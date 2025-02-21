Телеграм: Оптимизм Эр-Рияда, слезы Мюнхена, паника Киева
Россия и США провели переговоры, вице-президент США шокировал Европу, а в Евросоюзе прошли экстренные саммиты по Украине.
Переговоры России и США
Во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые с начала СВО переговоры России и США, направленные на восстановление отношений двух стран и на завершение конфликта на Украине. По итогам встречи глава российской делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что стороны «довольно небезуспешно» занимались налаживанием отношений и договорились в ближайшее время назначить послов в Москве и Вашингтоне, готовится встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп охарактеризовал переговоры в Эр-Рияде как «очень хорошие», заявил о необходимости президентских выборов на Украине и отметил, что рейтинг Зеленского не превышает 4%. Позже он назвал главу киевского режима «посредственным комиком» и «диктатором без выборов».
Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что переговоры нужно продолжать:
«Впереди долгая и сложная работа и, возможно, полное восстановление взаимоотношений. Из однозначно положительных результатов можно отметить два и именно в такой последовательности: признана сложность ситуации и чрезвычайная сложность имплементации любых договоренностей, приемлемых для России; начат процесс восстановления полноценных дипломатических отношений между Россией и США. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, работа по завершению конфликта на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии" длительное время».
«Сыны Монархии» обращают внимание на демарш Зеленского, который обиделся, что его не позвали на переговоры, и заявил, что не признает их итоги:
«Не исключаю, что Зеленский, понимающий, что мир на условиях России – конец его власти, может попытаться огрызнуться на трамповскую Америку, перейдя под полный контроль англичан, которые и русских, и Трампа не переносят. Вот уже и тявкает».
Представителей стран Евросоюза тоже исключили из переговорного процесса, чем они остались недовольны. По окончании российско-американской встречи госсекретарь Марко Рубио заявил, что ЕС «в какой-то момент должен будет оказаться за столом переговоров», потому что тоже вводил антироссийские санкции.
«Всевидящее око» предполагает, в чем будет заключаться участие Евросоюза в переговорах:
«Подпись, в общем, поставьте под тем, о чем серьезные дяденьки договорились, и идите. К этому ваша важнейшая роль и сводится. Со стороны Европы уже возмутились, причем, чтобы душевнее звучало, от лица прибалтов: еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не намерен отменять свои санкции против России, даже если США снимут с РФ свои ограничения. Словом, ЕС собрался хорохориться до последнего. А что еще остается делать, если тебя посылают куда подальше фактически прямым текстом?»
Журналист Юлия Витязева комментирует предположения о том, что Украину ждет очередной майдан:
«Раз сам Трамп сказал Украине, что президентский срок Зеленского кончился еще летом, то самое время украинцам выходить на новый майдан и требовать себе нового гетмана. Это было бы вполне логично. Но увы. Никто никуда не выйдет и требовать ничего не станет. Потому что та самая "украинская демократия", за потужную перемогу которой скакали и в 2004-м, и в 2014-м, а также нестройными рядами помирали все эти 11 лет, окончательно превратилась в туземную диктатуру, при которой каждый косой взгляд в сторону туземного вождя жестоко карается наложением проклятия со стороны жрецов из ТЦК и прочих магических структур, отвечающих за светлый и непогрешимый образ верховного предводителя. В общем, племя безмолвствует, гордо крутя дули в экран, с которого американский пан атаман лихо вещает кремлевскую пропаганду факты о текущем положении дел. На Америку Украина больше не молится. Этап пройден, страница перевернута. Но глобус Украины все еще надеется сменить орбиту и готов начать вертеться вокруг нового солнца под названием Европа, которое светит не так ярко и греет не так сильно, но страна вечного карго-культа не может жить без божества и слепой веры в его могущество, за счет которого и планирует продержаться еще какое-то время».
«Темник» пишет о поднятом в Эр-Рияде вопросе эффективности санкций:
«Потери американских компаний от санкций составили более $300 млрд, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Дмитриев подчеркнул, что санкции ударили по США гораздо сильнее, чем по России, которая стала только независимее. Наибольшие потери понесли американские компании в сфере IT и медиа – $123 млрд (38%), которые помимо потенциальных доходов также утратили позиции на рынке, уступив их конкурентам из Китая. Один из последних примеров – борьба ИИ-моделей ChatGPT и DeepSeek. Успех последнего стал неожиданностью для американского разработчика OpenAI. Так что новый взгляд на последствия санкций могут стать важным стимулом для диалога между Россией и США и дальнейшего развития совместных проектов».
Мюнхенская конференция по безопасности
В воскресенье в Германии закончилась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности, ознаменовавшаяся рядом скандалов и оставившая страны Евросоюза в глубоком унынии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу за отсутствие демократии и неспособность решать внутренние задачи. Зеленский в ходе переговоров с Вэнсом отказался подписать соглашение с Вашингтоном о недрах и раскритиковал инициативы президента Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Во время конференции стало известно, что Россия и США не пригласили представителей Киева на переговоры по украинскому конфликту в Саудовской Аравии. Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген расплакался во время своего выступления на закрытии форума, говоря о разрозненности ценностей стран НАТО.
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов комментирует реакцию представителей ЕС на выступление вице-президента США:
«Речь Вэнса была воспринята европейцами крайне негативно и близко к сердцу, так как она подняла чувствительные вопросы трансатлантического сообщества, и впервые за долгое время на высокой трибуне. <…> Европа воспринимает произошедшее как вызов, но экономики ЕС и США тесно связаны друг с другом. Правда речь Вэнса продемонстрировала, что американская сторона готова к "перенастройке" трансатлантических отношений гораздо лучше европейцев».
«ЛВД – Логи внутренних диалогов» отмечает, что Европа в смятении:
«Бурление Европы, традиционно возглавляемое Британией, хотя есть и высказывания Шольца – но ему неделя осталась, может нести все, что хочет, которая готова не допустить (на словах) проигрыша Украины, который, похоже, готовят (или обсуждают) Трамп и Путин, выглядит достаточно забавно. В переводе на геополитический, США готовы притормозить процесс интеграции экономик Китая и России, оставив Европу на подножном корме, а Украину – в уполовиненном (по населению) состоянии. И дальше, полагаю, хотели бы вообще снизить уровень отношений между Россией и Китаем. Британия же хочет, чтобы Германия упала еще, Евросоюз упал еще, ну и использовать Украину дальше для повышения российских издержек на СВО. ЕС, как обычно, полностью со всем согласен, только еще не знает, с кем».
«Мюсли вслух» заинтересовались заявлением главы МИД Франции о том, что в плане поддержки киевского режима над Европой «дует ветер единства, какого мы, возможно, не чувствовали со времен COVID»:
«Вспоминая, как европейские страны вырывали друг другу кадыки в борьбе за вакцины, аппараты ИВЛ и маски, в реальную прочность этого "единства" верится с трудом. Тем временем издание The Hill (сосредоточено на освещении деятельности Конгресса и исполнительной власти США) в выходные публикует материал под названием "Безумный король Киева: почему Зеленский не может позволить себе закончить войну" (представьте такой заголовок еще полгода назад). Очередной более чем явный сигнал из Вашингтона, неслучайно, закрывая Мюнхенскую конференцию, плакал ее многолетний глава, экс-помощник Меркель и заклятый противник России Хойсген. Он поумнее многих евроатлантистов будет и уже понимает, куда ветер дует, несмотря на то что ЕС, кажется, всерьез намерен пободаться за свою внешнеполитическую субъектность».
«Россия в глобальной политике» злорадствует:
«Возмущение европейцев, особенно немцев, бесцеремонным вмешательством идеологов нынешней американской администрации во внутренние дела (откровенная поддержка партии "Альтернатива для Германии" Маском и Вэнсом) можно понять. Только с одной оговоркой. Сама Европа (особенно Германия) считала нормальным и даже совершенно необходимым поддерживать определенные политические силы в странах неустоявшейся демократии. Всякий визит в Москву канцлера Меркель обязательно сопровождался отдельной встречей с представителями гражданского общества и оппозиционных сил, что бы под ними ни понималось в конкретный момент. На недовольное бурчание российских официальных представителей и околоофициальных кругов немцы выражали недоумение: вы что, не понимаете, что иначе просто невозможно? Это же элементарно! <…> Европа (и особенно Германия) испытывают теперь то же самое со стороны более сильного визави. А что не нравится?»
«РосСкандал» рассказывает о неприятности, случившейся с бывшим президентом Грузии по возвращении с Мюнхенской конференции:
«Для продажных политиков и иноагентов наступают тяжелые времена. В Сети сегодня обсуждают "теплую встречу" в аэропорту Тбилиси экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили. Вернулась с Мюнхенской сходки и сразу получила "привет" яйцами от активистов! Ранее такой же "бомбардировке" подвергся и экс премьер-министр Грузии Гахария… Старый мир рушится! Для релокантов-иноагентов из России новости хреновые! По мордасам скоро не только в Шереметьево смогут получить. "Свободный мир" угрожающе сужается…»
Экстренные саммиты ЕС по Украине
После провальной для Евросоюза Мюнхенской конференции по безопасности французский президент Эммануэль Макрон созвал в понедельник экстренный саммит в Париже, чтобы договориться о дальнейшей поддержке Киева, в том числе о размещении европейских военных контингентов на Украине. Участники саммита ни о чем не договорились и лишь продемонстрировали наличие серьезных противоречий.
«Politics is Fun» удивляется списку участников встречи:
«Оригинальный экстренный саммит собрал Эммануэль Макрон в Париже. На саммите, призванном выработать коллективную стратегию Евросоюза по Украине, есть только 7 (семь!) стран-членов: Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Нидерланды, Дания. Еще есть Великобритания и НАТО... А 20 стран – членов ЕС нет».
«Мейстер» называет встречу провальной:
«Экстренный саммит ЕС в Париже прошел даже бесплоднее, чем мы предполагали – европейцы разругались и обошлись без итоговых совместных заявлений и обещаний хоть какой-то помощи Украине. Причем сыпаться европейское единство начало еще на этапе сбора – ряд стран ЕС туда вообще не пригласили. В общем, антикриз по Мюнхенской конференции не вышел, а пытавшийся пиариться в роли всеевропейского организатора Макрон провалился и сбежал с саммита одним из первых. Все это стало констатацией, в принципе, известного факта – Европа не готова брать на себя бремя поддержки Украины без участия США, несмотря на всю браваду. И уж тем более, идти на эскалацию в виде отправки войск. Для американцев это сигнал, что свою линию поведения в отношении европейских вассалов они держат правильно – сюрпризов не будет. Для украинцев же это свидетельство того, что альтернативной опоры в ЕС им не найти, и Зеленский в Мюнхене лил европейцам елей напрасно».
Сенатор Алексей Пушков пишет о растущем расколе в ЕС:
«Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия отрицательно относится к отправке европейских "миротворцев" на Украину и рассматривает такой шаг как шаг в сторону эскалации. Это соответствует уже известной позиции Москвы и выбивает последний козырь из рук европейцев. Они могут, как только что в Париже, до потери сознания обсуждать, кто готов, а кто не готов послать войска, а кто лишь поможет "инфраструктурно". Эти обсуждения в свете позиции России не имеют никакого смысла, но дают возможность евролидерам делать вид, что они "при делах". Однако на деле они все более утрачивают инициативу. А договоренности между российской и американской делегациями в Эр-Риаде о продвижении к нормализации отношений между Россией и США вообще выбивают почву из-под ног европейцев и руководства ЕС. Одно дело – враждовать с Москвой вместе с США и под их прикрытием, и совсем другое – находясь в противофазе с Вашингтоном. В Европе уже наметился раскол между агрессивным ядром в составе 8 стран, враждебно относящихся к новой политике США, и молчаливым большинством, которое не хочет раздражать Трампа. Скоро этот раскол выйдет на поверхность».
«Дядюшка Мосблог» отмечает, что в США посмеялись над парижской встречей:
«Институт ответственного государственного управления Куинси – вашингтонский аналитический центр Responsible Statecraft – справедливо насмехается над европейским саммитом в Париже, цитируя славного Горация: Patrturiunt montes; nascetur ridiculus mus – "Горы будут в родах и родят смешную мышь". <…> Перевожу на русский. Responsible Statecraft пишет: европейцы сами себя запугали "ужасным Путиным", хотя реальной опасности нет и никогда не было. Не потому, что Европа такая сильная, а потому, что Верховный никогда не высказывал желания поставить Старый Свет на колени у своего трона. Сказки же про желание Владимира Владимировича захватить откровенно нарывающуюся на возвращение в родную гавань Прибалтику или уничтожить Польшу и вовсе – намеренная ложь».
«АДЕКВАТ Z» резюмирует:
«Вывод из парижского сходняка, не сумевшего разродиться даже общим итоговым заявлением: сильнее их ненависти не только их страх, но и их жадность. Страх – потому что гореть бок о бок с украинцами в мыслях как не было, так и нет. Жадность – потому что не видно и никаких признаков готовности принять на себя все, что с себя начинает сбрасывать хозяин. И поэтому ненависть как была стратегически бесплодной, так такой и останется. Формула "тесно мне отовсюду" из высоких отношений Сусанны с похотливыми старцами прямо на глазах ложится на Европу как влитая – с той понятной поправкой, что факт многолетнего блуда на чужой крови налицо, и соскочить со всех заслуженных последствий не получится. Формальное принятие позы покорности любой воле хозяина еще не состоялось, но фактически вчера стало достаточно ясно, что без и тем более поперек хозяина рыпаться Европы не посмеют никуда – и тем самым что придется продолжать выполнять функцию корма и не сметь даже надеяться что-то выгадать для себя, когда дым рассеется окончательно. Вместо этого в свой момент придется вникать еще и в счет, полученный с нашей стороны: иллюзий, что предъявить его в той или иной форме забудем или постесняемся, быть не должно».
В среду в Париже прошел второй экстренный саммит ряда европейских лидеров и представителей Канады по Украине. Эта встреча тоже оказалась безрезультатной.
Возвращение западных брендов
На фоне успешных переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде источники СМИ стали сообщать о том, что ушедшие после начала СВО из РФ западные бренды изучают возможность вернуться на российский рынок.
«Доктор Z прописал» отмечает, что в России их не очень ждут:
«Задача по поощрению или стимулированию возвращения иностранных брендов на российский рынок не является актуальной, сообщили в Минпромторге. В ведомстве отметили, что те иностранные бренды, которые остались работать в России, продолжают деятельность, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей. Ни один иностранный бренд не был "изгнан" с российского рынка, подчеркнули в министерстве. И отметили, что тренд на развитие российских национальных брендов, поддерживаемый государством, продолжится. В частности, на это направлен законопроект "о российской полке". Ряд иностранных брендов в 2022-2023 годах самостоятельно приняли решение об уходе из России. Такая практика является недобросовестной, подчеркнули в Минпромторге, поскольку были нарушены контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде площадей, что привело к снижению их заполняемости. Сейчас эту проблему тоже преодолели, заполняемость достигла доковидных времен. Вообще это правильный подход. Захотят вернуться – вернутся, найдут способы. Уговаривать никого не надо, а уже тем более предоставлять какие-то преференции».
«Тасманский дьявол» считает, что исполнителей антироссийских санкций нужно проучить:
«По поводу западных брендов, которые смазывают лыжи для возвращения на российский рынок, и как с ними поступать. Проучить конкретных западных коммерсов, конечно же, нужно. Некоторые уходили более-менее по-человечески, а некоторые максимально по-свински. Забывать такое однозначно нельзя. Правильно пишут, стоит обязать беглецов открывать магазины в Крыму, Мариуполе, Донецке, Луганске и т.д.».
Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев напоминает, что Россия – не проходной двор:
«Это [решение позволить западным брендам вернуться] неуважение к здравому смыслу. Три года мы занимались импортозамещением. Достигли успехов. В мирное время нужно эти успехи закреплять, а не снова заваливать наш рынок западными товарами. Это все равно, что засеивать свое поле, а потом покупать хлеб у соседа. Партия "Новые люди" за то, чтобы в мирные времена наша экономика развивалась. Поэтому мы предлагаем: вводить повышенные пошлины для всех западных товаров, которые в России научились делать не хуже. Для отраслей, где мы еще не все делаем сами – вводить жесткие требования по локализации. Так, например, работает с Haval. Китайцы продают свои авто дешевле, но обязаны с каждым годом все больше деталей производить у нас. Для компаний, которые ушли из России, раскритиковав политику нашей страны – ввести возвратный платеж. По сути, индульгенцию. Каждый имеет право на ошибку. Но не бесплатно. А тем, кто все эти годы финансировал ВСУ, нужно запретить возвращаться вообще. Согласны?»
«338» тоже не в восторге от перспективы возвращения брендов:
«В отношении тех, кто заявляет про "возвращение американских компаний" (белые господа пойдут на милость и снизойдут до нас!), про наши магазины, готовые с радостью взад принять эйчендемы, уникло и прочее тряпье, про авторынок, который сохраняет окошко для выкупа мощностей за 1 рубль обратно, нужно проводить перепись. Не формально, но для себя. Чтобы в лицо понимать тех, кто верит, что можно будет жить как до 24 февраля. Потому что эта вера – она не от "мирного сосуществования", идеализма и мира розовых поней. И даже не про беспокойство за полноту своего желудка, и желательно санкционкой. Не про идеологему потребительства, которую нам скармливали 30 лет. Она от некоторых проблем с пониманием причинно-следственных связей. Это если говорить прилично».
«ЛюбаЕСТ» перечисляет ушедшие ресторанные бренды, по которым в России никто не скучает:
«1. Макдоналдс – западные капиталюги годами не обновляли ремонт в российских кафе сети. То ли дело "Вкусно и точка" – за год справились. Все для людей. По Макдаку точно никто не скучает. 2. KFC – превратились в Ростикс. Как-то родному глазу приятнее смотреть на эту вывеску, а мозгу осознавать, что идешь есть не на три буквы. 3. Starbucks. <…> Говорят, они так хотят вернуться в Россию, что даже рассылают уже отечественным блогерам подарки. Но с импортозамещением уже справились Антон Пинский и Тимати. Теперь все ходят в StarsCoffee и не чувствуют себя ущемленными. Накинь 100 рублей – и можешь сходить вообще в Кофеманию с сервисом на порядок выше. 4. Гид Michelin. Это вообще песня. Во-первых, таблички их как висели на ресторанах, так и висят. Кому надо, увидит. Во-вторых, у нас появился GreatList. В-третьих, народную любовь никакими звездами не купишь. И это уже не говоря о Кока-Коле и других пищевых брендах, которые уже тоже заместили. В общем, зарубежные бренды сейчас как в том меме про бывшего с его смской "спишь?". Да, сплю. Но уже не с тобой. Все классно».
Президентские выборы в Абхазии
В воскресенье в Абхазии подвели итоги первого тура досрочных президентских выборов. Поддержанный Москвой кандидат Бадра Гунба набрал 46% голосов, а его соперник Адгур Ардзинба – 37%. Второй тур состоится 1 марта.
«Выборный» считает, что результаты первого тура стали шоком для сторонников Ардзинбы:
«Для многих такой результат был немыслим еще месяц назад. Лидер оппозиции Ардзинба, герой ноябрьского переворота, был уверен в своей победе на выборах. В руках Ардзинбы сосредоточен весь админресурс. На его стороне всю кампанию по сути выступал и. о. президента Бганба, делавший заявления против Гунбы, и руководитель ЦИК Маршан, не давший открыть дополнительные участки в России. Но Гунба со своей командой проделал огромную работу. Старт больших инфраструктурных проектов вместе с Россией, сильное выступление на дебатах, раскрывающее человеческие качества интервью с Лаурой Джугелия, постоянные встречи с населением, открытость в соцсетях позволили ему не только догнать, но и значительно опередить своего главного соперника в узнаваемости и популярности среди электората. Второй тур, скорее всего, станет референдумом абхазского народа – вы с Россией (за Гунбу) или нет (за Ардзинбу)».
«Харисов о политике» полагает, что победителю второго тура придется нелегко:
«Было ли понятно, что будет второй тур? Да. Два сильных кандидата, которые, по сути, разделили население Абхазии. Гунба с перевесом. С одной стороны, можно сказать, что первый тур прошел достаточно в стиле выборов. С другой – республика в некоторых моментах до сих пор мыслит 90-ми, поэтому голосуют по клановому признаку. В случае поражения кандидата Ардзинбы мы еще и можем увидеть "прогулки" на улицах, так как один из кланов начнет вспоминать старые методы. И очень важно: победившему кандидату на посту будет максимально сложно, так как в республике нужно не только победить, но и удержаться – переосмыслить вертикаль власти и, возможно, создать новые политические модели управления».
Юрист Илья Ремесло отмечает, что российские социологи не ошиблись:
«Плохую шутку сыграли с Адгуром Ардзинбой его самоуверенность и попытки убедить Москву в своей способности влегкую выиграть президентские выборы. <…> Социология ВЦИОМ абсолютно правильно предсказала позицию Гунбы как лидера, а Ардзинбе отдала лишь второе место. И это в условиях, когда ЦИК и вся административная машина Абхазии работала на Ардзинбу (достаточно вспомнить истории с недопуском наблюдателей из России и отказом открыть избирательные участки). Теперь у Ардзинбы нет шансов стать минимально приемлемым кандидатом для России – и в роли такого кандидата остается только Гунба, без вариантов».
«Донской Казак» комментирует сильные и слабые стороны кандидатов:
«К чести Бадры Зурабовича: придя на первый пост в Абхазии в условиях жесточайшего кризиса, он показал, что обладает навыками эффективного управленца, умелого переговорщика, работающего на решение сути проблемы, а не ради внешнего пиара. Важная черта! Да и с Москвой работать надо, его оппонент в случае победы будет делать примерно то же самое. Что касается Адгура Амирановича, то с публичной узнаваемостью у него все ок. Но эта сильная сторона становится его же слабостью. Много эмоций, да и политическое Эго иной раз лучше придерживать, сохранять "с ученым видом знатока молчанье в важном споре"».
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