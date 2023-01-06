Телеграм: перемирие, Макеевка, Бандера
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Рождественское перемирие
В четверг Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Ранее с предложением о рождественском перемирии выступил патриарх Кирилл.
«Едрёная Правда Z» радуется:
«Мудрый призыв российского патриарха! Россия – миролюбивая страна, которая всегда шла навстречу – вот и сейчас патриарх Кирилл решил исполнить желание папы римского, который на Рождество в качестве подарка хотел бы "немного мира". Мы уже давно готовы дать всем людям много мира, но нам не дают этого сделать».
«Со своей колокольни» комментирует реакцию Украины:
«На Украине уже заявили, что никакого Рождественского перемирия не будет, потому что "РПЦ не является авторитетом для мирового православия", и вообще это "циничная ловушка и элемент пропаганды". Тот же самый нарратив про "отсутствие авторитета" синхронно с Киевом стала разгонять и российская "прогрессивная общественность". Если все дело в русском патриархе, тогда почему с призывом о мире в день Рождества Христова не выступил, например, такой "авторитетный товарищ" как патриарх Варфоломей или Папа Франциск при поддержке их инициативы официальным Киевом? Возможно, у Зеленского решили, что "рождественским" перемирие может быть только 25 декабря? Согласие на перемирие по старому стилю будет предательством идеалов "цивилизованного мира" и карманной ПЦУ? Рождественского перемирия, к сожалению, не будет. Его отвергла украинская власть. Это еще одно подтверждение того, что Зеленскому мир не нужен. Ему, как воздух, нужна война, которая продлевает его политическую жизнь и позволяет избегать ответственности перед своими гражданами, которые рано или поздно начнут задавать власти неудобные вопросы».
«Канал визионера» прочит Киеву репутационные издержки:
«Зеленский поддержит такой режим прекращения огня только в одном, единственном случае – если это все согласовано с США и является первым шагом к Минску 2.0. Во всех остальных случаях Зеленский с презрением отвергнет "манипуляции агрессора", и ВСУ продолжит боевые действия в 6-7 января с удвоенной силой. ВС РФ придется отвечать, перемирие будет сорвано. Но по вине украинской стороны, что в глазах западной общественности создаст для Украины определенно неблагоприятный эффект».
«Темник» трактует призыв патриарха:
«Призыв Патриарха Кирилла к рождественскому перемирию является исключительно духовно-политической декларацией. Или, как более подобает говорить в христианской традиции – посланием. Посланием Патриарха киевлянам. Что имеем в послании? Предстоятель РПЦ фиксирует, что он и Церковь в его лице не отрекаются от УПЦ МП и не списывают ее в разряд музейно-исторических категорий, несмотря на драматические события по выкорчевыванию последней из общественной жизни Украины. Последним актом стало изгнание с 1 января УПЦ МП из двух храмов Киевской Лавры. Патриарх заявляет, что все равно продолжает считать себя духовным владыкой территории Украины и считает всех местных православных христиан своей паствой. Несмотря на то, что часть стада пытаются силой, коварством и обманом увести в раскол. Подобная декларация особенно актуальна на фоне того прессинга (вплоть до покушений на жизнь), которому подвергаются клирики канонической церкви. Эти священнослужители должны получать поддержку и понимать – имеет ли их стойкость в вере хоть какой-то смысл. Что же касается практической возможности реализации рождественского перемирия, то это абсолютно нереальный проект. И вовсе не по причинам военно-политического характера. Просто официальное киевское православие ментально уже отпраздновало Рождество 25 декабря – по григорианскому календарю».
Политолог Илья Гращенков заглядывает в историю:
«Рождественские перемирия – это еще из Первой мировой. Широко распространенные случаи прекращения боевых действий, имевшие место на Западном фронте в сочельник и на Рождество в 1914 году. За неделю до Нового года некоторые английские и германские солдаты начали обмениваться рождественскими поздравлениями и песнями через окопы. В отдельных случаях напряженность была снижена до такой степени, что солдаты переходили линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками и обменяться с ними подарками. На Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон, а также, в меньшей степени, французы самостоятельно выходили на нейтральную полосу, где смешивались, обмениваясь продуктами питания и сувенирами. Проводились также совместные церемонии погребения павших, некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Иногда солдаты противоборствующих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что даже играли в футбол на нейтральной полосе. Возможно ли в принципе что-то такое сегодня? Или мир изменился слишком сильно?»
Обстрел в Макеевке
В новогоднюю ночь в результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке в пригороде Донецка погибли 89 российских военных, в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин. Среди погибших были мобилизованные из Самарской области. Российские военные ответным огнем уничтожили РСЗО, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке.
«Жаба и Гадюка» пишет про торчащие американские уши:
«Не будем множить сущности, но американский спутник предпринял попытку снять Макеевку 30 декабря, за сутки до удара по ПТУ. Отметим, что попытка оказалась неудачной из-за высокой облачности».
Сенатор Григорий Карасин призывает наказать виновных:
«Такое прощать нельзя! Циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто! Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью. Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения – кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины. Понятно, что нужен и требовательный внутренний анализ происшедшего!»
«Доктор Z прописал» рассказывает о героизме наших военных, попавших под обстрел:
«Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, врио главы ДНР Денис Пушилин и заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин посетили один из госпиталей в Донбассе. Там сейчас находятся трое военнослужащих, которые были ранены во время обстрела Макеевки. Денис Пушилин во время посещения госпиталя рассказал о героизме бойцов. Едва выбравшись из поврежденного здания, они возвращались назад, чтобы помочь своим товарищам. Президент России Владимир Путин принял решение наградить шестерых человек за проявленное мужество. Сейчас в Минобороны РФ собирают дополнительную информацию, чтобы наградить других военнослужащих, которые героически спасали своих товарищей».
Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечает мужество командиров:
«Офицеры полка, некоторые, кстати, также из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно. Рисковали собой, вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб. И последнее. Всем, кто нуждался, оказана необходимая медицинская помощь, вначале на территории Республики, потом в других регионах России».
«Всевидящее око» просит не верить фейкам:
«Сейчас про Макеевку говорится много очень разного, в том числе и сомнительного, и откровенно лживого, и несправедливого. Редакция Ока верит в лучшее в людях и верит, что часть резких слов – следствие искренних переживаний. Но другая часть – откровенные вражеские вбросы, которые от переживаний можно внезапно принять на веру. Проверяйте все, больше ориентируйтесь на проверенные источники и меньше – на фигню неизвестного происхождения, циркулирующую по сети. Вот посмотрите, что пишет Денис Пушилин про офицеров, которые были на месте трагедии: они спасали ребят из-под завалов, многие были ранены, замкомполка погиб, светлая память. Наши офицеры – герои и молодцы. А вот те, кто разгоняет дезу о том, что офицерский состав был в безопасности, а рядовых солдат подставил – не молодцы ни разу. Это еще и в память погибших плевок, и в мужественные поступки выживших. Не нужно такое распространять и такому верить, дорогие сограждане».
День рождения Бандеры
1 января в официальном аккаунте Верховной рады Украины в Twitter был опубликован пост о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил возмущение празднованием дня рождения Бандеры и заявил, что поговорил об этом со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. После этого пост был удален.
«Мейстер» отмечает избирательность поляков:
«Забавно, что Моравецкий среагировал исключительно на записи в соцсетях. Наличие на Украине улиц Бандеры, мемориалов Бандере и памятных маршей в честь Бандеры его, по всей видимости, ни капельки не смущает. Реакцию Киева на возмущения Моравецкого предсказать несложно. Напомним. Украина до сих пор не извинилась и не признала свою ответственность за падение ракеты в Польше, которая убила двух поляков. На этом фоне почести в адрес дохлого нациста – мелкие шалости. И украинская верхушка прекрасно знает, что пока она готова убивать свой народ об русских – все эти шалости будут сходить Киеву с рук. А Моравецкий может возмущаться, сколько ему угодно. Предать память тех поляков, которые погибли от рук бандеровцев – та цена, которую придется заплатить Варшаве».
Жительница ДНР Марианна Вышемирская надеется, что мир прозревает:
«Мне кажется, в мире потихоньку появляется осознание опасности возрождения нацизма, потому что он действительно представляет угрозу для многих народов. На днях израильское издание Haaretz обратило внимание на то, что в Киеве прославляют антисемита Степана Бандеру. Журналисты издания напомнили украинским политикам, что Израиль много раз осуждал героизацию Бандеры, ответственного в том числе и за геноцид евреев. Ранее на роль Бандеры и его последователей в геноциде указали и польские политики. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в оценке деятельности Бандеры не может быть "никаких нюансов"».
«Мюсли вслух» полагают, что радоваться рано:
«Как это бывает у современных европейских политиков, одна говорящая голова часто дезавуирует слова другой. Вот и глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кумох полагает, что по поводу Волынской резни с Бандеры взятки гладки, так как он вообще находился в этот момент в немецком концлагере. Как Бандера сидел в специальном блоке "Заксенхауза" для политических – тема для отдельного рассказа. Если коротко, то статус почетного заключенного позволял лидеру украинских националистов получить в свое распоряжение камеру со спальней и гостиной, пользоваться библиотекой, магазином (имел специальный депозитный счет) и правом переписки. Дальнейшее развитие событий: встреча Бандеры с рейхсфюрером СС Гиммлером и совместные действия УПА и гитлеровцев против Красной Армии показали, что это был полезный для немцев человек, создавший отлаженную партизанскую структуру. Возвращаясь к публичному возмущению поляков, заметим, что коричневый вектор Украины стал особенно заметен после 2014 года. В Варшаве прекрасно знают, с кем имеют дело, но пока агрессия идейных последователей Бандеры направлена на Россию и русских, на это можно закрыть глаза. Но вот только что насчет памяти огромного числа поляков, замученных бандеровцами?»
Сенатор Алексей Пушков называет заявление Моравецкого пустым звуком:
«Возмущение премьера Польши не стоит и ломаного гроша, поскольку не будет иметь никаких политических последствий. Это делается для проформы: вот, мол, Варшава отреагировала на празднование дня рождения Бандеры. Возмутилась типа и "выразила". На деле же политическое значение такого возмущения – нулевое. В Киеве это знают, внимания не обращают и принимать польское возмущение в расчет не намерены».
«338» считает важным хранить память о Бандере:
«Подумалось: это хорошо или плохо, что в России 1 января, когда, казалось бы, совсем не до того, народу напоминают, что был такой Бандера? Скорее всего, это хорошо. Несмотря на то, что плохо. Чем больше будут напоминать, кто такой бандера, мельник, коновалец и прочие подсвинки, тем эффективнее подействует прививка против реабилитации украинского национализма. Тем меньше останется умов, до которых дойдет укропропаганда, рисующая Бандеру как строителя национального государства. И больше будет тех, кто знает Бандеру как ответственного за развязывание геноцида, уничтожение людей от мала до велика за сотрудничество с советской властью, пособника нацистов. Бандера – это не элитарный продукт типа "Азова", но нечто узко-маргинальное, которое с 90-х стали продвигать на массовый уровень. Итог известен: наследники Бандеры из "Правого сектора", признанного Верховным судом в ноябре 2014 сначала экстремистской, а затем в апреле 2015 года террористической организацией, ведут войну против русских на Донбассе с самого 2014 года. А ранее, в 90-е, ездили в "Ичкерию", чтобы убивать русских в России».
«Голубые огоньки»
На этой неделе авторы каналов обсуждали концерты, показанные в новогоднюю ночь на федеральных каналах.
Журналистка Леся Рябцева осталась довольна:
«Специально на Новый год решила глянуть, кем импортозаместят поуехавших артистов и в целом какой формат празднования будет на тв во время СВО. Смотреть все 3 с лишним часа "Голубого огонька" я бы не выдержала, пролистывала запись. Но. Больше трех часов, господа. Это значит, что а) у нас есть исполнители, б) появились еще и с новых территорий. А сам флер праздника сдобрили рассказами о служащих и поздравлениями от участников боевых действий. Так что тональность выдержали, не запраздновались. Ставлю лайк».
«Сливки Шоу-Бизнеса» обращают внимание на рейтинги:
«Россияне остались в восторге от "Голубого огонька": рейтинги зашкаливают. В новогодних программах появились новые лица благодаря тому, что часть шоу-бизнеса самоудалилась из страны. Один только SHAMAN в этом году спел сразу на трех главных каналах в новогоднюю ночь. Прозвучали его хиты: "Я русский", "Встанем". Люди сошлись во мнении, что впервые за много лет эти передачи можно смотреть без отвращения».
«Lomovka» пишет о возрождении лучших традиций:
«В этом году мы с вами становимся свидетелями возрождения лучших традиций новогодних огоньков. Ложные герои, а ныне – предатели и беглецы, стыдящиеся быть русскими, уступили место тем, кто достоин представлять нашу страну и имеет право говорить от ее имени. Оно и понятно. <…> Место русофобов и беглецов закономерно заняли те артисты, кто готов отстаивать интересы своей страны на культурном фронте, не боясь никаких санкций и запретов, чье творчество и гражданская позиция позволяют им говорить от имени народа и для народа. И закономерной сегодня выглядит ситуация, когда Первый канал начинает новый год песней Шамана "Я – русский", а онлайн-кинотеатр KION под давлением общественности вынужден убирать с платформы "Мульти-пульти" с участием "испуганного патриота" Ивана Урганта и "либерал-пацифиста" Александра Гудкова. Героями новых "новогодних огоньков" становятся подлинные герои этого эпохального года – участники СВО, наши сограждане, отстаивающие интересы России с оружием в руках, а также военные корреспонденты».
«АДЕКВАТ Z» благодарит телеканалы:
«Наше телевидение стоит поблагодарить за новогоднюю программу. За "Я – русский" Шамана на Первом канале сразу после курантов и гимна. За другие новые имена, прекрасно попавшие в сегодняшнюю аудиторию. За "Голубой огонек" на "России" с фронтовыми героями. За трансляцию праздника из Луганска. За выметание с экрана множества рож, засиживавших его десятилетиями. Без очищения телевидения очищение страны не может считаться полным, и здесь остается только пожелать уверенно держать взятый курс. Новогодняя ночь показала, что качеству контента он идет только на пользу: так массово и единодушно на моей памяти телевизионный продукт не хвалили никогда».
«Люди Z» хвалят Евгения Петросяна:
«Сейчас вы увидите что-то необычное. Юморист Евгений Петросян перерождается. Прямо на ваших глазах. Смотреть онлайн без смс и регистрации. Это чудо, известный писатель-юморист решил уйти в шутки о политике. И вышло по-настоящему хорошо: свежо, открыто, актуально. "Нравится, не нравится, Россия расширяется". Хорошо, Евгений Ваганович, спасибо. Это был хороший "Голубой огонек". Такого телевидения у нас действительно давно не было».
Скандалы с артистами
В сети появились видео, на которых певец Валерий Меладзе и признанный иноагентом артист Максим Галкин, выступая за рубежом, в ответ на крики «слава Украине» ответили «героям слава». После скандала Меладзе попытался оправдаться в соцсети, но получилось только хуже.
Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов комментирует слова Меладзе о том, что он вне политики:
«Проводить вечеринки за пределами страны, да еще и поддерживать преступные кричалки – разве это "вне политики"? Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот "артист" свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо».
Сенатор Елена Афанасьева предлагает более радикальное наказание:
«Меладзе за поддержку бандеровцев надо лишить гражданства РФ. В то время, когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо. Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России. Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие. И "нажитые непосильным трудом" миллионы тратить на безудержные развлечения».
«РосСкандал» комментирует эти два и другое предложения:
«Политолог Армен Гаспарян призвал наказать Меладзе рублем – запретить давать концерты в России. На самом деле все три меры наказания в тему! Чтоб другим лицедеям неповадно было открывать свои хлебала. Кто все эти меладзе, макаревичи, галкины? Их задача развлекать, а они гадят тем, кто их с руки кормит...»
«Real cultras Z» пишет про Галкина:
«Гражданин Израиля почти что кинул зигу. Любопытно, что буквально позавчера в Израиле официально заявили, что "не могут решить проблему героизации Бандеры". Еще бы – с такими-то "новыми гражданами". А как смотрят на эти зиги, и вообще на самого Галкина, сами бандеровцы?»
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