Телеграм: Падают дроны, банки и «Оскары»

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Во вторник в Москву прибыл президент Сирии Башар Асад. В среду на встрече с Владимиром Путиным он обсудил сотрудничество в военно-технической сфере и нормализацию турецко-сирийских отношений. Потом состоялось заседание российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, по результатам которого Россия и Сирия договорились о подписании 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта и жилищного строительства.

Башар Асад выразил поддержку дальнейшему расширению военного присутствия России в Сирии, поддержал спецоперацию РФ на Украине и подтвердил, что Сирия признает новые границы России с присоединившимися территориями: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Сирийский лидер напомнил, что его страна признала ДНР и ЛНР еще до того, как они присоединились к России.

Врио главы ДНР Денис Пушилин выражает благодарность:

«Мы высоко ценим твердую и последовательную позицию Президента Сирийской Арабской Республики Башара аль-Асада, которую он выразил в заявлении о признании границ Российской Федерации, учитывая итоги референдумов о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. У нас единая политика в отношении недружественных стран Запада и общность усилий в борьбе с международным терроризмом. Между Сирией и Донецкой Народной Республикой сложились теплые, дружеские отношения. Как субъект Российской Федерации мы нацелены на активное развитие сотрудничества с Сирией, в приоритете – системный характер нашего социально-экономического партнерства».

«Сапоги всмятку» сравнивают политику Асада и вассалов США:

«Чем лучше мы узнаем наших "исторических союзников" и "неразлучных братушек", тем больше нам нравится Сирия и ее Президент. Фактически все, что Асаду требуется от России, это ее помощь в защите от внешней агрессии. Против того же врага, с которым сегодня воюет и сама Россия. И кому в этой борьбе Сирия готова помогать. Эта страна в свое время не купилась на западные подачки и лживые посулы. И потому подверглась жестокой агрессии Запада. Но многие, в том числе и в самом ближнем окружении России, на них купились. Не понимая в силу фатальной недальновидности самых простых истин. В частности того, что данайские дары никаких гарантий светлого будущего их странам не дают. А ничего, кроме таких фальшивых "даров" Запад приносить не способен в принципе. Потому что он сам насквозь фальшивый, и его доллары – просто макулатура, которую несет на своих штыках американская солдатня. Кто на это не купился, тот останется в живых. Остальным наши глубокие соболезнования».

Политолог Владимир Аватков комментирует сообщение турецких СМИ о запланированных в Москве четырехсторонних переговорах представителей России, Турции, Ирана и Сирии:

«Перечисленные страны сегодня – залог успеха и дальнейшего благополучия не только Сирии, но и всего ближневосточного региона. Сохранение в переговорном процессе члена НАТО – Турции – и при этом недопущение до него представителей англосаксонского мира – прорыв в деле по надлому гегемонистской прозападной системы. То, что сами страны решают, несмотря на противоречия, задачу по созданию инклюзивной системы безопасности в регионе, еще недавно казалось невозможным, а сегодня – реальность. Мир учится жить без США. Мир намного больше Запада».

«Мюсли вслух» благословляют принятое в 2015 году решение России вмешаться в сирийский конфликт:

«Невольно подумалось о том, что в момент, когда силы и средства государства отвлечены на задачи СВО, могло бы твориться по южному периметру наших границ, не вмешайся Россия в сирийскую катастрофу, не стабилизируй положение дружественного нам правительства Асада и физически не уничтожив тысячи боевиков. Эффективность в устранении террористической угрозы, проявленная Москвой несколько лет назад, сослужила сегодня добрую службу».

Политолог Ольга Чернокоз пишет об укреплении союза России и Сирии:

«Сирия стала центром пересечения амбиций множества стран, которые сегодня не приводят к такой же международной эскалации, как конфликт на Украине. В условиях санкций, которые нарушают нормальную жизнь в САР, и бесконечного давления на страну Россия остается одним из ближайших союзников Дамаска. В результате будущему российских интересов в республике сейчас принципиально ничто не угрожает. В перспективе же остается плацдарм для распространения своего влияния и присутствия на всем Ближнем Востоке».

