Телеграм: ОДКБ идет по домам, а «омикрон» в атаку

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В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России выявлены сотни случаев заражения штаммом «омикрон». Власти ожидают, что Москва примет на себя первый удар распространения этого штамма. Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь в связи с распространением «омикрона» и прогнозами по ухудшению заболеваемости.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что система здравоохранения справится:

«Снова весь мир наблюдает за ростом числа зараженных коронавирусом, новый штамм омикрон заразнее предыдущих. Мы ожидаем рост числа заболевших, превентивно готовимся, хотя все протоколы уже давно отработаны, команда готова, лекарства все необходимые есть, оборудование в порядке. И тем не менее, пандемия – это не повод остановиться, наоборот, те уроки, которые мы все извлекли из этого нового вызова, позволяют нам с уверенностью говорить о том, что мы сможем перезагрузить нашу систему здравоохранения в интересах пациентов и врачей».

Журналист Антон Красовский в своем канале «АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ» прогнозирует взрывной рост заболеваемости:

«В Москве уже 5500 новых случаев за день. Это вдвое выше, чем дня 3 назад. Готовимся к 20 тысячам в день и 100 тысячам по стране. Подтвержденных только случаев. Сколько будет реальных – Богу одному известно, полагаю, тысяч 300. Вот и посмотрим сейчас на уровень иммунизации населения, на то, как сработала реально вакцина (а точно сработала), и как вирус, перешедший к человеку от животного, адаптируется к новому хозяину. По идее вирус должен все меньше убивать, а человек должен все меньше остро реагировать на проникновение вируса в свой организм. Но цифры заболеваемости нас точно ждут ужасающие. Посмотрим на цифры смертности. Надеюсь, они все же не будут такими кошмарными».

«Мюсли вслух» считают, что дело не в «омикроне»:

«Не надо торопиться восклицать "Омикрон!" и "Пятая волна!". Возможно, придут к нам и омикрон, и пятая волна, но это не они. Это конец каникул и начало рабочих дней. Если в воскресенье тот, кто плохо себя почувствовал, сидел дома и пил чай с малиной, то в понедельник он пошел к врачу».

«Смотровая Военврача» делится мрачными ожиданиями относительно детской заболеваемости:

«COVID и дети: свежие данные по США. "Легенький", "Это же ОРЗ", "Конец пандемии", "Естественная вакцина", ну или просто омикрон продолжает косить детей. По данным Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, еженедельные случаи заболевания COVID-19 у детей достигли 580 тыс. за первую неделю 2022 года. Общее количество за неделю с 31 декабря по 6 января – самое высокое с начала пандемии – увеличилось на 78% по сравнению с предыдущей неделей (325 тыс.) и на 192% выше, чем всего за 2 недели до этого (199 тыс.). CDC [Центр по контролю и профилактике заболеваний США] добавляет, что такая же ситуация и с госпитализацией. 15 декабря ежедневный показатель новых госпитализаций для детей в возрасте 0-17 лет составлял 0,26 на 100 тыс., а к 7 января он увеличился более чем в четыре раза до 1,15 на 100 тыс. И это при неплохом проценте полностью вакцинированных детей (17,2% 5-11 лет, 52% - 12-15 лет, 58,1% - 16-17 лет). Что будет в наших реалиях – даже представлять не хочется».

На Западе «омикрон» уже побил все рекорды заболеваемости. «Темник» комментирует новость о том, что в Австралии на фоне новых карантинных мер ограничили продажу некоторых товаров в одни руки:

«Ковид порождает в западном мире эпоху дефицита, очень внешне напоминающую черты советского социализма. Отпуск одного рулона туалетной бумаги в одни руки долгое время был едва ли не главным мемом западной пропаганды в отношении СССР. Теперь же подобные ситуации все чаще приходится наблюдать по ту сторону бывшего железного занавеса. Теперь вот и в Австралии».

