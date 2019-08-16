Телеграм: Надежные люди за штурвалом и карнавализация протестов - два полюса недели

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В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье из-за пожара в обоих двигателях, куда попали чайки. Героями новостей стали пилоты, совершившие успешную посадку — жесткое приземление в труднейших обстоятельствах прошло без человеческих жертв. Специальная комиссия расследует причины ЧП. В Telegram обсуждали возможные причины катастрофы — работоспособность системы отпугивания птиц на взлетных полосах и расположение незаконной свалки вблизи воздушной гавани.

«Fighterbomber» называет произошедшее чудом по ряду причин:

«Ровное, достаточно большое для аварийной посадки поле кукурузы в Подмосковье, на взлётно-посадочном курсе, это чудо. Чудо, что обошлось без свечного заводика какого-нибудь депутата, который забил хер на нормативы строительства в зоне аэродрома, каких-нибудь дачек, построенных в лихие 90-е методом заноса кому надо, и просто не оказалось ни столба, ни канавы, ни посадки, ни дороги поперёк. Это огромная удача и везение. Верующие пассажиры и члены экипажа могут идти ставить свечку. Есть за что».

Телеведущая Тина Канделаки о летчиках-героях, совершивших подвиг:

«Поступок Дамира Юсупова и его коллег безусловно заслуживает награды (о чем уже успел сказать Дмитрий Песков) и всяческого внимания. Мы часто слышим, что подавляющее большинство инцидентов с самолетами — это человеческий фактор. Теперь мы получили еще одно яркое подтверждение того, что этот же человеческий фактор спасает нам жизни. Наши пилоты и бортпроводники работают по всему миру и выдерживают конкуренцию в лучших авиакомпаниях земного шара. Сегодня они дали нам важный повод для гордости и ощущение того, что мы находимся в надежных руках».

«Мышь в овощном» замечает, что благополучная аварийная посадка совпала с Днем авиастроителя:

«И ни в коей мере не принижая мастерства и героизма пилотов «Уральских авиалиний», можно заодно поздравить и поблагодарить конструкторов Airbus. Которые, правда, вряд ли знают про этот праздник, так как он наш, местный».

«Бойлерная» пишет, что при принятии нормативов градостроительной политики необходимо учитывать вероятность таких ЧП:

«Буквально на этой неделе Минтранс разработал законопроект, согласно которому упростят застройку в режимной зоне вокруг российских аэропортов. Эксперты сразу высказались о том, что это может создать серьезные проблемы как воздушным гаваням, так и покупателям такого жилья. Сегодня самолет совершил аварийную посадку в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта».

Юрист Наталья Шатихина в канале «Приговорчики в строю» объясняет, почему так сложно установить виновных в образовании незаконной свалки вблизи аэропорта в Домодедово:

«Ребята, скажу вам по секрету, у нас в стране свалки на всём маршруте от Москвы до Симферополя. Мы по свалкам путь домой можем найти практически, как Гензель и Гретхен по хлебным крошкам. <...> Это огромная индустрия. Ловить можно мусоровозы, но , как и все незаконное предпринимательство, оно начинается в уголовном праве с 2 250 000 рублей. Сколько стоит одна машина мусора? Прикиньте мысленно, сколько надо просидеть в засаде у свалки, зафиксировать этих нелегальных мусоровозов, задержать, расследовать, доказать связь между собой, чтобы набрать на уголовку? Это как с нелегальной добычей песка. Их просто никто не ловит».

«338» пишет о том, почему мы помним «Чудо на Гудзоне», но не знаем аналогичного события, произошедшего на Неве в 1963 году:

«На фоне этого несправедливыми кажутся две вещи - недооценка действий советских пилотов, госнаграды до которых не дошли, а также игнорирование нерядового и, поистине, героического случая госпропагандой. А теперь мы имеем ремейк «Экипажа» с Козловским, глядя на которого заразишься фитнесом или чем-то еще, но только не небом и не рабочей профессией».







