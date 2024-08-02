Телеграм: Обмен заключенными, деанон и тошнотворная Олимпиада
Самый массовый после окончания "холодной войны" обмен пленниками между Россией и Западом стал главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны...
Пленники и их обмен
В четверг в турецкой Анкаре состоялся обмен заключенными, в котором участвовали Россия, Белоруссия, США, Германия, Словения и Норвегия. Россия получила 10 своих граждан, в основном это сотрудники спецслужб, в том числе Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста. Россия передала западным странам шпионов – американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также российских оппозиционеров, осужденных по разным статьям УК. В Москве освобожденных россиян у трапа самолета встретил Владимир Путин. Президент поздравил их с возвращением на Родину и поблагодарил за верность присяге. Вернувшиеся в рамках обмена россияне будут представлены к госнаградам, сообщил Путин.
Журналист Юлия Витязева благодарит всех, кто сделал этот обмен возможным:
«Еще раз хочется поблагодарить и поклониться до земли каждому, благодаря чьим титаническим усилиям 10 граждан России – в том числе и двое деток – вернулись домой. Можно только догадываться, сколько сил и здоровья стоила нашим переговорщикам вся эта спецоперация. Но они это сделали. За что огромное им спасибо!»
«338» подчеркивает, что для США российские оппозиционеры оказались важнее их собственного гражданина:
«Находим крайне смешным, что в списки на обмен не включили Гордона Блэка. Американского гражданина. Морпеха. На поверку оказавшимся обычным хулиганом и мелким вором – именно так его с точки зрения Закона назвал Первомайский суд Владивостока. Аргументы "поздно начался судебный процесс и поздно вынесли приговор, в списки не успели бы включить" – в пользу бедных. То есть лица, которые приобрели американское гражданство, оказались важнее американца, имеющего гражданство по рождению. В пользу бедных и "вес" ныне выменянных. Сути не меняет. Америка бросила своего гражданина. Не первый раз».
«Украина не Россия?» полагает, что главным проигравшим в этом обмене станет канцлер ФРГ Олаф Шольц из-за выдачи Вадима Красикова:
«Немецкое "глубинное государство" вряд ли искренне поддержит такое решение властей. Так, Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает: "В Федеральной генеральной прокуратуре Германии царит "разочарование" по поводу результата. Хотя распоряжение министра было законным, все равно "понимания было мало". В деле, касающемся осужденного убийцы, причем не шпиона, "сила" взяла верх. В решении упущены из виду родственники убитого. Решение было слишком мягким по отношению к президенту России Владимиру Путину". Кстати, ФРГ, кроме освобождения двух своих граждан (обвиняемого в контрабанде наркотиков Патрика Шебеля и признанного виновным в "наемничестве и терроризме" минским судом гражданина Германии Рико Кригера), похоже, больше ни на что не рассчитывает. Ведь Байден на вопрос, чего хочет Германия от своего сотрудничества с США по вопросу освобождения Красикова, ответил: "Ничего". Джо Байден лишь поблагодарил немецкого канцлера Олафа Шольца за "существенную уступку" по вопросу обмена заключенными, на которую изначально Берлин отказывался пойти».
Накануне обмена «Мейстер» объяснил, как белорусский президент помог дожать Шольца:
«Помилование Александром Лукашенко немецкого наемника Рико Кригера, воевавшего за ВСУ и пытавшегося устроить по указке СБУ теракт на железной дороги под Минском, вызвало определенное недоумение: то, что выглядело как скорый, но справедливый суд над диверсантом, приговоренным к смерти, в итоге свелось к рассуждениям о гуманизме и укорам в адрес ФРГ, бросившего своего гражданина. <…> В ФРГ, как известно, томится Вадим Красиков, отправивший к праотцам террориста Хангошвили. Его имя часто называется в качестве важного фигуранта обменной сделки со странами Запада. Однако если раньше у России были персоны, интересные для обмена с США, то теперь будет что предложить и ФРГ. Это вполне может подстегнуть реализацию сделки, в которой так заинтересованы власти США, мечтающие о громких достижениях перед выборами. И они вполне могут попробовать надавить на Берлин, которому раньше не хотелось позориться своей несубъектностью и отдавать Красикова лишь за спасибо из Вашингтона».
Телега и её деанон
Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах и пользователей соцсетей. Блогеры с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков должны будут проходить верификацию и подавать данные о себе в реестр Роскомнадзора (РКН). Незарегистрированным в РКН каналам запретят размещать рекламу и собирать донаты, другие каналы не смогут делать из них репосты.
Депутат Госдумы Антон Горелкин пишет, что проблема анонимности остро стоит не только в России:
«За последние несколько лет требования навести порядок с распространением противоправного контента через анонимные каналы поступали администрации Telegram от властей Бразилии, Германии, Индонезии, Великобритании и т.д. И заметьте, Павел Дуров всегда старался проявлять определенную гибкость, чтобы сохранить доступ к мессенджеру в этих странах. А поскольку российский рынок для Telegram остается одним из ключевых, уверен, что все положения нового закона будут выполняться. Правда, пока не совсем понятно, как будут маркировать каналы, владельцы которых подадут сведения в РКН. Вряд ли это будет синяя галочка, которую мессенджер выдает по довольно непрозрачным критериям. Не так давно Павел Дуров анонсировал внедрение некоего механизма сторонней верификации. Скорее всего, Роскомнадзор станет одним из операторов этой системы, получив возможность присваивать каналам особые метки, которые будут отображаться рядом с названием или в профиле».
Юрист Илья Ремесло считает закон справедливым:
«Уже неоднократно комментировал эту историю, ключевой момент тут – анонимность, которой быть не должно. Это условие равной конкуренции. Потому что анонимный канал, в отличие от меня, может нести что угодно и таким образом набирать подписчиков, не отвечая никак за контент. И про информационную войну, которая сейчас идет, тоже не будем забывать. Пока же как законопослушный гражданин буду ждать появления реестра и регулирующих его деятельность документов. И затем буду отправлять сведения. Меня этот закон никак не стеснит, как сами видите – у меня тут все полностью легально».
Политик Леонид Политов называет последствия очевидными:
«Если есть официально верифицированные авторы пабликов, то они несут ответственность за всю размещенную информацию. Это значит, что можно подать в суд, оштрафовать, применить иные формы воздействия, предусмотренные законом. А значит, вольница с публикацией непроверенной информации и неадекватными версиями событий уходит в небытие. Похоже, уже в следующем электоральном цикле политические и новостные телеграм-каналы потеряют значительную долю своего шарма, поскольку будут вынуждены оглядываться на возможные далекоидущие последствия своих постов. Уходит эпоха».
«Безграничный аналитик» готов к деанонимизации, но имеет вопросы:
«Лично мы ни от кого скрываться не собираемся, Роскомнадзор водить за нос не будем: надо так надо. Если будет надо, сообщим все интересующие сведения о том, кто канал ведет, какой у него адрес, рост, вес, размер ноги, цвет глаз, длина члена, словом, все, что ведомству необходимо знать о товарище коллективном блогере. Правда, нас очень сильно интересует один момент, все-таки финками НКВД мы и так не торгуем и не собираемся, на канале рекламы нет совсем. В этом случае, получается, и сведения о себе подавать-то не слишком нужно. Короче говоря, в текущем виде законопроект весьма странный и направлен, по сути, на каналы, которые занимаются той или иной коммерческой деятельностью. Всех остальных это затрагивает весьма опосредованно».
«Парламент с кнопкой» интересуется позицией владельца мессенджера и вопросом о конфиденциальности данных:
«Нюанс в том, что "легальный канал" по новому закону не сможет репостить контент "нелегальных", которые должны будут быть помечены соответствующей меткой согласно новым поправкам. Совсем не тот вид государственного участия, который понравится Дурову. Сейчас за слово за ним, без его одобрения сделать подобное в ру-сегменте телеграма просто невозможно. Да и сама затея выглядит бесперспективной – создателю телеграма совершенно невыгодно идти на столь тесное сотрудничество с властями РФ, подобное может сильно ударить по имиджу и репутации либертарианца и владельца телеги. Как следствие, по бизнесу. Еще один чувствительный вопрос – сохранность данных. Давеча Россия заняла первое место в мире по количестве украденных данных из сети. С безопасностью у нас откровенная беда».
Израиль и его ракеты
В ночь на среду Израиль нанес авиаудары по Бейруту, убив нескольких человек, и по Тегерану, где был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. В четверг три человека погибли и несколько получили ранения в результате авианалета израильских ВВС на юге Ливана. Российский МИД назвал действия Израиля нарушением международного права.
Сенатор Константин Косачев ожидает эскалации конфликта:
«Удары израильтян по объектам Хезболлы и Хамаса в Бейруте и в Тегеране, в результате которых, судя по всему, погибли (или могли погибнуть) высокопоставленные лидеры этих движений – это не желанная ликвидация террористической угрозы, а неизбежная консолидация антиизраильского сопротивления по всему миру. Ближний Восток ждет резкая эскалация взаимной ненависти. Регион вступает в самые трудные времена противостояния. Ответственность ляжет на Израиль».
«АДЕКВАТ Z» считает, что Израиль намеренно провоцирует большую войну:
«Израиль демонстративно, подчеркнуто, нескрываемо провоцирует как Иран, так и Хезболлу на ответ такой силы, после которого альтернатив большой войне в регионе не останется даже в теории. Выпросит Израиль такой ответ или нет, вопрос отдельный. Но если выпросит, в стороне от войны американская администрация остаться не сможет, даже если очень захочет: масштаб боевых действий будет таким, что по самой меньшей мере ей будет не обойтись без целого потока военной помощи, перед которым быстро померкнут любые подаяния хохлам. Независимо от того, как именно американская администрация в этом случае не останется в стороне, в предвыборном контексте это будет сильнейшая уязвимость. Не столько даже потому, что республиканцы получат прекрасную возможность на любой объем вовлечения говорить "мало", или потому, что весомой части демократического электората опять-таки любой объем вовлечения будет абсолютно поперек горла. В первую очередь – потому, что такая война будет бить наотмашь по мировому хозяйству в целом и американской экономике (через ценники на заправках и далеко не только) в частности. А это последнее, что нужно электорату за три месяца до выборов, не считая, конечно, опции с солдатскими гробами, которая тоже может оказаться на столе. И получается, что последние израильские безобразия совершаются в наипрямейших интересах республиканцев, крайне заинтересованных в том, чтобы вероятные следствия из этих безобразий стали неизбежными».
«Дисперсия Каргинизма» пытается спрогнозировать реакцию Ирана:
«Скорее всего она будет такой же масштабной и при этом беззубой, как в апреле этого года. Так, многие эксперты ожидают массовой атаки беспилотниками и частично ракетами израильской территории. Тут важно понимать, что в случае серьезных жертв среди израильтян – это вызовет серьезнейший виток эскалации, и сомневаюсь, что Тегеран сейчас на это пойдет. Впрочем, возможно всякое, плюс никогда нельзя исключать вариант форс мажора. Также, возможно, будет попытка атаки израильских диппредставительств».
Журналист Алексей Волынец полагает, что мир на Ближнем Востоке недостижим:
«На Ближнем Востоке война разгорается все сильнее. Сектор Газа и хуситы Йемена – это само собой. Границы Израиля – тоже никогда не затухают. Но за минувшие двое суток Израиль нанес удары по двум столицам. <…> Словом, на Ближнем Востоке вчера и сегодня сплошные casus belli, при том что там для войны и казусов-то не надо. Сам факт существования Израиля и его политики – сплошной casus для той самой belli. Но факт, что вчера и сегодня, 30 и 31 июля 2024 года, выводят Ближний Восток на еще более жесткий виток вечного конфликта».
«Мышь в овощном» задает вопросы:
«Какие государства и международные организации уже высказались о неприемлемости агрессивных действий Израиля в отношении другого суверенного государства? Как скоро в отношении Израиля будут введены экономические и политические санкции, и каким будет их состав? Какие международные бренды уже перестали работать на территории еврейского государства? Арестованы ли активы Израиля в других странах, прекратил ли работу на территории страны международный бизнес? Что думает о происходящем контора, известная как "Международный уголовный суд"? И, наконец, в какой стадии сейчас находятся прощальные сборы перебравшихся в Землю Обетованную отечественных релокантов, которые физически не способны находиться в "стране, воюющей со своими соседями" ©?»
Париж и его Олимпиада
Игры проходят в атмосфере скандалов. Первый разгорелся сразу после церемонии открытия, вызвавшей негодование христиан по всему миру из-за пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.
«Rara Avis (Дочь Сизифа)» следит за неуклюжими извинениями организаторов:
«Оказывается, есть не только искусство французских поцелуев, но и искусство французских извинений. Оргкомитет Олимпийский игр ответил на негодование некоторых граждан, чье возмущение донесли до организаторов французский епископат, РПЦ и Илон Маск (епископат выразил сожаление по поводу насмешек над христианами, остальные сошлись на "вопиющем неуважении" к ним). Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады Энн Дескам принесла извинения тем, кого могла задеть пародия на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи на церемонии открытия Игр: "Очевидно, что у нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. [Церемония открытия] была направлена на прославление терпимости в обществе. Мы верим, что эта цель была достигнута. Если кого-то это оскорбило, нам, конечно, очень жаль", – сказала Дескам. Как в анекдоте из нашего детства, когда от Вовочки потребовали извиниться перед Машей и сказать, что она вовсе не дура: "Маша не дура. Маша не дура. Маша не дура?! Ну извиниииите"».
«Темник» обращает внимание на другое оправдание французов:
«Скандал вокруг провокационной пошлости церемонии открытия Олимпийских игр в Париже достиг достаточно высокого накала, чтобы организаторы начали оправдываться. Однако оправдания звучат не вполне убедительно. Якобы в основу самой, наверное, пошлой сценки легла не "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, а другой распространенный сюжет Возрождения – "Пир богов". Однако перенос центра тяжести с христианского контекста на языческий мало что меняет. Дело даже не в том, что оба сюжета малоразделимы с точки зрения композиции и реализации. Критики и раньше усматривали один в другом. Главное, что МОК в принципе считает недопустимым "религиозные высказывания" независимо от конфессиональной окраски. Прецедент был создан совсем недавно, когда бразильскому серфингисту было запрещено использовать доску с изображением Христа. Поэтому изображения языческого сонма богов должны были попасть под аналогичные ограничения, чтобы не доводить миллиардную аудиторию трансляции до гнева из-за нюансов интерпретации».
Триатлонистов тошнило после заплывов в Сене из-за плохого качества воды. «Ресайкл» напоминает, сколько денег было бессмысленно выделено на очистку Сены:
«Потраченные €1,4 млрд на очистку Сены не дали ожидаемого результата. Из-за сильных дождей вода в реке вновь стала грязной. <…> Власти Парижа поставили себе цель – организовать самые экологичные соревнования в истории Игр. Вегетарианское меню, ракушечные тротуары и отсутствие кондиционеров – те экологические меры, которые внедрили в жизнь Олимпийской деревни. Все это, как ожидается, поможет вдвое (в сравнении с Играми в Токио) сократить выбросы углерода до 1,75 миллиона тонн. Но есть и обратная сторона медали – область, над которой Олимпийский комитет не имеет никакого контроля – передвижения зрителей. Как раз они являются одним из крупнейших источников выбросов во время соревнований и составляют четверть выбросов, связанных с мероприятием. Еще одна неясность, как все это считать – до сих пор нет общепринятой системы учета выбросов СО2 от спорта. Так что одними ракушечными тротуарами углеродной нейтральности не достичь».
На женских соревнованиях по боксу итальянке Анжеле Карини пришлось биться с биологическим мужчиной из Алжира – трансгендером Иман Хелиф. Поединок длился всего 45 секунд, за которые алжирец избил итальянку и сломал ей нос. Перед объявлением результатов Карини воскликнула, что это несправедливо, и отказалась пожать руку Хелиф. На пресс-конференции после боя итальянка не смогла сдержать слез и призвала МОК остановить участие трансгендеров в женском спорте. Интересно, что в 2023 году Халиф дисквалифицировали перед финалом чемпионата мира из-за повышенного тестостерона.
«Люба из испанского Ютуба» считает, что такой спорт нам не нужен:
«Мужчина в ринге закономерно сильнее женщины. <…> Ранее представитель Алжира пытался подать заявку на женский чемпионат мира по боксу, но заявка была отклонена (все-таки не совсем женщина). Зато МОК его допустил. Почему? Потому что повестка. Вот была бы, например, девушка из России, тогда нельзя, неспортивно. Стыд и позор. Ущербное руководство МОК, следуя ущербной повестке, обнуляет годы жизни спортсменов, потраченные на подготовку к самым важным соревнованиям в их жизни».
«Мюсли вслух» отмечают, что по случаю Игр из пыльного мешка достали Григория Родченкова, который в 2016 году бежал из РФ в США и заявил американским СМИ, что российские спортсмены использовали допинг на Олимпийских играх в Сочи:
«Человек, похожий на информатора WADA и бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который официально скрывается в США по программе защиты свидетелей, дал интервью иноагенту Зыгарю, в котором прокомментировал допинговые скандалы самой титулованной гимнастки в истории американки Симоны Байлс: "Моя любимая спортсменка – Симона Байлс. Красавица, своеобразная форма у нее, как у древних скульптур. Она принимает препараты, которые входят в запрещенный список, но на основании медицинских показателей. Почему мы должны лишать спортсмена тех препаратов, которые помогают ему выжить? Представляете, она головой ударится о бревно – да это же беда!" О допинге в мире: "Вот как ты можешь знать, что все у тебя на фармакологии, и сидеть, слушать? Я не представляю себе. Нет, я представляю – я так же себе представлял, когда был на территории России. Сейчас, конечно, мозги мне в США выправили, все как-то спрямилось". О китайских пловцах, которых пытаются дисквалифицировать американцы, но защищает WADA: "WADA сделало очень большую ошибку. WADA, можно сказать, себе роет могилу. То, что оно защитило китайских пловцов – это ошибка, это самоубийство, это потеря репутации". Что тут добавить? "Родченков", которого кормят американцы, говорит ровно то, что им удобно слышать: существует тоталитарный допинг и преступные страны, которые покрывают спортсменов, с одной стороны, и лечебные препараты с молекулами свободы, которые американские власти разрешают принимать атлетам из гуманных соображений, с другой. Если западные обыватели проглатывают таких свидетелей, то у них совсем беда с критическим мышлением».
Венесуэла и её беспорядки
В Венесуэле проходят массовые протесты после победы на президентских выборах Николаса Мадуро, в ходе беспорядков несколько человек погибло. Мадуро обвиняет США в дестабилизации страны.
«Банкста» объясняет, почему избранный президент не ошибается:
«Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в США есть серьезные опасения, что результаты не отражают волю венесуэльского народа. США финансируют работу по экзитполам, на которые ссылается оппозиция. США грозят ввести очередные санкции против Венесуэлы. Аргентинский президент Милей перед выборами рекомендовал голосовать за оппозицию Мадуро. После объявления итогов власти Аргентины, Гватемалы, Доминиканской республики, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая, Эквадора призвали созвать чрезвычайную встречу Организации американских государств в связи с итогами президентских выборов в Венесуэле. Венесуэла отзывает дипломатов из этих стран. Также Каракас потребовал эти страны отозвать своих послов».
«Америка Light» утверждает, что на территории Венесуэлы действуют несколько диверсионных групп, подконтрольных ЦРУ и другим американским спецслужбам:
«Они организуют беспорядки, акты саботажа и террора, дестабилизируют обстановку внутри страны. Завезены миллионы налички. Привлекают криминалитет и наркобаронов. Любопытно, что в похожей ситуации, когда американцы выразили свой протест 6 января 2021 года по результатам их президентских выборов в Вашингтоне – они были или убиты (Эшли Бэббит), или получили огромные сроки – до 18 лет. По всем отзывам иностранных наблюдателей – президент Мадуро набрал большинство голосов, но кого это в США и на Западе интересует? А может быть, дело в том, что Венесуэла поддерживает добрые стратегические отношения с Россией и Китаем?»
«Белый Филин» считает, что протесты не такие уж и массовые:
«По заранее обнародованным "предупреждениям" от клевретов глобалистов было понятно, что оппозиция не согласится с итогами. Пока, несмотря на вложенные деньги, картинка "массовых волнений" не впечатляет. Посмотрите репортаж Владимира Рогова (как наблюдатель за выборами он сейчас в Каракасе) и на весьма разрозненные группы, которые якобы "захватили аэропорт в столице". Однако и расслабляться Мадуро и Ко не стоит. Вооруженные банды все-таки орудуют на улицах, по официальным данным, уже 20 полицейских получили ранения. Но исход будет определен позицией армии, а не полиции. Силовые структуры пока на стороне избранного президента. Однако, когда речь идет о попытке госпереворота, нужно иметь не только железные яйца (как у Батьки), но и преданные силовые структуры».
«Секс, картели, Фрида Кало» следят за ухищрениями западной прессы:
«В освещении событий западными журналистами случилась классика. Несмотря на то, что в этот раз пишут всего лишь про десятки погибших протестующих (а не сотни и тысячи, как обычно), в очередной раз предпочитают обходить вопрос гибели полицейских и военнослужащих. Гибели как от рук радикальных протестунов, так и членов криминальных сообществ, решивших воспользоваться ситуацией и свести счеты со старыми врагами. Честно говоря, делается подобное не только при освещении событий в странах с "диктаторами во главе". Такое же мы наблюдали во вполне прозападной Колумбии, когда к работе в "поле" привлекли товарищей из [СМИ, выполняющего функции иностранного агента] Беллингкет (помните еще таких?), или во время BLM-протестов в США».
«Всевидящее око» желает венесуэльцам не превратиться в украинцев:
«Никогда такого не было – и вот опять. Правые экстремисты при поддержке США пытаются совершить госпереворот, воспользовавшись ситуацией. Только на сей раз дело происходит не на Украине, а в Венесуэле. И заявил об этом венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес. Настроен он весьма решительно: "Мы собираемся подавить этот государственный переворот еще раз. Нет никого, кто мог бы справиться с народом и Национальными боливарианскими вооруженными силами", – заявил Лопес. Что ж, желаем министру, президенту Мадуро и народу Венесуэлы успешно справиться с попыткой сделать из них еще одну Украину. Или же очередной латиноамериканский марионеточный режим США, возглавляемый бандитами и упырями. Что, в принципе, по смыслу примерно одно и то же, с разницей в географическом местоположении и наличием России поблизости, из него вытекающим».
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