Телеграм: Пасха, Ленин и постэпидемия

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Все началось с Северной Осетии: в понедельник несколько сотен жителей Владикавказа собрались в центре города на несанкционированную акцию протеста. Они требовали отставки главы республики Вячеслава Битарова и либо введения режима ЧС с возмещением убытков тем, кто лишился дохода, либо снятия запрета на работу.

«Темник» считает, что во избежание таких ситуаций региональные власти должны активнее работать с населением:

«Взглянув на ситуацию локально, отметим важный момент. Присутствует недостаток коммуникации между властью Северной Осетии и жителями. Граждане не понимают нюансов сложившейся ситуации, им плохо объяснили. Да и не доверяют они чиновникам. В начале апреля в регионе уже был похожий "народный сход", но в разы меньше. Взглянув на ситуацию масштабно, зафиксируем – коронавирус может привести к социально-экономическим протестам. А они к политическим (сегодня звучали антигубернаторские лозунги). Региональным властям нужно учитывать эти риски. Для их снижения важно, в частности, поддерживать коммуникацию с гражданами и сократить бюрократическую волокиту для предоставления финансовой помощи пострадавшим от пандемии».

«Выпускайте Кракена!» отмечает разницу в подходах Facebook к протестам в США и в России:

«Facebook начал удалять публикации об акциях протеста против режима самоизоляции в США. Говорят, они нарушают введенные местными властями правила. Может, это и правильно, но почему тогда публикации о таких же неадекватных протестах во Владикавказе не трогают? Посты, равно как и сборища, можно подумать, не нарушают никаких правил. Или дело в том, что первые протесты США неудобны, а вторые – вполне себе выгодны?»

Пример Северной Осетии вдохновил другие регионы, но они избрали более безопасный способ протеста. Жители нескольких городов стали оставлять в «Яндекс-Навигаторе», «Яндекс-Картах» и 2ГИС гео-метки у региональных администраций и комментарии преимущественно с теми же требованиями: о введении режима ЧС или полноценном возобновлении работы всех предприятий.

«Холивар» задается вопросом о том, насколько спонтанными и всенародными были эти онлайн-протесты:

«Оригинальный способ демонстрации гражданской активности, при этом не нужно нарушать правила общественного порядка и собирать толпы людей в условиях эпидемии. В Северной Осетии люди не додумались до подобного метода и вышли на улицы. Посмотрим на показатели заражения в регионе в течение следующих 14 дней. Но остается открытым вопрос: какой процент участников этой киберстачки составляют живые люди, а не боты, и как администрации площадок определять "мертвые души"»?

«ПОСТПРАВДА» считает, что нужно не искать виноватых, а исследовать настроения в регионах:

«Вслед за офлайновым, традиционным народным сходом во Владикавказе по стране идет волна онлайн-митингов, их природу, сам феномен – нужно изучать, а самое глупое, что можно сделать – это назвать недовольных граждан "ботами", "сетевыми хомячками" или списать все на "хакерскую атаку" из-за границы. Сейчас нужна не истерика, а социология, которая ответит, что сильнее в регионах – "страх умереть от вируса" или "страх бедности"».

«Политген» убежден, что с точки зрения властей онлайн-митинги предпочтительнее традиционных:

«При существующем полном контроле цифрового пространства интернет-митинги – это удобная для власти конвенциональная форма протеста. Гораздо более удобная, чем улица. Власть должна их переварить своим стандартным способом, отделив радикалов от конформистского большинства. Превратить вчерашних противников в нейтральных, а потом и в союзников, предложив им сотрудничество на постоянной основе в качестве альтернативы. <…> Виртуальным поведением управлять намного проще, чем толпой на улице. По сути, надо довериться алгоритмам, чем и так все сегодня заняты. Вопрос наличие мощностей и использования лучших технологий».

