Телеграм: «План победы» Киева превратился в ядерный шантаж
Освобождение Курской области на фоне «плана победы» Зеленского, угроз Киева ядерным оружием и захвата храма в Черкассах стало главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Освобождение Курской области
ВС РФ продолжают ликвидировать военных ВСУ в Курской области.
«WarDonbass» публикует видео:
«Массовый исход боевиков киевского режима из Курской области. На уникальных кадрах всушники убегают под непрерывными обстрелами наших артиллеристов. Сотни, тысячи – целые подразделения оставляют позиции. Враг будет разбит, Победа будет за нами!»
«Мышь в овощном» следит за уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, которая занимается судьбой насильно вывезенных жителей Курской области:
«Удачи тем, чья работа – возвращать домой наших сограждан, угнанных в полон упырями. Сил и терпения этим несчастным, их родным и близким. И пусть будет твердой рука, верным – глаз, и холодным – разум у тех, кому карать нелюдей, посмевших поднять руку на русских людей на их родной земле».
«Северный Ветер» пишет о пленных украинцах:
В Курской области бойцами "Севера" взяты в плен простые парни, уроженцы исконно русских городов Харькова и Одессы. Выловлены на улице душегубами Зеленского и отправлены в бессмысленную мясорубку. Однако разум возобладал, и они вышли на позиции российских войск с поднятыми руками».
Политолог Юрий Баранчик уверен, что скоро наш обменный фонд пополнится:
«После освобождения Старой Сорочины и Александрии образовался котел, в котором сидит по меньшей мере 2000 боевиков ВСУ. Если получится как следует укрепить стенки "котла", то это может стать одним из самых крупных случаев угона в мордорский полон свободолюбивых украинских воинов. Зато будет на кого менять более 1000 граждан России, которых хохлы насильно вывезли из Курской области в неизвестном направлении. Враги, естественно, брыкаются. Попытки пробить стену котла ВСУ из Сумской области предпринимают постоянно – во время последней попытки ВСУ лишились трех танков и четырех БМП, из 50 (примерно) наступавших к Бандере с гарантией отправилась треть».
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что погода на нашей стороне:
«Очень похоже, что выбор времени и для начала, и для дальнейшего развития текущего этапа нашего контрнаступления тщательно поверялся метеорологией. Первые сутки-двое, когда выполнялись задачи на прорыв и вбивание клиньев – последние дни бабьего лета, не в том отношении, что еще сравнительно тепло, а в том, что сухо, и состояние грунта не мешает данной форме боевой работы никак. А дальше, когда нам пришло время чистить леса и села между вбитых клиньев, а хохлам думать, как в условиях перерезания нескольких асфальтированных дорог снабжать образовавшиеся мешки или как из них делать ноги, полило. Обложные дожди, по хорошей октябрьской норме очень быстро превратившие чернозем и грунтовки в кашу, – на кадрах с мест последних дней все это хорошо видно. Фиксируя пациента, на уровне и отдельных рыл, и подразделений, и по большому счету всей группировки с ее преобладанием колесной техники, именно тем образом, после которого в анестезии он уже не нуждается. И что хотите со мной делайте – случайным такое совпадение быть не может. Фактор погоды явно учитывался в планировании, и учитывался так, чтобы употреблять его в свою пользу с точностью до определения не просто момента начала операции, но и перехода от одной ее фазы к следующей. Для грамотных штабов в этом нет ничего сверхъестественного, сделано ровно так, как и должно быть сделано, но получилось все равно, как говорится, по красоте».
«План победы» Зеленского
В среду Владимир Зеленский обнародовал свой «план победы» в Верховной раде. План включает пять пунктов и три «секретных дополнения». Зеленский, в частности, настаивает на приглашении Украины в НАТО до окончания конфликта, снятии ограничений на использование дальнобойного оружия и размещение в стране «неядерного стратегического пакета».
«Мюсли вслух» напоминают:
«Весной много шума наделал репортаж немецкого тв из украинского села Лузановка в Черкасской области, в котором из 400 человек населения мобилизовали 50 мужчин. Журналисты сделали акцент на том, что в селе не осталось лиц мужского пола, которые могли бы выкопать могилу, когда трупы мобилизованных присылают назад. Сегодня в укропарламенте Зеленский озвучил свой "план победы". Отдельные его параграфы (вступление в НАТО, больше западных поставок оружия, зонтик ПВО НАТО на Украине и пр.) мы слышали уже не раз, в том числе со стороны наиболее ястребиной части западного истеблишмента и мейнстримовых СМИ. В этом плане нет главного: он не для украинцев, которые с трибуны услышали хотелки Зеленского, с которыми его послали на Западе (воевать напрямую с Россией с непредсказуемыми для себя последствиями желающих мало). По сути, словами об украинских недрах, которые могут усилить "демократический мир", и готовности украинцев воевать за Запад (против глобального Востока и Юга?) Зеленский прямым текстом дал понять о желании продать остатки страны и ее населения с молотка. Даже неловко уже напоминать украинцам, какие взаимовыгодные планы совместного экономического развития им предлагала Россия 10 лет назад. Интересно, с какими чувствами сегодня смотрели выступление своего нелегитимного президента в селе Лузановка?»
Журналист Сергей Веселовский объясняет:
«Короче, если отбросить хиханьки с хаханьками и перевести на понятный язык "План Потужной Перемоги", озвученный Зеленским с трибуны Верховной Рады, то у меня вот что получилось: "Одиннадцать лет назад вы, ЕС и США, выгнали нас свергать неугодную вам законную власть на заснеженный майдан, взамен пообещав принять в свою семью. Мы, как последний поц, за эти пустые обещания отдали вам все, что у нас было, поломали и разворовали то, чем вы побрезговали. Мы по вашему приказу из мирных хлебопашцев превратились в нацию-самурая, сражающегося и умирающего за господина. Короче, слушайте сюда. Или вы срочно принимаете нас в НАТО с ЕС, вводите на нашу землю свои войска и всерьез начинаете вместе с остатками нашей могучей армии воевать всей своей мощью, при этом усилив экономическое давление на Россию, или мы сдаемся и на весь мир обвиняем вас в нашем поражении, до которого рукой подать. Потому что эту зиму Украина не переживет"».
«Темник» отмечает, что Зеленский торгуется:
«"План победы" Зеленского выглядит как торговля с Западом. Месседж следующий: "Вы нам оружие, размещение своих баз на нашей земле и пропуск в НАТО, а мы вам потом наши ресурсы (экономические и военные)". Теперь нужно ждать реакции другой стороны. Хотя по косвенным признакам можно сделать вывод, что западные акторы не в восторге. Также "план победы" это работа с внутренней аудиторией. Нужно продемонстрировать украинцам нечто ободряющее, позитивную перспективу ("следование плану закончит конфликт в следующем году"). Только эта затея рискует создать завышенные ожидания, которые не реализуются».
«Мюсли ватоадмина» удивляются:
«Вообще, когда я иронизировал над сверхсекретным "планом победы" Зеленского, я думал, что он пусть и тупой, пусть требучий, но не настолько же. Настолько. Именно настолько. Каждый пункт плана – это не только "треба", но и полная передача ответственности за войну и ее ход внешним силам. Мы так тоже можем, к слову. СВО закончится абсолютной победой России, если Китай введет маленький экспедиционный контингент в 2-3 миллиона человек, КНДР ударит ядерками по Польше, а ураган Милтон окажется не проливным дождичком, а великим потопом имени Жириновского. Ну и всерьез опубликовать этот план, учитывая, что каждый из пунктов мало того что трэба, так еще и трэба, в которой по всем пунктам УЖЕ отказали, может только полный дегенерат. Ах да. Мы же об Украине говорим».
«Доктор Z прописал» указывает на нестыковки:
«Зеленский во время поездки в США в сентябре не стал просить у американских властей дополнительную финансовую помощь. "Сейчас, по его словам, у него есть все, что нужно", – заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, который неоднократно встречался с Зеленским во время его визита в США. Судя по всему, связаны эти рассказы на грани фантастики с избирательной кампанией. Ведь нынешнюю администрацию критикуют в том числе и за то, что на Украину у нее деньги есть, а, например, пострадавшим от стихийных бедствий американцам помогают минимально. Если вообще помогают. А чтоб Зеленский да денег не попросил? Свежо предание... Утверждается еще, что ему не деньги нужны, а разрешение на удары вглубь территории России. Очень, дескать, просил об этом, а про деньги даже не заикался».
Киев грозит ядерным оружием
В четверг Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что наличие у Киева ядерного оружия является единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО. После этого немецкая газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия.
«Коты и кошка Крамника» убеждены, что ничего у Украины не получится:
«1. Предприятий ядерного оружейного комплекса на Украине нет и никогда не было – эта отрасль целиком была развернута в РСФСР. 2. Создать эти предприятия – вопрос не недель, а лет для промышленно развитой страны в нормальных условиях. 3. Условия, когда значительная часть промышленности потеряна, а остальная постоянно под ударом, нормальными не являются. 4. Все заявления Киева на эту тему – попытка выбить из НАТО прямые обязательства защиты, потому что альтернатива для НАТО – признать поражение. 5. … Не любит Зеленский соотечественников».
«Парламент с кнопкой» соглашается:
«Шантаж ясен – либо Запад вооружает Украину по самые не балуй, либо Украина начинает свою ядерную программу. Ультиматум вышел жидковатым. Во-первых, Украина неспособна создать никакое ЯО – ни сейчас, ни даже 5 лет назад. Нет ни соответствующей инфраструктуры, ни ученых, ни специалистов, ни заводов, ни оборудования, ничего. Построить ракету и напихать в нее ядерный элемент – это не ядерное оружие, а грязная бомба. Во-вторых, если никто не зовет Украину в НАТО, то и в клуб ядерных держав ей путь заказан. Запад не хочет видеть риски применения ядерного оружия в восточной Европе – а если Украина начнет разрабатывать нечто, похожее на ЯО, то Россия может и должна будет применить свой ядерный арсенал для ликвидации этой угрозы. Пущенное через СМИ высказывание – пустая угроза, которая только разозлит Запад. Зеленский, кажется, в смятении – все происходящее последние двое суток никак нельзя назвать взвешенной и продуманной позицией. Украина не сможет создать ядерное оружие, не без помощи извне, что важно. Однако передавать Киеву бомбу желающих на мировой арене нет. Пока».
Политтехнолог Анна Федорова подчеркивает двойные стандарты Запада:
«Жду публикаций в мировых СМИ о том, как Украина "занимается эскалацией" и "ядерным шантажом". О том, как это неприемлемо, что это логика варваров! Ну как про Россию всегда пишут. Не? Не будет?»
«338» не удивлен:
«Помнится, что любые упоминания любых российских спикеров на тему ядерного оружия мировой общественности преподносят как "бряцание ядерной дубиной". Про учения СЯС говорить излишне – "бряцание" здесь по умолчанию. Надо полагать, что ничего подобного в отношении шантажа на ядерную тему, даже если этот шантаж из области фантастики и мало реализуем (надеемся, что мало реализуем), который сегодня был озвучен киевскими спикерами, мы не услышим. Ведь надо же понимать, что это – совсем другое. И вполне возможно, что даже сам шантаж был реализован по заранее написанному сценарию, да так, чтоб ни у кого нигде волосы не поседели».
Захват храма в Черкассах
В четверг сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при повторном штурме захватили Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах.
«ВЗГЛЯД МАКСА» наблюдает за лицемерием украинских чиновников:
«Мэр Черкасс назвал сегодняшний захват храма УПЦ "добровольным желанием переходом от общины" в ПЦУ и призвал молиться за ВСУ на украинском языке. На митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, который прибыл поддержать паству и помочь защите храма, напали и ударили по голове. Также его забрызгивали слезоточивым газом. Сейчас он находится в больнице. У большинства верующих от слезоточивого газа наблюдаются проблемы со зрением, также у многих пострадавших зафиксированы сотрясения мозга. Добровольный переход».
«Скептик» публикует видео:
«Видно, что на захват святыни согнали бойцов в военной экипировке. Видно, что у одного из них есть полноценный бронежилет с подсумками для магазинов и даже напашником. Что скорее подходит для линии фронта, чем для разгона верующих».
«СПЖ – новости Православия» предлагает объяснение:
«Телеграм-канал "Резидент" опубликовал сообщение со ссылкой на анонимный источник в Офисе Президента Украины. Согласно посту, Офис Президента якобы дал разрешение на захват храмов Украинской Православной Церкви с участием военных и радикалов. По словам источника, это делается с целью отвлечь внимание от неудач на фронте. СМИ утверждает, что для администрации важно заполнить информационное пространство громкими скандалами, и именно поэтому активизировались захваты кафедральных соборов. Официальных подтверждений по этому поводу пока не поступало».
«VZВОД» отмечает, что собор захватили мародеры:
«Захватившие собор в Черкассах украли деньги, иконы и зимние заготовки. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов. Вооруженные радикалы, ворвавшиеся в Архангело-Михайловский собор, разгромили бухгалтерию, украли компьютеры, пожертвования прихожан на новый колокол, православные кресты, церковную утварь, книги, а также варенье и заготовки на зиму. Связанный с СБУ лидер неонацистской группировки С14 Евгэн Карась в своем тг-канале выложил видео из храма, заявив, что он теперь принадлежит им. Также он сообщил, что руководившего собором православного священника задержала СБУ».
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда называет захват собора терроризмом:
«Мы вновь стали свидетелям вопиющего акта террора со стороны раскольников по отношению к верующим канонической Украинской Православной Церкви. В результате двух скоординированных нападений захвачен Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах; экстремисты реализовали свой замысел, несмотря на попытки верующих отстоять родной храм. Целью вооруженных террористов, многие из которых, как сообщают украинские журналисты, являются язычниками, стали мирные верующие, в том числе женщины, дети, пожилые люди, в которых стреляли и травили газом. Государственные власти позволили экстремистам захватить храм, как всегда, не вмешиваясь в избиение верующих. Западные покровители Украины, как обычно, закроют глаза на происходящее. Ведь те, кто уничтожает единое для народов исторической Руси Православие, должны чувствовать поддержку извне и пользоваться полной свободой действий, на такие условности как свобода религии можно в данном случае закрыть глаза».
Ультиматум поляков украинцам
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украину нельзя принимать в ЕС до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему Волынской резни. По его словам, Польша имеет право требовать проведения эксгумации жертв трагедии.
«Мейстер» объясняет, почему для Киева требование поляков неприемлемо:
«Понятно, что Киев идти на эту эксгумацию не хочет, так как особенности происходивших тогда событий оставили на костях следы, которые будут видны не то что археологам, а палеонтологам спустя сотни веков. И следы эти будут безошибочно указывать на насильственную смерть, при этом здесь и сейчас еще живы как свидетели событий, так и, в массе, их дети и внуки с соответственной эмоциональной реакцией. И таким образом польская национальная память в сочетании с фирменной упертостью станет препятствием на пути Киева в ЕС, несмотря ни на какое горячее желание кого бы то ни было пустить Украину туда. Занятно будет, если эксгумацию однажды придется проводить России. Мы, кстати, проведем, в отличие от СССР сегодня Россия в этом прямо заинтересована. В ту пору, как мы помним, Москва старательно замалчивала роль коллаборационистов в национальных республиках и не хотела ссорить братских украинцев с дружественными поляками. Сейчас же было бы логично окончательно закрыть этот вопрос, продемонстрировав масштабы и уровень сотрудничества украинцев с Гитлером и их собственный энтузиазм в этом деле».
«Варшавская русалка» указывает, что Косиняк-Камыш готовится к выборам:
«Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вновь выступил с громкими заявлениями по поводу Украины, которыми явно открывает себе путь к президентской кампании. Министр указал, что поляки поступают очень благородно, ставя решение вопроса Волынской резни вместе с членством Украины в ЕС, а ведь поляки могли поставить такое условия для гуманитарной или военной поддержки. Источники поговаривают, что таким образом чиновник не столько заявляет, а скорее намекает. Тем более, подчеркнул Косиняк-Камыш, Киев, вероятно, не помнит о помощи Варшавы, и "это неправильно" – без решения Волынского вопроса отношения стран будут "нестабильны". При этом Косиняк-Камыш указал, что в отличие от правящей коалиции под управлением Туска предыдущие власти из "Права и справедливости" "никогда так серьезно не относились к вопросу Волыни". По его словам, в этот раз обещаниями украинцы не отделаются: Косиняк-Камыш заявил, что "будет осторожен", пока "не склонит голову перед могилами убитых на Волыни". Министр также добавил, что польское общество "очень возмущено видом молодых людей из Украины, которые ездят на лучших автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях". "Это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь", – заключил Косиняк-Камыш».
«Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев» подчеркивают, что недовольство поляков украинцами растет:
«Польские власти заявили о невозможности принятия Украину в ЕС, пока Украина не покается в "Волынской резне" времен Великой Отечественной. Бандеровцы, конечно, возмущены, ведь историю они переписали для своего внутреннего потребления, а тут соседи подкидывают такую дилемму. Но к антибандеровскому движению присоединяется все больше обычных граждан Польши. Поляки крайне негативно относятся к происходящему на Украине и попытке втянуть Польшу в войну против России. Как и в других странах, действия и риторика властей далеко не всегда имеют полную поддержку населения. Но в случае с бандеровским режимом эта поддержка присутствует. Фотографии Степана Бандеры с рукописной подписью "Мусорный бак – место мусора" были расклеены на городских мусорных баках польской молодежью в Лешно. Приурочена расклейка была к годовщине смерти Бандеры 15 октября 1959 года».
«Всевидящее око» отмечает, что украинцы продолжают делать все для того, чтобы поляки их ненавидели:
«Поляки продолжают пожинать следы поддержки милых демократичных украинцев, борющихся за свою свободу: во Вроцлаве какие-то гении, успешно сбежавшие от ТЦК, расписали памятник жертвам Волынской резни надписями "Слава УПА". Ну то есть люди где-то там по Польше скачут и радуются, что их идеологические кумиры устроили массовое убийство поляков. И, видимо, обещают идти тем же путем в дальнейшем. Надеемся, польские власти довольны результатами своих трудов по налаживанию отношений с нынешней нацистской Украиной».
«Несерьезный МИД» пишет, что споры о Волынской резне продолжают забирать жизни:
«Спор о Волынской резне стал причиной смерти одного ВСУшника, одного польского наемника и тяжелыми ранениями для еще одного ВСУшника. Пьяный поляк напал с ножом на таких же пьяных хохлов из-за спора про Волынь. Поляка застрелили, а одного из хохлов увезли домой в черном мешке».
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