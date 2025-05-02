Телеграм: Перемирие, «Сталинград» в Волгограде, блэкаут в ЕС

1

В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области от украинских военных. Он также сообщил об участии северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник называет освобождение Курской области вехой, которая отразится и на международных процессах:

«На попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на Курскую землю поставлен жирный крест. Это существенно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми Зеленский носится с площадки на площадку. Всего упорства и поддержки западников не хватило для сохранения присутствия ВСУ в пределах границ Курской области. Это прямое доказательство, что они не в состоянии противостоять силе российского оружия. Доказательство наглядное и доступно даже самым неверующим. Колоссальные людские потери, понесенные ВСУ в ходе "Курской вылазки", не восстановимы, и компенсировать их Киеву нечем, а утилизация огромного числа техники на фоне ослабления военно-технической поддержки запада тоже оставляет серьезную дыру в возможностях режима Зеленского. Завершение освобождения Курской области делает Зеленского "голым королем" на международных площадках, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, но реальное состояние возможностей его режима и сокращающийся список его спонсоров скрыть сложно».

«АДЕКВАТ Z» подводит итоги:

«По личному составу курское приграничье обошлось хохлам в истребление эквивалента полного состава сухопутных войск европейской армии первого (для европ) ранга. По танкам и бронетехнике – в сожжение всего их наличия в двух таких армиях. По артиллерии, ствольной и реактивной – как бы не в трех. Этой ценой оплачены: сотни квадратных километров нашей выжженной земли и сотни мирных жителей, убитых с обычным бандеровским садизмом, тысячи разграбленных дочиста домов, короткая переможная эйфория для стада в начале, позор разгрома сейчас, место нахрюка в истории как невообразимо бездарного по соотношению замысла к результату и бесконечно кровожадного. И отдельным пунктом среди слагаемых цены обязательно надо прописать укрепление до последнего предела нашей общей убежденности, что никаких ничьих, компромиссов и неопределенных исходов вот с этим вот быть не может».

«ГеоПолитика Цивилизаций» напоминает:

«Когда в начале прошлого года мы написали, что анализ перестройки логистики КНДР показывает, что Северная Корея будет отправлять в Россию не только снаряды, но и бойцов, многие посмеялись. Когда в мае прошлого года мы повторили это, многие покрутили пальцем у виска и извергли из себя что-то вроде: "Не нужен нам никто, мы сами". А когда 29 июня 2024 мы написали, что турки, южнокорейцы, немцы, американцы и другие уже официально трезвонят об отправке бойцов товарища Кима в Россию, дружественные каналы репостнули то сообщение и поддержали утверждение. Почему? Потому что прагматичным людям было очевидно, что это абсолютно логичный сценарий развития ситуации. <…> Корейцы вместе с нашей Армией проливали кровь за Русскую Землю, чтобы ее вернуть в лоно Родины. Спасибо. Россия этого никогда не забудет».

«Укол Zонтиком» благодарит всех союзников России:

«Как развивающаяся империя Россия очень ценит своих партнеров и доверяет им, но вот все ли из них заслужили такое отношение? Друг особенно познается, когда боевые действия идут. Беларусь это родные, и родне поклон. И вот она Северная Корея. Даже Китай вот он (не зарубили нам окно с важнейшими поставками, и на том спасибо, руки, как говорится, не выкручивали). СВО-то скоро закончится, а вот кто как себя из "дорогих партнеров" вел, в памяти теперь надолго останется. Некоторые уж могли хотя бы не гадить в этот период. Как говорится, никому из них (случись чего) этот дребезжащий Евросоюз помочь не сможет, и уж тем более нынешние Штаты, а Россия то вот она, и никого из них, кстати, никогда не подводила».

«Доктор Z прописал» наблюдает за нервной реакцией Сеула:

«Власти Южной Кореи выразили недовольство участием КНДР в операции на территории Курской области, заявив, что Пхеньян не имел на это права. Сеул требует прекратить сотрудничество между Москвой и Пхеньяном. В министерстве объединения Республики Корея обвинили КНДР в нарушении неких международных и этических норм, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН, из-за участия северокорейских сил в событиях в Курской области. Сеул предупредил, что при сохранении военного взаимодействия между Россией и КНДР он намерен предпринять совместные меры с международным сообществом. Кроме того, представитель министерства национальной обороны поставил под сомнение законность сотрудничества между Россией и КНДР, охарактеризовав разъяснения сторон по этому вопросу как манипулятивные действия. Ну раз так, то Россия имеет полное право поставить под сомнение, например, правомерность сотрудничества Южной Кореи и США. И потребовать его прекратить. Раз Сеул так волнуют отношения между Россией и КНДР».



