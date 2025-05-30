Телеграм: Обмен пленными, амбивалентный Мерц и побитый Макрон

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Между Россией и Украиной состоялся масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Россия вернула своих военнослужащих, захваченных в плен жителей Курской области, а также получила граждан Украины, осужденных за госизмену из-за их пророссийских взглядов.

«Графиня изменившимся лицомъ бѣжитъ пруду» публикует видео с теми, кого выдала Украина:

«Бандеровцы наловили баб и везут их на обмен как "пленных" – все громодяне Украiнi, что лишний раз подтверждает, что на этой многострадальной земле идет именно гражданская война с внешним вмешательством других стран. И да – это очень удобная схема инфильтрации в Россию агентов СБУ под видом гражданских "сторонников русского мира", поэтому сколько из этих пассажиров "заряженные" – тоже хороший вопрос. А почему бы нам на обмен не прошедших фильтрацию хохлов из Шереметьево не отлавливать? Так, глядишь, и желающих прорваться через кордон к ненавистным москалям поубавится. Не все же готовы вернуться взад "в любимую неньку", даже если вся кастрюля в жовто-блакитную тряпку под петуха растатуирована».

«Non/fictioN» тоже обращает внимание на большое количество гражданских, выданных Киевом:

«Как я и писал накануне обмена, у хохлов даже некого было менять. Они не смогли набрать в своих казематах 1000 российских пленных, поэтому решили впарить каких-то бабушек и дедушек, которых они замордовали и посадили, приписав сотрудничество с Россией. Мне кажется, если бы наша ФСБ так же щемила каждого ждуна, потом закрывала их, то уже можно было бы уже пару общевойсковых армий сформировать».

«Мюсли вслух» подчеркивают, что обмен стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле:

«Российская сторона ставит перед собой задачу по максимуму вытаскивать из того ада, который они пережили в плену, наших солдат и офицеров. Однако гуманные акции обмена военнопленными постоянно находились под угрозой срыва со стороны Киева, который годами демонстрировал избирательное отношение к обмену своих военнослужащих, вышедших по приказу Зеленского на защиту его режима. Тем не менее, благодаря профессионализму российских переговорщиков и новым стамбульским переговорам, дело по возвращению наших героев на Родину сильно продвинулось вперед».

«На самом деле в Донецке» пишет, что Россия не вернула Украине ни одного военного из нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России):

«Азовцы*, "герои" десятка проигранных боев, оказались брошены собственной властью. Их сдали абсолютно осознанно, как отработанное сырье. 0% "Азова"* в обмене. Их комбриг Денис Прокопенко (он же "Редис") в ярости и пишет гневные посты о том, что его кинули: среди 1000 возвращенных украинцев нет ни одного бойца его батальона. Забавно, еще в 2022-м году азовцев* пиарили в украинской медийке как "щит и надежду нации". Но потом, когда они проиграли ряд боев и добровольно сдались в плен, про них внезапно замолчали. Теперь Киев меняет кого угодно, но не их. Даже тех, кто, по словам Прокопенко, "просил нож у вертухаев, чтобы резать украинцев". "Азов"* с его нацистской символикой и скандальной репутацией стал балластом. Западные спонсоры требуют почистить радикальный дискурс в стране. Ненужные никому нацисты гниют в тюрьме, а Киев уже формирует свежие подразделения, которые удобнее и лучше вписываются в нарратив Запада. <…> *запрещены в РФ, признаны экстремистской и террористической организацией».

«РосСкандал» недоумевает:

«Освобожденные из российского плена всушники жалуются на страшную пытку шоколадом! Обменянные недавно украинские пленные раздают интервью о диких условиях их содержания в РФ! В частности, всушники заявили, что за три года нахождения в плену они ни разу не ели шоколада! Даже плиточки в глаза не видели! Эти хохло-твари, которые простреливали ноги нашим ребятам, били, унижали и морили голодом российских мужиков, думают, что шоколад перевесит их зверства? Но других аргументов у них нет...»



