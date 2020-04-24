Телеграм: Пасха, Ленин и постэпидемия
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Нефть нырнула в отрицалово
На этой неделе стоимость нефти впервые в истории упала ниже нуля. Майские фьючерсы на американскую нефть достигли отрицательных значений из-за того, что нефть негде хранить – хранилища переполнены.
«Политджойстик» подчеркивает, что речь идет только о фьючерсах:
«Никто не будет продавать физическую нефть по отрицательной цене, то есть платить кому-то, чтобы он забрал у тебя нефть, которую ты добыл. А вот фьючерс – можно, чтобы снизить свои убытки. Потому что фьючерс – это электронный документ, который ты подписал. Вопрос: а кому ты должен по этому обязательству? Тому, кому продал этот фьючерс, и за его исполнением следит биржа. И вот важное обстоятельство: исполнение фьючерсного контракта осуществляется по окончании срока действия контракта либо путем выполнения процедуры поставки, либо путем уплаты разницы в ценах (вариационной маржи). Исполнение фьючерсного контракта выполняется по расчетной цене, зафиксированной в день исполнения данного контракта. Поставка базового актива часто проводится через ту же биржу, на которой торгуется данный фьючерсный контракт. Большинство современных фьючерсов не предполагают физическую поставку, а только уплату разницы в ценах, на что и "попали" эти торговцы фьючерсами с отрицательной ценой! Они не угадали цену на нефть так, что дешевле скинуть фьючерс с убытком, чем исполнять его с еще большим убытком».
«Мейстер» объясняет, кто в этой ситуации проиграл, а кто выиграл:
«Вчера был счастливый день для тех, кто реально торгует нефтью WTI (они получили большие запасы за бесценок), и несчастный для финансовых спекулянтов (они понесли убытки, хотя и меньшие, чем если бы купили нефть). 30 апреля – день экспирации фьючерсов на нефть Brent, к цене которой привязана российская Urals. Это тоже будет волнующий день. Будут ли последствия у вчерашних событий? Сейчас, грубо говоря, на один реальный танкер с реальной нефтью, идущий из Персидского залива в Роттердам или из Мексиканского залива в Нью-Йорк, приходится полсотни виртуальных танкеров, котирующихся на биржах. Очевидно, теперь поголовье виртуальных танкеров сократится: многие получившие урок финансисты зарекутся связываться с нефтью».
«Орда» полагает, что виной всему – жадность американских нефтетрейдеров:
«Россия и Саудовская Аравия самым настоятельным образом предлагали США и сообществу нефтяников нетрадиционной, то есть сланцевой ориентации присоединиться к сокращению добычи. В ответ большинство американского нефтяного сектора, за исключением нескольких умных компаний, гордо мычало про свободу, демократию, капитализм и право на прибыль. То же грозное мычание раздалось в адрес Трампа и техасских чиновников, пытавшихся организовать снижение добычи сверху. "Ок", пожали плечами чиновники, заявив, что рыночек все порешает, да так, что конец года увидят далеко не все нефтяные либертарианцы, а добыча в США упадет на 2-3 миллиона баррелей (это как примерно половина нефтяного экспорта России). Рыночек порешал, причем некоторых порешал прямо в прямом эфире. И будет решать до полной победы здравого смысла над амбициями конкретных ОПЕК-диссидентов».
«Методичка» сравнивает кризис 2008 года и нынешний:
«Антирекорды бумажной нефти имеют простое объяснение – впервые за многие годы бумажная нефть столкнулась с реальностью. Мартовская распродажа на Араби-Экспресс с (почти) бесплатной доставкой доплыла до Америки – здесь и выяснилось, что нефть, оказывается, надо разгрузить и разместить. В этом и состоит разница между крахом фьючерсного навеса на рынке углеводородов и обвалом ипотечных деривативов. 12 лет назад обесценились заведомые пустышки, вчера же за минус 35$ торговались вполне настоящие баррели. Саудовское давление на рынки случилось не в том месте и не в то время».
В России падение цен на нефть у многих ожидаемо проассоциировалось с 1998 годом. «Суеверная Демократия» объясняет, почему аналогия неуместна:
«Смотреть на падающую биржевую "бумажную" нефть и кричать про возврат в 1998 год – занятие веселое, спору нет. Но давайте как-то объективнее подходить к вопросу и смотреть на другие экономические показатели. Начнем с того, что у нас есть ФНБ, который при текущих ценах на нефть вполне в состоянии поддерживать бюджет на прежнем уровне еще несколько лет. Государственный долг по отношению к ВВП – образцово-показательный, находимся в списке одних из самых благополучных стран мира по этому показателю. Золотовалютные резервы более $500 млрд, которые отдельно от всех остальных резервов и фондов можно пустить вообще на что угодно. А что было в вашем 1998 году? Трава зеленее, солнце ярче, безработица под 35%, ФНБ не существовало в принципе, золота на жалкие $13 млрд и долгов, что все нулевые расхлебывали».
Протесты против самоизоляции
Все началось с Северной Осетии: в понедельник несколько сотен жителей Владикавказа собрались в центре города на несанкционированную акцию протеста. Они требовали отставки главы республики Вячеслава Битарова и либо введения режима ЧС с возмещением убытков тем, кто лишился дохода, либо снятия запрета на работу.
«Темник» считает, что во избежание таких ситуаций региональные власти должны активнее работать с населением:
«Взглянув на ситуацию локально, отметим важный момент. Присутствует недостаток коммуникации между властью Северной Осетии и жителями. Граждане не понимают нюансов сложившейся ситуации, им плохо объяснили. Да и не доверяют они чиновникам. В начале апреля в регионе уже был похожий "народный сход", но в разы меньше. Взглянув на ситуацию масштабно, зафиксируем – коронавирус может привести к социально-экономическим протестам. А они к политическим (сегодня звучали антигубернаторские лозунги). Региональным властям нужно учитывать эти риски. Для их снижения важно, в частности, поддерживать коммуникацию с гражданами и сократить бюрократическую волокиту для предоставления финансовой помощи пострадавшим от пандемии».
«Выпускайте Кракена!» отмечает разницу в подходах Facebook к протестам в США и в России:
«Facebook начал удалять публикации об акциях протеста против режима самоизоляции в США. Говорят, они нарушают введенные местными властями правила. Может, это и правильно, но почему тогда публикации о таких же неадекватных протестах во Владикавказе не трогают? Посты, равно как и сборища, можно подумать, не нарушают никаких правил. Или дело в том, что первые протесты США неудобны, а вторые – вполне себе выгодны?»
Пример Северной Осетии вдохновил другие регионы, но они избрали более безопасный способ протеста. Жители нескольких городов стали оставлять в «Яндекс-Навигаторе», «Яндекс-Картах» и 2ГИС гео-метки у региональных администраций и комментарии преимущественно с теми же требованиями: о введении режима ЧС или полноценном возобновлении работы всех предприятий.
«Холивар» задается вопросом о том, насколько спонтанными и всенародными были эти онлайн-протесты:
«Оригинальный способ демонстрации гражданской активности, при этом не нужно нарушать правила общественного порядка и собирать толпы людей в условиях эпидемии. В Северной Осетии люди не додумались до подобного метода и вышли на улицы. Посмотрим на показатели заражения в регионе в течение следующих 14 дней. Но остается открытым вопрос: какой процент участников этой киберстачки составляют живые люди, а не боты, и как администрации площадок определять "мертвые души"»?
«ПОСТПРАВДА» считает, что нужно не искать виноватых, а исследовать настроения в регионах:
«Вслед за офлайновым, традиционным народным сходом во Владикавказе по стране идет волна онлайн-митингов, их природу, сам феномен – нужно изучать, а самое глупое, что можно сделать – это назвать недовольных граждан "ботами", "сетевыми хомячками" или списать все на "хакерскую атаку" из-за границы. Сейчас нужна не истерика, а социология, которая ответит, что сильнее в регионах – "страх умереть от вируса" или "страх бедности"».
«Политген» убежден, что с точки зрения властей онлайн-митинги предпочтительнее традиционных:
«При существующем полном контроле цифрового пространства интернет-митинги – это удобная для власти конвенциональная форма протеста. Гораздо более удобная, чем улица. Власть должна их переварить своим стандартным способом, отделив радикалов от конформистского большинства. Превратить вчерашних противников в нейтральных, а потом и в союзников, предложив им сотрудничество на постоянной основе в качестве альтернативы. <…> Виртуальным поведением управлять намного проще, чем толпой на улице. По сути, надо довериться алгоритмам, чем и так все сегодня заняты. Вопрос наличие мощностей и использования лучших технологий».
Онлайн-Пасха
В минувшие выходные православные отмечали Пасху. В режиме самоизоляции праздник прошел не так, как обычно – в целях безопасности власти большинства регионов попросили верующих не посещать в храмы. Большинство Телеграм-постов о Пасхе свелось к обсуждению того, как выполнялась эта рекомендация.
«Натан вернулся» пишет, что показатели телесмотрения говорят о том, что большинство верующих остались на Пасху дома:
«В России встретили Пасху здраво. <…> Люди остались дома с семьями и смотрели богослужение по телевизору. Доля телеканала СПАС в течение дня показывала рекордные 2,5%, а во время трансляции вечерней Пасхальной службы из Храма Христа Спасителя выросла до 5%. При этом общие доли крупнейших федеральных каналов на трансляции вечернего богослужения составили 11,2%, 10,6% и 10,5%. Стоит заметить, что аудитория СПАСа планомерно росла на протяжении всей пандемии. В сложные времена, еще и в условиях одиночества, люди, как и всегда, тянутся к Богу. И едва ли прирост был вызван только приближением Пасхи и закрытием храмов».
Не обошлось без скандала. У одного из храмов в центре Москвы журналисты заметили несколько десятков дорогих автомобилей, которые привезли VIP-прихожан на закрытую пасхальную службу. Среди посетителей службы был замечен актер, режиссер и драматург Иван Охлобыстин с семьей.
«VODA» возмущена тем, что немногим избранным позволено нарушать режим самоизоляции:
«Когда спустя месяц самоизоляции я читаю, как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицией пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы, я зверею. <…> Почему из-за этих людей я должна сидеть на карантине еще черт знает сколько!? Ведь именно из-за таких безответственных людей, как Охлобыстин, количество зараженных все время растет».
«РосСкандал» рассказывает о нарушении санитарных правил на пасхальной службе в Перми:
«В Пермском храме на Пасху крест целовали все подряд. Скандальную службу провел скандально известный секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка. В Сети обвинили пастыря в "наплевательском отношении к безопасности" и "погоне за прибылью"! Теперь вот Роспотребнадзор, СКР и МВД проверяют празднование Пасхи в пермском храме. И хотя, к примеру, Московская епархия запретила целовать кресты и руки, чем все это закончится на Пасху, было понятно с самого начала! И не только в Перми...»
«Мастер пера» отмечает, что и отдельные чиновники нарушали собственные запреты на посещение служб:
«Соцсети деанонимизировали самарского губернатора Азарова, который анонимно посетил пасхальное богослужение, предварительно наказав остальной пастве сидеть по домам и не казать нос в храмы, а особенно в тот, который заранее выбрал для своей тайной ночной молитвы. Пасхальный запрет оказался обязательным не для всех, а в иных регионах право посещения церкви стало привилегией чиновничества, что никак не способствует росту доверия власти и общества, а значит, объединению усилий для преодоления пандемии и кризиса».
150-летие Ленина
22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.
«Мышь в овощном» полагает, что Ленин был очень везучим человеком:
«Владимиру Ульянову вообще много везло, и при жизни, и после смерти. Везло с историческим моментом, который позволил сполна развернуться его талантам политика. Везло с беззубостью оппонентов, что царской власти, что режима, установившегося в России после февраля 1917-го, что разномастных лидеров "Белого" движения, что "попутчиков" по революционной борьбе. Везло с соратниками, их готовностью следовать его приказам, и, одновременно, неготовностью и неумению столь изощренно вести внутренние интриги, подталкивать падающих и бить в спину ближним своим. Везло с моментом ухода, как бы цинично это ни звучало, который позволил ему запомниться в человеческой памяти своим главным делом, революцией, и, в глазах многих, не нести ответственности за то, что с этим делом стало потом».
«Красный Сион» пишет, что масштаб личности Ленина осознают во всем мире:
«Один из самых новых памятников Владимиру Ильичу Ленину был открыт во французском Монпелье всего 10 лет назад. <…> В Европе Ленин пожил, и его кипучая творческая мысль давала там восходы. А вот в Индии Ленин никогда не был – но в 2013 году в штате Трипура также был открыт его памятник. Два года назад статую снесли бульдозеры националистов из Индийской народной партии. Сегодня день рождения, пожалуй, самого известного политического теоретика и практика на планете. Можно по-разному относиться к его делам и трудам, но память о них жива до сих пор. Несмотря на анекдоты, шутки про картавость и пломбированный вагон, несмотря на весь хейп и пляски вокруг Мавзолея. И, вероятно, будет жить вечно - не только в России, но и среди виноградников Лангедока, влажных джунглей Трипуры, в лондонском тумане и на лунном гравии».
Из-за режима самоизоляции празднование получилось не таким массовым, каким его планировали коммунисты. Тем не менее, во многих регионах члены КПРФ вышли на митинги в честь памятной даты. «338» рассказывает, что с этими митингами не так:
«Обычно память усопших принято поминать тихо. Пришли к месту последнего приюта – помолчали, вспомнили, ушли. А нынешние условия накладывают дополнительные ограничения, и правопорядочный граждан, следующий закону, не идет к месту усыпления. Но в КПРФ подтвердили, что они люди другого рода. Которые не могут без скандалов и помпезности, красивых фоточек да объемных пресс-релизов. Причем в нескольких регионах доведя ситуацию до задержаний с последующим административным производством. Когда-то Ленина критиковали за то, что он извратил марксизм. Сегодня впору ругать капээрэфовцев за то, что они извратили марксизм-ленинизм. Не о таких борцах за коммунистическое общество боролся Ленин».
«Медиатехнолог» отмечает печальные последствия митингов во время пандемии:
«Вчера федеральное КПРФ возлагала цветы к мемориалу Ильича. То же делали казанские коммунисты. У их главы Миргалимова Хафиза Гаязовича сегодня диагностирован коронавирус. Именно он вчера руководил акцией возложения цветов в Татарстане. Маску пожилой коммунист принципиально не надевал».
Фантасты делят мир после эпидемии
На этой неделе Телеграм обсуждает литературный проект «Постэпидемия», в рамках которого известные писатели-фантасты публикуют рассказы о том, что ждет Россию и мир по окончании пандемии коронавируса.
«АДЕКВАТ» считает, что проект позволяет взглянуть на ситуацию с новых ракурсов:
«Победить эпидемию нам еще только предстоит. Но за горизонт после этой победы, в завтрашний и даже послезавтрашний день мира без вируса, уже вовсю заглядывают. Заглядывают те, кому не первый век по штату положено – фантасты. <…> Выпрыгнем из злободневного. Вглядимся в близкое и не слишком близкое будущее. Найдем в нем новые силы для настоящего. Поймем, как именно мы победили – или как именно победим, что в данном смысле одно и то же».
«Книжный Лис» рассказывает о сути проекта:
«Перемены = новые возможности. Сегодня у людей есть больше свободного времени, которое они хотят провести с пользой. Профессиональные писатели не исключение. Пользуясь новыми возможностями, они решили поддержать своих читателей бесплатными рассказами. Известный писатель Вадим Панов бросил вызов своим коллегам и предложил представить, как изменится наш мир после окончания самоизоляции. По условиям челленджа «ПостЭпидемия» участники должны написать рассказ на эту тему, их произведения ежедневно публикуются на сайте постэпидемия.рф. О своем участии в конкурсе уже заявил создатель "Ночного Дозора" Сергей Лукьяненко».
«Мюсли вслух» отмечают, что рассказы позволяют нам взглянуть на себя со стороны:
«Дело даже не в том, удастся ли авторам в самом деле угадать будущее. Хотя и такое бывает – вспомним, как в 2014 году к авторам фантастических романов о гражданской войне на Украине между Западом и Востоком пришла слава (а один из этих авторов даже стал замминистра обороны ДНР, правда, ненадолго). Если и удастся, то мы об этом узнаем еще не скоро. Зато уже сейчас мы можем прочесть интересные наблюдения и размышления о нас самих в экстремальной ситуации и задуматься: в самом ли деле мы такие?»
«Закулиска» допускает, что прогнозы фантастов могут оказаться пророческими:
«Вот все то, что происходит сейчас, кое-что напоминает, не правда ли? Как будто все это знакомо. Все это было описано фантастами в середине – второй половине прошлого века. Соответственно, можно предположить, что сейчас именно фантасты пишут наше будущее. Речь о проекте – конкурсе фантастических рассказов «Постэпидемия» (делают писатели-фантасты совместно с «ЛитРес»). О жизни после эпидемии. Вот это, кажется, самое любопытное в нынешней реальности. И киношникам советуем ознакомиться. Материал, судя по всему, будет».
«Всевидящее око» отмечает, что все произведения отличает оптимистичный взгляд на будущее России:
«Можно заметить, что все авторы при этом сходятся в одном: Россия коронакризис переживет, и отлично. И вот это уже не фантастические, а вполне реалистические предположения, которые отталкиваются от того, что мы видим прямо сейчас своими глазами. Оно, правда, местами похоже на фантастику само по себе: у нас нынче даже в Сибири интернет хороший, и налаживать связи онлайн, когда оффлайновые рушатся из-за самоизоляции, нам проще, чем многим, даже на наших огромных территориях. Перескочили в киберпанк с онлайн-покупкой практически всего и работой по интернету буквально за пару недель карантина – сами не заметили как. И киберпанк этот оказался к нам куда добрее, чем то, что описывал Уильям Гибсон. Очень комфортное цифровое будущее, прямо скажем».
«Нити Империи» тоже пишут, что прогнозируемый авторами успешный выход России из эпидемии – это отнюдь не фантастика и уже имеет место:
«Фантасты прогнозируют, что после эпидемии Россия окажется в плюсе. Предпосылки взяты из реальности: большее, чем в США и Европе, количество врачей, аппаратов ИВЛ и мест в больницах на душу населения. Заблаговременная доставка оборудования туда, где оно может понадобиться – до, а не после возникновения дефицита. Более высокий уровень цифровизации, обеспечивающий бесперебойную связь, получение дистанционных услуг, онлайн-работу и круглосуточные сериалы для кучи народа (уж какой был скепсис в отношении нацпроекта "Цифровая экономика", а оказалось – сработал!). Для Европы, напротив, фантасты усмотрели мрачные перспективы, вплоть до распада ЕС. Впрочем, вспоминая, как они воруют друг у друга гуманитарную помощь, охотно верим в такой прогноз».
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