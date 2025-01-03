Телеграм: Новогодние теракты и прощание с транзитом

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Утром 1 января транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен в связи с отказом Киева продлевать соглашение. Из-за прекращения поставок газа без центрального отопления остались жители Приднестровья, в Кишиневе начали отключать электричество. Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь.

«Сапоги всмятку» комментируют заявление Министерства энергетики Украины, которое назвало остановку транзита «историческим событием» и отметило, что такой шаг был сделан «в интересах национальной безопасности» страны:

«"Историческое событие" для Украины, которым в Киеве так гордятся, в данном случае заключается в том, что расположенная в Приднестровской Молдавской Республике крупнейшая в регионе Днестровская ГРЭС перестала снабжать электроэнергией Одесскую область самой Украины. Таким образом, Киев лишил этот густонаселенный регион единственного надежного поставщика электричества. Надежность Днестровской ГРЭС определяется ее заграничным местоположением и, следовательно, неуязвимостью для российских ракетных ударов. Все остальные собственно украинские энергомощности либо уже выведены из строя (ТЭС), либо могут быть парализованы в любой момент путем уничтожения распределяющих подстанций. Все разговоры о строительстве альтернативных ЛЭП из Румынии остались только болтовней. Таким образом, повторяю, "историческое" достижение властей Украины заключается в том, что они своим идиотским перекрытием транзита российского газа фактически добивают Одессу. Впрочем, для сидящего в Киеве сатанинского отродья добить Одессу это то, что им Люцифер прописал. И они об этом ни разу не пожалеют».

«338» интересуется, кто больше всего пострадает от остановки транзита:

«Верховный отмечал: "ветку" через Польшу можно запустить хоть завтра. Как и оставшуюся "нитку" "Северных потоков". Значит, европы устраивает схема закупок СПГ в России – приличных объемов газа – если эти схемы они предпочитают не афишировать. Про штатовский СПГ как завершение "передела энергетической карты Европы" говорить преждевременно: сегодня отгружают газ из Луизианы, а завтра перестанут. И либо соглашаться на любые штатовские условия, либо кулуарно клянчить поставки из России что газовозами, что вспоминая про польскую "ветку". Про Украину как наиболее проигравшего вовсе можно не вспоминать: тарифы на прокачку по газотранспортной системе выросли в 4 раза со 124 грн до 500 с лишним с перспективой дальнейшего роста. Значит, дороже будет производить "чисто_украинские_снаряды" и "чисто_укранские_беспилотники". По умолчанию энергетика станет дороже и без того обнищавшего рядового потребителя. А также недополучение из страны-агрессора (с презрением!) за транзит всего-навсего 800 млн долл. за год. Пугалки формата "Газпром недополучит пару миллиардов" могут впечатлять, лишь если смотреть на них в перспективе нескольких месяцев-года-двух лет. И если забывать о росте поставок СПГ, как и о сохраняющихся объемах закупок дружественными и недружественными странами сырья, включая стратегического, а также продукции с высокой добавочной стоимостью. Идущая почти три года "война на истощение" с попытками нанести России военное и экономическое поражение не способствовала набиванию шишек у западных стратегов. Ничего, пусть еще побьются».

Журналист Наталия Ефимова сочувствует жителям Приднестровья:

«Тирастеплоэнерго сообщает: "Подача горячего водоснабжения и тепла прекращается с 07:00. Ограничения коснулись бюджетных учреждений, жилых домов и организаций всех форм собственности, кроме лечебных учреждений". Жилых домов... Страшновато стало. Зашла на ТСВ Приднестровье, увидела видео – Молдавская ГРЭС перешла вчера на уголь. Пишут, запасов донецкого угля хватит на 52 дня для работы двух энергоблоков. Как же не хватает нормальных соседей и сухопутного коридора! Маленько успокоили слова "Мы все преодолеем в 2025 году!", которые поставили на видео на фоне дымящихся труб ГРЭС».

«Мейстер» отмечает, что не все страны ЕС готовы к суициду:

«Словацкий премьер Роберт Фицо обратился к руководству ЕС с просьбой уделить внимание одностороннему решению Украины прекратить транзит газа из России. Он также предупредил о возможных последствиях этого шага для Киева, в том числе прекращении поставок электроэнергии на Украину. В свое время Виктор Орбан уже пытался жаловаться в Еврокомиссию на проблемы, которые создает Киев для транзита российской нефти. Результат был нулевой. Обращение Фицо также станет письмом на деревню к дедушке, ведь евробюрократы, следуя курсу на пересаживание ЕС на поставки углеводородов из США, только рады прекращению транзита. Он это, вероятно, понимает, просто соблюдая формальности – мол, я пытался использовать все доступные методы дипломатии, но Киев и Брюссель показали недоговороспособность. Отметим, что в этом году Словакия обеспечила около 23% украинского импорта электричества, так что отключение перетока станет неприятным, но не смертельным для Киева. Однако Братислава не единственная, у кого плохие отношения с Киевом и кто пострадает от прекращения газового транзита – присоединиться к акции мог бы и Будапешт. С учетом его доли поставок (около 32%) эта угроза выглядела бы куда весомее. Не говоря о том, что у этих стран есть и другие козыри в рукаве – несмотря на запрет импорта определенных видов агропродукции с Украины, ее транзит по их территории разрешен. В общем, есть широкий простор для дальнейшего ухудшения и без того небезоблачных отношений трех указанных стран».

