Телеграм: ОДКБ идет по домам, а «омикрон» в атаку
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Рост заболеваемости коронавирусом в России
В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России выявлены сотни случаев заражения штаммом «омикрон». Власти ожидают, что Москва примет на себя первый удар распространения этого штамма. Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь в связи с распространением «омикрона» и прогнозами по ухудшению заболеваемости.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что система здравоохранения справится:
«Снова весь мир наблюдает за ростом числа зараженных коронавирусом, новый штамм омикрон заразнее предыдущих. Мы ожидаем рост числа заболевших, превентивно готовимся, хотя все протоколы уже давно отработаны, команда готова, лекарства все необходимые есть, оборудование в порядке. И тем не менее, пандемия – это не повод остановиться, наоборот, те уроки, которые мы все извлекли из этого нового вызова, позволяют нам с уверенностью говорить о том, что мы сможем перезагрузить нашу систему здравоохранения в интересах пациентов и врачей».
Журналист Антон Красовский в своем канале «АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ» прогнозирует взрывной рост заболеваемости:
«В Москве уже 5500 новых случаев за день. Это вдвое выше, чем дня 3 назад. Готовимся к 20 тысячам в день и 100 тысячам по стране. Подтвержденных только случаев. Сколько будет реальных – Богу одному известно, полагаю, тысяч 300. Вот и посмотрим сейчас на уровень иммунизации населения, на то, как сработала реально вакцина (а точно сработала), и как вирус, перешедший к человеку от животного, адаптируется к новому хозяину. По идее вирус должен все меньше убивать, а человек должен все меньше остро реагировать на проникновение вируса в свой организм. Но цифры заболеваемости нас точно ждут ужасающие. Посмотрим на цифры смертности. Надеюсь, они все же не будут такими кошмарными».
«Мюсли вслух» считают, что дело не в «омикроне»:
«Не надо торопиться восклицать "Омикрон!" и "Пятая волна!". Возможно, придут к нам и омикрон, и пятая волна, но это не они. Это конец каникул и начало рабочих дней. Если в воскресенье тот, кто плохо себя почувствовал, сидел дома и пил чай с малиной, то в понедельник он пошел к врачу».
«Смотровая Военврача» делится мрачными ожиданиями относительно детской заболеваемости:
«COVID и дети: свежие данные по США. "Легенький", "Это же ОРЗ", "Конец пандемии", "Естественная вакцина", ну или просто омикрон продолжает косить детей. По данным Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, еженедельные случаи заболевания COVID-19 у детей достигли 580 тыс. за первую неделю 2022 года. Общее количество за неделю с 31 декабря по 6 января – самое высокое с начала пандемии – увеличилось на 78% по сравнению с предыдущей неделей (325 тыс.) и на 192% выше, чем всего за 2 недели до этого (199 тыс.). CDC [Центр по контролю и профилактике заболеваний США] добавляет, что такая же ситуация и с госпитализацией. 15 декабря ежедневный показатель новых госпитализаций для детей в возрасте 0-17 лет составлял 0,26 на 100 тыс., а к 7 января он увеличился более чем в четыре раза до 1,15 на 100 тыс. И это при неплохом проценте полностью вакцинированных детей (17,2% 5-11 лет, 52% - 12-15 лет, 58,1% - 16-17 лет). Что будет в наших реалиях – даже представлять не хочется».
На Западе «омикрон» уже побил все рекорды заболеваемости. «Темник» комментирует новость о том, что в Австралии на фоне новых карантинных мер ограничили продажу некоторых товаров в одни руки:
«Ковид порождает в западном мире эпоху дефицита, очень внешне напоминающую черты советского социализма. Отпуск одного рулона туалетной бумаги в одни руки долгое время был едва ли не главным мемом западной пропаганды в отношении СССР. Теперь же подобные ситуации все чаще приходится наблюдать по ту сторону бывшего железного занавеса. Теперь вот и в Австралии».
Гайдаровский форум
В четверг и пятницу в Москве проходит ежегодный Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты», организованный при поддержке Правительства России. Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятия. На форуме присутствуют федеральные министры, главы регионов, руководители госкорпораций и федеральных ведомств.
«Суеверная Демократия» судит о повестке страны по выступлению премьер-министра Михаила Мишустина:
«В последние годы Гайдаровский форум стал для правительства ключевым мероприятием, на котором оно делится своими планами и обсуждает их с экспертным сообществом. Подобный формат работы позволяет понять логику действий власти во всех сферах и в целом определить, куда движется страна. Не стал исключением и 13-й Гайдаровский форум. В ходе открытия форума Михаил Мишустин охарактеризовал текущую ситуацию в экономике и поделился планами правительства на ближайший год. В первую очередь Мишустин заявил о завершении периода адаптации к вызовам пандемии. Рассказывая о том, как правительство преодолевало трудности, связанные с пандемией коронавируса, Мишустин подчеркнул, что вакцинация позволила снизить давление на экономику. По его словам, Россия быстрее других стран восстановила рынок».
«Мейстер» привлекает внимание к горизонтам планирования:
«Мероприятие интересно тем, что именно на нем правительство обозначает и показывает приоритеты своей работы – в этом году ими стали экономика, медицина, образование, экология, цифровизация. Причем, судя по темам для обсуждения, планирование этой работы идет на годы, даже на десятилетия вперед. Участники обсуждают водородную энергетику, электронную коммерцию, цифровой кадровый голод, интеграцию гейминга в образование, экономику замкнутого цикла и многое другое. Магистральные темы обсуждения вновь подчеркивают, что правительство Мишустина мыслит стратегически и на упреждение, занимаясь теми же вопросами, что и ведущие страны мира. Также стоит подчеркнуть, что обсуждение и принятие решений в рамках форума идет в открытом режиме на сайте Форума. И это тоже важная черта нового правительства: вместо кулуарных договоренностей – открытая для всех полемика о будущем страны с лучшими отраслевыми специалистами. Наблюдать за этой дискуссией может любой желающий».
«Зеленая папка» пишет о региональных аспектах дискуссии:
«В этом году Гайдаровский форум особенно активно обсуждает проблемы регионов и развитие федерализма. Это неудивительно, потому что соорганизатором мероприятия выступает Ассоциация инновационных регионов России, при содействии которой на полях Форума собралось около 30 губернаторов. Вот лишь некоторые темы профильных дискуссий: "Где искать толчок для инвестиционного развития российских регионов", "Уроки пандемии: домашнее задание для регионов", "Как развивать бюджетный федерализм?" и др. <…> Глава Счетной Палаты назвал перераспределение налоговых доходов между центром и регионами – одним из 5 ключевых вопросов для развития страны и выступил за повышение его гибкости. При этом Кудрин заметил, что в 9 регионах собирается 59% всех доходов страны, а в 69 регионах – только 38%. В этих условиях вариант сохранения большей доли налогов в регионах для РФ не подходит, ведь это означает оставление богатым субъектам еще больше денег, а "беднякам" не на что будет развивать свою экономику».
«Научно-образовательная политика» пишет о том, как участники дискуссии видят будущее в сфере образования:
«С идеологической точки зрения, образовательное будущее – это трансфер от междисциплинарности к наддисциплинарности (по Андрею Фурсенко [помощник президента РФ]), от бумажной волокиты к риск-ориентированному подходу (по Анзору Музаеву [руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки]), от уникальности к универсальности в доступности качественного образования и системы раскрытия талантов (по Елене Шмелевой [руководитель фонда "Талант и успех"]). Фундаментальная ценность образования в том, что оно является ключевым инструментом передачи не только опыта и знаний, но и ключевых основ идентичности. <…> В конце дискуссии все обозначили свои главные задачи на 2022 год. Для Елены Шмелевой – это равенство возможностей. Для Андрея Фурсенко – консолидация. Для Анзора Музаева – дебюрократизация, снижение "бумажной" нагрузки, введение новой модели аккредитации и проведение ЕГЭ. Ключевое – именно консолидация. Пространство консенсуса, который сейчас присутствует в научно-образовательной политике, будет расширяться и укрепляться».
Войска ОДКБ в Казахстане
В понедельник Владимир Путин принял участие в видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О созыве внеочередной сессии ОДКБ просил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Участники саммита отметили, что ввод войск ОДКБ в Казахстан и их успешные действия по защите страны от террористов доказали дееспособность и эффективность организации.
«338» соглашается, что с военной точки зрения у ОДКБ все хорошо, но есть еще идеологическая сторона:
«Упоминаемые спикерами на сессии СКБ ОДКБ тезисы в духе "кто виноват и что делать" (мониторинг внутренних и внешних угроз, синхронизация работы ведомств, гармонизация списков угроз и запрещенных организаций, гражданско-патриотическая, религиозная и иная работа) – они не про критику Организации и ее институтов и механизмов (это едва ли будет обсуждаться публично и в настоящее время). Но про существующую с 1991 года практику "особых мнений" и "оговорок". Яркий пример, упомянутый Рахмоном – не гармонизированные списки запрещенных организаций (камень в сторону Киргизии, где "Таблиги Джамаат" действует с легальных позиций) и распространенная практика поездок на религиозную учебу, итогом которой становится проникновение в регион фундаменталистских идей. И если в военном (миротворческом) отношении ОДКБ прямо сейчас подтверждает свою жизнеспособность и состоятельность, то политическое измерение обеспечения коллективной безопасности должно ожидать перезагрузку».
«Рыбарь» размышляет о том, как успешная операция ОДКБ изменит политику безопасности в регионе:
«Казахстанские события повиснут Дамокловым мечом над другими странами региона. Под предлогом защиты от террористической угрозы будут повышаться меры коллективной защиты и обороноспособность стран. Все это повлечет более активные вливания в бюджет и траты по линии оборонных ведомств стран. Основным приоритетом выбрана борьба с терроризмом – а под это широкое понятие можно подвести любые меры по обеспечению собственной безопасности. Сравнивать с НАТО и другими блоками ОДКБ, как минимум, нелогично. Но учитывая смещающийся фокус конфликтов на Среднюю Азию, очень интересно посмотреть, насколько будет с учетом опыта ОДКБ трансформироваться ШОС. Скорее всего, произойдет активизация деятельности Антитеррористического центра СНГ, который, мягко говоря, занимается достаточно декоративными функциями. Все это приведет к еще большему углублению сотрудничества между спецслужбами стран блока и силовыми ведомствами».
После заявления Токаева об успешном завершении основной миссии миротворцев начался вывод войск ОДКБ из Казахстана.
«Всевидящее око» отмечает, что все персонажи, кричавшие о российской агрессии в Казахстане, оказались в неудобном положении:
«Начался вывод сил ОДКБ из Казахстана. Как и было запланировано и сказано. За время присутствия в стране наши военные никого не убили, не съели и даже не покусали. Никогда еще паранойя по поводу агрессивных русских не была такой очевидной на фоне реальности. Если раньше русофобам можно было отматываться хотя бы тем, что Россия просто пока не отправила танки, а вот как отправит – так и начнется, теперь так не выйдет. Танки приехали, постояли и уехали. И все выкрики про военные зверства выглядят пустой истерикой. Да и предыдущие выкрики про вторжение в Украину как-то еще сильнее ужались и побледнели».
Президент Токаев назначил новое правительство. Министром информации стал Аскар Умаров, известный своими националистическими и русофобскими высказываниями. Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков сообщил, что его структура отказывается иметь дело с Умаровым и его ведомством.
«АРМАГЕДДОНЫЧ» задается вопросом о том, что заставило Токаева сделать министром ненавистника России, которая ему только что помогла:
«На фоне назначения министром информации Казахстана человека, настолько известного своей русофобской позицией и крышеванием крайних националистов, что с ним отказалось иметь дело отечественное Россотрудничество (спасибо возглавляющему его Евгению Примакову), возник большой вопрос о том, куда пойдет Казахстан и какое его ждет будущее под управлением нового президента. Не понимать, какое это впечатление произведет в Москве, Токаев не мог – он не вчера живет на свете. Посчитать, что компромисс с теми, кто помянутого министра в его правительство двигал (кто-то же его двигал) из местных националистов, пантюркистов и прочей публики такого рода важнее, чем отношения с Россией и собственным русским и русскоязычным населением, конечно, мог, но больно уж это для нас плохой сигнал на будущее, в том числе ближайшее».
Журналист Андрей Афанасьев полагает, что, помогая соседям, Россия должна отстаивать и свои интересы:
«Сейчас уже впору думать, что мы стали свидетелями операции "заслуженный покой": казахские элиты, с Токаевым или без него, "стряхнули" с себя Назарбаева. Вопрос в том, что дальше. Россия же в этих условиях должна не идти на поводу дорогих партнеров, стараясь сохранить де-факто антирусский и антикремлевский режим, а решать свои задачи. Всем пора определяться: с кириллицей или латиницей, голодоморами и имперской оккупацией или совместным бизнесом и ОДКБ. Самым плохим сценарием будет сохранение статус-кво, если мы просто наведем порядок и оставим все как есть: русофобский официоз, латиницу, пророссийских активистов за решеткой».
Переговоры о безопасности в Европе
На этой неделе представители России и стран Запада обсуждали предложения Москвы о гарантиях безопасности в Европе, в том числе о нерасширении НАТО на Восток. 10 января в Женеве состоялись переговоры в формате Россия-США, 12 января в Брюсселе общались представители России и НАТО. 13 января обсуждение перенесено на площадку ОБСЕ.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина констатирует, что переговоры прошли безрезультатно:
«НАТО на встрече 12 января, как и США на встрече в формате РФ-США 10 января, отвергла российские предложения по гарантиям безопасности в виде нерасширения Североатлантического альянса к границам России. Это было ожидаемо, ибо роль режиссера в оркестре коллективного Запада принадлежит США, и здесь не может быть двух точек зрения. Надо полагать, что после встречи на площадке ОБСЕ 13 января Россия возьмет паузу, чтобы оценить ситуацию и определить дальнейший порядок своих действий. Однако уже сейчас можно сказать, что вопрос гарантий безопасности для России политико-дипломатическим путем пока решить не удалось. Москва свою позицию менять не будет. Следовательно, приходит черед других инструментов, а именно военно-технического ответа, для повышения договороспособности США и НАТО».
«АДЕКВАТ» отмечает, что западные эксперты понимают то, что пока не хотят понимать их политические лидеры:
«А что касается стимулирования зарубпартнеров к правильному, то есть вменяемому и ответственному, поведению, то тут, похоже, прямо на глазах начинает играть роль их экспертная среда. За последние недели на той стороне уже как минимум на десятки идет счет публикациям: дальше вести с Россией дела так, как привыкли, нельзя, потому что крайне опасно, мы делаем большую ошибку, отказывая России в праве заботиться о своей безопасности, текущий курс Запада ведет в тупик, получить российско-китайский альянс будет неизмеримо больнее, чем пойти на комплексную деэскалацию в Европе – а поэтому решение надо искать и находить, пока не стало поздно. Это вольтерьянство, исходящее от вполне серьезной публики, от академических аналитиков до генералов, само по себе еще не есть сила, способная изменить ведущий к опасности курс: его определяют совсем другие люди с совсем другой картиной мира. Но по мере того, как неадекватность этой картины мира и опасность этого курса будут (а они будут, потому что подкреплять слова действиями мы готовы) становиться все очевиднее, вес этой экспертизы имеет шансы оказаться качественно иным, вплоть до решающего. Если не прямо сейчас, то через такт-другой».
«Контора Пишет» позабавлена тем, что европейская безопасность меньше всего зависит от самой Европы:
«"При Путине и Байдене Европа остается на обочине" – официальные лица Евросоюза испытывают обиду из-за переговоров в Женеве и Брюсселе между Россией и НАТО в лице США, при которых сам Евросоюз оказался отодвинут от процесса. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сделал беззаботную мину. "Мне все равно", – сказал он. По его словам, русские "намеренно исключили ЕС из любого участия", но США заверили его, что "ничего не будет согласовано без нашего тесного сотрудничества, координации и участия". Несколько конкретнее высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что США говорит от имени НАТО, а Европа и так в НАТО. Иронии отсылке Евросоюза на задворки российско-американских переговоров дополнительно придает то, что на этой неделе министры обороны и иностранных дел ЕС собираются в Бресте, чтобы обсудить возможности повышения военного и экономического авторитета Евросоюза в глобальном масштабе с тем, чтобы Европа стала "полностью суверенной, свободной в своем выборе и хозяйкой своей судьбы"».
Политический обозреватель Ирина Алкснис объясняет причины резкого изменения российской риторики в отношениях с НАТО:
«Первое – и на самом деле, главное: экономика. Причем дело не только в том, что у России просто убойные результаты за прошлый год. Не менее важно то, что она получила их на фоне весьма грустной картины большей части остального мира, включая Запад (и даже у Китая все не очень радужно). <…> Второе: военные технологии. Доведены до ума и поставлены в войска новейшие вооружения, на которые Россия делает главную ставку по поддержанию вероятного противника на должном уровне запуганности – чтобы там не пришло в голову все-таки рискнуть решить проблему военным путем. Третье: достигнут (минимально) необходимый уровень автономности России – технологической, продовольственной, экономической и т.д. Четвертое: достигнут необходимый уровень консолидации российской элиты, включая ее зачистку от нелояльных государству элементов. Пятое: высокий уровень конфликтности и нарастающие проблемы внутри Запада, что сочетается с деградацией тамошних элит. Шестое: быстрое раскручивание общемирового системного кризиса – в подобной ситуации проявленная инициатива в игре на обострение дает возможность получить дополнительные выгоды».
«Мышь в овощном» комментирует заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готов к конфликту в Европе:
«Ладно, потомок викингов Столтенберг, чей армейский опыт ограничен срочной службой в норвежской армии в юности, и который под конец прошлого года вообще навострил лыжи на гражданку, в местный центробанк, к войне типа готов. При этом, видимо, подразумевается, что к "войне в Европе" также готово все население Старого Света, от имени которого потенциальный глава ЦБ Норвегии сейчас выступает. Вопрос на этом фоне следующий: а с чего Йенс Торвальдович (и те, чьи интересы он реально представляет) вдруг решил, что та война, которой он так картинно грозится, затронет только Европу, если, не дай Бог, она действительно разразится?»
Призыв принять Россию в НАТО
Так называемый «Конгресс интеллигенции», состоящий из российских либералов, опубликовал обращение к главам стран-членов НАТО с просьбой принять Россию в альянс. Аргументировали это тем, что не все в РФ поддерживают «агрессивную» политику руководства («аннексию» Крыма», «вторжение» в Казахстан и т.п.), а Россия – это «часть Запада и его естественный союзник».
«Иноагент» находит идею забавной:
«Думаем, это тот редкий случай, когда идиотская идея может стать хорошим ходом во время предстоящих переговоров с НАТО: мы не против вступления Украины и прочих саттелитов Запада в НАТО, но после нас. Мы готовы даже разместить "Першинги" у нас в Калининграде, но взамен хотим поставить "Сатану" в Бордо – исключительно для безопасности ЕС. Смешно получится: Россия просится в НАТО, а Запад ее отвергает. Как врага, очевидно. Западный обыватель будет в шоке, как же так! Потроллим болтливого Столтенберга».
«Доктор прописал» интересуется, почему вдруг «интеллигенция» вышла из летаргического сна:
«За последние дни произошло "знаменательное" событие – вышел из анабиоза Конгресс интеллигенции России. Сначала было заявление, в котором выражался протест против отправки в Казахстан российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Следом появилось воззвание насчет необходимости вступления России в НАТО. Ощущение такое, что составители и подписавшие эти обращения желают получить толику внимания прессы. Но не более того, поскольку очевидно, что на сколько-нибудь значимую поддержку эти обращения не рассчитаны».
«МЕТАМЕТРИКА» подозревает, что авторы обращения не знают историю:
«1952 г. Иосиф Сталин во время встречи с французским послом Луи Жоксом, который пытался доказать, что НАТО мирная организация, сказал: "Если она такая мирная, то почему бы нам туда не вступить?" 1954 г. отправлена заявка на вступление в альянс и предложение договора о коллективной безопасности в Европе. 1983 г. на заседании Политбюро идею озвучил Андропов, но с Рейганом все было спущено на тормозах. 1991 г. Ельцин заявил о готовности рассматривать присоединение России к нему как "долгосрочную политическую цель". В документах Госдепа за 1993 год говорилось о возможности принять Россию в 2005 году, одновременно с Белоруссией и Украиной. Вероятно, удобнее было бы рвать на тысячу маленьких плюшевых медвежат, но не сложилось. 2000 г. Последний раз о вступлении в НАТО высказался Путин, в формате "присоединение к блоку на основе полноправного партнерства". Теперь про полноправное партнерство говорят в Женеве дипломаты и военные, а форточки возможностей заколотили с той стороны – очевидно, от загадочного, непредсказуемого и суверенного русского сквозняка».
«Приход Попова» отмечает, что обращение либералов к руководству НАТО полно «поклонов и заверений в верноподданности»:
«Байден еще не ввел войска, а самоназванная российская интеллигенция уже присягает на верность господину и призывает сдаться. <…> "Господа! В эти дни вы принимаете решения, которые определят судьбы мира на долгие годы вперед. Вы справедливо озабочены угрозами, которые исходят сегодня от действий руководителей нашей страны, и ищете пути противодействия...". Им очень-очень стыдно за Крым: "аннексию Крыма, к стыду нашему, действительно, поддержало большинство населения". Но сейчас все по-другому: "база поддержки агрессивных шагов нашего правительства сокращается". Народ, проще говоря, тупой, но мы-то хорошие, за европейский путь. Короче, "в дальнейшей перспективе Россия должна быть не врагом НАТО, а его полноправным членом, что изменило бы баланс сил на планете в пользу тех ценностей, которые закреплены в базовых документах ООН и Совета Европы". Знаете, чем от всего это пахнет? Даже не предательством. Горелой плотью. Сожженными заживо русскими людьми в Доме профсоюзов в Одессе. Ни один Конгресс Интеллигенции, ни один правозащитный "Мемориал" не заикнулся тогда о ценностях из базовых документов ООН и Совета Европы. И не слезинки не пролил. Вот об этом всегда нужно помнить, когда имеешь дело с "российской интеллигенцией"».
«Железный Феликс» объясняет, в чем смысл обращения:
«Западные спецслужбы продолжают на полную задействовать пятую колонну, самопровозгласившую себя "российской интеллигенцией". <…> Это "обращение" от лже-интеллигенции – лишь очередная провокация в преддверии непростых переговоров России, США и НАТО. Зам Лаврова Рябков уже заявил, что "оттеснять" Россию у Североатлантического блока не получится, и НАТО пора "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года" – позиция России обозначена жестко, это, конечно же, не устраивает Госдеп, который через всяких гозманов, смирновых и прочих пономаревых пытается хоть как-то отыграть политические очки».
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