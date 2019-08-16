Телеграм: Надежные люди за штурвалом и карнавализация протестов - два полюса недели
Топ-1: Чудо над Жуковским
В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье из-за пожара в обоих двигателях, куда попали чайки. Героями новостей стали пилоты, совершившие успешную посадку — жесткое приземление в труднейших обстоятельствах прошло без человеческих жертв. Специальная комиссия расследует причины ЧП. В Telegram обсуждали возможные причины катастрофы — работоспособность системы отпугивания птиц на взлетных полосах и расположение незаконной свалки вблизи воздушной гавани.
«Fighterbomber» называет произошедшее чудом по ряду причин:
«Ровное, достаточно большое для аварийной посадки поле кукурузы в Подмосковье, на взлётно-посадочном курсе, это чудо. Чудо, что обошлось без свечного заводика какого-нибудь депутата, который забил хер на нормативы строительства в зоне аэродрома, каких-нибудь дачек, построенных в лихие 90-е методом заноса кому надо, и просто не оказалось ни столба, ни канавы, ни посадки, ни дороги поперёк. Это огромная удача и везение. Верующие пассажиры и члены экипажа могут идти ставить свечку. Есть за что».
Телеведущая Тина Канделаки о летчиках-героях, совершивших подвиг:
«Поступок Дамира Юсупова и его коллег безусловно заслуживает награды (о чем уже успел сказать Дмитрий Песков) и всяческого внимания. Мы часто слышим, что подавляющее большинство инцидентов с самолетами — это человеческий фактор. Теперь мы получили еще одно яркое подтверждение того, что этот же человеческий фактор спасает нам жизни. Наши пилоты и бортпроводники работают по всему миру и выдерживают конкуренцию в лучших авиакомпаниях земного шара. Сегодня они дали нам важный повод для гордости и ощущение того, что мы находимся в надежных руках».
«Мышь в овощном» замечает, что благополучная аварийная посадка совпала с Днем авиастроителя:
«И ни в коей мере не принижая мастерства и героизма пилотов «Уральских авиалиний», можно заодно поздравить и поблагодарить конструкторов Airbus. Которые, правда, вряд ли знают про этот праздник, так как он наш, местный».
«Бойлерная» пишет, что при принятии нормативов градостроительной политики необходимо учитывать вероятность таких ЧП:
«Буквально на этой неделе Минтранс разработал законопроект, согласно которому упростят застройку в режимной зоне вокруг российских аэропортов. Эксперты сразу высказались о том, что это может создать серьезные проблемы как воздушным гаваням, так и покупателям такого жилья. Сегодня самолет совершил аварийную посадку в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта».
Юрист Наталья Шатихина в канале «Приговорчики в строю» объясняет, почему так сложно установить виновных в образовании незаконной свалки вблизи аэропорта в Домодедово:
«Ребята, скажу вам по секрету, у нас в стране свалки на всём маршруте от Москвы до Симферополя. Мы по свалкам путь домой можем найти практически, как Гензель и Гретхен по хлебным крошкам. <...> Это огромная индустрия. Ловить можно мусоровозы, но , как и все незаконное предпринимательство, оно начинается в уголовном праве с 2 250 000 рублей. Сколько стоит одна машина мусора? Прикиньте мысленно, сколько надо просидеть в засаде у свалки, зафиксировать этих нелегальных мусоровозов, задержать, расследовать, доказать связь между собой, чтобы набрать на уголовку? Это как с нелегальной добычей песка. Их просто никто не ловит».
«338» пишет о том, почему мы помним «Чудо на Гудзоне», но не знаем аналогичного события, произошедшего на Неве в 1963 году:
«На фоне этого несправедливыми кажутся две вещи - недооценка действий советских пилотов, госнаграды до которых не дошли, а также игнорирование нерядового и, поистине, героического случая госпропагандой. А теперь мы имеем ремейк «Экипажа» с Козловским, глядя на которого заразишься фитнесом или чем-то еще, но только не небом и не рабочей профессией».
Топ-2: Протест под знаком карнавализации
Накануне оппозиционного митинга 10 августа на площади Сахарова, звезда YouTube Юрий Дудь и рэпер Oxxxymiron призвали своих фанатов принять участие в этой протестной акции. В ходе митинга выступления оппозиционных политиков перетекли в концерт рэпера Face, групп IC3PEAK, «Кровосток» и других. По оценкам организаторов, митинг-концерт посетило более 50 тысяч человек, по официальным данным МВД - 20 тысяч. В Telegram обсуждали, насколько участники митинга разделяют требования московских оппозиционеров и видят ли перспективу протестного движения.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» оценивает митинг и дает прогноз:
«Протест в Москве устоял, нарастив свою численность при отсутствии координации со стороны задержанных оппозиционных лидеров и при наличии охранительcкой кампании в провластном медийном сегменте. Митинг 10-го августа на Сахарова окончательно оформил фрустрацию либеральной части гражданского общества в состоявшийся политический феномен, который будет влиять на федеральную повестку в ближнесрочной перспективе».
«Темник» пишет о главном событии субботы:
«Сегодняшний протест прошёл под знаком карнавализации. Смешались в кучу люди, звёзды, смыслы. Оппозиция пошла путём трансформации политической акции в шоу-концерт. Несомненно, такой подход даёт прирост аудитории на митинге. Но что толку? За весёлой тусовкой с блогерами теряется первоначальный вектор политической борьбы. Протестное сообщество временно увеличилось случайными людьми за счёт медиаподдержки мероприятия со стороны селебрити. Но оппозиции будет сложно продолжать ту же линию и не снижать накал борьбы».
Журналист Юрий Сапрыкин пишет:
«Настоящие моральные лидеры были вчера не на сцене, а в толпе, и не очень стремились говорить. Пост Дудя накануне митинга оказался сильнее любого вчерашнего выступления — более риторически точным, более убедительным, более воодушевляющим. Важно не только то, что эти люди физически появились на митинге: фактически они взяли на себя ответственность за все это движение в публичном пространстве. Учитывая возможные риски для профессии, которые это может повлечь — это серьезно».
Автор канала «НЕБОЖЕНА» в отповеди Сапрыкину отмечает:
«Налицо временный коммерческий проект. Он интересен Фейсу, Окси и Дудю до той поры, пока он приносит хайп и бабло. <...> Как только эти митинги-концерты будут хоть мало-мальски угрожать бизнесу этих интернет-звёзд, площадь опустеет. <...> Готова поспорить, что это был последний крупный митинг оппозиции в этом политическом сезоне. Лидеры протеста коммерциализировали протест, на митинг ходят случайные люди, четких целей и сроков их выполнения нет».
Журналист Антон Красовский вступается за поклонников рэп-исполнителей, которых подвергают критике за решение прийти на митинг:
«Люди там были совсем разные, молодые и пожилые, отличные люди в общем. С русскими флагами, с надеждой на хорошее. Вы же сами все время говорили, что «нечего ходить на несогласованные акции, это противозаконно». Но тут-то все согласованно. Все законно. То есть законно тоже нельзя?».
«Мейстер» сравнивает прошедшие акции с «белоленточными» событиями 2010-11 гг и тогдашним расколом оппозиции:
«Вроде бы сейчас, когда к несистемной оппозиции приковано всеобщее внимание, хороший момент, чтобы выработать и озвучить некую долгосрочную программу. Но «прекрасную Москву будущего» протестники представляют очень по-разному, и попытка выработать общую программу чревата расколом протестного движения. Судя по всему, идти на этот риск лидеры протеста не готовы».
Топ-3: «Вкалывают роботы»
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по сокращению рабочей недели до 4 дней. Следом осторожно прореагировали депутаты Госдумы - призвали изучить все плюсы и минусы инициативы. В СМИ эксперты из разных областей озвучивали неоднозначную позицию по этому вопросу. Новость широко обсуждалась в телеграм-каналах.
«АДЕКВАТ» пишет:
«Технический прогресс должен позволить человеку работать меньше часов за те же деньги, в этом случае да, сокращение осмысленно. Или у нас скажем 5 дней по 6 часов, например, или 4 по 8, циклические работы выполняются посменно, творческие как были ненормированными, так и останутся. Проблема в том, что капитализм в своём исходном виде таких шалостей не позволяет, к сожалению».
«Кремлевский безБашенник» считает разговоры о сокращении рабочего времени заполнением вакуума в позитивной информационной повестке, которая с начала политического сезона станет неактуальной:
«Почему-то кажется, что вся эта затея в итоге закончится пшиком по целому ряду причин (прежде всего — экономического свойства, и с учетом того, что бизнесу руки выкрутить будет не так-то просто). И если сейчас СМИ не перестают напоминать, что впервые ее озвучил премьер Дмитрий Медведев, добавляя последнему абстрактные политические бонусы, то потом, на финальной стадии, возможно, это афишировать особо не станут. Да и, собственно, никто же никому и ничего по данному поводу не обещал и не обещает. Можно обсудить? - Можно. - Можно принять соответствующие законодательные акты? - Можно, но… не нужно».
Канал «Депутатские будни» еще более конкретен в формулировках:
«Уже и комитет ГД по труду обещает в скором времени начать прорабатывать этот вопрос, Медведев и профсоюзы полностью идею поддерживают. Надеюсь, вы же понимаете, что это чистый предвыборный популизм? Наша экономика такое просто не потянет».
«Скажу по секрету...» иронизирует:
«...Это, конечно, сильный ход. Так мы попадём в пост-индустриальный роботизированный мир, минуя эпоху упорного труда и овертаймов. Или не попадём?».
Канал «Ясно Понятно» рассказывает, что случится, если все-таки рабочую неделю всерьёз сократят:
«Российский рынок труда ждут тектонические сдвиги, и, скорее всего, они негативно отразятся на трудящихся. Уже сейчас масса россиян работает в теневом секторе, в условиях ненормированного рабочего дня, без отпусков и больничных. Но даже если это легальная работа, защищенность трудящихся остается низкой, ведь профсоюзы в России – фикция, а судиться с работодателем решаются совсем немногие. Если русский бизнес заставят переводить наемных работников на четырехдневку, но при этом без сокращения ФОТ, мы, скорее всего, увидим масштабную дискриминацию трудящихся, например, прекращение выплат премий и надбавок, увольнения с целью оптимизации издержек, уход экономики в тень и прочие безобразия».
Топ-4: Травматичное крещение
Интернет взбудоражило видео жестокого крещения годовалого ребенка. Инцидент произошел в одной из церквей Гатчины Ленинградской области. Во время проведения обряда священник действовал чрезмерно грубо, в результате чего ребенок получил ссадины и ушибы. Возмущенные родители написали жалобу на имя руководства епархии и подали заявление в полицию. Игумена Фотия, проводившего обряд, церковное руководство запретило в служении, он не может больше носить рясу, а родителям принесли извинения. Резонансную новость широко обсуждали в Telegram.
«Кровавая барыня» возмущенно реагирует на видео:
«Какое адище, он адекватный вообще? С такой силой и злобой окунает на видео, бедный малыш».
Телеграм-каналу «Mash на Мойке» удалось взять комментарий у о. Фотия:
«Я выполнил свой пастырский долг до конца и сделал всё то, что должен сделать священник».
Журналист Леся Рябцева пишет:
«О чем думает священник, когда оставляет такие воспоминания и такую травму (не только эмоциональную, но и физическую — у малыша ссадины и синяки) матери и ребёнку? <...>Игумен Фотий уже успел дать комментарий, что «он всегда так делает вот уже 26 лет, и все было ок, а это просто мать попалась эмоциональная». Хорошее такое, сердечное оправдание своей жестокости, раскаяния хоть отбавляй, ниче не скажешь. Вы перед тем как к Богу прийти, с людьми по-человечески научитесь».
«Орда», достаточно объективно анализируя ситуацию, с аргументами в пользу и против священника, в результате приходит к выводу:
«В нашей палате почти у всех есть дети. И мы как-то не сговариваясь пришли к выводу, что если бы на наших глазах священник-неадекват любой конфессии начал бы топить, царапать, давить и складывать вчетверо нашего ребенка, и при этом бы еще хамил, отталкивал и не давал его взять, то скорее всего на свете одним инвалидом стало бы больше».
Руководитель Синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда отмечает главную ошибку священника - отсутствие миссионерской работы с родителями:
«Если к моменту Крещения в ходе катехизации между восприемниками, родителями и священником налажено доверие и понимание, то подобные случаи будут исключены - по определению, как сейчас принято говорить. Это дорога с двусторонним движением, и каждый должен пройти свой путь. Таинство, в большинстве случаев, не экстренная операция, сделанная дежурным хирургом. Оно совершается в общине, где между ее членами призваны царить любовь и внимание».
Сам о.Фотий также пытался объяснить ситуацию для СМИ соблюдением канонов при крещении, однако женские телеграм-каналы, например «Беседки наседки», доводы священника только разозлили:
«Центральный фигурант скандала, извините, пропустил отличную возможность промолчать. <...> Но человеку нужно было выступить - и он выступил. В том числе, с проповедью на тему обязательности погружательного крещения. Будто дело в нем, а не в телесных повреждениях чужому ребенку. То есть, нам было ясно и вслух озвучено: устав Православной Церкви нарушать совесть не позволяет, а вредить чужим детям позволяет. Правильно в служении запретили».
Топ-5: Опасное судейство в Грозном
В чеченской столице во время футбольного матча Премьер-Лиги «Ахмат» - «Спартак» из динамиков над стадионом раздался выкрик, оскорбляющий рефери. Многие сразу узнали голос Магомеда Даудова, однако пресс-секретарь ФК «Ахмат» Ризван Эдильсултанов неожиданно взял на себя всю вину за выкрики и объяснил их несдержанностью, о которой уже сожалеет. В Telegram не поверили признаниям Ризвана и много обсуждали спортивный азарт и неспортивное поведение председателя Парламента ЧР и президента главного чеченского футбольного клуба.
Канал «Абречество вещает» пишет:
«Магомед Даудов сначала угрожал судье матча у кромки поля за показанную игроку «Ахмата» красную карточку, а затем поднялся в ВИП-ложу стадиона и прокричал через микрофон...».
«Пяр во время чумы» пишет о контексте оскорбительных выкриков:
«При этом «Ахмат» вдрызг проигрывал, пока его албанский футболист Бериша не устроил на поле войну понтов и накрутил нервы всем футболистам: особенно своим. Самый несдержанный - камерунец - был удалён. А руководство «Ахмата» вспомнило старые времена».
Блогер Кирилл Шулика отмечает:
«Теперь появилось видео, как после окончания матча Даудов схватил Сухого за руку и потащил в тоннель, который ведет в подтрибунное помещение. Это уже куда более грубое нарушение, связанное, во-первых, с нахождением у кромки поля посторонних. а, во-вторых, с физическим воздействием на судью. Правда, вот с физическим воздействием возникнут проблемы с доказательной базой. В рапорте инспектора Фейзудина Эрзиманова нет ни слова о том, что Даудов утащил судью в потрибунные помещения. Значит, накажут только за нахождение посторонних у кромки поля».
Спортивный журналист Василий Уткин в канале «Настоящий РадиоУткин» возмущен размером наказания для Магомеда Даудова - его оштрафовали за нахождение в технической зоне на 15 тыс руб:
«Вот мы и узнали себестоимость билета на тренерскую скамейку. На один матч можно продать один. Ну, может, два.Я предлагаю с аукциона продавать. Можно в Даркнете. Вот на ближайший матч ЦСКА - Спартак, например; за миллион уйдет точно!».
«РИАN» напоминает, что это не первый случай оскорбления судей из рубки комментаторов на стадионе в Грозном:
«В 2013 году пободную реплику публично произнёс и Рамзан Кадыров. Во время игры «Терека» и «Рубина» глава Чечни не смог сдержать эмоций и прокричал — «судья продажная, козёл ты!». Тогда пришлось извиняться и платить штраф за «Терек»».
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