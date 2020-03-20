Телеграм: Коронавирус, пленные в Черногории и Лимонов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Коронавирус и пляски на масках
Телеграм-каналы возбужденно следят за распространением вируса, действиями властей и реакцией общества.
«ЕБИТДА» пишет о том, какие отрасли выигрывают от пандемии:
«Если в целом коронавирус сильно бьет по экономической активности, то где-то эффект обратный. Онлайн-торговля – один из наиболее очевидных примеров. Сегодня [сообщение от 17 марта – ред.] подписан президентский указ о разрешении онлайн-продажи безрецептурных лекарств, при том, что ранее предполагалось это сделать с 1 июля. <…> А еще Герман Греф сообщил, что с правительством и парламентом ведется работа по легализации онлайн-продаж алкоголя. Для режима добровольного карантина мера, пожалуй, действенная, вот только как бы этот режим не затягивался. А то с такими инициативами придется население от других болезней лечить».
«338» предлагает музеям не упустить свой шанс и воспользоваться ситуацией:
«Настает золотая пора цифровизации. Для всех, кто может предлагать виртуальный продукт без ущерба материальному. <…> Ничто не мешает музею оцифровать фонды, выходя в виртуальное пространство. Карантинные меры дают возможность начать такую деятельность. И некоторые федеральные учреждения культуры уже реализовали формат "виртуального музея". Познакомиться с которым может как житель города-миллионника, так и российской глубинки, и соотечественники за рубежом. И начать можно было бы с музеев, тематика которых затрагивает Победу над фашизмом. Принимая за отправную точку ЦМВС [Центральный музей вооруженных сил – ред.], Артиллерийский музей, музей-панораму "Сталинградская битва"».
«Майор и Генерал» комментирует информацию о дефиците медицинских масок:
«В данный момент на Тайване производится по 5 миллионов медицинских масок в день, что является самой высокой скоростью в мире. Внимание, вопрос: если в 41 году, под бомбежками, мы смогли наладить выпуск патронов, то почему не можем сделать то же самое с масками? А если можем, то почему у каждой станции метро не стоит "предвыборный куб", где человек в респираторе продает их по цене 1 поездки на транспорте?»
Ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Асланян написал в соцсети про «битву ополоумевших людей» на кассе сетевого магазина якобы в Москве, но проиллюстрировал свой пост фотографией из турецкого магазина. «Сергей "Zergulio" Колясников» призывает активнее наказывать за распространение подобных фейков:
«Понятно, что, читая ежесекундные обновления СМИ на тему коронавируса, напоминающие сводки с фронтов, люди начинают паниковать. Но паника панике рознь. И если журналист Эха Москвы размещает фотографию из Турции, выдавая ее за российскую, тут должно быть уголовное дело, без вариантов. В этом плане отличный пример подает Китай, который не только справился с пандемией, но и обломал рога не одной сотне таких "творческих" личностей».
«Темник» рассказывает, как странно иркутский бизнес помог борьбе с коронавирусом:
«В Иркутске основатель Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Тимофей Кургин закупил для областной клинической больницы оборудования на 10 млн рублей "для борьбы с коронавирусом". Вроде бы здорово. Но, если присмотреться, возникает легкое удивление. Для борьбы с COVID-19 медучреждение получило два видеогастроскопа, видеоколоноскоп, видеобронхоскоп и "несколько классических бронхоскопов". Понятно, что купили то, что больничка попросила. Но зачем профанировать хорошее дело ярлыком борьбы с коронавирусом? Ну, ладно бронхоскопы – еще туда-сюда. Но при упоминании о видеоколоноскопе не понятно – смеяться или плакать?»
Падшие: рынки, нефть и рубль...
Масштабные карантинные меры и закрытие государственных границ привели к дестабилизации мировых финансовых индикаторов. В России ситуация усугубилась падением цен на нефть и удешевлением рубля.
«Как жить и кто убил Кеннеди» в понедельник писал про рекордное обрушение фондовых рынков:
«Dow Jones сегодня рухнул на 3000 пунктов – худший день в истории после 1987 года. Речь идет о черном понедельнике 19 октября 1987 года, когда рынок неожиданно, непредсказуемо сильно обвалился. Самое время смотреть сериал Black Monday – один из лучших и самых смешных за последнее время».
«MMI» считает, что можно говорить о начале рецессии в США:
«Экономический шок в США от коронавируса может оказаться сильнее, чем от краха Lehman Brothers. Вчера выходили недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Их количество на прошлой неделе подскочило на треть – до 281 тыс. <…> Предварительная оценка заявок на текущей неделе, <…> исходя из статистики только по 15 штатам, получается 630 тыс. обращений! Похоже, что финальные цифры, которые мы узнаем в следующий четверг, зафиксируют скачок этого показателя на невиданную до сих пор величину. Если это так, то можно с высокой вероятностью сказать, что в марте 2020 г. в США началась рецессия».
«АДЕКВАТ» рассуждает о перспективах мировых рынков:
«Что нужно понимать о текущем состоянии рынков. Что оно является функцией от глобальной динамики развития эпидемии. Каковая динамика остается нерадостной: количество выявленных за каждый очередной день случаев продолжает расти. Что некоторого промежуточного момента истины надо ждать к концу месяца: станет ясно, какой эффект дадут меры последних дней по практически тотальному разобщению. <…> Что состояние рубля – производное от состояния не столько нефти, сколько рынков в целом. В частности, потому что состояние нефти в свою очередь объясняется не столько ценовой войной, сколько диким (и будет дичать дальше) падением спроса. <…> И что базовыми ценностями на эти сколько-то недель будут являться не текущий уровень Доу, не ценник за бочку и не количество рублей за доллар, а свет в розетке, тепло в батарее, вода в кране, продукты в магазинах, достаточность аппаратов ИВЛ в интенсивной терапии и порядок на улицах».
«Политджойстик» размышляет о том, что будет с ценами на нефть:
«Нефть пошла в рост. Цену будут разворачивать скоординированными действиями США, России и СА. Первым сигнал подал Трамп, далее ждем реакции саудитов и нашего Президента. Однако есть многочисленные подводные камни в виде сюжета по Венесуэле, где тоже добывают нефть, и эта отрасль под санкциями США. Вот здесь как раз и вписана Роснефть, которая, продавая сырье Венесуэлы для пополнения бюджета этой страны, тоже подвергается прессингу Вашингтона. <…> Борьба идет не за цену на нефть, дело в попытке в очередной раз переделать мировой нефтяной рынок. Цену можно поднять или опустить путем несложных действий, а геополитические партии играются десятками лет. Пожить с ценой на нефть в 19$ квартал – не смертельно, а вот потерять условную Венесуэлу и ее нефть – это точно катастрофа на десятилетия».
«Банкста» сообщает, что российские власти на компромисс по нефти не пойдут:
«Кремль не станет первым просить о перемирии с Саудовской Аравией, сообщают источники Bloomberg, знакомые с позицией правительства. Власти России уверены, что смогут продержаться дольше, чем Саудовская Аравия. Отказ от уступок под давлением со стороны [является] одним из принципов власти. Один из собеседников заявил агентству, что президент не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого обходится».
Черногория и пленные российские туристов
Около полутора тысяч российских туристов оказались заблокированы в Черногории: страна закрыла границы и долгое время не давала России разрешения на вывоз своих граждан. Некоторые были вынуждены жить в аэропорту. Эвакуация россиян началась в четверг.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, черногорские власти сначала требовали, чтобы Москва доставила на родину черногорцев, оказавшихся в России, и только после этого обещали дать разрешение на вывоз из Черногории россиян.
Политический активист Кирилл Шулика поражается цинизму Подгорицы:
«То есть потрясающе, конечно. Чтобы черногорцы разрешили выдать россиян, Россия должна сама вывезти из Москвы черногорцев. То есть балканская сторона воспринимает это как обмен пленными. За такое, конечно, отвечать надо».
Журналист Виталий Третьяков задумался о том, как должна ответить Москва на недружественные действия Подгорицы:
«Черногория ведет себя как страна-террорист. Неужели Россия ей это простит?»
«Мейстер» рассуждает о последствиях поведения черногорских властей для туристической отрасли страны:
«Черногория, по сути, устроила шантаж: разрешение обещают дать в обмен на бесплатный вывоз 50 черногорцев из России. Удивительный пример человеческой глупости: из-за 50 бесплатных билетов туристическая страна, имеющая, кстати, свою собственную национальную авиакомпанию (Montenegro Airlines), берет в заложники представителей самой многочисленной группы отдыхающих. А потом ведь опять будут звать на отдых, рассказывать о традиционном черногорском гостеприимстве».
«НЕРАТЬКА» напоминает, что российские туристы не могут вернуться домой не только из Черногории:
«Сейчас по миру "застряли" около 100 тыс. организованных туристов из России. <…> Со сложностями столкнулись туристы, которые не могут вернуться из стран Латинской Америки и Азии. Из Перу не могут улететь несколько десятков организованных туристов – страна без предупреждений закрыла границы, сообщают туроператоры. Дипломаты в Словакии посоветовали россиянам обращаться в посольство, а вот в представительстве России в Будапеште дипломаты вызвали полицию, когда к ним пришли российские туристы. Там посоветовали разбираться со своими проблемами самостоятельно».
Это он, Эдичка...
Писатель и политик Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет.
Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов рассказывает, что разговаривал с Лимоновым незадолго до его смерти:
«В последнюю встречу он сказал с хрипловатым смехом:
– Уезжаю в Индию!
Я позвонил ему за несколько дней до смерти, потому что он вопреки обыкновению не отвечал на почту, и я не знал, что он в больнице. Он не сразу подошел, гудки мне показались длиннее обычного, было плохо слышно, голос был плохо различим.
– Вы в Индии? – прокричал я.
И мне так услышалось, что он подтвердил. "В Индию Духа купить билет..."»
«Мюсли вслух» вспоминают о яркой жизни Лимонова:
«Принимал участие в боевых действиях в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии, в молдавско-приднестровском конфликте на стороне ПМР. В 1993 году основал национал-большевистскую партию (НБП), основал и одно время редактировал газету "Лимонка". В 2001-2003 гг. сидел в российской тюрьме по обвинению в подготовке вооруженного восстания в Казахстане с целью присоединения к России Южной Сибири. Многие люди думают, что за такие деяния следует не судить, а награждать. Опубликовал 19 романов, 12 книг стихов, несколько десятков сборников рассказов и эссе. Скандальную славу ему принес роман "Это я, Эдичка!" (1976). Но, наверное, крупнейшим произведением Эдуарда Лимонова, по итогу, стала НБП. Всю жизнь Эдуард Лимонов был неистовым бунтарем. Пусть будет ему земля пухом».
«Русское будущее» пишет, что Лимонов был патриотом России:
«Лимонов был коммунистом. Но он также был патриотом. Сторонником русского Крыма. Участвовал в боевых действиях Югославии на стороне сербов. Жаждал активного участия России в делах русского населения на севере Казахстана. Эдуард Лимонов был сторонником великой России. И то, как теперь корежит от хороших слов в его адрес либеральную публику (включая Ведуту, у которой папа в Роскосмосе работает) – доказывает то, что он был наш человек. Это была славная охота. Покойся с миром».
«Радио Лекух» рассуждает о Лимонове как писателе:
«Ушел большой русский писатель Эдуард Лимонов: не могу сказать, что одобрял его... ммм... перформансы, но в литературе то он точно бесспорная величина. Да и звание русского писателя для российской цивилизации, в общем, позначимей, чем любого, даже "народного" депутата. Царствие Небесное».
В Первоуральске женщину убили в здании суда
В Первоуральске ранее судимый местный житель пришел в суд – бывшая жена обвиняла его в побоях. Прямо в суде он зарезал бывшую супругу и ранил пристава, который пытался ее защитить. Убийцу поймали.
«Кровавая барыня» напоминает о попытках законодателей предотвратить насилие в семьях:
«Закон о домашнем насилии не нужен, будем жить по домострою??»
Ей вторит «Женская власть»:
«Проблема домашнего насилия над женщинами "преувеличена", как считают власти».
«РосСкандал» размышляет, как можно избежать таких случаев:
«ЕСПЧ все требует от России убрать из судов клетки для подсудимых. А тут как бы не пришлось ставить новые – для участников заседаний…»
«Hue» пытается понять мотивы преступника:
«Странное дело, мотивы туманны. Это ведь даже не уголовное дело, а административное. Возможно, вновь фазы весны луны особые. Теперь ему светит большой срок – у него статьи "убийство" и "покушение на убийство двух и более лиц"».
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