Телеграм освобождает Дурова и Донбасс
Французы схватили Дурова за "телегу", Россия выбивает ВСУ из Курской области и "бьёт по больному", а в Грузии потихонечку готовят свой Майдан.
Задержание Павла Дурова во Франции
В субботу вечером основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту и заключили под стражу. В среду его доставили в суд, где предъявили обвинения в нескольких правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в отказе от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничестве, соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова вышел под залог размером 5 млн евро с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции.
«Историк-алкоголик» дивится логике французов:
«По итогу Дурову пришили обвинения в соучастии вообще во всех потенциальных преступлениях, которые можно совершить, используя Telegram как инструмент распространения информации. По сути, это как обвинить автопроизводителя в том, что на автомобилях его марки возят наркотики, проституток, контрабанду, взятки, сбивают этими автомобилями людей».
«Пост-Америка️» считает, что сейчас самое время пересмотреть апрельское интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону:
«В нем основатель Telegram приводит конкретные случаи подходов ФБР к нему и его сотрудникам: "Они интересовались работой Telegram. Знали, что я переехал из России [в ОАЭ], и хотели узнать детали. Я так понимаю, они хотели установить отношения, контролировать Telegram". Дуров акцентировал, что все эти случаи имели место только во время его поездок в США. Меж тем американские спецслужбы свою юрисдикцию давно распространили на территории остальных стран. <…> Дуров называет себя "оптимистом" в том, что создание платформ, гарантирующих приватность, возможно. Прямо сейчас те, кто "заказал" его арест, убеждают мир в обратном. Дуров говорит, что верит в цикличность развития мира, мол, придут светлые времена. Может, и так. Но пока чем дальше, тем толще тьма. Dark Ages. Средневековье 2.0. "Святая инквизиция" работает открыто и в масштабах всего мира».
«Мышь в овощном» убеждена, что ожидать справедливости от властей Франции бесполезно:
«Если вы слышите "Макрон, отпусти Дурова!", то не забывайте, что формальный адресат этого мессиджа – подельник бандеровцев, соучастник убийц наших с вами сограждан. И насколько корректно ждать от подобного персонажа какого-то конструктивного поведения – вопрос, представляющийся нам исключительно риторическим».
Бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин полагает, что французы действуют не по собственной инициативе, а выполняют приказ США:
«Франция как политический институт от всей этой ситуации ничего хорошего не получит, конечно, кроме заработанных очков в глазах Штатов. Для президента Макрона – это вообще фиаско, учитывая его провалы последних лет во внутренней и внешней политике, ему не хватало вляпаться в такой вот мировой скандал. Судебный процесс будет долгим, за ним будет следить весь мир, и на сторону владельца Telegram так или иначе встанет большинство – все те люди, кто обладает минимальными когнитивными способностями. Обязательно эту ситуацию используют и внутриполитические конкуренты Эмманюэля, и это просто подарок для них. Ну, серьезно, мало других проблем? В Африке утрачено влияние, миграционный кризис, а отголоски пенсионной реформы до сих пор будоражат нервозную французскую коммуну. Уголовка Дурова – это действительно то, что нужно сейчас Макрону? Он, конечно, не самый дальновидный из политиков, но сам бы наверняка в это болото не полез. Еще раз убеждаемся, что на это был приказ от США. Они такое любят: потянули, как кукловоды, за ниточки в разных местах и оп! Во Франции уголовка, в ЕС расследование, в Швейцарии – иск от так называемой матери детей за какую-то бытовуху. Короче, желаем Павлу Валерьичу разнести публично этот театральный кружок. Тошно уже, ей-богу».
«Темник» размышляет о том, скажется ли ситуация с Дуровым на безопасности мессенджера:
«После ареста Павла Дурова по сети стала немедленно разгоняться паника о якобы неизбежной компрометации данных в аккаунтах пользователей. Появились вбросы, будто госслужащим даже стали приходить указания закрывать аккаунты и выходить из мессенджера. Сегодня сразу два высших чиновника сделали заявления, которые способны остудить страсти. Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал Telegram как "по-настоящему защищенную" сеть. Что доказывается происходящими в эти дни событиями с арестом ее учредителя с целью заполучить ключи шифрования. В свою очередь, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался в пользу того, что Дуров не раскроет своим преследователям чувствительную информацию. Подобные высказывания работают на укрепление доверия к мессенджеру, популярность которого в мире, к слову, резко подскочила после репрессий в отношении его сооснователя».
Истребление ВСУ в Курской области
В Курской области продолжается контртеррористическая операция.
«Российский Красный Крест» рассказывает об оказании помощи жителям региона:
«На этой неделе более 2 600 жителей Курской области получили ваучеры на покупку лекарств в аптечных сетях. Эти ваучеры номиналом 3 000 рублей выдаются представителям уязвимых социальных групп: инвалидам, пожилым людям, одиноким родителям и многодетным семьям. Всего планируется раздать 15 000 ваучеров, и помощь уже охватила свыше 48 600 человек с начала августа. Гуманитарная помощь также продолжает поступать в регион. Курское отделение РКК уже помогло 35 216 жителям, доставив в область 257 тонн необходимых товаров благодаря неравнодушным гражданам и бизнесу».
«РосСкандал» пишет о поразительной самонадеянности одного из ликвидированных нацистов:
«В вещах убитого хохла нашли клеймо в виде трезуба – они шли порабощать Россию. И сдохли. При разборе полетов выяснилось, что звать владельца клейма Игорь Овсянников. Его труп уже закопали наши бойцы. Так вот, этот хохло-примат предпочел взять на штурм не пару лишних рожков, а килограммовое клеймо для россиян. Он шел нас порабощать и клеймить, как скот. А ведь мы эту нацию до сих пор считаем за людей. За братьев. Более того. Мы даже делаем различие (!) между солдатами ВСУ, т. к. некоторых "насильно заставили"! Если что, в документах Овсянникова было написано "водитель"».
Журналист Ольга Курлаева сообщает об украинских военных, взятых в плен в Курской области:
«У них был приказ стрелять на поражение в любую гражданскую машину. "Я понял, что в России, потому что связь пропала". Им дали сухпайков на пару дней, забрали документы и не положили аккумуляторов и зарядников. "Ну я слышал, похуже живете, а тут села, огороды, газ есть, хозяйство ведут". Их удивила цивилизация в русских селах. "Зеленский, клоун этот, столько людей положил". "Спасибо, русские солдаты, что оставили в живых меня, дурака старого". Они сдаются целыми отрядами и не хотят идти на обмен».
«Мейстер» констатирует, что цели, которых пытался добиться Киев нападением на российский регион, не достигнуты:
«Курская авантюра Киева покоилась на трех китах: надежде выгодного торга, попытке отвлечь Россию от наступления в ДНР и желании подорвать авторитет власти в Москве. Первый кит издох почти сразу – в Москве заявили, что переговоры вести теперь не о чем. Не срослось и с торгом пленными – за наших срочников Киев получил равное число пленных, причем без медийных фигур (один малоизвестный калич с "Азовстали" не в счет). И вот вчера Сырский констатировал смерть второй надежды – отвода войск с покровского направления, где фронт ВСУ трещит и гнется пуще прежнего. Точку в третьем вопросе можно считать поставленной не кем-то, а иноагентом "Левада-центр". Надежды подорвать авторитет власти через страх и чувство незащищенности, как и ранние санкционные атаки Запада "на холодильник", вновь потерпели крах: 66% чувствуют уверенность в завтрашнем дне, а 54% россиян устраивает их жизнь. Это почти исторический максимум. С начала замеров в 1989 году увереннее в светлое будущее смотрели лишь в мае 2022-го, да и то на 1%. То есть шока и трепета у россиян как не было, так и нет. Данные опроса, впрочем, было бы неправильно сводить лишь к кейсам атак на Россию – военных и санкционных. То, что сейчас люди видят перспективу на будущее даже лучше, чем до СВО, показывает, что россияне оценили трансформацию внутренней и внешней политики России, вызванной конфликтом, и оценивают ее положительно. Россия действительно становится страной возможностей, где большинство граждан видят перспективы для жизни и роста, вопреки всем геополитическим коллизиям».
«Безграничный аналитик» отмечает, что нападение ВСУ на Курскую область позволило ВС РФ значительно продвинуться в Донбассе:
«Курская авантюра невероятно дорого стоила ВСУ. Для Зеленского и Сырского она стала страшной ошибкой. Теперь только и остается, что придумывать захваты сел в Курской области, специально не называя их – продвижения-то у ВСУ уже нет. А в Донбассе для Киева происходит настоящая катастрофа. А для нас – очень радостные события».
Продвижение ВС РФ в Донбассе
Отвлечение резервов ВСУ на вторжение в Курскую область дало российской армии возможность значительно продвинуться в ДНР.
«Парламент с кнопкой» пишет о стремительном наступлении нашей армии:
«Скоро Донбасс будет окончательно освобожден. По принципу домино фронт украинцев сыпется – и все надежды удержаться хоть где-то в Донецкой области рухнули вместе с ним. Каждый участок донецкого направления, обороняемый Украиной, изношен. Нет частей, обескровленных ударами русской армии. Тот факт, что ВСУ не сдаются и бросают на оборону остатков удерживаемой территории все новые силы – нас откровенно радует. Военная машина Киева будет стачиваться в бесперспективной обороне, переломав украинской армии хребет на Донбассе, ВС РФ могут выйти к Днепропетровску, закрепив достижения нашей армии на юге. Линии обороны, которые противник строил чуть менее 10 лет, были сокрушены прямым ударом ВС РФ в лоб. Ни в какой другой области Украины нет фортификаций, подобных тем, что были у ВСУ на Донбассе. Закаленная в боях ГВ "Центр" по всей логике будет двигаться дальше еще быстрее, масштабы освобождения увеличатся».
«АДЕКВАТ Z» ждет, что ВСУ скоро утратят возможность обстреливать Донецк:
«И еще одна очень важная вещь сейчас назревает на донбасском фронте: бандеровцы в считанных шагах от потери последних позиционных районов, из которых ствольная артиллерия способна доставать хотя бы до самых западных окраин Донецка. Счет в этом вопросе идет, может, еще не на дни, но уже совершенно точно не на месяцы. А всем ли укроартиллеристам удастся благополучно удрать оттуда, где они привыкли кошмарить город – это будет разговор совсем отдельный. Счет к ним накоплен такой, что мало никому не покажется».
«Республика Одесса» публикует график с данными по продвижению ВС РФ:
«Усредненная за 5 дней статистика продвижения ВС РФ на Украине. Смотрите, как пошло бодрее после того, как Сырский подсобил и отвел резервы с Донбасса. Родина не забудет тебя, сынок».
«Рапорт с Горяча» комментирует ход операции по взятию Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР:
«Пока российская армия набрала хороший темп и двигается в целом без существенных помех (то есть с боями, но без критических затыков). Но судя по интенсивности боев и действиям ВСУ по этому району в целом, складывается впечатление, что план украинской армии, вероятно, и предполагает отход от второстепенных городов в пользу главных укрепрайонов – Мирнограда и Покровска. Вполне возможно, что возводить там аналог линии Суровикина и не требовалось: застройка в этих городах сама по себе имеет невысокую, но и не самую низкую плотность, и в случае необходимости окопаться там действительно можно. Весь вопрос – на какой срок? Если эти догадки верны, то обвал обороны, который фиксируется многочисленным аналитиками, может быть временным, а основные оборонительные рубежи готовятся в самих городах по примеру Авдеевки/Артемовска, только без бетонных бункеров и других капитальных строений, на возведение которых нужно тратить от нескольких недель до нескольких месяцев».
«338» предвидит эскалацию:
«Освобождение ВС РФ населенных пунктов ДНР происходит уже на ежедневной основе. <…> Вместе с тем чем больше Киев теряет территорий, чем больше Запад теряет контроля над Украиной как своим активом, тем сильнее противник (коллективный) будет огрызаться. Не брезгуя никакими сценариями, отбрасывая любые ограничения. Но тем сильнее будет ответ на любые поползновения и любые провокации. Не дожидаясь банально-дежурного "противник отказался от реализации своих планов" – противника будут лишать любой возможности хоть как-то перехватить давно упущенную инициативу».
«Удары возмездия» по Украине
В понедельник российские войска нанесли массированные удары по объектам инфраструктуры в девяти регионах Украины, где начались перебои с электроснабжением и остановилось железнодорожное сообщение.
«Мюсли вслух» отмечают, что платить опять придется европейцам:
«Говорящие головы киевского режима подтвердили информацию Минобороны РФ о том, что объектами утреннего удара стали в том числе электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Тут что интересно. Накануне "Укрэнерго" планировало возобновить экспорт электроэнергии в Европу в связи с тем, что на территории страны стала спадать жара, однако теперь, как минимум, до стабилизации на каком-то уровне украинской энергетической системы, об этих планах придется забыть. Пусть европейские страны снова снабжают Украину, выступая донором за счет своих потребителей. Недавно в публичное пространство Украины была вброшена идея о том, что каждая семья должна потратить $3-4 тысячи на специальное оборудование для восстановления системы энергетики. Отдельно доставляет, что власти объясняют хохлам, что это общеевропейская практика, не такой, конечно последние видели для себя европейскую мечту. Таким образом, российские удары как вызовут кое-какие неприятности для европейских потребителей (что уже приятно), так и усилят давно зреющее недовольство населения 404-й, продолжающего жить в условиях веерных отключений электричества».
«Позывной "Кацман"» напоминает, что накануне масштабного обстрела украинцы отмечали свой День независимости:
«Ну штош, таки пятачкам дали спокойно попереможить в День Незалежности (надеемся, шо этот был последний), а с утра начали поздравлять. "Геранями", квазибаллистикой РК "Искандер-М" (интересно – 9М723-2 применяли ли уже или единичками обошлись) и их же КР, 9-С-7660 "Кинжал", Х-69 с Су-57, Х-101 с тяжелых стратегов, 3М14 "Калибр", и прочая, прочая, прочая. Выплата репараций продолжается, число прилетов уже стремится к сотне, по некоторым данным (от 65 до 80+). <…> Удары направлены на объекты энергетики и водоснабжения, шо уже дало результат – свитла та води вже немаэ много где, даже на телемарафоне по промыванию пустых черепушек потухло свитло».
«Контора Пишет» наблюдает за враньем украинских пропагандистов:
«После масштабных ударов по объектам энергоснабжения хохлоПВО отчиталось о своей удивительной, невероятной, недостижимой даже в полигонных условиях результативности. Всего якобы сбито 102 ракеты из 127 запущенных и 99 из 109 "Гераней". То есть из 236 ударных ЛА сбиты 201. То есть свыше 85 процентов. И это тогда, когда еще в мае военными аналитиками Запада самым оптимистичным показателем представлялись 30 процентов пораженных ПВО воздушных целей. Итого всего 25 ракет и 10 "Геранек", по уверениям хохла, долетело до целей, однако вся украинская верхушка яростно откладывает кирпичи в стенаниях о фатальной потере энергомощностей. Вообще, конечно, наилучшим образом эффективность решения задачи защиты от ударов с воздуха войск и объектов характеризует показатель абсолютной или относительной степени предотвращенного ущерба объектам обороны и войскам (силам). А этим укроПВО похвастаться, увы, не может. Но украинский пипл, как говорится, хавает, а что еще нужно?»
«Русский инженер» поздравляет украинцев с успешной декоммунизацией:
«По территории Руинии летят гостинцы, для калибровки. Говорят, что отсутствие электричества, и следовательно воды и канализации, ускоряет переход к естественному архаичному сельскому архетипу, о котором так мечтали мыздобульцы. То бишь бегать с листом лопуха за забор, зато гордым и пышатыся от переможности. Но это лирика. Тут вот славетни лицари радуются, что сбили на такой дистанции с кулемета нашу крылатую ракету, которая летела по своим военным делам где-то на Закарпатье. Правда, выглядит это, как в анекдоте про "позади меня стоял охотник с настоящим ружьем". Но потужности перемоги 80 лвл, а соответственно кормить ей офигевшее от происходящего население вполне можно. Ну а то, что выдали сбитие ЗРК, за стрельбу из пулемета, это далеко не самое эпичное, что тулили киевские пропагандоны».
Политолог Павел Данилин хочет почаще видеть такие праздники:
«Нельзя не признать, что сегодняшний день с ударами по инфраструктуре ВСУ принес некоторую удовлетворенность. Но хотелось бы, чтобы это все происходило и больше, и раньше, и постоянно. Ну, или, по крайней мере, не однократно сегодня. Чтобы это все совершалось, не останавливаясь, пока бешеная собака не сдохнет».
Подготовка майдана в Тбилиси
Российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что США готовят «цветную революцию» в Грузии. По данным спецслужбы, Вашингтон намерен не допустить победы правящей партии «Грузинская мечта» на предстоящих в октябре парламентских выборах.
«Выборный» объясняет, почему это важно для США:
«Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. В правящей партии говорят, что хотят получить не простое, а конституционное большинство, то есть минимум 113 мандатов. Председатель партии Ираклий Гарибашвили отмечает, что тогда действующие власти смогут провести "максимальную мобилизацию ресурсов и активов". В случае успеха можно будет без оглядки на оппозицию реформировать страну. "Грузинская мечта" планирует сразу после выборов инициировать правовой процесс, который позволит запретить Единое нацдвижение, а также всех его сателлитов и преемников. Отмечается, что именно ЕНД виновно в войне 2008 года, а также пытается открыть "второй фронт" против России. Вторая цель – дальнейшее продвижение консервативных ценностей и запрет ЛГБТ-пропаганды».
Сенатор Владимир Джабаров отмечает, что Запад неприятно удивлен самостоятельной политикой Тбилиси:
«США и Европа не ожидали суверенной политики от Грузии, которую, как им казалось, они уже не упустят после "революции роз" и прихода к власти саакашистов-русофобов. <…> Брюсселю и Вашингтону не по нраву отказ Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям. Еще больше Запад взбудоражило принятие закона об иноагентах в целях привести в порядок деятельность в Грузии западных НКО. К тому же Тбилиси объявил курс на мирное сосуществование с нашей страной, не желая быть следующим после Украины "тараном" против России. Нет сомнений, что американцы и европейцы поддержат беспорядки в Тбилиси, ведь уже сейчас они в открытую одобряют радикальные действия противников действующей власти».
«Всевидящее око» комментирует реакцию грузинских политиков на предупреждение СВР:
«Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что желание США устроить в стране революцию очевидно и без данных Службы внешней разведки России. "Для этого не нужны заявления российской разведки или спецслужб, оппозиционеры выходили и напрямую проповедовали революцию. Общество видело, какие проекты финансировались теми средствами, которые якобы шли на обучение тяжелобольных детей. Напрямую обучали и проводили тренинги, как устроить в стране революцию", – заявил Каладзе журналистам. Депутат провластной партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили высказался еще проще: "Мы говорим, что солнце восходит с Востока. И если это же скажут в России, нам что, не соглашаться?" Не позавидуешь, конечно, грузинским парламентариям, осмелившимся бросить вызов диктатуре западных "демократий". Они вынуждены оправдываться перед "общественностью" – а точнее, перед либеральными СМИ – за то, что их по-дружески предупредили из Москвы о грозящей опасности. И делать вид, что они ни в какой российской поддержке не нуждаются. На самом деле, конечно, без помощи великого северного соседа Грузии придется трудно – поэтому нынешние заявления Каладзе и Мачарашвили – это, скорее всего, спектакль для внутреннего пользования. Тем более, что солнце действительно восходит на Востоке».
«Мир как конфликт» приводит мнение руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова:
«Конечно, Запад хочет воспользоваться выборами, как часто это делает, чтобы свергнуть неугодную ему власть. Это самый удобный способ осуществить майдан и поставить марионеточное правительство. Но не думаю, что в случае Грузии у них получится. Жители этой страны уже насмотрелись на Украину, а подавляющее большинство видят еще и то, как происходит насаждение "западных ценностей". Учитывая то, что грузины достаточно патриархальны и консервативны, им это не нравится. Так что с большой долей вероятности победит партия "Грузинская мечта"».
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