Телеграм: Обмен заключенными, деанон и тошнотворная Олимпиада

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В четверг в турецкой Анкаре состоялся обмен заключенными, в котором участвовали Россия, Белоруссия, США, Германия, Словения и Норвегия. Россия получила 10 своих граждан, в основном это сотрудники спецслужб, в том числе Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста. Россия передала западным странам шпионов – американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также российских оппозиционеров, осужденных по разным статьям УК. В Москве освобожденных россиян у трапа самолета встретил Владимир Путин. Президент поздравил их с возвращением на Родину и поблагодарил за верность присяге. Вернувшиеся в рамках обмена россияне будут представлены к госнаградам, сообщил Путин.

Журналист Юлия Витязева благодарит всех, кто сделал этот обмен возможным:

«Еще раз хочется поблагодарить и поклониться до земли каждому, благодаря чьим титаническим усилиям 10 граждан России – в том числе и двое деток – вернулись домой. Можно только догадываться, сколько сил и здоровья стоила нашим переговорщикам вся эта спецоперация. Но они это сделали. За что огромное им спасибо!»

«338» подчеркивает, что для США российские оппозиционеры оказались важнее их собственного гражданина:

«Находим крайне смешным, что в списки на обмен не включили Гордона Блэка. Американского гражданина. Морпеха. На поверку оказавшимся обычным хулиганом и мелким вором – именно так его с точки зрения Закона назвал Первомайский суд Владивостока. Аргументы "поздно начался судебный процесс и поздно вынесли приговор, в списки не успели бы включить" – в пользу бедных. То есть лица, которые приобрели американское гражданство, оказались важнее американца, имеющего гражданство по рождению. В пользу бедных и "вес" ныне выменянных. Сути не меняет. Америка бросила своего гражданина. Не первый раз».

«Украина не Россия?» полагает, что главным проигравшим в этом обмене станет канцлер ФРГ Олаф Шольц из-за выдачи Вадима Красикова:

«Немецкое "глубинное государство" вряд ли искренне поддержит такое решение властей. Так, Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает: "В Федеральной генеральной прокуратуре Германии царит "разочарование" по поводу результата. Хотя распоряжение министра было законным, все равно "понимания было мало". В деле, касающемся осужденного убийцы, причем не шпиона, "сила" взяла верх. В решении упущены из виду родственники убитого. Решение было слишком мягким по отношению к президенту России Владимиру Путину". Кстати, ФРГ, кроме освобождения двух своих граждан (обвиняемого в контрабанде наркотиков Патрика Шебеля и признанного виновным в "наемничестве и терроризме" минским судом гражданина Германии Рико Кригера), похоже, больше ни на что не рассчитывает. Ведь Байден на вопрос, чего хочет Германия от своего сотрудничества с США по вопросу освобождения Красикова, ответил: "Ничего". Джо Байден лишь поблагодарил немецкого канцлера Олафа Шольца за "существенную уступку" по вопросу обмена заключенными, на которую изначально Берлин отказывался пойти».

Накануне обмена «Мейстер» объяснил, как белорусский президент помог дожать Шольца:

«Помилование Александром Лукашенко немецкого наемника Рико Кригера, воевавшего за ВСУ и пытавшегося устроить по указке СБУ теракт на железной дороги под Минском, вызвало определенное недоумение: то, что выглядело как скорый, но справедливый суд над диверсантом, приговоренным к смерти, в итоге свелось к рассуждениям о гуманизме и укорам в адрес ФРГ, бросившего своего гражданина. <…> В ФРГ, как известно, томится Вадим Красиков, отправивший к праотцам террориста Хангошвили. Его имя часто называется в качестве важного фигуранта обменной сделки со странами Запада. Однако если раньше у России были персоны, интересные для обмена с США, то теперь будет что предложить и ФРГ. Это вполне может подстегнуть реализацию сделки, в которой так заинтересованы власти США, мечтающие о громких достижениях перед выборами. И они вполне могут попробовать надавить на Берлин, которому раньше не хотелось позориться своей несубъектностью и отдавать Красикова лишь за спасибо из Вашингтона».

