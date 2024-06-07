Телеграм: ПМЭФ, будущее Алтая и ЕГЭ

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Во вторник глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о своей отставке. В тот же день Владимир Путин предложил секретарю генсовета «Единой России», первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку занять эту должность. Турчак согласился, тем более что у него уже есть опыт руководства регионом: в 2009-2017 годах он был губернатором Псковской области.

«Доктор Z прописал» отмечает, что Республика Алтай – непростой регион, где опыт Турчака очень пригодится:

«Алтай из тех регионов, что, как говорится, на слуху. Такие еще называют местами силы. Вот только по уровню социально-экономического развития республика далеко не в лидерах, наоборот. Исправлять эту ситуацию президент и доверил Андрею Турчаку. При этом наверняка был учтен его опыт работы на посту губернатора Псковской области, а также во главе рабочей группы по вопросам помощи участникам СВО. Турчак, отметим, постоянно работал и в новых регионах нашей страны. Сам он назвал предложение президента честью и вызовом – личным и профессиональным. Работы у него и в самом деле будет много. В регион сейчас вкладывают большие деньги, в развитие туротрасли прежде всего. Называли цифру в 1,5 трлн рублей планируемых инвестиций. Поле для деятельности, в общем, огромное. Проявить свои управленческие таланты Андрею Турчаку будет где».

«Батя, объясни» публикует мнение политтехнолога Ильи Гамбашидзе о логике назначения:

«Почему Алтай? В своем выступлении перед Федеральным собранием Президент России уделил большое внимание развитию регионов. Это и следует рассматривать как фон для перевода Андрея Турчака на должность губернатора Республики Алтай. Этот регион страдает от проблем, находится в депрессивном состоянии. Поставить во главе там человека с недостаточным опытом и весом в политике – значит лишь усугубить ситуацию, вместо того чтобы помочь региону преодолеть трудности, привлечь инвестиции. <…> Важным фактором является стратегическое расположение Республики Алтай. Несмотря на свои небольшие размеры, он граничит сразу с тремя странами: Казахстаном, Китаем и Монголией. Это самая западная точка российской границы с Китаем, протяженность которой составляет 55 километров. При этом в регионе отсутствует железнодорожное сообщение. Если оно будет доступно, то Китай станет "ближе" к Центральной России и Европе на тысячи километров. Учитывая, что Китай на сегодняшний день является нашим важнейшим торговым партнером, и перспективы торговых отношений только расширяются, строительство транспортного хаба в Республике Алтай – лишь вопрос времени. И это может произойти в ближайшем будущем».

Юрист Илья Ремесло уверен, что назначение Турчака – это колоссальная удача для региона и его жителей:

«Алтай – одновременно крайне важный для страны и сложный регион. Во-первых, туристический и оздоровительный потенциал, уже сейчас на Алтай приезжает более миллиона туристов, природа там уникальная. Во-вторых, экономика – в регион поступают крупные инвестиции, будут развивать инфраструктуру, отели, аэропорт, Сбер вкладывается в "Манжерок". Общий объем вливаний – более 1.5 триллиона рублей, что сопоставимо с бюджетом крупного города вроде Санкт-Петербурга. В-третьих, общая граница одновременно с Китаем, Монголией и Казахстаном. Алтай является ближайшим пунктом от Китая в европейской части Сибири. Мы видим, что все торговые потоки смещаются с Запада на Восток, и тут Алтай может "взять джек-пот". Тем не менее, Алтай является сложным экономически регионом с точки зрения жителей – уровень их жизни должен подтягиваться к экономическому потенциалу. Надо уметь привлекать деньги в регион и эффективно ими управлять. И тут лучше Турчака никто не справится с задачей. У него огромный и многогранный опыт – как политика (первый зам в совете Федерации, секретарь генсовета в Единой России), так и хозяйственника, управлявшего 8 лет Псковской областью. Большие успехи в публичной политике, в решении проблем СВО. Весь накопленный политический вес и авторитет, прекрасные отношения с политическим руководством – позволят Турчаку кардинально улучшить ситуацию в Алтае как на уровне крупных проектов, так и на уровне обычных людей. Кроме того, Турчак один из самых адекватных людей в политической элите, четкий, разумный и инициативный. Это отмечают все, кто с ним работал. Так что пожелаем удачи Турчаку, верю, что у него все получится, и алтайцы будут очень довольны».

«Мышь в овощном» считает назначение Турчака проявлением евразийства в политике:

«Можно много спорить о том, что такое евразийство в теории. Но вот так оно выглядит на практике: объединение опыта, наработанного одним из ведущих российских политиков, и колоссального потенциала стратегически важного региона. Природные красоты "русской Швейцарии", как часто называют Алтай, могут и должны стать доступнее для жителей нашей страны. За этим стоит масса прикладных задач, от привлечения инвесторов и создания инфраструктуры, до решения вопросов с кадрами и популяризации данного направления у массового внутреннего туриста. Большая ответственность, масштабный проект, успех которого не только определит будущее самой Республики, но и скажется на жизни граждан всей России. Самой прекрасной страны мира, которую многие из нас, к сожалению, знают гораздо меньше, чем она того заслуживает».

Андрей Турчак пишет о своей первой рабочей встрече в новой должности:

«Познакомился с командой представительства Республики Алтай в Москве и его руководителем, зампредом Правительства региона Ириной Лозовой. Сегодня здесь развернут волонтерский центр, который помогает участникам СВО из республики, проходящим лечение в московских или подмосковных госпиталях, их семьям. Сюда же приезжают бойцы, когда едут домой в отпуск. Центр всегда открыт. Подумаем, как можно расширить направления работы, чтобы помимо теплого приема и помощи в решении каких-то бытовых вопросов ребята могли получать здесь и другую поддержку. Еще одно важное направление – молодежный совет при представительстве. Он работает со студентами, которые учатся в Москве, и молодыми специалистами. Подключим Молодую Гвардию. Работу с молодежью будем активизировать».



