Телеграм не внял обращению Зеленского

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В конце прошлого года Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Германии в 1935-1939 годах Юзефа Липского, который пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Через несколько дней премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что СССР наряду с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны.

«Расстрельный» считает позицию Польши абсурдной:

«Современная Польша, наверное, первая в списке тех, кто до сих пор считает свои потери по итогам Второй мировой и требует возмещения ущерба от России. То есть потомки прислужников нацизма, побежденные советским народом, теперь требуют у России репараций за понесенный ущерб. Возможно, и моральный тоже. Бедняги».

Польского премьера поддержала посол США в Польше Джорджетт Мосбахер. Она написала в своем микроблоге, что войну развязали Гитлер и Сталин.

«Доктор прописал» отмечает, какой восторг вызвало ее заявление у поляков:

«Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщает, что Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну, а Польша стала жертвой этого ужасного конфликта. Три предложения и толпы рыдающих от счастья – "Америка с нами!" – поляков в комментариях».

«Мюсли Лаврова» полагают, что Мосбахер просто плохо училась в школе:

«Если по истории у тебя была тройка, то тебе самое место в Госдепе США».

Вишенкой на торте стало заявление председателя Союза еврейских религиозных общин Польши Клары Колодзейска-Полтын и главного раввина республики Михаила Шудриха. По их утверждению, Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения, делая это частично в сотрудничестве с сионистским движением. «В то время, когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, предоставили поддержку», – сказано в заявлении.

«RovegoSteb» подозревает, что заявление польского еврейского сообщества является вынужденным:

«В общем, евреи поддерживали свою высылку в Африку вместе с Адольфом Гитлером и хотели ему за это поставить памятник. <…> Сначала польские политики возмутились правдой, потом посол США в Польше, а теперь, гляди-ка, даже евреи. Но раввина можно понять. Польша еще недавно крайне радикально была настроена к евреям. Возьмут и правда вышлют в Африку. Лучше уж сказать то, что попросят».

«Темник» считает, что исторический спор следует рассматривать в контексте одной из главных годовщин наступившего года:

«Выкристаллизовывается один из векторов российской повестки на 2020 год – масштабное празднование 75-летия Победы. На этом фоне неизбежно интенсифицируются споры на тему истории. Президент задал направление своими заявлениями (ответы на пресс-конференции, лекция на неформальном саммите СНГ). Следовательно, возникнет и сила противодействия (тезисы польского премьера, например)».

