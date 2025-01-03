Телеграм: Новогодние теракты и прощание с транзитом
Новогодние теракты в США, блок Телеграма в Европе и прощание с транзитом российского газа стали главными событиями первой недели 2025 года по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Русский газ и его остановка
Утром 1 января транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен в связи с отказом Киева продлевать соглашение. Из-за прекращения поставок газа без центрального отопления остались жители Приднестровья, в Кишиневе начали отключать электричество. Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь.
«Сапоги всмятку» комментируют заявление Министерства энергетики Украины, которое назвало остановку транзита «историческим событием» и отметило, что такой шаг был сделан «в интересах национальной безопасности» страны:
«"Историческое событие" для Украины, которым в Киеве так гордятся, в данном случае заключается в том, что расположенная в Приднестровской Молдавской Республике крупнейшая в регионе Днестровская ГРЭС перестала снабжать электроэнергией Одесскую область самой Украины. Таким образом, Киев лишил этот густонаселенный регион единственного надежного поставщика электричества. Надежность Днестровской ГРЭС определяется ее заграничным местоположением и, следовательно, неуязвимостью для российских ракетных ударов. Все остальные собственно украинские энергомощности либо уже выведены из строя (ТЭС), либо могут быть парализованы в любой момент путем уничтожения распределяющих подстанций. Все разговоры о строительстве альтернативных ЛЭП из Румынии остались только болтовней. Таким образом, повторяю, "историческое" достижение властей Украины заключается в том, что они своим идиотским перекрытием транзита российского газа фактически добивают Одессу. Впрочем, для сидящего в Киеве сатанинского отродья добить Одессу это то, что им Люцифер прописал. И они об этом ни разу не пожалеют».
«338» интересуется, кто больше всего пострадает от остановки транзита:
«Верховный отмечал: "ветку" через Польшу можно запустить хоть завтра. Как и оставшуюся "нитку" "Северных потоков". Значит, европы устраивает схема закупок СПГ в России – приличных объемов газа – если эти схемы они предпочитают не афишировать. Про штатовский СПГ как завершение "передела энергетической карты Европы" говорить преждевременно: сегодня отгружают газ из Луизианы, а завтра перестанут. И либо соглашаться на любые штатовские условия, либо кулуарно клянчить поставки из России что газовозами, что вспоминая про польскую "ветку". Про Украину как наиболее проигравшего вовсе можно не вспоминать: тарифы на прокачку по газотранспортной системе выросли в 4 раза со 124 грн до 500 с лишним с перспективой дальнейшего роста. Значит, дороже будет производить "чисто_украинские_снаряды" и "чисто_укранские_беспилотники". По умолчанию энергетика станет дороже и без того обнищавшего рядового потребителя. А также недополучение из страны-агрессора (с презрением!) за транзит всего-навсего 800 млн долл. за год. Пугалки формата "Газпром недополучит пару миллиардов" могут впечатлять, лишь если смотреть на них в перспективе нескольких месяцев-года-двух лет. И если забывать о росте поставок СПГ, как и о сохраняющихся объемах закупок дружественными и недружественными странами сырья, включая стратегического, а также продукции с высокой добавочной стоимостью. Идущая почти три года "война на истощение" с попытками нанести России военное и экономическое поражение не способствовала набиванию шишек у западных стратегов. Ничего, пусть еще побьются».
Журналист Наталия Ефимова сочувствует жителям Приднестровья:
«Тирастеплоэнерго сообщает: "Подача горячего водоснабжения и тепла прекращается с 07:00. Ограничения коснулись бюджетных учреждений, жилых домов и организаций всех форм собственности, кроме лечебных учреждений". Жилых домов... Страшновато стало. Зашла на ТСВ Приднестровье, увидела видео – Молдавская ГРЭС перешла вчера на уголь. Пишут, запасов донецкого угля хватит на 52 дня для работы двух энергоблоков. Как же не хватает нормальных соседей и сухопутного коридора! Маленько успокоили слова "Мы все преодолеем в 2025 году!", которые поставили на видео на фоне дымящихся труб ГРЭС».
«Мейстер» отмечает, что не все страны ЕС готовы к суициду:
«Словацкий премьер Роберт Фицо обратился к руководству ЕС с просьбой уделить внимание одностороннему решению Украины прекратить транзит газа из России. Он также предупредил о возможных последствиях этого шага для Киева, в том числе прекращении поставок электроэнергии на Украину. В свое время Виктор Орбан уже пытался жаловаться в Еврокомиссию на проблемы, которые создает Киев для транзита российской нефти. Результат был нулевой. Обращение Фицо также станет письмом на деревню к дедушке, ведь евробюрократы, следуя курсу на пересаживание ЕС на поставки углеводородов из США, только рады прекращению транзита. Он это, вероятно, понимает, просто соблюдая формальности – мол, я пытался использовать все доступные методы дипломатии, но Киев и Брюссель показали недоговороспособность. Отметим, что в этом году Словакия обеспечила около 23% украинского импорта электричества, так что отключение перетока станет неприятным, но не смертельным для Киева. Однако Братислава не единственная, у кого плохие отношения с Киевом и кто пострадает от прекращения газового транзита – присоединиться к акции мог бы и Будапешт. С учетом его доли поставок (около 32%) эта угроза выглядела бы куда весомее. Не говоря о том, что у этих стран есть и другие козыри в рукаве – несмотря на запрет импорта определенных видов агропродукции с Украины, ее транзит по их территории разрешен. В общем, есть широкий простор для дальнейшего ухудшения и без того небезоблачных отношений трех указанных стран».
Россия и ее итоги года
На этой неделе авторы каналов подводят итоги 2024 года.
«Всевидящее око» называет 2024 год удачным для нашей страны:
«В уходящем году Россия решительно и авторитетно выступила как флагман государств, не желающих мириться с претензиями коллективного Запада на мировую гегемонию и соблюдать "порядок, основанный на правилах". Эта новая роль России, основывающаяся на реализации положений Концепции внешней политики, утвержденной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в марте 2023 г., привлекла на нашу сторону много новых союзников и друзей. И продемонстрировала тщетность попыток коллективного Запада собрать сравнимую по масштабу коалицию сторонников укронацистского режима на Украине. Провал широко разрекламированного мирного саммита в Бюргенштоке, оказавшегося на поверку междусобойчиком запуганных или подкупленных Вашингтоном государств, показал, что Глобальный Юг, как и Глобальный Восток, в конфликте России с Украиной в основном сочувствуют нашей стране».
«Дядюшка Мосблог» убежден, что Россия заложила основу для достижения всех своих целей:
«Нам как стране предстоит проделать еще долгий путь. Отбросим опрометчивое, но такое сладкое шапкозакидательство. Украина – это всего лишь небольшой плацдарм идущей геополитической борьбы, – даже не за доминирование и передел миропорядка, – а за наше выживание. В этой борьбе мы снова победим, как побеждали наши предки. Сломаем гниющий хребет врага и оставим потомкам великую и более сильную страну, чем получили в наследство. Мы не посрамим память предков и не подведем потомков. <…> Все наши мечты сбудутся, а наши задачи будут завершены самым наилучшим образом. Главное – любите свои семьи, следите за здоровьем и трудитесь на благо себя, своих близких и нашей общей страны. Счастья вам и вашим близким и скорой победы».
«АДЕКВАТ Z» считает, что минувший год приблизил глобальные изменения:
«Итоги года сформулирую так: набирали и набрали полную силу процессы, которые закономерно увенчиваются переходом количества в качество – и поэтому во многих отношениях мир, страна и мы на личном уровне сейчас оказываемся на пороге. На пороге фундаментальных изменений мироустройства, уже не только фактических, но и формальных. На пороге военного разгрома взбесившейся нежити, который за этот год приблизился больше, чем за предыдущие два».
«УралВагонЗавод – УВЗ» подводит собственные итоги, которые оказались крайне значимыми для успехов России как государства:
«Уралвагонзавод успешно завершил 2024-й год исполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3. По сложившейся традиции танкостроители по-новогоднему оформили машины из каждой партии: на Т-90М "Прорыв" установили российский флаг, а на "семьдесятдвойку" – новогоднюю елку. Также в танки вложили календари с детскими рисунками, посвященными предстоящему 90-летнему юбилею профсоюзной организации УВЗ. В 2024 году наш коллектив круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства от месяца к месяцу увеличивались. Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции стал ноябрь этого года. С началом СВО в конструкцию танков было внесено свыше сотни изменений. Например, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой. Дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек танков. Также на технику ставятся средства снижения заметности, системы РЭБ для противодействия дронам».
«Мюсли вслух» делятся своими наблюдениями:
«Пожалуй, главное впечатление от прошедших 12 месяцев – ощущение удивительной устойчивости нашей экономической и политической системы. Ну а как иначе? Россия сталкивается с жесткими санкциями, военными и дипломатическими вызовами, а еженедельная социология отмечает спокойствие и уверенность в будущем наших граждан. Жизнь идет своим чередом, и стране с лихвой хватает сил отстаивать свои национальные интересы с оружием в руках, пока ее внутренний туризм бьет рекорды, создаются креативные кластеры, развиваются цифровизация, волонтерское движение и возводятся передовые университетские кампусы. Долгие годы ядовитые голоса внушали нам, какие мы глупые, пьяные, ленивые и бесперспективные, да и вообще – "Верхняя Вольта с ракетами". Всем кликушам и недругам назло в 2024-м Россия официально стала 4-й экономикой мира, чья промышленность растет год к году, а сельское хозяйство настолько окрепло, что обеспечивает не только продовольственную безопасность собственных граждан, но и кормит десятки стран мира. Замечательно, что грандиозная выставка-форум "Россия" открыла нам самим глаза на то, сколь много мы вместе уже добились, и зародила мечты о наших будущих успехах».
Европа и её Телеграм-блоки
28 декабря РИА Новости, «Известия», «РЕН ТВ», «Российская газета», «Первый канал», НТВ сообщили, что их телеграм-каналы оказались заблокированы в странах Евросоюза. При попытке открыть их каналы появлялось сообщение о том, что они нарушали законодательства европейских стран. Позже основатель мессенджера Павел Дуров подтвердил, что доступ к каналам ряда российских СМИ был ограничен на территории Евросоюза в соответствии с санкциями и законом ЕС о цифровых услугах.
Канал «Илья Бегун • Авторитарненько» комментирует радость оппозиционеров:
«А чего радуются эти придурки? Если Дуров пошел-таки на подобный прогиб, а не в конкретно версиях AppStore или Play Market для этих регионов, то это лишь вопрос времени, когда ваши помоечки экстремистские начнут блокировать в Беларуси и России по той же самой причине, что указана в сообщении – за нарушение МЕСТНОГО законодательства. А я просто напомню, что РФ и РБ движутся на пути организации единого механизма блокировки ресурсов из списков запрещенных и экстремистских».
«Темник» ожидает эскалации:
«Провокация с блокировкой телеграм-каналов российских СМИ служит индикатором предстоящих очередных недружественных действий со стороны агрессивного Запада в отношении к России. Формула простая – противостоянию "на земле" всегда предшествует эскалация в инфопространстве. Верно и обратное – разрядку в отношениях предваряет смягчение тона на экранах электронных медиа и страницах газет. Высадка финского десанта на танкер с российской нефтью выглядела пробным шаром. В ближайшее время можно ожидать чего-то более масштабного, судя по тому, что в инфопространстве решительно затягиваются гайки».
«Русский силовик» связывает решение Павла Дурова о блокировке с превращением мессенджера в прибыльный проект:
«Телеграм держался, пока не случился приезд Дурова в Париж. Сейчас же Дуров растерялся – и платформа Telegram в одночасье исполнила это решение, якобы чтобы "избежать блокировки" в странах Евросоюза. Понятно, что "блокировка телеги", которую мы уже успешно проходили – это просто шутейная отговорка. А не шутейно то, что Дурова заставляют сменить первоначальное направление телеги от источника "свободных новостей мира" в сторону источника "правильных новостей евро-повестки". И, вероятно, направление будет меняться и дальше – ведь в этом году платные услуги Telegram впервые принесли компании прибыль».
«Политген» пишет о тенденциях:
«О свободе слова в мире скоро можно будет забыть. В ответ уже звучат призывы заблокировать в телеграмме ресурсы ЕС и Украины, и думается, что скоро это произойдет. Если не заблокируют телеграм в целом. <…> Но есть и стратегия загнать российских пользователей в единое информационное пространство, где будет только "проверенная" и "политически верная" информация, и действия европейских чиновников к этому подталкивают. Впрочем, жители ЕС будут в такой же ситуации, и об объективной информации где бы то ни было можно будет скоро забыть. Глобализация дала сбой – теперь вместо соединения общих информационных пространств следует их разделение на блоки в соответствии с тем, какая страна к какому блоку принадлежит. Словом, все как в начале 20 века».
Киев и его союзники
Депутат польского Сейма Витольд Туманович предложил не пускать в Польшу украинских военных после окончания конфликта, поскольку они будут представлять угрозу и организовывать преступные группировки. Кроме того, по его мнению, польские власти не должны допустить отправки польских военных на Украину.
«Ай да новости...» констатирует, что польско-украинские отношения продолжают ухудшаться:
«По словам Тумановича, экс-боевики ВСУ после окончания конфликта станут огромной проблемой для безопасности ЕС. Акцентируя внимание на национальном признаке, Туманович отметил: "Уехавшие с фронта украинцы вольются в европейскую организованную преступность и создадут новые опасные банды". Потому Варшаве стоит задуматься над тем, чтобы их доступ в Польшу был ограничен. По крайней мере, так считают в Сейме. Учитывая, что в ближайшее время на Украине снизят возраст мобилизации до 18 лет, въехать в Польшу смогут лишь инвалиды, депутаты, купившие "белый билет" украинцы, и то не факт. Между тем, Варшава давно дала понять, что для нее это люди даже не второго и не третьего сорта, и отношение к ним соответствующие».
«Мышь в овощном» считает, что заявление польского депутата отражает отношение Варшавы к перспективам вступления Украины в ЕС:
«"Ни один бывший военнослужащий ВСУ не должен иметь возможность попасть на нашу территорию" в устах польского политика – это не только про реальное состояние польско-бандеровской "дружбы" или про то, насколько высоко поляки оценивают моральный облик киевских карателей, которых они же сами вооружают против России. В первую очередь это заявление касается перспектив вступления Украины в Евросоюз, которые сделавший его депутат Сейма, очевидно, оценивает не сильно высоко. Так как, если бы в Варшаве считали шансы Киева попасть в ЕС реальными – то разговор о запрете на въезд экс-ВСУшникам терял бы практический смысл: будучи гражданами страны-члена Союза, они были бы вольны пересекать любые границы в его пределах по своему усмотрению».
Очередную свинью подложил Зеленскому Илон Маск, рассказывает «НОД на Украине»:
«Американский господин в очередной раз пнул своим кованным сапогом по морде своего марионетку Зеленского – высокопоставленный теперь уже чиновник Белого дома Илон Маск написал в соцсети Х, что Зеленский – чемпион всех времен по ограблению США. Так Маск прокомментировал новость о выделении Украине Байденом 2,5 млрд долл. помощи, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен". В ответ Зеленский выступил на ТВ с новогодним поздравлением на фоне флага США, спроецированного на монумент Родина-мать в Киеве. Так и хочется сказать словами классика: "Люди холопского звания сущие псы иногда. Чем тяжелей наказание, тем им милей господа!"»
«ПРОСVЕТ» считает, что это только начало:
«Новые власти США совершенно не скрывают своего отношения к клоуну. Не стесняясь в выражениях, они обвиняют Просроченного в воровстве. А вслед за США свою риторику поменяют и европейские власти».
США и теракты
1 января в Новом Орлеане 42-летний гражданин США Шамсуд-Дин Джаббар, бывший военнослужащий, на пикапе с исламистским флагом въехал в толпу, после чего вышел из машины и открыл стрельбу. Погибло 15 человек, 35 пострадали. В тот же день другой бывший американский военнослужащий, 37-летний Мэтью Ливельсбергер, подорвал арендованный им автомобиль Tesla Cybertruck возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе. В результате взрыва погиб только террорист, несколько прохожих получили легкие травмы. В машине находилась пиротехника и канистры с бензином. Кроме того, вечером 1 января в районе Куинс в Нью-Йорке в результате стрельбы у ночного клуба пострадали 11 человек.
«Америка Light» пишет о новоорлеанском террористе:
«Шамсуддин Джабар, сторонник ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в России], гражданин США, 42 лет, ветеран армии США. Напомню, это тот самый ИГИЛ, который поддержали США и Турция в Сирии и помогли им прийти к власти».
Политолог Малек Дудаков указывает, что теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе могут быть связаны:
«В обоих случаях машины для совершения терактов были арендованы в одном сервисе каршеринга Turo. И в Новом Орлеане, и в Лас-Вегасе преступники явно были смертниками. Один сам взорвался в машине Tesla, другой после наезда на толпу празднующих новый год устроил перестрелку с полицией. Он явно не собирался сдаваться живым. 42-летний Шамсуд Дин Джаббар успел десять лет провести в армии США и отслужить в Афганистане. Потом он работал IT-специалистом и заодно торговал недвижимостью. Дела шли не очень – у него случился развод, пришлось продать дом и жить в трейлере. В 2022 году он укатил в Египет, откуда вернулся радикализованным. И спустя два года совершил теракт. На арендованный пикап Джаббар нацепил джихадистский черный флаг. Это крупнейший теракт в США почти за 10 лет – со стрельбы в ночном клубе Pulse во Флориде в 2016, ее тоже устроил радикальный исламист. Для теракта была выбрана одна из самых известных улиц в США – Бурбон-Стрит, где всегда толпы людей отмечают праздники. Так, чтобы жертв было побольше. А вот в Лас-Вегасе специально использовали именно машину Маска для взрыва рядом с Trump Hotel. Правда, стальной корпус Cybertruck смягчил взрывную волну. Оба теракта сделают более популярными планы Трампа устроить чистки в спецслужбах, не справляющихся с борьбой с экстремистами, и депортировать опасных мигрантов. Те же явно будут отвечать насилием».
«Нелавров» размышляет о жалости к простым американцам:
«Стрельба в ночном клубе в Квинсе (Нью-Йорк). <…> В Америке особенно активно встречают новый год. То Тесла взлетит, то водитель таранит людей, а потом расстреливает, теперь вот. Простых людей, конечно, жалко, но... они нас особо не жалеют, так что не останавливайтесь, цивилизованные американцы. Не все вам руками хохлов наших пенсионеров обворовывать и с ума сводить».
«Стаханов и мир» отмечает, что американцев призывают устроить такую борьбу с терроризмом, что камня на камне не останется:
«Американцев призвали учиться отстреливать террористов. Об этом заявила экс-кандидат на пост госсекретаря США Валентина Гомес после нескольких терактов в новогодние праздники. "Конгресс и ФБР – просто сборище клоунов, которые обожают отправлять деньги, ваших сыновей и дочерей в другие страны – но не в Америку. Террористы уже здесь. Так что покупайте пули, тренируйтесь, чтобы уверенно нейтрализовать их прежде, чем они нейтрализуют вас", – сказала Гомес. Ранее она призвала публично казнить мигрантов».
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