Телеграм освобождает Дурова и Донбасс

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В субботу вечером основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту и заключили под стражу. В среду его доставили в суд, где предъявили обвинения в нескольких правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в отказе от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничестве, соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова вышел под залог размером 5 млн евро с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции.

«Историк-алкоголик» дивится логике французов:

«По итогу Дурову пришили обвинения в соучастии вообще во всех потенциальных преступлениях, которые можно совершить, используя Telegram как инструмент распространения информации. По сути, это как обвинить автопроизводителя в том, что на автомобилях его марки возят наркотики, проституток, контрабанду, взятки, сбивают этими автомобилями людей».

«Пост-Америка️» считает, что сейчас самое время пересмотреть апрельское интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону:

«В нем основатель Telegram приводит конкретные случаи подходов ФБР к нему и его сотрудникам: "Они интересовались работой Telegram. Знали, что я переехал из России [в ОАЭ], и хотели узнать детали. Я так понимаю, они хотели установить отношения, контролировать Telegram". Дуров акцентировал, что все эти случаи имели место только во время его поездок в США. Меж тем американские спецслужбы свою юрисдикцию давно распространили на территории остальных стран. <…> Дуров называет себя "оптимистом" в том, что создание платформ, гарантирующих приватность, возможно. Прямо сейчас те, кто "заказал" его арест, убеждают мир в обратном. Дуров говорит, что верит в цикличность развития мира, мол, придут светлые времена. Может, и так. Но пока чем дальше, тем толще тьма. Dark Ages. Средневековье 2.0. "Святая инквизиция" работает открыто и в масштабах всего мира».

«Мышь в овощном» убеждена, что ожидать справедливости от властей Франции бесполезно:

«Если вы слышите "Макрон, отпусти Дурова!", то не забывайте, что формальный адресат этого мессиджа – подельник бандеровцев, соучастник убийц наших с вами сограждан. И насколько корректно ждать от подобного персонажа какого-то конструктивного поведения – вопрос, представляющийся нам исключительно риторическим».

Бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин полагает, что французы действуют не по собственной инициативе, а выполняют приказ США:

«Франция как политический институт от всей этой ситуации ничего хорошего не получит, конечно, кроме заработанных очков в глазах Штатов. Для президента Макрона – это вообще фиаско, учитывая его провалы последних лет во внутренней и внешней политике, ему не хватало вляпаться в такой вот мировой скандал. Судебный процесс будет долгим, за ним будет следить весь мир, и на сторону владельца Telegram так или иначе встанет большинство – все те люди, кто обладает минимальными когнитивными способностями. Обязательно эту ситуацию используют и внутриполитические конкуренты Эмманюэля, и это просто подарок для них. Ну, серьезно, мало других проблем? В Африке утрачено влияние, миграционный кризис, а отголоски пенсионной реформы до сих пор будоражат нервозную французскую коммуну. Уголовка Дурова – это действительно то, что нужно сейчас Макрону? Он, конечно, не самый дальновидный из политиков, но сам бы наверняка в это болото не полез. Еще раз убеждаемся, что на это был приказ от США. Они такое любят: потянули, как кукловоды, за ниточки в разных местах и оп! Во Франции уголовка, в ЕС расследование, в Швейцарии – иск от так называемой матери детей за какую-то бытовуху. Короче, желаем Павлу Валерьичу разнести публично этот театральный кружок. Тошно уже, ей-богу».

«Темник» размышляет о том, скажется ли ситуация с Дуровым на безопасности мессенджера:

«После ареста Павла Дурова по сети стала немедленно разгоняться паника о якобы неизбежной компрометации данных в аккаунтах пользователей. Появились вбросы, будто госслужащим даже стали приходить указания закрывать аккаунты и выходить из мессенджера. Сегодня сразу два высших чиновника сделали заявления, которые способны остудить страсти. Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал Telegram как "по-настоящему защищенную" сеть. Что доказывается происходящими в эти дни событиями с арестом ее учредителя с целью заполучить ключи шифрования. В свою очередь, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался в пользу того, что Дуров не раскроет своим преследователям чувствительную информацию. Подобные высказывания работают на укрепление доверия к мессенджеру, популярность которого в мире, к слову, резко подскочила после репрессий в отношении его сооснователя».