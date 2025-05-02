Телеграм: Перемирие, «Сталинград» в Волгограде, блэкаут в ЕС
Президент России предложил Украине временное перемирие в честь Дня Победы, Курскую область освободили от ВСУ, а на юге Европы внезапно пропало электричество.
Освобождение Курской области
В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области от украинских военных. Он также сообщил об участии северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник называет освобождение Курской области вехой, которая отразится и на международных процессах:
«На попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на Курскую землю поставлен жирный крест. Это существенно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми Зеленский носится с площадки на площадку. Всего упорства и поддержки западников не хватило для сохранения присутствия ВСУ в пределах границ Курской области. Это прямое доказательство, что они не в состоянии противостоять силе российского оружия. Доказательство наглядное и доступно даже самым неверующим. Колоссальные людские потери, понесенные ВСУ в ходе "Курской вылазки", не восстановимы, и компенсировать их Киеву нечем, а утилизация огромного числа техники на фоне ослабления военно-технической поддержки запада тоже оставляет серьезную дыру в возможностях режима Зеленского. Завершение освобождения Курской области делает Зеленского "голым королем" на международных площадках, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, но реальное состояние возможностей его режима и сокращающийся список его спонсоров скрыть сложно».
«АДЕКВАТ Z» подводит итоги:
«По личному составу курское приграничье обошлось хохлам в истребление эквивалента полного состава сухопутных войск европейской армии первого (для европ) ранга. По танкам и бронетехнике – в сожжение всего их наличия в двух таких армиях. По артиллерии, ствольной и реактивной – как бы не в трех. Этой ценой оплачены: сотни квадратных километров нашей выжженной земли и сотни мирных жителей, убитых с обычным бандеровским садизмом, тысячи разграбленных дочиста домов, короткая переможная эйфория для стада в начале, позор разгрома сейчас, место нахрюка в истории как невообразимо бездарного по соотношению замысла к результату и бесконечно кровожадного. И отдельным пунктом среди слагаемых цены обязательно надо прописать укрепление до последнего предела нашей общей убежденности, что никаких ничьих, компромиссов и неопределенных исходов вот с этим вот быть не может».
«ГеоПолитика Цивилизаций» напоминает:
«Когда в начале прошлого года мы написали, что анализ перестройки логистики КНДР показывает, что Северная Корея будет отправлять в Россию не только снаряды, но и бойцов, многие посмеялись. Когда в мае прошлого года мы повторили это, многие покрутили пальцем у виска и извергли из себя что-то вроде: "Не нужен нам никто, мы сами". А когда 29 июня 2024 мы написали, что турки, южнокорейцы, немцы, американцы и другие уже официально трезвонят об отправке бойцов товарища Кима в Россию, дружественные каналы репостнули то сообщение и поддержали утверждение. Почему? Потому что прагматичным людям было очевидно, что это абсолютно логичный сценарий развития ситуации. <…> Корейцы вместе с нашей Армией проливали кровь за Русскую Землю, чтобы ее вернуть в лоно Родины. Спасибо. Россия этого никогда не забудет».
«Укол Zонтиком» благодарит всех союзников России:
«Как развивающаяся империя Россия очень ценит своих партнеров и доверяет им, но вот все ли из них заслужили такое отношение? Друг особенно познается, когда боевые действия идут. Беларусь это родные, и родне поклон. И вот она Северная Корея. Даже Китай вот он (не зарубили нам окно с важнейшими поставками, и на том спасибо, руки, как говорится, не выкручивали). СВО-то скоро закончится, а вот кто как себя из "дорогих партнеров" вел, в памяти теперь надолго останется. Некоторые уж могли хотя бы не гадить в этот период. Как говорится, никому из них (случись чего) этот дребезжащий Евросоюз помочь не сможет, и уж тем более нынешние Штаты, а Россия то вот она, и никого из них, кстати, никогда не подводила».
«Доктор Z прописал» наблюдает за нервной реакцией Сеула:
«Власти Южной Кореи выразили недовольство участием КНДР в операции на территории Курской области, заявив, что Пхеньян не имел на это права. Сеул требует прекратить сотрудничество между Москвой и Пхеньяном. В министерстве объединения Республики Корея обвинили КНДР в нарушении неких международных и этических норм, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН, из-за участия северокорейских сил в событиях в Курской области. Сеул предупредил, что при сохранении военного взаимодействия между Россией и КНДР он намерен предпринять совместные меры с международным сообществом. Кроме того, представитель министерства национальной обороны поставил под сомнение законность сотрудничества между Россией и КНДР, охарактеризовав разъяснения сторон по этому вопросу как манипулятивные действия. Ну раз так, то Россия имеет полное право поставить под сомнение, например, правомерность сотрудничества Южной Кореи и США. И потребовать его прекратить. Раз Сеул так волнуют отношения между Россией и КНДР».
Перемирие в честь празднования Дня Победы
Владимир Путин объявил, что российская армия остановит боевые действия с 0:00 по московскому времени с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая.
«Безграничный аналитик» убежден, что во время объявленного перемирия обстрелов с украинской стороны будет больше:
«Для киевского режима День Победы – это что-то вроде святой воды для черта. Конечно, на Украине не испытывают ни малейших сомнений – они обязательно попытаются испортить праздник, особенно учитывая, что речь идет о круглой дате. Причем к следующему юбилею ветеранов Великой Отечественной войны будет в живых намного меньше – время не щадит никого, и испортить людям такой праздник в круглую дату – мечта Владимира Зеленского. <…> Россия же сделала очередной довольно неплохой дипломатический ход. Она продемонстрировала свою готовность соблюдать режим прекращения огня во время важных праздников. При этом на ситуации на фронте все это никак не сказывается, а имидж нашей страны в мире очень даже поднимает. Словом, ситуация беспроигрышная, а инициатива на дипломатическом поле – полностью на стороне России».
Журналист Юлия Витязева пишет о значении перемирия:
«Я очень хочу мира. Любой нормальный человек хочет мира. Мы все заслужили долгую, счастливую и мирную жизнь. <…> Нам нужен мир, а не война. И именно поэтому три майских дня будет относительно тихо. До первого выстрела с той стороны, разумеется. Да, в этом трехдневном перемирии символизма и сигналов больше, чем реальной тишины. Но это – повод для всех с той стороны ответить хотя бы себе честно на вопрос "хотят ли русские войны?"»
«Мейстер» называет перемирие тестом на адекватность для Украины:
«Если Киев заинтересован в мире, то это предложение будет принято и поддержано, даже со скидкой на неизбежные эксцессы на местах. Однако учитывая, с кем мы имеем дело, варианты могут быть самыми разными, от демонстративного отказа до принятия и масштабной провокации в расчете на ослабшую в связи с праздниками бдительность. Но пища для размышлений и выводов появится в любом случае. Вопрос, что именно посчитают выгодным для себя в Киеве и курирующих его европейских столицах. Оправданность очередного такого теста можно ставить под сомнение – пасхальный ВСУ провалили. Несомненно одно: Россия, постоянно доказывая свою готовность к мирному разрешению конфликта, не предложить такое перемирие не могла. Что будет дальше – зависит от противника, но неоднократно продемонстрированная Киевом суицидальная манера выбирать худшее решение из всех возможных может сработать и в этот раз».
Американист Дмитрий Дробницкий публикует скриншот новости агентства Reuters:
«Объявленное Путиным на 8-10 мая перемирие в США и на Западе заметили. Удивительно, но даже формулировка "в честь 80-й годовщины победы Советского Союза и его союзников во Второй мировой войне" вынесена в подзаг на главную страницу. Впрочем, этот захват повестки хотя и важен для нас и тех людей, что еще в состоянии думать и чувствовать к западу от ЛБП, в Вашингтоне продолжаются камлания. Спикер совета национальной безопасности при президенте США Брайан Хьюз заявил: "Хотя президент Трамп приветствует готовность Владимира Путина приостановить конфликт, президент ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня и мирного урегулирования этого конфликта"».
«338» обращает внимание на то, что о перемирии Владимир Путин объявил за десять дней:
«Каждые сутки у противника выносится вся возможная инфраструктура – склады, места размещения личного состава, объекты производства беспилотников, логистические узлы. С учетом того, что продолжительное время средства поражения массированно не запускались по вражеским тылам, а объемы производства и расхода что "Гераней", что "Гербер", что "Калибров" и иных систем давно вышли на сотни/ежесуточно. Поползновения Запада с ежесуточными (практически) поддержками по земле и воздуху Киеву на десятки, а то и сотни тонн, также известны. Очевидное – это не про "Киев обязательно нарушит перемирие". Очевидное – это про то, что за 10 суток ВС РФ вполне способны создать на хуторе такие проблемы, от которых за время действия перемирия противник оправляться будет с трудом».
Подготовка к 80-летию Победы
В среду Владимир Путин выступил в Москве перед участниками трехдневного просветительского марафона «Знание. Первые», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Марафон прошел в десяти городах России.
«Знание. Новости» подводит итоги мероприятия:
«На протяжении трех дней свыше 25 тысяч молодых людей из 9 стран и более 130 лекторов погружались в героическое прошлое нашей страны, говорили о прорывах настоящего и вызовах будущего, а еще 37 млн человек присоединились к марафону благодаря онлайн-трансляции. Символичным завершением марафона стала песня "День победы" в исполнении Льва Лещенко».
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров делится впечатлениями:
«Говорили о Победе и о том, как в годы Великой Отечественной войны ее ковала вся страна. Юные Герои, среди них – Сережа Алешков, Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков и многие, многие другие, кто проявлял мужество и стойкость, совершал подвиги и очень рано повзрослел. Сегодняшние молодые люди достойно продолжают наследие предков, это заметно и по вопросам ребят, кто сегодня был на марафоне. Уже нельзя говорить о том, что это "потерянное поколение", как говорили в 90-е. Эти ребята знают свой гимн, помнят свою историю и осознанно подходят к своему будущему. Для их будущего по решению Президента запущен национальный проект "Молодежь и дети". Нужно чаще говорить с детьми о Победе – это полезно и нам, и ребятам. Благодарю Российское общество "Знание" – друзья, вы делаете большое и важное дело!»
«Сокол» рассказывает об участии в марафоне американского кинорежиссера Оливера Стоуна и бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна:
«На всероссийском марафоне "Знание. Первые" Оливер Стоун и Рэй Макговерн выступили с резкой критикой западной пропаганды. В ходе своего выступления они отметили, что последние три года стали периодом разочарования в Западе, который, по их мнению, активно формирует негативный имидж России. Стоун подчеркнул, что западная пропаганда представляет собой мощную империю, которая создает образ России как врага. "Это неправда", – заявил он, призвав аудиторию к более критическому восприятию информации. По словам Стоуна, западные СМИ и социальные сети играют на руку правительствам тех стран, которым выгодна конфронтация с Россией. Выступление вызвало живой интерес среди участников мероприятия и стало темой активных обсуждений».
А «Национальный центр "Россия"» пишет, что у них начались показы новых российских сериалов к 80-летию Победы:
«Программа, подготовленная Институтом развития интернета, открылась в Национальном центре "Россия" показом сериала "Таганрог". Военно-историческая драма рассказывает о героях донского подполья, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Ростовской области в период Великой Отечественной войны. Цикл бесплатных показов военно-исторических и документальных проектов будет проходить в период майских праздников. Зрителей также ждут показы проектов "Значит, нам туда дорога", "По следу зверя" и "Победа"».
Аэропорт «Сталинград»
В среду Владимир Путин подписал указ о возвращении аэропорту Волгограда исторического названия «Сталинград». Решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне. О переименовании аэропорта просили ветераны и участники СВО, их обращение президенту передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Логика Маркова» понимает:
«"Сталина на вас нет!" – эти слова миллионы людей в России шепчут в адрес проворовавшейся и полупредательской части российской элиты не потому, что им нравится Сталин, а потому что миллионы требуют от власти: жестче надо, жестче! И Путин слышит этот шепот миллионов».
«Темник» называет смену названия знаковой:
«После долгих формальных и неформальных дискуссий, длившихся без малого семьдесят лет, окончательно снято табу с присвоения имени Сталина чему бы то ни было. До сих пор сам город Волгоград получал возможность называться Сталинградом, но временно – на пару дней в году. Теперь же впервые в стране появился объект, носящий имя генералиссимуса Победы на постоянной основе. Хрущевская оттепель стерла память о Сталине с географической карты. Усатому грузину дозволено было остаться лишь в кинолентах о войне. Но вчера эта эпоха завершилась. Путин сделал шаг навстречу ветеранам Великой отечественной. Таким образом, последние выиграли ещё один бой "За Родину! За Сталина!"»
Политолог Павел Данилин радуется:
«Особенно порадуют рейсы из Берлина – где-то годика через три-четыре: Уважаемые пассажиры – вы приземляетесь в аэропорту Сталинград... <…> Прекрасная новость!»
«Мюсли вслух» считают решение президента мудрым политическим шагом:
«Во-первых, таким образом государство чтит память о героизме города на Волге, битва за который стала переломной в ходе Великой Отечественной войны. Во-вторых, уважает мнение нынешних жителей города, которые гордятся своим прошлым, но при этом в большинстве своем не поддерживают предложения о переименовании Волгограда в Сталинград (опрос ВЦИОМ 2023 года – 67% против) за исключением нескольких дней в году, в очередную годовщину битвы. Эту тему, как известно, любят раскачивать левые популисты в преддверии выборов, и вчера они лишились удобного инфоповода».
Блогер Кирилл Шулика тоже сомневается в возможности переименования города:
«Владимир Путин считает возможным возвращение Волгограду название Сталинград, если так решит большинство жителей. На самом деле вы не поверите, но уже Волгоград переименовывают в Сталинград! Девять раз в год к памятным датам. Что же касается жителей, то по таким вопросам никогда не будет единодушия. Половина страны сидела, половина охраняла. И вот и их потомки, живущие в Волгограде, к общему мнению никогда не придут».
Блэкаут в Европе
В понедельник в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло повсеместное отключение электричества, которое оставило без света миллионы жителей и парализовало инфраструктуру.
«Esvida» рассказывает о причинах:
«Red Eléctrica заявила, что апрельский блэкаут в Испании не был вызван кибератакой. На пресс-конференции 29 апреля представитель компании Эдуардо Прието сообщил: кибербезопасность системы не была нарушена, а причиной сбоя стало отключение части генерации. В день аварии, 28 апреля, солнечная энергия покрывала до 75% спроса на электроэнергию. Эксперты давно предупреждали: избыточная зависимость от фотогальваники, несмотря на ее доступность и экологичность, угрожает стабильности энергосистемы. Стабильное напряжение в сети могут обеспечить только источники, использующие турбины – гидроэлектростанции, атомные электростанции и газовые циклы. В понедельник их вклад оказался минимальным, что сделало систему уязвимой».
«Мышь в овощном» сомневается:
«После сообщения о том, что "причиной блэкаута стало редкое атмосферное явление", автоматом в голову полез незабвенный "Свет с Венеры, отразившийся от верхних слоев атмосферы и вызвавший взрыв болотного газа". Мы не сильно много знаем и умеем в энергетику, и вопросы у нас вызывает не столько сама озвученная версия, сколько то, с какой скоростью она появилась. Насколько вообще реально в столь короткие сроки назвать причину подобной аварии?»
Журналист Ася Емельянова ищет плюсы:
«Ну вот, в Португалии и Испании наконец пригодился набор для выживания с фонариками и ножичками. А говорили, бесполезное дело…»
«АРВЭ | Ассоциация развития возобновляемой энергетики» пишет, что это не первый случай отключений в масштабах энергосистемы:
«Блэкауты происходят в странах с разным энергобалансом, и чаще всего их причины связаны с проблемами на стороне электросетевой инфраструктуры или управления резервами, а не со структурой энергобаланса. Схожие по масштабам блэкауты происходили и в системах с малой долей ВИЭ: Техас в 2021 г. (оборудование ТЭС и газовая инфраструктура не выдержали аномальных морозов); Франция в 1978 г. (произошла перегрузка ЛЭП, вследствие чего автоматика начала отключать блоки АЭС). Примеры Дании и Германии демонстрируют, что обеспечение надежности при доле ВИЭ выше >50% возможно, если обеспечивается должное качество управления резервами и развитие сетей».
«Всевидящее око» считает произошедшее закономерным:
«Нет, мы уже привыкли к катастрофам и блэкаутам в США, где коммуникации в крупных городах не перекладывались практически век, а последняя электростанция постоянного тока была закрыта год назад. У нас такое обычно называется "дикое старье", а на благословенном Западе – "изысканное ретро", в крайнем случае – "винтаж". Но то, что лютые блэкауты пересекли океан – это уже что-то новенькое. Надо полагать, европейцам как следует аукнулось, что они покорно отказались от дешевых российских энергоносителей, выполняя волю прежнего Хозяина (помните, в Вашингтоне тогда сидел такой смешной любитель мороженого?). Но обвинять в отсутствии электричества они, конечно же, будут не Байдена и не своих сервильных "лидеров"».
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