – ни автобусы, ни поезда", – заявил мэр. Он также добавил, что из-за подобной деятельности охотников на людей многие люди стали просто выходить на одну остановку раньше и ехать в город другими способами. Интересно, сколько дней пройдет, прежде чем к мэру придут после этого заявления? Следим...»
«АДЕКВАТ Z» комментирует убийства украинскими пограничниками их собственных соотечественников, пытающихся сбежать из страны:
«Появились кадры (в канал не тащу, кому очень надо, найдет сам) результатов неудачных побегов из устроенного на хуторе концлагеря. Наглядно свидетельствующие, что минирование границы, чтобы меньше бежали, дает свой эффект. Что чубатые погранцы стреляют по бегущим, не скрывая охотничьего азарта, то давно не новость, а вот мины вылезли, кажется, впервые. Ключевую мораль сформулировал бы так: никто не способен презирать и ненавидеть хохла с большей силой, чем другой хохол, поставленный над ним в качестве пана. И едва ли не по этой причине у них там что ни пан, то вполне законченная нелюдь, на любом уровне, начиная чуть ли не со старших по подъезду. Жизнеспособность социальных конструкций, цементируемых вот так, не следует недооценивать: ужесточение мобилизации до предпоследних пределов, считая последним отлов вчерашних школьников, громадянами, можно сказать, уже сожрано (стихийные бунты на три бабы не в счет). И сожрано именно потому, что каждый понимает, что ни перед каким количеством жертв среди податного сословия паны не остановятся и ни на секунду не поколеблются. И поэтому перспективу обрушения укрогосударства изнутри я бы всерьез особенно не рассматривал: только под нашими ударами. А почему население сопредельной территории так любит подчеркивать, что они не рабы, так сразу даже не скажешь. Включаются какие-то компенсаторные механизмы, наверное».
Перспективы швейцарской конференции по Украине
15-16 в Швейцарии на курорте Бюргеншток запланирована конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине. На встречу приглашены порядка 160 государств (России среди них нет), свое участие подтвердили менее половины из них.
«Невольфович» пишет, что саммит уже провалился, даже не начавшись:
«Сообщалось о приглашении делегаций из 160 стран на саммит по Украине. Из них подтвердили [свое участие] лишь 70 государств и организаций. Подавляющее большинство не видят смысла или не хотят принимать участие в лицемерном сборище западной политоты. Среди отказавшихся: Китай, Бразилия, ЮАР, Индия, Саудовская Аравия, Россия и Беларусь и другие страны. Также в Швейцарию не поедет президент США Джо Байден, т.к. у него самого президентское кресло сильно шатается. Очевидно, страны приглашают на конференцию в Швейцарии для массовки в "семейной фотографии". Главная их роль не в выражении мнения по российско-украинскому вопросу, а в "поддержке" ультиматума, который планируют предъявить России. Большинство стран "глобального Юга" просто не хотят быть пешками в "междусобойчике" на западной арене политических интриг».
«Китайский свяZноj» наблюдает за истерикой Зеленского:
«Бывший президент Украины превысил дозу веществ и исполнил целый танец "я обиделась" на проходящем форуме по безопасности в Азии, который "Диалог Шангри-Ла". Вот запись, из интересного: 1. Он обвиняет Китай в том, что Китай тихо договаривается с другими странами, чтобы они не ехали на "саммит мира" в Швейцарию. 2. А Россию в том, что она использует китайских дипломатов для того же самого, срыва саммита. 3. Всякие там Китаи и Бразилии не понимают происходящего на Украине, а соответственно их "мирные планы" априори ерунда (соответственно только украинский и надо обсуждать). Горькая обида буквально сквозит из речи, можете глянуть ролик по ссылке. Т.е. все как и предполагалось – ставки на "саммит мира" были огромные, показательный отказ Китая обрушивает всю тему, что теперь дальше – непонятно вообще. Он буквально всхлипывает, но упирается рогом в ключевой пункт – только мой мирный план, меня, Зеленского, можно обсуждать в мировом масштабе, точка, чем закрывает все возможности дальнейшего обсуждения. Китай выставил четкое условие "должны рассматриваться различные варианты, а не только один", Зеленский соответственно наотрез против».
«Логика Маркова» отмечает, что Франция бежит впереди паровоза:
«Макрон как лидер партии войны против России примет участие в саммите по Украине в Швейцарии. Таким образом, видимо, Макрон и Зеленский будут главными на этом Саммите Войны. Остальные страны будут либо представлены на низком уровне, либо это маленькие страны, которые будут играть роль массовки. Макрон – это главный ястреб и главный поджигатель мировой ядерной войны. У него климакс что ли?»
«Тасманский дьявол» восхищается изящным решением австралийцев:
«МИД Австралии заявил, что страну на саммите по Украине в Швейцарии представит не премьер, а министр... системы страхования инвалидов. Интересно, это не ответочка ли Киеву за очередной развод на бабки? Напомню, что посол т.н. Украины всю прошлую неделю ползал на брюхе и клянчил уголь у Канберры – якобы топить нечем. В итоге Австралия уголь не отправила, но дала наличкой $20 млн США, чтобы Киев "потратил на свое усмотрение". Клоуны в Киеве бабки взяли и тут же разрешили... экспорт собственного угля, так как его девать некуда. Возможно, австралийские "лохи" просто обиделись?»
«338» следит за подготовкой антироссийских провокаций:
«Из-за "саммита с мирной платформой" сотрудников швейцарского ведомства по кибербезопасности выдернули в усиление, а крупным СМИ спустили методичку: "Если кто и обвалит ваши сайты, базы данных и иную инфраструктуру, то это точно будут русские". Еще раз: у швейцарского ведомства нет точной информации, в выпущенных релизах говорится только о возможности подрывных действий России в киберпространстве. Спрашивается: а почему именно Россия? Почему не кто-то иной приложит свои ручонки, сделав так, чтобы потом заявить "это русские!". В переводе на русский это называется "готовящаяся провокация". В переводе на язык дипломатии западных торгашей и пярщиков "подогревание интереса к событию или товару, которое/который не имеет коммерческого интереса у целевой аудитории". И представляется, что пятачковых следов – и не только их – будет обнаружено намного больше и намного четче в атаках на российские службы доставки, продмаги и иные сервисы, востребованные у среднестатистического жителя России».
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