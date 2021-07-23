Телеграм: Неотвратимый газопровод и странная Олимпиада

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Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Генпрокуратура РФ обвинила Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. В частности, властям Украины предъявлены обвинения в водной блокаде Крыма; дискриминации русскоязычного населения, российских компаний и предпринимателей; в гибели мирного населения и жестоком обращении с людьми, в том числе в Донбассе и Одессе; в гибели людей и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории; в лишении жителей Донбасса возможности участвовать в выборах; в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих; в крушении Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, которое стало следствием того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

«Глазьев для думающих людей» приветствует активность Генпрокуратуры, в то же время признавая, что надежд на объективность ЕСПЧ немного:

«Лучше поздно, чем никогда – наконец-то Генпрокуратура обратилась с иском в ЕСПЧ, выдвинув против Украины множество обвинений в нарушении прав человека. Эти нарушения – лишь капля в море преступлений против человечества, которые под руководством спецслужб США и Англии совершает нацистский русофобский режим на Украине. Для ЕСПЧ этот иск – проверка на вшивость, которую нужно было бы сделать еще в 2014 году. Может быть, удалось бы предотвратить сотни тысяч преступлений против граждан Украины, совершенных органами государственной власти этого марионеточного режима. Но надежд на объективное разбирательство этого суда тогда не было. Может быть, ситуация изменилась, и мы дождемся трибунала над неонацистами, виновными в массовых убийствах граждан на территории Украины?»

«Доктор прописал» размышляет о том, как отреагирует ЕСПЧ:

«В жалобе говорится о нарушениях по десяти статьям Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней, в том числе о праве на жизнь (ст. 2), о запрещении пыток (ст. 3), о праве на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5), о свободе выражения мнений (ст. 10), об уважении к частной и семейной жизни (ст. 8) и так далее. Перечень внушительный, работа при подготовке жалобы была проведена основательная. Нет причин, почему бы ЕСПЧ не принял ее к рассмотрению. Но, собственно, поглядим, как оно там будет».

«Записки на заборе» рассуждают о том, как иск России может исправить ситуацию на проблемных территориях:

«Формально, если жалоба будет принята к рассмотрению, ЕСПЧ может заявить о необходимости немедленно подать воду в Крым и остановить обстрелы на Донбассе (оба случая опасны для жизни людей). Вполне вероятно, что именно этого Россия и добивается, так как понимает, что здесь начнется конфликт между Евросоюзом и Украиной, которая хочет стать его частью».

«Политтранзит» отмечает, что Киев регулярно жалуется на Москву в ЕСПЧ:

«Сама Украина – частая гостья в ЕСПЧ. С марта 2014 года от республики подано в суд девять исков. В последнем Киев обвинил Москву в "целенаправленных операциях по убийству оппонентов". До этого бывшая братская республика жаловалась на незаконное навязывание российского гражданства жителям Крыма, произвольные рейды в частные дома, экспроприацию имущества без компенсации и другие "злонамеренные" действия России. Главное требование и конечная цель российской жалобы, закрепленные в ее выводах – восстановить мир и согласие на территории Украины».

«Темник» напоминает о статье Владимира Путина про единство русского и украинского народов:

«Активность Генпрокуратуры на международном направлении связана с новой функцией ведомства. Оно теперь представляет интересы России в ЕСПЧ. Любопытный момент: Генпрокуратура демонстрирует, что готова не только обороняться, но и нападать. Заметим, что прокурорская жалоба актуализирует тему госпереворота на Украине и преступлений киевской власти. Тем самым резонируя с последней статьей Владимира Путина».

