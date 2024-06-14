Телеграм: От новых санкций - к новому Европарламенту

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В среду США расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений. В частности, под санкции попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Центробанк сообщил о приостановке биржевых торгов в долларах и евро, сделки с этими валютами продолжаются на внебиржевом рынке. В России этих санкций ожидали больше двух лет, особых неприятностей они не доставили.

«Банкста» благодарит Байдена за вклад в укрепление российской экономики:

«Не покидает ощущение, что американцы стряхнули пыль со старых планов российского правительства об изменениях в экономике для ее роста. Только теперь президент США Байден помогает проводить жесткие реформы в России. За такие рекомендации платят деньги иностранным консультантам, но теперь их США проводит за правительство бесплатно. Еще для России анонсируют санкционные изменения, чтобы процесс не проходил в шоковом формате. Дедолларизация – рост роли рубля и альтернативных валют в расчетах. Этому помогли закрытие корсчетов и санкции на российские банки и биржи. Деофшоризация – запрет россиянам открывать счета в офшорах и иностранцам помогать им крутить деньги в офшорах. Рост внутренних инвестиций в России – он произошел из-за запрета россиянам покупать активы за границей и хранить деньги за рубежом. Снижение импорта, рост внутреннего производства и туризма – за счет санкций США и Европы на импорт и закрытия перелетов. Сокращение утечек капитала и мозгов – за границей теперь деньги из России на хранение не ждут. Россиян на Западе больше не берут на посты в топ-менеджменте, а чаще бросают на низкие должности без перспектив. Строить бизнес будут мешать. Отказ от продажи сырья и переход к продукции из него – Запад старается добиться этого, отказываясь от покупки нефти, металлов, леса и газа. Но еще не все доработал, хотя в случае с удобрениями процесс идет. Возросшие из-за хаоса санкций цены на нефть помогли сгладить процесс. Переход к отечественным айти-технологиям – запрет на западный софт для России ведет к переходу к своему ПО. Отечественных программистов хватает, часто они и писали весь этот иностранный софт за зарплату. Конкуренция с иностранными компаниями. Байден потребовал от американских и европейских компаний даром отдать бизнес. Получали они рубли, но из-за санкций в 2022 году курс рубля был занижен на 30%. Выходили они с двумя дисконтами (валютный и срочность). На выходе еще и платили России налог за сделку. Байден не дал грубо национализировать бизнес, что вызвало бы шквал исков. Рост национального самосознания. Запад показал, что хочет убить россиян, лишить их доходов. Для этого вводятся ограничения на жизненно важные товары, лекарства, медоборудование, запреты на детали для самолетов и машин. Санкции заставили бизнес объединиться для выживания. Байден может с такими пунктами доклада на следующем ПМЭФ выступить».

«Контора Пишет» просит не обогащать спекулянтов:

«Стоит заметить, что ряд банков уже поспешил выставить новые ценники на доллары и евро в расчете на панику среди инвесторов и рассчитывая на ней заработать: так, в отдельных финансовых учреждениях курс доллара достигает 120 рублей, а евро доходит до 160. Однако эти новые санкции – не первые и не последние, и ничего нового они не принесут, кроме как опустошения кошельков напуганных инвесторов предприимчивыми дельцами. К тому же Китай уже успел объявить о встречных мерах, правда, в ответ на решение ЕС ввести повышенные таможенные пошлины на ряд китайских товаров. <…> Фондовый рынок цикличен, и об этом следует помнить, так же как и о том, что самые большие состояния делаются в периоды кризисов, причем очень быстро. Как говорил нам не товарищ, но крупный финансист Уоррен Баффет: "Лучшее, что с нами может произойти, – это когда отличные компании испытывают временные трудности… Мы предпочитаем покупать их, когда они на операционном столе". А мерзавец и циничный негодяй Ротшильд вообще утверждал: "Покупайте, когда на улицах льется кровь, а над головой свистят пули"».

Экономист Константин Двинский не считает новые санкции проблемой:

«На самом деле ничего особенного не случилось. Будут внебиржевые торги, не существенная проблема. Я бы лучше обратил внимание на "санкции" против филиалов российских банков в Китае и Индии, которые обеспечивают значительную часть торговых расчетов. Впрочем, это было ожидаемо, поэтому банки должны были подготовиться. Отдельно хотелось бы "поблагодарить" США за рестрикции против китайских граждан и компаний. Вашингтон делает все для скорейшего сворачивания Бреттон-Вудской системы и выстраивания независимых от Запада отношений между суверенными государствами».

Кроме того, США запретили с 12 сентября предоставлять в России услуги в сфере программного обеспечения и IT.

«Про tech и этих» утверждает, что привычных сервисов ограничения не коснутся:

«Мы покумекали над санкциями и поняли, что не так страшен черт, как его малюют. Новые санкции – это не про привычные нам с вами пользовательские сервисы и сайты. YouTube никто не отключает (пока что). Новые санкции – это про довольно специфические инженерные решения и софт для управления предприятием. Это всяческие стандарты сапров и сапов (не путать). Сапры – это софт для инженерного проектирования, он в основном американский, компании Автодеск (и так уже давно вильнула хвостом и уплыла из России), или французский от Дассо (тоже ушли). А системы управления предприятием – это SAP, но они вообще немцы. Проблемы тут две. Первая – вторичные санкции. То есть если НЕамериканская компания хочет сохранить позиции на рынке США, она тоже должна перестать работать с российскими партнерами. Вторая – прекращение обслуживания ранее заключенных договоров. Но по большинству из договоров с иностранными компаниями никаких услуг поддержки и так уже не оказывалось, а у части срок давно истек. Продавать бессрочные лицензии вообще вышло из моды еще несколько лет назад. Например, Autodesk лет восемь назад прекратил официальную продажу бессрочных лицензий. Оригинальный софт нужно было продлять, причем стоил он – в зависимости от количества пользователей на лицензию – несколько сотен тысяч рублей. Но какие там санкции, если на российских онлайн-площадках (не будем показывать пальцем на каких и кидать ссылочки) бессрочные лицензии на последний Автокад можно купить за 1300 рублей?»

