Телеграм: Плюс КНДР и Вьетнам, минус ботулизм и Хаматова
Визиты Путина в КНДР и Вьетнам, провал саммита в Швейцарии и кадровые изменения в Минобороны РФ стали главными событиями уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Визиты Путина в КНДР и Вьетнам
На этой неделе Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом, по итогам которого подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Россия и КНДР договорились оказывать друг другу военную помощь в случае агрессии против одной из сторон, выработать систему совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Кроме того, предусмотрено сотрудничество по широкому кругу вопросов от наращивания двусторонней торговли до исследований в области космоса и сфере искусственного интеллекта.
«Россия в глобальной политике» комментирует информацию о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР:
«Привет санкциям ООН, видимо, настала пора вспомнить живую дискуссию пару лет назад о приоритете национального права над международным. Не по букве, а по духу, так сказать».
«Ватфор | Автострадный think tank» обращает внимание на то, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников:
«По крайней мере, по валу снарядная промышленность КНДР одна из мощнейших, если не самая мощная в мире, а подвести обстрелы Белгорода под агрессию – как нечего делать, можно хоть сегодня».
«Всевидящее око» называет Путина «гроссмейстером политических шахмат»:
«Сделанный им в Пхеньяне ход коренным образом меняет расстановку сил на доске Большой Игры, которую США все еще надеются выиграть с помощью верных натовских вассалов и украинского пушечного мяса. Пока Запад изо всех сил пытался собрать инвалидный "саммит мира" в Швейцарии, Путин создавал новую архитектуру безопасности на Востоке. Не на пустом месте, конечно – у России (а еще раньше – у СССР) и Северной Кореи давняя история дружбы и сотрудничества. Важным шагом стала встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке в сентябре прошлого года. Но лишь сейчас, с подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, стало возможным говорить о настоящем, крепком союзе двух ядерных держав. <…> В глубоком шоке западные журналисты даже забыли о предписанных свыше установках: изображать Россию слабой, ее армию – разваливающейся, а оружие – устаревшим и никуда не годным. Теперь вдруг выяснилось, что развивающиеся отношения наших двух стран вызвали обеспокоенность Сеула и Вашингтона "не только поставками оружия Северной Кореей в Россию, но и перспективой передачи Москвой своих превосходных военных технологий в помощь находящейся под жесткими санкциями программе вооружений Пхеньяна". Вот что испуг животворящий делает!»
В четверг Владимир Путин завершил официальный визит во Вьетнам. По итогам переговоров с президентом Вьетнама То Лама было подписано более десяти документов, среди которых меморандум о графике по реализации проекта сооружения центра ядерной науки и технологий, а также соглашения в сфере образования. Кроме того, президенты приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».
Политолог Малек Дудаков отмечает, что кооперация России с КНДР и Вьетнамом вызывает большую обеспокоенность в Вашингтоне:
«Предоставление военных технологий Пхеньяну усиливает позиции КНДР в противостоянии с США, Японией и Южной Кореей. Сотрудничество в экономике же подрывает санкционный режим против КНДР. С Вьетнамом своя специфика. Ведь эта страна крайне важна для США как таран в торговых войнах с Китаем. Туда активно переносятся американские производства. Та же Apple планирует собирать 20% своих планшетов, часов и 65% наушников во Вьетнаме. Общий же товарооборот США и Вьетнама из года в год бьет рекорды, уже приближаясь к 140 миллиардам долларов. <…> Северной Корее новыми санкциями не погрозишь – все они уже давно введены. А вводить их против Вьетнама себе дороже – это будет означать лишь потерю для США огромного рынка. Вот и остается непублично оказывать давление, упрашивая не сотрудничать с Россией. Ну а Вьетнам – как Индия – будет пользоваться своим привилегированным положением, стараясь заработать на нынешней холодной войне».
«Доктор Z прописал» дивится наглости американцев:
«Визит президента России во Вьетнам проходит, несмотря на возражения со стороны американского посольства в Ханое, сообщает агентство Bloomberg. "Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США" и "Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиной в десятки лет перед лицом негативной реакции Соединенных Штатов". Да как посмели-то, в самом деле?! Проигнорировать возражения американского посольства, уму непостижимо. То же агентство накануне не менее изящно назвало соглашение между Россией и КНДР "символом неповиновения западным державам". И ведь вполне серьезно именно так и пишут. Впрочем, а чего здесь нового. Порядок, основанный на правилах, не предполагает, что речь о суверенных государствах. Которые сами в состоянии решить, что им нужно, без оглядки на мнение американского посольства».
Провал саммита в Швейцарии
В минувшие выходные в швейцарском Бюргенштоке прошел саммит по Украине. Россия не была приглашена на мероприятие, из 160 приглашенных стран согласилась участвовать 91, на уровне глав государств и правительств – всего 57. Среди прочих от участия в саммите отказался Китай.
По итогам встречи было согласовано коммюнике, в котором требуется передать Украине Запорожскую АЭС, обеспечить доступ Украины к портам в Черном и Азовском морях, а также провести полный обмен военнопленными. Из 91 стран-участниц коммюнике подписали 78.
В пятницу, накануне саммита, Владимир Путин перечислил условия Москвы для мирно урегулирования конфликта. Среди них – вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, отказ от вступления Украины в НАТО, а также установление нейтрального и безъядерного статуса страны.
Белорусский политолог Вадим Гигин называет саммит провальным:
«По своему эффекту саммит сравним с наступлением ВСУ прошлым летом. Пиара, инфошума было столько! А свелось все к ничего не значащим фразам в виде коммюнике. И даже оно не всех устроило. Так же, как и при отражении прошлогоднего "контрнаступа", Россия провела большую подготовительную работу. И она оказалась удачной. Российскую дипломатию можно поздравить с серьезным успехом. А вот США продули почти всухую. <…> Владимир Путин своими громкими заявлениями накануне фактически перехватил инициативу. В итоге западники вынуждены были комментировать его мирный план, а не навязывать свой. Провальность саммита ощущалась с самого начала. Подтверждением тому стал отъезд многих участников еще до подписания декларации. Среди таких оказались вице-президент Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц. Даже слаженного хора осуждения России не получилось. Особенно выделилось выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который заявил, что саммит был бы плодотворнее, если бы в нем участвовала Россия. А мирные предложения Владимира Путина он назвал (к неудовольствию США, ЕС и Зеленского с Ермаком) проблеском надежды».
«Безграничный аналитик» пишет о разочаровании США и солидарности стран-участниц БРИКС:
«Ключевые страны документ подписывать не стали. От этого акта отказались Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Объединенные Арабские Эмираты. Все они имеют торговые отношения с Россией и не стали "принимать участие" в подписании антироссийского документа с непонятными и крайне расплывчатыми призывами. В США, кстати, этим очень недовольны. Американцы пристально следят за теми, кто не желает ссориться с Россией, и сразу же заносят их в список отступников. Особое внимание они обращают на тот факт, что неподписанты, все как один, входят в БРИКС. В каждом материале, кстати, как и сейчас у CNN, обязательно подчеркивается отсутствие Китая на саммите мира. Таким образом, можно констатировать: БРИКС, который изначально был чем-то вроде чисто экономического блока развивающихся стран, стал уже мощнейшим политическим объединением, значительно превосходящим по значимости "Большую семерку", которая превратилась в нечто вроде закрытого клуба для друзей США».
«Мышь в овощном» поражается откровенности вице-президента США Камалы Харрис:
«"Мы поддерживаем Украину не в качестве благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее в сфере наших стратегических интересов. Нашим интересам соответствует поддержание международных правил и норм, таких как суверенитет и территориальная целостность, и международной системы, которую мы помогли создать после Второй мировой войны. Она укрепляет безопасность и процветание Америки", – заявила в Швейцарии вице-президент США Камала Харрис. Говорят, что язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Но госпожа Харрис не дипломат, она просто не очень умная пожилая дама, попавшая в свое кресло главным образом из-за цвета кожи, доставшегося ей от родителей-иммигрантов. И потому, когда ее спичрайтер выдает подобную правду-матку – то она в лучших традициях прекрасноликой публики не рефлексирует – но распространяет, не задумываясь над тем, что на самом деле она выдает в эфир. "Нам наплевать на Украину и украинцев – США преследуют свои геополитические интересы", – все так, спорить тут не с чем».
«Птичья ягода» видит лишний повод гордиться Россией:
«Произошло чаепитие с участием 91 страны (причем по большей части западного блока), в ходе которого все сели в кружок и поделились своими незакрытыми гештальтами и детскими травмами. Так, например, президент Финляндии пожаловался, что однажды Россия напала на Финляндию и оттяпала кусок, где жили его предки. Получается, президент Финляндии российского происхождения, а это, я считаю, повод выдать ему пiдозру. Польский Дуда заявил, что Россия – "тюрьма народов", поэтому надо срочно провести в ней деколонизацию. Ну пускай приезжает и деколонизирует, что уж. <…> В целом же все уныло констатировали, что без Мордора заключить мир не представляется возможным (а без чаепития это не понятно было, да?), и разошлись восвояси, выпустив настолько убогое итоговое коммюнике, что я полдня думала, какой смысл это вообще освещать. Суть писульки заключалась в том, что нужно обеспечить ядерную и глобальную продовольственную безопасность (а кто санкций, которые нарушили все торговые цепочки, навводил, Пушкин что ли?), освободить всех пленных и вернуть всех незаконно вывезенных украинских детей в ненечку (это тех, в похищении которых обвиняли лично Путина, а потом нашли их в Германии, видимо). Ну ничего, зато все повидались, весело потусили, напилили групповых фоточек и пожаловались, кого, как и когда оскорблял и унижал клятый Мордор, который закошмарил вообще всех, Карл! Аж гордость берет за нашу вездесущую зловредность, бабоньки!»
«338» убежден, что внимание к саммиту чрезмерно раздуто:
«По той причине, что события в Швейцарии – не само событие, но реакция на событие. А именно реакция на предложенную Верховным "российскую формулу мира". С четким перечнем действий и условий, как закончить боевые действия и в какие сроки. В принципе это напоминание о тех же действиях, которые были изложены еще весной 2022 года. Вместо этого звучат громкие заявления, вешаются ярлыки, звучат сопливые угрозы вперемешку с переписыванием истории. Вранье, наложенное на вранье. Если швейцарская декларация в качестве "формулы мира" постулирует необходимость вмешательства Запада для защиты ЗАЭС (кстати, кто ее обстреливает, разобрались?), морской коридор до Одессы и Николаева и в целом свободу действия любого флота в Черном море, то ни о каких мирных устремлениях речи не идет. "Крымская война" продолжается, и заинтересована в ее продолжении отнюдь не Россия. Вчера-сегодня они посмеялись над "формулой мира Путина". Полагаем, что дальше будет уже не смешно. Дальше будет хуже».
Кадровые изменения в Минобороны РФ
В понедельник Владимир Путин освободил от занимаемых должностей первого замминистра обороны Руслана Цаликова, статс-секретаря – заместителя министра Николая Панкова, замминистра Татьяну Шевцову и генерала армии, замминистра Павла Попова. Министр обороны Андрей Белоусов встретился с ними, поблагодарил за многолетнюю ответственную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
Первым заместителем министра обороны президент России назначил Леонида Горнина, ранее занимавшего пост первого замминистра финансов. Также заместителями главы Минобороны были назначены бывший аудитор Счетной палаты Олег Савельев, бывший первый заместитель управляющего делами президента РФ Павел Фрадков и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
«Темник» комментирует процедуру увольнения:
«Стилистически увольнение прошло предельно корректно. Белоусов встретился со всеми и поблагодарил за службу. Люди это уважаемые, некоторые еще со времен Иванова и Сердюкова работают в Минобороны. Однако их увольнение связано с переформатированием военного ведомства после прихода Белоусова. Без кадровых изменений тут уж нельзя. Поэтому другим приказом Путина теперь у министра обороны будет не 10, а 12 замов. А на замену уволенным пришли Леонид Горнин, Олег Савельев, Анна Цивилева и Павел Фрадков. Делается акцент на том, что их миссия связана с повышением прозрачности финансовых потоков, улучшением качества обеспечения военных социалкой и жильем, а также с более эффективным управлением военным имуществом».
Юрист Илья Ремесло верит, что все к лучшему:
«Перемены на данном направлении – это хороший знак. Ну и в очередной раз стоит передать привет мамкиным "инсайдерам" из анонимных каналов, которые уверяли, что никаких больше кадровых решений в Минобороны не будет. Удивительно, что до сих пор кто-то всерьез это размещает в телеге. Назначенным – удачи в работе на новых должностях».
Политолог Дмитрий Еловский объясняет необходимость новых назначений:
«Очевидно, что назначение на новую должность – не только признание управленческих качеств Цивилевой, но и важности заботы о ветеранах и семьях бойцов. Это в принципе кардинально новое решение: включить в орбиту влияния министерства заботу о тех, кто работал в структурах под началом этого самого министерства. Назначение Леонида Горнина – совершенно очевидно в логике назначения Белоусова. Горнин – очень опытный кадровый минфиновский чиновник. Очевидно, в его задачи будет входить наведение порядка в финансах министерства. Причем для него это не столько повышение, сколько важная "государева задача", где придется серьезно поработать в совершенно новых условиях».
«Мейстер» считает, что новые заместители министра обороны назначены в той же логике, что и сам новый глава Минобороны Андрей Белоусов:
«Леонид Горнин, 12 лет проработавший на высших должностях в Минфине, будет курировать весь контур финансового обеспечения Вооруженных сил, где предстоит решать как проблемы финансирования Гособоронзаказа, так и вопросы выплат личному составу, где многое можно упростить и ускорить. Павел Фрадков, с опытом работы в Росимуществе, логично становится ответственным за управление имуществом Минобороны, включая управление земельными ресурсами и капитальным строительством. Анна Цивилева будет отвечать за новое направление – ранее вопросы социального и жилищного обеспечения военнослужащих не выделялись в сектор под руководством отдельного заместителя министра. Учитывая, что количество нуждающихся в поддержке и обеспечении ветеранов в ближайшие годы будет сильно расти, такое выделение вполне обосновано. Неясным пока остается момент, кто заменит ушедшего в отставку Николая Панкова на посту статс-секретаря ведомства, но учитывая важность этого направления, думается, что соответствующий указ о назначении последует в ближайшее время. Пока же можно констатировать, что отвечать за расходование почти 1/3 средств федерального бюджета, а именно таков уровень военных расходов сейчас, будут люди, лучше всего подготовленные для этой задачи по предыдущему опыту работы».
Анна Цивилева благодарит президента:
«Благодарю главу государства за доверие! В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом "Защитники Отечества". Это назначение – большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации. За год работы фонда нам удалось выстроить эффективное взаимодействие со многими ведомствами. Уверена, теперь будем работать еще быстрее и продуктивнее, чтобы наши герои получали заслуженное внимание и поддержку».
Вспышка ботулизма
Более трехсот человек госпитализированы с отравлением спорами ботулизма в российских регионах. Все они отравились готовыми салатами с фасолью, заказанными в сервисе «Кухня на районе». Нескольких человек задержали в рамках уголовного дела о массовом отравлении. По данным следствия, на предприятии, производящем готовую еду, не соблюдались санитарно-эпидемиологические правила.
«АДЕКВАТ Z» интересуется регулярностью проверок контролирующих органов:
«Интереснее всего мне тут, что у бесчисленных лавок, делающих готовую жрачку для розницы, с регулированием. Вернее, с плановыми проверками, которые для бизнеса в позапрошлом году отменили по умолчанию, оставив только для видов деятельности с наивысшими уровнями риска. Что в санитарно-эпидемиологическом контексте, насколько могу судить, охватывает очень небольшую часть общепита и практически не охватывает поставщиков для розницы. И если вот такая кулинария действительно находится вне периметра плановых проверок, есть ощущение, что возвращать ее туда в той или иной форме самое время. Случай тот, когда один прокол такого масштаба – уже неприемлемо много».
Инфекционист Роман Румянцев не исключает диверсию:
«Чтоб вы понимали, ботулизм – это чрезвычайная эпидемиологическая ситуация. В США ботулотоксин вообще относится к разряду биологического оружия. Так что такая вспышка в Москве от проверенного поставщика готовой еды во время военных действий против террористического образования может иметь под собой куда более глубокие основание, чем неправильное хранение продуктов».
«Парламент с кнопкой» просит не погружаться в конспирологию:
«Видеть в каждом ЧП происки СБУ – это паранойя. Однако стоит держать в голове, что иногда даже теории заговора оказывались правдой. Стоит ли за нынешним отравлением Киев, предстоит узнать правоохранительным органам, однако никогда не стоит забывать о принципе "бритвы Оккама" – самое простое объяснение зачастую является самым лучшим. Впрочем, от сложных версий этот принцип отказываться не предлагает. Что более вероятно? Операция СБУ, которая предполагает сложную схему саботажа на производстве, поиска исполнителей и, признаться честно, сомнительную эффективность (пока никто не погиб, а реальный урон нанесен репутации доставки)? Или же банальный производственный сбой, недоработка в вопросах хранения и санитарного контроля? Нельзя отказываться от версии украинского следа "просто потому, что так не может быть". Может. Однако спекулировать на подобном, как уже происходит в телеграме, тоже не самый правильный способ демонстрировать экспертизу – такими темпами мы начнем видеть свиные ушки за каждым ЧП в РФ. Что, кстати, очень удобно для реальных виновников – всегда можно спихнуть ответственность на врага/военное время/и так далее, избежав наказания».
«Мюсли вслух» комментируют новость о том, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разрабатывает новый препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма:
«Актуальная в свете последних событий новость, когда накануне более 120 человек обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве. Но новое лекарство – это дело, как минимум, года, а 55 человек из пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, нужно спасать прямо сейчас. <…> Возможно, властям, давшим какое-то время назад послабление с ревизиями малому-среднему бизнесу, пора ужесточить регулирование всего рынка в таком социально ответственном сегменте как производство и доставка продуктов. Известное выражение про "закошмаренный проверками бизнес" после таких новостей звучит по-новому».
«Зина Культ Волос» рассказывает, что гостящая у нее подруга Лидия на днях заказала тот же салат и получила предупреждение от московской мэрии:
«Мы получили странный звонок из департамента здравоохранения. Оказывается, 13 июня она [Лидия] заказала тот самый злополучный салат лобио из "Кухни на районе". Ее предупредили о рисках, об инкубационном периоде (завтра пятый день, но редко он длится до 10 дней), и сейчас Лида, мягко сказать, на панике. <…> Я как раз сегодня с психологом обсуждала, что к важным "переменам в жизни" надо готовиться заранее. Поэтому мы придумали план действий на случай первых симптомов (тошнота, рвота, затрудненное дыхание). 1. Звоним в скорую (я написала адрес и оставила на видном месте, чтобы в панике Лида, если останется одна, могла не забыть адрес, но мы планируем пока не разделяться). 2. Тревожный чемоданчик. Минимальный набор вещей, чтобы быстро собраться».
Увольнение Хаматовой в Риге
СМИ сообщили, что российскую актрису Чулпан Хаматову, которая осудила СВО и переехала в Латвию, уволили из Нового Рижского театра. По данным одного из латвийских изданий, художественный руководитель театра Алвис Херманис недоволен работой с артисткой, потому что Хаматова не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя, а также приносит театру репутационный ущерб. Билеты на спектакли с участием Хаматовой продаются плохо, а критики ставят ее актерской игре низкие оценки.
«Real cultras» вспоминает о работе Херманиса в Москве:
«Это тот самый Херманис, который ставил в Театре Наций "Горбачева" с Хаматовой в одной из главных ролей, и тогда он был всем доволен. Теперь же, как пишут СМИ, ему не нравится, что "по его мнению, у актрисы не получилось влиться в труппу и найти своего зрителя". Еще бы. Свой зритель был у Хаматовой совсем в другой стране, но теперь не осталось ни у нас, ни в шпротной».
«Русский Сыч» объясняет причины разочарования Херманиса:
«Почему латвийский режиссер разочаровался в некогда российской артистке – нетрудно сказать. Вы представляете, сколько Алвис получал здесь за спектакли с Хаматовой – манис? А в Латвии за тот же объем работ он получает тоже отфамильное, но иное. Это раз. Два: еще сравнительно недавно – не переставая мотаться в Россию как на работу (хотя почему "как"?) – Херманис предлагал ввести образовательный и имущественный ценз для латвийских избирателей. Иначе, по его словам, Латвию "отдадут людям в серых костюмах, которые дружат с Россией". То есть творец просто остается в своем репертуаре, а тут еще и денег не дают. На фига ему Чулпан».
Сенатор Алексей Пушков считает произошедшее закономерным:
«Каждый сам выбирает свою судьбу. Общее правило: к "нашим", даже ставших совсем "не нашими", на Западе интерес временный. Исторические исключения, типа Нуреева и Солженицына, есть, но они подтверждают общее правило».
«Закулиска» полагает, что Хаматова сама виновата:
«Есть у нас подозрение, что в Новом Рижском Театре Чулпан Хаматова попробовала себя вести так, как некогда в Современнике и Театре Наций. То есть "включила звезду". Когда-то это поведение стоило нескольких лет жизни Галине Борисовне… Вот такое удивительное торжество справедливости в недружественной нам, но желанной для Чулпан стране».
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