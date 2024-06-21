Телеграм: Плюс КНДР и Вьетнам, минус ботулизм и Хаматова

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На этой неделе Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом, по итогам которого подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Россия и КНДР договорились оказывать друг другу военную помощь в случае агрессии против одной из сторон, выработать систему совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Кроме того, предусмотрено сотрудничество по широкому кругу вопросов от наращивания двусторонней торговли до исследований в области космоса и сфере искусственного интеллекта.

«Россия в глобальной политике» комментирует информацию о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР:

«Привет санкциям ООН, видимо, настала пора вспомнить живую дискуссию пару лет назад о приоритете национального права над международным. Не по букве, а по духу, так сказать».

«Ватфор | Автострадный think tank» обращает внимание на то, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников:

«По крайней мере, по валу снарядная промышленность КНДР одна из мощнейших, если не самая мощная в мире, а подвести обстрелы Белгорода под агрессию – как нечего делать, можно хоть сегодня».

«Всевидящее око» называет Путина «гроссмейстером политических шахмат»:

«Сделанный им в Пхеньяне ход коренным образом меняет расстановку сил на доске Большой Игры, которую США все еще надеются выиграть с помощью верных натовских вассалов и украинского пушечного мяса. Пока Запад изо всех сил пытался собрать инвалидный "саммит мира" в Швейцарии, Путин создавал новую архитектуру безопасности на Востоке. Не на пустом месте, конечно – у России (а еще раньше – у СССР) и Северной Кореи давняя история дружбы и сотрудничества. Важным шагом стала встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке в сентябре прошлого года. Но лишь сейчас, с подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, стало возможным говорить о настоящем, крепком союзе двух ядерных держав. <…> В глубоком шоке западные журналисты даже забыли о предписанных свыше установках: изображать Россию слабой, ее армию – разваливающейся, а оружие – устаревшим и никуда не годным. Теперь вдруг выяснилось, что развивающиеся отношения наших двух стран вызвали обеспокоенность Сеула и Вашингтона "не только поставками оружия Северной Кореей в Россию, но и перспективой передачи Москвой своих превосходных военных технологий в помощь находящейся под жесткими санкциями программе вооружений Пхеньяна". Вот что испуг животворящий делает!»

В четверг Владимир Путин завершил официальный визит во Вьетнам. По итогам переговоров с президентом Вьетнама То Лама было подписано более десяти документов, среди которых меморандум о графике по реализации проекта сооружения центра ядерной науки и технологий, а также соглашения в сфере образования. Кроме того, президенты приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».

Политолог Малек Дудаков отмечает, что кооперация России с КНДР и Вьетнамом вызывает большую обеспокоенность в Вашингтоне:

«Предоставление военных технологий Пхеньяну усиливает позиции КНДР в противостоянии с США, Японией и Южной Кореей. Сотрудничество в экономике же подрывает санкционный режим против КНДР. С Вьетнамом своя специфика. Ведь эта страна крайне важна для США как таран в торговых войнах с Китаем. Туда активно переносятся американские производства. Та же Apple планирует собирать 20% своих планшетов, часов и 65% наушников во Вьетнаме. Общий же товарооборот США и Вьетнама из года в год бьет рекорды, уже приближаясь к 140 миллиардам долларов. <…> Северной Корее новыми санкциями не погрозишь – все они уже давно введены. А вводить их против Вьетнама себе дороже – это будет означать лишь потерю для США огромного рынка. Вот и остается непублично оказывать давление, упрашивая не сотрудничать с Россией. Ну а Вьетнам – как Индия – будет пользоваться своим привилегированным положением, стараясь заработать на нынешней холодной войне».

«Доктор Z прописал» дивится наглости американцев:

«Визит президента России во Вьетнам проходит, несмотря на возражения со стороны американского посольства в Ханое, сообщает агентство Bloomberg. "Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США" и "Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиной в десятки лет перед лицом негативной реакции Соединенных Штатов". Да как посмели-то, в самом деле?! Проигнорировать возражения американского посольства, уму непостижимо. То же агентство накануне не менее изящно назвало соглашение между Россией и КНДР "символом неповиновения западным державам". И ведь вполне серьезно именно так и пишут. Впрочем, а чего здесь нового. Порядок, основанный на правилах, не предполагает, что речь о суверенных государствах. Которые сами в состоянии решить, что им нужно, без оглядки на мнение американского посольства».

