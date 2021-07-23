Телеграм: Неотвратимый газопровод и странная Олимпиада
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Назначены кураторы федеральных округов
В начале июля Владимир Путин в ходе «прямой линии» сообщил, что у каждого федерального округа будет свой куратор по аналогии с Дальним Востоком. На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству округов. Виктория Абрамченко будет отвечать за Сибирский федеральный округ, Юрий Борисов – за Уральский, Татьяна Голикова – за Северо-Западный, Дмитрий Григоренко – за Центральный, Александр Новак – за Северо-Кавказский, Марат Хуснуллин – за Южный, Дмитрий Чернышенко – за Приволжский. Юрий Трутнев продолжит курировать Дальневосточный федеральный округ.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» считает введение новой системы закономерным:
«Конечно, задним умом все сильны, но если присмотреться внимательнее, то подобная новация была предопределена логикой государственной системы. Свою роль сыграли пересекающиеся направления: 1) Тяга к централизации принятия решений. 2) Стремление разделять политику и экономику. Отдельными политическими вопросами в регионах от лица федерального центра занимаются полпреды. Такую же архитектуру теперь применили и к социально-экономическому развитию регионов».
«Политджойстик/Politjoystic» называет выбор кураторов тщательно продуманным:
«Обращает на себя внимание и рациональный подход Мишустина к выбору кураторов. Так, например, куратором Сибирского федерального округа, главные аспекты которого – лес и топливная энергетика, назначен никто иной, как Виктория Абрамченко, отвечающая в правительстве за недропользование, лесное хозяйство и экологию. А Приволжский федеральный округ, обеспечивающий почти половину объема российского экспорта информационных технологий (внедрением которых так активно занимается премьер), получил Дмитрия Чернышенко, занимающийся цифровой трансформацией, инновациями и технологическим развитием. Можно предположить, что новые федеральные представители, обладающие настолько подходящей экспертизой, смогут контролировать "специализацию" и развитие региона в рамках соответствующего нацпроекта на совершенно ином уровне».
«Землянка» объясняет, чем различаются зоны ответственности кураторов и полпредов президента в федеральных округах:
«Сам факт передачи округов под кураторство вице-премьерам – это разделение ответственности с системой полпредств: последние теперь будут отвечать за политику и контроль, а вице-премьеры – за экономику и социальную сферу. Вместе с тем, если политические вопросы допускают определенную свободу оценок и трактовок, то показатели социально-экономического развития гораздо более конкретны. А значит, ответственность вице-премьеров гораздо более осязаемая».
«АДЕКВАТ» напоминает, что еще есть Госсовет:
«Очень интересно, как именно – и везде ли одинаково (кажется, что нет) будет разграничиваться в округах компетенция между полпредами, курирующими вице-премьерами и еще Госсоветом. В целом, видимо, за Госсоветом останутся вопросы стратегического развития, за вице-премьерами координация исполнительной части, а за полпредами – мониторинг и контроль, но частности, в том числе довольно значимые, могут варьировать от округа к округу зависимо от местной специфики».
«Кремлёвская прачка» рассуждает о ресурсах и контроле:
«Функционально вице-премьеры имеют доступ к ресурсам федерального центра и могут объединять компетенции любых необходимых министерств, особенно при решении конкретных проблем нацпроектов в конкретном регионе, в отличие от министров, которые ограничены только своей структурой. А постоянные визиты М. Мишустина в регионы уже показали пользу личного внимания межотраслевых верхов исполнительной власти к региональным проблемам. Но за полпредами по-прежнему сохраняется функция контроля за расходованием бюджетных средств, что увеличивает социально-экономический эффект от деятельности института кураторов вице-премьеров. Вот так: контроль и еще раз контроль».
Первая в истории России межгосударственная жалоба в ЕСПЧ
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Генпрокуратура РФ обвинила Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. В частности, властям Украины предъявлены обвинения в водной блокаде Крыма; дискриминации русскоязычного населения, российских компаний и предпринимателей; в гибели мирного населения и жестоком обращении с людьми, в том числе в Донбассе и Одессе; в гибели людей и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории; в лишении жителей Донбасса возможности участвовать в выборах; в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих; в крушении Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, которое стало следствием того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
«Глазьев для думающих людей» приветствует активность Генпрокуратуры, в то же время признавая, что надежд на объективность ЕСПЧ немного:
«Лучше поздно, чем никогда – наконец-то Генпрокуратура обратилась с иском в ЕСПЧ, выдвинув против Украины множество обвинений в нарушении прав человека. Эти нарушения – лишь капля в море преступлений против человечества, которые под руководством спецслужб США и Англии совершает нацистский русофобский режим на Украине. Для ЕСПЧ этот иск – проверка на вшивость, которую нужно было бы сделать еще в 2014 году. Может быть, удалось бы предотвратить сотни тысяч преступлений против граждан Украины, совершенных органами государственной власти этого марионеточного режима. Но надежд на объективное разбирательство этого суда тогда не было. Может быть, ситуация изменилась, и мы дождемся трибунала над неонацистами, виновными в массовых убийствах граждан на территории Украины?»
«Доктор прописал» размышляет о том, как отреагирует ЕСПЧ:
«В жалобе говорится о нарушениях по десяти статьям Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней, в том числе о праве на жизнь (ст. 2), о запрещении пыток (ст. 3), о праве на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5), о свободе выражения мнений (ст. 10), об уважении к частной и семейной жизни (ст. 8) и так далее. Перечень внушительный, работа при подготовке жалобы была проведена основательная. Нет причин, почему бы ЕСПЧ не принял ее к рассмотрению. Но, собственно, поглядим, как оно там будет».
«Записки на заборе» рассуждают о том, как иск России может исправить ситуацию на проблемных территориях:
«Формально, если жалоба будет принята к рассмотрению, ЕСПЧ может заявить о необходимости немедленно подать воду в Крым и остановить обстрелы на Донбассе (оба случая опасны для жизни людей). Вполне вероятно, что именно этого Россия и добивается, так как понимает, что здесь начнется конфликт между Евросоюзом и Украиной, которая хочет стать его частью».
«Политтранзит» отмечает, что Киев регулярно жалуется на Москву в ЕСПЧ:
«Сама Украина – частая гостья в ЕСПЧ. С марта 2014 года от республики подано в суд девять исков. В последнем Киев обвинил Москву в "целенаправленных операциях по убийству оппонентов". До этого бывшая братская республика жаловалась на незаконное навязывание российского гражданства жителям Крыма, произвольные рейды в частные дома, экспроприацию имущества без компенсации и другие "злонамеренные" действия России. Главное требование и конечная цель российской жалобы, закрепленные в ее выводах – восстановить мир и согласие на территории Украины».
«Темник» напоминает о статье Владимира Путина про единство русского и украинского народов:
«Активность Генпрокуратуры на международном направлении связана с новой функцией ведомства. Оно теперь представляет интересы России в ЕСПЧ. Любопытный момент: Генпрокуратура демонстрирует, что готова не только обороняться, но и нападать. Заметим, что прокурорская жалоба актуализирует тему госпереворота на Украине и преступлений киевской власти. Тем самым резонируя с последней статьей Владимира Путина».
Соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2»
Договор по газопроводу «Северный поток – 2» между США и Германией предусматривает, что Вашингтон не будет препятствовать запуску проекта, но оставляет за собой право вводить санкции и требовать того же самого от Берлина, если сочтет, что Россия использует газ для политического давления на страны Евросоюза и Украину. В рамках соглашения Германия обязалась добиваться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истечет срок действующего контракта. Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал это условие, подчеркнув, что «Газпром» всегда выражал готовность к продолжению транзита газа через Украину, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Европейские СМИ пишут, что договор устраняет последние препятствия на пути к завершению «Северного потока – 2». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть много вопросов к американо-германскому соглашению. Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин назвал договор катастрофическим для Украины.
Депутат Госдумы Елена Панина возмущена достигнутым соглашением:
«Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" – это не что иное, как попытка установить внешнее управление над транзитом российского газа в Европу. Можно долго и подробно анализировать пункты данного документа, предполагать, кто от него больше выиграет, но его идея лежит на поверхности – нам пытаются навязать свою волю. В основе этой схемы внешнего управления лежит желание коллективного Запада свой геополитический проект "Украина" поставить на финансовое содержание России: проект "анти-Россия" финансировать за счет России. А нам это надо?»
«Мейстер» пишет о перспективах 2024 года:
«Итак, в 2024 году Россию ждет новый масштабный торг с ЕС и США о судьбе украинского транзита. Ожидаемо. Для Запада это не праздный вопрос – труба подпитывает экономику их вассала, содержание которого их тяготит. Однако стартовые позиции на переговорах в 2024 году для России будут лучше, чем в 2020: у нее уже будут рабочие альтернативы в лице работающих "Балканского потока" и СП-2. Санкции в отношении последнего, хоть и возможны гипотетически, уже вряд ли будут введены. Украина же, кроме не подкрепленных юридически обещаний инвестиций и защиты ее интересов, ничего толком не получает. Вероятно, поэтому спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков уже вновь обратился к Конгрессу США с просьбой не допустить завершения проекта СП-2».
Американист Дмитрий Дробницкий считает, что это соглашение – не про транзит газа, а про транзит власти в Германии:
«Это сделка между Байденом и Меркель. А еще точнее – между глобальным начальством и теми элитами, которые представляет уходящая фрау канцлерин. Эти элиты, конечно, комплиментарны начальству, но все же у них и свои интересы имеются. Это такие рудименты квази-субъектной Европы. И они получают свой вожделенный суперхаб. Вот только кнопка отключения должна находиться в Вашингтоне. Потому что энергопотоки Европы должны находиться в "правильных" руках. <…> Глобальное начальство строит альянс демократий, а это такой альянс, который не терпит бесконтрольного течения энергоносителей и всяких непредсказуемых выборов. Так что дело не в транзите газа. А в транзите власти в Германии. И, как следствие, – во всей Европе».
Журналист Марат Касем позабавлен реакцией Литвы:
«Рубрика "Поржать вечерком". Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток – 2", однако утверждает, что у стран Запада еще есть рычаги, чтобы получить для Украины выгоду от находящегося в стадии завершения проекта. Ландсбергис заявил, что условием для начала действия газопровода мог бы стать вывод российских военных из Украины или четкая перспектива членства в НАТО для Украины. Он точно литовский чиновник, а не украинский? Видимо, придется российским войскам вторгнуться на Украину, чтобы потом, как он просит, вывести военных».
«Мюсли вслух» обращают внимание на расхождения в немецком и американском вариантах заявлений о договоре:
«Любопытно, что американская и немецкая публикации совместного заявления по "Северному потоку-2" отличаются друг от друга. В американском тексте говорится, что ФРГ выделит не менее 200 млн евро на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины; в германской публикации такого нет. Однако немецкая публикация содержит обязательство Германии поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной с выделенным финансированием в размере $70 млн в год. Обе публикации говорят о создании ФРГ "Зеленого фонда для Украины", в который Германия внесет первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн; фонд должен собрать не менее $1 млрд инвестиций, в том числе частных, американских и немецких. Собственно, главное содержание договоренности в том и состоит, что Германия берет на себя обязательство поддерживать Украину материально. А вот конкретные суммы поддержки, похоже, обсуждаемы или, по крайней мере, еще обсуждаются».
Арест главы ГИБДД Ставропольского края
Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова арестовали на два месяца, задержаны более 30 его подчиненных. Им инкриминируют организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления и превышение полномочий. В связи со скандалом глава МВД РФ Владимир Колокольцев снял с должности начальника полиции Ставропольского края Сергея Щеткина.
В СМИ и телеграм-каналах разошлись фото, сделанные в доме Сафонова, который формально принадлежит его любовнице. Богато и безвкусно украшенные интерьеры дворца окрестили «цыганским барокко». Особенно всех поразил золотой унитаз.
«Мышь в овощном» не понимает, как Сафонов дошел до такой жизни:
«Глядя на кадры из жилища великого ставропольского ГАИшника сложно отделаться от впечатления, что на каком-то этапе карьеры этому офицеру российской полиции сделали какой-то укол в мозг. После чего он начал работать каким-то своим, только самому себе понятным путем. Потому что представить себе разумного, взрослого, дееспособного человека в погонах, устраивающего у себя дома на "трудовые средства" такую хохлому с пахлавой и искренне считающего, что это все – навсегда, у нас не получается».
«ОПЕР Слил» комментирует отставку главы краевой полиции:
«Эпичное и вполне ожидаемое завершение карьеры. Во избежание подобных фейлов рекомендуем региональным руководителям проверить условия проживания не только начальников (в том числе замов) ГИБДД, но вместе с ними тыловиков, колбасников и следственные органы. Много нового узнаете о своих подчиненных, если отнесетесь к этой процедуре не формально».
«Навстречу Трансферу» обновляет резюме:
«Часть нашей маленькой редакции собирается срочно уехать в Ставрополь и вступить в ряды ГИБДД, готовы работать на самой тяжелой трассе в самую большую жару и переносить все превратности службы».
«GM» напоминает о призыве Сафонова не давать взятки:
«Буквально несколько месяцев назад уже экс-начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов обратился к автомобилистам с просьбой не провоцировать автоинспекторов на получение взяток. "Зачем посредник, несите деньги напрямую ко мне" – забыл добавить».
«РосСкандал» пишет о том, как причудливо на ставропольскую историю откликнулся Новосибирск:
«В Новосибирске чиновников призвали отчитываться по ТВ – после золотого унитаза в Ставрополе. Идею высказал депутат горсовета Ростислав Антонов после скандала вокруг дворца нач ГИБДД Ставрополья. Раз декларации не работают, пусть чиновники отчитываются на ТВ. "Нужна публичность", – сказал депутат. Уж не знаем, наивность или популизм? Ну, с чего это чиновники побегут светить свои "заначки" на ТВ? Кстати, сами декларации в массе публичны, и все это – шило на мыло. Но в одном он прав – система деклараций не работает, а точнее, она работает как раз на сокрытие реальных доходов».
Олимпиада в Токио
В пятницу в Токио открываются XXXII летние Олимпийские игры. Из-за пандемии они проходят без зрителей и на год позже, чем планировалось.
«58-я?» называет эти Игры самыми странными за всю историю:
«Сегодня в Токио начинается Олимпиада 2020 (2021), которую многие уже окрестили Ковидные Игры. Это – самая странная Олимпиада в истории человечества. Практически полное отсутствие зрителей и беспрецедентная организация ограничений для спортсменов, которая лично нам напомнила антиутопические "Голодные игры" Сьюзен Коллинз (вроде бы никаких прямых отсылок нет, однако что-то в атмосфере есть схожее)».
Российским спортсменам на Играх запрещено использовать национальный флаг и гимн, официально они представляют Олимпийский комитет России и могут использовать в качестве названия команды только англоязычную аббревиатуру ROC – от Russian Olympic Committee. В поддержку российских олимпийцев в соцсетях был запущен хештег #wewillROCyou. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что «we will rock you» переводится как «мы вас разгромим», и подчеркнул, что аббревиатура ROC ко многому обязывает.
«МиссТелеграм |» комментирует акцию #wewillROCyou:
«Тина Канделаки запустила кампанию #wewillROCyou в поддержку нашей олимпийской сборной! Вчера Канделаки написала пост в защиту нашей сборной, которую лишили не только флага и гимна, но и названия страны. Оказалось, что Россию можно обозначать исключительно как ROC – это англоязычное сокращение названия Олимпийского комитета России. Собственно говоря, именно этот самый ROC и обыгрывается в хэштеге, причем очень здорово! Тина Канделаки написала: "Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo". Ее уже поддержал Тимати и другие звезды. Советую всем присоединиться, это важно!»
«ШМОТ» надеется, что участие в таких полезных акциях войдет в моду:
«Акции и челленджи прочно вошли в нашу жизнь и стали частью современной культуры. Сейчас в соцсетях проходит очень хорошая акция: не из "модных" кампаний с предложением облиться краской или грызть лед, а объединяющая людей для правильной цели. Вскоре в Японии стартуют Олимпийские игры. Решением Всемирного антидопингового агентства наша сборная на Олимпиаде флага и гимна. Теперь мы – ROC – Российский олимпийский комитет. Так вот, чтобы поддержать наших спортсменов, объединились многие российские селебрити и пользователи соцсетей. Акцию с символичным названием wewillROCyou начала Тина Канделаки, и сейчас к ней присоединились Тимати, Наталья Рудова, Лера Туманова, Катя Вайн, DJ SMASH. Пожалуй, появляется новая мода – на участие в правильных акциях».
За три дня до начала Олимпиады Международный олимпийский комитет одобрил смену девиза Игр. На протяжении 127 лет девиз был «Быстрее, выше, сильнее!». Новый вариант звучит так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».
Журналистка Наиля Аскер-заде комментирует изменения:
«Легендарный девиз придумал в 1894 году доминиканский священник Анри Дидон, друг основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена. Более века именно он был олицетворением игр, а новый вариант преподносится как ответ на вызовы времени. Олимпийские игры, действительно, уже не те: в этом году из-за пандемии на трибунах не будет шумных толп иностранных болельщиков, а в соревнованиях впервые примут участие трансгендеры. После смены девиза МОК придется менять Олимпийскую хартию и, может быть, даже переделать монумент в швейцарской Лозанне. Интересно, как долго в привычном виде продержатся олимпийские кольца?»
А «Всевидящее око» цитирует Виктора Цоя:
«Все говорят, что мы вместе. Все говорят, но немногие знают, в каком…»
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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