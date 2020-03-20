Телеграм: Коронавирус, пленные в Черногории и Лимонов

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Масштабные карантинные меры и закрытие государственных границ привели к дестабилизации мировых финансовых индикаторов. В России ситуация усугубилась падением цен на нефть и удешевлением рубля.

«Как жить и кто убил Кеннеди» в понедельник писал про рекордное обрушение фондовых рынков:

«Dow Jones сегодня рухнул на 3000 пунктов – худший день в истории после 1987 года. Речь идет о черном понедельнике 19 октября 1987 года, когда рынок неожиданно, непредсказуемо сильно обвалился. Самое время смотреть сериал Black Monday – один из лучших и самых смешных за последнее время».

«MMI» считает, что можно говорить о начале рецессии в США:

«Экономический шок в США от коронавируса может оказаться сильнее, чем от краха Lehman Brothers. Вчера выходили недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Их количество на прошлой неделе подскочило на треть – до 281 тыс. <…> Предварительная оценка заявок на текущей неделе, <…> исходя из статистики только по 15 штатам, получается 630 тыс. обращений! Похоже, что финальные цифры, которые мы узнаем в следующий четверг, зафиксируют скачок этого показателя на невиданную до сих пор величину. Если это так, то можно с высокой вероятностью сказать, что в марте 2020 г. в США началась рецессия».

«АДЕКВАТ» рассуждает о перспективах мировых рынков:

«Что нужно понимать о текущем состоянии рынков. Что оно является функцией от глобальной динамики развития эпидемии. Каковая динамика остается нерадостной: количество выявленных за каждый очередной день случаев продолжает расти. Что некоторого промежуточного момента истины надо ждать к концу месяца: станет ясно, какой эффект дадут меры последних дней по практически тотальному разобщению. <…> Что состояние рубля – производное от состояния не столько нефти, сколько рынков в целом. В частности, потому что состояние нефти в свою очередь объясняется не столько ценовой войной, сколько диким (и будет дичать дальше) падением спроса. <…> И что базовыми ценностями на эти сколько-то недель будут являться не текущий уровень Доу, не ценник за бочку и не количество рублей за доллар, а свет в розетке, тепло в батарее, вода в кране, продукты в магазинах, достаточность аппаратов ИВЛ в интенсивной терапии и порядок на улицах».

«Политджойстик» размышляет о том, что будет с ценами на нефть:

«Нефть пошла в рост. Цену будут разворачивать скоординированными действиями США, России и СА. Первым сигнал подал Трамп, далее ждем реакции саудитов и нашего Президента. Однако есть многочисленные подводные камни в виде сюжета по Венесуэле, где тоже добывают нефть, и эта отрасль под санкциями США. Вот здесь как раз и вписана Роснефть, которая, продавая сырье Венесуэлы для пополнения бюджета этой страны, тоже подвергается прессингу Вашингтона. <…> Борьба идет не за цену на нефть, дело в попытке в очередной раз переделать мировой нефтяной рынок. Цену можно поднять или опустить путем несложных действий, а геополитические партии играются десятками лет. Пожить с ценой на нефть в 19$ квартал – не смертельно, а вот потерять условную Венесуэлу и ее нефть – это точно катастрофа на десятилетия».

«Банкста» сообщает, что российские власти на компромисс по нефти не пойдут:

«Кремль не станет первым просить о перемирии с Саудовской Аравией, сообщают источники Bloomberg, знакомые с позицией правительства. Власти России уверены, что смогут продержаться дольше, чем Саудовская Аравия. Отказ от уступок под давлением со стороны [является] одним из принципов власти. Один из собеседников заявил агентству, что президент не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого обходится».

