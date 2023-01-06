Телеграм: перемирие, Макеевка, Бандера

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В четверг Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Ранее с предложением о рождественском перемирии выступил патриарх Кирилл.

«Едрёная Правда Z» радуется:

«Мудрый призыв российского патриарха! Россия – миролюбивая страна, которая всегда шла навстречу – вот и сейчас патриарх Кирилл решил исполнить желание папы римского, который на Рождество в качестве подарка хотел бы "немного мира". Мы уже давно готовы дать всем людям много мира, но нам не дают этого сделать».

«Со своей колокольни» комментирует реакцию Украины:

«На Украине уже заявили, что никакого Рождественского перемирия не будет, потому что "РПЦ не является авторитетом для мирового православия", и вообще это "циничная ловушка и элемент пропаганды". Тот же самый нарратив про "отсутствие авторитета" синхронно с Киевом стала разгонять и российская "прогрессивная общественность". Если все дело в русском патриархе, тогда почему с призывом о мире в день Рождества Христова не выступил, например, такой "авторитетный товарищ" как патриарх Варфоломей или Папа Франциск при поддержке их инициативы официальным Киевом? Возможно, у Зеленского решили, что "рождественским" перемирие может быть только 25 декабря? Согласие на перемирие по старому стилю будет предательством идеалов "цивилизованного мира" и карманной ПЦУ? Рождественского перемирия, к сожалению, не будет. Его отвергла украинская власть. Это еще одно подтверждение того, что Зеленскому мир не нужен. Ему, как воздух, нужна война, которая продлевает его политическую жизнь и позволяет избегать ответственности перед своими гражданами, которые рано или поздно начнут задавать власти неудобные вопросы».

«Канал визионера» прочит Киеву репутационные издержки:

«Зеленский поддержит такой режим прекращения огня только в одном, единственном случае – если это все согласовано с США и является первым шагом к Минску 2.0. Во всех остальных случаях Зеленский с презрением отвергнет "манипуляции агрессора", и ВСУ продолжит боевые действия в 6-7 января с удвоенной силой. ВС РФ придется отвечать, перемирие будет сорвано. Но по вине украинской стороны, что в глазах западной общественности создаст для Украины определенно неблагоприятный эффект».

«Темник» трактует призыв патриарха:

«Призыв Патриарха Кирилла к рождественскому перемирию является исключительно духовно-политической декларацией. Или, как более подобает говорить в христианской традиции – посланием. Посланием Патриарха киевлянам. Что имеем в послании? Предстоятель РПЦ фиксирует, что он и Церковь в его лице не отрекаются от УПЦ МП и не списывают ее в разряд музейно-исторических категорий, несмотря на драматические события по выкорчевыванию последней из общественной жизни Украины. Последним актом стало изгнание с 1 января УПЦ МП из двух храмов Киевской Лавры. Патриарх заявляет, что все равно продолжает считать себя духовным владыкой территории Украины и считает всех местных православных христиан своей паствой. Несмотря на то, что часть стада пытаются силой, коварством и обманом увести в раскол. Подобная декларация особенно актуальна на фоне того прессинга (вплоть до покушений на жизнь), которому подвергаются клирики канонической церкви. Эти священнослужители должны получать поддержку и понимать – имеет ли их стойкость в вере хоть какой-то смысл. Что же касается практической возможности реализации рождественского перемирия, то это абсолютно нереальный проект. И вовсе не по причинам военно-политического характера. Просто официальное киевское православие ментально уже отпраздновало Рождество 25 декабря – по григорианскому календарю».

Политолог Илья Гращенков заглядывает в историю:

«Рождественские перемирия – это еще из Первой мировой. Широко распространенные случаи прекращения боевых действий, имевшие место на Западном фронте в сочельник и на Рождество в 1914 году. За неделю до Нового года некоторые английские и германские солдаты начали обмениваться рождественскими поздравлениями и песнями через окопы. В отдельных случаях напряженность была снижена до такой степени, что солдаты переходили линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками и обменяться с ними подарками. На Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон, а также, в меньшей степени, французы самостоятельно выходили на нейтральную полосу, где смешивались, обмениваясь продуктами питания и сувенирами. Проводились также совместные церемонии погребения павших, некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Иногда солдаты противоборствующих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что даже играли в футбол на нейтральной полосе. Возможно ли в принципе что-то такое сегодня? Или мир изменился слишком сильно?»

