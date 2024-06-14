Телеграм: От новых санкций - к новому Европарламенту
Очередная волна санкций, объявленная в день России, стала главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны...
Россия и её день
В среду страна отметила государственный праздник – День России.
Певица Юта рассказывает о патриотизме:
«Мне 18. Папа предлагает ехать учиться вокалу в престижнейший музыкальный колледж Беркли в Бостоне. Все оплатит, все устроит. И я… отказываюсь. Потому что это билет в один конец. Потому что я не мыслю себя без России. Потому что петь хочу только на русском языке и жить здесь. Папа тогда расстроился… А сегодня я пою сольный концерт на площади в славном Сыктывкаре и очень горжусь своей профессией – однажды я сделала правильный выбор. Храни Бог Россию, мою любимую страну. С праздником!»
«Доктор Z прописал» рассуждает о значении праздника:
«Как известно, до 2002 года это был День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Хотя такое название едва ли могло вызвать отклик у большого числа жителей нашей страны. Другое дело – День России. Гораздо ярче. И даже величественнее. Это праздник не только России сегодняшней. Это праздник нашего прошлого, настоящего и будущего. Нам есть, чем гордиться. И нам есть к чему стремиться. Мы строим Россию для себя и для будущих поколений».
«Мараховское время» пишет о любви:
«Некоторые, ув. друзья, понимают выражение "великая сила любви" очень специфически. В том смысле, что любовь, в их представлении, есть могучий инструмент по нагибанию ближних, выкручивания им рук и принуждения к выполнению своих хотелок. "Я тебя люблю, а ты мне за это должен" – вот их лозунг. Ув. Россию многие любили или любят так же: мы вас очень любим, русские, поэтому дайте нам топливо со скидкой, денег и, пожалуй, покайтесь за что-нибудь. А то разлюбим. В 2000-х это называлось "нефть в обмен на поцелуи". В моей родной Прибалтике было много таких русофилов на доверии. Тем поучительней было смотреть на то, как они все разом разлюбили Россию, когда им строго сообщили из британских посольств, что бизнес на любви к русским больше не допускается. В самой нашей ув. стране таких любителей Родины с условиями тоже есть некоторое количество. И самое поразительное в них то, что они одновременно громче всех орут о том, как БЕСКОРЫСТНО они любят Россию, и о том, как много Россия им за это должна (а она должна ну прям очень много и разнообразно). И вот что характерно: знаете, как эти мелкие разводилы называют тех, кого устраивает прекрасная Россия настоящего, кто не желает ее драматически вивисектировать, сделав ей операцию по перемене строя и политэкономической ориентации, а вместо того счастлив процветать с минимальным количеством рррреволюционных преобразований? "ЛОЯЛИСТЫ и ОХРАНИТЕЛИ". То есть они, выдающие себя за самых главных любителей страны, реально вменяют другим то, что те имеют к нашей ув. стране лояльность и хотят ее сохранить. Всех ув. лоялистов и охранителей с Днем России, это наш праздник, ув. друзья».
«Башни Кремля» следят за тем, как украинцы поздравляют Россию:
«В Херсоне нарисовали граффити на украинском языке, в котором жители поздравляют всех россиян с Днем России! "Победа будет за вами!" – написали херсонцы. Остались еще люди, которые не подверглись укронацистской промывке мозгов! Мы обязательно спасем Херсон от бандеровцев!»
«Мюсли вслух» приводят социологические данные:
«Очень своевременные числа опубликовал ВЦИОМ. Исследователи спросил народ о Дне России. 67% россиян знают, что 12 июня в стране отмечается День России / День независимости России. 73% считают, что суверенитет пошел стране во благо (в 2004-м – 47%). 67% уверены, что праздник нужно отмечать официально. Граждане демонстрируют высокий уровень осведомленности о празднике 12 июня, при этом уверенность в том, что суверенитет обернулся благом для нашей страны выросла за 20 лет в 1,5 раза. К сожалению, исследователи не указали, сколько респондентов сказали "День России", а сколько "День независимости России". Между тем это важно, ибо праздник 12 июня никогда официально не назывался Днем независимости России. В 1992 году, когда его учреждали, праздник назвали Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а в 2002 году переименовали в День России. "Днем независимости России" называли 12 июня демократические СМИ, стремившиеся избежать упоминания РСФСР. В 1992-1993 гг. это было частью политической борьбы между президентом Ельциным и Верховным Советом РФ. Интересно было бы узнать, какую долю населения этим СМИ удалось сбить с толку так капитально, что люди пользуются неправильным названием 30 лет спустя после того, как это утратило всякий (даже политический) смысл».
США и их санкции
В среду США расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений. В частности, под санкции попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Центробанк сообщил о приостановке биржевых торгов в долларах и евро, сделки с этими валютами продолжаются на внебиржевом рынке. В России этих санкций ожидали больше двух лет, особых неприятностей они не доставили.
«Банкста» благодарит Байдена за вклад в укрепление российской экономики:
«Не покидает ощущение, что американцы стряхнули пыль со старых планов российского правительства об изменениях в экономике для ее роста. Только теперь президент США Байден помогает проводить жесткие реформы в России. За такие рекомендации платят деньги иностранным консультантам, но теперь их США проводит за правительство бесплатно. Еще для России анонсируют санкционные изменения, чтобы процесс не проходил в шоковом формате. Дедолларизация – рост роли рубля и альтернативных валют в расчетах. Этому помогли закрытие корсчетов и санкции на российские банки и биржи. Деофшоризация – запрет россиянам открывать счета в офшорах и иностранцам помогать им крутить деньги в офшорах. Рост внутренних инвестиций в России – он произошел из-за запрета россиянам покупать активы за границей и хранить деньги за рубежом. Снижение импорта, рост внутреннего производства и туризма – за счет санкций США и Европы на импорт и закрытия перелетов. Сокращение утечек капитала и мозгов – за границей теперь деньги из России на хранение не ждут. Россиян на Западе больше не берут на посты в топ-менеджменте, а чаще бросают на низкие должности без перспектив. Строить бизнес будут мешать. Отказ от продажи сырья и переход к продукции из него – Запад старается добиться этого, отказываясь от покупки нефти, металлов, леса и газа. Но еще не все доработал, хотя в случае с удобрениями процесс идет. Возросшие из-за хаоса санкций цены на нефть помогли сгладить процесс. Переход к отечественным айти-технологиям – запрет на западный софт для России ведет к переходу к своему ПО. Отечественных программистов хватает, часто они и писали весь этот иностранный софт за зарплату. Конкуренция с иностранными компаниями. Байден потребовал от американских и европейских компаний даром отдать бизнес. Получали они рубли, но из-за санкций в 2022 году курс рубля был занижен на 30%. Выходили они с двумя дисконтами (валютный и срочность). На выходе еще и платили России налог за сделку. Байден не дал грубо национализировать бизнес, что вызвало бы шквал исков. Рост национального самосознания. Запад показал, что хочет убить россиян, лишить их доходов. Для этого вводятся ограничения на жизненно важные товары, лекарства, медоборудование, запреты на детали для самолетов и машин. Санкции заставили бизнес объединиться для выживания. Байден может с такими пунктами доклада на следующем ПМЭФ выступить».
«Контора Пишет» просит не обогащать спекулянтов:
«Стоит заметить, что ряд банков уже поспешил выставить новые ценники на доллары и евро в расчете на панику среди инвесторов и рассчитывая на ней заработать: так, в отдельных финансовых учреждениях курс доллара достигает 120 рублей, а евро доходит до 160. Однако эти новые санкции – не первые и не последние, и ничего нового они не принесут, кроме как опустошения кошельков напуганных инвесторов предприимчивыми дельцами. К тому же Китай уже успел объявить о встречных мерах, правда, в ответ на решение ЕС ввести повышенные таможенные пошлины на ряд китайских товаров. <…> Фондовый рынок цикличен, и об этом следует помнить, так же как и о том, что самые большие состояния делаются в периоды кризисов, причем очень быстро. Как говорил нам не товарищ, но крупный финансист Уоррен Баффет: "Лучшее, что с нами может произойти, – это когда отличные компании испытывают временные трудности… Мы предпочитаем покупать их, когда они на операционном столе". А мерзавец и циничный негодяй Ротшильд вообще утверждал: "Покупайте, когда на улицах льется кровь, а над головой свистят пули"».
Экономист Константин Двинский не считает новые санкции проблемой:
«На самом деле ничего особенного не случилось. Будут внебиржевые торги, не существенная проблема. Я бы лучше обратил внимание на "санкции" против филиалов российских банков в Китае и Индии, которые обеспечивают значительную часть торговых расчетов. Впрочем, это было ожидаемо, поэтому банки должны были подготовиться. Отдельно хотелось бы "поблагодарить" США за рестрикции против китайских граждан и компаний. Вашингтон делает все для скорейшего сворачивания Бреттон-Вудской системы и выстраивания независимых от Запада отношений между суверенными государствами».
Кроме того, США запретили с 12 сентября предоставлять в России услуги в сфере программного обеспечения и IT.
«Про tech и этих» утверждает, что привычных сервисов ограничения не коснутся:
«Мы покумекали над санкциями и поняли, что не так страшен черт, как его малюют. Новые санкции – это не про привычные нам с вами пользовательские сервисы и сайты. YouTube никто не отключает (пока что). Новые санкции – это про довольно специфические инженерные решения и софт для управления предприятием. Это всяческие стандарты сапров и сапов (не путать). Сапры – это софт для инженерного проектирования, он в основном американский, компании Автодеск (и так уже давно вильнула хвостом и уплыла из России), или французский от Дассо (тоже ушли). А системы управления предприятием – это SAP, но они вообще немцы. Проблемы тут две. Первая – вторичные санкции. То есть если НЕамериканская компания хочет сохранить позиции на рынке США, она тоже должна перестать работать с российскими партнерами. Вторая – прекращение обслуживания ранее заключенных договоров. Но по большинству из договоров с иностранными компаниями никаких услуг поддержки и так уже не оказывалось, а у части срок давно истек. Продавать бессрочные лицензии вообще вышло из моды еще несколько лет назад. Например, Autodesk лет восемь назад прекратил официальную продажу бессрочных лицензий. Оригинальный софт нужно было продлять, причем стоил он – в зависимости от количества пользователей на лицензию – несколько сотен тысяч рублей. Но какие там санкции, если на российских онлайн-площадках (не будем показывать пальцем на каких и кидать ссылочки) бессрочные лицензии на последний Автокад можно купить за 1300 рублей?»
Европа и её парламент
По итогам состоявшихся выборов крупнейшей фракцией в Европарламенте остается правоцентристская Европейская народная партия, членом которой является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Общий баланс сил в парламенте почти не изменился. Серьезное поражение потерпели «Зеленые» – они потеряли 19 мандатов. В Германии и Франции больших успехов добились правые партии. В ФРГ Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца уступила оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Во Франции правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен более чем в два раза опередило коалицию президента Эмманюэля Макрона. В ответ на это Макрон распустил французский парламент и назначил внеочередные парламентские выборы.
Медиатехнолог Рамиль Харисов отмечает, что тренд нынешних выборов – сдвиг вправо:
«С чем связан тренд? а) Политики европейских стран, в частности канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон, заигрались со своей помощью Украине настолько, что население это откровенно достало. Я даже не про моральную составляющую, а про денежную. Все стало значительно дороже, и фокус внимания не на своих гражданах. б) Мигранты. Боль европейских стран и втройне боль Франции. <…> В той же Франции новые выборы могут сыграть злую шутку – население может проголосовать еще за более правых. В Германии ситуация не лучше. Партия канцлера Шольца по опросам идет лишь на 3 месте по попаданию в Европарламент. Ситуация усложняется тем, что канцлер не сможет кого-то распустить. Соответственно, количество сторонников может падать».
«Мейстер» не ожидает сколько-нибудь серьезной смены политического курса ЕС:
«Итогом воскресных выборов в Европарламент стало прежде всего имиджевое усиление ультраправых партий. <…> Стоит подчеркнуть, что речь все же идет об относительном успехе, где публичной составляющей больше, нежели политической. Многие европейские СМИ в алармистском ключе успели объявить об угрозе единству Европы и наступлении темных времен реваншизма, запугивая традиционно либеральных европейских бюргеров. Но в реальности состав Европарламента не претерпел существенных изменений. То есть правые партии не имеют там преимущества, поэтому их голоса могут преодолеваться другими коалициями. А в этом случае вряд ли стоит ожидать какой-то резкой смены вектора внешней политики Евросоюза, в том числе на украинском направлении».
«Книга Носовича» убеждена, что эти выборы ничего не изменят:
«Выборы проходят, правящие партии в самом деле выступают на них позорно, правые евроскептики в самом деле усиливают позиции. Ничего не меняется. Большинство в ЕП все так же держит сколоченная немцами из проверенных системных деятелей Европейская народная партия. Новый состав Европарламента бодро штампует антироссийские резолюции, за которые голосуют и ожидавшиеся союзниками России правые евроскептики. <…> Это странно – ждать от системного института ЕС того, что он этот ЕС развалит. Европарламент – эффективный инструмент управления гневом, задача которого не дать волю протесту, а абсорбировать протест. Он эту задачу успешно выполняет. Реальной власти у евродепутатов все равно нет, поэтому выбирать их приходит эмоционально заряженное меньшинство, которое дает выход своей ярости голосованием за антисистемных политиков. Система в итоге только выигрывает: антисистемные политики попадают в Европарламент и становятся системными, общий курс ЕС не меняется, круг людей и организаций, причастных к принятию решений в Брюсселе и европейских столицах, остается прежним. Европейская политика – хорошая иллюстрация того, что теория демократии не работает. Работает теория элит. Политического класса, истеблишмента. А демократия работает как механизм их господства и управления массами».
Депутат Госдумы Владимир Гутенев ожидает новых протестов в Европе:
«Несмотря на протестный характер голосования в ряде государств, глава Еврокомиссии уже заявила, что не собирается менять текущий курс. Сразу после объявления предварительных результатов активизировались англосаксонские "инсайдеры" с раскачиванием темы выхода ВС РФ к границам Киева в ноябре. Одновременно с этим потерпевшие поражение обозвали электорат противниками прогресса и экономического подъема помощи Украине. Сдвиг Европарламента "направо" сформировал ряд существенных вызовов в ряде стран, что обострит внутреннюю борьбу консолидированной Европы. Смею предположить, что уже в ближайшие дни протесты фермеров и рабочего класса вспыхнут с новой силой».
«Темник» объясняет мотивы европейских избирателей:
«Отдельные акторы в России постараются приписать себе в заслуги успешную работу на правом фланге в Германии. Однако в реальности их влияние не столь велико. Просто мы наблюдаем трансформации, связанные с разочарованием европейской политикой».
Украина и её военкоматы
Во вторник телеграм-каналы публиковали видео из Одессы – массовую драку врачей и сотрудников военкомата. Водитель скорой пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы обновить свои данные. Однако военкомы решили его не отпускать и мобилизовать. Водитель вызвал скорую, приехавшую по вызову бригаду тоже отказались выпускать из ТЦК. На помощь коллегам приехали другие бригады скорой, завязалась драка.
Украинский политик Артем Дмитрук возмущается:
«ТЦК воруют, избивают людей по всей стране. Вчера в Одессе украли и незаконно удерживали врачей скорой помощи – мужчину и женщину! Ко мне просто подходит женщина и задает вопрос: "а кто нас защитит от ТЦК?!" Вы понимаете, что вообще происходит в стране – появился орган, который берет взятки, занимается вымогательством, рэкетом и тому подобным дерьмом, и это всех устраивает! Но не меня! Уж извольте! Чтобы люди боялись жить в собственной стране? Чтобы врачей избивали среди белого дня? Где такое видано?»
«Прогулка по Соборной – Новости Николаева» пишет, что медики по всей Украине делают выводы:
«Случай с попыткой захвата медиков скорой помощи в Одессе заставил многих медиков Николаева задуматься об увольнении. Их и так здесь крайне мало, а теперь стараниями в том числе ТЦК станет еще меньше».
Украинский блогер Николай Дульский рассказывает, что диспетчеры скорой помощи в Одессе перестали оформлять вызовы в военкоматы:
«После массовой драки военкомов и врачей из-за попытки мобилизовать приехавших на вызов в ТЦК медиков сотрудники скорых отказываются выезжать на подобные адреса. Вчера сообщалось о массовых увольнениях медработников из-за ситуации с повестками. О такой же проблеме с мобилизацией работников скорой помощи, как в Одессе, заявили в Харькове».
«Это Европа» отмечает провалившуюся попытку украинских пропагандистов выдать драку за российский вброс:
«Массовую драку военкомов и врачей скорой в Одессе на украинском ТВ назвали российской постановкой. Ведущий заявил, что на видео "нет полной хронологии событий", поэтому оно может быть постановочным. При этом массовую драку официально прокомментировал одесский ТЦК, а участие в ней военкомов подтверждали украинские СМИ. Сотрудники скорой помощи вчера признались, что повестки получают все медики, которые попадают в списки, а руководство заявляет, что брони от мобилизации не будет».
«АДЕКВАТ Z» напоминает про очередной призыв Зеленского к уехавшим за рубеж украинцам возвращаться на родину:
«По телеге лесным пожаром разлетаются кадры из Одессы, где людоловы вызвали себе в расположение "скорую", прибывших осчастливили повестками, на выручку отловленной бригаде приехали другие, и промежуточно закончилось хорошим мордобоем. Кокаиновый выродок, выпрашивая в очередном турне очередные подаяния, не забыл обратиться к успевшим свалить с неньки согражданам, чтобы возвращались прямо сейчас – типа неньку восстанавливать некому. А суточное число набитых Тарасов в нашей сегодняшней сводке впервые со дня освобождения Авдеевки перевалило за 2 тысячи, и с немалым таким запасом. Никаких моралей не вывожу, связь вещей и без меня исчерпывающе очевидна».
Джо Байден и его Хантер
Во вторник жюри из 12 присяжных признало Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, виновным по всем трем пунктам обвинения, выдвинутым против него прокуратурой штата Делавэр. Обвинения связаны с тем, что Хантер соврал об отсутствии у него наркозависимости, чтобы получить разрешение на владение оружием.
«С берега Гудзона» считает, что США находятся в системном кризисе:
«Дрожит все строение, так сказать, отклеиваются усы, выпадают скелеты из шкафов, и выглядывает все, что обычно заметают под ковер. Вот судят сейчас Хантера Байдена. Сам по себе такой суд уже авария. Но в процессе процесса вылезают куда более интересные факты про американскую систему правосудия. За что его судят? Попросил разрешение на оружие, будучи наркоманом. Наркоманам нельзя иметь оружие, но как тут судить, непонятно. Дело в том, что большинство судебных процессов по уголовным делам (где-то видел статистику, что в отдельных юрисдикциях по отдельным статьям до 90 процентов) завершаются сделкой обвиняемого с обвинением. Вину признают, получают срок меньше, чем грозил приговор суда. Так вот именно по обвинениям, как против мистера Байдена, обычно так и бывает. Чего тут судить? Наркоманам оружия нельзя, все ясно, наркоманы соглашаются, что неправы. У мистера Байдена и была соответствующая договоренность с прокурором, но развалилась. Поэтому теперь наблюдаем юридическую новеллу, американское право прецедентно, а найти такой же процесс весьма проблематично. То есть, выходит, бывший президент и сын нынешнего в похожей ситуации. Обогащают американскую юриспруденцию по мере своих скромных сил».
«Всевидящее око» полагает, что Хантера Байдена отправят за решетку:
«Против Хантера было буквально все. Фото на знаменитом ноутбуке сына президента доказывали, что он активно использовал крэк во время покупки огнестрельного оружия в 2018 году. Сам пистолет был найден в мусорном баке рядом со школой. На стороне обвинения выступило десять свидетелей, тогда как защита привела только одного, которым по случайности оказалась родная дочка обвиняемого, Наоми Байден. Адвокаты даже не старались доказать, что Хантер не совершал тех преступлений, в которых его обвиняют, а в основном пытались представить президентского сына жертвой злоупотреблениями наркотиками. В общем, с такой защитой и такими уликами надеяться на оправдательный вердикт было бы странно. По максимуму Хантеру грозит до 25 лет тюрьмы и 750 000 долларов штрафа, но деньги для него не проблема, а тюремный срок, скорее всего, будет значительно меньше. Судя по тому, что Байден-папа уже успел заявить, что не помилует сына, если Хантер будет осужден, речь может идти о годе за решеткой. Неудобно, конечно, но не так уж и страшно – зато не теряющий надежду на переизбрание президент США сможет с гордостью заявлять, что в Америке закон один для всех. Так что к выборам в ноябре США вполне могут прийти с осужденным кандидатом в президенты и осужденным сыном его соперника. The Show, как пел Фредди Меркюри, must go on».
Политолог Малек Дудаков убежден, что Байден-младший избежит тюрьмы:
«Судебные войны вокруг Хантера становятся сильным ударом по репутации всего семейства Байденов. Ведь они все там замараны. Например, Хантер откатывал 10% со своих доходов "большому парню" – своему отцу. В коррупционных схемах успел засветиться и его дядя Джеймс. Обвинения здесь гораздо серьезнее, чем то, что вменяется Трампу в Нью-Йорке. Сам Хантер наверняка избежит тюремного срока. Отец просто помилует сына, на что он имеет право, хоть это и считается аморальным. Но семейка Байденов очень боится победы Трампа и возбуждения новых дел. Ведь ящик Пандоры с прокурорскими атаками на Трампа демократы уже открыли. Поэтому Хантер всерьез подумывает бежать из США, если Байден-старший пролетает в ноябре».
«One Big Union» пишет о том, что присяжные рассказали журналистам:
«Один из них сказал, что когда они только начали обсуждать вердикт в понедельник, половина присяжных выступала за виновность Байдена, а еще столько же говорили, что он должен быть оправдан. Однако после трех часов дискуссий уже ко вторнику они достигли консенсуса, убедив последнего присяжного, который сомневался в виновности Хантера. По словам одного из присяжных, вердикт "не был политически мотивированным", а к Хантеру Байдену они относились, как к обычному человеку. За весь судебный процесс лишь один раз было сказано о том, что он сын президента. Многие присяжные сперва даже не узнали жену президента Джилл Байден, которая поддерживала своего пасынка на суде. Большинство из присяжных, с которыми удалось поговорить журналистам, говорили, что у них не было сомнений в том, что Хантер являлся наркозависимым, поэтому они не могли прийти к иному вердикту. Однако некоторые из них сомневались в том, нужно ли было проводить суд над ними. Один из присяжных назвал процесс "пустой тратой денег налогоплательщиков". В частности, некоторые указывали на тот факт, что через 11 дней после покупки пистолета вдова брата Хантера Хэлли, с которой у него тогда был роман, выкинула пистолет в мусорный ящик на улице, а он не хотел его вернуть. Как сказал один из присяжных: "Я не думаю, что Хантера нужно отправлять в тюрьму. Если бы пистолет остался у него, то возможно, что суда не было бы". Другой присяжный сказал, что Хантера нужно скорее "отправить в рехаб, а не тюрьму"».
«Мышь в овощном» предается конспирологии:
«Для человека со столь богатой биографией история с оружием выглядит не как причина, но как формальный повод. Вопрос: повод к чему? Убрать с глаз долой, замыливая глаза общественности и заставляя ее забыть о прочих художествах, в том числе – связанных с Украиной? Или наоборот: использовать этот инцидент в качестве рычага давления на этого анфан террибля, побуждая его к откровенностям по вопросам куда более болезненным для папочки и евонных соратников? Не знаем. Просто предположим, что в окружении Байдена-Старшего могут оказаться люди, для которых живой Хантер представляет реальную опасность. И, напротив, именно для представителей лагеря оппонентов 46-го президента США сохранение этому балбесу жизни сейчас может являться принципиально важным».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Предложим капитуляцию»: Толстой назвал последним предложение Путина по Украине
- Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель владел машиной 22 дня
- Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» посетили миллион зрителей
- ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют почти 79% россиян
- Телеграм: От новых санкций - к новому Европарламенту
- Спасатели эвакуировали двух жителей дома в Шебекино, где после удара ВСУ рухнул подъезд
- Михаил Подоляк отверг предложение Путина по Украине
- Вратарь «Балтики» Латышонок перешел в «Зенит»
- Гладков: Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино из-за обстрела
- Генсек НАТО отказался считать мирным предложение Путина по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru