Телеграм не внял обращению Зеленского
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Спор о виновных в развязывании Второй мировой войны и высылке евреев
В конце прошлого года Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Германии в 1935-1939 годах Юзефа Липского, который пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Через несколько дней премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что СССР наряду с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.
«Расстрельный» считает позицию Польши абсурдной:
«Современная Польша, наверное, первая в списке тех, кто до сих пор считает свои потери по итогам Второй мировой и требует возмещения ущерба от России. То есть потомки прислужников нацизма, побежденные советским народом, теперь требуют у России репараций за понесенный ущерб. Возможно, и моральный тоже. Бедняги».
Польского премьера поддержала посол США в Польше Джорджетт Мосбахер. Она написала в своем микроблоге, что войну развязали Гитлер и Сталин.
«Доктор прописал» отмечает, какой восторг вызвало ее заявление у поляков:
«Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщает, что Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну, а Польша стала жертвой этого ужасного конфликта. Три предложения и толпы рыдающих от счастья – "Америка с нами!" – поляков в комментариях».
«Мюсли Лаврова» полагают, что Мосбахер просто плохо училась в школе:
«Если по истории у тебя была тройка, то тебе самое место в Госдепе США».
Вишенкой на торте стало заявление председателя Союза еврейских религиозных общин Польши Клары Колодзейска-Полтын и главного раввина республики Михаила Шудриха. По их утверждению, Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения, делая это частично в сотрудничестве с сионистским движением. «В то время, когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, предоставили поддержку», – сказано в заявлении.
«RovegoSteb» подозревает, что заявление польского еврейского сообщества является вынужденным:
«В общем, евреи поддерживали свою высылку в Африку вместе с Адольфом Гитлером и хотели ему за это поставить памятник. <…> Сначала польские политики возмутились правдой, потом посол США в Польше, а теперь, гляди-ка, даже евреи. Но раввина можно понять. Польша еще недавно крайне радикально была настроена к евреям. Возьмут и правда вышлют в Африку. Лучше уж сказать то, что попросят».
«Темник» считает, что исторический спор следует рассматривать в контексте одной из главных годовщин наступившего года:
«Выкристаллизовывается один из векторов российской повестки на 2020 год – масштабное празднование 75-летия Победы. На этом фоне неизбежно интенсифицируются споры на тему истории. Президент задал направление своими заявлениями (ответы на пресс-конференции, лекция на неформальном саммите СНГ). Следовательно, возникнет и сила противодействия (тезисы польского премьера, например)».
Обмен пленными на Украине
В конце прошлого года ДНР и ЛНР совершили обмен пленными с Киевом по формуле «124 на 76». О первом за два года крупном обмене в начале декабря договорились участники встречи в «нормандском формате» – президенты России, Украины, Германии и Франции.
«Всевидящее око» считает состоявшийся обмен новогодним чудом:
«Обмен пленными между Россией и Украиной – одна из лучших новогодних новостей. Спасибо всем, кто принимал участие в происходящем и приближал это событие. Можете с полным правом считать себя эльфами Санты, волхвами и Дедами Морозами».
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассуждает о том, кого Россия должна в первую очередь вызволять с Украины:
«В украинских тюрьмах сидят наши, русские люди, граждане России. Этого, конечно, никто не скажет вслух, но, уж простите за цинизм, нам они должны быть дороже, чем беркутовцы или "харьковские террористы". Все, разумеется, претерпели от хунты, но мне не хочется думать о том, что мы вызволили украинских политузников из Украины в ущерб российским политузникам».
«Мюсли вслух» размышляют о причинах, побудивших Киев отдать некоторых пленных:
«Из отданных Киевом самые известные, конечно, 5 бойцов киевского "Беркута", обвиняемые в убийстве "Небесной сотни". Дело в суде разваливалось, так что обмен для команды Зеленского – лучший выход. Оправдать "беркутовцев" – нацики обвинят в зраде. Осудить, несмотря ни на что, – а какой профит? Нацики все равно не полюбят, зато часть собственных избирателей, не верящих в обвинения, задумаются – так ли уж отличается Зе от Пороха».
«Политджойстик» задается вопросом о судьбах тех пленных, которые числятся пропавшими без вести:
«Процесс обмена пленных на Украине и ЛДНР подошел к самому сложному этапу. Фактически всех известных гуманитарным службам пленных обменяли. Остальные, а их с обеих сторон несколько сотен, числятся в списках на розыск. В лучшем случае – они живы, но по каким-то причинам остались вне зоны внимания. В худшем – они погибли. Встает вопрос об обстоятельствах их гибели и местах захоронения. Свидетельские показания о зверствах украинских националистов, пытках и расстрелах, безвестных могилах ополченцев и простых жителей накапливались в ЛДНР и России все эти годы гражданской войны. Когда они станут известны общественности, это станет шоком для граждан Украины и Европы. Следом пойдет информация о непропорциональном использовании военной силы против гражданского населения. После обнародования таких фактов гражданское примирение будет отложено на десятилетия».
В Латвии предложили сделать русский язык платным
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила брать деньги за услуги переводчика с тех, кто хочет по-русски общаться с сотрудниками латвийских государственных служб и коммерческих компаний.
«Выпускайте Кракена!» комментирует предполагаемую стоимость услуги:
«Тариф – десять евро за пять минут, чтобы использовать русский язык (который родной для всего-то 40% населения). По-божески».
«Fantastic Plastic Machine» объясняет:
«Потому что русский – язык богатых».
«АДЕКВАТ» считает поводом для инициативы древнюю племенную обиду:
«Когда-то в городе Риге языки местных племен запрещались, говорить можно было только по-немецки. С немцами в Прибалтике вопрос уже решили, а обида местных племен осталась. Под раздачу, правда, попали теперь русские. Ну... Чо уж тут. Бывает. Местные племенные обычаи темны и странны».
Депутат Госдумы Елена Панина считает, что депутат Рижской думы могла бы найти для себя более конструктивное занятие:
«Латвия вошла в тройку самых бедных стран ЕС, страна испытывает серьезные экономические трудности. Однако вместо того, чтобы заниматься развитием страны, рижские депутаты культивируют образ врага в лице русскоязычного населения, сеют межнациональную рознь».
Санкции против российского спорта
Одним из главных разочарований прошедшего года стало решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. В конце прошлого года WADA получило уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями, теперь дело будет рассматривать Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
«Мейстер» отмечает, что некоторые обвинения из доклада комитета WADA по соответствию (CRC), на основании которого были введены санкции против российских спортсменов, представляются сомнительными:
«CRC утверждает, что российский сисадмин злонамеренно заполнил резервный диск базы нулями, а потом их стер. Объяснение РУСАДА, что сисадмин всего лишь измерял скорость записи данных перед тем, как делать копию базы для WADA, CRC объявляет несостоятельным, спрашивая: почему админ делал это таким странным способом?! Ответ на вопрос CRC крайне прост: потому что этот способ рекомендует Гугл. И в отличие от обвинений CRC, это может проверить каждый, сделав в Гугле запрос «measure write disk performance on linux». Первая же ссылка предлагает именно такой метод тестирования».
Журналист Александр Малькевич пишет о том, что, судя по статистике WADA, Россия не является лидером по допинговым нарушениям, однако санкции вводят только в отношении нее:
«WADA опубликовала отчет за 2017 год о допинговых прегрешениях. Охвачено 93 вида спорта и спортсмены из 114 стран. Россия в этом позорном списке – всего лишь пятая (82 нарушения). А первые четыре места распределились так: Италия (171); Франция (128); США (103); Бразилия (84). Вопрос: почему от соревнований отстраняют Россию, а лидеры позорного списка WADA спокойно участвуют во всех соревнованиях? Ну да, конечно, никакой политики и двойных стандартов. Просто так надо».
«Голос Мордора» подозревает, кто мог осуществлять незаконные манипуляции с базой данных РУСАДА:
«Свежие события – обвинения в манипуляции с базой данных РУСАДА – вообще не имеют никакого отношения к спортсменам и к сегодняшнему дню. Все это – истории прошлых лет, тех, когда работал небезызвестный Родченков, предатель, бежавший в США и распространяющий о российском спорте отвратительную ложь. То ли из ненависти, то ли из желания хорошо заработать. А ВАДА, безусловно, рада такому агенту-перебежчику, потому что из организации, призванной бороться за чистоту спорта, давно превратилась в тоталитарную спецслужбу, карательный орган и инструмент политических репрессий. <…> А Следком еще и обнаружил вмешательство в базу данных извне. Знаете, у кого был доступ? У того самого Родченкова...»
The New York Times опубликовала материал о семье Степановых – информаторах WADA, бежавших из России в США. Супруги, воспитывающие шестилетнего сына, не имеют американского гражданства, не менее шести раз сменили место жительства и отказываются сказать, где живут сейчас, опасаясь мести.
«Сергей "Zergulio" Колясников» рассуждает о судьбе перебежчиков:
«Российская бегунья на средних дистанциях Юлия Степанова и ее муж Виталий, бывший главный специалист образовательного отдела Российского антидопингового агентства (РУСАДА), являются едва ли не главными антигероями в отечественном спорте после экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В своем рассказе Юлия и Виталий отметили, что при переезде в США им обещали обеспечить постоянное место жительство на территории страны, однако семья до сих пор стоит в очереди на получение данного права. <…> Живут в нищете, презираемые и друзьями, и знакомыми, но "зато Россию наказывают по-настоящему". Посредственная бегунья с мужем-идиотом не нашли других шансов пробиться в жизни, кроме как оболгать за деньги собственную страну. Забыв, что презервативы после использования выбрасывают, а не надувают. Так и в итоге с ними и поступили».
Новогоднее обращение Владимира Зеленского
Обращение президента Украины стало одним из самых обсуждаемых событий в российских Телеграм-каналах. Зеленский призвал украинцев стать единой нацией и одинаково уважать друг друга вне зависимости от родного языка, места проживания и политических предпочтений. Зеленский и полтора-два десятка человек, которые приняли участие в записи его обращения, призывали к единству и миру на украинском, русском, венгерском и крымско-татарском языках. Помимо прочего Зеленский обратился к крымчанам и предложил Крыму вернуться в состав Украины.
«Методичка» считает, что жителям России обращение Зеленского не сулит ничего хорошего:
«Если каждый президент до Зеленского был отражением "Украины разъединенной", то сегодня, несмотря на падение рейтингов, "слуга народа" – президент "Украины сплоченной", государства в камуфляже, с четко обозначенными имперскими претензиями на Эльзас и Лотарингию. Зеленский всего лишь предлагает быть терпимей к "жителям Эльзаса", а Лотарингию вернуть лотарингским татарам. Желательно, укро-лотарингским татарам с опытом Евровиденья. Спасибо, пан президент, мы вас услышали».
«Мышь в овощном» полагает, что слова Зеленского о единстве нации далеки от претворения в жизнь:
«За все хорошее, против всего плохого, максимально широко, чтобы всех проняло. Вот вам Крым, вот вам АТО, вот вам гей, вот девчонки симпатичные. И никаких подробностей, как продекларированные благие намерения будут реализовываться на практике, чтобы не поломать новогоднее волшебство. "Миру нам всем", - полностью согласны, и, если у Зеленского с его стороны это получится – будем очень рады и счастливы. Вот только реальная жизнь чуть сложнее, чем жанр "стендап", пусть даже в нем выступает хороший, крепкий профессионал».
Канал «Зрада чи Перемога» отмечает, что на украинцев призывы их президента не очень-то подействовали:
«Сегодня в Киеве, Днепре, Одессе и Львове пройдут факельные шествия, посвященные дню рождения Бандеры. Посмотрим на реакцию пана Зе, который вчера у многих украл сердечки своим новогодним поздравлением, призывая "ватников" и "бандеровцев" к объединению».
Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала, что ей обращение Зеленского понравилось, а бывшему украинскому президенту Петру Порошенко – совсем наоборот:
«Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. <…> Конечно, не обошлось без очередных выходок Петра Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию. Это была очередная попытка Порошенко расколоть страну: Петр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке истории – вместе с националистами, "сенцовыми" и портретами Бандеры».
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