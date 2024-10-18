Телеграм: «План победы» Киева превратился в ядерный шантаж

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В среду Владимир Зеленский обнародовал свой «план победы» в Верховной раде. План включает пять пунктов и три «секретных дополнения». Зеленский, в частности, настаивает на приглашении Украины в НАТО до окончания конфликта, снятии ограничений на использование дальнобойного оружия и размещение в стране «неядерного стратегического пакета».

«Мюсли вслух» напоминают:

«Весной много шума наделал репортаж немецкого тв из украинского села Лузановка в Черкасской области, в котором из 400 человек населения мобилизовали 50 мужчин. Журналисты сделали акцент на том, что в селе не осталось лиц мужского пола, которые могли бы выкопать могилу, когда трупы мобилизованных присылают назад. Сегодня в укропарламенте Зеленский озвучил свой "план победы". Отдельные его параграфы (вступление в НАТО, больше западных поставок оружия, зонтик ПВО НАТО на Украине и пр.) мы слышали уже не раз, в том числе со стороны наиболее ястребиной части западного истеблишмента и мейнстримовых СМИ. В этом плане нет главного: он не для украинцев, которые с трибуны услышали хотелки Зеленского, с которыми его послали на Западе (воевать напрямую с Россией с непредсказуемыми для себя последствиями желающих мало). По сути, словами об украинских недрах, которые могут усилить "демократический мир", и готовности украинцев воевать за Запад (против глобального Востока и Юга?) Зеленский прямым текстом дал понять о желании продать остатки страны и ее населения с молотка. Даже неловко уже напоминать украинцам, какие взаимовыгодные планы совместного экономического развития им предлагала Россия 10 лет назад. Интересно, с какими чувствами сегодня смотрели выступление своего нелегитимного президента в селе Лузановка?»

Журналист Сергей Веселовский объясняет:

«Короче, если отбросить хиханьки с хаханьками и перевести на понятный язык "План Потужной Перемоги", озвученный Зеленским с трибуны Верховной Рады, то у меня вот что получилось: "Одиннадцать лет назад вы, ЕС и США, выгнали нас свергать неугодную вам законную власть на заснеженный майдан, взамен пообещав принять в свою семью. Мы, как последний поц, за эти пустые обещания отдали вам все, что у нас было, поломали и разворовали то, чем вы побрезговали. Мы по вашему приказу из мирных хлебопашцев превратились в нацию-самурая, сражающегося и умирающего за господина. Короче, слушайте сюда. Или вы срочно принимаете нас в НАТО с ЕС, вводите на нашу землю свои войска и всерьез начинаете вместе с остатками нашей могучей армии воевать всей своей мощью, при этом усилив экономическое давление на Россию, или мы сдаемся и на весь мир обвиняем вас в нашем поражении, до которого рукой подать. Потому что эту зиму Украина не переживет"».

«Темник» отмечает, что Зеленский торгуется:

«"План победы" Зеленского выглядит как торговля с Западом. Месседж следующий: "Вы нам оружие, размещение своих баз на нашей земле и пропуск в НАТО, а мы вам потом наши ресурсы (экономические и военные)". Теперь нужно ждать реакции другой стороны. Хотя по косвенным признакам можно сделать вывод, что западные акторы не в восторге. Также "план победы" это работа с внутренней аудиторией. Нужно продемонстрировать украинцам нечто ободряющее, позитивную перспективу ("следование плану закончит конфликт в следующем году"). Только эта затея рискует создать завышенные ожидания, которые не реализуются».

«Мюсли ватоадмина» удивляются:

«Вообще, когда я иронизировал над сверхсекретным "планом победы" Зеленского, я думал, что он пусть и тупой, пусть требучий, но не настолько же. Настолько. Именно настолько. Каждый пункт плана – это не только "треба", но и полная передача ответственности за войну и ее ход внешним силам. Мы так тоже можем, к слову. СВО закончится абсолютной победой России, если Китай введет маленький экспедиционный контингент в 2-3 миллиона человек, КНДР ударит ядерками по Польше, а ураган Милтон окажется не проливным дождичком, а великим потопом имени Жириновского. Ну и всерьез опубликовать этот план, учитывая, что каждый из пунктов мало того что трэба, так еще и трэба, в которой по всем пунктам УЖЕ отказали, может только полный дегенерат. Ах да. Мы же об Украине говорим».

«Доктор Z прописал» указывает на нестыковки:

«Зеленский во время поездки в США в сентябре не стал просить у американских властей дополнительную финансовую помощь. "Сейчас, по его словам, у него есть все, что нужно", – заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, который неоднократно встречался с Зеленским во время его визита в США. Судя по всему, связаны эти рассказы на грани фантастики с избирательной кампанией. Ведь нынешнюю администрацию критикуют в том числе и за то, что на Украину у нее деньги есть, а, например, пострадавшим от стихийных бедствий американцам помогают минимально. Если вообще помогают. А чтоб Зеленский да денег не попросил? Свежо предание... Утверждается еще, что ему не деньги нужны, а разрешение на удары вглубь территории России. Очень, дескать, просил об этом, а про деньги даже не заикался».

