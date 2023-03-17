Телеграм: Падают дроны, банки и «Оскары»
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Чукотка и её новый глава
В среду Владимир Путин назначил новым главой Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, ранее работавшего в должности первого замглавы правительства Луганской Народной Республики.
«Политтранзит» рассказывает о трудовом пути нового руководителя региона:
«Ранее он был вице-губернатором Курганской области с 2019 по 2021 год, в июне 2022 года его назначили первым зампредом правительства ЛНР. Кузнецову 18 марта исполнится 54 года. В 2020 году он получил благодарность президента Путина за вклад в переход Курганской области на цифровое телевещание. Ранее Кузнецов работал в "Сибуре" на различных должностях, в том числе советника гендиректора. Также он был депутатом регионального парламента Башкирии. Таким образом, президент сделал взвешенный выбор, назначив управленца, имеющего солидный опыт работы как в органах государственной власти, так и в бизнесе. Теперь Кузнецову придется участвовать в выборах главы Чукотки и завоевывать доверие избирателей данного региона. Судьбоносное для Чукотского автономного округа голосование пройдет уже в сентябре 2023 года».
Политолог Алексей Мухин следит за поведением Кузнецова на встрече с президентом:
«Абы кого В. Путин не назначит, и действительно, выпускник "школы губернаторов", нынешний и.о. главы поработал и финансовом, и в реальном секторах, а также в региональных органах государственной власти (Курганская область – вице-губернатор по вопросам внутренней политики, ЛНР – первый зампредседателя правительства по вопросам экономического развития и финансовой сферы. Судя по его общению с президентом при назначении, Кузнецов достаточно уверенно себя чувствует в качестве управленца и президентского доверенного лица. А уважение Путина – дорого стоит».
«Мейстер» комментирует сообщение РАНХиГС о том, что Чукотка стала 47-м регионом, которые возглавляют выпускники «школы губернаторов»:
«Качество любого образования проверяет жизнь, на долю нынешнего поколения управленцев выпало просто нереальное количество всевозможных масштабных вызовов. Однако Россия и ее регионы весьма достойно проходят через эти кризисы. Региональные системы здравоохранения выдержали натиск ковида и не сколлапсировали, как это произошло во многих европейских странах. Региональные банки не банкротятся, как это сейчас происходит в США. Экономическая система не рухнула, несмотря на давление западных санкций. Граждане на новых территориях получают всю необходимую помощь, несмотря на непрекращающиеся боевые действия, а процесс восстановления и интеграции идет полным ходом (тот же Кузнецов с июня 2022 года был заместителем председателя правительства ЛНР). Все это демонстрирует реальное качество российских управленцев. Как тех, кто учил, так и тех, кто учился в "школе губернаторов". На данный момент эти люди справляются с возложенными на них обязанностями лучше, чем их заморские коллеги с дипломами Гарварда, Оксфорда или Йеля. Думаем, что со временем будет расти и интерес иностранцев из стран Азии, Африки и Латинской Америки к российским программам кадрового резерва, а российское управленческое образование станет товаром на экспорт и инструментом мягкой силы».
«ГосСовет 2.02» рассуждает об отставке предшественника Кузнецова:
«С отставкой Романа Копина с поста главы Чукотки завершается целая эпоха для региона. Губернаторство Романа Абрамовича, а затем его преемника Копина – это интересный эксперимент развития региона под патронажем влиятельного олигарха. Считается, что Абрамович вложил немало личных средств в его экономику. Теперь же, впервые в 21 веке, округ будет развиваться уже под руководством игрока другой элитной группы. При этом у СИБУРа нет каких-либо видимых интересов в регионе».
«Что, простите? (Федечкин)» хвалит информационную политику команды Копина:
«С точки зрения информационной политики, команда отставленного Романа Копина была крепким "хорошистом". Формировали свою повестку, неплохо вели дистрибуцию, в том числе с успешным попаданием в федеральные медиа. Хотя, объективности ради, после Нового года медийная машина чукотского главы обороты заметно сбавила, а в совокупных политических рейтингах губернатор ЧАО съехал в "красную зону". Запомнилось, как некоторое время назад "Ведомости" разместили публикацию с упоминанием потенциальных отставников. В том списке был и Копин. Его команда стала единственной, которая смогла этот негативный инфоповод перебить по охватам другими: собственными, позитивными».
Асад и его визит в Москву
Во вторник в Москву прибыл президент Сирии Башар Асад. В среду на встрече с Владимиром Путиным он обсудил сотрудничество в военно-технической сфере и нормализацию турецко-сирийских отношений. Потом состоялось заседание российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, по результатам которого Россия и Сирия договорились о подписании 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта и жилищного строительства.
Башар Асад выразил поддержку дальнейшему расширению военного присутствия России в Сирии, поддержал спецоперацию РФ на Украине и подтвердил, что Сирия признает новые границы России с присоединившимися территориями: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Сирийский лидер напомнил, что его страна признала ДНР и ЛНР еще до того, как они присоединились к России.
Врио главы ДНР Денис Пушилин выражает благодарность:
«Мы высоко ценим твердую и последовательную позицию Президента Сирийской Арабской Республики Башара аль-Асада, которую он выразил в заявлении о признании границ Российской Федерации, учитывая итоги референдумов о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. У нас единая политика в отношении недружественных стран Запада и общность усилий в борьбе с международным терроризмом. Между Сирией и Донецкой Народной Республикой сложились теплые, дружеские отношения. Как субъект Российской Федерации мы нацелены на активное развитие сотрудничества с Сирией, в приоритете – системный характер нашего социально-экономического партнерства».
«Сапоги всмятку» сравнивают политику Асада и вассалов США:
«Чем лучше мы узнаем наших "исторических союзников" и "неразлучных братушек", тем больше нам нравится Сирия и ее Президент. Фактически все, что Асаду требуется от России, это ее помощь в защите от внешней агрессии. Против того же врага, с которым сегодня воюет и сама Россия. И кому в этой борьбе Сирия готова помогать. Эта страна в свое время не купилась на западные подачки и лживые посулы. И потому подверглась жестокой агрессии Запада. Но многие, в том числе и в самом ближнем окружении России, на них купились. Не понимая в силу фатальной недальновидности самых простых истин. В частности того, что данайские дары никаких гарантий светлого будущего их странам не дают. А ничего, кроме таких фальшивых "даров" Запад приносить не способен в принципе. Потому что он сам насквозь фальшивый, и его доллары – просто макулатура, которую несет на своих штыках американская солдатня. Кто на это не купился, тот останется в живых. Остальным наши глубокие соболезнования».
Политолог Владимир Аватков комментирует сообщение турецких СМИ о запланированных в Москве четырехсторонних переговорах представителей России, Турции, Ирана и Сирии:
«Перечисленные страны сегодня – залог успеха и дальнейшего благополучия не только Сирии, но и всего ближневосточного региона. Сохранение в переговорном процессе члена НАТО – Турции – и при этом недопущение до него представителей англосаксонского мира – прорыв в деле по надлому гегемонистской прозападной системы. То, что сами страны решают, несмотря на противоречия, задачу по созданию инклюзивной системы безопасности в регионе, еще недавно казалось невозможным, а сегодня – реальность. Мир учится жить без США. Мир намного больше Запада».
«Мюсли вслух» благословляют принятое в 2015 году решение России вмешаться в сирийский конфликт:
«Невольно подумалось о том, что в момент, когда силы и средства государства отвлечены на задачи СВО, могло бы твориться по южному периметру наших границ, не вмешайся Россия в сирийскую катастрофу, не стабилизируй положение дружественного нам правительства Асада и физически не уничтожив тысячи боевиков. Эффективность в устранении террористической угрозы, проявленная Москвой несколько лет назад, сослужила сегодня добрую службу».
Политолог Ольга Чернокоз пишет об укреплении союза России и Сирии:
«Сирия стала центром пересечения амбиций множества стран, которые сегодня не приводят к такой же международной эскалации, как конфликт на Украине. В условиях санкций, которые нарушают нормальную жизнь в САР, и бесконечного давления на страну Россия остается одним из ближайших союзников Дамаска. В результате будущему российских интересов в республике сейчас принципиально ничто не угрожает. В перспективе же остается плацдарм для распространения своего влияния и присутствия на всем Ближнем Востоке».
Черное море и его дрон
14 марта в международных водах Черного моря упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. Минобороны РФ сообщило, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Россией в связи с военной спецоперацией на Украине, перешел в неуправляемый полет в результате резкого маневрирования и упал в море. Пентагон утверждает, что причиной падения стал небезопасный маневр со стороны российского истребителя Су-27, который «экологически небезопасным образом» несколько раз сбрасывал топливо перед дроном, а потом задел его винт.
«Мышь в овощном» умиляется заботе американцев об экологии:
«В сообщении про перехват американского БПЛА над Черным морем нас больше всего умилила жалоба на "экологически небезопасный" сброс топлива российским самолетом. Было бы интересно сопоставить ущерб, нанесенный нашей многострадальной планетушке этим несчастным сливом топлива и теми сотнями тысяч артиллерийских боеприпасов, которые США передали и продолжают передавать киевскому режиму. Понятно, что в информационной войне без определенной доли цинизма не обойтись – но тут это как-то уж слишком нарочито».
«Коты и кошка Крамника» сравнивают происходящее со временами американо-советской холодной войны:
«Во время холодной войны приближение самолета разведчика к советскому побережью было натуральной русской рулеткой с нередким смертельным исходом. И перехват с боевым применением был одним из способов доходчиво объяснить, куда именно летать не стоит. Эти правила в итоге были приняты, стороны научились взаимно уважать границы друг друга, а инциденты ушли в основном в третий мир. Но при игре в русскую рулетку жалобы на неэкологичность и непрофессиональность выглядят глупо. Особенно при потере робота. Вы еще револьвер в розовое попросите покрасить».
«Спросите у Ананьева» полагает, что российские инженеры получили хорошую возможность:
«По большому счету американцев надо поблагодарить за беспилотник MQ-9 над Черным морем. А наших летчиков-истребителей за то, что они щадяще "отработали" цель. Если мы еще сумеем достать более-менее целый экземпляр "разведчика" со дна морского и не отдать его США, в принципе, нас ждет технологический рывок в производстве этого крылатого вооружения. Останки передадутся в НИИ "НАМИ" Ростеха, там разбирай по "болтикам" и создавай "реплику". Что не хватит – возьмем у китайских товарищей. Кстати, хороший повод для предстоящих переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина».
«Доктор Z прописал» считает деньги:
«Наблюдаем подсчеты того, сколько же стоил упавший в Черное море американский беспилотник. Говорят, 56 с чем-то миллионов долларов. В связи с этим задачка для пытливых умов: сколько должно упасть в результате резких маневров американских беспилотников, дабы хотя бы немного сбалансировать ущерб от терактов на "Северных потоках"?»
Навальный и его "Оскар"
Премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» получила картина «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра. На церемонию вручения премии приехала семья Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) – его супруга Юлия с дочерью Дарьей и сыном Захаром.
«Всевидящее око» комментирует ангажированность премии и возмущение украинцев:
«"Оскар" с каждым годом становится все более и более повесточным – такими темпами он скоро окончательно превратится в награду для выдающихся ЛГБТ-фильмов, а саму позолоченную статуэтку, изображающую атлета, сжимающего двуручный меч, переделают во что-нибудь бесформенно-трансгендерное (о том, что будет сжимать в руках этот новый Оскар, даже думать не хочется). И в этом году множество статуэток достались "прогрессивным" фильмам. Лучший фильм года – "Все везде и сразу" Дэна Шайнерта и Дэна Квана (их так и зовут в кинотусовке – Дэниэлы) – артхаус с пропагандой однополых отношений. Растроганный Шайнерт произнес со сцены речь в защиту детей-трансвеститов и против запрета дрэг-шоу (это такие представления с переодеваниями, когда взрослые мужики изображают из себя женщин – что-то вроде Верки Сердючки, только куда более непристойное). Две статуэтки ушли "Киту" Даррена Аронофски – драме о проблемах очень бодипозитивного бисексуала, бросившего семью ради любовника. На этом фоне вполне логично выглядит "Оскар" за лучший документальный фильм ленте "Навальный" режиссера Дэниэла Роэра. Педофилы, геи – компания для главного российского оппозиционера подобралась вполне подходящая. Хотя выбором Киноакадемии на этот раз оказались довольны не все. Твиттер просто разрывает от возмущенных комментариев украинцев – мол, наградить фильм про "росiйского iимперця" и не дать выступить на церемонии Зеленскому – это ганьба и зрада. Еще большая зрада – дать слово жене Навального вместо жены украинского наркопрезидента. Да и вообще – как можно давать "Оскара" чему-то про Россию, в то время как весь мир должен каяться и платить Киеву? Глупые, они не понимают, что для западной либеральной тусовки повесточка важнее Украины. Так уж вышло, что Навальный сейчас больше вписывается в повестку, чем второсортный комик из "Квартала 95" – да и сама украинская тема стала все больше утомлять публику, пора вернуться к проверенным сюжетам».
Экономист Никита Кричевский отмечает, что для Навального вручение премии фильму ничего не изменит:
«По поводу политизированного "Оскара" канадскому докфильму "Навальный", от чего оппы поголовно в экстазе, могу сказать лишь то, что в России (СССР) и не только в ней это не работает. Какие ништяки получили создатели "оскароносных" фильмов "Война и мир" (премия-1968), "Дерсу Узала" (1976), "Москва слезам не верит" (1980) или конъюнктурных "Утомленных солнцем" (1995)? Покойный Меньшов получил свою статуэтку лишь в 1999-м. Ага, "это другое", тут речь о личности? Ну, ок. Вспомним нобелевских лауреатов Пастернака (1958), Солженицына (1970) или Муратова (2021). Шолохова (1965) с Горбачевым (1990) оставим в покое, им статуса и без премии хватало. Что для Пастернака, Солжа или Дмитрия Андреевича изменилось в лучшую сторону? Ничего. Что о говорить про Лешу – присуждение американского(!) "Оскара" за фильм о нем только озлобит всех, кто имеет отношение к его судьбе. Ах, да, "прогрессивная мировая общественность". Вы сейчас серьезно? Не шутите?»
«Вечерний Омаров» публикует фрагмент видео с церемонии вручения «Оскара», где супруга Навального обращается к нему по-английски:
«Кажется, здесь какой-то совершенно новый, недосягаемый ранее уровень лицемерия: русская женщина и гражданка России Юлия Навальная обращается со сцены к своему русскому же супругу на английском языке. Ни один из причастных к подготовке ее речи даже не подумал, как фальшиво и отталкивающе это будет выглядеть для российской аудитории. Впрочем, эта ситуация кое-что объясняет: либеральная оппозиция в России не состоялась по одной простой причине – они вообще все делают не по-русски».
«Темник» отмечает, что признанный иноагентом Леонид Волков окончательно проиграл во внутривидовой борьбе:
«Волков все. Теперь окончательно. На церемонии "Оскара" в качестве местоблюстителя образа главного мифа российской оппозиции была окончательно коронована Мария Певчих. Именно она маячила за спинами семейных декораций на чествовании фильма "Навальный". В то время как бывший генпродюсер живого оригинала опускался где-то все глубже в политическое небытие. Нарочитое дефиле Певчих по ковровым дорожкам одной из самых освещаемых церемоний еще раз доказывает, что все сценарии для оппозиционеров пишутся в американском политическом "голливуде". Причем самое смешное, что хотя инвестиции в проект "Навальный" продолжаются, сам персонаж зарубежным режиссерам в общем-то давно не нужен. Сгодится и Певчих. Сам же сиделец даже лучше сгодится для дела в виде героического мифа. А если ласты склеит, так даже для сюжета лучше выйдет. Будет назначен в мученики».
«НЕШУЛЬМАН» публикует фото с неуместно праздничными лицами членов семьи Навального:
«"Кинотриумф" фильма "Навальный" обнуляется моральным провалом его команды и семьи. У Даши отец в тюрьме, его пытаются выставить жертвой и главным противником Путина, а она улыбается, как порноактриса во время съемок. Явно радуется, что дали так красиво потусить. Навальный в ШИЗО баланду жрет, а семья и комиссар Певчих в вечерних платьях на шикарной церемонии».
Банки и их кризис
Крах американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank вызвал обвал акций крупных банков по всему миру. Проблемы коснулись и второго крупнейшего банка Швейцарии Credit Suisse, который, по данным Bloomberg, ради его спасения швейцарские власти могут объединить с конкурентом UBS.
Журналистка Наиля Аскер-заде рассуждает о стремительном крахе SVB, который пошатнул всю систему:
«Ситуация развивалась стремительно: в считанные часы банк из объекта в статусе "в поиске инвестора" превратился в камень, потянувший на дно весь фондовый рынок США. <…> Американские СМИ пестрят статьями о том, что IT-компании не могут выплатить зарплаты сотрудникам из-за того, что их деньги оказались замороженными на счетах рухнувшего банка. Некоторые менеджеры в буквальном смысле даже плачут из-за этого. Проблемы со стартапами, которые обслуживались в SVB, и это полбеды. Чего на самом деле боятся все участники американского рынка – падения карточного домика финансовой системы США, как это было в 2008 году после крушения Lehman Brothers. И несмотря на заверения главы Минфина Джанет Йеллен, что ситуация под контролем, успокоить инвесторов не получается».
«АДЕКВАТ Z» пишет про кризис доверия:
«До самого последнего момента отчетность покойного банка была образцово благоуханной, а от предания проблем первой огласке до летального исхода прошло несколько десятков часов. И сколько лавок сопоставимого калибра, необязательно в банковском секторе, пока что продолжают более успешно заметать свои фатальные проблемы под ковер, можно только гадать. Но после прозвучавшего звоночка ясно, что от нуля это число весьма далеко. И когда по той же модели, за десятки часов, даст дуба еще кто-нибудь с безупречной до самого последнего момента отчетностью и репутацией, вот тут кризис доверия, наматывающий сам на себя положительные обратные связи, действительно может получиться оглушительным и повлечь самые далеко идущие последствия».
«Едрёная Правда Z» комментирует пророчество экс-президента США Дональда Трампа:
«Трамп предсказал США новую Великую депрессию, а Байдену предрек судьбу Герберта Гувера. Слова словами, но первые факты-вестники того, что в США все не так хорошо, появляются. С чего началась Великая депрессия – 24 октября 1929 года наступил биржевой крах. Акции самых надежных корпораций (U.S. Steel, Westinghouse, General Motors, Paramount, Fox, Warner Brothers) с катастрофической скоростью начали терять свою стоимость. Что происходит сейчас: второй крупный банк рухнул в Штатах за три дня. <…> Что было после Депрессии тогда? Всего закрылось или разорилось более 50% заводов и фирм. Произошло падение номинальной массы денег на 30%. Экономика США сократилась более чем на 31%. Миллионы людей, оставшись без накоплений и работы, были в панике, начались протесты. Из той Депрессии США выкарабкивались 10 лет. У Байдена явно не будет столько времени».
«Кримсон Дайджест» считает, что Credit Suisse стал жертвой антироссийских санкций:
«Для Credit Suisse ситуация, в которой Швейцария отказалась от нейтральности в контексте борьбы с Россией, а сам банк начал "морозить" некоторых россиян, оказалась катастрофой. Клиенты были готовы терпеть и прощать абсолютно катастрофические косяки банка в процессе управления активами (желающие гуглят Credit Suisse Archegos losses), но вот такого поведения они прощать не стали. В результате в 2022 году (и особенно в 3-4 кварталах, когда стало понятно, что "Швейцария – все") банк начал просто катастрофически кровоточить деньгами. <…> Фактически сейчас Национальный банк Швейцарии (и потенциально ЕЦБ) из своего станка обеспечивают возможность олигархам, чиновникам и бизнесменам со всего мира вытащить свои деньги из Швейцарии для того, чтобы теперь их хранить в Гонконге, Дубае или дома. Поздравляем Швейцарию! Это успех».
«Банкста» объясняет приоритеты Credit Suisse:
«Credit Suisse был передовым банком в ЛГБТ-повестке и формировал менеджмент исходя из правил гендерного равенства. Например, директор банка сменил пол. Теперь банку требуется финансовая поддержка».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Си Цзиньпин и Михаил Мишустин встретятся 21 марта
- Столтенберг: НАТО не может постоянно защищать всю критическую инфраструктуру
- Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания
- ЕС выделит на следующей неделе Украине на неотложные нужды €1,5 млрд
- Сальдо сообщил о потоплении баржи с десантом ВСУ
- Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов
- Кабмин продлил мораторий на плановые проверки бизнеса до 2030 года
- «Реал» и «Челси» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов
- В Киеве сократят комендантский час
- Минобороны РФ: Мобилизованные отправились в первый отпуск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru