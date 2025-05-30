Телеграм: Обмен пленными, амбивалентный Мерц и побитый Макрон
Пока российские регионы вынуждены отбиваться от массированных атак беспилотников ВСУ, тем временем Германия одобрила передачу Украине ракет большей дальности, Илон Маск лишился места в правительстве США, а президент Франции получил по лицу от жены.
Обмен пленными
Между Россией и Украиной состоялся масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Россия вернула своих военнослужащих, захваченных в плен жителей Курской области, а также получила граждан Украины, осужденных за госизмену из-за их пророссийских взглядов.
«Графиня изменившимся лицомъ бѣжитъ пруду» публикует видео с теми, кого выдала Украина:
«Бандеровцы наловили баб и везут их на обмен как "пленных" – все громодяне Украiнi, что лишний раз подтверждает, что на этой многострадальной земле идет именно гражданская война с внешним вмешательством других стран. И да – это очень удобная схема инфильтрации в Россию агентов СБУ под видом гражданских "сторонников русского мира", поэтому сколько из этих пассажиров "заряженные" – тоже хороший вопрос. А почему бы нам на обмен не прошедших фильтрацию хохлов из Шереметьево не отлавливать? Так, глядишь, и желающих прорваться через кордон к ненавистным москалям поубавится. Не все же готовы вернуться взад "в любимую неньку", даже если вся кастрюля в жовто-блакитную тряпку под петуха растатуирована».
«Non/fictioN» тоже обращает внимание на большое количество гражданских, выданных Киевом:
«Как я и писал накануне обмена, у хохлов даже некого было менять. Они не смогли набрать в своих казематах 1000 российских пленных, поэтому решили впарить каких-то бабушек и дедушек, которых они замордовали и посадили, приписав сотрудничество с Россией. Мне кажется, если бы наша ФСБ так же щемила каждого ждуна, потом закрывала их, то уже можно было бы уже пару общевойсковых армий сформировать».
«Мюсли вслух» подчеркивают, что обмен стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле:
«Российская сторона ставит перед собой задачу по максимуму вытаскивать из того ада, который они пережили в плену, наших солдат и офицеров. Однако гуманные акции обмена военнопленными постоянно находились под угрозой срыва со стороны Киева, который годами демонстрировал избирательное отношение к обмену своих военнослужащих, вышедших по приказу Зеленского на защиту его режима. Тем не менее, благодаря профессионализму российских переговорщиков и новым стамбульским переговорам, дело по возвращению наших героев на Родину сильно продвинулось вперед».
«На самом деле в Донецке» пишет, что Россия не вернула Украине ни одного военного из нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России):
«Азовцы*, "герои" десятка проигранных боев, оказались брошены собственной властью. Их сдали абсолютно осознанно, как отработанное сырье. 0% "Азова"* в обмене. Их комбриг Денис Прокопенко (он же "Редис") в ярости и пишет гневные посты о том, что его кинули: среди 1000 возвращенных украинцев нет ни одного бойца его батальона. Забавно, еще в 2022-м году азовцев* пиарили в украинской медийке как "щит и надежду нации". Но потом, когда они проиграли ряд боев и добровольно сдались в плен, про них внезапно замолчали. Теперь Киев меняет кого угодно, но не их. Даже тех, кто, по словам Прокопенко, "просил нож у вертухаев, чтобы резать украинцев". "Азов"* с его нацистской символикой и скандальной репутацией стал балластом. Западные спонсоры требуют почистить радикальный дискурс в стране. Ненужные никому нацисты гниют в тюрьме, а Киев уже формирует свежие подразделения, которые удобнее и лучше вписываются в нарратив Запада. <…> *запрещены в РФ, признаны экстремистской и террористической организацией».
«РосСкандал» недоумевает:
«Освобожденные из российского плена всушники жалуются на страшную пытку шоколадом! Обменянные недавно украинские пленные раздают интервью о диких условиях их содержания в РФ! В частности, всушники заявили, что за три года нахождения в плену они ни разу не ели шоколада! Даже плиточки в глаза не видели! Эти хохло-твари, которые простреливали ноги нашим ребятам, били, унижали и морили голодом российских мужиков, думают, что шоколад перевесит их зверства? Но других аргументов у них нет...»
Военная эскалация
На этой неделе ВСУ активизировали атаки беспилотниками по территории России. ВС РФ наносили массированные удары по военным целям на Украине.
«Что дальше?» напоминает, что делегация РФ под руководством помощника президента Владимира Мединского предложила украинцам встретиться 2 июня в Стамбуле:
«На этом фоне любые обострения – будь то ракетные удары или атаки дронов – становятся частью не только боевой тактики, но и дипломатического языка. Они считываются не просто как военные действия, а как сигналы: доказательства серьезности или готовности идти до конца. Для Вашингтона это дилемма: продолжать настаивать на миротворчестве через посредников или перейти к стратегии принуждения. В любом случае – это не возвращение к переговорам в классическом понимании, а продолжение конфликта другими средствами, где каждый жест может быть последним».
«Мейстер» тоже рассуждает о причинах эскалации:
«Налицо значительное увеличение атак, которые происходили во время обмена 1000 на 1000, призванного стать одним из шагов по деэскалации конфликта. Россия отвечает почти зеркально – ответных ударов стало больше, но в отличие от Киева, наносятся они только по военным объектам. Причина этого кажется очевидной – инициатива Владимира Путина принудила Киев сесть за стол переговоров в Стамбуле, но договариваться по-настоящему там не готовы и потому как могут стараются сорвать переговоры. Отсюда и масштабные удары по гражданским объектам в России, призванные вызвать жесткий ответ и стать поводом для обвинений в эскалации со стороны Москвы. И новых выпрашиваний санкций против нее со стороны США».
«Глебсмит» пишет, что украинские элиты создали уникальную модель экономики войны:
«Война – не разрушение, а источник ресурсов. Чем эффективнее Украина "продает" конфликт на внешних рынках – через эмоциональный, политический и символический капитал – тем меньше стимулов к его завершению. Мир менее выгоден, чем продолжение боевых действий. Это не моральный выбор, а институциональная логика».
«АДЕКВАТ Z» призывает не обращать внимания на украинские нарративы:
«Вой с хутора по случаю второй ночи массированного возмездия под кодовым наименованием "хрюкостяг" не должен затмить важного обстоятельства, на которое под другим углом обращал внимание на днях. Нам абсолютно все равно, кто что на стороне противника по этому случаю подумает, скажет и даже сделает. Будь то в переговорном контексте или в любом другом. Никаких внешних ограничителей ни на какие наши действия нет и быть не может. Единственная рамка – наше собственное представление о целесообразности. И исключительно этим представлением будем руководствоваться и впредь, продолжая идти, военными ли средствами, иными ли, ко всем своим заявленным целям до последней. Независимо от того, сколько еще неповторимых ночей это будет означать для хохлов, проблемой это будет только для них и ни для кого более, включая, разумеется, и их хозяев».
«Логика Маркова» размышляет о том, что будет дальше:
«На Украине считают, что армия России подготовлена к летнему наступлению. Они считают вероятным три направления удара. 1. Сумская область. Причины две. 1) Именно напротив Сумской области собрана самая крупная группировка войск. 2) Наступление на Курскую область дало России хороший предлог для наступления на Сумы. 2. Юг ДНР, на Покровск и Краматорск – Славянск. Причины две. 1) Именно там были в 2024 и 2025 году самые большие успехи армии России, и поэтому там ВСУ не успели построить сильную оборону. 2) Именно Покровск, Краматорск, Славянск – самые крупные города именно Донбасса, которые пока еще под Украиной. 3. Запорожье. Причины две. 1) Там самое перспективное направление, можно потом идти на Одессу. 2) Там было затишье, поэтому наступление стало бы неожиданным для ВСУ. 4. Считается, что армия России просто ждет, потому что Путин обещал Трампу не делать наступления во время мирных переговоров».
Заявления Мерца
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин снял ограничения по дальности оружия, передаваемого Украине. Позже в тот же день вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль фактически опроверг это заявление, сообщив, что нет никакого нового решения, выходящего «за рамки того, что делало предыдущее правительство». В четверг Мерц в интервью телеканалу ZDF допустил поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
«Россия в глобальной политике» делает интересное сравнение:
«Макронизация германской политики началась опережающими темпами. Канцлер Шольц при всех прочих обстоятельствах старался за свои слова отвечать. То, что говорил, делать. А то, что делать не хотел, не говорить. Мерц сразу взял курс на Макрона – мели, Емеля…»
«Всевидящее око» комментирует заявление зампредседателя Совета безопасности РФ:
«Дмитрий Медведев обратил внимание на поразительные сходства того, что творится в Германии сегодня, с тем, что там творилось около девяноста лет назад, когда немцы отправились в завоевательный поход на Восток. Кончилось это, как мы знаем, плохо – и есть все основания полагать, что и в этот раз ничего хорошего Германию не ждет. Немцы, кстати, параллели тоже проводят. Описывая текущие планы по милитаризации ЕС в целом и Германии в частности популярным в Третьем Рейхе тезисом "пушки вместо масла". Впрочем, после бодрых заявлений действующей ливерной колбасы Мерца, что Германия "может повторить" – разве что слепой не заметит. Мы, однако, тоже можем повторить, если что».
Сенатор Алексей Пушков рассуждает о мотивах Мерца:
«Все говорит о том, что военный конфликт на Украине Мерц воспринимает как исторический шанс вернуть Германии полноценную военную роль в Европе. Иначе трудно объяснить заметную активизацию курса на военную помощь Киеву даже по сравнению с кабинетом Шольца, при котором Германия уже была второй по объемам военной поддержки Украины после США. Мерц также до недавнего времени высказывался в пользу приема Украины в НАТО. Т.о., у одержимости Украиной со стороны Фридриха Мерца, судя по всему, есть глубинная внутренняя причина, помимо враждебности к России и стремления не дать ей нанести сокрушительное поражение Украине, а через нее – и западному альянсу. Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха, чему в условиях острейшего конфликта с Россией не будут мешать на Франция, ни Британия, ни даже, вероятно, и США».
«338» считает, что активизация Мерца на руку США:
«Можно гадать о существовании "канцлер акта", который, по преданиям, подписывается каждым новым главой немецкого правительства непосредственно в Штатах. И гадать, чем поклялся и перед кем новый немецкий канцлер. Заметно, что Штаты постепенно реализуют свое обещание "отдать войну в Европе – Европе". Вопрос лишь в том, кто ее потянет. Явно не Британия, привыкшая работать чужими руками. Потому что слишком накладно и оружейно расточительно. Явно не Западная Европа времен второго и третьего расширения ЕС. Потому что их Европа и так на себе тянула. Явно не Прибалтика, даже за счет своей антироссийскости. Два крупных экономических и военных субъекта – Франция и Германия – поддерживали Киев. Но и их ресурсы оказались не бесконечны. Вскладчину воевать не получается. Но очень хочется. В том числе понимая, что Штаты уже не компенсируют понесенных затрат и не помогут заместить ту экономическую кооперацию, которая существовала прежде с Россией, да и в самой Европе. Поэтому приходится ограничиваться заявлениями, за которыми брезжит эскалация и презрение к мирному процессу».
Макрона бьет жена
В воскресенье вечером дверь самолета французского президента, приземлившегося в аэропорту Ханоя, открыли раньше, чем Эммануэль и Брижит Макрон были готовы позировать репортерам. На опубликованных СМИ кадрах было видно, как Макрон получил пощечину от другого человека, который оказался его женой. После этого Брижит Макрон отказалась от предложенной ей руки супруга и спустилась по трапу самостоятельно. Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, объяснив это супружеской ссорой.
«Смешной Политик» комментирует смятение пиарщиков Макрона:
«Особое внимание привлекла реакция Елисейского дворца – изначально там попытались представить инцидент как дипфейк. Позже все же французские власти признали, что это подлинные кадры выхода из президентского самолета. Это ни в коем случае не личный момент, а вполне официальный. Вот что по этому поводу заявило окружение Макрона, и я цитирую: "Это был момент, когда президент и его супруга просто немного расслабились перед началом поездки, слегка подшучивая друг над другом. Это момент близости". Нормальный такой момент близости».
«Politics is Fun» теперь лучше понимает высокую вовлеченность Макрона во внешнеполитическую деятельность:
«Неудивительно, что он с таким рвением проводит разные саммиты друг за другом. Как я и говорил, похоже, он готов заниматься чем и где угодно, лишь бы домой не возвращаться».
«Мышь в овощном» напоминает о недавнем скандале, когда Макрон испуганно прятал от журналистов что-то похожее на наркотик, а Елисейский дворец заявил, что это была бумажная салфетка:
«В свете подтверждения подлинности видео с лещом, полученным Эммануэлем от педагога, можно вспомнить слова некоторых комментаторов недавнего "Платочек-гейта". Тогда публику активно убеждали в том, что любое видео с персонажами такого уровня неслучайно, что их тщательно согласовывают, и что если эпизод попал в публичное пространство – то в нем якобы заведомо не может быть ничего предосудительного. Было бы интересно познакомиться с позицией этих специалистов относительно видяшки с пощечиной: считают ли они, что его представили публике целенаправленно, а если да – то зачем и почему?»
Политолог Малек Дудаков отвечает на этот вопрос:
«Турне Макрона по Азии сходу стало скандальным после пощечины, которую он получил от жены. Однако в целом это может быть не самым плохим исходом для президента Франции. Как минимум весь мир запомнит символическую пощечину, а не провал всей поездки Макрона. Французская делегация навязывает большие военные контракты Вьетнаму и Индонезии. Правда, после конфликта Индии и Пакистана продавать те же истребители Rafale стало сильно сложнее. В Индонезии уже раздумывают заменить их на китайские истребители J-10. Вьетнам придерживается стратегии "бамбуковой дипломатии", в рамках которой прагматично ведет бизнес со всеми странами. Он завлекает инвестиции из США, торгует с Китаем и развивает совместные проекты с Россией. Французы предложили Вьетнаму 20 новых самолетов Airbus. Проблема лишь в том, что США одновременно ведут переговоры о продаже сразу 250 Boeing Ханою».
«Неколлективный Запад» сочувствует Франции:
«Сцена в аэропорту Ханоя, достойная бульварного театра, вынуждает французских обозревателей вновь разбирать очередной досадный провал Елисейского дворца. Главная проблема заключается даже не столько в самих действиях – хотя и они вызывают по меньшей мере недоумение и неловкость, – сколько в нервозной, почти компульсивной реакции на них: попытках немедленно опровергнуть все и сразу, выдвигая одну за другой сбивчивые, противоречивые и взаимоисключающие версии. <…> Макрон войдет в историю не только как президент, продолживший методичную распродажу национальных активов и растрату материальных ресурсов страны, но и как тот, кто за удивительно короткий срок сумел превратить Францию в объект глобальных насмешек, обесценив ее символический капитал – еще недавно внушительный и уважаемый на мировой арене».
Увольнение Маска
В среду Илон Маск объявил об уходе с поста главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) в администрации Дональда Трампа.
«Харисов о политике» пишет о причинах такого решения:
«Формально причиной стал конфликт вокруг нового законопроекта Трампа, который, по мнению Маска, резко увеличивает бюджетный дефицит. Сам Маск настаивал на сокращении федеральных расходов на $2 трлн, но за все время смог сэкономить лишь небольшую часть от заявленной суммы. Если смотреть шире, то уход Маска показывает растущее напряжение между Трампом и частью его прежних сторонников, особенно бизнесменов, поддержавших его за обещания сократить госрасходы и бюрократию. Теперь оказалось, что амбициозные идеи Маска об оптимизации работы правительства наткнулись на реальные политические ограничения и лоббистские группы, влияющие на решения администрации. Для Трампа потеря Маска – не просто имиджевый удар. Это сигнал другим крупным бизнесменам и технологам, что администрация стала гораздо менее гибкой и открытой для инноваций после победы на выборах. В геополитическом смысле это тоже не лучшая новость: на фоне экономической нестабильности США вынуждены будут искать новые подходы, чтобы убедить инвесторов и международных партнеров в своей эффективности».
«Темник» соглашается, что Маск не может похвастаться итогами своей работы:
«Громко заявленная Маском цель сэкономить федеральному бюджету 2 трлн долларов так и осталась на бумаге. Реальная экономия, по некоторым оценкам, составила лишь несколько десятков миллиардов – капля в море для американского бюджета. Да и сам Маск, еще недавно постоянно мелькавший в заголовках и Овальном кабинете, заметно сбавил свою политическую активность, реже появляясь в Вашингтоне и сократив посты на политические темы. Politico даже отмечал, что Трамп и республиканцы почти перестали упоминать бизнесмена, а его фамилия исчезла из предвыборных рассылок. Таким образом, громкий поход Илона Маска в большую политику, похоже, завершился довольно бесславно. Его методы "Кремниевой долины" оказались малоприменимы в сложных реалиях вашингтонской бюрократии, а попытки "встряхнуть систему" обернулись падением популярности и даже негативными последствиями для его бизнеса».
«Записки американиста | Роман Романов» отмечает, что у Трампа проблемы:
«Часто и давно писал, что отношения Трампа и Маска постепенно обязательно будут осложняться и даже портиться. Отход последнего от активной политической работы будет только способствовать этому. Чем дальше от тела, тем сложнее. При этом Трамп хотел бы сохранить Маска при себе до промежуточных выборов, так как миллиардер может профинансировать кампании республиканских кандидатов. Но нельзя исключить, что Трамп и Маск будут ставить на разных республиканцев, возможно, даже в одних и тех же округах».
«Пост-Америка️» объясняет увольнение интересами бизнеса:
«С тех пор, как Маск пошёл работать в администрацию Трампа, его бизнес-империя, говорят, начала увядать. Особенно страдает Tesla: продажи падают на фоне организованного саботажа продукции компании и нападений на машины. Лучше бы Starlink-и не покупали».
Американист Дмитрий Дробницкий рассуждает о том, что знаменует увольнение Маска:
«Его уход означает конец короткой комиссарской эпохи второго срока Трампа. Теперь наступает легальная эпоха, в которой Трампу мало что светит. Конгресс, оставшийся в большей части нетронутым госаппарат и судебная система, отвернувшаяся от Трампа, не даст 47-му президенту изменить слишком многого. Да, Маск уходит, не хлопая дверью. В своем микроблоге он поблагодарил Трампа и всю администрацию за совместную работу и "возможность сократить расточительные расходы" федерального бюджета. Он также сослался на свой статус специального госслужащего, чье время на службе вышло. Но при этом Маск однозначно высказался против проталкиваемого через Конгресс "Одного большого прекрасного закона", который предусматривает увеличение госрасходов. Маск заявил, что многие положения билля "подрывают работу, которую выполняет команда DOGE". В ответ администрация направила в Конгресс экстренный билль о сокращении расходов в соответствии с наработками DOGE. Но, отданные на откуп Конгресса, эти наработки неизбежно потеряют свою революционную остроту и будут препарированы в соответствии с методами работы Конгресса, среди которых главный – учет интересов самых разных групп влияния. Итак, первый этап трамповской революции завершен. Нельзя сказать, что не достигнуто ничего. Кое-что Маск и Трамп смогли разобрать, возможно, надолго, если не навсегда. Кроме того, трансгендерное лобби отодвинуто от армии и федеральных ведомств. Но сопротивление Трампу либерального госаппарата и всей политической машины отнюдь не сломлено. Напротив, это сопротивление нарастает».
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