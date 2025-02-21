Телеграм: Оптимизм Эр-Рияда, слезы Мюнхена, паника Киева

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Во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые с начала СВО переговоры России и США, направленные на восстановление отношений двух стран и на завершение конфликта на Украине. По итогам встречи глава российской делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что стороны «довольно небезуспешно» занимались налаживанием отношений и договорились в ближайшее время назначить послов в Москве и Вашингтоне, готовится встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп охарактеризовал переговоры в Эр-Рияде как «очень хорошие», заявил о необходимости президентских выборов на Украине и отметил, что рейтинг Зеленского не превышает 4%. Позже он назвал главу киевского режима «посредственным комиком» и «диктатором без выборов».

Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что переговоры нужно продолжать:

«Впереди долгая и сложная работа и, возможно, полное восстановление взаимоотношений. Из однозначно положительных результатов можно отметить два и именно в такой последовательности: признана сложность ситуации и чрезвычайная сложность имплементации любых договоренностей, приемлемых для России; начат процесс восстановления полноценных дипломатических отношений между Россией и США. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, работа по завершению конфликта на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии" длительное время».

«Сыны Монархии» обращают внимание на демарш Зеленского, который обиделся, что его не позвали на переговоры, и заявил, что не признает их итоги:

«Не исключаю, что Зеленский, понимающий, что мир на условиях России – конец его власти, может попытаться огрызнуться на трамповскую Америку, перейдя под полный контроль англичан, которые и русских, и Трампа не переносят. Вот уже и тявкает».

Представителей стран Евросоюза тоже исключили из переговорного процесса, чем они остались недовольны. По окончании российско-американской встречи госсекретарь Марко Рубио заявил, что ЕС «в какой-то момент должен будет оказаться за столом переговоров», потому что тоже вводил антироссийские санкции.

«Всевидящее око» предполагает, в чем будет заключаться участие Евросоюза в переговорах:

«Подпись, в общем, поставьте под тем, о чем серьезные дяденьки договорились, и идите. К этому ваша важнейшая роль и сводится. Со стороны Европы уже возмутились, причем, чтобы душевнее звучало, от лица прибалтов: еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не намерен отменять свои санкции против России, даже если США снимут с РФ свои ограничения. Словом, ЕС собрался хорохориться до последнего. А что еще остается делать, если тебя посылают куда подальше фактически прямым текстом?»

Журналист Юлия Витязева комментирует предположения о том, что Украину ждет очередной майдан:

«Раз сам Трамп сказал Украине, что президентский срок Зеленского кончился еще летом, то самое время украинцам выходить на новый майдан и требовать себе нового гетмана. Это было бы вполне логично. Но увы. Никто никуда не выйдет и требовать ничего не станет. Потому что та самая "украинская демократия", за потужную перемогу которой скакали и в 2004-м, и в 2014-м, а также нестройными рядами помирали все эти 11 лет, окончательно превратилась в туземную диктатуру, при которой каждый косой взгляд в сторону туземного вождя жестоко карается наложением проклятия со стороны жрецов из ТЦК и прочих магических структур, отвечающих за светлый и непогрешимый образ верховного предводителя. В общем, племя безмолвствует, гордо крутя дули в экран, с которого американский пан атаман лихо вещает кремлевскую пропаганду факты о текущем положении дел. На Америку Украина больше не молится. Этап пройден, страница перевернута. Но глобус Украины все еще надеется сменить орбиту и готов начать вертеться вокруг нового солнца под названием Европа, которое светит не так ярко и греет не так сильно, но страна вечного карго-культа не может жить без божества и слепой веры в его могущество, за счет которого и планирует продержаться еще какое-то время».

«Темник» пишет о поднятом в Эр-Рияде вопросе эффективности санкций:

«Потери американских компаний от санкций составили более $300 млрд, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Дмитриев подчеркнул, что санкции ударили по США гораздо сильнее, чем по России, которая стала только независимее. Наибольшие потери понесли американские компании в сфере IT и медиа – $123 млрд (38%), которые помимо потенциальных доходов также утратили позиции на рынке, уступив их конкурентам из Китая. Один из последних примеров – борьба ИИ-моделей ChatGPT и DeepSeek. Успех последнего стал неожиданностью для американского разработчика OpenAI. Так что новый взгляд на последствия санкций могут стать важным стимулом для диалога между Россией и США и дальнейшего развития совместных проектов».

